Hoe u AI kunt gebruiken in HR (toepassingen en tools)

In veel organisaties werkt de HR-afdeling tegenwoordig nog steeds reactief. Veel activiteiten en acties worden pas ondernomen nadat bepaalde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Dat is niet ideaal, zeker niet in een snel veranderend en digitaal personeelsbestand. Maar dat komt niet doordat uw HR-team er niet om geeft. Ze zitten gewoon te vast in administratieve taken of zijn te veel bezig met het plannen van sollicitatiegesprekken, het verwerken van papierwerk, het versturen van herinneringen en andere repetitieve activiteiten.

AI-tools voor HR kunnen helpen om dingen ten goede te veranderen. Ze kunnen dagelijkse activiteiten overnemen, waaronder salaris- en secundaire arbeidsvoorwaardenadministratie, wervingswerkstroom, het behoud van medewerkers, enzovoort. Hierdoor kunnen uw HR-teams zich richten op belangrijke activiteiten, zoals het analyseren van feedback van medewerkers, talentontwikkeling en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Het gebruik van deze HR-automatiseringstools helpt organisaties tijd en geld te besparen. Bovendien vermindert het de impact van menselijke fouten en persoonlijke vooroordelen op de werkplek en bevordert het een stimulerende werkomgeving.

Kan AI echt nieuwe mogelijkheden bieden voor uw HR-processen? In deze gids verkennen we hoe u AI in HR kunt inzetten om een toekomstbestendige HR-afdeling en een bloeiende werkomgeving op te bouwen.

Inzicht in AI in HR

Kunstmatige intelligentie (AI) omvat een reeks technologieën waarmee machines menselijke intelligentie kunnen nabootsen. AI kan enorme hoeveelheden data analyseren, patronen herkennen en taken automatiseren, waardoor HR-teams tijd overhouden om zich te richten op strategische initiatieven. Dit zorgt voor een soort aardverschuiving.

AI wordt gebruikt voor de automatisering van vervelende en repetitieve handmatige processen, datagestuurde besluitvorming mogelijk te maken en een positieve werknemerservaring te creëren.

Dit biedt bedrijven een aantal sleutelvoordelen, waaronder:

Verbeterd wervingsproces : Met : Met AI-tools voor werving kunt u in een grotere kandidatenpool zoeken en de kandidaten met de meest relevante vaardigheden identificeren. Dit vertaalt zich in snellere wervingscyclusen, lagere kosten en personeel van hogere kwaliteit

Verbeterde personeelsbehoud: Tevreden en betrokken medewerkers zijn productieve medewerkers. AI kan u helpen potentiële verlooprisico's te identificeren en proactief op hun zorgen in te spelen. Daarnaast kunnen AI-aangedreven tools ontwikkelingsplannen voor medewerkers personaliseren en een cultuur van continu leren bevorderen, wat de tevredenheid, het behoud en de loopbaanontwikkeling van medewerkers een boost geeft. Veel organisaties gebruiken tegenwoordig ook AI-tools om medewerkers te betrekken en regelmatig de vinger aan de pols te houden

Datagestuurde personeelsplanning: HR-technologie op basis van kunstmatige intelligentie kan de prestaties van medewerkers analyseren op basis van hun vaardigheden, resultaten en andere parameters. Deze proactieve aanpak stelt u in staat om gerichte strategieën voor talentwerving en bijscholingsprogramma's te ontwikkelen, waarbij u inzicht krijgt in de verwachtingen van medewerkers ten aanzien van deze initiatieven

Minder administratieve rompslomp: AI-technologieën kunnen eenvoudige en repetitieve HR-taken overnemen, zoals het plannen van sollicitatiegesprekken, het zoeken naar kandidaten, het inwerken van nieuwe medewerkers, enz. HR-teams kunnen zich dan meer richten op de betrokkenheid van medewerkers, bijscholing en het ontwikkelen van de meest succesvolle wervings- en retentiestrategieën

Vooroordelen in HR-processen verminderen: Onbewuste vooroordelen kunnen in verschillende HR-functies sluipen en diversiteits- en inclusie-inspanningen belemmeren. AI kan helpen vooroordelen te verminderen door personen te beoordelen op basis van objectieve criteria, wat leidt tot een meer diverse en rechtvaardige werkplek

Hoe u AI in HR kunt inzetten voor verschillende toepassingen

Het is belangrijk om te onthouden dat AI menselijke expertise niet vervangt. HR-professionals brengen onschatbare menselijke kwaliteiten zoals empathie, beoordelingsvermogen en kritisch denken in. Volgens een recent onderzoek gebruikt 49% van de organisaties AI in HR en ziet dit als een hulpmiddel voor hun personeel.

Door AI als krachtig hulpmiddel in te zetten, kunnen HR-professionals zich richten op waar ze het beste in zijn: relaties opbouwen met medewerkers, een positieve werkcultuur bevorderen en strategische initiatieven stimuleren die het bedrijf vooruit helpen. Hier zijn enkele van de belangrijkste HR-processen waarbij HR-technologie en kunstmatige intelligentie een winnende combinatie vormen:

Wervingsprocessen

Een belangrijk gebied waarop AI wordt ingezet voor personeelsplanning is het wervings- en selectieproces. Het kan het proces aanzienlijk stroomlijnen door zich te richten op specifieke aspecten zoals:

Screening van cv's en matching van kandidaten: AI-aangedreven tools voor cv-screening kunnen cv's analyseren op trefwoorden, vaardigheden en ervaringsniveaus, waardoor ongeschikte kandidaten worden uitgefilterd en HR-professionals talloze uren besparen. Zie ze als een soort ATS op steroïden! Deze tools kunnen ook gebruikmaken van geavanceerde algoritmen om kandidaten te matchen met specifieke functieomschrijvingen, waardoor een betere aansluiting tussen kwalificaties en vereisten wordt gegarandeerd. Op deze manier kunnen wervingsmanagers zich richten op belangrijke beslissingen in plaats van elk cv te moeten doorlezen

Een divers talentpool opbouwen: AI kan onbewuste vooroordelen bij werving wegnemen door kandidaten objectief te beoordelen op basis van de functieomschrijving. Hierdoor kunnen HR-teams een meer diverse groep gekwalificeerde kandidaten aantrekken

Een boeiende kandidaatervaring: AI-chatbots kunnen de eerste vragen van kandidaten afhandelen en veelgestelde vragen beantwoorden. Ze kunnen ook automatisch sollicitatiegesprekken inplannen door te synchroniseren met AI-chatbots kunnen de eerste vragen van kandidaten afhandelen en veelgestelde vragen beantwoorden. Ze kunnen ook automatisch sollicitatiegesprekken inplannen door te synchroniseren met AI-vergadertools . Dit geeft HR-professionals de ruimte om contact te leggen met geselecteerde kandidaten en een positieve eerste indruk van de organisatie te creëren

Voorspellende analyses voor succesvolle werving: Kunstmatige intelligentie kan eerdere wervingsgegevens analyseren om trends te herkennen en te voorspellen welke sollicitanten zullen slagen in een bepaalde positie. Hierdoor kunnen HR-professionals datagestuurde beslissingen nemen en hun wervingsinspanningen richten op kandidaten met een hoog potentieel

Unilever, een wereldwijde marktleider in consumentengoederen, is in het nieuws geweest vanwege het gebruik van AI in HR-processen, met name op gebieden als werving en assessments. Het bedrijf, dat 250.000 sollicitaties moest doorploegen om 3500 kandidaten te selecteren voor de laatste rondes, besloot AI in te zetten voor hun assessments. Om hun beoordelings- en testmethodologie te verbeteren, gebruikten ze AI om: Maak assessments speels : Unilever werkte samen met Pemetrics om via hun spelgebaseerde platform de vaardigheden van kandidaten op het gebied van probleemoplossing, logica en risicobereidheid te beoordelen door middel van leuke, interactieve spelletjes. Dit bracht niet alleen de natuurlijke talenten van sollicitanten naar voren, maar verminderde ook aanzienlijk de stress voor hen, waardoor ze hun ware potentieel konden laten zien

Videoanalyse voor sollicitatiegesprekken: Unilever werkte samen met Higher View om een video-intelligentieplatform te ontwikkelen waarmee de non-verbale signalen van kandidaten, zoals lichaamstaal en toon, kunnen worden geanalyseerd. Dit hielp Unilever verder te kijken dan cv's en beter onderbouwde wervingsbeslissingen te nemen Het resultaat? Unilever bespaarde maar liefst 50.000 uur aan sollicitatiegesprekken in een periode van 18 maanden. Dit hielp hen een kostenbesparing van £ 1 miljoen per jaar te realiseren. Bovendien realiseerden ze een opmerkelijke toename van 16% in de diversiteit van hun aanwervingen. Met een voltooiingspercentage van 96% bij kandidaten (vergeleken met de traditionele 50%) is het duidelijk dat de nieuwe aanpak efficiënt en boeiend was voor alle betrokkenen!

De ClickUp-sjabloon voor werving en selectie is een uitgebreide toolkit die je kan helpen bij het stroomlijnen van je processen voor het vinden van kandidaten. Met functies voor het eenvoudig plaatsen van vacatures, efficiënte manier om kandidaten bij te houden, gestandaardiseerde beoordelingsformulieren voor sollicitatiegesprekken en gestroomlijnde sollicitatieformulieren, zorgt deze sjabloon voor eenvoud en efficiëntie in je wervingsprocedures.

Onboarding- en trainingsprocessen

De onboarding van medewerkers is een cruciaal proces voor elke organisatie, omdat het de toon zet voor de ervaring en verwachtingen van een nieuwe medewerker ten aanzien van het bedrijf. Naast kennisbanken en onboarding-werkstroom kan AI dit traject persoonlijker en boeiender maken. Dit kan onder meer het volgende omvatten:

Gepersonaliseerde onboardingprogramma's: AI kan gegevens uit werknemersprofielen en rollen gebruiken om gepersonaliseerde onboardingervaringen te creëren. Dit kan onder meer bestaan uit het afstemmen van leermateriaal op de rol van de kandidaat, het regelen van kennismakingen met collega's en het aanbieden van gerichte hulpmiddelen om een soepele overgang te garanderen

Aangepaste leer- en ontwikkelingsprogramma's: AI kan de vaardigheden, kennislacunes en doelen voor de carriëre van een medewerker analyseren om gepersonaliseerde leermogelijkheden aan te bevelen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers de training krijgen die ze nodig hebben om uit te blinken in hun rol en hun vaardigheden voortdurend te ontwikkelen

Met ClickUp Brain krijgt uw hele team een AI-aangedreven assistent die nauwkeurige en directe antwoorden geeft op basis van de context. Deze assistent kan informatie scannen uit al uw organisatiebestanden en documenten, inclusief Wiki, Docs, Projecten, Taken en andere gebieden. Wanneer uw nieuwe medewerkers specifieke vragen hebben, kan de AI-assistent dus nauwkeurige antwoorden geven, waardoor uw teamleden tijd besparen.

Prestatiebeheer

Traditionele functioneringsgesprekken zijn vaak reactief van aard: medewerkers krijgen pas aan het einde van het jaar of vlak voor de beoordeling feedback. Dit proces kan vaak tijdrovend lijken en een negatieve invloed hebben op zowel medewerkers als managers.

Met AI-tools kan dit proces soepeler en efficiënter verlopen door te focussen op aspecten zoals:

Datagestuurde feedback en continue verbetering: AI kan gegevens analyseren, waaronder prestatiestatistieken, voortgang ten opzichte van doelen en zelfevaluaties van medewerkers. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om objectieve en inzichtelijke rapporten te genereren, waarin de sterke punten en verbeterpunten van medewerkers worden belicht. AI kan bijvoorbeeld vroegtijdig alarm slaan als het een opvallende afwijking van de verwachte doelbereiking detecteert. Dergelijke datagestuurde inzichten stellen managers in staat om meer gerichte en bruikbare feedback te geven, waardoor elke kans op vooringenomenheid in beoordelingen wordt weggenomen

Realtime coaching en feedback: AI-aangedreven prestatiebeheersystemen kunnen zorgen voor een frequentere feedbackloop. Stel je voor dat je het hele jaar door realtime feedback over je prestaties krijgt, in plaats van te wachten op één jaarlijkse beoordeling. Dit bevordert een cultuur van continue verbetering en helpt medewerkers om bij te sturen en hun gedrag waar nodig aan te passen

Administratieve taken en werklastbeheer

HR-professionals raken vaak verstrikt in administratieve taken. AI kan deze repetitieve processen automatiseren, waardoor er waardevolle tijd vrijkomt voor meer strategische initiatieven:

Planning en sollicitatiebeheer: AI-gestuurde planningstools kunnen het plannen van sollicitatiegesprekken automatiseren, waardoor het heen-en-weer-gepraat voor zowel kandidaten als wervingsmanagers wordt verminderd

Verlofbeheer en administratie van secundaire arbeidsvoorwaarden: AI-chatbots kunnen vragen van medewerkers over verlofbeleid en secundaire arbeidsvoorwaarden beantwoorden, waardoor de administratieve lasten voor HR-teams worden verminderd

Acme heeft zijn wervingsproces vernieuwd met een AI-aangedreven wervingsplatform, waarmee het verouderde handmatige systeem werd vervangen dat het bedrijf toptalent kostte. Deze innovatieve oplossing automatiseerde taken zoals het screenen van cv's en het plannen van sollicitatiegesprekken, wat tot indrukwekkende resultaten leidde: Het aantal gekwalificeerde kandidaten steeg met 63%

De tijd die nodig is om iemand aan te nemen is met 55% gedaald

Het percentage geaccepteerde aanbiedingen steeg met 47%

Betrokkenheid en behoud van medewerkers

Van HR-leiders wordt verwacht dat ze inzicht hebben in het sentiment en de betrokkenheid van medewerkers en deze weten te stimuleren. In grote organisaties of bij verspreide teams kan er echter een communicatiekloof ontstaan tussen HR en de medewerkers. Om deze kloof te dichten, kunnen HR-teams machine learning gebruiken om gegevens uit 360-graden-enquêtes of anonieme feedbackformulieren te analyseren.

Pro-tip: Gebruik de sjabloon voor werknemersfeedback op ClickUp om een forum te creëren voor open discussies tussen managers en medewerkers. Met deze sjabloon kunt u: Verzamel zinvolle feedback van medewerkers

Blijf het sentiment van medewerkers in de loop van de tijd bij met krachtige visualisaties

Creëer een cultuur van transparantie en vertrouwen tussen medewerkers, het management en HR-teams

Met een diepgaandere analyse kunnen HR-teams de stemming onder medewerkers peilen en daarop inspelen. Zo kunnen ze proactief ingaan op de zorgen van medewerkers en een positievere werkcultuur creëren.

AI maakt ook meer gepersonaliseerde communicatie met medewerkers mogelijk op basis van hun interesses, behoeften, enz. Het kan bijvoorbeeld medewerkersdatabases scannen op aankomende verjaardagen, jubilea en andere belangrijke gebeurtenissen. Vervolgens kan het gerichte berichten sturen naar de betreffende teamleden. Dit helpt het talentteam om individuele bijdragen te erkennen en hun processen voor medewerkersbetrokkenheid te verbeteren.

Welzijn en geestelijke gezondheid van medewerkers

Het welzijn en de geestelijke gezondheid van medewerkers zijn niet langer een bijzaak voor organisaties. Tegenwoordig moeten HR-teams ook werken aan beleid en de handhaving van procedures die van invloed zijn op de algehele gezondheid van medewerkers. Door AI-tools te implementeren in combinatie met software voor het welzijn van medewerkers, kunnen organisaties het welzijn van medewerkers op verschillende manieren verbeteren, zoals:

Vroege tekenen van burn-out herkennen: AI kan communicatiepatronen, gewerkte uren en werkresultaten van medewerkers analyseren om mogelijke tekenen van burn-out te herkennen. Hierdoor kunnen HR-professionals en managers vroegtijdig ingrijpen en hulpbronnen en ondersteuning bieden aan medewerkers die het moeilijk hebben. Teams kunnen ook proactieve beslissingen nemen en overwerkte medewerkers aanmoedigen om pauzes te nemen. Dit helpt bij het aanpakken van zorgen over de balans tussen werk en privé.

Gepersonaliseerde hulpbronnen voor geestelijke gezondheid: Door de demografische gegevens, werkstijlen en individuele voorkeuren van medewerkers te analyseren, kan AI gepersonaliseerde hulpbronnen en programma's om medewerkers te ondersteunen bij geestelijke gezondheid aanbevelen. Dit kan bijvoorbeeld het aanbevelen van mindfulness-apps zijn, het maken van verbinding met relevante workshops of het bieden van toegang tot Employee Assistance Programs (EAP's).

AI-software gebruiken voor HR

De mogelijke toepassingen van AI in HR zijn voortdurend in ontwikkeling. Naarmate AI-tools zich verder ontwikkelen, kunnen we in de toekomst nog meer innovatieve use cases verwachten. Het invoeren van AI gaat echter verder dan alleen technologie; HR-management moet er ook voor zorgen dat deze geavanceerde technologieën goed worden ingezet.

Hier zijn een paar sleuteltrends op het gebied van HR-automatisering, aangedreven door AI, die HR-processen kunnen verbeteren:

1. Van reactieve naar voorspellende HR

Met AI-aangedreven HR-managementtools kunnen organisaties de overstap maken van reactief naar voorspellend personeelsmanagement, waarbij ze AI gebruiken om cruciale inzichten te ontsluiten die verborgen zitten in hun personeelsgegevens.

Neem bijvoorbeeld het op AI gebaseerde platform van Praisidio, dat HR-teams helpt bij personeelsplanning en -analyse. Het platform verzamelt uw gegevens en stelt u in staat om voorspellende inzichten op het gebied van personeelsplanning te gebruiken om de juiste beslissingen te nemen. U kunt vragen stellen aan de AI-chatbot, uw processen controleren door elk probleem of elke kwestie grondig te analyseren, en betere prestaties realiseren. Door AI in HR te gebruiken, heeft de tool organisaties geholpen om: Realiseer een 100 keer snellere doorlooptijd in vergelijking met handmatige processen

Verlaag de kosten tot een tiende van de kosten van verouderde software voor personeelsanalyse

Geef direct antwoord op bedrijfsvragen over talent

Zo kunnen organisaties van reactief naar proactief gaan door hun data en inzichten over medewerkers correct te gebruiken. Dit is waar een alles-in-één platform zoals ClickUp van pas komt. Het is een uitgebreide oplossing die AI naadloos integreert met krachtige taakbeheerfuncties die zijn ontworpen om HR-teams te ondersteunen.

ClickUp for Human Resources Teams is een complete HR-beheersoftware die HR-teams de mogelijkheid biedt om:

Bevorder en houd de prestaties, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers bij met aanpasbare weergaven en dashboards

Stroomlijn het wervingsproces door geavanceerde functies te gebruiken om sollicitaties te ordenen, relevante sollicitaties te filteren en processen te automatiseren

Pas het HR-systeem aan door aangepaste velden toe te voegen aan elke weergave, aangepaste statussen voor uw activiteiten, werkstroomautomatisering, herinneringen, checklists, sjablonen en meer

Verzamel feedback en input van uw medewerkers om te begrijpen wat zij van uw HR-processen verwachten. Gebruik ClickUp Forms om deze informatie vast te leggen en in uw systeem op te slaan. Met interactieve en boeiende feedbackformulieren kunt u de responspercentages verhogen en ervoor zorgen dat medewerkers hun inzichten in een duidelijk omschreven format kunnen geven. U kunt medewerkers zelfs toestaan om op bepaalde onderdelen anoniem input te geven, zodat hun vertrouwelijkheid gewaarborgd blijft

Door een veilige ruimte te creëren waarin de stem van medewerkers gehoord wordt, kan HR datagestuurde beslissingen nemen die leiden tot een meer betrokken, productieve en bloeiende personeelsbestand.

2. Creëer positieve onboarding-ervaringen

De eerste indruk telt, en de eerste indruk die een medewerker van uw bedrijf krijgt, zet de toon voor de hele werknemerservaring. AI en HR-managementtools kunnen helpen om het inwerkproces van medewerkers te personaliseren en de algehele ervaring te verbeteren.

In plaats van bijvoorbeeld een standaard doorloop van al je HR-documenten en -beleidsregels, kun je een sjabloon voor onboarding en training maken. Dit geeft je medewerkers een meer gestandaardiseerde weergave van de volledige HR-kennisbank. Dit omvat het HR-handboek, beleidsdocumenten, veelgestelde vragen en ander materiaal. Met ClickUp Docs en ClickUp Clips kunt u gedetailleerde handleidingen maken en al uw onboarding-documenten op één plek bewaren, waardoor deze gegevens gemakkelijk toegankelijk zijn voor uw hele organisatie.

U kunt de ClickUp Knowledge Base-sjabloon gebruiken om de kennisbank van uw organisatie op te zetten. De sjabloon is ontworpen om u te helpen bij het documenteren en bijhouden van HR-beleid, -procedures en -processen, met de mogelijkheid om:

Creëer een centrale informatiebron waartoe uw hele HR-afdeling en alle teams toegang hebben

Zorg ervoor dat alle HR-managers en leden van het team op de hoogte zijn van de laatste wijzigingen in HR-beleid en regelgeving

Pro-tip: Gebruik ClickUp-taken om onboarding-taken toe te wijzen en de voortgang naadloos bij te houden, zodat nieuwe medewerkers een soepele overgang ervaren.

3. Automatiseer en stroomlijn HR-activiteiten

Hoewel er meerdere manieren bestaan om administratieve en repetitieve taken te stroomlijnen, hebben organisaties hier vaak moeite mee, waardoor menselijke tussenkomst nodig blijft, zelfs bij werkstroomen met automatisering. Hier kunnen AI-tools uw assistent zijn, waardoor uw HR-teams efficiënter werken en u tijd bespaart.

Als u bijvoorbeeld een bedrijfsbrede e-mail wilt schrijven over een nieuw initiatief, waarom zou u dan geen AI-schrijfassistent gebruiken om uw communicatie te verfijnen?

Met ClickUp Brain, een ingebouwde AI-assistent, kunt u tijdrovende taken vereenvoudigen, processen optimaliseren en waardevolle inzichten verkrijgen om de efficiëntie van uw HR-teams te verbeteren.

Deze krachtige AI-functies kunnen bij verschillende HR-activiteiten worden ingezet, waardoor uw teams:

Verhoog de efficiëntie: Verminder de handmatige werklast met de mogelijkheden voor automatisering van ClickUp Brain. Automatiseer taken zoals het versturen van onboarding-herinneringen, het plannen van functioneringsgesprekken of het doorsturen van verzoeken naar het juiste teamlid

Neem datagestuurde HR-beslissingen: analyseer HR-gegevens binnen het ClickUp-platform om trends en patronen te identificeren. Het kan uw tweede brein zijn, waardoor u rolspecifieke prompts kunt gebruiken om inzichten te verkrijgen. U kunt het gebruiken om potentiële verlooprisico's, goed presterende medewerkers of vaardigheidstekorten binnen uw personeelsbestand te identificeren. Deze inzichten stellen HR-professionals in staat om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot werving, retentiestrategieën en talentontwikkelingsprogramma's, waardoor de algehele HR-resultaten worden verbeterd

Personaliseer de communicatie: Gebruik generatieve AI om de toon en stijl van berichten of beschrijvingen van taken automatisch aan te passen, zodat uw communicatie nauwkeurig en empathisch is

Daarnaast biedt ClickUp verschillende gebruiksvriendelijke en gratis HR-sjablonen, waarmee je sneller en slimmer kunt werken. Zo kun je met het ClickUp HR-handboeksjabloon met slechts een paar klikken een uitgebreid HR-handboek samenstellen.

De sjabloon helpt u:

Krijg toegang tot actuele informatie over HR-beleid en -procedures

Blijf bij het gedrag en de prestaties van medewerkers

Geef duidelijkheid over secundaire arbeidsvoorwaarden, verlofregelingen en andere details

ClickUp: het alles-in-één platform voor moderne HR-teams

Door AI in HR-processen te integreren, kunnen organisaties hun efficiëntie en besluitvorming aanzienlijk verbeteren en de ervaringen van medewerkers personaliseren. Met AI-aangedreven projectmanagementtools zoals ClickUp worden alle organisatorische processen eenvoudiger en effectiever.

ClickUp helpt HR-teams om gelijke tred te houden met de veranderende behoeften van de organisatie en te gedijen in een dynamische omgeving. Door gebruik te maken van AI en een uitgebreide reeks HR-managementfuncties worden HR-professionals strategische partners die zorgen voor een meer betrokken, productieve en toekomstbestendige personeelsbestand.

