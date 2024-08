10 beste bouwschattingsoftware in 2024

Onnauwkeurige bouwramingen kosten 3% van de winst van uw project terwijl de winsten van toekomstige projecten met 30% afnemen.

Ouderwetse kostenramingsmethoden kunnen onnauwkeurig zijn door onbetrouwbare gegevens, menselijke fouten en een gebrek aan verantwoording.

Software voor bouwcalculaties elimineert het giswerk. Het is getraind in moderne technologie en helpt nauwkeurige kosten te schatten processen stroomlijnen en dure fouten in de begroting voorkomen.

Schattingssoftware voor de bouw maakt gebruik van machine learning, visualisatie-elementen en realtime gegevens om nauwkeurige kosten te schatten voor uw bouwprojecten.

Er is echter geen one-size-fits-all.

In dit artikel bekijken we de beste hulpmiddelen voor het schatten van de bouwkosten en gaan we in op de belangrijkste functies, limieten, prijzen en productbeoordelingen. 🔎

Wat moet je zoeken in software voor bouwschattingen?

Neem deze factoren in overweging bij de selectie van een schattingssoftware voor bouwprojecten:

Draaglijke prijs: Zoek naar software die past binnen je budget. Aangezien het een aanzienlijke investering is, moet u bepalen hoeveel u in de software wilt investeren en een betaalbaar hulpmiddel kiezen

Zoek naar software die past binnen je budget. Aangezien het een aanzienlijke investering is, moet u bepalen hoeveel u in de software wilt investeren en een betaalbaar hulpmiddel kiezen Nauwkeurigheid en efficiëntie: Kies een software die betrouwbaar is en zeer nauwkeurige schattingen van bouwkosten en projecten biedt, inclusief arbeid, materialen en andere uitgaven

Kies een software die betrouwbaar is en zeer nauwkeurige schattingen van bouwkosten en projecten biedt, inclusief arbeid, materialen en andere uitgaven Gebruiksvriendelijke interface: Zorg ervoor dat de software voor bouwschattingen gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is. Een gebruiksvriendelijke tool verkort de trainingstijd en maakt externe technische ondersteuning overbodig

Zorg ervoor dat de software voor bouwschattingen gemakkelijk te gebruiken en te begrijpen is. Een gebruiksvriendelijke tool verkort de trainingstijd en maakt externe technische ondersteuning overbodig Integratie: Zoek naar schattingssoftware die naadloos integreert met uw bestaande apps en systemen, waaronder tools voor projectmanagement en boekhoudsoftware

Zoek naar schattingssoftware die naadloos integreert met uw bestaande apps en systemen, waaronder tools voor projectmanagement en boekhoudsoftware Schaalbaarheid: Kies een tool die kan meegroeien met uw bedrijf, zodat u efficiënt grotere projecten en een groeiende klantenkring kunt afhandelen

Hoewel meerdere ERP software voor bouwschattingen kan nuttig zijn, kan het vinden van de juiste software ontmoedigend zijn.

Hier is een lijst met de beste software voor bouwcalculaties om het proces te versnellen. 👇

De 10 beste bouwcalculatiesoftware voor gebruik in 2024

Hier zijn de functies, gebruikersbeoordelingen, limieten en prijzen van de best beschikbare schattingssoftware.

1. Voorman aannemer

Afbeelding Bron: Aannemer Voorman Contractor Foreman is volwaardige software voor bouwbeheer. Het biedt tools en meer dan 35 functies om je te helpen bij het beheren van offertes, schattingen en mensen - onder één dak.

Dit is een betaalbare en gebruiksvriendelijke software voor het genereren van bouwramingen. De software voor bouwcalculaties staat erom bekend dat het aannemers in meer dan 75 landen van dienst is.

Gebruik de schattingssoftware op het web of met de apps voor iOS en Android - zonder limieten voor apparaten.

De beste functies van Contractor Foreman

Krijg end-to-end zichtbaarheid in de voortgang van uw project via Kanban en lijstweergaven

Voorbladen aanpassen door referenties, details en aangepaste gegevens toe te voegen

Gebruik kant-en-klare sjablonen om snel en efficiënt offertes te maken

Toegang tot real-time kostendatabase met de nieuwste materiaal- en arbeidsprijzen

Ontvang realtime notificaties wanneer inschattingen worden geleverd, geopend en aangeklikt

Integreer met populaire tools zoals Quickbooks, MS Projects, Stripe, Zapier en meer

Beperkingen aannemer voorman

Beperkte manieren om schattingen en projecten te organiseren

De functies van de mobiele app zijn niet zo intuïtief als de website

Geen revisierecords voor schattingen

Prijzen voor aannemer-voorman

Free: 30 dagen

30 dagen Basis: $79/maand

$79/maand Standaard: $125/maand

$125/maand Plus: $166/maand

$166/maand Pro: $249/maand

$249/maand Unlimited: $49/maand

Beoordelingen en beoordelingen van loonwerkers

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (630+ beoordelingen)

2. Bouwtrend

Afbeeldingsbron: Bouwtrend Buildertrend gebruikt foutloos agile schattingstechnieken voor een nauwkeurige schatting van de kosten via vooraf gemaakte berekeningen en formules. Het is het beste voor het maken van stappenplannen voor woningbouw en het schatten van bouwkosten, waardoor het een populaire keuze is onder thuisbouwers, gespecialiseerde aannemers en verbouwers.

Buildertrend biedt nauwkeurige job costing met real-time kosten bijhouden. Geautomatiseerde voorstellen elimineren dubbele invoer en helpen je om snel en gemakkelijk gedetailleerde voorstellen voor je clients te maken.

Buildertrend beste functies

Kies uit kant-en-klare sjablonen om het offerteproces te versnellen

Meet en kwantificeer materialen met gebruiksvriendelijke takeoff functies

Materiaal- en arbeidskosten opslaan in een gepersonaliseerde kostendatabase

Professionele offertevoorstellen maken

Maak gebruik van gedetailleerde kostenverdelingen, realtime kostenbewaking en de mogelijkheid om resources efficiënt aan te passen

Buildertrend limieten

De UI is niet indrukwekkend, functies en bronnen zijn moeilijk te navigeren

Geen auto-save opties en bewerkingen in Word en Excel wissen soms alle gegevens

Buildertrend prijzen

Free: Unlimited

Unlimited Basis: $19/maand

$19/maand Groei: $39/maand

$39/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Buildertrend beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (150+ beoordelingen)

4.2/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.600+ beoordelingen)

3. Stapel

Afbeeldingsbron: Stapel Stack is cloud-gebaseerd software voor projectmanagement in de bouw . Van ramingen tot afsluiting biedt de tool alle bouwoplossingen die u nodig hebt om het ramingsproces te stroomlijnen.

Bovendien vereenvoudigt Stack het schatten van kosten voor complexe projecten via intuïtieve meet-, schattings- en voorstelhulpmiddelen. Het biedt ook handige automatiseringstools voor het automatiseren van terugkerende taken zoals het bijwerken van databases, tellen en het voor je doen van wiskunde.

Vergeleken met andere inflexibele tools voor het schatten van bouwkosten, biedt Stack veel aangepaste opties om de software aan te passen aan de behoeften van je bedrijf.

Extra punten zijn de gecentraliseerde projecthub van Stack voor het beheren, bijhouden en communiceren met alle interne en externe belanghebbenden.

De beste functies van Stack

Krijg nauwkeurige metingen met speciale tools voor het meten van oppervlakte, lineair, boog, schuinte, tellingen en volume

Maak on-brand voorstellen met merklogo, voorwaarden, omvang en andere details

Gebruik kant-en-klare of aangepaste bibliotheken om eenvoudig facturen te maken voor items, materialen en samenstellingen

Rapporten genereren met aanpasbare gegevenspunten zoals abonnement, kostensoort of andere labels

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek met bouwgerelateerde sjablonen om snel aan de slag te gaan

Stapel limieten

Eenmaal aangemaakte items en samenstellingen kunnen niet worden verplaatst naar een nieuwe locatie

De software kan traag worden bij het werken met grote gegevenssets

Prijzen van het stapelen

Start: $2.999 /jaar

$2.999 /jaar Groeien: $1.899 /jaar

$1.899 /jaar Bouw: Aangepaste prijzen

Stackbeoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.5/5 (1.300+ beoordelingen)

4. Duidelijke schattingen

Afbeeldingsbron: Duidelijke schattingen Clear Estimates is een eenvoudig te gebruiken software voor het maken van bouwschattingen. Het heeft 130+ kant-en-klare sjablonen voor algemene ruimtes zoals keukens, badkamers, garages en meer.

Je kunt sjablonen personaliseren door specifieke onderdelen toe te voegen of te verwijderen. Clear Estimates biedt duizenden vooraf geladen blokken met regionaal nauwkeurige materiaal- en arbeidskosten.

Sleep ze gewoon naar je sjabloon om schattingen te maken die specifiek zijn voor de locatie van je client. Je krijgt prijsgegevens voor meer dan 400 verschillende gebieden in de VS, die elk kwartaal worden bijgewerkt.

De beste functies van Clear Estimates

Geniet van snelle en betrouwbare ondersteuning bij het maken van bouwschattingen

Toegang tot 160+ sjablonen voor gecategoriseerde schattingen voor verschillende gebieden

Toegang tot 10.000+ line item prijsdatabase (driemaandelijks bijgewerkt)

Bespaar tijd bij het samenstellen van content met professionele sjablonen voor offertes

Beperkingen van schattingen opheffen

Meestal gericht op de VS-locatie

Het is moeilijk om omzetbelasting toe te voegen aan een schatting

Prijzen van duidelijke schattingen

Free: 30 dagen

30 dagen Standaard: $79/maand

$79/maand Pro: $119/maand

$119/maand Franchise: $249/maand

Beoordeling op basis van duidelijke schattingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

Bekijk deze_ bouwtijdregistratie tools !

5. Procore

Afbeeldingsbron: Procore Procore biedt een uitgebreide toolkit voor het stroomlijnen van preconstructieworkflows, zoals het beheren van ontwerpen, schattingen, aanbestedingen en budgetten.

Net als Stack biedt Procore de juiste ramingstools en aanpassingsopties om hoeveelheidsberekeningen, schattingen en professionele voorstellen uit te voeren.

Procore heeft bij meer dan 1.000.000 projecten in 150 landen geholpen door topbedrijven zoals Honeywell, Brookfield Properties en meer.

Procore beste functies

Een gecentraliseerd dashboard om al uw preconstructiewerkzaamheden te beheren

Samenwerken met belanghebbenden van projecten met behulp van 2D- en 3D-modellen in realtime

Integreer met 500+ apps om te werken zoals jij dat wilt

Binnen enkele seconden takeoff-ready symboolherkenningen genereren met AI Auto Count

Een mobiele interface met speciale iOS en Android apps

Automatische kostenberekening voor materiaal en arbeid

Procore-beperkingen

De software heeft een steile leercurve

De prijs is ongeschikt voor privé aannemers of kleine tot middelgrote bouwbedrijven

Procore prijzen

Aangepaste prijzen

Procore beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

4.6/5 (2.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.600+ beoordelingen)

6. Bouwsoft

Afbeeldingsbron: Buildsoft Met het Cubit Estimating platform van Buildsoft kan je schattingen en takeoffs integreren in één naadloos proces.

Met het flexibele gecentraliseerde platform kan je snel en accuraat ramingen genereren. Je vindt er intelligente tools zoals 3D of BIM modelinspecties, taakanalyses, dynamische prijslijsten en meer om het schatten te vereenvoudigen.

Je kunt prijsgegevens ook opslaan als lijsten met sjablonen, zodat je de prijs van opdrachten kunt controleren op nauwkeurigheid en winstgevendheid. Maak sjabloonjobs met veelvoorkomende beroepen en items om toekomstige schattingen te stroomlijnen.

Buildsoft beste functies

Eén weergave voor het beheer van al uw bouwcalculaties en projecten

Cross-check schattingen met behulp van interactieve 3D- of BIM-modellen

Nieuwe schattingen maken met sjablonen voor prijslijsten

Real-time synchroniseren tussen sjabloonprijslijsten, opdrachten en bestaande ramingen mogelijk maken

Job Revision Workflow gebruiken om wijzigingen in jobs, schattingen of projecten efficiënt af te handelen

Buildsoft limieten

Gebrek aan leermiddelen voor nieuwe gebruikers

Gebruikers ondervinden moeilijkheden bij het wijzigen van kosten en prijzen

Buildsoft prijsstelling

Standaard: $180/maand

$180/maand Professioneel: $240/maand

$240/maand Enterprise: $270/maand

Buildsoft beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

7. PlanSwift

Afbeeldingsbron: PlanSwift PlanSwift, een cloud-gebaseerde software voor bouwschattingen, maakt uw bouwschattingsproces snel, gemakkelijk en papierloos. Het is gemakkelijk aan te passen aan uw specifieke zakelijke behoeften.

PlanSwift kan worden gebruikt in vrijwel elk vakgebied met een intuïtieve drag-and-drop interface en functies die met één klik kunnen worden uitgevoerd. Of het nu commercieel of residentieel is, het platform biedt doel-specifieke tools om nauwkeurige kostenramingen te genereren.

De beste functies van PlanSwift

Gebruik oppervlakte- en lineaire tools om vierkante meters of oppervlakten te berekenen, eenvoudige point-and-click metingen

Functie Single Click Takeoff voor het meten van onregelmatige of gebogen oppervlaktematen

Toegang tot dynamische kostenprojecties die worden bijgewerkt met wijzigingen in arbeids- of materiaalkosten

Drop vooraf gebouwde aangepaste assemblages op uw takeoff voor automatische telling, berekeningen en schatting

PlanSwift beperkingen

Geen ingebouwde cloud synchroniseren of delen van bestanden

Soms traag en traag met een hoge rendertijd

Prijzen voor PlanSwift

Free: 14 dagen

14 dagen Professioneel: $1749/jaar

PlanSwift beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (25+ beoordelingen)

4.3/5 (25+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (350+ beoordelingen)

8. ZwaarBod

Afbeeldingsbron: Zwaar bod HeavyBid, dat het vertrouwen geniet van meer dan 50.000 calculators, is een van de snelste en nauwkeurigste calculatiesoftware voor civiele bouw. Je kunt items van DOT-websites importeren, zodat je minder tijd kwijt bent aan het maken van een schatting.

HeavyBid gebruikt externe takeoff-programma's en voert de gegevens in om projectramingen te maken.

HeavyBid maakt het ook gemakkelijk om schattingen dubbel te controleren met checklists en reviewtools die elke kosten en prijs onder de loep nemen. Dit rechtvaardigt waarom het een go-to is voor 44 van de top 50 ENR zware civiele aannemers.

De beste functies van HeavyBid

Verbinding met 30+ boekhoudsystemen, waaronder Vista, Quickbooks, Sage 300, enz.

Automatisch synchroniseren inschakelen om dubbele invoer in de werkstroom van het calculeren te voorkomen

Aanpasbare voorstellen maken

Ondersteunt het importeren en exporteren van gegevens vanuit Primavera of Microsoft Project

Meerdere calculators kunnen in real-time samenwerken aan projecten

Beperkingen van HeavyBid

Duur in aanschaf en onderhoud

Beperkte rapportage mogelijkheden

Prijzen voor heavybid

Aangepaste prijzen

HeavyBid beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

Bekijk deze_ bouw bod sjablonen !

9. Schatter360

Afbeeldingsbron: Schatter360 Estimator360, een robuuste software voor het schatten en beheren van de bouw, heeft ingebouwde constructieberekeningen en regelsets, waardoor schatten eenvoudig wordt.

Met Estimator360 kun je ook gedetailleerde materiaallijsten maken, inclusief arbeid, materialen en andere essentiële bouwkosten. Deze lijsten kun je delen met leveranciers en onderaannemers, terwijl je toch één enkele bron van waarheid behoudt.

De beste functies van Estimator360

Biedt onbeperkte assemblages met geavanceerde constructieberekeningen en regelsets

Assemblages aanpassen en schalen met behulp van eigen technologieën zoals Build Options en Intelligent Ratios

Heeft geautomatiseerde workflows voor het omzetten van schattingen naar voorstellen in een klik

Kies uit 70+ sjablonen voor projecten of maak nieuwe sjablonen op maat

Een mobiel platform met speciale apps voor gebruikers van iOS en Android

Estimator360 limieten

Moeilijk te integreren met software van derden

De applicatie heeft soms haperingen en moet opnieuw worden geïnstalleerd

Estimator360 prijzen

Eén eenvoudig abonnement: $369/maand

Estimator360 beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Sage Schatting

Afbeeldingsbron: Sage Schatting Sage Estimating helpt je om meer offertes te winnen met nauwkeurigheid en vermindert de opnametijd door 2D- en 3D-details op te vragen met één enkele klik. Je kunt deze informatie snel en nauwkeurig overbrengen naar de software.

Het is geïntegreerd met Sage 100 Contractor, Sage 300 Construction en Real Estate om het exporteren van budgetten, bestellingen en onderaanbestedingen te vereenvoudigen. Het gebruik van de Sage Estimating software lost ook het probleem van dubbele gegevens op.

De beste functies van Sage Estimating

Vereenvoudig het calculatieproces met tools voor 2D en 3D takeoffs

Maximaliseer snelheid en efficiëntie met automatische gegevensoverdracht van calculaties

Maak samenwerking eenvoudiger met eenvoudige integraties met andere toepassingen

Sage Estimating limieten

Het is niet erg gebruikersvriendelijk en heeft een leercurve

Slaagt er niet in om specificatie-gedreven takeoff systemen te maken

Sage Estimating prijzen

Free: 30 dagen

Sage Estimating beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.1/5 (70+ beoordelingen)

Andere bouwgereedschappen

Terwijl deze constructiegereedschappen kan u helpen nauwkeurige schattingen te maken voor bouwprojecten, ClickUp kan uw hulpje zijn om deze projecten netjes te beheren. ClickUp's projectmanagement voor de bouw helpt schatters, aannemers en eigenaars van MKB's bij het beheren van en samenwerken aan bouwprojecten, het bijhouden van afhankelijkheid, het beheren van voorstellen en nog veel meer.

Plan en voer uw bouwprojecten eenvoudig uit met de tool voor projectmanagement voor de bouw van ClickUp

Kies uit 10+ weergaven en ClickUp sjablonen voor bouwbeheer om projecten snel te beheren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Construction-Management-Template.png ClickUp's sjabloon voor bouwbeheer helpt u om al uw bouwactiviteiten op één plek te beheren met kant-en-klare weergaven, aangepaste velden, aangepaste velden, documenten en meer.

https://app.clickup.com/signup?template=t-102451714&\_gl=1*13aau8*\_gcl_aw*R0NMLjE3MTEwMDMyNTcuQ2p3S0NBaUFfNVd2QmhCQUVpd0FadENVN3dVUC1BMGJyOHhtdGhxeUpWWVlnOHdCUUtSR2czMkZDNUs2RjdtME5oOVJnQ2NvTFR1clRob0NLRG9RQXZEX0J3RQ.mjAzODI1OTY3Ni4xNzE0NDUzMjEx Dit sjabloon downloaden /$$cta/

ClickUp biedt ook onbeperkte gebruikers en Taken, allemaal gratis. Wilt u alles in de gaten houden? Integreer real-time bijhouden in je functie om nooit een update te missen.

De beste functies van ClickUp

**Bereken schattingen van bestellingen, hoeveelheden, materiaal en arbeidskosten met berekeningen en aangepaste formules

Projecten beheren: Gebruik ClickUp's projectmanagement voor ondernemingen, met functies zoals automatisering en resource management

Gebruik ClickUp's projectmanagement voor ondernemingen, met functies zoals automatisering en resource management Tijdvoorspelling: Voorspel de hoeveelheid tijd die elke taak in beslag neemt met tijdsinschattingen

Voorspel de hoeveelheid tijd die elke taak in beslag neemt met tijdsinschattingen Taakprioritering: Gebruik Taakafhankelijkheid om taken te prioriteren en op bestelling te voltooien

Gebruik Taakafhankelijkheid om taken te prioriteren en op bestelling te voltooien Realtime samenwerking:Maak kennisbanken aan en werk in realtime samen met teams

Beperkingen van ClickUp

De mobiele app biedt (voorlopig) geen weergave in tabellen

Prijzen ClickUp

Free: Forever

Forever Unlimited-abonnement: $7/maand

$7/maand Business-abonnement: $12/maand

$12/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Gebruik ClickUp om betere bouwramingen te maken

Schattingssoftware voor de bouw is een integraal onderdeel van het binnenhalen van meer projecten, het minimaliseren van de tijdsinschatting en het nauwkeuriger maken van schattingen.

Voorkom dat u opdrachten misloopt door trage, foutgevoelige handmatige berekeningen - de juiste software geeft u snelheid en precisie.

Met ClickUp aan uw zijde zal het beheren van de bouw vlotter gaan dan ooit. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog om te profiteren van de sjablonen voor bouwbeheer onbeperkt gebruik en naadloze samenwerking.