De 11 beste softwareprogramma's voor projectmanagement voor marketingprojecten voor interne teams en bureaus in 2026

Campagnes die altijd lopen. Aankomende deadlines. Krappe budgetten. Marketingteams staan voortdurend onder druk.

Daarnaast moet u creatieve briefings en contentkalenders beheren, campagnestatistieken bijhouden en cross-functionele teams op één lijn brengen.

Software voor projectmanagement brengt orde in deze chaos. Deze platforms bundelen uw marketingactiviteiten in één centrale bron, waardoor iedereen zichtbaarheid krijgt op de voortgang en eventuele knelpunten. Ze helpen ook bij het beheren van marketingtaken om de uitvoering te stroomlijnen en te versnellen met geautomatiseerde werkstroomprocessen die het heen-en-weer-gepraat verminderen.

In deze gids hebben we een lijst samengesteld met de beste softwareplatforms voor projectmanagement voor marketingteams die helpen bij het plannen en opschalen van bedrijfsactiviteiten en het behouden van hun gezond verstand.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam hanteert een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Hier volgt een overzicht van de beste software voor projectmanagement in de marketing, samen met de belangrijkste functies en de prijsstructuur.

Naam van de tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Aangepaste dashboards, Whiteboards, teamsamenwerking, geïntegreerde AI, meerdere weergaven, tools voor redactie Marketingteams en bureaus die behoefte hebben aan een alles-in-één, door AI aangestuurde werkruimte Gratis abonnement beschikbaar; Aangepaste prijzen voor ondernemingen Wrike Wrike AI, aanpasbare aanvraagformulieren, redactie, Gantt-grafieken Marketingteams die grote hoeveelheden verzoeken, middelen en goedkeuringen van creatief materiaal beheren en geavanceerde rapportagebehoeften hebben Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 10 per gebruiker per maand Asana AI Studio, teamprioriteiten, taakopmerkingen, taken, Work Graph® Marketingteams die multichannelcampagnes uitvoeren en zichtbaarheid nodig hebben in hoe elke taak bijdraagt aan de doelstellingen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 13,49 per gebruiker per maand Zoho Projects Sjablonen, Blueprint-editor, kritiek pad-weergave, AI-ondersteuning, integratie met het Zoho-ecosysteem Marketingteams die op zoek zijn naar betaalbare tools om projecten te bijhouden, te automatiseren en samen te werken op één platform Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 4 per gebruiker per maand ProofHub Taaklijsten, aangepaste rollen, annotatietool, gantt-grafiek, ProofHub-formulieren Interne marketingteams die behoefte hebben aan een centrale ruimte voor samenwerking, discussies en redactie van creatief materiaal Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen beginnen bij $ 50 per maand per gebruiker Teamwork Intakeformulieren, urenregistratie, klantenportaal, AI-ondersteuning, portfolioborden Marketingbureaus die naast campagneplanning ook werk van klanten, vaste contracten en facturen beheren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 10,99 per maand per gebruiker Nifty Orbit AI, Roadmap-weergave, Swimlane-weergave, Mijlpalen, Documenten Marketingteams die op zoek zijn naar werkstroomautomatisering, het bijhouden van mijlpalen en voorspellende inzichten met AI Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 49 per maand per gebruiker Hive Hive Automatisering, AI-ondersteuning, tijdsregistratie, e-mail en berichten, Zoom-integratie Marketingteams die behoefte hebben aan ingebouwde redactie, goedkeuringen en AI-gestuurde ondersteuning Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 5 per maand per gebruiker Basecamp Focusmodus, Doors, Hey-menu, gedeelde kalenders, Hill Charts, Pings Kleine marketingteams en start-ups die op zoek zijn naar eenvoudige manier om projecten bij te houden en te communiceren Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 15 per maand per gebruiker Workfront AI, capaciteitsplanning, aangepaste weergaven, goedkeuringswerkstroom, integratie met Adobe-tools Marketingteams van grote ondernemingen die grootschalige digitale marketingcampagnes beheren met geïntegreerde Adobe-werkstroomen Aangepaste prijzen Trello Visuele borden, tijdlijnweergave, Trello Planner, Trello Inbox, aangepaste kaarten, bordknoppen Marketingteams die de voorkeur geven aan een eenvoudige, visuele tool voor campagnekalenders, gebeurtenissen en creatieve werkstroomen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen vanaf $ 6 per maand per gebruiker

Functies waar u op moet letten bij software voor projectmanagement voor marketingprojecten

Niet alle projectmanagementplatforms zijn speciaal ontwikkeld voor marketeers. Om te voorkomen dat je een tool kiest die meer werk oplevert dan dat hij bespaart, zijn dit de functies waaraan je prioriteit moet geven:

Campagne- en taakbeheer: Aangezien uw marketingteam op elk moment meerdere deliverables beheert, moet u op zoek gaan naar een platform dat flexibel taakbeheer biedt via lijsten, Kanban-borden, kalenders en gantt-grafieken

Samenwerking op het gebied van content en assets: Functies zoals het delen van bestanden, versiebeheer en Redactie zijn onmisbaar voor projectmanagers in het gebied van marketing, aangezien campagnes vaak meerdere afdelingen en zelfs externe partners omvatten

Functieoverschrijdende zichtbaarheid: Dankzij dashboards, Dankzij dashboards, werklastbeheer en tijdsregistratie in projectmanagementsoftware kunnen leidinggevenden knelpunten vroegtijdig signaleren en ervoor zorgen dat iedereen zich bij complexe projecten aan de deadlines houdt

Goedkeuringswerkstroomen: Campagnes lopen vaak vertraging op omdat er gewacht moet worden op goedkeuring door belanghebbenden. Zoek naar oplossingen Campagnes lopen vaak vertraging op omdat er gewacht moet worden op goedkeuring door belanghebbenden. Zoek naar oplossingen voor marketingprojectmanagement waarmee u goedkeuringswerkstroomen kunt automatiseren

Prestatiebijhouding: Zoek naar tools met dashboards, analyses en functies voor het bijhouden van doelen die de voortgang van het project koppelen aan Zoek naar tools met dashboards, analyses en functies voor het bijhouden van doelen die de voortgang van het project koppelen aan marketing-KPI's

Integratie met marketingtechnologiestack: Of je nu campagnegegevens uit HubSpot, bestanden uit Google Drive of updates in Slack synchroniseert, integraties maken gegevensuitwisseling mogelijk

Schaalbaarheid en aanpassingsmogelijkheden: Let op aangepaste velden, sjablonen en beheerfuncties op niveau van de onderneming, zodat u het platform kunt aanpassen naarmate uw campagnes en teams zich ontwikkelen

AI-gestuurde ondersteuning: Kies marketingprojectmanagementsoftware die AI-gestuurde taaktautomatisering, contentgeneratie en werklastprognoses biedt om repetitieve taken te verminderen

De beste software voor het beheren van marketingprojecten

Hieronder hebben we een lijst samengesteld met de beste software voor projectmanagement voor marketingprojecten die u kunt gebruiken.

1. ClickUp (Het meest geschikt voor marketingteams en bureaus die een alles-in-één werkruimte nodig hebben)

Houd alle campagnetaaken bij met de campagnelijsten van ClickUp

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, centraliseert je marketingcampagnes, creatieve werkstroomen en samenwerking tussen teams.

Met de oplossing voor projectmanagement van ClickUp krijg je drie blokken voor naadloze samenwerking aan je marketingplan.

Maak geneste pagina's in ClickUp Documenten om SOP's, campagnebriefings, strategische playbooks, creatieve kalenders en meer vast te leggen

De eerste, ClickUp Docs, is een tool voor gezamenlijke documentatie die je campagnebriefings, richtlijnen voor berichten, concepten voor advertentieteksten en zelfs aantekeningen over leerprocessen centraliseert.

Met realtime bewerking en inline opmerkingen kunnen meerdere teamleden tegelijkertijd content opstellen, beoordelen en verfijnen. Het is perfect voor de coördinatie tussen tekstschrijvers, ontwerpers en campagnemanagers.

Je kunt ook teamgenoten @vermelden, taken koppelen of dashboards rechtstreeks in een document insluiten, zodat de context nooit verloren gaat.

Gebruik ClickUp Whiteboards om je marketingcampagnes en projectwerkstroom in kaart te brengen

ClickUp Whiteboards zet je marketingbrainstorms en merkverhalen om in een blauwdruk voor uitvoering. Als je AI-gestuurde virtuele canvas kun je met Whiteboards je campagneconcept schetsen, plaknotities, vormen of afbeeldingen toevoegen en trechters of werkstroomvisualisaties visualiseren.

Whiteboards zijn ideaal voor visuele samenwerking voor teams die op afstand of hybride werken: meerdere belanghebbenden kunnen in realtime ideeën uitwerken, met live cursors en naadloze updates.

Houd je marketingstatistieken bij met ClickUp Dashboards

Vervolgens kunnen marketingmanagers met behulp van ClickUp dashboards al hun campagnes en activiteiten op één plek bijhouden.

Van het bijhouden van campagnebudgetten en uitgaven tot het bijhouden van gedetailleerde campagneprestaties, projectstatus en het rendement op advertentie-uitgaven: aanpasbare dashboards doen het allemaal voor u.

Als je weinig tijd hebt of even geen inspiratie hebt, is ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, je partner voor het brainstormen.

Brainstorm over ideeën voor marketingcampagnes met ClickUp Brain

Brain helpt je bij het bedenken van campagne-ideeën, het plannen van marketingstrategieën, het schrijven van blogopdrachten, het opstellen van voortgangsrapporten, het samenvatten van onderzoek en nog veel meer.

Het marketingplatform van ClickUp biedt ook kant-en-klare sjablonen voor elke use case. Als voorbeeld helpt de sjabloon voor socialemediaposts van ClickUp je bij het plannen en organiseren van socialemediacontent, zodat je weet wat er wanneer live gaat.

Ontvang een gratis sjabloon Maak een uniform plan voor al je socialemediaposts, uitgesplitst per kanaal, met behulp van de sjabloon voor socialemediaposts van ClickUp

Met dit sjabloon kunt u:

Maak taken met aangepaste statussen zoals Geannuleerd, Voltooid, Ter goedkeuring, Ter herziening en In uitvoering om de voortgang in elke fase bij te houden

Gebruik aangepaste velden om content op sociale media te categoriseren en attributen toe te voegen

Organiseer informatie met behulp van 6 aangepaste weergaven, waaronder Content Library, Content Stage en meer

De beste functies van ClickUp

Redactie : Stroomlijn creatieve beoordelingen met : Stroomlijn creatieve beoordelingen met ClickUp Redactie — plaats opmerkingen rechtstreeks op afbeeldingen, video's of PDF's, zodat ontwerpers en marketeers snel op feedback kunnen reageren

Clips : Neem korte updates of walkthroughs op en deel ze met : Neem korte updates of walkthroughs op en deel ze met ClickUp Clips , zodat je context kunt geven aan je campagne zonder dat je daarvoor hoeft te bellen

Notetaker : Leg vergadernotities en actiepunten vast met : Leg vergadernotities en actiepunten vast met ClickUp's AI Notetaker , zet ze vervolgens om in taken of deel ze direct met je team

Werklastbeheer : verdeel je middelen slim met behulp van : verdeel je middelen slim met behulp van de ClickUp-werklastweergave om te zien wie er overbelast of onderbenut is in de verschillende campagnes

Efficiënte uitvoering: Houd de uitvoering van je campagne gestructureerd met Houd de uitvoering van je campagne gestructureerd met ClickUp's tijdsregistratie voor projecten , zodat je uren kunt registreren voor factureerbaar of niet-factureerbaar marketingwerk.

Contextuele chat : houd iedereen op één lijn met : houd iedereen op één lijn met ClickUp Chat — gesprekken vinden plaats precies waar het werk gebeurt, waardoor versnipperde feedback wordt voorkomen

Aangepaste statussen : voeg met : voeg met Aangepaste statussen in ClickUp aangepaste fasen toe aan taken, zoals “In uitvoering” of “In beoordeling”, en zorg ervoor dat elk marketingresultaat een duidelijke werkstroom doorloopt

Toegewezen opmerkingen : Wijs actiepunten rechtstreeks vanuit feedback toe met : Wijs actiepunten rechtstreeks vanuit feedback toe met ClickUp's Toegewezen opmerkingen om suggesties direct om te zetten in traceerbare taken

Flexibele weergaven: Plan, voer uit en monitor campagnes met behulp van verschillende weergaven, zoals kalender, lijst, Kanban, tijdlijn en meer

Limiet van ClickUp

Het kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers; het kost tijd en moeite om de tool onder de knie te krijgen en in te stellen