10 voorbeelden en steekproefs van effectieve marketingabonnementen

Yogi Berra, de honkbalspeler, zei ooit: "Als je niet weet waar je heen gaat, kom je ergens anders terecht. " Een echte noordster hebben om naar te navigeren is net zo belangrijk voor een sporter als voor een bedrijf.

Als je eenmaal je doelstellingen kent, is het tijd om een plan te maken om deze te bereiken. De zakelijke teams van vandaag maken een breed scala aan plannen op het gebied van projectmanagement, technische architectuur, talentmanagement en meer.

In deze blogpost bespreken we een van de belangrijkste bedrijfsplannen voor succes op de markt: het marketingplan.

Wat is een marketingplan?

Een marketingplan is een operationeel document waarin uw doelen, strategieën, tactieken, activiteiten en meetbare resultaten worden uiteengezet.

Een goed marketingplan is:

Gedetailleerd genoeg om duidelijk te zijn, maar niet zo gedetailleerd dat je afgeleid raakt door allerlei details

Eenvoudig in taal en presentatie

Doelgericht met duidelijke actiepunten om de gestelde doelen te bereiken

Praktisch met mijlpalen en checkpoints

Elementen van een marketingplan

Een goed marketingplan bestaat doorgaans uit zeven sleutelementen:

Marktonderzoek : onderzoek naar de grootte van de markt, de normen in de sector, de marktdynamiek, de concurrentie en de producten

Target audience : Analyse van het klantenbestand, inclusief leeftijd, geslacht, taal, rente, voorkeuren, gedrag en fase in het leven

Doelen : Meetbare marketingdoelen instellen die aansluiten bij de bedrijfsdoelen op het gebied van merkbekendheid, leadgeneratie, conversie, betrokkenheid en ambassadeurschap

Marketingstrategie : De juiste mix van marketingkanalen, campagnes en meetcriteria ontwikkelen

Budget : middelen toewijzen aan elke marketingactiviteit, bestaande budgetten inzetten in kanalen die een maximaal rendement opleveren

Brand messaging : Het creëren van intelligente, goed onderbouwde content die een solide relatie met potentiële klanten opbouwt en consistent de filosofie van de organisatie weerspiegelt

Monitoring en evaluatie: Test en analyseer de marketingstrategieën om te bepalen welke werken en pas het abonnement dienovereenkomstig aan

10 voorbeelden en steekproefs van effectieve marketingabonnementen

Net zoals geen mens een eiland is, is ook geen enkel idee dat. Elk idee is een verbetering (direct of indirect) van iets dat al bestaat. Elk idee dat je hebt, is geïnspireerd door iets anders. Jouw eigen ideeën zullen ook iemand anders inspireren.

Laten we eens kijken hoe enkele van de meest succesvolle bedrijven hun marketingplannen opstellen en daar een paar dingen van leren.

1. Bezoek Baton Rouge: Abonnement toeristische promoties

In 2019 stelde de Amerikaanse stad Louisiana zich ten doel "het aantal bezoekers aan en de bekendheid van de regio Greater Baton Rouge te vergroten". Om deze missie te verwezenlijken, werkten ze samen met Simpleview, een marketingbureau voor toerisme.

Het marketingplan van Simpleview omvat kwalitatief en kwantitatief onderzoek, gericht advies en aanbevelingen. Enkele opvallende elementen in dit abonnement zijn:

Context rond toeristische cijfers en abonnementen uit het verleden

SWOT-analyse

Profiel van de doelgroepen

Doelen, strategieën en bijbehorende tactieken

Belangrijkste punten

Als collega-marketeer kunt u verschillende dingen leren van dit marketingplan. In de eerste plaats:

Volledigheid: Onderzoek en analyse om aan te tonen dat je de situatie begrijpt voordat je aanbevelingen doet.

Frameworks: SWOT-analyse, doelgroepprofielen en het instellen van doelen.

Omgekeerde piramideplanning: begin met het bedrijfsdoel, splits dit op in 360-gradenstrategieën en praktische tactieken en creëer zo een eenvoudig maar krachtig proces.

Activiteitenkalender: Een voorlopig schema van gebeurtenissen om het abonnement uit te voeren.

2. Safe Haven Family Shelter: merkmarketingplan

Safe Haven Shelter is een non-profitorganisatie die zich bezighoudt met huisvesting. Ze hadden vier specifieke doelen:

Doel I: Autoriteit in de sector opbouwen

Doel II: Merkbekendheid opbouwen

Doel III: Bouw merkentrouw op bij een bestaand publiek

Doel IV: Bouw merken voor evenementen en fondsenwervingscampagnes op

Om deze te bereiken, stellen ze een marketingplan op dat de doelen opsplitst in doelstellingen, waarvoor specifieke actiestappen worden bepaald. Daarnaast bevat het ook een vermelding van de doelgroep, sleutels en boodschappen, en tot slot meetbare resultaten.

Belangrijkste punten

Granulariteit: Het marketingplan van Safe Haven begint met de grote doelen, maar gaat vervolgens in op de details van de actiepunten, de meetcriteria en de verantwoordelijke stakeholders. Dit helpt om het plan op hoog niveau te koppelen aan concrete acties.

Transparantie: Dit abonnement is een voortzetting van het abonnement van vorig jaar, waarbij vertragingen en verstoringen van bepaalde campagnes openlijk worden geaccepteerd.

Guardrails: "Vertel het verhaal van Safe Haven op een manier die aansluit bij de grotere problemen waar de samenleving mee te maken heeft. De wereld moet veranderen; welke rol speelt Safe Haven bij het vorm geven van die verandering?"

Dit citaat vormt de leidraad voor het marketingplan en zorgt ervoor dat alle belanghebbenden zich blijven richten op het vertellen van dat verhaal.

3. Universiteit van Illinois: Marketingplan voor inschrijvingen

De Universiteit van Illinois wilde het aantal inschrijvingen voor haar bacheloropleidingen in 2021 verhogen. Om dit doel te bereiken, stelde de toelatingsafdeling een gedetailleerd marketingplan op.

Het marketingplan van de Universiteit van Illinois bevat:

Context, onderzoek en sleutelinzichten

Doelgroep en gedragsinvloeden

Marketingprogramma's voor content, digitale media, direct mail, brochures, e-mail, evenementen, sociale media, sms en uiteindelijk de website

Belangrijkste punten

Inzichten: Het abonnement bevat een gedetailleerd gedeelte waarin de context wordt geschetst, inclusief doelgroepprofielen en de fasen van de conversiefunnel. Het biedt een unieke weergave van klantgedrag, wat essentieel is voor het ontwerpen van een effectieve strategie.

Volledig trechterplan: dit plan schetst het soort berichten dat iemand ontvangt op basis van de fase van de trechter waarin hij zich bevindt.

Een deel van het hoofdstuk over besluitvorming in het marketingplan van de Universiteit van Illinois

4. Coca-Cola's reactie op de pandemie

Ongeveer drie maanden na het begin van de wereldwijde pandemie die ons leven zoals we dat kenden op zijn kop zette, vond Coca-Cola zichzelf opnieuw uit voor de nieuwe wereld.

Hoewel deze samenvatting van een lezing door Chief Financial Officer John Murphy niet per definitie een marketingplan is, biedt het wel veel inzicht in crisiscommunicatie en zakelijk leiderschap.

Coca-Cola belooft:

Elimineer slecht presterende "zombie"-merken

Consolideer het aanbod tot een kleinere, meer relevante portfolio

Geef prioriteit aan hygiëne met contactloze oplossingen en kanalen buitenshuis

Focus op best verkochte producten om de aandacht van de consument vast te houden

Herontwerp verpakkingen om producten te creëren die geschikt zijn voor online verkoop

Belangrijkste punten

Proactiviteit: Coca-Cola erkent de impact van de pandemie en communiceert proactief met aandeelhouders over de strategie.

Verwachtingen instellen: "Enkele markten zullen een V-vormig herstel kennen, terwijl een aantal markten een U- of L-vorm zullen volgen. Ik denk dat het nog te vroeg is om te zeggen hoe die verschillende vormen er precies zullen uitzien. "

Dit schept realistische verwachtingen bij de lezer.

Focus: In plaats van te discussiëren over de details van uitdagingen of omzetdalingen, richt Coca-Cola zich op kansen, en het merk grijpt die met beide handen aan. Dit stelt de aandeelhouders gerust dat ze samen sterker uit de strijd zullen komen.

5. OpenOffice: Strategisch marketingplan

Voordat we in detail treden, moet ik toegeven dat dit abonnement al 20 jaar oud is. Dat biedt echter een aantal unieke perspectieven die marketeers kunnen gebruiken in hun plannen.

Dit strategisch marketingplan van OpenOffice bevat:

Analyse van de gemeenschap, de markt, het product en de concurrentie

Marktsegmentatie

SWOT-analyse

Voorstellen en ideeën rond community, product, prijs, verdeling en promotie

Belangrijkste punten

Community: "Eerdere versies waren beperkt verspreid binnen het OpenOffice. org Marketing Project; met deze versie wordt het consultatieproces met de hele OpenOffice. org Community gestart, met als doel het eind 2004 formeel te verzenden naar de Community Council. "

Als open source-product dat sterk afhankelijk is van de community, is dit marketingplan inclusief en collaboratief – een aanpak die andere soortgelijke door gebruikers gegenereerde of door de community gebouwde producten zou kunnen inspireren.

Disruptie: Dit marketingplan bevat een sectie voor disruptieve marketingideeën, waaronder het targeten van klanten die voor de concurrentie onaantrekkelijk lijken en het concurreren met "niet-consumptie"

Plan voor het plan: De bijlage bevat een beschrijving van het proces dat het marketingteam heeft gebruikt om dit plan op te stellen.

Bron: OpenOffice

6. Marketingplan voor Lakeland, Tennessee

Marketingplannen voor steden draaien meestal om toerisme. Het plan van de stad Lakeland in Tennessee is anders: het wil meer gezinnen aantrekken om zich er te vestigen en zo de groei in de residentiële en commerciële sector stimuleren.

Dit marketingplan voor Lakeland, Tennessee omvat:

Belangrijke bedrijfsdoelstellingen en ondersteunende doelen

Strategische boodschappen: Bijvoorbeeld: "Lakeland is bedrijfsvriendelijk en klaar voor economische groei."

Target audiences, zoals vastgoedontwikkelaars, organisaties en particulieren

Verdeelsystemen

Sleutelprestatie-indicatoren

Strategische initiatieven

Belangrijkste punten

Uitdagingen: "Lakeland heeft er jarenlang voor gekozen om een 'slaapstad' te blijven, met lage of geen onroerendgoedbelasting, weinig criminaliteit en strenge ontwikkelingsrichtlijnen. "

Dit deel van het rapport schetst op een eerlijke en transparante manier de uitdagingen uit het verleden om toekomstige veranderingen te stimuleren.

Meetbare resultaten: Lakeland, Tennessee koppelt zijn marketingplan aan directe inkomsten in de vorm van onroerendgoedbelasting en omzetbelasting. Het omvat ook indicatoren voor de tevredenheid van inwoners om ervoor te zorgen dat er ook kwalitatieve resultaten worden behaald.

7. Lush Cosmetics

De cosmetica-industrie is uiterst competitief, waarbij branding en marketing een sleutelrol spelen. Het marketingplan van Lush is dan ook een interessante studie in communicatie en merkmanagement.

Belangrijkste punten

Focus: Het gebruik van de BCG-matrix is een slimme manier om de waarde en het potentieel van elk product te begrijpen en prioriteiten te stellen voor marketinginspanningen.

Bron: Lush cosmetics

Waarden: De visie, missie, het doel en de waarden van het merk centraal stellen om een directe emotionele verbinding met de potentiële klant te maken. Het merk schuwt ook niet om disruptief en provocerend te zijn.

Tools en frameworks: Het abonnement omvat een waarde matrix, SWOT-analyse, situatieanalyse en andere marketing frameworks om de documentatie van het abonnement te begeleiden.

Merkgerichte strategie: Het marketingplan van Lush omvat strategieën, boodschappen en tactieken die perfect zijn afgestemd op het bredere doel van het merk. Dit abonnement maakt bijvoorbeeld gebruik van de slogan "go natural", die aansluit bij de wereldwijde "go naked"-boodschap.

8. Bay Area Rapid Transit: Strategisch marketingplan

De afdeling Public Affairs stelde in 1988 een uitgebreid marketingplan op voor BART, het Bay Area Rapid Transit-systeem.

Voordat je dit als te oud afdoet, laten we je eerst laten zien waarom het nog steeds relevant en inspirerend is.

Aantekening: Zeer interessante informatie over het openbaar vervoer in de jaren 80, als je een geschiedenisliefhebber bent!

Belangrijkste punten

Langetermijnperspectief: Het eerste deel van het abonnement heeft een looptijd van vijf jaar en omvat serviceplanning, prijsstelling, onderzoek en promotieactiviteiten.

Marketingfilosofie: "Elke medewerker van BART moet worden beschouwd als een marketeer", aldus het rapport, dat marketing niet alleen als een handvol campagnes beschouwt, maar als een weerspiegeling in gesprekken en gedrag.

Content marketing: Het abonnement zegt: "Ontwikkel een BART-veldgids voor leerkrachten die met kinderen op excursie gaan, als aanvulling op de film en video 'Mark Twain Going Places' – een uitstekend voorbeeld van relevante en boeiende content marketing.

Ondanks dat dit abonnement al 35 jaar geleden is opgesteld, is het nog steeds een uitstekend voorbeeld van een marketingplan omdat het de basisprincipes goed begrijpt. Het richt zich op het doel en de boodschap zonder de doelen uit het oog te verliezen.

BART is zelfs nog steeds een van de meest creatieve adverteerders in de VS en heeft al meerdere prijzen gewonnen. Hieronder zie je een advertentie uit een campagne van dit jaar.

Bron: Bart. gov

9. Toeristisch marketingplan voor de Northwest Territories

Northwest Territories Tourism (NWTT) is een non-profit organisatie en een organisatie voor bestemmingsmarketing. Ze presenteren hun marketingplannen regelmatig aan de raad van bestuur, financiers en andere belanghebbenden. Vandaag bespreken we het abonnement voor 2024.

Het NWTT-marketingplan omvat:

Overzicht van de marketingomgeving, inclusief trends in de sector en de markt

Risicobeperkende strategieën

Strategische prioriteiten en bijbehorende activiteiten

Conclusie

Risicoplanning: Hoewel de meeste organisaties een of andere vorm van SWOT-analyse uitvoeren, wordt in een marketingplan zelden specifiek aandacht besteed aan risico's. NWTT identificeert verschillende soorten risico's en schetst duidelijke strategieën om deze te overwinnen.

Visualisatie: NWTT brengt het volledige marketinglandschap in kaart voor een eenvoudig begrip. Het verduidelijkt overlappende verantwoordelijkheden en moedigt teams aan om samen te werken om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Aantekening: De afbeeldingen en infographics zijn een absolute inspiratiebron als je je managers of sponsors wilt overtuigen om je abonnement te financieren.

10. Public Health England: Strategie voor sociale marketing

Public Health England (PHE) gebruikt tools en technieken uit het bedrijfsleven en past deze aan voor het algemeen belang. Op deze manier ondersteunt het overheidsagenda's, zoals obesitas bij kinderen en geestelijke gezondheid.

Deze nieuwe marketingstrategie helpt bij het integreren van digitale technologieën en campagnes voor een diepere betrokkenheid en gedragsverandering. Het socialemediabeleid van PHE omvat:

Definitie van de uitdagingen en kansen

Inzichten en lessen uit eerdere campagnes

Principes die marketingactiviteiten sturen

Campagne-ideeën en uitvoeringsplannen

Conclusie

Cumulatieve groei: Dit abonnement is gebaseerd op successen en prestaties uit het verleden om toekomstige marketinginspanningen te sturen. Instance verdubbelt bijvoorbeeld het aantal partnerschappen om het bereik te vergroten, wat in het verleden zeer goed heeft gewerkt.

Focus: PHE heeft als taak gedragsverandering teweeg te brengen, een bijna onmogelijke uitdaging. PHE overwint deze uitdaging door zich te concentreren op communicatie en het ontwerpen van campagneslogans die resoneren met de diverse doelgroepen.

Digitale middelen: Naast advertenties en content ontwikkelt PHE ook mobiele apps en digitale producten die gedragsverandering ondersteunen. De Facebook-bot Breastfeeding Friend geeft bijvoorbeeld 24 uur per dag, 7 dagen per week door verloskundigen goedgekeurde antwoorden op vragen van moeders die borstvoeding geven!

Dit zijn slechts de tien beste abonnementen die we op internet hebben kunnen vinden. Veel ervan zijn overigens afkomstig van overheidsinstanties en -afdelingen, omdat zij verplicht zijn om hun marketingplannen van tijd tot tijd te publiceren.

Als je nog een paar voorbeelden kunt gebruiken, hier zijn ze:

Marketingplan van Public Health England voor 2013-2014: een geweldige oefening om terug te kijken op deze dag in die tijd

Marketingplan van de stad Grand Haven: gericht op het creëren van herontwikkelingsmogelijkheden

Strategisch marketingplan voor Travel Texas: gedetailleerde informatie over activiteiten via verschillende kanalen

De bovenstaande voorbeelden laten zien op welke verschillende manieren je je marketingplan kunt aanpakken. Maar als er één ding is dat je absoluut niet mag missen, dan is het wel data en analytics.

Soorten marketingabonnementen

Er zijn tientallen verschillende soorten marketingplannen die teams elke dag maken. Het socialemediateam maakt misschien een kalender voor hun activiteiten, de analyseteams bouwen misschien een dashboard om successtatistieken bij te houden en het contentteam heeft misschien een schema voor hun output.

1. Abonnement content marketing

Een contentmarketingplan omvat het bedenken, aanmaken, verdelen, hergebruiken en meten van contentgerelateerde inspanningen. Een goed contentmarketingplan omvat:

Onderwerpen/ideeën waarover het team content gaat maken

Het format waarin de content wordt gecreëerd, zoals blogposts, infographics, video's, podcasts, enz.

Het kanaal waarop het wordt gepubliceerd, zoals een blog, website, sociale media, enz.

Verwachte statistieken voor lezers, betrokkenheid en conversies, indien van toepassing

Als je nog niet bekend bent met deze ruimte, begin dan met een van deze aanpasbare sjablonen voor contentkalenders.

2. Abonnement voor social media marketing

In tegenstelling tot een contentmarketingplan dat is opgebouwd rond onderwerpen en ideeën, gaat het bij een socialemediamarketingplan om het creëren van content die geschikt is voor specifieke sociale kanalen. Een robuust socialemediamarketingplan omvat:

Betaalde en organische campagnestrategieën

Ideeën voor platformspecifieke content

Strategieën voor het hergebruiken van bestaande content

Betrokkenheid en prestatiestatistieken

3. E-mail marketing abonnement

Als een social media marketingplan zich richt op sociale kanalen, richt e-mailmarketing zich op e-mails. Dit abonnement omvat de uitgebreide manieren waarop uw organisatie e-mail zou gebruiken om zijn marketingdoelstellingen te bereiken.

Een e-mailmarketingabonnement omvat:

Soorten e-mails, zoals promotionele, educatieve of nieuwsbrieven

Databases met prospects in verschillende fasen van de funnel en de bijbehorende berichten die zij moeten ontvangen

Frequentie en tijdstip van e-mailbezorging

Toon, stijl en ontwerp van de e-mailberichten zelf

Maatstaven voor succes en benchmarks

4. Marketingplan voor zoekmachineoptimalisatie (SEO)

Dit is een gespecialiseerd marketingplan dat is ontworpen om de positie van uw content op de resultatenpagina van zoekmachines te optimaliseren, wat op zijn beurt meer verkeer naar de site zal leiden. SEO-marketingplannen omvatten:

Zoekwoordonderzoek en potentiële zichtbaarheid

Tactieken voor optimalisatie op de pagina

Linkbuildingstrategieën en andere off-page optimalisatietechnieken

5. Traditioneel marketingabonnement

Een traditioneel marketingplan verwijst over het algemeen naar niet-digitale advertentiekanalen, zoals televisie, radio, print en outdoor. Dit marketingplan vormt een aanvulling op het digitale marketingplan en creëert een samenhangende strategie voor het merk.

Vooral in opkomende economieën, waar gebruikers meer blootgesteld worden aan traditionele media voor entertainment en informatie, speelt dit marketingplan een cruciale rol in het succes.

Traditionele marketingabonnementen omvatten:

Kanaalkeuze voor marketing en reclame

Verwachte uitgaven en budgetten voor elk kanaal

Communicatie en berichtgeving voor elk kanaal

Mechanismen voor het bijhouden van prestaties, zoals een speciaal telefoonnummer of e-mail ID

6. Groei marketing plan

Growth marketing, dat veel voorkomt bij start-ups en technologiebedrijven, maakt gebruik van data om de rente, het aantal aanvragen en de betrokkenheid bij het bedrijf te stimuleren. Een typisch growth marketingplan bevat:

Volledige funnel-tactieken, van bewustwording tot ambassadeurschap

KPI's, zoals groeipercentage, retentiepercentage, churn, klantwaarde en tevredenheidscijfers

Activiteiten die groei stimuleren, zoals evenementen of webinars

Hulpbronnen voor het uitvoeren van campagnes, zoals e-books, whitepapers, casestudy's, enz.

7. Influencer marketing abonnement

Traditioneel zou dit een merkambassadeurschap kunnen worden genoemd, waarbij beroemdheden worden ingezet om het merk te promoten. In de ruimte van sociale media verwijst het influencer marketingplan naar de strategie van een organisatie om populaire online persoonlijkheden in te schakelen om hun producten of diensten uit te leggen, erover te informeren en deze aan te bevelen.

Een goed influencer marketing plan moet zorgvuldig en doordacht zijn. Hieronder leest u wat dat inhoudt.

Lijst van influencers wier content en filosofie aansluiten bij uw merk

Proces van het uitproberen, gebruiken en aanbevelen van uw product

Vergoeding en gerelateerde informatie voor het publiek van de influencer

Kader voor het meten van het rendement van influencermarketingactiviteiten

8. Marketingplan lancering

Een goede productlancering inspireert potentiële gebruikers om het nieuwe product dat u aanbiedt te overwegen of zelfs te proberen. Om dit te bereiken, omvat het lanceringsmarketingplan:

Productpositionering, met details over hoe het product zich verhoudt tot bestaande concurrenten

Educatief materiaal, zoals brochures, demo's, getuigenissen van bèta-gebruikers, enz.

Go-to-market-strategie, inclusief prijsstelling, advertentiecampagnes, partnerschappen, enz.

Pre-lancering (onderzoek, voorbereiding, ontwerpen van waardepropositie), lancering (persberichten, advertenties, evenementen) en post-lanceringsactiviteiten (gegevensanalyse, optimalisaties)

Hoe maak je een effectief marketingplan?

Afhankelijk van de doelen, doelstellingen, reikwijdte, tijdlijn en activiteiten kan uw marketingplanningsproces sterk variëren. Hier zijn de basisstappen om u op weg te helpen.

1. Kies een planningstool

Er zijn verschillende marketingplanningsprogramma's op de markt die u kunnen helpen bij het plannen en organiseren van uw activiteiten. Kies het programma dat het beste bij uw behoeften past. U kunt bijvoorbeeld gewoon een Google-document openen en uw plannen opschrijven.

Als je een volwassen marketingpraktijk hebt, kun je projectmanagementsoftware zoals ClickUp gebruiken om het abonnement te documenteren, samen te werken met belanghebbenden, activiteiten te plannen, taken aan te maken, prestaties te beheren en meer.

Een tool als ClickUp met een gratis sjabloon voor een marketingplan kan je leven een stuk gemakkelijker maken telkens wanneer je plannen maakt.

ClickUp voor marketingteams

2. Nog te doen

Een goed marketingplan is gebaseerd op grondig onderzoek. Enkele van de meest gebruikte marketingonderzoekstechnieken zijn:

SWOT-analyse: onderzoek naar sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen. Deze sjabloon voor een SWOT-analyse van nieuwe producten van ClickUp is een uitstekend startpunt.

Marktsegmentatie: Het organiseren van de markt/het publiek in groepen op basis van demografische gegevens, voorkeuren, gedrag enz. Segmentatie helpt bij het plannen en targeten van marketingcampagnes.

Prijsstrategieën: inzicht in de markt, de concurrentie en de betaalbaarheid van de potentiële klant om de juiste prijsstrategie te bepalen.

3. Stel doelen

De spil van elk goed marketingabonnement is het vaststellen van duidelijke doelstellingen. Zorg ervoor dat uw marketing KPI's:

SMART, dat wil zeggen: specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden

Duidelijk en gemakkelijk te begrijpen voor alle leden van het team

Toegankelijk gedurende de hele looptijd van het marketingplan

Afgestemd op de bedrijfsdoelen

ClickUp-doelen zijn ontworpen om al het bovenstaande en meer mogelijk te maken. Maak taak-/activiteitendoelen. Stel numerieke, monetaire of waar/onwaar-doelen in. Laat de voortgang zich opstapelen en visualiseer de voortgang in procenten voor meerdere doelen in één weergave.

Voortgang bijhouden met ClickUp Goals

4. Maak een lijst van je abonnementen

Dit is het abonnement-gedeelte van uw marketingplan. Maak een lijst van alle marketinginitiatieven die u van plan bent te nemen om uw doelen te bereiken. Vermeld:

Campagneboodschappen

Content en andere middelen die je gaat creëren (goede contentmarketingsoftware kan hierbij helpen)

Verdeeling

Belanghebbenden en hun verantwoordelijkheden

Budgetten

Metingen voor elke activiteit

Plan ze vervolgens in op een tijdlijn om ervoor te zorgen dat alles redelijk haalbaar is. Gebruik een van de sjablonen voor marketingplannen van ClickUp om dit proces te versnellen. Ga aan de slag met de sjabloon voor marketingplannen van ClickUp!

Gratis sjabloon downloaden ClickUp-sjabloon voor marketingabonnementen

Bonus: Hier zijn enkele marketingtools voor kleine bedrijven die u kunt gebruiken om uw plannen te maken.

5. Leg de details vast

Neem zoveel mogelijk informatie op in je marketingplan, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren wanneer het tijd is om aan de slag te gaan.

ClickUp Docs biedt een samenwerkingsruimte en een gebruiksvriendelijke schrijfruimte om moeiteloos gegevens, afbeeldingen, tekst en andere ingesloten elementen te consolideren.

Samen bewerken in realtime. Voeg markeringen, koppen, checklists en meer toe. Als je klaar bent, kun je rechtstreeks taken aanmaken vanuit je ClickUp-documenten voor eenvoudiger marketingprojectmanagement.

Aan de slag ClickUp Documenten voor het maken van duidelijke en effectieve marketingabonnementen

6. Schrijf een samenvatting

Iedereen heeft een korte versie nodig. Schrijf daarom een samenvatting met de belangrijkste punten uit het langere marketingplan. Als dat te veel is, gebruik dan ClickUp Brain om automatisch een samenvatting te maken en deze rechtstreeks in Documenten in te voegen. Et voilà!

7. Dashboards instellen

Stel op basis van uw doelen en projecten dashboards in voor de statistieken die u wilt bijhouden. U kunt ClickUp Dashboards ook gebruiken voor het bijhouden van sleutelprestatie-indicatoren, projectstatistieken en productiviteit in de marketingteams.

Aanpasbare marketing dashboards op ClickUp

8. Evalueer en optimaliseer

Tijdens de uitvoering van het abonnement doe je nieuwe kennis en inzichten op. Gebruik deze om het abonnement te optimaliseren. Als je zoekmachineadvertenties bijvoorbeeld beter presteren dan je investeringen in sociale media, kun je je budget herverdelen.

Marketingplan Analytics en prestatie-indicatoren

Als marketing een creatieve onderneming is, dan is analytics het onderdeel dat ervoor zorgt dat het gefinancierd wordt. In essentie controleert en meet marketing analytics de impact van marketingplannen, zodat teams een maximaal rendement op hun investering kunnen behalen.

Enkele van de meest voorkomende manieren waarop analytics marketingabonnementen versterkt, zijn:

Nauwkeurigheid

Met data en inzichten helpt analytics marketeers campagnes te creëren die de grootste kans van slagen hebben. Als je bijvoorbeeld weet dat de meeste vragen afkomstig zijn van Instagram, kun je investeren in het opzetten van een Instagram-winkel voor verkoop via het platform.

Targeting

Analytics helpt bij het identificeren van de targetmarkt met de grootste waarde en het nauwkeurig richten op deze markt.

Wendbaarheid

In tegenstelling tot vroeger maken teams geen vijfjarenplannen meer. Net als agile softwareteams maken marketeers plannen in kleine sprints. Analytics biedt de mogelijkheid om de resultaten van elke sprint te meten en op basis daarvan te optimaliseren.

Prioriteiten stellen

Facebook- of Instagram-advertenties? Zoekadvertenties of SEO? Billboard of Twitter hashtag? Analytics helpt bij het voorspellen van de potentiële resultaten van elk van deze opties en bij het effectief prioriteren ervan.

Meting

Elke online marketingtool biedt een breed bereik aan statistieken. Om uw abonnement zinvol te maken, moet u zich alleen richten op de statistieken die ertoe doen. Meestal zijn dit de volgende statistieken.

Organisch en betaald verkeer

Klantwervingskosten

Levenslange waarde van klanten

Rendement op uitgaven

Break-even en andere kosten gerelateerde statistieken

Nummers voor marktpenetratie

Als u tot hier hebt gelezen, bent u waarschijnlijk enthousiast om een goed marketingplan voor uzelf op te stellen. Voordat we afscheid nemen, willen we u daarom een eenvoudige handleiding geven voor het opstellen van uw eigen marketingplan.

Veelgestelde vragen over marketingabonnementen

1. Wat is een marketingplan?

Een marketingplan is een operationeel document waarin uw doelen, strategieën, tactieken, activiteiten en meetbare resultaten worden uiteengezet.

Neem het voorbeeld van Visit Baton Rouge. Het marketingplan van Simpleview omvat kwalitatief en kwantitatief onderzoek, gerichte adviezen en aanbevelingen. Enkele opvallende elementen in dit abonnement zijn:

Context rond toeristische cijfers en abonnementen uit het verleden

SWOT-analyse

Profiel van de doelgroepen

Doelen, strategieën en bijbehorende tactieken

2. Wat zijn de acht stappen van een marketingplan?

Kies een marketingplanningstool

Nog te doen

Stel doelen

Maak een lijst van je abonnementen

Leg de details vast

Schrijf een samenvatting

Dashboards instellen

Evalueer en optimaliseer

3. Hoe schrijf ik een marketingplan?

Om een duidelijk en uitgebreid marketingplan op te stellen, moet u de volgende elementen opnemen.

Marktonderzoek : onderzoek naar de grootte van de markt, de normen in de sector, de marktdynamiek, de concurrentie en de producten

Target audience : Analyse van het klantenbestand, inclusief leeftijd, geslacht, taal, rente, voorkeuren, gedrag en levensfase

Doelen : Meetbare marketingdoelen instellen die aansluiten bij de bedrijfsdoelen op het gebied van merkbekendheid, leadgeneratie, conversie, betrokkenheid en ambassadeurschap

Marketingstrategie : de juiste mix van kanalen, campagnes en statistieken ontwikkelen

Budget : middelen toewijzen aan elke marketingactiviteit, bestaande budgetten inzetten in kanalen die een maximaal rendement opleveren

Brand messaging : Het creëren van intelligente, goed onderbouwde content die een solide relatie met potentiële klanten opbouwt en consistent de filosofie van de organisatie weerspiegelt

Monitoring en evaluatie: Test en analyseer de marketingstrategieën om te bepalen welke werken en pas het abonnement dienovereenkomstig aan

