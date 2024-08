10 Beste ERP-software voor bouwbedrijven in 2024

In de bouwsector van 2024 zijn effectief projectmanagement en integratie essentieel voor het succes van projecten.

Het wordt er niet eenvoudiger op met tijdlijnen van projecten krimpende budgetten. Daarom zijn de bouwsector en professionals op het gebied van voorraadbeheer voortdurend op zoek naar de beste software voor project- en documentmanagement om de activiteiten te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren.

Dat is waar ERP-software voor de bouw bij past. ERP-software is een innovatieve oplossing die alle aspecten van een bouwbedrijf - van project- tot financieel beheer - in één naadloos systeem integreert.

In deze blog gaan we dieper in op het belang van een ERP voor bouwbedrijven, pakken we de belangrijkste voordelen uit en geven we je de onmisbare ERP-software die beschikbaar is voor het moderne bouwlandschap.

Hier is onze lijst met de top 10 ERP-software voor de bouw voor gestroomlijnde activiteiten en real-time samenwerking .

Wat moet u zoeken in ERP-software voor de bouw?

Voor managers van bouwbedrijven die toezicht houden op complexe projecten met meerdere aannemers, is ERP voor de bouw een soort controlekamer.

Het is een centrale plek van waaruit je al je workflows kunt beheren, zoals projectmanagement, financieel beheer, efficiënt beheer van de toeleveringsketen, materialen, communicatie en samenwerking.

Synchroniseer teams en aannemers, houd de voortgang bij en visualiseer bouwprojecten met ClickUp

Hier zijn enkele sleutel functies om naar te zoeken in bouw ERP software:

Gestroomlijnd software voor projectmanagement : Efficiënt toezicht houden op projecten van begin tot eind

software voor projectmanagement Efficiënt toezicht houden op projecten van begin tot eind Financieel toezicht : Toezicht houden op alle financiële aspecten, zorgen dat het budget wordt nageleefd

: Toezicht houden op alle financiële aspecten, zorgen dat het budget wordt nageleefd Voorzieningsketencoördinatie : Inkoop en leveringen van materialen effectief beheren

: Inkoop en leveringen van materialen effectief beheren Uitrusting bijhouden : Blijf op de hoogte van de beschikbaarheid en het gebruik van apparatuur

: Blijf op de hoogte van de beschikbaarheid en het gebruik van apparatuur Mobiele functies : Zowel ter plaatse als op afstand toegang tot gegevens

: Zowel ter plaatse als op afstand toegang tot gegevens Realtime communicatie : Snelle besluitvorming en coördinatie met belanghebbenden vergemakkelijken

: Snelle besluitvorming en coördinatie met belanghebbenden vergemakkelijken Foutreductie : Systemen die fouten en vergissingen tot een minimum beperken

: Systemen die fouten en vergissingen tot een minimum beperken Geavanceerde samenwerkingstools: Bevorderen van teamwerk tussen verschillende teams en aannemers

De 10 beste ERP-software voor de bouw in 2024

Dit jaar hebben opmerkelijke ERP-softwareoplossingen de uitdaging aangenomen en bouwmanagers geholpen om voorop te blijven lopen in een dynamische omgeving. Hier presenteren we het neusje van de zalm: de 10 beste ERP-softwareopties voor de bouw in 2024.

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

ClickUp's Software voor projectmanagement in de bouw helpt u om business Klaar te krijgen! Het schaalt prachtig op zodat uw bedrijf kan groeien, dankzij onbeperkte gebruikers, onbeperkte taken en geen limieten aan de functies voor projectmanagement die u kunt gebruiken.

Je kunt de kaartweergave gebruiken om werklocaties bij te houden, op ClickUp AI vertrouwen om je te helpen bij het nakijken en controleren van documenten en snel nieuwe documenten maken met behulp van al onze sjablonen voor projectmanagement .

Deze sjablonen helpen u uw werkstroom te versnellen door automatisch zaken als kosten, materiaalramingen en inventaris te berekenen terwijl u gegevens invoert. Vervolgens kunt u naadloos uw boekhoudkundige hoed inruilen voor uw verkoopshoed met de flexibele CRM-functies van ClickUp die zijn gebouwd om relaties met klanten te beheren.

Bent u een fan van Software voor gantt grafieken ? U zult genieten van Weergave van ClickUp's Gantt grafiek die samenwerken, afhankelijkheid bijhouden en prioriteiten stellen productiever en efficiënter maakt. U wilt misschien ook ClickUp's Sjabloon voor werkverklaring Goed samenwerkingstools voor ondernemingen en software voor projectmanagement voor ondernemingen maken het verschil. De ClickUp Enterprise-abonnement biedt een aantal van de beste samenwerkingstools voor ondernemingen op de planeet.

Als u op zoek bent naar de beste ERP-software voor de bouw met onbeperkte mogelijkheden die u kan helpen bij het succesvol beheren van bouwprojecten, dan is ClickUp onze absolute aanrader.🥇

ClickUp beste functies

Alles in ClickUp's software is in hoge mate aanpasbaar, van project statussen tot productcategorieën

Voeg sjablonen toe om het beheer van relaties met de client, architectuurontwerp, vergaderingen en meer te integreren

Overal samenwerken met uw team of uw projecten offline beheren als u buiten het bereik van uw mobiele telefoon bent

ClickUp limieten

Mobiele app heeft geen tabel weergave (maar komt binnenkort!)

Projectmanagement suite kan overweldigend zijn voor sommigen in de bouwsector die gewend zijn aan een meer kaal ERM-systeem

ClickUp prijzen

Free Forever : gratis

: gratis Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: $5 addon voor elk betaald abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.566+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.566+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.775+ beoordelingen)

2. SAP Business One Professional

Via SAP SAP Business One Professional is ontworpen om bouwmanagers te helpen samenwerken, risico's te beperken en efficiënt te werken.

SAP biedt een breed bereik aan functies om bedrijven en bouwbedrijven te helpen hun financiën, activiteiten en relaties met klanten te beheren. Bouwmanagers zijn dol op SAP's vermogen om hen te helpen de planning en uitvoering van projecten te verbeteren, zodat ze hun kosten kunnen verlagen en hun marges kunnen verbeteren.

Door al uw activiteiten op één plek te centraliseren, kunt u de samenwerking en communicatie binnen uw team verbeteren zodat iedereen altijd op dezelfde pagina zit.

Voor bedrijven die zich bezighouden met enterprise resource planning en financieel beheer voor bouwbedrijven kan SAP de oplossing zijn om de efficiëntie, productiviteit en winstgevendheid te verbeteren.

SAP Business One Professional beste functies

Gemakkelijk verbinding maken met uw target en live antwoord krijgen

Biedt een stabiele en betrouwbare omgeving waarin bouwbedrijven kunnen werken

Alle bouwbehoeften in één ruimte met het ERP-systeem

SAP Business One Professional limieten

Sommige gebruikers zouden graag zien dat het ERP-systeem sneller werkt

Sommige gebruikers geven de voorkeur aan een meer intuïtieve interface

SAP Business One Professional prijzen

Neem contact op voor prijzen

SAP Business One Professional beoordelingen en reviews

G2 : 4.6/5 (40+ beoordelingen)

: 4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (274+ beoordelingen)

3. Procore

Via Procore Procore Construction Management Software biedt naadloze toegankelijkheid voor bedrijven over de hele wereld. Procore gaat niet alleen over het beheren van Taken, het wil de manier waarop bouwbedrijven werken transformeren.

Procore's dynamische projectmanagement tools onderscheiden het van andere ERP-software voor de bouw. Het heeft geavanceerde planningsfuncties die complexe projecten met verschuivende prioriteiten en onvoorziene veranderingen aankunnen.

Het maakt het ook gemakkelijk om uw budget in de gaten te houden terwijl u door al die veranderingen navigeert dankzij robuuste boekhoudtools en efficiënte functies voor documentbeheer.

Gebruik Procore om samen te werken met clients en personeel via chatten en videoconferenties.

Met Procore hebben managers in de bouwsector een bondgenoot in het stroomlijnen van activiteiten, het bevorderen van teamsamenwerking en het opvoeren van de productiviteit naar ongekende hoogten. 🏗️

Procore beste functies

Uitstekende klantenservice

Handige onboarding en training (zodat uw IT-bedrijf de training niet hoeft te doen)

Up-to-date overzicht en status van alle projectonderdelen op elk moment (bijv. voorraadbeheer, enterprise resource planning, documentbeheer en financieel beheer)

Procore limieten

Biedtool moet worden verbeterd in vergelijking met andere ERP-systeemoplossingen in deze lijst

Kan projecten niet handmatig in realtime synchroniseren

Sommige informatie op bedrijfsniveau is niet beschikbaar in de mobiele versie

Procore prijzen

Neem contact op voor aangepaste prijzen

Procore beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (2.009+ beoordelingen)

: 4.6/5 (2.009+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.644+ beoordelingen)

4. Acumatica

via Acumatica Acumatica is een ERP-software voor de bouw die de nieuwste business intelligence combineert met functionaliteit uit de praktijk.

Of u nu in het veld werkt of achter een bureau, Acumatica kan u helpen uw bouwprojecten soepel te laten verlopen.

Gebruik real-time, rolgebaseerde dashboards voor directe toegang tot gegevens. Gebruik vervolgens Acumatica's geavanceerde AI en machine learning mogelijkheden om al die gegevens te verwerken en de besluitvorming te automatiseren op basis van uw bevindingen.

Zo zijn er bijvoorbeeld modules voor uw financiën, salarisadministratie, inventaris, projectmanagement en nog veel meer. Elke module biedt verschillende geautomatiseerde workflows en AI-tools.

Acumatica legt de nadruk op verbinding in realtime en overbrugt de kloof tussen veldwerkers, kantoorpersoneel en teams op afstand. Ondertussen zorgen de tools voor documentbeheer ervoor dat al die bewegende delen op volle kracht blijven werken, zonder alle papierwerkhoofdpijn.

Met Acumatica genieten bedrijven van een ongeëvenaarde zichtbaarheid en controle. Gebruikers hebben altijd, overal en op elk apparaat toegang tot vitale projectgegevens in de cloud.

Acumatica beste functies

Toegankelijk vanaf elk apparaat zodat u overal kunt werken

Goed schaalbaar als uw business groeit naar elke grootte

Uitstekend financieel beheer

Acumatica limieten

Vereist veel invoer van gebruikers om sleutelgegevens te genereren

Mist basisfuncties voor rapportage, waardoor informatie soms moeilijk toegankelijk is

Sommige beoordelaars vinden dat het programma verder moet worden ontwikkeld om aan de dagelijkse behoeften te voldoen

Acumatica prijzen

Neem contact op voor prijzen

Acumatica beoordelingen en reviews

G2 : 4.4/5 819+ beoordelingen)

: 4.4/5 819+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (92+ beoordelingen)

5. Salie

Via Sage Sage biedt een uitgebreide oplossing op maat voor de bouwsector.

Sage biedt functionaliteit en efficiëntie in de kerngebieden van bouwbeheer. Met de tools voor projectmanagement kunt u de projectkosten bewaken, planningen bijhouden en resources toewijzen.

Het ERP-systeem verwerkt facturen, betalingen en budgettering net zo gemakkelijk als het u toelaat om voorraadniveaus, bewegingen in de toeleveringsketen en de inkoop van materialen bij te houden.

Met de tools voor documentbeheer en samenwerking van Sage kunt u uw contracten, bouwtekeningen en projectspecificaties allemaal op dezelfde plaats opslaan en al die informatie veilig toegankelijk maken op basis van rollen. Jij en je team kunnen in realtime samenwerken aan al die gegevens met functies voor chatten en videogesprekken.

De software belooft een verbeterde operationele efficiëntie, realtime inzicht in de besluitvorming, kostenbesparingen via automatisering, gestroomlijnde naleving van industriële voorschriften en aanpasbaarheid aan verschillende bedrijfsvereisten.

Voor bouwbedrijven die efficiëntie en duidelijkheid hoog in het vaandel hebben staan, is Sage Construction software een robuuste keuze.

Sage beste functies

Zeer aanpasbaar als het gaat om verschillende soorten code

Kost de meeste mensen een aanzienlijke hoeveelheid tijd om de software onder de knie te krijgen

Indrukwekkende real-time financiële managementgegevens in het ERP-systeem

Sage beperkingen

Beperkte functies op de mobiele app

Kan duur zijn voor sommige bouwbedrijven

Kan onnodig complex zijn en meer tijdsinvestering vergen dan volgens sommigen nodig is

Sage prijzen

Neem contact op voor prijzen

Sage beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (2.581+ beoordelingen)

: 4.3/5 (2.581+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (385+ beoordelingen)

6. Microsoft Dynamics 365 Business Central

via Microsoft Dynamics 365 Business Central Ga verder dan traditioneel bedrijfsbeheer met Microsoft Dynamics 365 Business Central. Niet alleen bedient het bedrijven over het hele spectrum met op maat gemaakte oplossingen, maar het beschikt ook over geavanceerde AI-gestuurde inzichten voor prognoses en risicobeheer.

Het interactieve dashboard zorgt voor een soepele overgang van het beheren van leads tot het overzien van ingewikkelde projectdetails.

Bovendien zorgt de ingebouwde functie voor nalevingscontrole ervoor dat de industrienormen probleemloos worden nageleefd, zodat de zakelijke belangen in alle regio's worden beschermd.

Microsoft Dynamics 365 Business Central beste functies

Gebruiksvriendelijke software op invoerniveau voor voorraadbeheer en bedrijfsprocessen

MS Office team altijd beschikbaar om problemen op te lossen

Breed bereik aan tools en functies in het ERP-systeem

Microsoft Dynamics 365 Business Central limieten

Kan niet integreren met sommige bedrijfssystemen

Reviewers melden dat de mobiele app buggy en traag kan zijn

Is misschien geen out-of-the-box oplossing voor de meeste bouwbeheerbedrijven

Microsoft Dynamics 365 Business Central prijzen

Neem contact op voor prijzen

Microsoft Dynamics 365 Business Central beoordelingen en recensies

G2 : 3.8/5 (553+ beoordelingen)

: 3.8/5 (553+ beoordelingen) Capterra: N/A

7. Oracle Fusion Cloud

Via Oracle Til uw bouwactiviteiten naar een hoger niveau met Oracle Fusion Cloud.

De kern is het Smart Construction Platform, ontworpen om de efficiëntie te vergroten en de winstgevendheid van projecten te verbeteren. Met een gebruikersgericht ontwerp zorgt het ervoor dat zelfs de meest complexe Taken met gemak worden uitgevoerd.

De ingebouwde voorspellende analyses bieden realtime inzichten en zorgen ervoor dat u potentiële uitdagingen altijd voor bent, waardoor het een onmisbare partner is voor groeiende bouwbedrijven en -ondernemingen.

Oracle Fusion Cloud beste functies

Gebruiksvriendelijke functies voor bijhouden en locaties

Spreadsheet-vriendelijk

Robuust ERP-systeem dat goed integreert met andere Oracle Fusion-producten

Oracle Fusion Cloud limieten

Installatie is tijdrovend en wellicht geen goede investering voor kleinere bedrijven die met meerdere projecten worstelen

Sommige beoordelaars melden dat het traag en omslachtig is

Staat geen wijzigingen toe, wat sommige bedrijfsprocessen kan belemmeren

Oracle Fusion Cloud prijzen

Neem contact op voor prijzen

Oracle Fusion Cloud beoordelingen en reviews

G2 : 4.1/5 (296+ beoordelingen)

: 4.1/5 (296+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (53+ beoordelingen)

8. PENTA

via PENTA Ontdek een allesomvattende benadering van de bouw met PENTA. Deze geïntegreerde oplossing biedt niet alleen consolidatie; het herdefinieert bouwprocessen.

Van nauwgezet arbeidsbeheer tot uitvoerbare analyses, PENTA heeft het allemaal. En voor onderweg? De mobiele software voor het veld zorgt ervoor dat je verbinding hebt, geïnformeerd bent en beslissingen neemt, waar je ook bent.

PENTA beste functies

Soms traag om te updaten met de nieuwste technologie

Laat je IT-afdeling eenvoudig rapportages maken

Uitzonderlijke financiële mogelijkheden en functies

PENTA limieten

Kan moeilijk zijn voor mensen die niet gewend zijn aan het gebruik van ERP-technologie

Meerdere beoordelaars vermelden problemen met de integratie van de software

Steile leercurve waardoor sleutelpersonen, zoals belanghebbenden, het niet kunnen gebruiken

PENTA prijzen

Neem contact op voor prijzen

PENTA beoordelingen en recensies

G2 : 3.5/5 (10+ beoordelingen)

: 3.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (32+ beoordelingen)

9. Uitkijkpunt

via Gezichtspunt In een tijdperk waarin real-time samenwerking van het grootste belang is, onderscheidt Viewpoint zich als een baken voor gestroomlijnd bouwbeheer. Het unieke verkoopargument? Een geïntegreerde communicatiesuite die niet alleen het delen van documenten mogelijk maakt, maar ook realtime interacties bevordert via chatten en video.

Geen vertraagde beslissingen of verkeerd begrepen richtlijnen meer. Met Viewpoint zorgt u ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit, letterlijk en figuurlijk.

Viewpoint beste functies

Documenten, tekeningen en afbeeldingen opslaan

Toegang tot projectdeelnemers op meerdere veiligheidsniveaus

Gebruiksvriendelijke functies voor boekhouding met uitstekend gegevensherstel

Viewpoint beperkingen

Veel gebruikers vragen om bijgewerkte functies omdat sommige belangrijke functies ontbreken

Elke gebruiker heeft zijn eigen licentie nodig, wat samenwerking kan bemoeilijken

Minder aanpassingen mogelijk dan andere opties

Viewpoint prijzen

Neem contact op voor prijzen

Viewpoint beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (11+ beoordelingen)

: 4.4/5 (11+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (400+ beoordelingen)

10. RedTeam

via RedTeam Voor aannemers die zich richten op de hemel is RedTeam de wingman waarvan u niet wist dat u hem nodig had. Naast de primaire functies voor bouwbeheer, is RedTeam ERP een ecosysteem dat is ontworpen om u meer mogelijkheden te bieden.

Het biedt ongeëvenaarde besluitvormingstools, aangedreven door real-time gegevens en inzichten.

Of u nu een doorgewinterde commerciële hoofdaannemer bent of een opkomende onderaannemer, RedTeam zorgt ervoor dat u uitgerust, efficiënt en voortdurend in ontwikkeling bent.

RedTeam beste functies

Klantenservice, inclusief IT, is altijd uitstekend

Maakt het factureringsproces soepel en glashelder

Consolideert verschillende documenten voor alle fasen van de bouwworkflow

RedTeam beperkingen

Functioneert niet optimaal op iPhones

Af en toe bugs en fouten in het programma, maar deze worden snel verholpen

RedTeam prijzen

RedTeam Go: $450/maand per gebruiker

$450/maand per gebruiker Bieden: $ 165/maand per gebruiker

RedTeam beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (82+ beoordelingen)

: 4.3/5 (82+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (109+ beoordelingen)

ClickUp is de bouwsoftware die speciaal voor uw behoeften is gemaakt

De juiste ERP-software voor de bouw selecteren kan uw winst verbeteren en u helpen tevreden clients en werknemers te kweken.

Wilt u nog een stapje verder gaan? Als u uw bouwbeheer een stap verder wilt brengen, implementeer dan een solide noodplan opnieuw evalueren procesefficiënties en maak uzelf vertrouwd met AI-tools voor de bouw .

Of het nu gaat om real-time communicatie, financieel toezicht of beheer van de toeleveringsketen, ClickUp zorgt voor een revolutie in de manier waarop bouwbedrijven werken.

Overweegt u een ommezwaai of begint u net? ClickUp biedt robuuste tools voor bouwbeheer die zich aan uw behoeften aanpassen. Duik vandaag nog in ClickUp en versterk uw bouwbedrijf met softwareoplossingen van topklasse.