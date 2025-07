Hoe we met ClickUp zijn overgestapt van het aanmaken van content naar contentproductie

Als Senior Content Manager bij ClickUp heb ik jarenlang ervaring opgedaan in de steeds veranderende wereld van contentproductie. Ik heb alle rollen vervuld, van blogschrijver tot campagnestrateeg, en ik heb met eigen ogen gezien hoe de juiste processen en tools het succes van een contentteam kunnen maken of breken.

Vandaag wil ik mijn visie delen op de grootste uitdagingen bij contentproductie, hoe we deze hebben overwonnen en waarom ClickUp onze enige bron van waarheid is geworden voor contentactiviteiten en het contentproductieproces.

De uitdaging van contentproductie: meer dan alleen woorden

Contentproductie gaat niet alleen over het schrijven van blogs of het lanceren van campagnes. Het gaat om het afstemmen van strategieën, het beheren van werkstromen, het samenwerken tussen teams en het zorgen dat alle middelen meetbare resultaten opleveren.

Maar laten we eerlijk zijn: de meeste content teams worstelen met drie belangrijke pijnpunten:

Gebrek aan afstemming van doelen: Te vaak creëren teams content omwille van de content, zonder duidelijke doelstellingen, een duidelijk begrip van de behoeften van hun doelgroep of meetbare KPI's. Dit leidt tot verspilde inspanningen en gemiste kansen. Versnipperde tools en processen: De moderne digitale contentstack is een lappendeken van documenten, chats, projectborden en reviewtools. Het springen tussen platforms is funest voor de efficiëntie en maakt samenwerking tot een hoofdpijndossier. Chaos in contentbeheer: Na publicatie verdwijnt content vaak in het niets. Teams raken assets kwijt, missen kansen om content te hergebruiken, negeren waardevolle content van gebruikers en verspillen tijd aan het opnieuw maken van content die al bestaat.

Klinkt dat bekend? Ik heb het ook meegemaakt. Maar het hoeft niet zo te zijn.

Ons keerpunt: een uniforme content engine bouwen

Bij ClickUp hebben we besloten om deze uitdagingen aan te gaan. Dit is hoe we dat hebben gedaan:

1. Strategie en doelen documenteren

Alles begint met duidelijkheid. We gebruiken ClickUp Docs om onze contentstrategie, campagnedoelen en projectbriefings uit te werken. Deze documentatie verdwijnt niet in iemands inbox, maar is voor iedereen toegankelijk, zodat elk teamlid weet waar we naartoe werken en waarom.

Doelen zijn zichtbaar, uitvoerbaar en direct gekoppeld aan onze marketingdoelstellingen.

2. Het aanmaken en samenwerken stroomlijnen

Het aanmaken van content betekende vroeger heen en weer schakelen tussen Google Documenten, Slack, projectmanagementtools en eindeloze e-mailthreads. Nu gebeurt 90% van ons werk in ClickUp. Documenten, taken en chatten zijn allemaal met elkaar verbonden. Ik kan een blog opstellen, taken toewijzen en samenwerken met belanghebbenden, allemaal zonder het platform te verlaten.

Geautomatiseerde triggers zorgen ervoor dat onze beoordelingscycli strak verlopen en dat iedereen precies weet waar de nieuwste versie te vinden is.

3. Beheer en hergebruik van content

Zodra content live is, is het werk nog niet gedaan. ClickUp fungeert als onze contentdatabase, waardoor het eenvoudig is om assets bij te houden, bij te werken en opnieuw te distribueren. Heb je die landingspagina van vorig kwartaal nodig? Je hoeft er alleen maar naar te zoeken. Wil je een casestudy hergebruiken voor een nieuwe campagne?

Breng uw campagne in kaart op een tijdlijn, werk samen met teams en visualiseer al uw contentmarketingdoelen met de ClickUp-sjabloon voor campagnekalenders

Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden.

Werkstroom in de praktijk: campagnes voor de volledige funnel – gewoon door te praten met ClickUp

Onlangs heb ik een volledige contentcampagne voor de hele funnel geproduceerd, letterlijk alleen door te praten met ClickUp en ClickUp Brain.

Hieronder wordt het proces beschreven, waaruit blijkt hoe één marketeer even snel kan werken als een team van tien of twintig mensen:

Campagneplanning met Whiteboards:

Ik ben begonnen met het in kaart brengen van de campagne op ClickUp Whiteboards. Dat is de eenvoudigste manier om de funnel te visualiseren, stakeholders op één lijn te brengen en ervoor te zorgen dat alles er goed uitziet voor goedkeuring.

Tekst genereren met ClickUp Brain:

Met ons thought leadership-rapport als basis vroeg ik ClickUp Brain om het rapport te analyseren, sleutels thema's te extraheren en drie scroll-stopping meta-advertenties te genereren die gericht zijn op onze doelgroep. ClickUp Brain citeerde statistieken uit het rapport en herschreef de advertenties volgens onze best practices, zonder dat er handmatige opmaak nodig was.

Naadloos aanmaken van documenten en samenwerken:

De gegenereerde advertenties werden direct in een ClickUp-document geplaatst, dat ik rechtstreeks in het whiteboard heb ingesloten. Het document is volledig interactief: mijn team kan scrollen, bewerken en opmerkingen plaatsen in realtime, allemaal binnen ClickUp.

Advertentieontwerp en assetbeheer:

Nadat ik advertentieafbeeldingen had gegenereerd, heb ik ze naar het document geüpload en alles in het whiteboard opgenomen. Het vinden en beheren van creatieve assets is heel eenvoudig wanneer alles op één plek staat.

Nurture-campagne voor de onderkant van de trechter:

Vervolgens vroeg ik ClickUp Brain om een reeks nurture-e-mails te schrijven voor leads die het rapport downloaden, volgens onze best practices voor het schrijven van e-mails. De AI haalde feiten uit het rapport, formatteerde de e-mails en zorgde ervoor dat alles overeenkwam met onze stijlgids.

Geautomatiseerde contentbeoordeling:

Ik stuurde de nurture-e-mails naar onze Content Review Agent in ClickUp Chat. De agent beoordeelde de tekst in realtime, gaf bruikbare suggesties op basis van onze stijlgids en ik kon het document snel bijwerken met de verbeterde versie, zonder te hoeven kopiëren en plakken.

Het resultaat:

In slechts één werkstroom heb ik een volledige funnel-campagne gepland, gemaakt, beoordeeld en afgerond, zonder ClickUp te verlaten of van tool te wisselen. Alles was spraakgestuurd, AI-aangedreven en volledig collaboratief.

Uw contentdatabase beheren: eenvoudig hergebruiken en herdistribueren

Een van de krachtigste aspecten van ClickUp is hoe eenvoudig het is om uw volledige contentdatabase te beheren:

Lijstweergave: Organiseer al uw content-assets in één aanpasbare weergave. Filter, groepeer en sorteer op basis van criteria zoals status, eigenaar, campagne of publicatiedatum.

Taken in meerdere lijsten: Wijs één content-asset toe aan meerdere lijsten (bijvoorbeeld 'Blogberichten', 'Casestudy's' en 'Campagnes') voor maximale zichtbaarheid en samenwerking tussen teams, zonder duplicatie.

Aangepaste velden en AI-aangepaste velden: Houd elk detail bij, van contenttype en trechterfase tot SEO-zoekwoorden en prestatiestatistieken. AI-aangepaste velden kunnen automatisch metadata extraheren en bijwerken, waardoor u tijd bespaart en de nauwkeurigheid verbetert.

Verbonden zoeken: vind direct elk item, ongeacht waar het zich in uw werkruimte bevindt. Verbonden zoeken toont gerelateerde content, waardoor u eenvoudig mogelijkheden voor hergebruik en herdistributie kunt identificeren.

Met deze functies kunt u de levensduur en impact van elk stukje content maximaliseren, zodat niets verloren gaat en alle assets in al uw marketingprogramma's kunnen worden gebruikt.

Het verschil van ClickUp: AI en automatisering

Wat ClickUp echt onderscheidt, is hoe diep AI in onze werkstromen is geïntegreerd. ClickUp AI is niet alleen een schrijfassistent, maar is ook getraind in ons merk, onze berichtgeving en onze best practices. Wanneer ik content opstel, begrijpt de AI al onze stem en onze doelen, wat uren aan herwerk bespaart en consistentie garandeert.

We hebben zelfs een aangepaste Content Review Agent in ClickUp Chat gebouwd.

Lever uw concept in en de agent geeft direct feedback, een score en suggesties voor verbeteringen op basis van onze stijlgids en campagnedoelstellingen. Dit heeft de revisiecycli drastisch verkort en ons vertrouwen in alle assets die we leveren vergroot.

Conclusie: Contentproductie, opnieuw uitgevonden

Contentproductie zal altijd complex blijven, maar dat hoeft niet chaotisch te zijn. Door onze strategie te centraliseren, samenwerking te stroomlijnen en AI-aangedreven tools in te zetten, heeft ClickUp de manier waarop we content creëren, beheren en meten volledig getransformeerd.

Als u klaar bent om duidelijkheid en efficiëntie in uw contentactiviteiten te brengen, is het tijd om ClickUp te proberen. Begin vandaag nog en ontdek hoeveel meer uw team samen kan bereiken.

Klaar om je contentproductie naar een hoger niveau te tillen? Ga nu aan de slag met ClickUp!