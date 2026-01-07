Hoe maak je een Proof of Concept (met voorbeelden)

Wanneer u iets impactvols – en duurs – gaat verkopen, is het niet meer dan logisch dat de koper er absoluut zeker van wil zijn dat het werkt. Verkopers laten casestudy's, getuigenissen en demo's zien om de koper te overtuigen. Als er veel op het spel staat, is dat niet genoeg.

Maak kennis met Proof of Concept. In deze blogpost gaan we in op wat het is en hoe u het kunt gebruiken om uw organisatiedoelen te bevorderen.

Wat is een Proof of Concept?

Een Proof of Concept (PoC) is een kleinschalige implementatie van een groot programma die wordt gebruikt om de haalbaarheid van een project of idee aan te tonen. Het is vaak de eerste stap bij het opstarten van een project.

Het is alsof je een steekproef van cupcakes bakt voordat je besluit om de catering voor een feest te verzorgen. Zo kun je het recept testen, experimenteren met de presentatie, de verpakking en levering demonstreren en de smaak controleren, zonder dat je meteen een volledige investering hoeft te doen.

Een goed uitgevoerde PoC biedt tal van voordelen voor teams die de haalbaarheid van nieuwe projecten overwegen. De belangrijkste voordelen zijn als volgt.

Validatie

Een PoC helpt om vast te stellen of een idee technisch haalbaar is en de moeite waard is om verder uit te werken. Het helpt om te garanderen dat het concept zal werken zoals bedoeld, voordat er aanzienlijke middelen worden toegewezen.

Draagvlak bij belanghebbenden

Een succesvolle proof of concept zorgt voor vertrouwen en steun bij belanghebbenden, investeerders of klanten. Het levert concreet bewijs dat het idee haalbaar is en de verwachte voordelen kan opleveren.

Risicobeheer

Met een PoC kunnen teams potentiële uitdagingen en limieten identificeren in een gecontroleerde omgeving. Dit minimaliseert het risico op onverwachte problemen tijdens de volledige implementatie.

Efficiënt gebruik van hulpbronnen

Met een PoC kunnen teams de vaardigheden die ze nodig hebben in kaart brengen en deze nauwkeuriger extrapoleren naar het grotere project. Dit helpt bij het opstellen van begrotingen, het maken van prognoses en het efficiënt toewijzen van middelen.

Innovatie

PoC stimuleert experimenteren en innovatie. Teams kunnen nieuwe ideeën testen met kortere tijdlijnen en kleine budgetten, zonder bang te hoeven zijn om te falen.

Veel van deze voordelen bieden prototypes en MVP's ook. Wat is dan het verschil tussen beide?

De verschillen begrijpen: Proof of Concept, prototype en MVP

In zekere zin zijn PoC's, prototypes en minimum viable products (MVP's) manieren om iets kleins te bouwen om een groter idee te testen. Maar daar houden de overeenkomsten op.

In het productontwikkelingsproces heeft elk van deze methoden een uniek doel en wordt het in verschillende fasen toegepast. Door deze verschillen te begrijpen, kunnen teams de juiste aanpak kiezen om hun ideeën tot leven te brengen.

Aspect Proof of Concept (PoC) Prototype Minimum Viable Product (MVP) Doel Om de haalbaarheid van een idee of concept voor een grootschalig project te valideren Om het ontwerp en de gebruikerservaring te visualiseren en te testen Om een basisversie van het product op de markt te brengen Toepassingsgebied Beperkt, gericht op één gebruikersgroep, locatie of functie Breed, omvat de gebruikerservaring van verschillende functies en functionaliteiten Breed, bevat kernfuncties die nodig zijn voor vroege gebruikers Ontwikkelingsinspanning Minimaal, net genoeg om de haalbaarheid aan te tonen Gemiddeld, vereist het maken van een werkend model Hoog, vereist een functioneel product dat klaar is voor gebruikers Doelgroep Zakelijke belanghebbenden en besluitvormers Bedrijfsteams en geselecteerde gebruikers uit de doelgroep Early adopters en echte gebruikers Risico Identificeert potentiële technische uitdagingen in een vroeg stadium Brengt problemen op het gebied van ontwerp en gebruiksvriendelijkheid aan het licht Valideert de marktvraag en de product-marktfit Type feedback Feedback over technische haalbaarheid Feedback over ontwerp en gebruiksvriendelijkheid Feedback van de markt en gebruikers Kosten Laag Matig Matig tot hoog Tijdsbestek Kort Medium Lang

Gebruik in essentie:

Gebruik PoC om de haalbaarheid van een idee te valideren voordat u aanzienlijke middelen investeert

Maak een prototype om het ontwerp en de gebruikerservaring van uw product te verkennen en te verfijnen

MVP wanneer u klaar bent om uw product op de markt te brengen met precies genoeg functies om early adopters aan te trekken en feedback van echte gebruikers te verzamelen

Aangezien u dit artikel over PoC's leest, gaan we ervan uit dat u de haalbaarheid van een idee wilt valideren en wilt weten welke stappen daarvoor nodig zijn.

De stappen voor het opstellen van een betrouwbare Proof of Concept

Er zijn een aantal factoren die het succes van een proof of concept beïnvloeden. Daarom is een systematische aanpak nodig om er een op te zetten. Hier volgt een beproefd raamwerk voor het implementeren van een proof of concept-proces, met behulp van een tool voor projectmanagement zoals ClickUp en een voorbeeld van een fitness-tracking-app.

1. Beperk het tot een deel van het grotere programma

Een proof of concept is in wezen een kleine implementatie van een groter projectplan. Om het juiste aspect te kiezen waarmee u het concept kunt bewijzen, moet u duidelijkheid hebben over uw bredere visie. Begin groots en beperk het vervolgens tot uw PoC.

Wat : Bepaal wat de PoC moet valideren (het helpt om alle mogelijkheden in een : Bepaal wat de PoC moet valideren (het helpt om alle mogelijkheden in een ideeënbeheersoftware te documenteren en de meest geschikte te kiezen)

Waarom : Geef aan wat u met de PoC wilt bereiken

Hoe : Stel succescriteria vast voor haalbaarheid en prestaties; zorg ervoor dat er SMART-doelen zijn die helpen bij het nemen van beslissingen

Wie: Betrek belanghebbenden die de beslissingen zullen nemen

Als u een app voor het bijhouden van fitnessgegevens ontwikkelt, houdt deze stap in dat u het onderdeel van de app kiest dat u wilt valideren, zoals een nieuw algoritme voor het bijhouden van trainingen.

2. Voer een eerste onderzoek uit

Onderzoek het voorgestelde proof of concept om de kosten, tijdlijnen en benodigde middelen in te schatten.

Studie

Gebruik historische gegevens van vergelijkbare projecten om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Begrijp de verschillende factoren die van invloed zijn op het succes van een project.

Prognoses

Verdeel het project in kleinere, beheersbare taken om de kosten en tijdlijnen daarvoor te schatten. Breng afhankelijkheden in kaart en pas het project daarop aan.

Risicobeheer

Maak een lijst van mogelijke risico's die van invloed kunnen zijn op de tijdlijn, de budgetten of de oplevering zelf. Raadpleeg senior teamleden die mogelijk bijdragen aan de PoC voor meer diepgaande inzichten.

In het geval van de fitness-tracking-app kunt u productonderzoek doen om inzicht te krijgen in de prestaties, de nauwkeurigheid van de sensoren en de limieten op het gebied van gegevensverwerking van bestaande oplossingen.

Combineer ClickUp documents met ClickUp Brain om sneller ideeën te genereren

Gebruik een notitietool om dit onderzoek te documenteren en te analyseren. Deel het met projectbetrokkenen voor opmerkingen en feedback. Werk samen aan bewerkingen en zet inzichten automatisch om in acties.

3. Plan de PoC

Bepaal de reikwijdte van uw proof of concept. Breng alles in kaart wat u nog gaat doen, zoals de functies die u gaat bouwen, de kwaliteitscontrolemechanismen die u gaat implementeren, de infrastructuur die u gaat inrichten, enzovoort.

De PoC opsplitsen in taken

Schrijf gedetailleerde beschrijvingen van de functies die u gaat bouwen als onderdeel van de PoC

Voeg tijdsinschattingen toe voor elke taak

Gebruik checklists om de acceptatiecriteria vast te stellen

Wijs gebruikers aan die deze taken zullen voltooien

Voeg startdata en deadlines toe om op schema te blijven

Gebruik aangepaste velden om andere informatie toe te voegen die specifiek is voor uw POC

Houd er bij het plannen van uw PoC rekening mee dat u de reikwijdte beperkt tot functies die essentieel zijn voor het valideren van het concept.

Maak meerdere actiepunten aan met behulp van taken

Voor de fitness-app zou je de ontwikkeling van het nieuwe algoritme stap voor stap uitwerken en deze met alle benodigde details in je projectmanagementtools opzetten.

Laat u niet intimideren door een leeg scherm in uw projectmanagementtool. Gebruik een sjabloon voor een voorbeeldprojectplan om:

Maak gedetailleerde plannen met intuïtieve visuele weergaven

Organiseer taken voor een efficiënte samenwerking tussen teams

Houd de voortgang bij ten opzichte van de doelstellingen voor een tijdige voltooiing van het project

4. Bouw de PoC

Met een concreet plan in handen is het tijd voor de start en uitvoering van het project. In deze fase is het ook nuttig om de informatie vast te leggen die nodig is om het succes van uw PoC te evalueren.

Vraag gebruikers bijvoorbeeld om de tijd bij te houden die ze aan elke taak besteden, zodat u dit later kunt vergelijken met de tijdsinschattingen.

Ontwikkel in het geval van de fitnesstracker het algoritme en integreer dit met basisinvoer- en uitvoerfuncties voor de eerste tests. Zorg ervoor dat de PoC de minimaal benodigde interface bevat om trainingsgegevens te verzamelen en resultaten weer te geven.

5. Test en evalueer

Zodra u de PoC heeft gebouwd, is het tijd om deze te testen en het succes ervan te evalueren op basis van de doelstellingen en prestatie-indicatoren die u eerder heeft vastgesteld. Elk van de sjablonen voor productontwikkeling die u gebruikt, moet u de mogelijkheid bieden om de resultaten te meten. Houd vooral bij een PoC rekening met het volgende.

Prestaties meten

Beoordeel of het project zijn doelstellingen heeft bereikt. Stel widgets in voor belangrijke statistieken op dashboards om de prestaties in realtime bij te houden.

Meet ook de afwijking. Als je bijvoorbeeld 70% van de doelstellingen hebt bereikt, is dat nog steeds een belangrijke les.

Maak dashboards om gegevens te visualiseren

Benchmark

Vergelijk deze prestaties met eerdere projecten of industrienormen om het relatieve succes van de PoC te beoordelen.

Beslissingsondersteuning opzetten

Maak rapporten die belanghebbenden helpen beslissen of ze door moeten gaan met volledige ontwikkeling, aanpassingen moeten doen of het idee helemaal moeten laten varen.

Voor de fitness-tracking-app PoC kunnen prestatie-indicatoren bestaan uit de nauwkeurigheid van het bijhouden van trainingen, de mate van betrokkenheid van gebruikers en de verwerkingssnelheid.

Test de nauwkeurigheid en prestaties van het algoritme bij verschillende soorten trainingen en in verschillende omgevingen. Gebruik verschillende apparaten om te controleren of het algoritme goed werkt op verschillende hardware.

6. Leg de bevindingen vast

PoC's zijn om twee redenen van cruciaal belang: om beslissingen te nemen over grootschalige implementaties en om snel inzicht te krijgen in mogelijke uitdagingen. Voor beide doeleinden kan documentatie een wereld van verschil maken.

Goede documentatie gedurende de hele levenscyclus van de PoC helpt om ideeën te verduidelijken, uitdagingen goed te overdenken, aantekeningen over mislukte oplossingen te maken en te voorkomen dat fouten worden herhaald.

Leg uw bevindingen vast voordat u beslissingen neemt over de uitbreiding van uw PoC. Zorg ervoor dat u het gehele PoC-proces documenteert, inclusief de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten. Voeg waar mogelijk visuele weergaven van gegevens en specifieke feedback van belanghebbenden toe.

Voor de fitness-tracking-app zou je de prestaties van het algoritme op verschillende apparaten moeten documenteren, evenals de lessen die je hebt geleerd uit eventuele afwijkingen, de uitdagingen die je bent tegengekomen, oplossingen die niet werkten, waarom de uiteindelijke oplossing wel werkte, enzovoort.

7. Neem beslissingen

Als het algoritme goed presteert, plan dan de integratie in de volledige app en de ontwikkeling van extra functies. Als het algoritme niet aan de succescriteria voldoet, overweeg dan alternatieve benaderingen of verder onderzoek naar het projectontwerp. Als het algoritme bij lange na niet aan je verwachtingen voldoet, laat het idee dan varen en bedenk iets anders.

Proof of Concept implementeren in praktijksituaties

Bij softwareontwikkeling wordt PoC gebruikt om de technische haalbaarheid van een nieuwe functie, technologie of architectuur te valideren voordat deze op grote schaal wordt geïmplementeerd. Dit gebeurt door:

Focus op de meest innovatieve of technisch uitdagende aspecten van het project

Ontwikkeling van een vereenvoudigde versie om de kernfunctie te testen

Voer grondige tests uit om te garanderen dat de PoC werkt zoals bedoeld

Verzamel feedback van ontwikkelaars, testers en belanghebbenden om het idee te verfijnen en eventuele geïdentificeerde problemen aan te pakken

Documenteer de resultaten en gebruik de inzichten om de bredere implementatie beter te plannen

PoC's zijn echter geen fenomeen dat beperkt blijft tot de software-industrie. Teams in allerlei sectoren en werkgebieden gebruiken PoC's als proefproject of om een sterke businesscase op te bouwen. In projectmanagement en bedrijfsontwikkeling wordt PoC om iets andere redenen gebruikt, zoals:

Snel en tegen lage kosten de waarde van het bedrijf aantonen

Een oplossing implementeren voor een kleine groep testgebruikers voordat deze organisatiebreed wordt gelanceerd

Processen verbeteren door gebruik te maken van een nieuwe tool voor projectmanagement of automatisering

Risico's beperken door ze vroegtijdig te identificeren en oplossingen in de PoC zelf in te bouwen

Zorg voor draagvlak bij belanghebbenden door de haalbaarheid van nieuwe ideeën aan investeerders te demonstreren om financiering en steun te verkrijgen

Door de haalbaarheid en het potentieel van nieuwe concepten aan te tonen, effenen PoC's de weg voor baanbrekende ontwikkelingen en succesvolle marktintroducties. Het is dan ook geen wonder dat enkele van 's werelds meest succesvolle organisaties Proof of Concept met groot succes hebben ingezet.

Hieronder bespreken we enkele boeiende voorbeelden van Proof of Concept die niet alleen hun respectievelijke sectoren hebben getransformeerd, maar ook nieuwe normen hebben gesteld voor innovatie en ontwikkeling.

Deze voorbeelden benadrukken het strategische belang van PoC's bij het omzetten van visionaire ideeën in realiteit, en laten zien hoe kleine, eerste implementaties kunnen leiden tot aanzienlijke, grootschalige successen.

Dropbox

In 2007 vergat Drew Houston, een student aan het MIT, steeds zijn USB-stick mee te nemen en zat hij in de knoop wanneer hij bestanden moest overzetten.

Hij bedacht een oplossing waarbij hij geen fysiek apparaat hoefde te onthouden of mee te nemen. Dit idee leidde tot het concept van Dropbox: een cloudgebaseerde dienst voor opslagruimte en synchronisatie.

In de beginfase van cloud computing en online communicatie was dit idee volkomen nieuw. Hij moest aan partners en investeerders visueel laten zien hoe dit werkt. Daarom creëerde Dropbox een PoC in de vorm van een video-demonstratie van de functionaliteit van hun dienst voor het delen van bestanden. Dit hielp bij het valideren van de marktinteresse en het verzamelen van gebruikersfeedback, wat leidde tot een succesvolle productontwikkeling.

Slack

In 2011 waren Stewart Butterfield, Eric Costello, Cal Henderson en Serguei Mourachov bezig met de ontwikkeling van een game genaamd Glitch. Voor het agile team dat vaak samenwerkte, was hun interne communicatietool niet effectief.

Ze hebben Slack dus ontwikkeld als interne tool om hun eigen problemen op te lossen. Toen de game Glitch later geen succes bleek, besloot het team zich volledig te richten op de communicatietool.

De vroege versie van Slack die ze voor intern gebruik ontwikkelden, diende als proof of concept voor het miljardenproduct dat het vandaag de dag is. Door de tool in een praktijkomgeving te testen en te verfijnen, kon het team de effectiviteit en potentiële waarde ervan valideren.

Airbnb

In 2007 hadden huisgenoten Brian Chesky en Joe Gebbia moeite om de hoge huurprijzen in San Francisco te betalen. Ze overwogen hun appartement te delen of onder te verhuren.

In die periode merkten ze dat er een grote designconferentie naar de stad kwam. Hotels in de buurt van de locatie waren volgeboekt of waanzinnig duur.

Hierin zagen ze een kans: waarom zouden ze hun woonkamer niet verhuren aan congresdeelnemers? Hoewel het een geweldig idee leek, waren ze er niet zeker van of iemand hun woning daadwerkelijk zou huren, laat staan ervoor zou betalen.

Om hun idee te testen, zetten Chesky en Gebbia een website op met de naam Air Bed & Breakfast. Ze boden luchtbedden in hun woonkamer en ontbijt aan voor congresdeelnemers. De eerste gasten betaalden elk 80 dollar om een paar nachten te verblijven.

Deze versie van Airbnb diende als bewijs van een concept dat anders te fantastisch leek om te implementeren. Door een Airbnb in hun eigen huizen op te zetten, bewezen ze dat er een markt is voor verblijven bij particulieren.

