De 10 beste software voor het bijhouden van welzijn in 2025

Wellness-software voor bedrijven biedt een digitale hub voor het monitoren en bevorderen van het welzijn van werknemers. Maar het is meer dan alleen een digitale fitnesstracker. Het gaat verder dan fysieke gezondheid en richt zich vaak op mentale gezondheid, stressniveaus en slaappatronen grotere betrokkenheid en moreel van werknemers .

Het houdt ook je stemming bij, stuurt herinneringen voor sedentair gedrag, moedigt je aan om regelmatig pauzes te nemen en laat je meedoen aan mindfulnessoefeningen.

Waarom is dit belangrijk? Omdat gelukkige, gezonde werknemers productiever en meer betrokken zijn en minder vaak ziek zijn, wat zowel de werknemer als de werkgever ten goede komt.

Deze gids onderzoekt de beste welzijnssoftware voor de werkplek in 2024 en vindt tools waarmee je de HR-inspanningen van je organisatie kunt transformeren.

Wat moet u zoeken in welzijnssoftware voor werknemers?

Prioriteit geven aan het welzijn van je werknemers is geen luxe. Het is van vitaal belang voor het succes van uw bedrijf. Software voor het bijhouden van het welzijn van werknemers kan een groot verschil maken, maar met zoveel beschikbare opties is het makkelijk om overweldigd te raken bij het maken van de juiste keuze.

Hier zijn enkele punten die je in gedachten moet houden bij het kiezen van het beste wellnessplatform:

Gebruiksvriendelijke interface: Onthoud dat gebruiksgemak essentieel is! Een goed ontworpen platform maakt van navigeren een fluitje van een cent, wat leidt tot een hogere betrokkenheid bij en acceptatie van uw wellnessprogramma Personaliseringsfuncties: Zoek naar software die aanpassingsmogelijkheden biedt, zodat u uw gezondheidsprogramma kunt afstemmen op de behoeften van uw personeel Holistische focus: Kijk verder dan het tellen van stappen en calorieën. De ideale software moet zich richten op bredere aspecten van welzijn, waaronder geestelijke gezondheid, stressmanagement en financieel welzijn Boeiende functies: Verhoog de betrokkenheid van werknemers met gamification, uitdagingen en sociale interactie. Zorg ervoor dat de software functies biedt die uw werknemers aanspreken Real-time monitoring en rapportage: Verkrijg tijdig inzicht in de fysieke en mentale gezondheid van uw werknemers. Kies voor wellness-platforms die trends signaleren en onmiddellijk inspelen op eventuele gezondheidsproblemen bij uw werknemers Integratie en schaalbaarheid: Zorg ervoor dat het gekozen welzijnsplatform integreert met bestaande HR-systemen en schaalbaar is om toekomstige groei te bevorderen Gegevensbescherming en -beveiliging: Geef prioriteit aan gegevensbescherming met krachtige maatregelen en transparantie over gegevensgebruik

De ideale welzijnssoftware voor bedrijven moet gezondheidsgegevens bijhouden, gepersonaliseerde initiatieven aanbieden en gezondere gewoonten bij je werknemers aanmoedigen.

De 10 beste welzijnssoftware voor werknemers in 2024

De juiste welzijnssoftware voor werknemers biedt de nodige hulpmiddelen, zoals wellnessuitdagingen en gezondheidsrisicobeoordelingen, om de geestelijke gezondheid en het welzijn van je werknemers holistisch te beheren.

Hier volgt een overzicht van de 10 beste welzijnssoftware voor werknemers die je vandaag in de welzijnsinitiatieven van je bedrijf kunt opnemen.

1. Wellable

via Goed bruikbaar Wellable, een populair welzijnsplatform, helpt bedrijven bij het opzetten van aanpasbare welzijnsprogramma's voor werknemers, gezondheidsplannen en gezondheidsbeurzen voor bedrijven.

Dit bekroonde platform integreert probleemloos met wellness technologieën zoals Apple Health, FitBit en Garmin. Het biedt een eenvoudig te navigeren gebruikersinterface (UI) en nuttige multimedia-inhoud die werknemers motiveert om gezond gedrag te ontwikkelen en op koers te blijven in hun fitnesstraject.

Wellable beste eigenschappen

Geniet van leuke en interactieve gamificatiefuncties zoals wellnessuitdagingen die gezond gedrag stimuleren

Neem deel aan on-site en live fitnesslessen, meditatiesessies, slaapworkshops, voedingslessen en meer onder leiding van experts uit de sector

Ontvang persoonlijke ondersteuning en gezondheidsbeoordelingen van gecertificeerde gezondheidscoaches

Toegang tot interactieve dashboards en realtime exporteerbare gezondheidsrapporten

Implementeer een stoppen met roken programma om uw werknemers te helpen stoppen met roken

Toegang tot 24×7 toonaangevende ondersteuning en hulp van het Wellable-team

Wellable beperkingen

Sommige gebruikers vinden het moeilijk om Wellable in te stellen

Moeite met het begrijpen van de links om voedselinformatie in te voeren

Sommige gebruikers vinden dat Wellable geen aanpassingsmogelijkheden heeft

Sommige gebruikers vinden het moeilijk om gegevens van eerdere uitdagingen op te halen

Wellable prijzen

Wellness-platform: Zelfsturend voor $75 voor minimaal 25 gebruikers Full-service voor $1000 voor 500 gebruikers

Een enkele uitdaging :

Zelfsturend: Begint bij $1000 voor maximaal 100 gebruikers Full-service: Vanaf $5000 voor maximaal 500 gebruikers

: Wellnessdiensten:

Meerdere prijsopties op basis van frequentie en inclusies

Wellable beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

4.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 ( 50+ beoordelingen)

2. Bonusly

via Bonus Bonusly is een platform voor peer-to-peer werknemerswaardering en beloningen. Het stelt collega's in staat om elkaar kleine, virtuele 'bonussen' te geven voor het uitdragen van de bedrijfswaarden, om meer te doen dan anderen of gewoon om behulpzaam te zijn.

Deze bonussen stapelen zich op in de vorm van punten die werknemers kunnen inwisselen voor beloningen zoals cadeaubonnen, donaties of bedrijfsspecifieke extraatjes. Bonusly richt zich op de betrokkenheid van werknemers te vergroten en bevordert het welzijn, het moreel en de teamgeest door erkenning openbaar, tijdig en leuk te maken.

Bonusly beste eigenschappen

Geniet van de gebruiksvriendelijke functies, zelfs als je niet technisch onderlegd bent

Erkenningsprogramma's aanpassen aan de cultuur en waarden van uw bedrijf

Integreer met populaire HRIS-systemen (Human Resources Information Systems), gezondheidsapps en samenwerkingssoftware zoals Microsoft Team, Slack, Apple Health, Workday, Namely en meer

Krijg direct inzicht in virtueel welzijn, teamverbindingen, participatietrends en erkenningsfrequentie met de interactieve dashboards

Gebruik het in realtime omdat het flexibel, zichtbaar en overal toegankelijk is

Automatiseer uw mijlpaalworkflows om er bovenop te blijven zitten

Bonusly beperkingen

Sommige gebruikers willen meer opties voor cadeaubonnen of beloningen, maar de internationale catalogi bieden niet veel keuze

Bonussen zijn onderhevig aan unieke regels voor belastinginhouding, en het bedrag dat werknemers ontvangen bij uitbetaling van dividenden kan aanzienlijk worden verlaagd

Bonusly prijzen

Core: $3/maand per gebruiker

$3/maand per gebruiker Pro: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

Bonusly beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

4.8/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.000+ beoordelingen)

3. YuMuuv

via YuMuuv De gezondheid van werknemers is de ware rijkdom van een bedrijf! YuMuuv zorgt daarvoor. Het is een team wellness challenge app ontworpen om de betrokkenheid en het welzijn van werknemers te stimuleren.

Organisaties kunnen een onbeperkt aantal uitdagingen creëren of kiezen, zoals het aantal stappen, meditatieminuten of gezonde eetdoelen. De gegevens van deze teamuitdagingen worden via populaire integraties verzameld op één platform waar deze informatie wordt geanalyseerd, waardoor het zinvol en vergelijkbaar wordt voor persoonlijk en zakelijk gebruik.

YuMuuv beste eigenschappen

Fitness gamificeren met verschillende uitdagingen, klassementen en teamcompetities

Ontvang persoonlijke voortgangsupdates en bekijk analyses van verbeterde gezondheid

Synchroniseer het met populaire integraties zoals Apple Health, Google Fit, Garmin, Fitbit, iPhone en Android

Gebruik handmatige activiteitenregistratie en doe mee ongeacht fitnessniveau of technologie

Stimuleer teamwerk en sociale interactie via teamuitdagingen, chatfuncties en activiteitenfeeds

Geniet wereldwijd van 32 verschillende talen in de App Store en Google Play Store

Profiteer van het eenvoudige opstartproces, de robuuste klantenondersteuning en een onbeperkt aantal aangepaste uitdagingen

YuMuuv-beperkingen

Sommige gebruikers kunnen synchronisatieproblemen ondervinden of een gebrek aan compatibiliteit met specifieke modellen

Er zijn minder aanpassingsopties voor individuele uitdagingen

Gebruikers kunnen het moeilijk vinden om foto's te uploaden in de chat

Sommige gebruikers hebben geklaagd over het niet ontvangen van pushmeldingen voor chats

YuMuuv prijzen

45 Dagen: begint bij $650 voor 20 gebruikers

begint bij $650 voor 20 gebruikers 90 Dagen: Vanaf $975 voor 20 gebruikers

Vanaf $975 voor 20 gebruikers 365 dagen:begint bij $1300 voor 20 gebruikers

YuMuuv beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4. Microsoft Inzichten

via Microsoft Inzichten Wie wist dat uw e-mails, chats en werkdrukcijfers zoveel konden onthullen over de gezondheid van uw werknemers? Microsoft Viva Insights is een persoonlijke productiviteits- en welzijnscoach binnen uw Microsoft-tools. Het analyseert je communicatiegegevens (zoals e-mails, vergaderingen en chats) om manieren aan te bevelen om je werkgewoonten te verbeteren.

Het kan tijd voorstellen voor gefocust werk, je meest productieve vergaderingen identificeren en je helpen in contact te blijven met collega's. Daarnaast biedt het mindfulness oefeningen en moedigt het aan om gezonde grenzen te stellen tussen werk en privé.

Uiteindelijk wil Viva Insights je in staat stellen om slimmer te werken, niet harder, en prioriteit te geven aan een gezonde levensstijl.

De beste functies van Microsoft Viva Insights

Genereer waardevolle inzichten over uw bedrijf met behulp van een bibliotheek van flexibele, kant-en-klare rapporten die klaar zijn om te delen met bedrijfsleiders

Krijg inzicht in patronen die kunnen leiden tot burn-out en die de productiviteit aantasten, zoals te weinig aandacht, te weinig coaching en werk na werktijd

Teams helpen hun productiviteit te verhogen en hun welzijn te beschermen met tools voor één-op-één vergaderingen en teamplannen, zoals gedeelde focus en plannen voor niet-vergaderdagen

Verzamel feedback van deelnemers aan vergaderingen. Reflecteer op uw vergadergewoonten en inzichten in vergadercategorieën. De tijd die je aan vergaderingen besteedt afstemmen op je doelen

Trends ontdekken in hoe je de afgelopen vier weken je tijd hebt besteed en mogelijkheden identificeren om je netwerk en samenwerking te verbeteren

Microsoft Viva Insights beperkingen

Legt geen statistieken vast over gezondheid en mentaal welzijn

Kan geen fitnessuitdagingen voor teams maken en integreert niet met gezondheidsapps

Sommige gebruikers hebben een vertraging ervaren bij het verkrijgen van hun inzichten omdat de account 27 maanden actief moet zijn

Microsoft Viva Insights prijzen

Microsoft Viva Insights: $4/maand per gebruiker

$4/maand per gebruiker Microsoft Viva Werknemerscommunicatie en gemeenschappen : $2/maand per gebruiker (jaarlijkse verbintenis)

: $2/maand per gebruiker (jaarlijkse verbintenis) Microsoft Viva Workplace Analytics en werknemersfeedback: $6/maand per gebruiker (jaarlijkse verbintenis)

$6/maand per gebruiker (jaarlijkse verbintenis) Microsoft Viva Suite: $12/maand per gebruiker (jaarlijkse verbintenis)

Microsoft Viva Insights beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Woliba

via Woliba Wil je een app die alles doet voor het welzijn van je werknemers? Dan is Woliba de oplossing voor uw HR-team! Het is een end-to-end employee experience-platform dat wellness-, erkennings-, belonings- en engagementfuncties combineert in een mobiel-vriendelijke app.

De software is gericht op het bevorderen van een positieve werkcultuur en het stimuleren van teamsamenwerking.

Woliba beste functies

Publiekelijk erkennen encollega's belonen voor het uitdragen van bedrijfswaarden, het doen van een stap extra of gewoon behulpzaam zijn

Gezonde gewoonten aanmoedigen door uitdagingen, het stellen van doelen en educatieve bronnen, waardoor een holistische benadering van welzijn wordt bevorderd

Stimuleer connecties en teamwerk door middel van sociale functies, spelelementen en persoonlijke feedback

Organiseer virtuele of persoonlijke evenementen zoals teamuitjes of wellnessworkshops

Verbinding maken met verschillende fitnesstrackers, HR-tools en communicatieplatforms

Woliba beperkingen

Gebruikers kunnen moeite hebben met het vinden van het biometrisch screeningsformulier

Overmatige of inconsistente meldingen kunnen leiden tot informatiemoeheid

Updates van stappen, mijlen en calorieën kunnen vertraging oplopen

Woliba prijzen

Core : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Enterprise: $7/maand per gebruiker

Woliba beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4.6/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

6. PerkUp

via PerkUp op G2 PerkUp is een platform dat bedrijven helpt om de betrokkenheid en cultuur van werknemers te stimuleren door middel van beloningen en erkenning.

Je kunt PerkUp gebruiken om het behoud van werknemers en de bedrijfscultuur te verbeteren door het vieren van werkverjaardagen, verjaardagen, het inwerken van nieuwe werknemers en andere mijlpalen. Je kunt PerkUp ook gebruiken om je klanten of partners te belonen voor verwijzingen, loyaliteit of feedback.

PerkUp biedt een verscheidenheid aan producten en beloningen die u kunt aanpassen en automatiseren volgens uw behoeften.

PerkUp beste eigenschappen

Bestel wereldwijd premium artikelen zoals bedrijfskleding, cadeaubonnen en ervaringen, met eenvoudige aanpassingen en lage minima

Motiveer werknemers met peer-to-peer erkenning, shout-outs en persoonlijke berichten

Beloon prestaties, vier mijlpalen en toon waardering voor individuele en teaminspanningen

Budgetten beheren, uitgaven bijhouden en de effectiviteit van programma's analyseren met uitgebreide rapportage en inzichten

Integreer populaire HR-software, -tools en -werkplatforms

PerkUp beperkingen

Sommige gebruikers hebben training nodig om vertrouwd te raken met het proces en het gebruik van de credits

PerkUp heeft beperkte integraties met andere systemen zoals HRIS, Slack, Amazon Business en SSO/SAML

PerkUp prijzen

Prijzen op maat

PerkUp beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

4.5/5 (90+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

7. Wellness360

via Wellness360 Op zoek naar een holistische wellnessaanbieder? Dan stellen we je graag voor aan Wellness360. Het biedt wellnessoplossingen voor bedrijven voor verschillende organisaties.

Het helpt bedrijven een gezonde en betrokken werkcultuur te bevorderen door functies aan te bieden zoals gezondheidsrisicobeoordeling, biometrische screening, wellness-uitdagingen, coaching, beloningen, communicatie en COVID-19 zelfevaluatie.

Wellness360 integreert ook met populaire fitnessapparaten en -apps en ondersteunt gegevensgestuurde analyses en aanpassingsopties.

Wellness360 beste functies

Pas uw wellnessprogramma aan en brand het met de technologie en inhoud van Wellness360

Profiteer van op maat gemaakte wellness-initiatieven die gericht zijn op de specifieke behoeften en interesses van uw werknemers op basis van hun antwoorden op de Gezondheidsrisicobeoordeling

Synchroniseer uw wearables, fitnesstrackers en gezondheidsapps met het Wellness 360-platform

Toegang tot een samengestelde bibliotheek van gezondheids- en welzijnscontent op basis van de doelen en interesses van de gebruiker

Persoonlijke trainingssessies, psychologische begeleiding, gezondheidscoaching en meer plannen

Wellness360 beperkingen

De prijs kan te duur of onduidelijk zijn in vergelijking met andere wellness-oplossingen

Sommige gebruikers vinden het platform te star of te algemeen voor hun specifieke doelen en voorkeuren

Sommige gebruikers kunnen vertragingen of moeilijkheden ondervinden bij het oplossen van hun problemen

Wellness360 prijzen

Prijzen op maat

Wellness360 beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (40+ beoordelingen)

4.9/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

8. Vantage Pasvorm

via VantageFit Laten we verder gaan dan GenAI! Vantage Fit is een AI-aangedreven wellness-app voor bedrijven die werkgevers helpt bij het creëren en beheren van effectieve wellness-initiatieven zoals incentiveprogramma's en uitdagingen voor werknemers.

Gebruikers kunnen hun fysieke activiteit, hartslag, calorieën en andere gezondheidsgegevens bijhouden en deelnemen aan verschillende fitnesstaken en -wedstrijden.

De app biedt ook gamification, incentivization en herkenningsfuncties om werknemers te motiveren en te belonen voor hun inspanningen op het gebied van welzijn.

Vantage Fit beste eigenschappen

Ga verder dan fitnesstracking door functies op te nemen zoals slaapmonitoring, het bijhouden van waterinname en zelfs het bijhouden van stemmingen

Stem het programma af op uw specifieke behoeften en cultuur door te kiezen uit kant-en-klare uitdagingen, uitdagingen op maat te maken en te integreren met uw bestaande systeem

Stimuleer betrokkenheid door middel van functies zoals teamuitdagingen, klassementen en gepersonaliseerde beloningen

Volg, analyseer en verbeter de gezondheidscijfers van werknemers met uitgebreide inzichten

Vantage Fit beperkingen

Mogelijke inconsistenties in stappentracking, afstandregistratie en zelfs volledig gegevensverlies

Gamification-elementen kunnen minder boeiend zijn voor sommige gebruikers die houden van vriendschappelijke rivaliteit

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de app de batterij van hun apparaat aanzienlijk leegtrekt

Vantage Fit Prijzen

Gratis: Tot 10 gebruikers

Tot 10 gebruikers Premium: $1/week per gebruiker

$1/week per gebruiker Enterprise: Prijzen op maat

Vantage Fit beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (90+ beoordelingen)

9. Nectar

via Nectar Je zoektocht naar een gratis platform voor werknemersbetrokkenheid eindigt met Nectar! De app staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en maakt het werknemers en managers gemakkelijk om optimaal gebruik te maken van zijn unieke functies.

Bovendien integreert het platform naadloos met populaire HR- en communicatietools, wat de workflows stroomlijnt en de toegankelijkheid verbetert.

Hoewel de kernfuncties gratis zijn, biedt de Nectar HR-app betaalde plannen met extra functionaliteiten, zoals tools voor prestatiebeheer, automatisering van onboarding en geavanceerde analyses.

Nectar beste functies

Openbare 'shout-outs' verzenden en ontvangen binnen de organisatie

Wissel verschillende beloningen in, zoals cadeaubonnen, bedrijfsspullen en meer

Verzamel punten door erkenning, deelname aan bedrijfsinitiatieven en zelfs het voltooien van taken

Krijg toegang tot exclusieve kortingen en aanbiedingen voor verschillende producten en diensten, van entertainment en reizen tot gezondheid en wellness

Deel feedback over verschillende aspecten van het bedrijf, zoals werkomgeving, management en bedrijfscultuur

Nectar beperkingen

Gebrek aan flexibiliteit om programma's te maken die echt aansluiten bij de bedrijfscultuur en -behoeften

Sommige gebruikers vinden de punt-dollar verhouding voor beloningen minder aantrekkelijk in vergelijking met andere platforms

Sommige gebruikers geven misschien de voorkeur aan een platform met een breder scala aan engagementfuncties, zoals enquêtes, het stellen van doelen of uitdagingen op basis van gamefuncties

Integreert niet met gezondheidsapps en kan dus geen wellnessgegevens leveren

Nectar prijzen

Standaard: $2,75/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$2,75/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Plus: $4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Prijzen op maat

Nectar beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

4.7/5 (4.000+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

10. Limonade

via Limonade Limeade is een bedrijfsplatform voor welzijn en betrokkenheid dat is ontworpen om organisaties te helpen het fysieke, emotionele, financiële en werkgerelateerde welzijn van hun werknemers te verbeteren.

Met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak en toonaangevende oplossingen helpt het bedrijven holistische stappen te nemen om de gezondheid van werknemers te verbeteren en de kosten voor gezondheidszorg te verlagen. Dit helpt bedrijven om de productiviteit van hun werknemers aanzienlijk te verhogen.

Limeade beste eigenschappen

Help werknemers hun algehele welzijn te verbeteren met wetenschappelijk onderbouwde activiteiten, beoordelingen en hulpmiddelen

Geef uw werknemers meer mogelijkheden met tools voor verbeterde feedback, erkenning en 1-op-1 coaching

Verzamel feedback en inzichten van werknemers met functies zoals enquêtes, opiniepeilingen en polscontroles

Gebruik een centraal platform voor bedrijfsbrede communicatie en houd uw werknemers op de hoogte en met elkaar verbonden

Geniet van schaalbaarheid en aanpassingen om te voldoen aan de behoeften van uw organisatie

Limeade beperkingen

Voor toegang tot geavanceerde mogelijkheden zoals diepgaande analyses, leiderschapstraining en uitgebreide aanpassingen zijn extra kosten nodig

Hoewel functioneel, biedt de mobiele app geen functies zoals erkenning van collega's en sommige onderzoeksfuncties die beschikbaar zijn op het webplatform

Sommige gebruikers meldden een complex configuratieproces dat technische expertise vereiste

Limeade prijzen

Prijzen op maat

Limeade beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Nu we de essentiële aspecten van software voor het bijhouden van het welzijn van werknemers hebben behandeld en u de 10 beste opties hebben gegeven, gaan we eens kijken naar ClickUp, een geavanceerde tool voor werknemersbeheer.

ClickUp

Stelt u zich dit eens voor: Uw HR wordt bedolven onder papierwerk, jaagt op goedkeuringen en voelt zich niet verbonden met uw werknemers. Ze hebben een robuuste HR-beheerplatform .

De tool stroomlijnt HR-taken, van het inwerken van werknemers tot functioneringsgesprekken, en bespaart zo kostbare tijd en moeite. Voeg daar geautomatiseerde salarisadministratie, moeiteloos bijhouden van verlof en directe toegang tot personeelsgegevens aan toe. Voilà! Het is de ultieme oplossing voor HR-teams overal!

Zeg hallo tegen de ClickUp HR-beheerplatform !

Creëer het perfecte systeem om het aannemen, inwerken en ontwikkelen van werknemers te vereenvoudigen met het HR-beheerplatform van ClickUp

Personeelsbeheer kan vol zitten met papierwerk, maar dat hoeft niet zo te zijn! Zeg vaarwel tegen vervelend papierwerk en handmatige processen met ClickUp Automatisering .

Kies uit 100+ ClickUp Automation-reeksen om workflows, routinetaken, projecthandoffs en meer te stroomlijnen

Met ClickUp Automatisering kunt u de HR-functies van uw bedrijf optimaliseren voor snelheid en nauwkeurigheid:

Handmatige taken zoals het verzenden van welkomstmails, het toewijzen van taken en het verlenen van toegang elimineren met vooraf gebouwde automatiseringssjablonen

Zorgen voor een efficiënte inwerkervaring voor nieuwe medewerkers door automatisch acties te activeren op basis van specifieke criteria

Medewerkers in staat stellen verlofaanvragen elektronisch in te dienen en goedkeuringsworkflows automatiseren op basis van vooraf gedefinieerde regels

Terugkerende herinneringen instellen voor functioneringsgesprekken, waarbij managers automatisch worden gevraagd om evaluaties te starten en af te ronden

Dit maakt HR-professionals uiteindelijk vrij om zich te richten op strategische initiatieven die betrokkenheid, productiviteit en algemeen succes stimuleren.

Pro-tip: Combineer deze automatiseringsfuncties met_ ClickUp Brein de AI-tools van ClickUp Brain bevelen gepersonaliseerde erkenningsbeloningen aan op basis van werknemersgegevens. Analyseer deze gegevens om werknemers te identificeren die het risico lopen op een burn-out. Beoordeel de vaardigheden van het team en identificeer gebieden voor training of ontwikkeling

Bekijk uw volledige wervingspijplijn en HR-functies met ClickUp Views

Verder, 15+ flexibele ClickUp uitzichten bieden een aanzienlijk voordeel voor HR-professionals door verschillende perspectieven op gegevens te bieden en efficiënte workflows te bevorderen.

HR-teams pakken knelpunten sneller aan en besparen tijd en geld door een overzicht op hoog niveau te krijgen van alle HR-taken, -projecten en -werknemersgegevens in één enkele, aanpasbare omgeving ClickUp Lijstweergave . De kalenderweergave van ClickUp helpt u bij het visualiseren van komende evenementen, deadlines en vergaderingen met betrekking tot HR-activiteiten, zodat u op de hoogte blijft van belangrijke data en planningsconflicten vermijdt.

Optimaliseer het beheer van resources door taken te categoriseren en aan te passen in de ClickUp kalenderweergave

U kunt ook complexe HR-projecten plannen en beheren met duidelijke tijdlijnen en afhankelijkheden. Volg de toewijzing van resources, identificeer mogelijke knelpunten en pas planningen proactief aan met ClickUp Ganttgrafiekweergave .

Aangepaste formulieren kunnen u ook helpen feedback van werknemers te verzamelen, de voltooiing van opleidingen bij te houden of prestatiegegevens te verzamelen. Word een expert door waardevolle inzichten te krijgen in de stemming onder werknemers en verbeterpunten te identificeren met ClickUp Formulierweergave .

Gebruik ten slotte ClickUp Dashboards om belangrijke prestatiecijfers (KPI's) bij te houden, zoals individuele en teamdoelen, voltooide taken, feedbackbeoordelingen en voortgang van vaardigheidsontwikkeling. Dit geeft een uitgebreid beeld van de prestaties van werknemers op één centrale locatie.

Houd de prestaties en werklast van werknemers bij met aanpasbare ClickUp Dashboards

ClickUp beste functies

Maak gebruik van ClickUp's automatiseringsmogelijkheden om al uw HR-taken en -functies te stroomlijnen

Gebruik ClickUp's AI-tools om de betrokkenheid van werknemers en het succes van uw bedrijf te verbeteren

Maak optimaal gebruik van eenprestatiemeting systeem en stel HR-professionals in staat om de prestaties van werknemers op ClickUp effectief te volgen en te optimaliseren

Bewaak de tijd die individuen en teams besteden aan specifieke projecten en taken en verschaf waardevolle inzichten in individuele prestaties en projectefficiëntie met ClickUp Projecttijdregistratie Stem individuele en teamdoelstellingen op elkaar af, stimuleer prestaties door middel van feedback op basis van gegevens en bevorder betrokkenheid door het bijhouden van doelen, allemaal via ClickUp Doelen Gebruik 100+ClickUp HR-sjablonen voor onboarding, off-boarding, feedback van werknemers, aanstellingsbrieven, functievoorstellen, jaardoelen, planning van evenementen en meer



ClickUp beperkingen

Er kan een steile leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

De optie voor tijdregistratie van ClickUp is voor verbetering vatbaar

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/gebruiker per maand

: $12/gebruiker per maand Business Plus: $19/gebruiker per maand

$19/gebruiker per maand Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.300+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.000+ beoordelingen)

Uw HR-afdeling superchargen met ClickUp

Het kiezen van het juiste welzijnsplatform voor werknemers vereist een zorgvuldige afweging. Bekijk de budgetten van uw organisatie, de cultuur, de grootte van het team, de wellnessprogramma's en -diensten en de gezondheidscijfers voordat u software kiest die het beste past bij de gezondheidsdoelstellingen van uw organisatie.

Met ClickUp kunt u profiteren van functies zoals het stellen van doelen, erkenning en enquêtes die welzijnsinitiatieven kunnen ondersteunen. Aanmelden bij ClickUp om een bloeiend personeelsbestand te creëren dat gelukkig, gezond en klaar voor succes is!