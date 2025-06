10 beste tools voor executive assistants in 2025

Ik ben altijd op zoek geweest naar tools die mijn werkstroom efficiënter kunnen maken.

In de loop der jaren heb ik talloze apps en platforms getest, op zoek naar degene die echt een verschil kunnen maken.

Op basis van mijn persoonlijke ervaringen en het uitgebreide onderzoek en testen door het ClickUp-team heb ik een lijst samengesteld met de beste softwaretools voor executive assistants die in 2024 beschikbaar zijn.

Deze tools hebben niet alleen mijn taken gestroomlijnd, maar ook mijn productiviteit aanzienlijk verhoogd. Of je nu een drukke agenda beheert, vergaderingen coördineert of een groot aantal andere verantwoordelijkheden hebt, deze tools helpen je om georganiseerd te blijven en het beste uit jezelf te halen.

Het kiezen van de juiste tools voor executive assistants kan een gamechanger zijn om georganiseerd en efficiënt te blijven. Hier zijn de sleutelfuncties waar u op moet letten bij de selectie van de beste tools om uw werkstroom te ondersteunen:

Taakbeheer: Kies een tool waarmee je moeiteloos taken kunt toewijzen, takenlijsten kunt maken en deadlines kunt instellen. Deze tools moeten ook opties bieden om taken te categoriseren op project of prioriteit en herinneringen geven om je op de hoogte te houden van aankomende deadlines, zodat er niets door de mazen van het net glipt

Tijdmanagement: Zoek naar geïntegreerde kalender-apps, zoals Google Agenda, om vergaderingen te plannen en taken en deadlines bij te houden. Zoek ook naar tools die verschillende sjablonen bieden, zoals sjablonen voor planning en tijdblokken, om je leven gemakkelijker te maken en je efficiëntie te verbeteren

Projectmanagement: Kies tools die naadloze projectbesprekingen mogelijk maken, de voortgang monitoren met gedetailleerde registratie en efficiënte werkstromen creëren om uw taken te organiseren. Zoek naar functies zoals realtime samenwerking, aanpasbare werkstromen en visuele voortganggrafieken (zoals Gantt-grafieken) om een soepele uitvoering van projecten te garanderen

Documentbeheer: De beste tools bieden naadloze bestandsdeling en opslagruimte in de cloud, zodat documenten overal gemakkelijk toegankelijk zijn. Zoek daarnaast naar functies die realtime samenwerking en versiebeheer mogelijk maken, zodat meerdere teamleden tegelijkertijd aan documenten kunnen werken en wijzigingen efficiënt kunnen bijhouden

Uitgavenbeheer: Kies tools die functies bieden zoals het bijhouden van uitgaven met het scannen en categoriseren van bonnen, budgetteringsmogelijkheden om budgetten te maken en te controleren, en een vereenvoudigd proces voor onkostenvergoeding en goedkeuring

Communicatie: Kies voor software die kan worden geïntegreerd met uw communicatietools of die over ingebouwde communicatietools beschikt. Let op realtime berichtenfuncties, ingebouwde tools voor videoconferenties, e-mailintegraties, kalenderintegraties en meer

Productiviteit: Geautomatiseerde planningstools, herinneringen voor follow-up en functies voor tijdregistratie helpen de efficiëntie te optimaliseren. U hebt deze functionaliteiten nodig om uw dag te stroomlijnen door handmatige invoer te minimaliseren, taken tijdig te voltooien en inzicht te krijgen in hoe de tijd wordt besteed

Met de juiste software kunt u eenvoudig taken stroomlijnen, de communicatie verbeteren en georganiseerd blijven ondanks een drukke agenda. Hier is mijn lijst met de beste tools voor 2024 die mijn werkstroom hebben getransformeerd en mijn productiviteit hebben verhoogd.

1. ClickUp – Beste alles-in-één tool voor productiviteit

Beheer en volg uw projecten, taken en doelen efficiënt op ClickUp

ClickUp is mijn favoriete tool voor het stroomlijnen van de voortgang en werkstromen van mijn projecten. Het blinkt uit in projectbeheer, waardoor ik efficiënt takenlijsten kan maken, taken kan beheren, e-mails kan plannen via automatisering en kan samenwerken met teamleden.

Ik kan dagelijkse vergaderingen plannen en weergeven met behulp van de kalenderweergave van ClickUp en herinneringen instellen. Dit helpt me bij het plannen van mijn dag door afhankelijkheden te begrijpen en tijdblokken effectief toe te wijzen, zodat ik nooit een belangrijke deadline mis.

Maak je taken aan en plan ze via de kalenderweergave van ClickUp

Met ClickUp-taken is het toewijzen van taken niet langer een gedoe. Ik kan taken en subtaken naadloos aanmaken, toewijzen en bijhouden vanuit projecten. Deze functie helpt me prioriteit te geven aan mijn werklast, zodat ik de belangrijkste taken eerst aanpak en nooit een deadline mis. En als ik een overzicht wil, kan ik met ClickUp-mijlpalen mijn taken omzetten in mijlpalen om te visualiseren en bij te houden hoever we zijn met het project.

Voor mijn projectbeheer gebruik ik de functie Projecttijdregistratie van ClickUp om de tijdlijn van mijn project bij te houden, schattingen in te stellen, aantekeningen toe te voegen en tijdrapporten te bekijken, waar ik ook ben. ClickUp-automatisering helpt me ook bij het automatiseren van repetitieve taken, zoals het versturen van herinneringen, het bijwerken van taakstatussen en e-mailbeheer. Hierdoor kan ik me concentreren op meer strategische activiteiten, wat mijn productiviteit verhoogt.

Automatiseer repetitieve taken met ClickUp-automatisering

En dankzij ClickUp Brain hoef ik niet meer te zoeken naar bestanden of berichten . De AI Knowledge Manager geeft direct antwoord op mijn werkgerelateerde vragen, waardoor handmatig zoeken overbodig is. Het helpt ook bij het automatiseren van projectsamenvattingen, voortgangsupdates, stand-ups en andere repetitieve taken. De AI Writer voor werk helpt me bij het opstellen van content, het controleren van spelling en het genereren van snelle antwoorden.

Stel vragen over alles, van taken, documenten en creatieve ideeën tot mensen die Click Brain's AI Knowledge Manager™ gebruiken

Als ik moeite heb om zelf een volledig schema op te stellen, gebruik ik de sjabloon voor het blokken van taken van ClickUp om mijn dag efficiënt te organiseren door taken te plannen, afhankelijkheden te begrijpen en tijdblokken effectief toe te wijzen.

Download deze sjabloon De sjabloon voor het blokkeren van agenda's van ClickUp is ontworpen om u te helpen eenvoudig een agenda op te stellen.

Het zorgt ervoor dat ik productief en gefocust blijf, voorkomt overplanning en maakt tijd vrij voor pauzes. Deze kant-en-klare, aanpasbare sjabloon is perfect voor iedereen die zijn tijd beter wil beheren en vergaderingen en gebeurtenissen wil bijhouden.

Over het algemeen heeft ClickUp, een alles-in-één platform voor productiviteit, meerdere apps voor mij vervangen, waardoor ik tijd bespaar en mijn dagelijkse taken overzichtelijker zijn.

De beste functies van ClickUp

Visualiseer je planning met de ClickUp-kalenderweergave om vergaderingen en deadlines naadloos te organiseren

Gebruik ClickUp Herinneringen om nooit iets belangrijks te missen en altijd op de hoogte te blijven

Werk effectief samen met je team door te schrijven en te bewerken in ClickUp Docs en voeg ze toe aan ClickUp Whiteboards om ideeën te brainstormen en de samenwerking binnen het team te verbeteren

Houd de tijdlijnen van projecten bij met de functie voor tijdregistratie, stel schattingen in , voeg aantekeningen toe en bekijk rapporten vanaf elke locatie

Automatiseer repetitieve taken met de automatiseringsfuncties van ClickUp om werkstromen te stroomlijnen en tijd te besparen

Gebruik de Brain AI van ClickUp om uw projectvereisten te creëren, bewerken en beheren

Gebruik sjablonen voor takenlijsten om je takenlijsten en taken op één plek te beheren, zodat er niets door de mazen van het net glipt

Krijg inzicht door ClickUp Dashboards te gebruiken om productiviteitstrends te monitoren en de voortgang van projecten bij te houden

Beperkingen van ClickUp

De functionaliteit van mobiele apps kan beperkt zijn in vergelijking met de desktop-versie

Prijzen van ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $ 12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald abonnement voor $ 5 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

2. Zoom – Het beste voor naadloze communicatie en samenwerking

via Zoom

Zoom is een populaire keuze voor het plannen en houden van virtuele vergaderingen. Dankzij de betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijke interface is dit mijn favoriete keuze voor videoconferenties. Met functies zoals het delen van schermen, breakout rooms en opnameopties zorgt Zoom ervoor dat vergaderingen soepel en productief verlopen. Ik gebruik het vaak voor teamcheck-ins, vergaderingen met klanten en webinars, en het stelt nooit teleur.

Het uniforme communicatieplatform van Zoom integreert vergaderingen, teamchat, telefoon en e-mail en kan worden geïntegreerd met verschillende kalendertools, waardoor al mijn communicatiebehoeften naadloos worden vervuld. Deze alles-in-één oplossing heeft de behoefte aan meerdere apps aanzienlijk verminderd, waardoor mijn werkstroom is vereenvoudigd en ik georganiseerd kan blijven.

De beste functies van Zoom

Voer naadloze videoconferenties met hoge audio- en videokwaliteit

Deel moeiteloos uw scherm tijdens vergaderingen om de samenwerking en presentaties te verbeteren

Neem vergaderingen en webinars op voor later gebruik en om gemakkelijk te delen

Zoom AI-assistent helpt de communicatie te stroomlijnen en de productiviteit te verbeteren door taken te automatiseren en direct antwoorden te geven

Combineer vergaderingen, teamchat, telefoon, e-mail en kalender in één platform voor een uniforme ervaring

Wijs deelnemers vooraf toe aan breakout rooms voordat je de vergadering plant

Zoom-beperkingen

De gratis versie van Zoom beperkt vergaderingen tot 40 minuten, wat betekent dat gebruikers hun gesprekken moeten beëindigen en opnieuw moeten starten als ze meer tijd nodig hebben

Opnemen kan alleen worden gestart door hosts en co-hosts. Als een deelnemer een gesprek wil opnemen, moet hij of zij als co-host worden toegevoegd

Prijzen Zoom

Basic: Gratis

Pro: $14,99/maand per gebruiker

Business: $ 21,99/maand per gebruiker

Business Plus: $ 26,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Zoom beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 54.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

3. Dropbox – Het beste voor veilig bestandsbeheer en samenwerking

via G2

Dropbox is een van de beste software voor het beveiligen van bestanden en documenten, dankzij de geavanceerde samenwerkingsmogelijkheden. Hiermee kan ik bestanden opslaan, delen en beheren, zodat ik altijd en overal efficiënt met mijn team kan werken.

Met functies zoals PDF-bewerking, video-opname en elektronische handtekeningen heeft Dropbox alles wat je nodig hebt om productief te blijven. De robuuste veiligheidsmaatregelen, waaronder AES-256-bits versleuteling en TLS/SSL-protocollen, zorgen ervoor dat mijn gegevens beschermd blijven.

Dropbox biedt ook verschillende abonnementen die zijn afgestemd op verschillende behoeften, waardoor ik gemakkelijk een abonnement kan kiezen dat aan mijn eisen voldoet.

De beste functies van Dropbox

Bestanden opslaan en beveiligen met AES-256-bits encryptie

Deel eenvoudig bestanden en houd je taken in realtime bij

Bewerk PDF's rechtstreeks in Dropbox zonder te hoeven schakelen tussen meerdere interfaces

Documenten ondertekenen en verzenden zonder limieten

Beperkingen van Dropbox

Er is geen zero-knowledge-encryptie voor persoonlijke accounts. Dit betekent dat hun medewerkers zonder uw medeweten toegang hebben tot uw gegevens

Het gratis abonnement biedt slechts 2 GB opslagruimte, wat niet veel ruimte is

Beperkte mogelijkheden voor realtime samenwerking

Prijzen Dropbox

Plus: $11,99/maand

Essentials: $19,99/maand

Business: $19/maand

Business Plus: $30/maand

Beoordelingen en recensies van Dropbox

G2: 4,4/5 (meer dan 26.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 21.000 beoordelingen)

4. Google Meet – Het beste voor videoconferenties en samenwerking

via Google

Google Meet is nog een andere tool die door veel organisaties, van startups tot multinationals, wordt gebruikt voor videoconferenties en samenwerking. Met video en audio van hoge kwaliteit, ruisonderdrukking en live ondertiteling zorgt Google Meet ervoor dat elke vergadering productief en boeiend is.

Dankzij de naadloze integratie met andere Google Workspace-apps zoals Documenten, Spreadsheets en Presentaties kan ik in realtime samenwerken met mijn team, waardoor het eenvoudiger wordt om projecten efficiënt te plannen, bedenken en uitvoeren.

De beste functies van Google Meet

Host en neem deel aan videogesprekken van hoge kwaliteit met superieure audio voor naadloze communicatie

Verminder achtergrondgeluiden om gesprekken duidelijker te maken met ruisonderdrukking

Volg mee met realtime ondertitels in meerdere talen

Werk rechtstreeks samen vanuit Google Documenten, Spreadsheets en Presentaties met naadloze integratie van Google Werkruimte

Gebruik AI-aangedreven functies zoals vertaalde bijschriften en samenvattingen van vergaderingen om het begrip en de productiviteit te verbeteren

Beperkingen van Google Meet

Premium functies zoals langere duur van vergaderingen en grotere capaciteit voor deelnemers zijn alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen

Sommige gebruikers hebben last gehad van trage laadtijden en problemen met het delen van schermen

Prijzen Google Meet

Business Starter: $ 6/maand per gebruiker

Business Standard: $ 12/maand per gebruiker

Business Plus: $18/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Meet

G2: 4,6/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

5. Notion – Het beste voor alles-in-één werkruimtebeheer

via Notion

Notion is software voor taakbeheer voor planning, organisatie en samenwerking. De AI-aangedreven werkruimte zet ideeën om in uitvoerbare taken, centraliseert kennis en helpt bij het efficiënt beheren van tijd en projecten.

Met Notion kan ik tools consolideren en kosten besparen doordat ik niet langer meerdere apps nodig heb. De eenvoudige, krachtige en gedetailleerde interface maakt het maken en beheren van documenten, wiki's, projecten en kalenders eenvoudig.

De beste functies van Notion

Creëer en beheer taken, projecten en documenten op één plek, zodat alles georganiseerd blijft

Pas je werkruimte aan met aangepaste labels, tags en eigenschappen die aansluiten bij de behoeften van je team

Maak verbinding met tools zoals Slack, GitHub en meer om je werkstroom te stroomlijnen

Gebruik borden, tabellen, tijdlijnen, kalenders en galerijen om uw informatie op de meest handige manier weer te geven en te beheren

Deel je werk met anderen en behoud controle over toestemming en toegang

Beperkingen van Notion

De eerste installatie en aanpassing kan voor nieuwe gebruikers tijdrovend zijn

AI-schrijven is niet gratis

Prijzen van Notion

Gratis: $0

Plus: $ 10 per gebruiker/maand

Business: $18 per gebruiker/maand

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 5.400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

6. Google Workspace – Het beste voor geïntegreerde productiviteit en samenwerking

via IT Pro

Google Workspace, verbeterd met Gemini, is een geweldige oplossing voor naadloze samenwerking en productiviteit. Gemini kan ook dienst doen als mijn AI-aangedreven executive assistant-tool en is geïntegreerd in Gmail, Documenten, Spreadsheets en andere Google Workspace-apps, waardoor mijn manier van werken is getransformeerd door taken te automatiseren, inzichten te genereren en communicatie te verbeteren.

De beste functies van Google Werkruimte

Gebruik Gmail, Drive, Vergaderingen, Kalender, Documenten, Spreadsheets en meer binnen één platform

Host en neem deel aan videogesprekken met maximaal 1.000 deelnemers en profiteer van functies zoals ruisonderdrukking en live ondertiteling

Gebruik Gemini AI voor taakautomatisering, genereer inzichten en verbeter de communicatie binnen Google Workspace-apps

Werk in realtime met je team aan documenten, spreadsheets en presentaties

Vind eenvoudig informatie en houd betrokkenheid bij met geavanceerde zoek- en analysemogelijkheden

Limieten van Google-werkruimte

Voor sommige geavanceerde functies is een betaald abonnement vereist

De sjabloonbibliotheek in Sheets is beperkt

De huidige gebruikersinterface voor de Gmail-threads is rommelig en moeilijk te volgen

Prijzen voor Google-werkruimte

Business Starter: $ 6/maand per gebruiker

Business Standard: $ 12/maand per gebruiker

Business Plus: $ 18/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Workspace

G2: 4,6/5 (meer dan 42.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (15.000+ beoordelingen)

7. Evernote – Het beste voor het maken van aantekeningen en het organiseren van informatie

via Evernote

Evernote is een krachtige tool voor het maken van aantekeningen. Het organiseert aantekeningen, ideeën en belangrijke informatie op een gemakkelijk doorzoekbare en toegankelijke manier. Je kunt notitieboeken en tags maken om alles efficiënt te categoriseren, van notulen van vergaderingen tot brainstormsessies.

Met Evernote kan ik tekst, afbeeldingen, audio, scans, pdf's en documenten opslaan, waardoor mijn aantekeningen nuttiger en uitgebreider worden. Dankzij de krachtige zoekfuncties kan ik alles wat ik nodig heb snel en gemakkelijk terugvinden.

Bovendien maakt de webknipperfunctie het opslaan van artikelen en online content eenvoudiger dan ooit. Evernote zorgt ervoor dat ik alle informatie die ik nodig heb binnen handbereik heb.

De beste functies van Evernote

Synchroniseer aantekeningen automatisch op alle apparaten, zodat belangrijke informatie altijd bij de hand is

Voeg tekst, afbeeldingen, audio, scans, pdf's en documenten toe aan je aantekeningen voor een rijkere context

Integreer taken en planningen met je aantekeningen om projectmanagement te stroomlijnen

Gebruik krachtige en flexibele zoekmogelijkheden om informatie te vinden wanneer u die nodig hebt

Gebruik AI-gestuurde zoekfuncties om snel informatie terug te vinden in aantekeningen, pdf's, documenten en afbeeldingen

Beperkingen van Evernote

Offline toegang kan worden beperkt op basis van het abonnement

Niet beginnersvriendelijk — De gratis versie kan slechts op twee apparaten tegelijk worden gebruikt en mag slechts 60 MB ruimte per maand gebruiken

Prijzen van Evernote

Free:

Persoonlijk: $14,99/maand

Professioneel: $17,99/maand

Teams: $ 24,99/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2: 4,4/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

8. Trello – Het beste voor eenvoudig en flexibel projectmanagement

via ResearchGate

Trello is een andere tool voor projectmanagement die ik gebruik vanwege zijn eenvoud en visuele aantrekkelijkheid. Het kaart- en bordsysteem is intuïtief, waardoor het beheren van verschillende projecten en taken eenvoudig is.

Of ik nu gebeurtenissen plan of een teamproject beheer, met de drag-and-drop-interface van Trello kan ik mijn borden snel bijwerken en reorganiseren. Bovendien kan Trello met power-ups zoals een kalenderweergave en integratie met andere apps worden aangepast aan elke werkstroom.

De beste functies van Trello

Maak zoveel taakkaarten als je nodig hebt om je projecten effectief te beheren

Voeg leden toe aan kaarten om iedereen verantwoordelijk te houden en bewust te maken van hun verantwoordelijkheden

Stel deadlines in en ontvang herinneringen om ervoor te zorgen dat taken op tijd worden voltooid

Sleep bijlagen naar kaarten om alle gerelateerde bestanden op één plek te bewaren

Verdeel grote taken in kleinere, behapbare stappen en houd de voortgang bij totdat ze zijn voltooid

Gebruik de ingebouwde automatisering van Trello om regels en commando's in te stellen en zo uw werkstroom te stroomlijnen

Beperkingen van Trello

Beperkte geavanceerde functies in het Free-abonnement

Prijzen Trello

Gratis: $0/maand

Standaard: $ 6/maand per gebruiker

Premium: $ 12,50/maand per gebruiker

Enterprise: $17,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

9. Monday. com – Het beste voor aanpasbaar werkbeheer

Monday. com is mijn favoriete platform om al mijn werk op één plek te doen. Met de aanpasbare functies die meegroeien met mijn behoeften, kan ik projecten, taken en werkstromen naadloos beheren.

Monday. com wordt vertrouwd door meer dan 225.000 klanten, van startups tot ondernemingen, waardoor het een betrouwbare keuze is voor elk team.

monday. com beste functies

Gebruik borden, lijsten en kaarten om taken en projecten effectief te organiseren en beheren

Houd iedereen verantwoordelijk door taken toe te wijzen aan teamleden en deadlines in te stellen

Maak verbinding met populaire tools zoals Slack, GitHub en Google Workspace om werkstromen te stroomlijnen

Visualiseer werk met verschillende weergaven, waaronder tijdlijn, Gantt, kalender en Kanban

Krijg realtime inzicht in uw werk met dashboards en productiviteitsstatistieken

Monday. com beperkingen

De eerste installatie en aanpassing kan tijdrovend zijn voor nieuwe gebruikers

Het gratis abonnement heeft beperkingen op het aantal boards, items en gebruikers

Prijzen van Monday.com

Gratis: $0/maand (max. 2 zetels)

Basis: $ 12/maand per zetel

Standaard: $14/maand per zetel

Pro: $ 24/maand per zetel

Enterprise: Neem contact op met de verkoopafdeling

Monday. com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (4.700+ beoordelingen)

10. Todoist – Het beste voor het beheren van persoonlijke en teamtaken

via Todoist

Ik vind het prettig dat Todoist natuurlijke taalherkenning gebruikt voor het invoeren van taken, waardoor het snel en efficiënt is om taken vast te leggen zodra ze in me opkomen.

Voor teams biedt Todoist een samenwerkingsplatform waar ze samen kunnen beheren en delen. De tool sorteert taken in 'Vandaag', 'Aankomend' en aangepaste weergaven, waardoor ik effectief prioriteiten kan stellen en me kan concentreren op wat het belangrijkst is.

Todoist staat ook bekend om zijn robuuste functies, waaronder sjablonen voor projecten, het bijhouden van productiviteit en integratie met verschillende productiviteitstools zoals Cerebro.

Beste functies van Todoist

Taken snel invoeren met natuurlijke taalherkenning

Geef prioriteit aan dagelijkse en aankomende taken met flexibele weergave-opties

Naadloze integratie met populaire tools zoals Google Agenda, Dropbox en meer

Krijg toegang tot een sjabloongalerij om verschillende soorten projecten efficiënt op te starten

Beperkingen van Todoist

Beperkte geavanceerde functies, waaronder tijdregistratie, de mogelijkheid om deadlines toe te wijzen aan subtaken en uitgebreidere mogelijkheden voor projectmanagement

Incidentele misverstanden en problemen met het herkennen van commando's bij het aanmaken van tekst

Prijzen Todoist

Beginner: Gratis

Pro: $ 5/maand per gebruiker

Business: $ 8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2300 beoordelingen)

Deze tools zijn baanbrekend: of het nu gaat om het beheren van taken, het maken van aantekeningen, het plannen van vergaderingen of het communiceren met uw team, deze tools voor uitvoerende assistenten helpen u uw werkstroom te optimaliseren en uw productiviteit te verhogen.

Een tool die zich onderscheidt van de rest is ClickUp. Het alles-in-één platform biedt ongeëvenaarde flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden, zodat u taken kunt beheren, herinneringen kunt instellen en naadloos kunt samenwerken. Met functies zoals AI-tools voor virtuele assistenten, robuuste rapportage en krachtige automatisering is ClickUp de ultieme oplossing voor het verbeteren van uw productiviteit en het georganiseerd houden van uw werk.

