HR-activiteiten stroomlijnen: 10 Beste Werknemersdatabasesoftware in 2024

Software voor personeelsdatabases is de ruggengraat van efficiënte HR-activiteiten. Zonder de juiste tool kunnen HR teams en managers verouderde personeelsgegevens verwerken, worstelen met het bijhouden van verlof en worstelen met onnauwkeurige rapportages.

Deze HR-software hulpprogramma's voor oplossingen bieden alles wat u nodig hebt om al uw personeelsgegevens efficiënt op te slaan - een lijst van werknemersprofielen een organigram en een zelfbedieningsportaal. Ook het beheer van werknemers stroomlijnen en gevoelige personeelsgegevens beschermen, van persoonlijke gegevens tot kwalificaties en verlof.

In dit artikel geven we je onze top 10 van de beste software voor werknemersdatabases. We bespreken de voor- en nadelen en de prijzen om je te helpen de optimale oplossing voor jouw bedrijf te vinden! 🌟

Wat moet u zoeken in goede software voor werknemersdatabases?

Let bij het kiezen van een beheersysteem voor een werknemersdatabase voor uw bedrijf op deze sleutel functies:

Aanpassingsopties: U moet uw werknemersdatabasesoftware kunnen aanpassen aan uw specifieke HR-behoeften door middel van aanpasbare velden of rapportageopties

Beheer van HR-documenten: Zoek naar software waarmee u alle personeelsdocumenten digitaal kunt opslaan, zodat u ze gemakkelijk kunt terugvinden wanneer dat nodig is

Toegankelijkheid: Zowel managers als werknemers moeten gemakkelijk toegang hebben tot hun gegevens. Software die goed werkt op mobiele apparaten stelt je team in staat om hun informatie overal bij te werken en weer te geven

Kennisbank voor werknemers: Zorg ervoor dat de software essentiële documenten voor werknemers kan opslaan, zoals bedrijfsregels, trainingsmateriaal en handboeken

Personeelsdirectory: Een goede software moet een gedetailleerde personeelsdirectory hebben waarin u contactgegevens, contactpersonen in noodgevallen, werklocaties en andere belangrijke details op één plaats kunt bewaren

Analyse en rapportage: Zoek naar tools die gegevensanalyse en rapportage mogelijk maken om inzichten te verkrijgen en weloverwogen HR-beslissingen te nemen

De 10 beste werknemersdatabasesoftware voor gebruik in 2024

Niet alle software voor werknemersdatabases is van hetzelfde laken een pak. We hebben een lijst samengesteld met uitstekende oplossingen om uw HR-activiteiten te stroomlijnen. Laten we eens kijken naar hun sterke en zwakke punten en hun prijzen om de beste oplossing voor u te vinden! 👌

Beheer alle werknemersgegevens en stroomlijn HR-processen met 15+ projectweergaven, Taak-automatiseringen en vooraf ontworpen sjablonen in ClickUp

ClickUp is uw go-to oplossing voor HR-activiteiten ! Het biedt krachtige tools voor personeelsdatabases die ideaal zijn voor het aannemen, inwerken en begeleiden van de groei van je team. Met meer dan 15 aanpasbare weergaven, is het een one-stop shop voor het monitoren van werknemersprestaties, betrokkenheid en ontwikkeling.

Dit platform creëert een vertrouwelijke database voor werknemersinformatie en bevordert directe communicatie tussen managers en hun teamleden.

ClickUp gaat niet alleen over het organiseren van kandidaatgegevens, het systeem bevat ook sollicitaties beheert en bereik. Het bespaart waardevolle tijd met vooraf ontworpen sjablonen en Automatisering van HR-processen die kandidaten door uw wervingspijplijn jaagt. 🛫

ClickUp's inwerkoplossing rust nieuwe medewerkers uit met alles wat ze nodig hebben om lid te worden van je team. Bovendien stroomlijnt de trainingsmodule het proces met traceerbare taken en gezamenlijke documenten .

Uw HR team kan de toolkit van ClickUp gebruiken om:

ClickUp limieten

Sommige automatiseringen kunnen moeilijk te implementeren zijn (maar ClickUp vereenvoudigt het proces door tutorials aan te bieden)

De functies van het platform kunnen in het begin overweldigend zijn om door te navigeren

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. BambooHR

Via: BambooHR BambooHR is een veilig en gecentraliseerd platform dat op efficiënte wijze gegevens van werknemers bijhoudt. Het geeft gebruikers controle over het dashboard, zodat HR teams naadloos persoonlijke en financiële personeelsgegevens kunnen toevoegen.

BambooHR stopt niet alleen bij opslagruimte voor gegevens, het biedt ook aangepaste tools voor rapportage . Op basis van de informatie uit de werknemersdatabase kunnen gebruikers inzichtelijke rapportages genereren over verschillende statistieken, zoals personeelsverloop, anciënniteit en redenen voor ontslag.

BambooHR omvat functies voor het bijhouden van tijd en aanwezigheid om de werkuren van werknemers te controleren en het beheer van werknemers vanaf elke locatie te vergemakkelijken via digitale hulpmiddelen voor tijdbeheer . Bovendien zorgt de naadloze export van urenstaten ervoor dat gestroomlijnde salarisverwerking . 💰

BambooHR beste functies

Rapportage van gegevens

Opslagruimte en beheer van documenten

125+ integraties zoals Checkr en Slack

Tijd- en aanwezigheidsregistratie

Mobiele app

beperkingen van BambooHR

De mobiele app is soms moeilijk te navigeren

Het toevoegen van meer aangepaste opties voor aankondigingen zou nuttig kunnen zijn

BambooHR prijzen

Beschikbaar op aanvraag

Beoordelingen en recensies over BambooHR

G2: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

4.5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.500+ beoordelingen)

3. Myhrtoolkit

Via: Myhrtoolkit Myhrtoolkit stroomlijnt HR-activiteiten door personeelsdossiers te beheren, van afspraken tot trainingsschema's. De HR software voor documentbeheer vereenvoudigt de uitgifte, het bijhouden en de veilige opslag van cruciale HR-documenten. 📋

De werknemersdocumentbibliotheek van het platform dient als centrale hub voor het opslaan en delen van alle bedrijfsdocumenten. Van individuele werknemersdossiers zoals contracten, cv's en ID-documenten tot bredere HR-documentatie zoals handboeken, functiebeschrijvingen en disciplinaire maatregelen: alles wordt georganiseerd op één toegankelijke locatie.

Bovendien kun je het systeem moeiteloos fris en up-to-date houden dankzij de makkelijke archivering van verouderde documentatie.

Myhrtoolkit biedt ook een bereik aan tools voor vakantieplanning, afwezigheidsbeheer en inzichtelijke rapportage, vereenvoudigt HR-besluitvormingsprocessen .

Myhrtoolkit beste functies

Beheer van bulkgegevens

HR rapportage tools

Bibliotheek voor documentbeheer

Eenvoudig archiveren

Afwezigheid bijhouden

Myhrtoolkit limieten

De software zou intuïtiever kunnen zijn

Meer filteropties toevoegen zou nuttig kunnen zijn

Myhrtoolkit prijzen

0-5 werknemers: $29/maand

$29/maand 6-10 werknemers: $46/maand

$46/maand 11-20 medewerkers: $92/maand

$92/maand 21-50 medewerkers: $168/maand

$168/maand 50-100 werknemers: $221/maand

$221/maand 101-150 werknemers: $341/maand

$341/maand **151-200 werknemers:390 $/maand

201-400 werknemers: $484/maand

$484/maand 401+ werknemers: Beschikbaar na contact

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Myhrtoolkit beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (minder dan 10 beoordelingen)

4.5/5 (minder dan 10 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (minder dan 10 beoordelingen)

4. Freshservice

Via: Freshservice Freshservice is een cloudgebaseerde Servicedesk-oplossing die iT-activiteiten vereenvoudigt . Naast de primaire functie bevat het ook tal van functies die HR-activiteiten aanzienlijk stroomlijnen.

Een van de opvallendste functies is kennisbeheer waarmee gebruikers een kennisbank met oplossingen voor incidenten en problemen. Met deze bron kunnen technici en werknemers hun query's snel oplossen door eenvoudig te zoeken. 🔎

De Employee Onboarding-module binnen Freshservice helpt HR-professionals onboarding-verzoeken rechtstreeks vanuit de selfserviceportal te initiëren. Dit omvat het gelijktijdig verzenden van onboarding formulieren naar de rapportage manager en de werknemer. Bovendien houdt de module de voortgang van de aanvraag bij, stuurt herinneringen en voert in bulk onboarding van werknemers uit.

Freshservice beste functies

Naadloze onboarding van werknemers

Kennisdatabase

HR workflow automatisering

Cloud-gebaseerd beheer

Integreert met tools zoals Slack en Microsoft Teams

Freshservice limieten

De functie automatisering zou meer processen kunnen bevatten

De eerste installatie kan een beetje ingewikkeld zijn

Prijzen van Freshservice

Starter: $19/maand

$19/maand Groei: $49/maand

$49/maand Pro: $95/maand

$95/maand Enterprise: $119/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Beoordelingen en recensies van Freshservice

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

5. GoCo

Via: GoCo GoCo stroomlijnt HR-activiteiten door alle essentiële processen en gegevens op één handige plaats samen te brengen. 🎯

Met de MagicDocs-technologie kunt u alle documenten aanpassen, invulbaar en ondertekenbaar maken en er zelfs rapporten van maken. MagicDocs slaat ook gegevens op die automatisch in toekomstige documenten kunnen verschijnen, waardoor HR werk soepeler en beter beheersbaar wordt.

Het HRIS van GoCo biedt een weergave van alle documenten in vogelvlucht, zodat de status van voltooiing gemakkelijk kan worden bijgehouden. De drag-and-drop workflow builder vereenvoudigt taken zoals het maken van wervingspakketten, het uitvoeren van oriëntaties voor nieuwe medewerkers en het beheren van checklists voor ontslag.

De Time Tracking tool helpt werknemers bij het bijhouden van werkuren en het verzenden van hun tijdsregistratie. Bovendien biedt het platform ondersteuning voor het beheer van het verlofbeleid, waaronder het opbouwen, aanvragen en goedkeuren van PTO.

GoCo beste functies

Eenvoudig documentbeheer met MagicDocs

Gebruiksvriendelijke interface

Geautomatiseerde workflow voor aanwerving en onboarding

Beheer van loonlijsten

HRIS voor procesoverzicht op hoog niveau

GoCo limieten

Sommige gebruikers ervaren een steile leercurve

Bepaalde functies kunnen wat verfijning gebruiken

GoCo prijzen

Begint bij $5/maand per werknemer

Aangepaste prijs beschikbaar op aanvraag

GoCo beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

6. Zoho Mensen

Via: Zoho Mensen Zoho People is software voor werknemersdatabases in de cloud, ontworpen om wereldwijd personeelsbeheer te stroomlijnen. Het beschikt over handige functies zoals het bijhouden van de PTO, eenvoudige dienstroosters en tools voor het beheren van werknemersprestaties . 🛠️

Het platform biedt een gecentraliseerde weergave van de informatie van elke werknemer, gesorteerd op type, locatie, rol en ervaringsniveau. Je kunt het verder personaliseren door nieuwe formulieren en tabbladen toe te voegen met eenvoudige drag-and-drop acties. Het is ook flexibel om verloftypes aan te passen aan de specifieke vereisten van je organisatie.

Zoho People heeft een zelfbedieningsportaal voor werknemers en mogelijkheden voor het delen van bestanden . Werknemers kunnen overal cruciale documenten uploaden en hun persoonlijke informatie, zoals adressen en contactgegevens, op elk moment up-to-date houden zodat iedereen gemakkelijk verbinding kan houden en georganiseerd kan blijven.

Zoho People beste functies

Prestaties bijhouden

Zelfbediening voor werknemers

Gegevenssynchronisatie en -integriteit

PTO bijhouden

Eenvoudig beheer van meerdere business units

Zoho People limieten

UI voor notificaties kan verbeterd worden

Er zijn geen opties voor chatten en bellen beschikbaar

Zoho People prijzen

Essentiële HR: $1,4/maand per gebruiker

$1,4/maand per gebruiker Professioneel: $2.21/maand per gebruiker

$2.21/maand per gebruiker Premium: $3,31/maand per gebruiker

$3,31/maand per gebruiker Enterprise: $4,97/maand per gebruiker

$4,97/maand per gebruiker People Plus: $9,94/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Zoho People beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

7. Oracle HCM

Via: Oracle HCM Oracle Fusion Cloud HCM is een allesomvattende cloudoplossing die alle HR-processen in uw organisatie met elkaar verbindt. Het is een krachtig hulpmiddel voor het plannen, beheren en verbeteren van wereldwijde HR-activiteiten, allemaal vanuit één databron.

Dit platform stimuleert slimmere besluitvorming, personaliseert de ervaringen van werknemers en biedt aanpasbare werkstromen die meegroeien met uw behoeften. Naast het verbinden van HR-processen is het ook geweldig voor het aantrekken van toptalent, productiviteit te verhogen en weloverwogen beslissingen nemen gedurende de hele talentmanagement levenscyclus. 🔄

Van sourcing en werving tot inwerken, prestatiebeheer, loopbaanontwikkeling en opvolgingsplanning: alles gebeurt onder één dak. En met kant-en-klare en aanpasbare analyses kunt u gemakkelijk bijhouden, afstemmen en handelen op basis van cruciale inzichten in uw personeelsbestand.

Oracle HCM beste functies

Aanpasbare werkstromen

Beheer van talent

Efficiënte salarisverwerking

Schaalbaar platform

Diepgaande HCM-analyses

Oracle HCM beperkingen

De UI zou intuïtiever kunnen

Meer aanpassingsopties toevoegen zou nuttig zijn

Oracle HCM prijzen

Beschikbaar na contact

Oracle HCM beoordelingen en reviews

G2: 3.5/5 (500+ beoordelingen)

3.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (60+ beoordelingen)

8. Worknice

Worknice via GetApp Worknice biedt veilige, alles-in-één software voor werknemersdatabases die het bijhouden van werknemersgegevens vereenvoudigt. Dit platform stelt HR teams in staat om vitale werknemersinformatie te verzamelen, organiseren en sorteren. Het geeft bedrijven volledige controle over gecentraliseerde, wereldwijd toegankelijke gegevens. 🌎

Worknice omvat alles, van het snel inwerken van werknemers en contractanten tot het samenvoegen van personeelsgegevens, het beheren van wijzigingen en het automatiseren van HR-processen. Het is uitgerust met moderne tools die zorgen voor een efficiënt nalevingsbeheer voor beleid, kwalificaties en goedkeuringen.

Het platform stroomlijnt documentbeheer door u cruciale HR-documenten online te laten maken, bijhouden en opslaan. De softwaredocumenten zijn ook voorzien van dynamische velden die automatisch gepersonaliseerde werknemersgegevens invullen, zoals namen, locaties of betalingsfrequenties.

Worknice beste functies

Veilige en georganiseerde HR databases

Eenvoudig beheer van werknemersdocumenten

Geautomatiseerde documentlevering

Talrijke HR sjablonen

Snelle onboarding

Worknice limieten

De functie voor rapportage en analyse kan verder ontwikkeld worden

De aanpassingsmogelijkheden van de software kunnen beperkt zijn

Worknice prijzen

Basis: $4.8/maand

$4.8/maand Premium: Beschikbaar na contact

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Worknice beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (15+ beoordelingen)

5/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (10+ beoordelingen)

9. Kabbelend

Via: Kabbelend Rippling bewaart alle werknemersgegevens veilig en zorgt ervoor dat alles voortdurend wordt bijgewerkt, van beschikbare posities tot nieuwe aanwervingen. Je kunt gegevens zoals aangepaste velden, documenten en valuta's aanpassen aan specifieke werklocaties. 🗺️

Of het nu gaat om eenvoudige Taken automatiseren zoals onboarding e-mails of het orkestreren van complexe goedkeuringsprocessen in meerdere stappen via gekoppelde workflows, Rippling doet het allemaal zonder dat er code of IT-ondersteuning nodig is.

Rippling behandelt ook een groot aantal cruciale HR functies zoals prestatiebeheer, loonlijst, voordelen en aanwezigheid. Het biedt ook een bibliotheek met kant-en-klare sjablonen voor werkstromen. U kunt deze kant-en-klaar gebruiken of ze aanpassen aan uw exacte vereisten.

Rippling beste functies

Geautomatiseerde, op rollen gebaseerde en flexibele toestemmingen

Honderden sjablonen

Taak automatisering zonder code

Geautomatiseerde werving

Wereldwijd salarisbeheer

Rippling limieten

Klantenservice kan beter

De zoekfunctie van het platform is niet zo goed ontwikkeld

Rippling prijzen

Beschikbaar na contact

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (2.000+ beoordelingen)

10. Dayforce

Dayforce via GetApp Dayforce HCM van Ceridian is een allesomvattende wereldwijde oplossing voor human capital management die HR-afdelingen door het hele traject van de werknemer helpt, van aanwerving tot offboarding. Het integreert HR, salarisadministratie, arbeidsvoorwaarden, personeelszaken en talentmanagement in één naadloze applicatie. 📱

Het platform biedt real-time toegang tot alle HR-gegevens op één plek, waardoor het eenvoudiger wordt om ideale kandidaten te scouten en aan boord te nemen, werkroosters op te stellen die het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen de groei van werknemers stimuleren, betalingen afhandelen en toezien op de administratie van secundaire arbeidsvoorwaarden.

Dayforce HCM vereenvoudigt ook het leven van werknemers. Via een gebruikersvriendelijke selfserviceportal kunnen zij zelfstandig routinetaken afhandelen, zodat HR-medewerkers zich op belangrijkere initiatieven kunnen richten.

Dayforce beste functies

Eenvoudige onboarding van kandidaten

Zelfbedieningsportal

Salarisbeheer

Gebruiksvriendelijke interface

Real-time rapportages

Dayforce limieten

Aangepaste rapporten maken kan tijdrovend zijn

Klantenservice kan beter

Dayforce prijzen

Beschikbaar na contact

Dayforce beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (700+ beoordelingen)

4.2/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (900+ beoordelingen)

Maximaliseer de efficiëntie van HR-processen met eersteklas software voor werknemersdatabases

Verlicht de werklast van uw HR team met deze top 10 Employee Database Software-oplossingen. Niet meer schakelen tussen meerdere apps - houd alle werknemersgegevens op één locatie, van onboarding tot offboarding.

Op zoek naar een allesomvattende HR en oplossing voor projectmanagement in één pakket? Probeer ClickUp gratis uit ! Profiteer van de vele gratis SOP sjablonen een AI-assistent voor soepelere HR-werkzaamheden en diverse HR procesmanagement tools, zodat succes bij elke stap verzekerd is. ✨