18 Beste software voor ideeënbeheer om innovatie te bevorderen 2025

Meer dan 80% van de leidinggevenden gelooft dat ideeën en innovatie cruciaal zijn voor het succes van hun business. Volgens elke norm zijn dat veel leidinggevenden. 🤯👀

Het bedenken van the next big thing(s) klinkt misschien als het moeilijkste gedeelte, maar het beheren van die nieuwe ideeën is de echte strijd.

Maar TBH, de meeste teams hebben al genoeg op hun bordje liggen. In plaats van te brainstormen over een geheel nieuw of complex systeem om je gedachten te ordenen, waarom zoek je niet naar een samenwerkingsoplossing zoals software voor ideeënbeheer?

Flexibele en krachtige ideeënbeheersoftware slaat niet alleen je nieuwe ideeën op, maar doet ook het zware werk door ze over de eindstreep te brengen. Geloof ons, niets is erger dan een nieuw idee vol potentieel zien wegkwijnen in de ether.

Zorg in plaats daarvan voor je initiatieven op een platform dat ervoor zorgt dat geen enkele Taak over het hoofd wordt gezien. Gelukkig zijn er genoeg ideeënbeheersoftware-opties op de markt om je te helpen dit organisatieniveau te bereiken.

En wij hebben het werk voor je gedaan door de beste ideeënbeheersoftware te rangschikken op basis van hun belangrijkste functies, voor- en nadelen, beoordelingen en prijs, zodat je de software kunt kiezen die het beste bij je past. 🏆

Lees mee terwijl we dieper ingaan op wat ideebeheer is, de belangrijkste voordelen, functies waar je op moet letten en de 18 beste softwareopties voor ideebeheer om je brainstormsessies tot leven te brengen.

Wat is ideeënbeheer?

Ideeënbeheer is het strategische proces van het verzamelen, beoordelen en prioriteren van ideeën die door belanghebbenden worden aangeleverd of door leden van het team worden gedeeld in tactische teams brainstormsessies .

Deze tactieken hebben meestal te maken met nieuwe manieren om tegemoet te komen aan de behoeften van uw klant of het maken van grote verbeteringen aan uw product - daarom is ideeënbeheer zo belangrijk! Daarom is ideebeheer zo belangrijk. Het houdt uw activiteiten relevant omdat ze direct profiteren van een verandering die uw klanten willen zien.👏

Veel organisaties hebben innovatie hoog in het vaandel staan om de concurrentie voor te blijven en zoeken actief naar creatieve manieren om spannende initiatieven te genereren onder het team - en dat is waar software voor ideeënbeheer echt van pas komt.

Maar met meer ideeën tot uw beschikking komt ook de noodzaak om ze te organiseren - en dat betekent dat er $a veel afhangt van uw ideeënbeheersoftware om te presteren zoals u dat wilt. 👀

Maar de vraag blijft, hoe ziet de perfecte ideebeheersoftware er eigenlijk uit? We hebben je bij deze.

Hoewel elke tool zijn eigen je ne sais quoi heeft, zijn er een paar functies waar je op moet letten om ervoor te zorgen dat je de klus nog te doen krijgt. 🔑

Top 18 ideeënbeheersoftware

1. ClickUp

Geef uw ideeën op meer dan 15 creatieve manieren weer in ClickUp ClickUp is een alles-in-één platform voor productiviteit ontworpen voor teams in verschillende sectoren om ideeën te beheren en te verzamelen, projectupdates te volgen en samen te werken - allemaal op één scherm. Of u nu op kantoor of online vergadert, ClickUp's krachtige brainstorm- en ideatiefuncties kunnen de grootte van elk team vergroten en elk lid aanmoedigen om een creatieve wandeling te maken.

Met meer dan 15 unieke manieren om uw ideeën te visualiseren en brainstormfuncties die rechtstreeks verbonden zijn met uw werkstroom, is het nog nooit zo eenvoudig geweest om ideeën aan uw team voor te leggen en er iets mee te doen. Of het nu gaat om eenvoudige to-dos of zelfs de meest complexe projecten, ClickUp's steeds groeiende lijst van aanpasbare functies is flexibel genoeg om met uw bedrijf mee te schalen, terwijl elk lid van het team kan werken op de manier die voor hem of haar het beste werkt. Hier laten we zien wat we bedoelen. 🙂

🔑 Belangrijkste functies van ClickUp

TBH, het is moeilijk om er maar één uit te kiezen. Maar voor een intuïtieve en flexibele oplossing voor ideeënbeheer zul je dol zijn op ClickUp Whiteboards en Mindmaps . 🎨

🖌 ClickUp Whiteboards voor samenwerking

Teken mockups, voeg aantekeningen en media toe, kies aangepaste kleuren en nog veel meer met ClickUp Whiteboards

Of u nu uw gedachten op een ouderwets notitieblok schetst of gewoon de dagen van Microsoft Paint mist, whiteboard software helpt u uw ideeën effectief te beheren met het team. En hebben we al vermeld dat ClickUp het enige whiteboard is dat krachtig genoeg is om ideeën te creëren, samen te werken en te beheren? ideeën rechtstreeks te verbinden met uw werkstroom ?

Teken ideeën vanaf nul, voeg media van buitenaf toe, sluit koppelingen in, deel documenten en nog veel meer op een oneindig canvas dat je samen met de rest van het team kunt bewerken! Bovendien kun je kiezen uit negen dynamische sjablonen voor stroomdiagrammen, diagrammen en Kanban-achtige borden van ClickUp om een schone en flexibele structuur aan uw bord toe te voegen - perfect voor teams die hun ideeën aan belanghebbenden moeten presenteren, zelfs op een bepaald moment.

Maar dat is nog niet alles! Hier zijn een paar van onze andere favorieten ClickUp Whiteboards functies :

Slash commando's voor rijke tekst bewerking, formattering en stijl van elke aantekening op je bord

Zet elke vorm op je bord met een paar klikken om in een uitvoerbare Taak

Real-time bewerking met live cursors zodat je altijd weet wie er aan boord is

🧠 Verbluffende mindmaps in ClickUp

Voeg eenvoudig knooppunten, taken en verbindingen toe om uw werkstroom op te bouwen met ClickUp- Mindmaps

Vooral als u de volgende stappen van uw nieuwe idee in kaart wilt brengen, ClickUp mindmaps wordt je nieuwe beste vriend.

Zoals vertakkingen in een stamboom, geven mindmaps de werkstroom van uw komende taken weer op een zeer visuele manier, met lijnen of pijlen verbonden met knooppunten die Taken voorstellen-en ze kunnen zo eenvoudig of ingewikkeld zijn als u wilt!

Zie het als een web in vrije vorm, elke taak is met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke thread en communiceert duidelijk afhankelijkheid van taken door aan te geven welke Taak moet worden Voltooid en in welke bestelling. 🕸

Enkele van onze favoriete functies voor mindmaps zijn:

Knooppunten die fungeren als referentiepunten voor uw werkstroom en kunnen worden omgezet in ClickUp-taak

Taken op uw mindmap maken, bewerken, verwijderen en herschikken om uw gewenste workflow te bereiken

Vertakkingen slepen tot logische paden tussen taken

Samenwerken aan uw mindmaps met het hele team

_P.S., u kunt mindmaps ook vanaf nul maken op uw ClickUp Whiteboard 😎

✅ ClickUp voordelen

Volledig aanpasbaar en schaalt met u mee als u groeit, dus het kan elk nummer van ideeën beheren met een bereik in complexiteit

Tal van functies voor samenwerking, zodat het hele team op dezelfde pagina blijft

Ontworpen om u te helpen processen te optimaliseren en tijd te besparen

Is veelzijdig genoeg om teams in elke branche van te profiteren ❌ ClickUp nadelen

Niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app... nog niet!

Kan een beetje een leercurve zijn om te wennen aan de vele aanpasbare functies

💸 ClickUp prijzen

Free Forever : Unlimited leden en taken, 100 MB opslagruimte, Whiteboards, Documenten, 24/7 ondersteuning en meer

: Unlimited leden en taken, 100 MB opslagruimte, Whiteboards, Documenten, 24/7 ondersteuning en meer Unlimited ($7 per lid, per maand): Unlimited opslagruimte, integraties, dashboards, aangepaste velden en meer

($7 per lid, per maand): Unlimited opslagruimte, integraties, dashboards, aangepaste velden en meer Business ($12 per lid, per maand): Unlimited Teams, geavanceerd delen, automatisering, tijdsregistratie en mindmaps

($12 per lid, per maand): Unlimited Teams, geavanceerd delen, automatisering, tijdsregistratie en mindmaps Enterprise (neem contact op voor aangepaste prijzen): Geavanceerde toestemmingen, onbeperkte aangepaste rollen, live inwerktraining, speciale succesmanager en meer

💬 ClickUp klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (4.510+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.940+ beoordelingen)

2. Miro

Praat met het team van je whiteboard in MiroMiro is een digitaal whiteboard-platform waarmee teams op afstand in realtime kunnen samenwerken. Met Miro kunnen teams brainstormen en ideeën verzamelen, processen in kaart brengen en visuele weergaven van hun werk maken.

🔑 Belangrijkste functies van Miro

Leden kunnen hetzelfde canvas tegelijkertijd bewerken en elkaars wijzigingen zien met real-time samenwerking

Vermeld het team en praat rechtstreeks vanaf je bord met een ingebouwde video functie

Zoom in op sleutelgebieden van je bord terwijl je je ideeën voorstelt aan het team met de presentatiemodus

✅ Miro pros

Ontworpen voor gebruiksgemak met een schone en intuïtieve interface

Kan voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt, van brainstormen tot projectmanagement

Miro biedt honderden kant-en-klare sjablonen die je kunt aanpassen aan je behoeften om sneller aan de slag te kunnen met je board

❌ Miro nadelen

Beperkt aantal exportopties, waaronder PNG, JPG en PDF

Geen native app voor desktop of mobiele apparaten

💸 Miro prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Teams : Vanaf $8 per gebruiker, per maand

: Vanaf $8 per gebruiker, per maand Business : Vanaf $16 per gebruiker, per maand

: Vanaf $16 per gebruiker, per maand Enterprise: Neem contact op voor aangepaste prijzen

💬 Miro klantbeoordelingen

G2: 4.8/5 (3660+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (700+ beoordelingen)

Bonus: Compare Miro vs Mural

3. Coda

Productfeedback vastleggen, organiseren en analyseren in Behendig Canny is een AI hulpmiddel die teams helpt bij het vastleggen, organiseren en analyseren van productfeedback, zodat ze beter begrijpen wat hun klanten willen zien. Met Canny kun je relevante bedrijfsgegevens van andere werkinstrumenten toevoegen, feedback categoriseren op basis van use cases en de verzoeken filteren die je ziet binnenkomen, zodat geen enkel klantverzoek onaangeroerd blijft.

🔑 Belangrijkste functies van Canny

Stembord voor functies waarmee soortgelijke verzoeken automatisch worden gegroepeerd

Integraties helpen je feedback te verzamelen van andere gemeenschappelijke werktools

Functie releases worden automatisch verzonden naar klanten die hierom hebben gevraagd

✅ Slimme professionals

Sterke beheertools voor feedback van klanten

Functies voor prioriteitstelling om de meest gevraagde of belangrijkste ideeën te organiseren

Samenwerkingstools om belanghebbenden op de hoogte te houden

ClickUp gebruikt Canny! 🙂

❌ Canny nadelen

Dit is een geweldig hulpmiddel om te gebruiken naast andere tools voor projectmanagement voor latere fasen in uw projectproces

Helpt bij het verzamelen van klant- en interne feedback, maar geen creatieve brainstormtools

💸 Handige prijsbepaling

Gratis abonnement

Groeiplan : Vanaf $400 per maand

: Vanaf $400 per maand Business-abonnement: Aangepaste prijzen

💬 Canny klantbeoordelingen

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

5. Bluescape

Ideeën beheren en ontwikkelen in Bluescape Bluescape is een cloudgebaseerde visueel samenwerkingsplatform waar teams ruwe concepten omzetten in afgewerkte ideeën door te brainstormen, samen te werken en te presenteren via een digitale Whiteboard ruimte. Het is zeer visueel en biedt een robuuste functie voor het zoeken naar afbeeldingen en mogelijkheden voor het uploaden van media - geweldig voor creatieve, content, of ontwerpteams .

🔑 Belangrijkste functies van Bluescape

Krachtige functie voor het zoeken naar afbeeldingen bij Getty Images, Unsplash en Google vanuit uw werkruimte

Whiteboard functies om uw brainstormproces te verbeteren

Host videogesprekken vanuit uw werkruimte

Video's uploaden naar je whiteboard met gesynchroniseerd afspelen

✅ Bluescape voordelen

Honderden sjablonen om aan te passen aan verschillende use cases

Meerdere integraties om uw werkruimte af te stemmen op de diensten die u levert

Geweldig visueel hulpmiddel voor vergaderingen

❌ Bluescape nadelen

Geen echte functies voor het beheren van taken om actie te ondernemen op de ideeën die je in je werkruimte bedenkt

Sterkere tool voor brainstormen in plaats van het beheren van meerdere potentiële ideeën tegelijk

💸 Bluescape prijzen

Ga abonnement : Free

: Free Team abonnement : Vanaf $10 per gebruiker, per maand

: Vanaf $10 per gebruiker, per maand Business-abonnement : Vanaf $20 per gebruiker, per maand

: Vanaf $20 per gebruiker, per maand Enterprise-abonnement: Neem contact op met het verkoopteam van Bluescape voor prijzen

💬 Bluescape klantbeoordelingen

G2: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (60+ beoordelingen)

6. Brightidea

Live bewerking op een digitaal whiteboard in Brightidea Brightidea is software voor innovatiebeheer in de cloud en biedt meerdere producten voor organisaties om nieuwe ideeën te ontwikkelen en te implementeren.

De producten van Brightidea zijn op maat gemaakt voor specifieke onderdelen van een organisatie - gebruik uw creativiteit met de whiteboard tool, creëer een digitale ideeënbus, herstructureer uw proces voor het beheer van taken of maak verbinding met externe partners.

Het biedt een platform voor gebruikers om ideeën in te dienen, te stemmen, commentaar te geven op foto's en de voortgang van de implementatie bij te houden.

🔑 Belangrijkste functies van Brightidea

Dashboards brengen belangrijke gegevens in de functie Whiteboard

Stuur ideeën van uw Whiteboard naar uw pijplijn om ze in beweging te zetten

Organiseer en prioriteer ideeën van uw team in een ideeënbox die altijd beschikbaar is

✅ Brightidea profs

Sjablonen beschikbaar voor alle Brightidea-producten

Individuele producten zijn gericht op verschillende delen van een organisatie

Maak werkstromen van uw ideeën door ze naar uw pijplijn te sturen

❌ Brightidea nadelen

De backend is verouderd en niet intuïtief

Omdat elk product zo specifiek is, moet u investeren in meerdere Brightidea-producten om uw ideeën door hun hele levenscyclus te leiden

💸 Brightidea prijzen

Neem contact op met Brightidea voor de meest actuele informatie over abonnementen en prijzen.

💬 Brightidea klantbeoordelingen

G2: N/A

Capterra: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

7. Ideawake

Ideeënbeheer gamificeren in Ideawake Ideawake is een gezamenlijk platform voor ideeënbeheer en crowdsourcing software om teams te helpen ideeën te verzamelen van werknemers, klanten en partners. Het heeft een gebruiksvriendelijke interface en robuuste ideeënbeheermogelijkheden om ervoor te zorgen dat elk idee wordt gehoord en geen enkel idee wordt vergeten.

🔑 Belangrijkste functies van Ideawake

Real-time chatten om dieper in nieuwe ideeën te duiken

Crowd voting om prioriteit te geven aan ideeën die meer clients willen zien

Beslissers aanwijzen als interne of externe belanghebbenden voor populaire ideeën

Ideeën overal verzamelen met de Ideawake web app, extensie voor browser of mobiele app

✅ Ideawake voordelen

Je kunt je idee vergelijken met ROI op basis van waarde, kosten en tijd die nodig is om het idee na de lancering uit te voeren

Integraties met tools voor projectmanagement

Verschillende analyse- en metingstools om het succes van een idee te bepalen

❌ Ideawake nadelen

Geen ingebouwde tools voor taken of projectmanagement

Geen brainstormfuncties of hulpmiddelen om creatief na te denken over de verzamelde ideeën

💸 Ideawake prijzen

Ideawake biedt drie prijsabonnementen per aantal gebruikers tot 1000 en je moet contact opnemen met hun verkoopteam voor informatie over alle drie.

💬 Ideawake klantbeoordelingen

G2: 4,5/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (10+ beoordelingen)

8. Ideanote

Nieuwe ideeën prioriteren in Ideeënnotitie Ideanote is een webtool die mensen helpt prioriteiten te stellen en te handelen met meerdere product"gebieden" om dieper in te gaan op elk aspect van het ideeënbeheerproces. Ideanote is minder een brainstormtool en meer een digitale ideeënbus en is bedoeld om potentiële nieuwe ideeën van teamgenoten, klanten en belanghebbenden van over het hele web te verzamelen, ze te prioriteren en toe te voegen aan uw trechter.

🔑 Belangrijkste functies van Ideanote

Herhaalde acties automatiseren

Vermeld teamleden in opmerkingen en wijs ze toe aan ideeën

Teams mappen om afdelingen en onderwerpen per categorie te beheren

✅ Ideanote voordelen

Meerdere manieren om nieuwe ideeën te filteren, sorteren, weergeven en rangschikken

Geweldig voor het verzamelen van feedback van klanten uit verschillende delen van het web

❌ Ideanote nadelen

UI is niet intuïtief

Meerdere functies, maar moeilijk te leren en navigeren

Integreert niet met ClickUp 😕

💸 Ideanote prijzen

Gratis abonnement : Voor maximaal 10 leden

: Voor maximaal 10 leden Business-abonnement : Vanaf $49 per gebruiker, per maand

: Vanaf $49 per gebruiker, per maand Enterprise-abonnement: Neem contact op voor prijzen

💬 Ideanote klantbeoordelingen

G2: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (130+ beoordelingen)

9. Idee Drop

Ideeënbeheer in Daling van ideeën Idea Drop is collaboratieve innovatiesoftware met als doel teams te helpen strategisch te denken en nieuwe concepten te prioriteren. Door een combinatie van crowdsourcing, gamification, communicatie en een evaluatietool bereidt het teams voor op het uitvoeren van hun ideeën door ze te organiseren in een duidelijke pijplijn.

🔑 Belangrijkste functies van Idea Drop

Real-time rapportage voor het bijhouden van het succes van ideeën die je hebt geïmplementeerd

Meerdere manieren om de ideeën die je ziet te sorteren via scores, categorieën en filteren

Feedback, vermeldingen en opmerkingen om vanuit het platform met je team te werken

✅ Idea Drop pros

Tal van manieren om met leden te communiceren

Functies voor taakbeheer zoals deadlines, scores en een puntensysteem

❌ Idea Drop nadelen

Mist meerdere weergaven om aan te passen hoe je je werkstroom ziet

Moeilijk om complexe ideeën en projecten te beheren

💸 Idea Drop prijzen

Deze tool biedt verschillende betaalde abonnementen, maar je moet contact opnemen met hun verkoopteam voor prijsinformatie over elk van hen.

💬 Idea Drop klantbeoordelingen

G2: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (20+ beoordelingen)

10. Ideeën

Analyses voor ideeënbeheer in IdeeënAha! ideeën is bedoeld om je te vullen met die doorbraakmomenten waar we allemaal van houden. 💜

Het is een platform voor productroadmaps dat teams helpt om ruwe concepten om te zetten in de grootste ideeën. Het breekt ze ook op in uitvoerbare abonnementen met verschillende ideeënbeheertools en functies voor portfolio planning.

🔑 Belangrijkste functies van Aha! Ideas

Aanpassen van statussen, velden, workflows en meer in Aha!

To-dos toewijzen en afhankelijkheid bijhouden in uw Aha! productcampagnes

Real-time samenwerken om transparantie te garanderen tijdens het bewerken van aantekeningen met het team

✅ Aha! Ideeën pro's

Geweldig voor teams die jongleren met meerdere productcampagnes

Meerdere integraties met tools voor projectmanagement, ontwikkeling en CRM

❌ Aha! Ideeën nadelen

Verouderd ogende UI

Beperkte functie voor aantekeningen

Mist meerdere visuele hulpmiddelen zoals mindmaps

💸 Aha! Ideeën prijzen

Aha! Ideas biedt een gratis proefversie en twee extra betaalde abonnementen.

Essentials abonnement : Vanaf $39 per gebruiker, per maand

: Vanaf $39 per gebruiker, per maand Geavanceerd abonnement: Vanaf $59 per gebruiker, per maand

💬 Aha! Ideeën klantbeoordelingen

G2: 4.2/5 (190+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (450+ beoordelingen) Compare Jira Vs Aha !

11. Lucidspark

Ideeën beheren op een whiteboard in Lucidspark Lucidspark kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt, waaronder projectmanagement, aantekeningen maken en meer. Het is een intuïtief en populair hulpmiddel om te brainstormen op een digitaal whiteboard of om mindmaps te maken om taken of ideeën beter te organiseren.

🔑 Belangrijkste functies van Lucidspark

Voeg opmerkingen, aantekeningen, reacties en stemmen toe aan aantekeningen op uw bord

Direct chatten met het team vanaf uw bord of grafiek

Iedereen in de groep oproepen om naar specifieke gebieden op uw bord te gaan

✅ Lucidspark profs

Aanpasbare sjablonen en breakoutborden om de ideeën op uw bord te formatteren

Presentatie- en samenwerkingsfuncties voor vergaderingen met belanghebbenden en brainstormsessies

Kan complexe ideeën en verschillende brainstormactiviteiten beheren, zelfs meer dan eenvoudige mockups en stroomschema's

❌ Lucidspark nadelen

U moet Lucidspark integreren met een ander platform of investeren in extra software om uw ideeën te beheren na de brainstorm- en beginfase

💸 Lucidspark prijzen

Gratis abonnement

Individueel : Vanaf $7,95 per maand

: Vanaf $7,95 per maand Team abonnement : Vanaf $9 per gebruiker, per maand

: Vanaf $9 per gebruiker, per maand Enterprise-abonnement: Neem contact op met Lucidspark voor een offerte

💬 Lucidspark klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (1.800+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (320+ beoordelingen)

12. Qmarkets

Ideeënbeheer in Qmarkets Qmarkets is een suite van softwareoplossingen voor ideeënbeheer die samen of afzonderlijk kunnen worden gebruikt om teams te helpen uitdagingen aan te gaan met creativiteit en innovatie.

Producten zoals Q-360, Q-ideate, Q-optimize, Q-scout en Q-trend zijn bedoeld om ideeën te targetten in specifieke fases van productie - van ontwerp tot implementatie. Hoewel de sweet spot van Qmarkets ligt bij interne innovatie, personeelsafdelingen en werknemersbetrokkenheid .

🔑 Belangrijkste functies Qmarkets

Crowd voting tools om uw nieuwe ideeën te rangschikken

Functies om uw processen te gamificeren en werknemers uit te dagen

Rapportage en analysetools om de ROI bij te houden

✅ Qmarkets voordelen

Stimuleert medewerkers om zich meer in te zetten en daagt hen uit om nieuwe Taken met een innovatief oog te benaderen

Producten worden gedefinieerd door of ze te maken hebben met interne of externe crowdsourcing

❌ Qmarkets nadelen

Sommige gebruikers merken op dat rapportages meer gericht zijn op content dan op gebruikerservaringen en dat het even duurt voordat de tool is ingesteld

💸 Qmarkets prijzen

Neem contact op met Qmarkets voor prijsinformatie.

💬 Qmarkets klantbeoordelingen

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

13. MindMeister

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/MindMeister-product-example-1400x788.png MindMeister product voorbeeld /%img/

Ideeën beheren in mindmaps in MindMeisterMindMeister is een hulpmiddel voor mindmapping om je gedachten, ideeën en nieuwe concepten visueel te organiseren. Het wordt het meest gebruikt voor brainstormsessies, het in kaart brengen van projecten en andere creatieve taken, omdat MindMeister kaarten gemakkelijk te presenteren en te delen zijn.

🔑 Belangrijkste functies van MindMeister

Functie om samen te werken in kaarten

Deel uw kaarten met de presentatiemodus of IRL met de print functie

MindMeister is online en als mobiele app beschikbaar

✅ Voordelen van MindMeister

Eenvoudige hulpmiddelen voor aantekeningen maken

Aanpasbare thema's

Snel nieuwe ideeën uitwerken

❌ Nadelen van MindMeister

Beperkt gratis abonnement

Beperkte integraties

Geen functies voor het bijhouden van projecten of taken

💸 Prijzen van MindMeister

Basis abonnement : Free

: Free Persoonlijk abonnement : Vanaf $4,99 per maand

: Vanaf $4,99 per maand Pro plan : Vanaf $8,25 per maand

: Vanaf $8,25 per maand Business plan: Vanaf $12,49 per maand

💬 MindMeister klantbeoordelingen

G2: 4.3/5 (25+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (210+ beoordelingen)

14. Planbox

Innovatiemanagement in Planbox Planbox is een agile suite van producten die feedback van klanten integreren en bugrapportages met gemeenschappelijke projectmanagement tools om teams te helpen ideeën, middelen en Taken te beheren.

🔑 Belangrijkste functies van Planbox

Polls en stemmen om ideeën te prioriteren

Status bijhouden om op de hoogte te blijven van nieuwe initiatieven

✅ Planbox voordelen

Biedt een centrale plek voor zowel productmanagement als servicemanagement

Agile benadering van innovatie moedigt aan voortdurende verbetering Combinatie van tools kan worden gebruikt door teams in verschillende industrieën



❌ Planbox nadelen

Moet meerdere Planboc-producten gebruiken om ideeën gedurende hun hele levenscyclus te volgen

Integreert niet met ClickUp 😕

💸 Planbox prijzen

Neem contact op met Planbox voor actuele prijsabonnementen.

💬 Planbox klantbeoordelingen

G2: 4,7/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (20+ beoordelingen)

15. OpenideaL

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-13-at-18.53.19@2x.png OpenideaL product voorbeeld /%img/

Afbeelding via OpenideeL OpenideaL is een open-source content management systeem dat organisaties helpt bij het verzamelen van ideeën van klanten en interne teams. De tool is ontworpen voor de besluitvormers in een organisatie om strategische beslissingen te nemen over nieuwe ideeën op basis van inzichten en feedback om zinvolle relaties op te bouwen met klanten en medewerkers.

🔑 Belangrijkste functies van OpenideaL

Functie voor het geven van commentaar

Kan ideeën taggen en er op stemmen om ideeën prioriteit te geven

✅ Voordelen van OpenideaL

Helpt werknemers het gevoel te geven dat ze meer mogelijkheden hebben om nieuwe ideeën te uiten

Geweldig voor het verzamelen van feedback van klanten en om een idee te krijgen van wat mensen van uw product vinden

❌ OpenideaL nadelen

Is ontworpen voor teamleiders en besluitvormers in plaats van het hele team

Geen functies voor Taak- of Projectmanagement om de met de software verzamelde ideeën te doorzien

💸 Prijzen van OpenideaL

Neem contact op met OpenideaL voor alle prijsinformatie.

💬 OpenideaL klantbeoordelingen

G2: 2.5/5 (1 beoordeling)

Capterra: N/A

16. Planview Spigit

Ideeënbeheer in Planview Spigit Planview Spigit is een innovatiemanagementtool die crowdsourcing automatiseert zodat u meer tijd kunt besteden aan het prioriteren en ontwikkelen van de meest veelbelovende ideeën. Zodra uw nieuwe initiatieven zijn geïmplementeerd, biedt Spigit ook rapportage- en analysetools om het succes ervan te bepalen.

🔑 Belangrijkste functies van Planview Spigit

Meerdere manieren om uw klanten en externe menigten te betrekken bij het identificeren van innovatieve ideeën

Badges, punten en gamification functies om betrokkenheid te stimuleren

Feed met sociale activiteiten en openbare opmerkingen om te meten welke ideeën uw klanten een hogere waarde toekennen

✅ Planview Spigit voordelen

Maakt het voor organisaties gemakkelijker om verbinding te maken met externe deskundigen die mogelijk een innovatieve aanpak hebben om problemen op te lossen

❌ Planview Spigit nadelen

Spigit is slechts één van de producten van Planview en is nauw afgestemd op slechts één use case

Geen functies voor Taakbeheer

Geen brainstorm functies

💸 Planview Spigit prijzen

Neem contact op met Planview Spigit voor alle prijsinformatie.

💬 Planview Spigit klantbeoordelingen

G2: 4,0/5 (60+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

17. Codigital

Afbeelding via Codigital Ken je die realitywedstrijden zoals American Idol of Love Island waarin het publiek moet stemmen op hun favoriete deelnemers? Codigital heeft een soortgelijke sfeer.

Codigital is gebouwd voor grote groepen in virtuele workshops of conferenties en stelt je in staat om eenvoudige vragen te posten waarop het hele team of de hele organisatie kan reageren met mogelijke antwoorden. Zodra Codigital een bepaald aantal antwoorden heeft verzameld, kunnen de leden opnieuw stemmen op hun topkeuze. Het is een interessante kijk op brainstormsessies in grote groepen.

🔑 Sleutelfuncties van Codigital

Snel ideeën verzamelen en rangschikken

Werkt als een digitale ideeënbus

✅ Voordelen van Codigital

Zeer geschikt voor snelle werknemersparticipatie en om grote vergaderingen boeiender te maken

Helpt perspectieven te krijgen van verschillende afdelingen op eenvoudige vragen

Een meer gestructureerde aanpak van brainstormen waar sommige mensen de voorkeur aan geven

❌ Codigital nadelen

Verouderd ogende UI

Moeilijk om complexe ideeën te brainstormen en beheren

Niet zo aanpasbaar of flexibel als andere ideeënbeheersoftware

💸 Codigital prijzen

Teams abonnement: Free

Corporate abonnement: aangepaste prijzen, neem contact op voor een offerte

Panels abonnement: Vanaf ongeveer $2,50 per persoon (als je de conversie meerekent)

💬 Codigital klantbeoordelingen

G2: N/A

Capterra: 5/5 (2+ beoordelingen)

18. edison365

edison365 reeks producten

edison365 is een platform voor idee- en innovatiebeheer in de cloud, gebouwd op Microsoft365, waarmee organisaties ideeën kunnen vastleggen, ontwikkelen en commercialiseren. Het omvat een reeks tools waaronder edison365 Ideas voor het beheren van het hele innovatieproces, van ideegeneratie tot implementatie.

🔑 Sleutelfuncties van edison365

Kanban-achtig bord voor het beheren van potentiële nieuwe initiatieven

Scoren en rangschikken van elk idee om ze te prioriteren

✅ edison365 voordelen

Enkele tools voor projectmanagement om de planning en werkstroom voor nieuwe ideeën te doorlopen

Zeer geschikt voor teams die al Microsoft-producten gebruiken

❌ edison365 nadelen

Drukke en drukke UI

Je moet investeren in Microsoft365 en meerdere edison365-producten om de volledige functie te bereiken

Het platform is niet gemakkelijk op te pikken als je nog nooit producten van Microsoft hebt gebruikt

💸 edison365 prijzen

Dit product biedt een gratis proefversie, maar alle andere prijsdetails zijn alleen beschikbaar op aanvraag.

💬 edison365 klantbeoordelingen

G2: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

Capterra: 4.7/5 (6+ beoordelingen)

Must-have functies van een effectieve tool voor ideeënbeheer

Laten we eerlijk zijn, nieuwe ideeën voorstellen aan de groep is al moeilijk genoeg. Maar ze ook nog organiseren? Dat is een grote vraag.

Ideeënbeheersoftware is ontworpen om deze uitdaging te verlichten door de juiste hulpmiddelen te bieden om ideeën vast te leggen, bij te houden en te beheren - precies op het moment dat ze ontstaan. En als je dit soort software nog nooit hebt gebruikt, is het belangrijk om van tevoren te weten waar je op moet letten om er zeker van te zijn dat je de juiste tools in je box hebt!

Hier zijn een paar van onze favoriete functies die je moet hebben voor een solide oplossing voor ideeënbeheer:

User-vriendelijke interface

Het heeft geen zin om in software te investeren als je team het niet kan gebruiken! En vertrouwen op één softwaregoeroe in de groep is ook niet de sleutel tot efficiëntie. Ga op zoek naar een tool die gemakkelijk te gebruiken is en je zult geneigd zijn om hem regelmatig te gebruiken.

Zeer visueel Ideeënsessies zijn zelden alleen gebaseerd op tekst, dus je idee management tool zou dat ook niet moeten zijn.

We verwerken allemaal informatie op een andere manier en het is belangrijk om dat in je team te omarmen met een toegankelijke tool die meerdere manieren biedt om je gedachten over te brengen en je werkstromen te beheren, bijvoorbeeld met afbeeldingen, documenten, tekeningen, diagrammen of stroomschema's.

Brainstormhulpmiddelen

Een tool voor ideeënbeheer is meer dan alleen een plek om ideeën te organiseren, het is ook een toevluchtsoord voor het ontwikkelen, creëren en uitvoeren ervan. Brainstormhulpmiddelen zoals digitale whiteboards of diagrammen die toegankelijk zijn voor het hele team bieden een veilige en stressvrije omgeving om creativiteit aan te moedigen, zelfs als de ideeën die je voorstelt nog niet volledig uitgewerkt zijn.

Samenwerkingsfuncties

Wat is de waarde van een heleboel coole functies als je ze niet met je groep kunt delen? Meer dan ooit, teamsamenwerking is cruciaal om succesvol te communiceren binnen de beste ideeënbeheersoftware voor iedereen.

Of het nu gaat om een functie om te chatten, flexibele toestemming om delen te delen, live bewerking, toegewezen commentaar of al het bovenstaande - transparantie en directe communicatie altijd op de eerste plaats!

Prioritisatiefuncties

Een cruciaal onderdeel van taakbeheer en organisatie is weten welke ideeën het eerst moeten worden uitgevoerd. Hulpmiddelen met functies voor rangschikking, stemmen of prioriteit zijn handig om snel te begrijpen welke ideeën het belangrijkst zijn. Zo weet u ook wat u nog een week kunt inplannen.

Voordelen van ideeënbeheersoftware

Ideeënbeheersoftware helpt bij het verzamelen, evalueren, beoordelen en geven van feedback over elk nieuw idee, zodat je snel geïnformeerde beslissingen kunt nemen over of en hoe het moet worden uitgevoerd. Een win-win situatie!

Maar dat is nog niet alles. 😎

De juiste tool voor ideeënbeheer volgt uw initiatieven gedurende de hele levenscyclus projectlevenscyclus ze moedigen innovatie aan en leiden uiteindelijk tot een groter aantal creatieve strategieën om te onderzoeken. Andere belangrijke voordelen van het gebruik van ideeënbeheersoftware zijn:

1. Vlottere communicatie en samenwerking tussen teams

Ideeënbeheersoftware verbetert de communicatie en samenwerking tussen teams, of ze nu werken of niet asynchroon of persoonlijk .

De beste ideeënbeheersoftware is van nature collaboratief. Het juiste platform is ontworpen om teams te helpen samenwerken en biedt meerdere manieren waarop je team op een volledig transparante manier verbinding kan maken en ideeën kan delen. Dit betekent dat iedereen op elk moment kan teruggrijpen naar relevante documenten, whiteboard sessies, taken of checklists en deze samen met zijn teamgenoten kan bewerken zonder dat er overlap is.

Met functies om samen te chatten, commentaar te geven en te bewerken, kan ideeënbeheersoftware helpen om discussies tussen medewerkers te vergemakkelijken en feedbackprocessen te optimaliseren.

2. Verhoogde betrokkenheid van werknemers

De collaboratieve aard van een ideeënbeheersysteem werkt aanstekelijk! Gebruik uw platform als hulpmiddel tijdens vergaderingen en brainstormsessies om ideeën aan te pakken die op uw werkruimte door andere leden van het team zijn gedeeld. Dit moedigt niet alleen discussie aan, maar helpt individuen ook een gevoel van eigendom en verantwoordelijkheid te voelen over hun bijdragen, zowel on- als offline.

3. Verbeterde en geïnformeerde besluitvorming

Ideeënbeheersoftware is een hulpmiddel voor het bijhouden, evalueren en prioriteren van nieuwe strategieën en kan u helpen sneller te bepalen of een idee succesvol zal zijn. Functies om roadmaps voor producten te maken, gebruikerspersona's , mockups en taken geven je een duidelijk beeld van hoe je team potentiële ideeën zal ontwikkelen en welke middelen je daarvoor nodig hebt.

4. Lagere kosten

Dat leest u goed!

Software voor ideeënbeheer is een investering, maar het is het zeker waard. Deze platforms zijn gemaakt om je te helpen productiever met je tijd om te gaan door je processen te stroomlijnen en te automatiseren.

5. Ideeën beter bijhouden en beheren processen

Het perfecte ideebeheersysteem biedt een manier om ideeën bij te houden en te beheren, van het eerste verzenden tot de uitvoering. Dit zorgt ervoor dat geen enkel idee achterblijft of wordt vergeten en dat elk nieuw idee de tijd en aandacht krijgt die het verdient.

Software voor ideeënbeheer om te innoveren en inspireren

Software voor ideeënbeheer helpt teams om innovatie op de voorgrond te houden en moedigt elk lid aan om hun gedachten te delen. Maar tegelijkertijd is software voor ideeënbeheer alleen nuttig als het team weet hoe het moet en het wil gebruiken!

Daarom is het zo belangrijk om op zoek te gaan naar intuïtieve, flexibele en volledig aanpasbare ideeënbeheersoftware.

Dit zorgt ervoor dat iedereen belangrijke bedrijfsideeën kan ontwikkelen en beheren op de manier die voor hen het meest logisch is. Bovendien kunt u, als u kiest voor een krachtig productiviteitsplatform zoals ClickUp, meteen aan de slag met deze ideeën.

Met collaboratieve ClickUp Whiteboards, mindmaps, meer dan 15 aanpasbare weergaven, en meer dan 1.000 integraties clickUp maakt het gemakkelijker dan ooit om actie te ondernemen op uw gedachten en een gevoel van betekenisvol eigendom te voelen over uw ideeën.

Maar geloof ons niet alleen op ons woord, gebruik uw eigen creativiteit en laat het team zien wat u allemaal kunt doen met ClickUp zonder enige kosten . Je hebt ons gehoord!

Begin met het aanpassen van uw ClickUp Whiteboard en krijg gratis toegang tot talloze functies voor samenwerking, voor altijd.