10 beste AI-tools voor executive assistants in 2025

Heb je ooit van die actiefilms gezien waarin de held overal tegelijk lijkt te zijn, kogels ontwijkt en met bovenmenselijke efficiëntie de dag redt? Dat is het soort executive assistant dat je wilt zijn, toch? Cool, kalm en beheerst, een wervelwind van taken afwerkend zonder ook maar een druppel zweet te verliezen.

Maar zelfs de meest ervaren Executive Assistants (EA's) kunnen hun limiet bereiken door eindeloze e-mails en takenlijsten af te werken en leidinggevenden op het juiste spoor te houden.

Met de juiste productiviteitstool op basis van kunstmatige intelligentie (AI) kunt u werkstromen vereenvoudigen en automatiseren en kostbare tijd vrijmaken.

Van de 600 bedrijven die Forbes in 2024 ondervroeg, gebruikt 47% al AI als digitale assistent in hun bedrijfsvoering.

Zie het als volgt: AI is als een hoogopgeleide, onvermoeibare persoonlijke assistent voor uw baas (en voor uzelf!). Het kan alles aan, van het plannen van vergaderingen die voor iedereen werken tot het samenvatten van belangrijke documenten en zelfs het genereren van rapporten.

Om u te helpen AI-aangedreven tools te vinden die aan uw behoeften voldoen, hebben mijn team en ik het internet afgezocht naar de beste opties voor EA's in 2024. Vervolgens hebben we deze tools getest en alles geanalyseerd, van hun mogelijkheden voor taaktautomatisering tot hun samenwerkingsvaardigheden.

Op basis van deze tests hebben we een lijst samengesteld met de tien beste productiviteitstools die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie en machine learning om uw werkstroom als EA te vereenvoudigen.

⏰ Samenvatting in 60 seconden De 10 beste AI-tools voor executive assistants kunnen de productiviteit verhogen, de bedrijfsvoering stroomlijnen en de communicatie verbeteren. Cortana – Het beste voor Windows-gebruikers

ClickUp – Het beste voor het verhogen van de productiviteit

DALL-E – Het beste voor het genereren van visuele content

Jasper – Het beste voor het aanmaken van content

Google Assistant – Het beste voor het organiseren van dagelijkse taken

Otter.ai – Het beste voor het transcriberen van vergaderingen

Fireflies – Het beste voor het centraliseren van gesprekken

Murf – Het beste voor het maken van voice-overs

Socratisch – Het beste voor snel onderzoek

Amazon Alexa – Het beste voor handsfree gemak

We hebben een lijst met criteria opgesteld om ervoor te zorgen dat we de beste AI-executive assistant voor administratieve professionals selecteren.

Dit is wat wij absoluut nodig hebben in onze AI-tools (en jij zou dat ook moeten hebben):

Automatisering: Bevrijd uzelf van routinetaken door AI-tools te zoeken die vergaderingen kunnen plannen met automatische herinneringen en conflictcontroles en routinematige e-mails kunnen opstellen op basis van vooraf gedefinieerde sjablonen, waardoor u tijd bespaart en consistente berichten kunt versturen

Integratie: Kies een AI-persoonlijke assistent die naadloos integreert met uw bestaande productiviteitstools, zoals kalenders, taakbeheersoftware en werkstroombeheerplatforms

Slimme prioritering: Zoek naar AI die taken op kantoor prioriteert op basis van urgentie en belangrijkheid en voorspellende planning maakt om te anticiperen op uw behoeften en tijdvakken voor vergaderingen en taken voor te stellen

Intelligente zoek- en organisatievaardigheden: Kies een AI-assistent die snel de documenten en informatie vindt die u nodig hebt en deze categoriseert voor een moeiteloze organisatie

Communicatieondersteuning: Laat AI het heen en weer gepraat afhandelen. Zoek naar tools die slimme sjabloonupdates hebben, e-mails samenvatten, helpen bij het opstellen van e-mails en transcripties van vergaderingen maken

Veiligheidsprotocollen: Kies tools die prioriteit geven aan veiligheidsprotocollen om gevoelige gegevens te beveiligen, gegevensversleuteling om vertrouwelijke informatie te beschermen en strikte toegangscontroles om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde gebruikers toegang hebben tot informatie

Gebruikersinterface: Kies voor AI-assistenten met intuïtieve interfaces die gemakkelijk te leren en te navigeren zijn, zodat u alle functionaliteiten optimaal kunt benutten

Om op onze lijst te komen, moesten de tools aan alle of de meeste van deze criteria voldoen. We waren immers op zoek naar technologie die menselijke intelligentie goed nabootst. De hieronder beschreven tools hebben het fantastisch gedaan!

Deze lijst bevat een breed bereik van virtuele assistenten die menselijke intelligentie nabootsen om taken te optimaliseren, van het plannen van vergaderingen tot het automatisch maken van aantekeningen.

1. ClickUp: het beste voor het verhogen van de productiviteit

Blijf voorop met ClickUp Brain Bespaar tijd met nauwkeurige AI-updates en statusrapporten met ClickUp Brain

ClickUp is een projectmanagementtool waarmee u uw werk kunt organiseren, kunt samenwerken met uw team en klanten, repetitieve taken kunt automatiseren en uw werkstroom in het algemeen kunt vereenvoudigen.

De meeste kenniswerkers zijn vooral onder de indruk van ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van het platform. De AI Knowledge Manager van ClickUp Brain geeft je antwoord op al je taakgerelateerde vragen, rechtstreeks vanuit je taken, documenten en de kennisbank van je bedrijf binnen ClickUp. Deze AI-technologie kan ongelooflijk handig zijn om snel informatie te vinden, vragen te beantwoorden en op de hoogte te blijven van belangrijke details zonder handmatig verschillende bronnen te doorzoeken.

Stel al je projectgerelateerde vragen met behulp van ClickUp Brain's AI Knowledge Manager

Als iemand die ongezonde hoeveelheden tijd besteedt aan het bedenken hoe ik een e-mail moet beginnen, vond ik de AI Writer for Work erg handig. Het enige wat ik hoefde te doen was de elementen invoeren die ik behandeld wilde hebben, en het kon direct foutloze e-mails en berichten voor mij opstellen.

Met ClickUp Automations kon ik repetitieve taken automatiseren, zoals het versturen van notificaties en herinneringen, het beheren van inkomende e-mails en het bijwerken van de status en voortgang van taken. Er zijn meer dan 100 automatiseringen om u te helpen bij het beheren van routinetaken en terugkerende taken, projectupdates en meer.

Met ClickUp Tasks krijgt u eenvoudig een overzicht van alles wat u nog moet doen. U kunt taken aanmaken, delegeren en de status ervan bijhouden binnen projecten. Dit hielp me om al mijn werk bij te houden zonder verwarring. Nadat u een taak hebt aangemaakt, kunt u aangepaste statussen gebruiken, zoals 'Te doen', 'Herwerken' of 'Klaar', om de voortgang weer te geven.

Maak en beheer taken en subtaken met ClickUp-taken

Voeg aangepaste velden toe om belangrijke informatie te ordenen en bij te houden, zoals hoe urgent een taak is, wanneer deze moet worden uitgevoerd en wie eraan werkt.

Gebruik ClickUp-weergaven om uw taken als uitvoerend assistent te visualiseren en efficiënt te beheren. Er zijn meer dan 15 weergaven die u kunt uitproberen en u kunt degene kiezen die aan uw behoeften voldoet.

Kies een weergave om uw taken te visualiseren en beheren met ClickUp-weergaven

De kalenderweergave van ClickUp maakt bijvoorbeeld het plannen van afspraken en vergaderingen eenvoudiger. Omdat ClickUp kan worden geïntegreerd met Google Agenda, kunt u ook moeiteloos uw taakafhankelijkheden, geblokkeerde tijd en deadlines rechtstreeks in de tool importeren, zodat u elke dag beter kunt plannen.

ClickUp biedt ook verschillende kant-en-klare sjablonen voor veelvoorkomende gebruikssituaties, zoals projectplannen, agenda's voor vergaderingen en statusrapporten. Ik vond de sjabloon voor het blokken van agenda's van ClickUp bijzonder handig.

Download deze sjabloon Plan moeiteloos vergaderingen met de sjabloon voor het blokken van agenda's van ClickUp

Toen we onderzoek deden voor dit artikel, vonden we het frustrerend om een vergadermoment te vinden om samen deze lijst op te stellen. Dit sjabloon hielp ons daarbij:

Houd vergaderingen en gebeurtenissen bij

Bekijk welke taken prioriteit hadden

Plan onze agenda nauwkeurig

Vermijd overplanning

We konden zonder veel handmatig werk tijdblokken toewijzen en onze ideeën bundelen. Executive assistants kunnen dit sjabloon effectief gebruiken voor het plannen van taken en afspraken en het blokkeren van tijd.

Als je een beginnende EA bent bij een bedrijf, kun je het sjabloon '30-60-90 dagenplan voor executive assistants' van ClickUp gebruiken. Dit sjabloon kan de manager en de executive assistant helpen door een duidelijk plan voor de eerste drie maanden in een grafiek weer te geven.

Download deze sjabloon Neem een voorsprong op je nieuwe baan met het sjabloon voor een 30-60-90 dagen abonnement van ClickUp

Gebruik dit sjabloon voor:

Duidelijke doelen en uitvoerbare stappen instellen voor uw overgang

Samenwerken met je manager om ervoor te zorgen dat aan de verwachtingen wordt voldaan

Voortgang bijhouden met aangepaste statussen en velden

ClickUp gaat niet alleen over individuele taken. Het is een volledig uitgeruste hub voor samenwerking waar u hele projecten kunt beheren, uw team gesynchroniseerd kunt houden en al uw belangrijke documenten op één plek kunt opslaan.

Het beste is dat u ClickUp kunt aanpassen aan uw werkstroom.

Bovendien kan het moeiteloos worden geïntegreerd met al uw favoriete apps, waardoor het een echte one-stop-shop is voor al uw organisatorische behoeften.

De beste functies van ClickUp

Analyseer uw werklast en ontvang voorgestelde deadlines met ClickUp Brain . Zo kunt u zich concentreren op items met een grote impact

verbinding te maken met uw bestaande tools , zoals kalenders, communicatieplatforms en e-mail Gebruik ClickUp-integraties om, zoals kalenders, communicatieplatforms en e-mail

Bouw aangepaste ClickUp-dashboards om je taken en de voortgang ervan te visualiseren, zodat je gemakkelijker prioriteiten kunt stellen

gemakkelijk en centraal toegankelijk zijn Sla alle documenten op in ClickUp Docs , zodat zezijn

Beperkingen van ClickUp

De mobiele app heeft minder functies dan de desktop-app

Nieuwe gebruikers kunnen enige moeite hebben met het leren en begrijpen van alle uitgebreide functies

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (9000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

2. DALL-E: het beste voor het genereren van visuele content

Ik heb Dall-E, een AI-tool van OpenAI, getest en vond het de perfecte brainstormpartner voor een EA, vooral voor iemand die veel tijd besteedt aan het genereren van visuele content. Je kunt het gebruiken om afbeeldingen voor presentaties, rapporten of marketingmateriaal te maken.

De tool helpt afbeeldingen te genereren op basis van tekstbeschrijvingen zonder dat je daarvoor code of grafische vaardigheden nodig hebt. Als je bijvoorbeeld afbeeldingen voor sociale media nodig hebt voor een aanstaande productlancering, kan Dall-E op basis van een eenvoudige beschrijving opvallende afbeeldingen maken.

Het beste deel? Het is ook geïntegreerd met Canva, zodat je de mogelijkheden voor het genereren van tekst naar afbeeldingen kunt combineren met de aanpassingsmogelijkheden van Canva.

De beste functies van Dall-E

Maak afbeeldingen en ontwerpen rechtstreeks in uw gesprek met de ChatGPT-plugin van DALL-E

Geef specifieke details over stijl, samenstelling en zelfs de textuur van objecten

Bewerk bestaande afbeeldingen met behoud van de algehele esthetiek van de afbeelding

Beperkingen van Dall-E

Lage resolutie kan een domper zijn

DALL-E is nog niet volledig geïntegreerd met AI-assistenten

Prijzen van DALL-E

Aangepaste prijzen

DALL-E beoordelingen & recensies

G2: 3,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (14+ beoordelingen)

3. Jasper: het beste voor het aanmaken van content

Jasper (voorheen Jarvis) is een AI-schrijfassistent die boeiende geschreven content kan maken voor alle toepassingen. Het helpt bij verschillende taken, waaronder het decoderen en samenvatten van gegevens, het opstellen van e-mails, het maken van rapporten en het schrijven van posts voor sociale media. Het biedt ook sjablonen om content voor specifieke doeleinden te maken.

Jasper kan worden geïntegreerd met verschillende tools, zoals Canva, Slack en Zapier, zodat u door AI gegenereerde content kunt opnemen in uw dagelijkse werkstromen.

Ik heb Jasper's AI-schrijfassistent gebruikt om creatieve marketingteksten te genereren (waaronder website content, blogposts, advertentiekoppen, enz.). Het hielp mijn team ook om nieuwe ideeën te bedenken en overtuigende presentaties te maken.

De beste functies van Jasper

Pas de toon en schrijfstijl aan uw merkidentiteit aan, zodat alle geproduceerde content consistent is

Houd de prestaties van de AI-gegenereerde content bij om uw contentstrategie te optimaliseren

Creëer efficiënter content met meer dan 50 sjablonen voor verschillende formats en gebruikssituaties, van blogposts tot videoscripts

Jasper-beperkingen

Output kan soms onjuiste feiten of informatie bevatten die voor gebruik moeten worden gecontroleerd

Zelfs de duurste abonnementen hebben een limiet op de hoeveelheid content die per maand kan worden gegenereerd

Prijzen Jasper

Gratis : 7 dagen gratis proefversie

Maker : $ 49/maand per gebruiker

Pro : $ 69/maand per gebruiker

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper

G2: 4,7/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (1800+ beoordelingen)

4. Google Assistant: het beste voor het organiseren van dagelijkse taken

via Google Assistant

Ik denk dat iedereen hier wel bekend is met Google Assistant, maar de mogelijkheden ervan gaan veel verder dan het afspelen van muziek of het instellen van alarmsignalen. Google Assistant is ook een waardevol hulpmiddel voor het organiseren van dagelijkse taken en vergaderingen

Met eenvoudige spraakcommando's kunt u afspraken toevoegen, agenda's controleren en vergaderingen verzetten. Het kan namens u bellen en teksten versturen zonder dat u een contactpersoon hoeft te bellen of een woord hoeft te typen, waardoor snelle, soepele communicatie met spraakcommando's wordt gegarandeerd.

Google Assistant is meer dan alleen een veredelde lijst met contacten en een agendamanager. Het kan ook je onderzoeksassistent zijn, die snel belangrijke details op het internet vindt en samenvat wanneer je geen tijd hebt om lange artikelen door te nemen.

U kunt ook spraakgestuurde herinneringen instellen en aantekeningen maken om ervoor te zorgen dat u uw taken en doelen niet uit het oog verliest en niets over het hoofd ziet.

De beste functies van Google Assistant

Beheer verschillende aspecten van uw dagelijks leven handsfree, zodat het gemakkelijk en gebruiksvriendelijk is

Analyseer de planning en werklast om taken te categoriseren op basis van urgentie en belangrijkheid

Werk uw planner en kalender sjablonen bij op basis van gesprekken, vat lange e-mails samen en genereer conceptantwoorden

Beperkingen van Google Assistant

Niet volledig aanpasbaar aan specifieke behoeften en voorkeuren

Prestaties kunnen wisselend zijn, waarbij sommige taken beter werken dan andere

Prijzen voor Google Assistant

Free

Beoordelingen en recensies van Google Assistant

G2: Niet beschikbaar

Capterra: Niet beschikbaar

5. Otter.ai: het beste voor het transcriberen van vergaderingen

Het is een hele uitdaging om tijdens vergaderingen met veel informatie uitgebreide aantekeningen te maken. Luistert u aandachtig of noteert u de sleutelpunten zodat u ze later kunt terugvinden en onthouden? Otter.ai pakt die uitdaging aan met zijn AI-aangedreven transcriptie- en samenvattingsfuncties.

De realtime transcriptie van Otter legt elk gesproken woord vast, zodat u aan de vergadering kunt deelnemen zonder koortsachtig aantekeningen te maken. Bovendien bepaalt het automatisch wie er aan het woord is en wijst het labels toe aan de sprekers in het transcript, waardoor u gemakkelijker terug kunt gaan en begrijpen wat er tijdens de vergadering is besproken.

Het markeert actiepunten en sleutelpunten, zodat u niet handmatig taken hoeft samen te vatten en toe te wijzen.

Otter. ai beste functies

Bekijk elk specifiek punt dat in de aantekeningen van de vergadering is vermeld met slechts een paar klikken

Deel uw transcripties met collega's, markeer sleutelpunten en wijs actiepunten toe – allemaal binnen het platform

Integreer moeiteloos met communicatietools zoals Zoom

Beperkingen van Otter.ai

Het gratis abonnement van Otter heeft beperkingen wat betreft de opnamelengte en transcriptiefuncties

Achtergrondgeluiden of sterke accenten kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden

Otter. ai prijzen

Basis: Gratis

Pro : $ 16,99/maand per gebruiker

Business : $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen & recensies

G2: 4,3/5 (180+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (80+ beoordelingen)

6. Fireflies: het beste voor het centraliseren van gesprekken

EA's kunnen het een uitdaging vinden om gesprekken via telefoontjes, video vergaderingen en persoonlijke interacties bij te houden. Fireflies. ai stapt in als uw centrale hub voor alles wat met gesprekken te maken heeft.

Het biedt automatische transcripties en samenvattingen van de belangrijkste punten uit vergaderingen. Het gaat verder dan alleen het vastleggen van het 'wat' en identificeert op slimme wijze de volgende stappen en wijst deze toe als items op de takenlijst voor de juiste teamleden.

Fireflies creëert ook een doorzoekbare kennisbank op basis van uw gesprekken, waardoor u tijd bespaart en herhaalde vragen kunt vermijden.

Ze bieden een functie voor gespreksintelligentie die krachtige analyses en inzichten biedt waarmee u en uw teams de productiviteit kunnen verbeteren en beter geïnformeerde zakelijke beslissingen kunnen nemen. Door statistieken zoals sentiment, gesprekstijd en frequentie van onderwerpen in gesprekken bij te houden, geeft Fireflies u belangrijke informatie om uw strategieën te verbeteren.

De beste functies van Fireflies

Integreer met meer dan 40 apps , waaronder videoconferenties, projectmanagement en kalenders

Analyseer het gesprek, identificeer sleutelpunten, actiepunten en sentimentanalyse voor een beknopte samenvatting na de vergadering

Zorg voor veilige toegang tot vergadertranscripten, zodat u het transcript kunt delen met specifieke teamleden

Beperkingen van Fireflies

Sommige gebruikers melden dat de gebruikersinterface ingewikkeld is om te navigeren

Prijzen van Fireflies

Free

Pro: $18/zetel per maand

Business: $29/zetel per maand

Enterprise: $39/zetel per maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Fireflies

G2: 4,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (9 beoordelingen)

7. Murf: het beste voor het maken van voice-overs

Het maken van hoogwaardige voice-overs voor presentaties, uitlegvideo's of zelfs content voor sociale media kan tijdrovend en duur zijn. Murf. ai, met zijn AI-aangedreven tekst-naar-spraak-technologie, kan dit probleem oplossen.

U hebt geen dure voice-overtalenten of onhandige bewerkingssoftware nodig. Murf. ai helpt u snel en eenvoudig professioneel klinkende presentaties en video's te maken.

In plaats van een saaie, robotachtige stem biedt Murf een bibliotheek met ongelooflijk natuurlijk klinkende AI-stemmen, zodat u voor elk project de perfecte toon kunt kiezen.

Murf integreert zelfs uw voice-over in bestaande video's of presentaties, waardoor een samenhangende multimedia-ervaring ontstaat.

De beste functies van Murf

Plak de korte samenvatting van uw wensen in Murf en binnen enkele minuten wordt deze omgezet in een gepolijste voice-over

Bewerk en verfijn het tempo, leg accenten en voeg zelfs pauzes toe voor een echt menselijke touch

Houd volledige controle over het eindproduct, want Murf geeft prioriteit aan de privacy van gebruikers en voice-overs worden nooit gedeeld met applicaties van derden

Murf-beperkingen

Hoewel het gratis abonnement van Murf het aanmaken van eenvoudige voice-overs mogelijk maakt, zijn er beperkingen wat betreft de selectie van stemmen en de lengte van projecten

Voor het aanmaken van aangepaste stemmen is een apart abonnement vereist

Murf-prijzen

Free

Maker : $29/maand

Business : $99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Murf beoordelingen & recensies

G2: 4,7/5 (800+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Socratisch: het beste voor snel onderzoek

via Socratic

Socratic van Google is ideaal voor drukke EA's die hun kennis over specifieke onderwerpen willen bijspijkeren. Het omvat een breed bereik van academische onderwerpen, waaronder wetenschap, wiskunde, literatuur en sociale studies.

Als executive assistant (EA) is het van het grootste belang dat uw baas op het juiste moment toegang heeft tot de juiste informatie. Maar wat als hij snel een opfrissing of verduidelijking nodig heeft over een complex onderwerp, zonder zijn werkstroom te onderbreken of zijn kennislacunes bloot te geven voor collega's?

Socratic kan duidelijke uitleg geven, relevante afbeeldingen tonen en links naar betrouwbare bronnen, en dat alles in een beknopt, professioneel format.

Het beste is dat Socratic zich aanpast aan verschillende leerstijlen door gebruik te maken van tekst- en spraakherkenning, en zelfs integreert met YouTube om informatie op een begrijpelijke manier over te brengen.

De beste functies van Socratic

Herhaal sleutelbegrippen met betrekking tot komende gesprekken met clients

Verken complexe onderwerpen in je eigen tempo en stel vervolgvragen om een beter begrip te krijgen van kritieke problemen

Toegang tot educatieve bronnen in meerdere talen

Socratische beperkingen

Het is misschien niet geschikt voor zeer gespecialiseerde velden of niche academische gebieden

De app is alleen beschikbaar voor iOS-gebruikers

Socratische prijsstelling

Free

Socratische beoordelingen & recensies

G2: Niet beschikbaar

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Amazon Alexa: het beste voor handsfree gemak

via Amazon

Net als Google Assistant is Amazon Alexa een AI-assistent die u kan helpen bij het efficiënt beheren van administratieve taken.

Alexa kan een EA helpen bij het beheren van zijn of haar werkschema met spraakcommando's.

Met deze AI-aangedreven virtuele assistent is het toevoegen van afspraken, het controleren van kalenders en het verzetten van vergaderingen een fluitje van een cent. Alexa geeft gepersonaliseerde updates en samenvattingen van elk onderwerp dat u vraagt.

Maar Alexa reikt verder dan de muren van het kantoor. Heeft uw leidinggevende een smart home? Alexa kan naadloos worden geïntegreerd, waardoor hij of zij verlichting, thermostaten en andere functies kan bedienen met eenvoudige spraakcommando's.

U kunt telefoontjes en teksten afhandelen met spraakcommando's, zodat de werkstroom zelfs tijdens de drukste momenten soepel blijft verlopen.

De beste functies van Amazon Alexa

Plan reisroutes, controleer vluchtinformatie of ontvang realtime verkeersupdates – allemaal met eenvoudige spraakcommando's

Groepsacties die met één enkel spraakcommando kunnen worden getriggerd. Een EA kan bijvoorbeeld zeggen: "Alexa, start mijn werkdag", waarna Alexa de lichten inschakelt, het dagprogramma voorleest en achtergrondmuziek afspeelt

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en zoek snel informatie op

Beperkingen van Amazon Alexa

De functionaliteit kan variëren afhankelijk van verschillende Alexa-apparaten

Hoewel de zakelijke functionaliteiten beperkt zijn, ligt de kracht van Alexa vooral in toepassingen voor persoonlijk gebruik

Prijzen Amazon Alexa

Free

Beoordelingen en recensies van Amazon Alexa

G2: 4,1/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (83 beoordelingen)

10. Cortana: het beste voor Windows-gebruikers

via Cortana

Hoewel Microsoft de algemene ondersteuningsfunctionaliteit van Cortana heeft teruggeschroefd, kan het nog steeds een handig hulpmiddel zijn voor EA's die binnen het Windows-ecosysteem werken.

Zie het als een digitale assistent speciaal voor uw pc. Moet u de agenda van uw leidinggevende bijhouden? Met Cortana kunt u herinneringen instellen, takenlijsten beheren en deadlines bijhouden met uw stem of met slechts een paar tikken.

Cortana kan ook fungeren als de poortwachter van uw leidinggevende. Open en beheer hun kalender, plan vergaderingen en stel e-mails op en verstuur ze, allemaal met spraakcommando's.

De beste functies van Cortana

Activeer Cortana door 'Hey Cortana' te zeggen om haar aandacht te trekken en spraakcommando's te geven

Start apps en open websites op je pc door Cortana gewoon te vragen dit te doen

Zoek niet alleen op internet, maar ook in uw lokale bestanden en OneDrive-opslagruimte om te vinden wat u zoekt. U kunt query's in natuurlijke taal gebruiken, zoals 'Bestanden van vorige maand zoeken', en Cortana begrijpt wat u bedoelt

Beperkingen van Cortana

De functionaliteit is voornamelijk gericht op Windows-apparaten en Microsoft-applicaties

Cortana heeft een beperkte integratie met andere AI-assistenten in vergelijking met sommige andere AI-assistenten

Prijzen van Cortana

Gratis: wordt zonder extra kosten meegeleverd met Windows 10 en 11

Cortana beoordelingen & recensies

G2: Niet beschikbaar

Capterra: Niet beschikbaar

Word een toekomstbestendige Executive Assistant met AI

Het kiezen van de juiste AI-tools kan uw operationele efficiëntie als executive assistant een boost geven en u onmisbaar maken in elke werkruimte. Het idee is om een stapel AI-tools op te bouwen die u op verschillende gebieden van uw werk kunnen ondersteunen, zoals het automatiseren van repetitieve taken, het plannen van vergaderingen, het toewijzen van taken, de integratie met andere communicatietools, het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen, enz.

Als u uw werk niet over een half dozijn AI-apps wilt verspreiden, probeer dan ClickUp. ClickUp biedt een meer uniforme stack van AI-aangedreven tools die u kunnen helpen bij de meeste van uw taken.

Beheer moeiteloos taken, plan vergaderingen met uiterste precisie en gebruik AI-automatisering om tijd vrij te maken voor strategische planning. ClickUp heeft bijna alles wat u nodig hebt om meer te worden dan een administratieve professional; het transformeert u in een onmisbare partner.

Meld je vandaag nog aan voor ClickUp!