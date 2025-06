10 beste alternatieven en concurrenten voor Perfex CRM in 2025

Wist u dat 61% van de kleine tot middelgrote bedrijven (MKB) klantrelatiebeheer (CRM) verantwoordelijk acht voor het behoud van klanten?

CRM's zijn krachtige oplossingen voor bedrijven om klantgegevens te beheren en klantrelaties te verbeteren. Onder deze oplossingen heeft Perfex CRM zich gevestigd als een opmerkelijke naam in de branche.

Maar Perfex CRM is niet voor iedereen geschikt.

Gebruikers noemen vaak de steile leercurve en de beperkte aanpassingsmogelijkheden als belangrijke pijnpunten. De interface kan lastig te navigeren zijn, wat de productiviteit belemmert, vooral voor bedrijven die een meer intuïtief en flexibel systeem nodig hebben.

En zelfs al biedt Perfex CRM een array aan functies, sommige gebruikers vinden dat het de geavanceerde automatisering en AI-mogelijkheden mist die steeds belangrijker worden in moderne CRM-tools.

Ondanks deze nadelen is Perfex CRM nog steeds een robuust platform dat de productiviteit kan verbeteren door het beheer van klantrelaties te stroomlijnen. Maar voor wie de beperkingen te groot vindt, zijn er tal van alternatieven die gebruiksgemak, uitgebreidere aanpassingsmogelijkheden en geavanceerde AI-functionaliteiten bieden.

In dit artikel verkennen we verschillende CRM-softwareopties, waarbij we ons richten op alternatieven die de specifieke pijnpunten van Perfex CRM aanpakken. We bespreken waar u op moet letten bij een alternatief voor Perfex CRM en helpen u beslissen welke AI-tools voor CRM uw klantrelaties het beste kunnen verbeteren.

Maar laten we bij het begin beginnen..

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Perfex CRM?

Wanneer u alternatieven voor Perfex CRM overweegt, evalueer deze dan op basis van uw CRM-strategie en verkoopdoelen. Zoek naar oplossingen waarmee u het CRM kunt afstemmen op uw bedrijfsbehoeften.

Geavanceerde rapportage- en analysemogelijkheden zijn ook noodzakelijk om de verkoopprestaties effectief bij te houden en te analyseren.

Dit zijn de sleutelelementen waar u op moet letten bij het zoeken naar het beste alternatief voor Perfex CRM:

Aanpassing: Zoek naar alternatieven zoals SuiteCRM en Odoo die uitgebreide aanpassingsmogelijkheden bieden voor modules, velden en werkstromen

Integratie: Zoek een goed alternatief dat kan worden geïntegreerd met andere tools en software die uw bedrijf al gebruikt. ClickUp en HubSpot bieden bijvoorbeeld uitgebreide integraties met verschillende marketing- en verkooptools, waardoor een meer uniforme aanpak van klantrelatiebeheer mogelijk is

Automatisering: Automatiseringsmogelijkheden helpen u bij het organiseren van repetitieve taken en werkstromen. Tools zoals Pipedrive of Insightly bieden geavanceerde automatiseringsfuncties om verkoopprocessen te optimaliseren en verkoopdoelen efficiënter te bereiken

Rapportage en analyse: Kies CRM-oplossingen zoals SugarCRM die uitgebreide rapportage- en analysefuncties bieden om sleutelprestatie-indicatoren bij te houden en waardevolle inzichten te verkrijgen voor datagestuurde besluitvorming

Mobiele toegankelijkheid : Zorg ervoor dat het alternatief mobiele toegankelijkheid biedt, zodat uw verkoopteam onderweg toegang heeft tot CRM-gegevens en taken kan voltooien

AI en voorspellende analyses: Overweeg alternatieven die gebruikmaken van AI en voorspellende analyses om uw verkoopprognoses en leadbeheer te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is Copper CRM, dat AI-gestuurde inzichten biedt voor effectievere verkoopstrategieën

Een uitgebreide, alles-in-één CRM-oplossing biedt u alle bovenstaande essentiële functies en breidt deze uit met add-on mogelijkheden om uw verkoopcyclus soepeler te laten verlopen.

De 10 beste alternatieven voor Perfex CRM

Het vinden van de juiste CRM-oplossing kan de manier waarop u klantrelaties beheert en de verkoop stimuleert, volledig veranderen.

Laten we eens kijken naar de 10 beste alternatieven voor Perfex CRM in 2024.

1. ClickUp

Bent u op zoek naar een efficiënte manier om uw contacten te beheren?

Houd uw projectmanagementtools en CRM op één platform, ClickUp

ClickUp biedt een goed gestructureerd systeem voor het organiseren van klantinformatie, waardoor het een krachtig hulpmiddel is voor zowel projectmanagement als CRM-behoeften.

Sorteer werk in eenvoudig te beheren taken met ClickUp Hiërarchie

Om te beginnen helpt de projecthiërarchie van ClickUp u uw werk te organiseren op basis van afdelingen, teams, projecten en campagnes, waarna u kunt uitzoomen voor een totaaloverzicht van alle lopende activiteiten. Zie het als een vogelvluchtperspectief op de werkstroom van uw hele organisatie, waarmee u knelpunten kunt identificeren en processen kunt stroomlijnen.

Bovenaan is de werkruimte de overkoepelende container voor alle projecten en taken. Binnen de werkruimte kunt u ruimtes maken die zijn toegewezen aan verschillende teams of functies. Elke ruimte bevat mappen met lijsten, en binnen deze lijsten kunt u taken beheren die individuele deals of klantinteracties vertegenwoordigen.

Met de functie Aangepaste velden kunt u klantinformatie opslaan, van contactgegevens en bedrijfsinformatie tot aangepaste aantekeningen en tags. Zo zijn alle benodigde gegevens gemakkelijk toegankelijk en overzichtelijk, zodat u elke interactie en elk detail van uw klanten kunt bijhouden.

Werkstromen beheren met aangepaste statussen

Vereenvoudig uw CRM-processen en werkstromen met de CRM-projectmanagementsoftware van ClickUp

Het beheren van uw verkooppijplijn kan een uitdaging zijn, maar ClickUp vereenvoudigt dit proces met zijn robuuste functies voor werkstroombeheer. U kunt duidelijke fasen in uw verkooppijplijn definiëren met behulp van de aangepaste statussen van ClickUp voor uw lijsten.

U kunt bijvoorbeeld statussen gebruiken zoals 'Nieuwe lead', 'Gecontacteerd', 'Onderhandeling', 'Gesloten gewonnen' en 'Gesloten verloren'. Dit helpt u de voortgang van deals te visualiseren en eventuele knelpunten te identificeren.

Heeft u ooit moeite gehad om uw team verantwoordelijk te houden en ervoor te zorgen dat taken op tijd worden voltooid? Met ClickUp kunt u taken met betrekking tot specifieke deals toewijzen aan teamleden en deadlines instellen met behulp van toegewezen personen en deadlines.

Houd belangrijke taken en deadlines voor projecten bij met ClickUp Deadlines

Door deadlines in te stellen blijft iedereen op schema, waardoor tijdige follow-ups en voortgang in de verkooppijplijn worden gegarandeerd. Een taak om een lead op te volgen kan bijvoorbeeld worden toegewezen aan een verkoper met een deadline om snelle actie te garanderen. Deze functie zorgt ervoor dat iedereen zijn verantwoordelijkheden en tijdlijnen kent, waardoor uw verkooppijplijn soepel blijft lopen.

Communiceer duidelijk met ClickUp-formulieren, chatweergave en ClickApps

Effectieve communicatie en samenwerking vormen de kern van alle CRM-mogelijkheden, en ClickUp blinkt uit op dit gebied.

De chatweergave van ClickUp verbetert de realtime samenwerking en zorgt ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit. U kunt deals bespreken, updates delen en samenwerken binnen uw CRM-installatie.

Vereenvoudig de communicatie binnen uw team met de chatweergave van ClickUp

Met de functie Formulierweergave van ClickUp kunt u aangepaste formulieren maken om leadinformatie, feedback of vragen van klanten vast te leggen, waardoor het verzamelen van gegevens wordt vereenvoudigd. Wanneer een formulier wordt ingediend, wordt automatisch een taak aangemaakt met alle ingevulde gegevens, zodat geen enkele lead wordt gemist.

Verzamel informatie en stroomlijn het aanmaken van taken met ClickUp-formulieren

Met ClickUp Docs kunt u belangrijke documenten, zoals professionele offertes en contracten, met slechts een paar klikken rechtstreeks aan taken toevoegen. Zo blijft alle relevante informatie op één plek. Taakopmerkingen houden de communicatie overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk voor alle teamleden, zodat niets door de mazen van het net glipt. Teamleden kunnen bijvoorbeeld onderhandelingsstrategieën bespreken binnen een taak die aan een specifieke deal is toegewezen.

U kunt uw communicatie verder verbeteren met ClickApps.

E-mails rechtstreeks vanuit taken verzenden en ontvangen met Email ClickApp

Met de e-mail ClickApp kunt u de e-mailcommunicatie met leads en clients rechtstreeks binnen ClickUp beheren. Deze integratie zorgt ervoor dat al uw e-mails worden gekoppeld aan relevante taken, zodat u in één oogopslag een volledig communicatieoverzicht hebt.

Krijg inzicht in uw verkoopgegevens met ClickUp-weergaven en dashboards

Inzicht in uw verkoopgegevens is de sleutel tot het nemen van weloverwogen beslissingen en het stimuleren van bedrijfsgroei. Met de weergaven van ClickUp kunt u uw CRM-gegevens effectief filteren en prioriteren. Of u nu de voorkeur geeft aan de lijstweergave, de kalenderweergave of een Kanban-bord, met ClickUp kunt u uw werkruimte aanpassen aan uw behoeften.

Het bouwen van dashboards in ClickUp verbetert uw werkstroom. U kunt belangrijke statistieken bijhouden, zoals leadconversiepercentages, de status van de verkooppijplijn en teamprestaties.

Visualiseer uw verkoop productiviteit met behulp van ClickUp Dashboards

Bovendien zijn de dashboards van ClickUp in hoge mate aanpasbaar, zodat u widgets kunt toevoegen die realtime gegevens en visualisaties weergeven. Dit helpt u trends te identificeren en strategische aanpassingen aan uw verkoopprocessen door te voeren.

Stel u voor dat u al deze inzichten binnen handbereik hebt, zodat u trends kunt identificeren, succes kunt meten en verbeterpunten kunt vaststellen!

Begin met de ClickUp CRM-sjabloon

Weet u niet waar u moet beginnen? ClickUp maakt het u gemakkelijk met een breed bereik aan CRM-sjablonen en integraties met andere software.

Download deze sjabloon Bouw relaties op met uw prospects en klanten met de ClickUp CRM-sjabloon

De ClickUp CRM-sjabloon biedt bijvoorbeeld een gestructureerd raamwerk voor het beheren van uw CRM-activiteiten. Met deze CRM-functie kunt u leads en kansen bijhouden met pijplijnen, contactgegevens organiseren in één centrale database en taken prioriteren op basis van de verkoopfase voor een beter beheer.

U kunt uw CRM-ervaring ook verbeteren met de persoonlijke CRM-functies van ClickUp, waarmee u uw werkstroom kunt aanpassen aan uw unieke behoeften.

Maar dat is nog niet alles! Met sjablonen voor verkooprapportages en tools voor het in kaart brengen van processen biedt ClickUp u waardevolle inzichten om groei te stimuleren en uw verkoopdoelen te behalen. Door alle klantgegevens te consolideren in één toegankelijk platform, stelt ClickUp u in staat om weloverwogen beslissingen te nemen en nieuwe kansen te benutten.

Met ClickUp beschikt u niet alleen over een opslagplaats voor contactgegevens, maar ook over een veelzijdig, uniform platform waar u die gegevens kunt gebruiken om strategische beslissingen te nemen en de groei van uw bedrijf te stimuleren.

De beste functies van ClickUp

Eenvoudig taken aanmaken, toewijzen en bijhouden voor individuen of verkoopteams

Organiseer leads, contacten en deals met speciale ClickUp-lijsten

Visualiseer dealpijplijnen door elke lijst duidelijke fasen toe te wijzen

Gebruik de chatweergave van ClickUp voor realtime samenwerking en discussie binnen uw CRM-installatie

Creëer unieke statussen met kleurcodes die aansluiten bij uw werkstroom en zorg voor een soepel beheer van uw verkooppijplijn

Leg moeiteloos belangrijke klantgegevens vast , zoals contactgegevens, voorkeuren en de fase waarin een deal zich bevindt

Pas uw werkruimte aan met verschillende weergaven, zoals lijst, kalender en Kanban, om uw CRM-gegevens te filteren en prioriteiten toe te wijzen

Houd sleutelcijfers bij zoals leadconversiepercentages en teamprestaties met aanpasbare dashboards

Beperkingen van ClickUp

Nieuwe gebruikers kunnen de brede array van functies van ClickUp overweldigend vinden, waardoor het enige tijd kost om de mogelijkheden volledig te begrijpen en te gebruiken

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/gebruiker per maand

Business : $ 12/gebruiker per maand

Enterprise : Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain is beschikbaar bij alle betaalde abonnementen voor $ 5 per lid per werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

2. HubSpot CRM

via HubSpot CRM

HubSpot CRM is een krachtig platform voor klantrelatiebeheer met een bereik van functies waarmee u klantinteracties effectief kunt beheren.

Een van de eerste dingen die u opvalt aan HubSpot CRM is de intuïtieve interface. Het verkoopdashboard biedt een overzicht van uw volledige verkooppijplijn, zodat u de prestaties van individuele medewerkers en teams kunt bijhouden. Het biedt realtime zichtbaarheid van belangrijke verkoopactiviteiten om knelpunten te identificeren en uw verkoopproces te optimaliseren.

U kunt ook deals volgen in elke fase van het verkoopproces. Op het dashboard ziet u waar elke deal staat, in welke fase deze zich bevindt en welke acties vervolgens moeten worden ondernomen.

Het beheren van uw verkooppijplijn is eenvoudig met de drag-and-drop-functionaliteit van HubSpot. U kunt deals moeiteloos tussen fasen verplaatsen door ze te slepen en neer te zetten om de voortgang visueel bij te houden en uw verkoopproces met minimale inspanning te beheren.

De prognosetools van HubSpot geven een uitgebreid overzicht van uw pijplijn, zodat u de voortgang ten opzichte van uw verkoopdoelen kunt volgen. U kunt rapporten genereren om sleutelcijfers bij te houden, zoals quota-bereiking en maandelijkse trends, om waardevolle inzichten te krijgen in uw verkoopprestaties.

HubSpot kan worden geïntegreerd met meer dan 1500 apps en tools van derden, waardoor u uw CRM-mogelijkheden verder kunt uitbreiden. Deze integraties kunnen u helpen werkstromen te automatiseren, communicatie te stroomlijnen en de efficiëntie te verbeteren.

De beste functies van HubSpot CRM

Sla contactgegevens van klanten eenvoudig op en organiseer ze

Automatiseer repetitieve taken, zoals e-mail follow-ups en gegevensinvoer, om tijd te besparen

Krijg waardevolle inzichten in uw verkoopprestaties en klantgedrag met analysetools en robuuste rapportage, waaronder dealprognoses, verkoopactiviteiten, productiviteitsstatistieken en de status van de pijplijn

Krijg honderden HubSpot-integraties

Limieten van HubSpot CRM

De prijzen zijn mogelijk te hoog, vooral voor start-ups die op zoek zijn naar CRM-software

Het CRM heeft beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met sommige andere platforms

HubSpot CRM-prijzen

Gratis : Beperkte functionaliteit

Professioneel klantenplatform : $ 1200/maand voor 5 zetels

Enterprise Customer Platform: $ 4000/maand voor 7 zetels

Beoordelingen en recensies van HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

3. Copper CRM

via Copper CRM

Copper CRM, voorheen bekend als ProsperWorks, is een populair platform voor klantrelatiebeheer dat naadloos integreert met Google Workspace. Dit maakt het een perfecte keuze voor gebruikers die rechtstreeks vanuit hun Gmail-inbox toegang willen tot CRM-gegevens.

Copper CRM biedt ook robuuste functies voor contactbeheer, waardoor bedrijven klantgegevens gemakkelijker kunnen opslaan en ordenen. Het gedeelte Contactgegevens is bijzonder handig. Hier kunt u essentiële informatie, zoals e-mail-ID's, telefoonnummers en adressen, allemaal op één plek opslaan.

De functie Activiteitenlogboek houdt automatisch interacties en updates bij in realtime, waardoor u gemakkelijk op de hoogte blijft van de communicatie met klanten en hun geschiedenis. Zo kunnen bijvoorbeeld functies voor automatisering van de werkstroom het follow-upproces stroomlijnen terwijl u aan een verkoopcampagne werkt.

Met deze tool kunt u triggers instellen om automatisch vervolg taken toe te wijzen aan team leden wanneer er een nieuwe lead wordt toegevoegd. Dit bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat geen enkele lead over het hoofd wordt gezien.

Met de functie Aangepaste pijplijnen kunt u verkoopprocessen visueel creëren en beheren, waarbij u duidelijk fasen definieert zoals Gecontacteerd, Gekwalificeerd en Onderhandeling. Deze tools verbeteren gezamenlijk de efficiëntie en productiviteit van de verkoop, zodat u zich kunt concentreren op het sluiten van deals in plaats van op het beheren van alledaagse taken.

De beste functies van Copper CRM

Organiseer taken, deadlines en teamleden efficiënt, allemaal op één plek

Verdeel en open projectgerelateerde documenten eenvoudig, waardoor de samenwerking en communicatie binnen uw team wordt verbeterd

Visualiseer de werkstroom, prioriteer taken en houd de voortgang effectief bij met Kanban-kaarten

Automatiseer repetitieve taken om tijd te besparen, fouten te minimaliseren en de klantervaring te verbeteren

Bijhouden van contactmomenten met klanten en deals sluiten

Limieten van Copper CRM

De mobiele app mist een aantal functies die wel beschikbaar zijn in de desktop-versie, waardoor de functionaliteit voor gebruikers onderweg beperkt is

Prijzen van Copper CRM

Basis : $ 29/gebruiker per maand

Professioneel : $ 69/gebruiker per maand

Business: $ 134/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Copper CRM

G2 : 4,5/5 (meer dan 1.100 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

4. SuiteCRM

via SuiteCRM

SuiteCRM is een open-source CRM-oplossing voor het stroomlijnen van verkoop-, CRM-marketing- en klantenserviceprocessen. Met zijn 26 modules biedt SuiteCRM uitgebreide tools voor het beheren van leads, het maken van PDF-sjablonen voor offertes en facturen, het genereren van CRM-rapportages en meer.

Gebruikers kunnen SuiteCRM aanpassen door modules toe te voegen of te verwijderen, ze te hernoemen en velden, layouts en relaties aan te passen aan hun behoeften.

Hoewel SuiteCRM gratis kan worden gedownload en zonder beperkingen kan worden gebruikt, hebben bedrijven ook de mogelijkheid om een gehoste versie aan te schaffen voor implementatie in de cloud.

De beste functies van SuiteCRM

Plan vergaderingen, registreer telefoongesprekken en stel e-mails op binnen het platform

Krijg toegang tot een tijdlijn met alle interacties met elk account in uw klantendatabase

Definieer rollen voor gebruikers om de toegang tot relevante informatie voor het uitvoeren van taken te beperken

Integreer SuiteCRM met meer dan 120 apps, waaronder Quickbooks, Xero, Twilio, WhatsApp en Telegram

Beperkingen van SuiteCRM

Beperkte documentatie over modules

Kan traag worden bij het werken met grote databases

Prijzen van SuiteCRM

Starter : £ 100/maand (aanbevolen voor 1-10 gebruikers)

Business : £ 400/maand (aanbevolen voor 5-50 gebruikers)

Premium: £ 600/maand (aanbevolen voor 10-150 gebruikers)

Beoordelingen en recensies van SuiteCRM

G2 : 4,2/5 (80+ beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

5. Odoo

via Odoo

Odoo is een open-source CRM-platform dat bedrijven helpt bij het organiseren en bijhouden van klantpijplijnen om lucratieve verkoopkansen te identificeren.

Het platform biedt functies voor effectief leadbeheer, waaronder het genereren, scoren en prioriteren van leads, evenals het beheren van leadcontacten en gerelateerde informatie.

Odoo biedt ook voorspellende leadscores om leads toe te wijzen aan teamleden op basis van hun kans op conversie.

Bovendien kunnen bedrijven in Odoo klantendatabases aanmaken om klantactiviteiten en correspondentiehistorie op te slaan en te analyseren. Met Partner Complete kunnen bedrijven deze gegevens automatisch uitbreiden en toegang krijgen tot meer relevante bedrijfs- en klantinformatie.

Odoo vereenvoudigt ook de samenwerking binnen teams via de functie Sales Teams, waarmee bedrijven teams voor verschillende klantpijplijnen kunnen aanmaken en deze kunnen configureren op basis van e-mail, facturatiedoelen en filterdomeinen.

De beste functies van Odoo

Organiseer en houd eenvoudig klantpijplijnen bij voor verkoopkansen

Genereer, beoordeel en prioriteer leads en beheer leadcontacten

Wijs leads toe aan teamleden op basis van de kans op conversie

Creëer en analyseer klantendatabases, houd activiteiten bij en volg correspondentie

Beperkingen van Odoo

De gebruikersinterface is niet geoptimaliseerd voor eenvoudige navigatie

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Odoo-prijzen

Free

Standaard : vanaf $ 31/gebruiker per maand (jaarlijkse facturering)

Aangepast: vanaf $ 45/gebruiker per maand (jaarlijkse facturering)

Beoordelingen en recensies van Odoo

G2 : 4,1/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (790+ beoordelingen)

6. Kylas Sales CRM

via Kylas Sales CRM

Wilt u uw bedrijfsprocessen organiseren en tegelijkertijd de interactie met uw klanten verbeteren? Kylas CRM kan u helpen.

Het is populair vanwege zijn robuuste functies voor leadbeheer, waarmee u actieve leads en deals in verschillende fasen van de pijplijn kunt bijhouden en beheren. Het platform biedt flexibiliteit bij het verzamelen en weergeven van gegevens, met aanpasbare opties om gegevens effectief te verzamelen en te presenteren.

Kylas CRM beschikt ook over aanpasbare gegevenscontrole, waardoor gevoelige informatie wordt beschermd en alleen toegankelijk is voor bevoegd personeel.

Naast uitgebreide integratiemogelijkheden met essentiële zakelijke tools, krijgt u met Kylas Sales CRM een mobiele app voor toegang onderweg.

De beste functies van Kylas Sales CRM

Stel herinneringen in om gemiste leads en de voortgang van de verkoop bij te houden

Monitor verkoopprestaties in realtime

Creëer meerdere pijplijnen met meerdere fasen om diverse werkstromen en verkoopprocessen efficiënt te beheren

Kylas Sales CRM-limieten

Beperkte e-mailsjablonen

Sommige gebruikers vinden dat hun interne integraties technisch complex zijn

Prijzen van Kylas Sales CRM

Embark : Gratis

Elevate : $ 250/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Exceed: $ 1250/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Kylas Sales CRM beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (383 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (406 beoordelingen)

7. Pipedrive

via Pipedrive

De volgende op deze lijst met beste alternatieven voor Perfex CRM is Pipedrive, een krachtig platform dat is afgestemd op het stroomlijnen van verkoopprocessen. De indrukwekkende aanpasbare dashboards van Pipedrive bieden visueel inzicht in de voortgang van deals, conversies en omzetprognoses.

Stel dat u een salesmanager bent die meerdere deals bijhoudt. De aanpasbare dashboards van Pipedrive geven u een snel overzicht van de voortgang van elke deal, zodat u knelpunten kunt identificeren en taken efficiënt kunt prioriteren.

Enkele van de belangrijkste functies zijn het bijhouden van deals in verschillende fasen, van het eerste contact tot de uiteindelijke verkoop, en contactbeheer om klantgegevens op te slaan en te organiseren voor een betere betrokkenheid.

De functie voor verkooprapportage biedt u toegang tot geavanceerde verkooprapporten waarmee u prestaties kunt analyseren en weloverwogen beslissingen kunt nemen.

U zult ook de Smart Contact Data van Pipedrive waarderen, waarmee u leadinformatie van het internet kunt verzamelen om kansen te identificeren en prioriteiten te stellen voor uw verkoopinspanningen.

De beste functies van Pipedrive

E-mails synchroniseren en bijhouden binnen de CRM-software voor verkoop

Genereer rapportages en krijg inzicht in de verkoopprestaties

Ontvang notificaties voor cruciale taken en follow-ups

Personaliseer werkstromen om aan uw behoeften te voldoen

Beperkingen van Pipedrive

De analyse- en rapportagefuncties zijn minder robuust in vergelijking met andere alternatieven voor Perfex CRM

Sommige functies voor automatisering ontbreken in abonnementen op instapniveau. Ze omvatten geen automatisering van werkstromen, synchroniseren van e-mail of bijhouden van e-mail

Prijzen van Pipedrive

Essentieel : $ 14/zetel per maand

Geavanceerd : $29/zetel per maand

Professiona al: $59/zetel per maand

Power : $ 69/zetel per maand

Enterprise: $99,00/zetel per maand

Beoordelingen en recensies van Pipedrive

G2 : 4,2/5 (1.800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (2.000 beoordelingen)

8. Insightly

via Insightly

Insightly CRM is een platform met tal van functies dat geavanceerde CRM-functionaliteiten biedt, waardoor het een goed alternatief is voor Perfex CRM.

Een van de belangrijkste sterke punten zijn de aanpasbare velden en layouts waarmee u het CRM kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften. Deze aanpassingsmogelijkheden helpen bedrijven om gegevens vast te leggen en te beheren die relevant zijn voor hun unieke processen, zodat het CRM nauw aansluit op hun werkstroom.

U kunt het gebruiken om gedetailleerde klantprofielen aan te maken, inclusief contactgegevens, interacties en aangepaste gegevens. Dankzij deze uitgebreide weergave van klantinformatie kunnen bedrijven hun interacties personaliseren en hun aanpak afstemmen op elke klant.

Met deze tool kunt u ook meerdere pijplijnen met aanpasbare fasen maken. Deze functie biedt een uitgebreid overzicht van het verkoopproces, waardoor bedrijven deals kunnen bijhouden vanaf het moment dat ze binnenkomen tot aan de conversie.

De automatiseringen van Insightly stroomlijnen repetitieve taken en werkstromen, waardoor bedrijven zich kunnen concentreren op activiteiten die inkomsten genereren. U kunt automatiseringsregels aanmaken op basis van specifieke triggers, zoals het aanmaken van een nieuwe lead of een wijziging in de fase van een deal, waardoor u tijd bespaart en de efficiëntie verbetert.

Naast de CRM-functionaliteiten biedt Insightly krachtige tools voor projectmanagement waarmee teams effectiever kunnen samenwerken. Met functies zoals taakbeheer, het bijhouden van mijlpalen en het delen van bestanden helpt Insightly teams georganiseerd te blijven en zich te concentreren op het op tijd en binnen het budget opleveren van projecten.

Insightly kan ook worden geïntegreerd met verschillende applicaties van derden, waaronder e-mail clients, automatiseringstools voor marketing en boekhoudsoftware. Deze integratie stelt bedrijven in staat om hun gegevens en werkstromen te centraliseren, waardoor de efficiëntie en samenwerking binnen het team worden verbeterd.

De beste functies van Insightly

Leads automatisch doorsturen naar het juiste teamlid

Maak en verstuur bulk e-mails rechtstreeks vanuit de app

Houd uw verkoop-KPI's en doelen bij met aangepaste dashboards

Beheer uw projecten onderweg met de mobiele apps voor Android en iOS

Beperkingen van Insightly

Het platform kan complex zijn voor nieuwe gebruikers

Voor sommige integraties is mogelijk extra handmatige configuratie nodig

Inzichtelijke prijzen

Gratis: Maximaal 2 gebruikers

Plus : $ 29/gebruiker per maand

Professioneel : $ 49/gebruiker per maand

Enterprise: $ 99/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Insightly

G2 : 4,2/5 (890+ beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (640+ beoordelingen)

9. Keap

via Keap

Keap CRM (voorheen Infusionsoft) is een CRM-systeem dat is ontworpen om bedrijfsprocessen te vereenvoudigen, de klantbetrokkenheid te verbeteren en de groei van kleine tot middelgrote ondernemingen (KMO's) te stimuleren.

Het integreert verschillende functionaliteiten, zoals verkoopautomatisering, marketingautomatisering, klantenservice en e-commerce in één platform. Dit maakt het een uitgebreide oplossing voor het beheer van klantinteracties en -gegevens.

De functies voor verkoopautomatisering van het platform, zoals leadscoring, pijplijnbeheer en geautomatiseerde werkstromen, optimaliseren en versnellen het verkoopproces. Om de klantbetrokkenheid te verbeteren en conversies te stimuleren, biedt de tool mogelijkheden voor marketingautomatisering, zoals e-mailmarketing, een visuele campagnebouwer en het bijhouden van gedrag.

Keap CRM ondersteunt ook de klantenservice met gecentraliseerd contactbeheer, taakregistratie en een ticketsysteem voor ondersteuning. Het ticketsysteem organiseert vragen van klanten en ondersteuningsverzoeken, waardoor het ondersteuningsproces wordt gestroomlijnd en de responstijden worden verbeterd.

Het platform garandeert ook de veiligheid van gegevens met end-to-end-encryptie, gedetailleerde toegangscontrole en naleving van de AVG en CCPA.

De beste functies van Keap

Automatiseer verkoopprocessen en contactbeheer

Ontwerp en voer gerichte e-mailmarketingcampagnes uit

Identificeer en prioriteer leads op basis van betrokkenheid en gedrag

Integreer met e-commerceplatforms voor het bijhouden van online verkopen

Laat clients online afspraken boeken

Beperkingen van Keap

De prijs ligt voor sommige gebruikers aan de hoge kant, vooral voor kleine bedrijven

Sommige klanten vinden de interface en het installatieproces verwarrend

Prijzen van Keap

Pro : $ 199/maand per 2 gebruikers

Max : $ 299/maand per 3 gebruikers

Ultimate: $ 299/maand per 3 gebruikers

Beoordelingen en recensies van Keap

G2 : 4,2/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 1200 beoordelingen)

10. SugarCRM

via SugarCRM

SugarCRM is een product voor klantrelatiebeheer dat prioriteit geeft aan het verbeteren van de klantervaring via verschillende kanalen. Het is met name geschikt voor marketingteams vanwege het uitgebreide overzicht van het klanttraject.

SugarCRM biedt geavanceerde tools voor het beheer van marketingcampagnes, waaronder automatisering van werkstromen en leadroutering. Hiermee kunnen marketingteams effectief samenwerken en gepersonaliseerde klantervaringen bieden.

Het platform bevat ook een tool voor het bijhouden van klachten van klanten, waarmee bedrijven problemen snel kunnen identificeren en oplossen. Bedrijven kunnen ook notificaties ontvangen wanneer een klant op een link klikt of een formulier invult, wat een tijdige opvolging vergemakkelijkt.

De beste functies van SugarCRM

Houd interacties bij om klanten op het juiste moment en op de juiste manier te benaderen

Bied klanten een gepersonaliseerde website waar ze zelf antwoorden kunnen vinden

Gebruik een tool om klachten van klanten bij te houden en verbeterpunten te identificeren

Maak aangepaste webpagina's en e-mails om meer mensen aan te trekken

Beperkingen van SugarCRM

Sommige gebruikers vinden de configuratie en installatie moeilijk en tijdrovend

De interface kan rommelig en moeilijk te navigeren lijken

Prijzen van SugarCRM

Essentials : $ 19/gebruiker per maand, minimaal 3 gebruikers

Geavanceerd : $ 85/gebruiker per maand, minimaal 3 gebruikers

Premium: $ 135/gebruiker per maand, minimaal 3 gebruikers

Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel*

Beoordelingen en recensies van SugarCRM

G2 : 3,8/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 3,8/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Aan de slag met ClickUp's Customer Relationship Management

Hoewel Perfex CRM voor veel bedrijven een solide keuze is, zijn er verschillende alternatieven en concurrenten die het overwegen waard zijn, elk met hun eigen unieke functies en sterke punten.

Of u nu op zoek bent naar robuust leadbeheer, flexibele gegevensverzameling of gestroomlijnde processen of integraties, de opties in dit artikel bieden tal van oplossingen die aan uw CRM-behoeften voldoen.

Het integreren van CRM in uw huidige projectmanagement installatie kan echter een uitdaging zijn. Waarom kiest u niet voor een allesomvattende CRM SaaS-oplossing die het beheer van projecten en klantrelaties vereenvoudigt?

ClickUp is een uitgebreid platform voor projectmanagement met essentiële CRM-tools die zijn geïntegreerd in uw projectmanagementsysteem. Dankzij deze integratie kunt u moeiteloos projecten overzien en tegelijkertijd klantcontacten, leads en de volledige verkoop- en marketingpijplijn bijhouden, waardoor uw algehele CRM-strategie wordt verbeterd.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en ontdek waarom dit het beste alternatief voor Perfex CRM is!