Beste AI-tools voor tijdmanagement: editie 2025

Heb je je ooit overweldigd gevoeld door een eindeloze lijst met taken? Alsof je de hele dag druk bezig bent geweest, maar het is 18.00 uur en je bent nog steeds niet aan de belangrijke dingen toegekomen?

Ik wel! Als iemand die jongleert met meerdere taken, vergaderingen en diepgaand werk, weet ik uit eerste hand hoe moeilijk het is om je tijd goed te beheren.

Gewone stopwatches leken niet veel te helpen, vooral als ik vergat mijn uren handmatig bij te houden. Vastbesloten om een oplossing te vinden, wendde ik me tot AI. Mijn team en ik hebben verschillende AI-tools voor tijdmanagement onderzocht en getest, in de hoop er een te vinden die me zou helpen mijn tijdmanagementvaardigheden te verbeteren.

Ik deel mijn lijst graag met u! De onderstaande 10 AI-tools voor tijdmanagement onderscheiden zich van de rest en zijn een geweldige manier om georganiseerd te blijven, taken te beheren en controle te houden over uw tijd.

Waar moet je op letten bij een AI-tool voor tijdmanagement?

De revolutie op het gebied van kunstmatige intelligentie heeft veel AI-tools voor tijdmanagement voortgebracht die de productiviteit verhogen, de efficiëntie optimaliseren en kostbare tijd besparen. Maar met zo'n overvloed aan keuze op de markt, hoe bepaal je wat het beste is?

Door mijn onderzoek kwam ik erachter dat de meesten van ons op zoek zijn naar bepaalde sleutelfuncties in een AI-tool voor tijdmanagement:

Gebruiksgemak : Kies iets intuïtiefs met een zachte leercurve. Gebruiksvriendelijke AI-tools besparen tijd en verminderen frustratie zonder ingewikkelde onboarding

Naadloze integratie : kies voor AI-apps voor tijdmanagement die synchroniseren met je bestaande projectmanagementsystemen. Zo kun je je werkstromen stroomlijnen en hoef je minder vaak van app te wisselen

Automatisering : Maak tijd vrij voor meer diepgaand werk door AI te gebruiken als persoonlijke assistent voor routinetaken zoals het plannen van vergaderingen en herinneringen. Zoek een AI-app voor tijdbeheer die dit doet

Aanpassing : Flexibiliteit is essentieel omdat ieders werkstroom uniek is. Met een goede tool kunt u dashboards, notificaties en prioriteiten van taken aanpassen om u te helpen bij het beheren van tijdsdruk

Analytics en rapportage : Ontdek precies waar u uw tijd aan besteedt. De beste AI-tijdmanagementsoftware biedt rapportages die inefficiënties aan het licht brengen en verbeteringen voorstellen

Samenwerkingsfuncties : zoek tools met functies voor projectmanagement, taakverdeling en realtime updates. Dit helpt je om samen te werken en te communiceren via je AI-tool voor tijdmanagement

Veiligheid: Bescherm uw gegevens. Kies altijd voor tools met robuuste veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en vertrouwelijk blijft

Het heeft geen zin om je dagelijkse of wekelijkse doelen te halen als je je aan het eind van de dag uitgeput en leeg voelt. Voor een echt gevoel van voldoening moet je je productief voelen, alsof je het meeste uit je dag hebt gehaald. Dit komt neer op effectieve strategieën voor tijdmanagement.

AI-tools voor tijdmanagement zijn strategische partners op uw reis: ze automatiseren, analyseren en stroomlijnen uw werk.

Dit zijn mijn favoriete AI-tools om je te helpen bij tijdmanagement:

1. ClickUp (het beste voor AI-tijdmanagement)

Houd de bestede tijd bij en optimaliseer je werkweek met de functie voor tijdregistratie van ClickUp

ClickUp's Time Management is een uitgebreid platform voor productiviteit dat ik veel gebruik. De krachtige functies stellen me in staat om georganiseerd te blijven en mijn tijd terug te winnen. De weergaven van ClickUp spelen een cruciale rol in dit streven door me verschillende perspectieven en filters te bieden om mijn werkschema te bekijken.

De tijdlijnweergave helpt me om te anticiperen op de voltooiingspercentages van taken, zodat ik de voortgang van de voor mij relevante taken in realtime kan volgen. Met de kalenderweergave kan ik ook datums verslepen en herschikken terwijl ik onderweg ben, als de prioriteiten veranderen.

De tijdregistratie voor projecten van ClickUp verhoogt de efficiëntie nog verder door me te bevrijden van handmatige tijdregistratie, waardoor ik me volledig op mijn werk kan concentreren. Ik vertrouw op hun tijdgebonden herinneringen om georganiseerd en productief te blijven.

Door mijn invoer te bekijken en te filteren, krijg ik datagestuurde inzichten in hoe ik mijn tijd besteed en waar ik me kan verbeteren. Maar wat maakt ClickUp zo bijzonder? Het antwoord ligt in de uitgebreide bibliotheek met vooraf gemaakte sjablonen voor tijdbeheer.

Bekijk de sjablonen die ik gebruik om mijn productiviteit te verhogen en mijn tijd effectief te beheren:

Sjabloon voor tijdmanagementschema

Download deze sjabloon Maak gebruik van dit sjabloon voor tijdmanagement van ClickUp om je werkweek te optimaliseren

Het gebruik van de sjabloon voor tijdmanagement van ClickUp is essentieel voor professionals zoals ik, die dagelijks talloze verantwoordelijkheden hebben. Het is mijn favoriete hulpmiddel voor het plannen van mijn werk, zodat ik cruciale deadlines haal en me kan concentreren op taken met prioriteit.

De sjabloon begint met een lijstweergave in mijn werkruimte, aangevuld met drie verschillende projectweergaven waarmee ik taken vanuit alle hoeken kan aanpakken. Met de aangepaste velden van ClickUp kan ik mijn wekelijkse takenlijst toevoegen en individuele taken categoriseren op dag of activiteitstype.

Gebruik ClickUp om urenregistraties te maken en de bestede tijd bij te houden

Bovendien integreert ClickUp tools voor taakbeheer, zoals tijdregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid en e-mailnotificaties. Deze aanpak vermindert stress door een betere organisatie, waardoor ik mijn mentale energie kan richten op kritieke taken.

Persoonlijk tijdmanagementformulier

Download deze sjabloon Stel taken in ClickUp in om je sjabloon voor persoonlijk tijdbeheer te bekijken en indien nodig aan te passen

Wil je precies weten hoe je je tijd besteedt? Dan is de sjabloon voor persoonlijk tijdbeheer van ClickUp alles wat je nodig hebt! Ik gebruik deze tool om mijn productiviteit te verhogen, mijn tijdmanagementvaardigheden te verbeteren en mijn dagelijkse werkstroom te optimaliseren.

Gebruik de ClickUp-bordweergave om taken te groeperen op aangepaste status en velden

De ClickUp-bordweergave is een geweldige optie om de voortgang van taken in realtime te visualiseren. Het biedt een uitgebreid activiteitenlogboek met gedetailleerde informatie over de tijd die aan elke taak is besteed en begeleidt me naar succes.

Sjabloon voor ontwikkelingsschema

Download deze sjabloon Stroomlijn het ontwikkelingsproces met visueel taakbeheer en interactieve tijdlijnen met behulp van ClickUp's sjabloon voor ontwikkelingsschema's

De sjabloon voor ontwikkelingsschema's van ClickUp is mijn favoriet voor strategisch projectmanagement en planning. Het pakt de complexiteit van productontwikkeling direct aan en biedt duidelijke tijdlijnen en afhankelijkheden tussen taken.

Blijf elke deadline voor, voltooi taken en bekijk de voortgang van projecten in één overzicht met ClickUp Gantt-grafieken

Ik houd projecten in de gaten met aanpasbare takenlijsten en weergaven, zoals de tijdlijnweergave, het Kanban-bord of de ClickUp Gantt-grafiek. Zo kan ik knelpunten voorspellen, de voortgang bijhouden en mijn projectdoelen bereiken zonder me overweldigd te voelen.

Sjabloon voor werknemersrooster

Download deze sjabloon Bouw, deel en beheer de werklast van teams met de sjabloon voor werknemersroosters van ClickUp

Het beheren van je persoonlijke en professionele tijd is geweldig, maar hoe zit het met je team? Daar komt de sjabloon voor het personeelsrooster van ClickUp om de hoek kijken! Effectief teammanagement begint met gestructureerde en geautomatiseerde planning, en deze sjabloon biedt precies dat.

Stel je voor dat je in één oogopslag inzicht hebt in arbeidskosten, uurtarieven en teamrollen. Met zes aangepaste velden krijg ik een duidelijk beeld van alle informatie die voor mij relevant is. De zeven dynamische weergavetypen, waaronder slimme weekkalenders, maken werklast- en projectmanagement een fluitje van een cent.

De veelzijdige weergaven, robuuste tijdregistratie en uitgebreide sjablonen van ClickUp maken het ideaal voor nauwkeurig en efficiënt tijdmanagement. Bovendien kan ik bevestigen dat de AI-mogelijkheden ongeëvenaard zijn.

ClickUp Brain, de AI-aangedreven assistent, stemt taakaanbevelingen af op mijn agenda en context. Het stelt bijvoorbeeld persoonlijke doelen voor, zoals lezen of mediteren wanneer ik thuis ben. Op het werk vraagt het me om taken op te pakken, zoals een vergadering voorbereiden of een projectvoorstel opstellen.

Deze intelligente assistent zorgt ervoor dat ik me op het juiste moment op de juiste taken kan concentreren, waardoor mijn productiviteit omhoog gaat.

De beste functies van ClickUp

Registreer en houd tijd bij op desktop, mobiel of Chrome en koppel deze rechtstreeks aan ClickUp-taken

Gebruik de globale timer van ClickUp om de tijdsregistratie vanaf elk apparaat te starten en te stoppen en gemakkelijk tussen taken te schakelen

Pas tijdinvoer aan met handmatige aanpassingen, door datumbereiken te specificeren en bestaande records naar behoefte te wijzigen

Noteer ideeën of taken onderweg in ClickUp Notepad , of voeg gedetailleerde invoer toe voor een grondige documentatie

Onderscheid en classificeer uren als factureerbaar of niet-factureerbaar om clients te factureren voor geleverde diensten

Identificeer knelpunten en verbeter werkstromen door taken te sorteren op basis van bijgehouden tijd

Integreer met andere tijdmanagement-apps om bijgehouden tijdgegevens te centraliseren

Maak gedetailleerde urenregistraties met bijgehouden tijd per datum, specifieke taken of teamleden

Beperkingen van ClickUp

Niet alle weergaven van ClickUp, zoals de formulierweergave, zijn momenteel beschikbaar in de mobiele app

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $ 12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 7 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

2. Timely (het beste voor automatische tijdregistratie)

via Timely

Stel je voor dat je niet voor elke taak en elk project handmatig hoeft in te loggen. Dat is wat Timely biedt: een naadloze en geautomatiseerde tijdregistratie.

Toen ik Timely gebruikte, was ik onder de indruk van de mogelijkheid om elke seconde van mijn werk voor verschillende taken, projecten en apps vast te leggen. De AI-gestuurde aanpak zorgt voor een nauwkeurige registratie, waardoor ik me zonder handmatige invoer op mijn werk kan concentreren.

De beste functies van Timely

Categoriseer geregistreerd werk automatisch in projecten met behulp van AI

Genereer uitgebreide rapporten om de productiviteit en facturatie te analyseren

Verbeter competenties door naadloze integratie met andere projectmanagementtools

Synchroniseer met je kalender om geplande gebeurtenissen naast de bijgehouden tijd weer te geven

Nodig teamleden uit, maak gedeelde projecten aan en houd het gezamenlijke tijdgebruik bij

Tijdige beperkingen

Mogelijk duurder dan andere AI-apps voor tijdmanagement

Het kan even duren om alle functies in te stellen en te begrijpen

Tijdige prijsstelling

Starter : $ 11/maand per gebruiker

Premium : $ 20/maand per gebruiker

Unlimited: $ 28/maand per gebruiker

Tijdige beoordelingen en recensies

G2 : 4,8 van 5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van 5 (meer dan 700 beoordelingen)

3. Reclaim (het beste voor het optimaliseren van je planning)

via Reclaim

Reclaim is een AI-gestuurde app voor automatische planning die meerdere slimme kalenders in één venster beheert. De gebruiksvriendelijke interface en robuuste mogelijkheden maken het een uitstekende keuze voor het beheren van agenda's en het verbeteren van uw productiviteit.

Het is geweldig voor het balanceren van taken, vergaderingen en persoonlijke tijd. Deze krachtige tool zorgt ervoor dat je je verantwoordelijkheden onder controle houdt en je doelen op het gebied van tijdmanagement bereikt zonder je overweldigd te voelen.

De beste functies terugkrijgen

Gebruik intelligente suggesties voor het plannen van taken op basis van prioriteiten, deadlines en voorkeuren

Plan terugkerende taken binnen een bepaald tijdsbestek automatisch met de functie Gewoonte

Pas de weergave aan om meerdere kalenders tegelijk te beheren

Maak gebruik van slimme AI-kalenderfuncties om uw team te beschermen tegen gedwongen overuren

Herwin beperkingen

De installatie van de functie Gewoonten heeft een steile leercurve

Incidentele vertragingen bij sommige integratiefuncties

Prijzen terugvragen

Lite: Free Forever

Starter : $ 10/maand per gebruiker

Business : $ 15/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen, niet beschikbaar bij maandelijkse abonnementen

Beoordelingen en recensies terugvragen

G2 : 4,8 van 5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. Clockwise (het beste voor het optimaliseren van je kalender)

via Clockwise

Clockwise optimaliseert de planning van de werkweek met AI-functies die zich richten op efficiënte taakprioritering en vergaderbeheer. Ik waardeer het vermogen van Clockwise om schema's te stroomlijnen en ononderbroken focusblokken te creëren.

Als iemand die naadloze samenwerking waardeert, geloof ik dat deze AI-app voor tijdmanagement je werk met andere teamleden kan transformeren. De integratie met projectmanagementtools zoals Google Agenda en Slack verbetert de samenwerking.

De beste functies van Clockwise

Pas vergadertijden aan, voorkom conflicten en zorg voor een optimale planning in alle teamkalenders

Gebruik deze tool om speciale blokken te creëren waarin u zich ongestoord kunt concentreren. Zo komt u in een werkstroom terecht, waardoor u de hele dag beter werkt

Krijg realtime analyses van de bandbreedte en beschikbaarheid van teams. Deze zichtbaarheid maakt een betere toewijzing van middelen en weloverwogen besluitvorming mogelijk

Beperkingen van Clockwise

Moeilijkheden met integraties, met name met tools zoals Salesforce

Het heeft een steile leercurve en sommige gebruikers melden problemen bij het verwijderen van gebeurtenissen in de kalender

Functies zoals focustijd en tools voor teamproductiviteit zijn niet beschikbaar in de gratis versie

Prijzen volgens het klokprincipe

Gratis: Basisfuncties om aan de slag te gaan

Teams: $ 6,75/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Business: $ 11,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies in kloksgewijzerstand

G2: 4,7 van 5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van 5 (meer dan 30 beoordelingen)

5. Motion (het beste voor taakbeheer en samenwerking)

via Motion

Motion-gebruikers hebben het vaak over de uitgebreide aanpak van projectmanagement en communicatie. Het combineert intuïtief bijhouden van taken met krachtige functies voor samenwerking, zodat ik het overal kan gebruiken. De mogelijkheid om de werkstromen van teams aan te passen en routinetaken te automatiseren, verhoogt de productiviteit.

De beste functies van Motion

Maak, wijs toe en categoriseer taken met de gebruiksvriendelijke interface van Motion

Zorg voor naadloze communicatie met teamleden via geïntegreerde chat en het delen van bestanden

Pas het aan de unieke werkstroombehoeften van uw team aan, zodat flexibiliteit en efficiëntie gewaarborgd zijn

Blijf op de hoogte met realtime updates over de voortgang van taken, deadlines en bijdragen van teams

Bewegingsbeperkingen

Er kan een leercurve zijn, vooral bij het aanpassen van complexe werkstromen

Voor sommige integraties is mogelijk extra installatie of probleemoplossing nodig

Motion pricing

Individueel: $34/maand

Team: $ 20/maand per gebruiker

Bewegingsbeoordelingen en recensies

G2: 4,1 van 5 (80+ beoordelingen)

Capterra: 4,3 van 5 (meer dan 40 beoordelingen)

6. Toggl Track (het beste voor tijdregistratie en rapportage)

via Toggl Track

Toggl Track is een van mijn favoriete apps voor tijdregistratie. Dankzij de eenvoudige interface en krachtige functies kan ik de tijd voor verschillende projecten en opdrachten met perfecte nauwkeurigheid bijhouden.

Met Toggl Track kunt u taken aanmaken, gedetailleerde rapporten genereren en deze integreren met andere tools voor projectmanagement. Het is ideaal voor het beheren van factureerbare uren, het verbeteren van de efficiëntie van de werkstroom en het nauwkeurig bijhouden van projecten.

De beste functies van Toggl

Houd de tijd voor verschillende taken en projecten nauwkeurig bij

Genereer uitgebreide rapporten om trends in productiviteit te analyseren en verbeterpunten te identificeren

Toegang tot tijdregistratie en rapportages onderweg via mobiele apps voor iOS en Android

Organiseer taken met aanpasbare tags en projectcategorieën

Gebruik de Pomodoro-timer en inactiviteitsdetectie om je focus en discipline in je werkgewoonten te behouden

Limieten van Toggl Track

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk wat tijd nodig om vertrouwd te raken met de geavanceerde functies

Sommige geavanceerde rapportage functies zijn mogelijk alleen beschikbaar in duurdere abonnementen

Prijzen van Toggl Track

Gratis: Basisfuncties voor tijdsregistratie

Starterspakket: $ 10/maand per gebruiker

Premium: $ 20/maand per gebruiker

Enterprise: Voor grotere organisaties zijn aangepaste prijzen beschikbaar

Toggl Track beoordelingen en recensies

G2: 4,6 van 5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,7 van 5 (meer dan 2300 beoordelingen)

7. Todoist (het beste voor takenlijsten)

via Todoist

Todoist biedt een gestroomlijnd dashboard voor het maken, organiseren en prioriteren van taken. Het intuïtieve ontwerp verhoogt de productiviteit en efficiëntie bij het beheren van dagelijkse taken.

Ik was onder de indruk van de eenvoud en veelzijdigheid van Todoist, eigenschappen die je niet vaak tegenkomt in een AI-app. De app kan ook worden geïntegreerd met verschillende platforms en apparaten, waardoor je een uniforme oplossing voor taakbeheer krijgt die zich aanpast aan verschillende voorkeuren voor werkstromen.

De beste functies van Todoist

Taken maken, labelen en toewijzen met intuïtieve drag-and-drop-functionaliteit

Wijs prioriteitsniveaus toe om je te concentreren op dringende taken en deadlines

Neem een voorsprong met vooraf ontworpen sjablonen voor dagelijkse projecten en bespaar tijd bij het opzetten van taken

Deel taken en projecten met teamleden, zodat jullie naadloos kunnen samenwerken

Stel herinneringen en deadlines in om taken op schema te houden

Beperkingen van Todoist

Geavanceerde elementen zoals afhankelijkheid van taken en gedetailleerde rapportage moeten worden geüpgraded naar premium abonnementen

Sommige gebruikers vinden de interface moeilijk te leren

Prijzen Todoist

Beginner: Gratis

Pro: $ 5/maand per gebruiker

Business: $ 8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

8. RescueTime (het beste voor productiviteitsanalyse)

via RescueTime

RescueTime is als een persoonlijke productiviteitscoach op mijn apparaten. Het draait op de achtergrond, houdt de bestede tijd bij en optimaliseert mijn digitale gewoontes. Ik vind het geweldig hoe het dashboard van RescueTime mijn digitale leven in kaart brengt.

De gedetailleerde rapporten helpen me inzicht te krijgen in mijn tijdsbesteding en verbeterpunten te identificeren, zoals wanneer ik te veel tijd op sociale media doorbreng! Door te zien welke apps mijn aandacht afleiden, kan ik mijn gewoontes aanpassen voor meer efficiëntie en het bereiken van mijn doelen.

De beste functies van RescueTime

Houd de tijd bij die je aan applicaties en websites besteedt zonder handmatige invoer

Genereer gedetailleerde rapporten over dagelijkse activiteiten, trends in productiviteit en tijdsbesteding

Blokkeer afleidende websites tijdens sessies waarin je je moet concentreren

Stel doelen voor productiviteit en ontvang meldingen wanneer u uw targets haalt of overtreft

Beperkingen van RescueTime

Nieuwe gebruikers hebben wellicht tijd nodig om aan de interface te wennen en alle functies te begrijpen

Geen functies voor samenwerking

Prijzen van RescueTime

Lite: Basis tools voor tijdregistratie zonder afleiding te blokkeren

Individueel: $ 12/maand per gebruiker

Team: $72,00/jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies van RescueTime

G2: 4,1 van 5 (85+ beoordelingen)

Capterra: 4,6 van 5 (meer dan 130 beoordelingen)

9. Kalender AI (het beste voor intelligent kalenderbeheer)

via Kalender AI

Als je dagen vol staan met afspraken en je kalender lijkt wel een potje Tetris, dan is Calendar AI van Sync. ai een app voor tijdbeheer die je zeker moet overwegen. Met zijn innovatieve functies vereenvoudigt deze effectieve AI-tool complexe taken, waardoor ik me kan concentreren op mijn belangrijkste prioriteiten. De innovatieve geautomatiseerde planningsmogelijkheden zorgen ervoor dat elke vergadering productief en tijdsefficiënt verloopt.

De beste functies van Kalender AI

Haal het maximale uit elke vergadering met slimme planning die u kostbare tijd bespaart

Krijg direct vanuit uw kalender inzicht in de deelnemers aan vergaderingen

Ontvang tijdige notificaties en herinneringen om op schema te blijven met je planning

Voeg privé-aantekeningen toe aan je kalender die alleen voor jou zichtbaar zijn

Beperkingen van AI in de kalender

Alleen beschikbaar om te downloaden in de Play Store of App Store

Beperkt ontwerp en functionaliteit

Incidentele problemen met synchroniseren en integreren

Prijzen voor Kalender AI

Free

Premium: $4,99/maand

Pro: $9,99/maand

Beoordelingen en recensies van Kalender AI

G2: NA

Capterra: NA

10. Trevor (het beste voor geautomatiseerd taakbeheer)

via Trevor AI

Trevor staat in deze lijst omdat het dankzij het intuïtieve dashboard en de mogelijkheid om repetitieve taken te automatiseren, de voortgang te bekijken en de samenwerking binnen mijn team te verbeteren.

Dankzij de drag-and-drop-interface en de functie voor het blokkeren van tijd van Trevor kan ik mijn werk en persoonlijke taken heel eenvoudig in realtime plannen. Je kunt het dashboard gebruiken om alles te beheren, van reisplannen tot achterstallige klusjes.

De beste functies van Trevor

Taken toewijzen op basis van werklast en prioriteit instellingen

Volg de voortgang van taken direct en blijf op de hoogte van de voltooiingsstatus

Synchroniseer het met Microsoft Outlook en Google Agenda voor een uniforme planning

Herschik taken met een eenvoudige drag-and-drop-interface om ze aan te passen aan veranderende prioriteiten

Pas taaksjablonen en projectborden aan de specifieke behoeften en werkstromen van uw team aan

Beperkingen van Trevor

Aangepaste werkstromen en integraties vereisen mogelijk enige configuratietijd

De basisabonnementen bieden geen geavanceerde functies zoals aangepaste rapportage en analyse

Prijzen Trevor

Gratis abonnement

Pro: $ 36/jaar per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Trevor

G2: N.v.t

Capterra: N.v.t

