Een dag uit het leven van een marketingmanager: inzichten van experts

Marketingmanagers zijn veelzijdige professionals die cruciaal zijn voor het succes van marketingactiviteiten. Het is hun taak om de marketingactiviteiten te plannen, rekening houdend met de algemene bedrijfsstrategie. Ze wijzen middelen toe en houden toezicht op de voortgang van de activiteiten en de bedrijfsontwikkeling, waardoor ze helpen ideeën om te zetten in resultaatgerichte campagnes. 🙌

De lijst met dagelijkse verantwoordelijkheden van de marketingmanager is lang en divers. Van het bijwonen van vergaderingen met het hoger management en collega's tot het oplossen van nieuwe problemen: hun dag zit boordevol activiteiten. Daarom moeten ze georganiseerd zijn en gebruikmaken van beschikbare tools en automatisering.

Als je geïnteresseerd bent in dit veeleisende maar lonende beroep, krijg je in dit artikel meer informatie over het beroep. We zetten een dag uit het leven van een marketingmanager op een rijtje, waarbij we ingaan op veelvoorkomende taken, uitdagingen en technologie.

Wie is een marketingmanager?

Marketing is een veelzijdig vakgebied waarbij allerlei soorten professionals betrokken zijn, zoals tekstschrijvers, marktonderzoekers en grafisch ontwerpers. De marketingmanager fungeert als schakel tussen al deze rollen.

Ze plannen, coördineren en houden toezicht op marketing- of reclame-inspanningen binnen het team of bureau, en zorgen ervoor dat alles soepel verloopt. Naast managementtaken zijn ze vaak betrokken bij het produceren en uitvoeren van de bewerking van content, het bedenken van ideeën en het onderhouden van public relations.

Om al dit werk aan te kunnen, moet de marketingmanager beschikken over:

Organisatie- en tijdmanagementvaardigheden

Communicatieve vaardigheden

Leiderschapskwaliteiten

Creativiteit en nieuwsgierigheid

Strategisch denken

Probleemoplossend vermogen

Marketingmanagers moeten zich opwerken naar deze rol. Ze beginnen als marketeer, behalen vervolgens een certificaat in een specifiek marketinggebied dat hen aanspreekt en bereiken hun droombaan via interne of externe promotie. In de meeste gevallen is een diploma in marketing niet noodzakelijk om deze carrière te beginnen, maar ervaring en relevante technische kennis zijn dat wel. 📚

Rollen en verantwoordelijkheden van een marketingmanager

De taken van een marketingmanager variëren afhankelijk van de branche, de grootte van de organisatie en vele andere factoren. Tot hun typische verantwoordelijkheden behoren:

Marketingcampagnes plannen : De manager moet de missie van de werkgever en de behoeften van de client begrijpen, en vervolgens zijn creativiteit en strategisch denkvermogen inzetten om campagne-ideeën te bedenken en uit te werken. Hij of zij neemt ook deel aan het vaststellen, implementeren en bijstellen van De manager moet de missie van de werkgever en de behoeften van de client begrijpen, en vervolgens zijn creativiteit en strategisch denkvermogen inzetten om campagne-ideeën te bedenken en uit te werken. Hij of zij neemt ook deel aan het vaststellen, implementeren en bijstellen van marketingdoelen en key performance indicators (KPI's)

Beheer van verschillende middelen: De marketingmanager wijst werk toe op basis van individuele capaciteiten en vaardigheden en voert de verdeling van De marketingmanager wijst werk toe op basis van individuele capaciteiten en vaardigheden en voert de verdeling van het marketingbudget uit

Toezicht houden op de uitvoering van campagnes: De manager houdt toezicht op en neemt deel aan de uitvoering van campagnes, en ondersteunt waar nodig. Hij of zij moet ervoor zorgen dat de taken van het marketingproject op tijd worden voltooid

Prestatiestatistieken analyseren: Samen met specialisten houdt de manager de KPI's in de gaten terwijl de campagne loopt en nadat deze is afgerond. Ze stellen marketingrapporten op om het hoger management op de hoogte te houden van de voortgang en prestaties.

Verbeteringsstrategieën opstellen: Door de prestaties van het team te beoordelen en te vergelijken met die van concurrenten, brengt de manager verbeterpunten in kaart en stemt hij de aanpak af op toekomstige projecten

Inzicht in het dagelijkse leven van een marketingmanager

De dagelijkse taken van een marketingmanager verschuiven naargelang de verschillende projectfasen, nieuwe problemen en veranderende behoeften van klanten. Hieronder beschrijven we een typische dag.

Eerste helft van de dag: Strategie en planning

Meestal begint het eerste uur van de werkdag van een marketingmanager met koffie en het checken van e-mails en berichten. ☕

Zodra ze hun cafeïneboost hebben gehad, bereiden ze zich voor op de dag door hun persoonlijke lijst met nog te doen taken en het taakbeheerplatform door te nemen. Ze delegeren werk aan hun teamleden en sturen hen herinneringen toe om deadlines te respecteren en de database bij te werken.

Een groot deel van de dag wordt besteed aan vergaderingen, zoals:

Dagelijkse stand-ups

Wekelijkse brainstormsessies

Individuele vergaderingen met teamgenoten

Vergaderingen met de leidinggevende en andere leidinggevenden

Aangezien de meeste communicatie asynchroon verloopt, biedt een vergadering een waardevolle gelegenheid voor directe interactie en snelle besluitvorming.

De marketingmanager moet regelmatig contact opnemen met teamgenoten om hun voortgang te beoordelen, hulp te bieden en vragen of zorgen te beantwoorden. Als er zich problemen voordoen, wordt het oplossen daarvan de prioriteit van de manager. Door snel te handelen, kan hij ervoor zorgen dat het marketingprojectplan op schema blijft.

Vergaderingen met leidinggevenden bestaan doorgaans uit het bedenken van ideeën, strategische planning en rapportages over de voortgang.

Een deel van de dag van een marketingmanager gaat naar onderzoek en het bedenken van ideeën. Ze volgen trends op sociale media en andere kanalen, onderzoeken de marketingstrategieën van concurrenten en bedenken creatieve nieuwe campagnes.

Ondanks hun bovennatuurlijke vaardigheden zijn marketingmanagers ook maar mensen. Ze genieten net zo veel van hun lunchpauze als ieder ander. 🌮

Tweede helft van de dag: Toepassing en evaluatie

De marketingmanager besteedt het tweede deel van de dag meestal aan het toezicht houden op het werk en ervoor zorgen dat dit aansluit bij de strategie – ze geven leiding aan teams. Dat kan het volgende omvatten:

Toezicht houden op de marketingactiviteiten en individuele prestaties

Content beoordelen en goedkeuren vóór publicatie

Hiaten in de kalender opsporen

Brainstormen over nieuwe content en campagnes

Het schrijven van cruciale content, zoals advertenties, landingspagina's en posts op sociale media

Processen in kaart brengen om de werkstroom te evalueren en te verbeteren

Prestatieanalyses onderzoeken om verbeterpunten te identificeren

Feedback is een essentieel onderdeel van marketingactiviteiten. De manager is verantwoordelijk voor het ontvangen, geven en implementeren ervan.

Zij vormen de brug tussen het hogere en lagere niveau van de organisatie. Zij vertegenwoordigen en brengen de behoeften van beide groepen in evenwicht. Wanneer het hogere management feedback geeft, moet de manager ervoor zorgen dat dit terug te zien is in het werk van elke medewerker. Als het team van de manager zorgen heeft die de betrokkenheid van het hogere management vereisen, is de manager verantwoordelijk voor het doorgeven daarvan.

Aan het einde van de werkdag houdt de marketingmanager zich meestal bezig met administratieve taken en zorgt hij of zij ervoor dat de werkruimtes opgeruimd blijven. Ze beantwoorden eventuele resterende berichten en bereiden zich voor op de volgende dag. 🌇

Marketingmanagement in de business-to-business-sector

Business-to-business (B2B) marketing vereist een andere managementaanpak dan business-to-consumer (B2C) marketing. De doelgroep is kleiner en beter geïnformeerd, en er staat meer op het spel, wat leidt tot langere verkoopcyclusen.

Het doel van B2B-marketing is het opbouwen van geloofwaardigheid en vertrouwen in het merk. Het is ook gericht op het onderhouden van langdurige relaties met gerichte content en gepersonaliseerde berichten. Terwijl B2C zich richt op massamedia en sociale media, omvatten de gebruikelijke marketingkanalen van B2B:

Contentmarketing

E-mailmarketing

Gebeurtenissen

Netwerken

De B2B-contentmarketingstrategie draait om geavanceerde educatieve content die waarde biedt aan de klanten en inspeelt op hun behoeften. Ook benadrukt deze de impact van het gepromote product of de gepromote dienst op het bedrijf van de klant.

Wat statistieken betreft, richt de B2B-marketingmanager zich op resultaten op de lange termijn in plaats van op directe resultaten. Ze meten doorgaans de customer lifetime value (CLV), conversiepercentages en het rendement op investering (ROI).

Veelvoorkomende uitdagingen van een marketingmanager

Marketingmanagers staan dagelijks voor veel uitdagingen. Sommige zijn plotseling en onverwacht, andere horen nu eenmaal bij het werk. Hieronder bespreken we de meest voorkomende uitdagingen in dit beroep en de beste manieren om hiermee om te gaan.

Beperkt budget

De meeste marketingmanagers krijgen op een gegeven moment te maken met limieten in het budget. Deze limieten kunnen om vele redenen ontstaan, zoals verschuivingen in de prioriteiten van de organisatie en economische voorwaarden.

Om hiermee om te gaan, moeten marketingmanagers hun marketingplan zorgvuldig opstellen en middelen toewijzen. Ze moeten duidelijke doelen definiëren, zodat ze prioriteit kunnen geven aan de initiatieven die het meest relevant zijn. Daarna moeten ze kanalen en tactieken evalueren en selecteren die het minst kosten maar de hoogste resultaten opleveren. Meestal zijn dat sociale media, e-mail, contentmarketing en aanbevelingen van klanten.

De manager kan mogelijk kosten besparen door te onderhandelen met leveranciers. Het kan ook kosteneffectief zijn om de strategie te richten op klantenbinding in plaats van klantenwerving. Studies hebben keer op keer aangetoond dat het werven van nieuwe klanten veel duurder is dan het behouden van bestaande klanten.

De marketingmanager moet toezicht houden op de bedrijfsvoering om de productiviteit van het marketingbureau bij alle taken te waarborgen. Hij of zij moet prestatieanalyses bijhouden om het marketingplan bij te sturen voor optimale resultaten en ROI. 💸

Voortdurende veranderingen

Het plan van een marketingmanager mag nooit statisch zijn. Het moet meegroeien met veranderingen in klantgedrag en marketingtrends. Om ervoor te zorgen dat zijn of haar afdeling of bureau bijblijft, moet de manager voortdurend onderzoek doen en op de hoogte blijven. Dit kan door middel van:

Marktonderzoek: Het verzamelen en analyseren van kwantitatieve gegevens, zoals klantanalyses, en kwalitatieve gegevens aan de hand van enquêtes en focusgroepen

Online bronnen: De manager moet regelmatig relevante en betrouwbare publicaties lezen om op de hoogte te blijven.

Concurrentieanalyse: Andere bureaus hebben de veranderingen wellicht al opgemerkt, en het kan nuttig zijn om hun werkwijzen en aanpassingsmethoden te bestuderen

Branche-gebeurtenissen: Conferenties en andere gebeurtenissen zijn een uitstekende manier om meer te weten te komen over de huidige stand van zaken in de branche en trends te bespreken met andere professionals

Grote hoeveelheden gegevens

Hoewel data cruciaal zijn voor het succes van een marketing- of reclamebureau, kan het al snel overweldigend worden naarmate het bureau groeit. 😶‍🌫️

Daarom moet de marketingmanager zijn databronnen zorgvuldig kiezen. Hij moet KPI's vaststellen voor zijn doelen en irrelevante gegevens verwijderen die alleen maar ruimte innemen. Hij moet ook beschikken over een degelijk gegevensbeheersysteem om gegevens uit meerdere bronnen te integreren, te ordenen en toegankelijk te maken.

Het is raadzaam om gebruik te maken van automatisering voor het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens, omdat dit tijd bespaart en fouten vermindert.

Gegevens moeten bovendien veilig, nauwkeurig en volledig zijn; de manager moet robuuste maatregelen voor gegevensveiligheid implementeren. Ook moet hij of zij gegevens controleren en valideren om ervoor te zorgen dat ze geschikt zijn voor analyse.

Hoge werklast en stress

Gezien het aantal verantwoordelijkheden dat elke dag op hem of haar rust, is de rol van marketingmanager stressvol. Dit geldt vooral als men nog niet veel ervaring heeft met leidinggeven of de moeilijke taak heeft om activiteiten uit te breiden, processen te standaardiseren en strategieën te ontwikkelen om de groei van de komende jaren in goede banen te leiden.

Ook al lijkt het niet altijd mogelijk, managers moeten pauzes nemen en voor zichzelf zorgen. Daarnaast moeten ze er alles aan doen om hun werk beter beheersbaar te maken.

De sleutel tot het omgaan met een hoge werklast is een zorgvuldige organisatie. De manager kan het werk van anderen niet overnemen. Hij of zij moet weten hoe taken effectief kunnen worden gedelegeerd, zodat niemand overwerkt raakt, inclusief zichzelf. Dit kan door de werkstroom van het marketingteam te analyseren en deze voortdurend bij te sturen naarmate er nieuwe informatie beschikbaar komt.

Tegenwoordig zijn er diverse technologische hulpmiddelen beschikbaar om marketingactiviteiten te plannen en te begeleiden. De manager zou hiervan gebruik moeten maken om de druk op de schouders wat te verlichten.

Of hij nu marketing voert voor een klein bedrijf of een wereldwijde organisatie, de marketingmanager moet tools gebruiken om de dagelijkse marketingactiviteiten te stroomlijnen, de zichtbaarheid van het werk te verbeteren en fouten of miscommunicatie te voorkomen.

Marketingmanagers maken gebruik van analysetools om gegevens over de prestaties van marketingcampagnes te verzamelen en te beoordelen. Met deze tools kunnen ze datagestuurde beslissingen nemen om hun inspanningen te optimaliseren.

Terwijl analysetools zich richten op recente en specifieke inzichten, geven business intelligence (BI)-tools managers een breder beeld van het bedrijfslandschap, waarbij gegevens uit meerdere databronnen worden meegenomen. BI-tools en de inzichten die ze bieden, helpen bij het begrijpen van de doelgroep en sturen de algemene bedrijfsstrategie.

Met gespecialiseerde tools voor zoekmachineoptimalisatie (SEO), e-mail, sociale media en contentbeheer kunnen marketingmanagers campagnes via verschillende kanalen plannen en uitvoeren. U kunt gebruikmaken van: