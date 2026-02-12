Grafische ontwerptrends waarmee uw bedrijf zich in 2026 kan onderscheiden

Elk jaar zien we nieuwe trends opkomen in de ontwerpindustrie en oude trends verdwijnen; 2024 vormt daarop geen uitzondering. Kunstmatige intelligentie (AI) staat momenteel centraal in een transformatieve verschuiving, die zowel onze methoden om dingen aan te maken als onze visuele stijlen verandert.

3D-hypersurrealisme, heatmapping en op de natuur geïnspireerde prints zijn enkele trends die het grafische ontwerp in 2024 zullen veranderen. Of je nu een doorgewinterde grafisch ontwerper bent of een beginner, het is een spannende tijd om deel uit te maken van deze scene.

Deze blogpost geeft een overzicht van de verschillende ontwerpelementen die vandaag de dag de vorm geven aan hoe we communiceren, inspireren en contact maken, en hoe je deze kunt inzetten voor de branding van je bedrijf.

Maar voordat we daarop ingaan, laten we eerst de basisbegrippen op een rijtje zetten en begrijpen wat grafisch ontwerp inhoudt en waarom het essentieel is om de trends op dit gebied te bestuderen.

Wat is grafisch ontwerp?

Het American Institute of Graphic Arts (AIGA®) definieert grafisch ontwerp als de ‘kunst en praktijk van het plannen en uitdragen van ideeën en ervaringen met visuele en tekstuele content’.

De content zelf kan zo eenvoudig zijn als een bedrijfslogo (zoals het Swoosh-vinkje van Nike) of zo complex als de pagina-layouts op een website.

Bijna iedereen houdt zich tegenwoordig op de een of andere manier bezig met grafisch ontwerp – of het nu gaat om het maken van een presentatie voor het werk of het toevoegen van tekst aan afbeeldingen op sociale media om een boodschap te versterken of over te brengen.

Het belang van het analyseren van trends in grafisch ontwerp

Trends komen en gaan. Waarom is het dan zo belangrijk om ze in de gaten te houden? Omdat het volgen en begrijpen van trends uw publiek laat zien dat u op de hoogte bent van hun smaak en voorkeuren.

Wat nog belangrijker is: trends in grafisch ontwerp inspireren je om buiten de gebaande paden te denken, bijvoorbeeld door te experimenteren met nieuwe technieken en oude stijlen samen te voegen met nieuwe.

Dit helpt je om de perceptie van je merk te verbeteren en relevanter te zijn en beter in contact te staan met je klanten. Door op de hoogte te blijven van de huidige trends op het gebied van grafisch ontwerp behoud je een concurrentievoordeel in je branche.

Overzicht van de belangrijkste trends op het gebied van grafisch ontwerp

Hier zijn de top 10 trends die dit jaar de grenzen van creativiteit en transformatie in grafisch ontwerp verleggen.

1. Toekomstige fusie

Future fusion doet denken aan de cyberpunk-esthetiek en combineert futuristische, baanbrekende grafische ontwerpen met een herkenbaar gevoel. Het kleurenpalet blijft geworteld in blauwtinten, zwart en diepbruin, afgewisseld met neonpaars, roze en cyaan.

Van mascottes en logo's tot reclamemateriaal: je kunt 'future fusion' op vele manieren toepassen om je merk nieuw leven in te blazen.

Het hoogtepunt van deze grafische ontwerptrend is het vermogen om diverse interactieve elementen samen te brengen om iets nieuws en vooruitstrevends te creëren, zoals te zien is op de albumhoes hieronder:

Het kunstwerk maakt gebruik van vloeiende in plaats van geometrische vormen en een mix van koele tinten met een contrasterende holografische figuur in het midden. Het suggereert een digitale of technologische invloed, een kenmerk van toekomstig fusiondesign.

2. 3D-hypersurrealisme

Deze grafische ontwerptrend legt de nadruk op realistische maar surrealistische beelden, die vaak worden gecreëerd met behulp van 3D-modellerings- en rendertechnieken.

Het maakt gebruik van abstracte en organische vormen, levendige kleuren, eigenzinnige tekeningen en experimentele lettertypes om beelden te creëren die rechtstreeks uit films als Dune of Blade Runner lijken te komen.

De rebranding van Reddit voor 2024 belichaamt deze trend met zijn 3D-mascotte en logosymbool.

via Reddit

3D-hypersurrealisme is vooral nuttig wanneer grafisch ontwerpers meerdere facetten van een boodschap tegelijkertijd willen overbrengen, waardoor een breed publiek kan worden aangesproken.

Het creëert een gevoel van buitenaardsheid of 'vreemdheid' dat je misschien al hebt opgemerkt in sommige van de nieuwste modetrends en campagnes.

Bekijk de surrealistische illustraties van illustrator Nico Ito voor de Gucci Bamboo 1947-handtas. Haar kunstwerk is een levendige collage van fantasie en realiteit, waarin een fotorealistische luxe handtas wordt gecombineerd met een buitenaardse achtergrond – een perfecte weergave van de essentie van 3D-hypersurrealisme.

via Harpers Bazaar

Gezien de manier waarop AI-ontwerptools zoals AutoDraw en Designs.ai ontwerpers hebben geholpen de grenzen van visuele experimenten te verleggen, is 3D-hypersurrealisme een trend die steeds populairder zal worden.

3. Heatmapping

Heatmapping maakt gebruik van kleurverlopen om de dichtheid of intensiteit van gegevens visueel weer te geven. Het wordt gebruikt in User Experience (UX)-ontwerp, webdesign en infographics om interessante of actieve gebieden in gegevensrijke omgevingen te benadrukken.

Maar inmiddels wordt het langzaamaan ook buiten de conventionele data-visualisatie toegepast. Tegenwoordig creëren ontwerpers boeiende beelden die het dynamische bereik van warmte-intensiteit nabootsen en op subtiele wijze een boodschap overbrengen met behulp van kleurverlopen en texturen.

In een promotieposter kunt u bijvoorbeeld gebieden die naar verwachting meer aandacht of actie zullen trekken, benadrukken met warme kleuren zoals rood en oranje. Minder belangrijke gebieden worden daarentegen weergegeven in koelere kleuren zoals blauw en groen.

Heatmapping helpt de aandacht van het publiek te richten op de belangrijkste delen van het ontwerp zonder duidelijke visuele aanwijzingen.

4. Inclusieve beelden en toegankelijke kleurencombinaties

Hoewel diversiteit en representatie een industriestandaard zouden moeten zijn, en geen keuze, breekt dit in 2024 pas echt door.

Inclusief grafisch ontwerp houdt in dat er visuele content wordt gecreëerd die voor iedereen toegankelijk en bruikbaar is, ongeacht hun mogelijkheden.

Inclusief ontwerp zorgt ervoor dat iedereen op een zinvolle manier met de content kan omgaan, ook mensen met visuele, auditieve, cognitieve en motorische beperkingen. Het omarmt ook een breder spectrum aan rassen, geslachten, etniciteiten en lichaamstypes.

Een klassiek voorbeeld is de emoji-bibliotheek van Google, die nu een bereik aan huidskleuren, kapsels en genderexpressies omvat.

via Google Lettertypes

Daarnaast geven ontwerpers prioriteit aan toegankelijkheid door kleurpaletten te gebruiken die voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Hierdoor is de zichtbaarheid van de ontwerpen goed voor mensen met kleurenblindheid.

Maar de trend op het gebied van toegankelijkheid houdt niet op bij desktopschermen. Er zijn ook lichte en donkere modi en verschillende zoomniveaus voor mobiele schermen. Dit zorgt ervoor dat informatie leesbaar blijft, ongeacht de voorkeuren van de gebruiker en op verschillende platforms.

Vorig jaar maakte de 'Live There'-campagne van Airbnb gebruik van een sterk contrast tussen elementen op de voorgrond en de achtergrond, waardoor de content leesbaar was voor mensen met een visuele beperking.

via Dexigner

De neiging naar inclusiviteit en toegankelijkheid erkent de kracht van design om empathie, begrip en een gevoel van verbondenheid op wereldwijde schaal te creëren.

5. Door de natuur geïnspireerde esthetiek

Nu mensen meer dan ooit aandacht besteden aan milieuproblemen en -doelen, neemt de waardering voor natuurlijke patronen en texturen toe. Maar het is voor merken niet langer voldoende om de kleur groen aan ontwerpen toe te voegen of erin te verwerken om te laten zien dat een bedrijf 'groen' is.

Door de natuur geïnspireerde esthetiek is in de centrale fase, met afbeeldingen van bloemen en planten, blauwe luchten, houttexturen, aquarellen en dierenpatronen zoals zebraprints die in de mode zijn geraakt in een charmante grafische ontwerptrend.

Verpakkingen gaan bijvoorbeeld steeds meer de kant op van strakkere, natuurlijke ontwerpen die de nadruk leggen op milieubewuste kleurenpaletten en gerecyclede materialen.

De campagne 'Botanical Beauty' van Yves Rocher laat op perfecte wijze door de natuur geïnspireerde motieven zien in een rustig en botanisch ontwerp. Omdat het merk natuurlijke ingrediënten gebruikt in zijn schoonheidsproducten, heeft het verpakkingen gelanceerd met aquarelillustraties van planten.

via Ad Forum

Natuurlijk is dit een van de trends in grafisch ontwerp die je niet op elke niche kunt toepassen. Maar bij het ontwerpen van verpakkingen in sectoren als voedingsmiddelen en dranken, cosmetica en geneesmiddelen kan zeker gebruik worden gemaakt van de kracht en schoonheid van de natuur.

6. De esthetiek van mixed media-collages

Deze artistieke benadering combineert vormen, afbeeldingen, felle kleuren en texturen tot stimulerende composities. Collages maken bijvoorbeeld spontane en onvoorspelbare creaties mogelijk die diep resoneren met het publiek.

We zien kunstenaars die culturele invloeden combineren om levendige, interculturele verwijzingen te creëren met verbluffende beelden die nostalgie oproepen in hun digitale collages, terwijl anderen surrealistische landschappen creëren met psychedelische elementen.

via African Digital Art

Of het nu gaat om een digitale mozaïek of een handgemaakt knip-en-plakkunstwerk: mixed media, gerangschikt in een collage-layout, brengt een onderscheidende en aantrekkelijke esthetiek naar de voorgrond van de grafische ontwerptrends.

7. Retro-futurisme

In grafisch ontwerp is retro altijd al trendy geweest. De laatste jaren zien we een groeiende trend naar vintage-esthetiek en retro-futuristische accenten die verwijzen naar de jaren 70, 80 en 90.

Deze grafische ontwerptrend doet de charme van gestructureerde afwerkingen, levendige kleuren en klassieke typografie herleven met lettertypes als Lobster, Metropolis en Pacifico.

Businesses benutten het potentieel van deze trend op innovatieve manieren om hun publiek te boeien, hun merk te onderscheiden en een boeiend verhaal te vertellen.

Denk bijvoorbeeld aan advertenties waarin klassieke auto's door een futuristisch stadslandschap vliegen of modellen die vintage kleding dragen in een ruimteverkenningscontext, waarbij nostalgie en futurisme worden gecombineerd voor een krachtige visuele impact.

via Midjourney op Reddit

Retrofuturisme overbrugt generatiekloven en brengt op unieke wijze complexiteit, eenvoud, innovatie en traditie over.

8. Retro-pixels

Herinner je je de computergrafische beelden van Nintendo, Sega Genesis en Atari 2600 nog? Vroegere games zoals Super Mario en Pac-Man, met hun 8-bit pixelstijl, waren in de jaren 80 en 90 bij iedereen favoriet. De pixelachtige visuele stijl heeft een comeback gemaakt.

via Nintendo

Tegenwoordig gebruiken ontwerpers geavanceerde gameontwerpsoftware om blokkerige beelden, beperkte kleurenpaletten en kenmerkende, op rasters gebaseerde ontwerpen te combineren om een gevoel van nostalgie en eenvoud op te roepen.

Slechts enkele bedrijven kunnen deze designtrend echter met succes implementeren. Maar een paar populaire merken zetten in op de 'retro'-look en -feel.

Lacoste heeft bijvoorbeeld in samenwerking met Minecraft hun kenmerkende krokodillenlogo een pixelachtige make-over gegeven en een collectie kleding en accessoires gecreëerd die is geïnspireerd op de esthetiek van het spel.

Aan de andere kant introduceerde Minecraft speciale in-game-items, zoals outfits van het merk Lacoste en een speciaal ontworpen kaart genaamd "Croco Island" in zijn virtuele games.

Het voorbeeld laat zien hoe retro-pixels de creatieve essentie van beide merken hebben versterkt en meeslepende ervaringen hebben gecreëerd die de kloof tussen de echte en de digitale wereld hebben overbrugd.

9. Experimentele typografie

Deze grafische ontwerptrend omarmt het creatieve gebruik van layouts, lettertypes en lettervormen en leidt tot een aantal coole, experimentele lettertypes.

In tegenstelling tot traditionele typografie, die zich vooral richt op consistentie en leesbaarheid, met name in gedrukte en digitale media, geeft experimentele typografie voorrang aan het behandelen van letters en woorden als kunstvormen op zich.

De afbeelding hieronder is een goed voorbeeld van hoe we letters en tekst waarnemen en ermee omgaan.

via The Designest

Het beeldhouwwerk van de letter ‘Y’ herinterpreteert een typografisch teken als een driedimensionaal object. Het combineert abstracte vormen met andere materialen (de eierschalen) en stoffen (de turquoise vloeistof).

Het combineert op naadloze wijze industriële elementen met een speelse benadering van CGI, waardoor het publiek wordt aangemoedigd om de letter in een nieuw licht te bekijken, los van zijn plaats in het alfabet of een lettertype-set.

Experimentele typografie geeft grafisch ontwerp ongetwijfeld een uniek tintje dat zowel tot nadenken stemt als visueel in het oog springt.

10. Anti-design

'Anti-design' is het laatste wat je zou verwachten in een lijst met grafische ontwerptrends. Maar voor veel ontwerpers is het de favoriete esthetische stijl.

Anti-design is een moderne benadering die erop gericht is de grenzen van wat design kan zijn te verleggen. Het wordt gekenmerkt door chaotische lay-outs, botsende kleuren en onconventionele en vaak schokkende typografie.

Anti-design daagt de verwachtingen van het publiek uit en roept een meer emotionele of contemplatieve reactie op door een alternatief te bieden voor gangbare ontwerpnormen. Het haalt vaak inspiratie uit avant-gardistische kunststromingen, zoals het dadaïsme of het brutalisme.

Hoewel anti-design niet voor elke toepassing even praktisch is, heeft het voet aan de grond gekregen in artistieke, culturele en specifieke commerciële contexten waar het doel is om een gedurfd statement te maken of normen uit te dagen.

De rol van geavanceerde technologieën bij het vormen van trends in grafisch ontwerp

De grootste trends op het gebied van grafisch ontwerp gaan vaak hand in hand met technologische ontwikkelingen. In de grafische vormgeving beïnvloedt technologie zowel het ontwerpproces als de uiteindelijke ontwerpen. Welke technologieën hebben dan het potentieel om visuele communicatie en vormgeving in 2024 naar een hoger niveau te tillen? Laten we dat eens bekijken.

1. Generatieve AI

Stel je voor dat je een tool gebruikt die je ontwerpintentie begrijpt, kleurenpaletten voorstelt op basis van je doelgroep en moodboards samenstelt die zijn geïnspireerd op de door jou geselecteerde referenties. Dat is precies wat generatieve AI doet.

Het maakt gebruik van algoritmen en machine learning (ML)-modellen om afbeeldingen, patronen, lay-outs en ontwerpelementen te genereren. Bovendien kan het het aanpassen van de afbeeldingsgrootte, het verwijderen van achtergronden en kleurcorrectie automatiseren, waardoor ontwerpteams zich kunnen richten op andere taken, zoals het ontwikkelen van strategieën.

AI-kunstgeneratoren, zoals DALL-E, Midjourney en Jasper Art, hebben professionele ontwerpers verbaasd met hun vermogen om tekst om te zetten in realistische afbeeldingen.

via Midjourney

Ze stroomlijnen werkstroomen en bieden inspiratie. En ja, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is AI er niet om banen af te pakken, maar om de ultieme assistent van de ontwerper te zijn.

2. Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR)

Hoewel AR- en VR-technologieën al een paar jaar bestaan, worden ze aangeprezen als de volgende grote trend in grafisch ontwerp, en dat is niet voor niets. Creatieve directeuren gebruiken AR om unieke, interactieve reclamecampagnes te creëren die de betrokkenheid van het publiek vergroten en een visueel feest zijn.

Als voorbeeld kunnen billboards of posters rechtstreeks vanaf het mobiele apparaat van een gebruiker meeslepende merkervaringen triggeren, zoals virtueel passen of interactieve spelletjes. AR kan digitale informatie over fysieke ruimtes heen leggen, wat helpt bij het visualiseren van architecturale of interieurontwerpprojecten.

Met de IKEA Place-app kunnen gebruikers bijvoorbeeld 3D-modellen van IKEA-producten in hun omgeving plaatsen met behulp van de camera van hun smartphone.

via IKEA

Aan de andere kant stelt VR ontwerpers in staat om volledig meeslepende omgevingen te creëren voor games, virtuele gebeurtenissen of simulaties. Dit omvat alles van realistische architecturale rondleidingen tot fantastische landschappen voor entertainment.

VR biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van UX-ontwerp, waardoor ontwerpers bij het aanmaken van hun creaties rekening moeten houden met ruimtelijke navigatie, 3D-interactie en multisensorische ervaringen.

3. 3D-ontwerp en -printen

3D-ontwerp en -printen, gezamenlijk bekend als additive manufacturing, omvatten het creëren van driedimensionale, solide objecten op basis van een digitaal bestand.

Het proces begint met 3D-ontwerp, waarbij ontwerpers gespecialiseerde software gebruiken om objecten in drie dimensies te modelleren. Dit digitale model dient als blauwdruk voor de 3D-printer.

Het printproces omvat het aanbrengen van lagen materiaal, zoals plastic, metaal of hars, waar dat nodig is op basis van het digitale ontwerp om het 3D-object te construeren.

3D-ontwerp en -printen verminderen afval en maken complexere en aangepaste vormen mogelijk die met andere productietechnieken wellicht niet haalbaar zouden zijn.

De afgelopen jaren heeft deze trend zich uitgebreid naar nieuwe sectoren, zoals de biogeneeskunde, waar het wordt gebruikt voor het ontwerpen en printen van aangepaste prothesen en weefselengineering, en de bouw, waar het wordt gebruikt voor het maken van prototypes en de productie van bouwcomponenten.

Hoe u uw grafisch ontwerpteam aanstuurt

We hopen dat deze trends op het gebied van grafisch ontwerp uw ontwerpteam zullen helpen nieuwe inspiratie op te doen voor hun creatieve werk.

Inspiratie opdoen is echter lang niet genoeg. Van het bedenken van innovatieve ideeën en het interpreteren van ontwerpbriefings tot het creëren van unieke ontwerpen die uw targetgroep aanspreken: uw ontwerpteam heeft veel verantwoordelijkheden.

Je hebt de juiste tools en strategieën nodig om de productiviteit van ontwerpers te verbeteren en de teamdoelen te halen. Hier lees je hoe je dat doet.

1. Stel duidelijke ontwerprichtlijnen en doelstellingen vast

Downloaden van deze sjabloon Breng alle elementen van je merkidentiteit op één plek samen met de ClickUp-sjabloon voor merkrichtlijnen

Duidelijk omschreven merkrichtlijnen en een onderscheidende visuele identiteit helpen ervoor te zorgen dat al je ontwerpprojecten in lijn blijven met de esthetiek van je merk.

Deze richtlijnen moeten betrekking hebben op de kleurenschema's, lettertypes, typografie en de algehele 'uitstraling' van uw merk, zodat uw ontwerpteam de visie en doelstellingen die u nastreeft beter begrijpt.

Een uitgebreide stijlgids voor een nieuw merkproject zou bijvoorbeeld het kleurenpalet, de lettertypekeuzes, het logo-gebruik en de beeldstijlen gedetailleerd beschrijven.

Dit kan als uitgangspunt dienen voor al het gerelateerde ontwerpwerk, waardoor consistentie tussen verschillende ontwerpelementen en platforms wordt gewaarborgd.

Gebruik de ClickUp-sjabloon voor merkrichtlijnen om dit proces snel en moeiteloos te laten verlopen.

Downloaden van deze sjabloon De sjabloon voor een Whiteboard met ontwerpbriefing wordt gebruikt bij het houden van de eerste briefing voor een ontwerp. Vul eenvoudig details over het ontwerpproject in, zoals verzoeken van de client, doelstellingen en meer, en deel deze.

Gebruik de ClickUp Design Brief Whiteboard-sjabloon om een lijst met verzoeken van klanten, doelstellingen, de doelmarkt, merkkenmerken en referenties op één plek te verzamelen.

Om de bijgewerkte stijlgids van je merk toegankelijk te maken voor het hele team, sla je deze op in een gezamenlijke werkruimte met ClickUp Docs.

2. Stimuleer regelmatige brainstormsessies

In elk creatief veld is het essentieel om de vrijheid te hebben om trends te bestuderen, ideeën uit te wisselen met collega's en innovatieve oplossingen te bedenken voor Business-behoeften.

Om de creativiteit van je ontwerpteam te stimuleren, kun je overwegen om wekelijks een ‘Creatief Uurtje’ in te plannen, waarin ze een ontwerpconcept kunnen presenteren, nieuwe webdesigntools kunnen bespreken of een inspirerend portfolio kunnen delen dat ze interessant vinden.

ClickUp Whiteboards zijn uiterst handig voor realtime samenwerking. Brainstorm, voeg aantekeningen en afbeeldingen toe en breng je beste ideeën samen op een creatief canvas. Je kunt context aan je werk toevoegen door te linken naar taken, bestanden, ClickUp Docs en meer om de boel op gang te brengen.

Breng al je ideeën samen op één plek en werk er samen met je team aan met behulp van ClickUp Whiteboards

Een sfeer die het ontstaan van diverse ontwerpideeën stimuleert, versterkt de teamgeest en bevordert de samenwerking.

Gebruik grafische ontwerpsjablonen om je team in de juiste creatieve richting te sturen.

3. Pas efficiënte projectmanagementtechnieken toe

Bij het managen van ontwerpprojecten, ongeacht de grootte ervan, kan een robuust systeem van processen uw team begeleiden van idee tot uitvoering en ervoor zorgen dat geen enkel detail over het hoofd wordt gezien.

Efficiënte ontwerpteams gebruiken software voor ontwerpsamenwerking om deadlines bij te houden, verantwoordelijkheden vast te leggen en een soepele voortgang van projecten te garanderen.

Deel documenten met teamleden in de ClickUp-taak en verzamel feedback over ontwerpmaterialen zonder ClickUp ooit te verlaten

ClickUp Design Projectmanagement Software biedt een gecentraliseerd platform voor het verzamelen en ordenen van ontwerpaanvragen en prioriteiten, het geven en ontvangen van feedback op ontwerpen en het stroomlijnen van je werkstroom. Het geeft managers ook een uitgebreid overzicht van tijdlijnen en teamopdrachten.

Krijg een overzicht van ieders beschikbaarheid, bekijk waar iedereen mee bezig is en stel prioriteiten op individueel en teamniveau vast binnen je ontwerpteam.

Dit, in combinatie met tijdsregistratie, sprint-rapportage en werklastweergaven, stelt je in staat om elk ontwerpproject efficiënt uit te voeren en maakt goedkeuringen en feedback een fluitje van een cent.

4. Bied mogelijkheden voor voortdurende bijscholing en ontwikkeling

Grafisch ontwerp is een veld dat voortdurend in ontwikkeling is. Moedig je team aan om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwerptrends en software door toegang te bieden tot online cursussen, workshops en webinars, en stimuleer hen om ontwerpcertificaten te behalen.

U kunt een opleidings- en ontwikkelingsbudget aanbieden waarmee leden van het team zich kunnen inschrijven voor online cursussen op platforms zoals Udemy of Skillshare, en senior grafisch ontwerpers motiveren om leiderschapsseminars bij te wonen. U kunt ook een driemaandelijkse workshop organiseren waarin een externe expert het team nieuwe ontwerptechnieken of software bijbrengt, zoals tools voor design thinking.

Download dit sjabloon Met het sjabloon voor ontwerpportfolios van ClickUp is het eenvoudiger dan ooit om een professioneel portfolio te maken dat zich onderscheidt van de rest.

Moedig je ontwerpers bovendien aan om hun bijgeschoolde vaardigheden en prestaties te laten zien via bijgewerkte portfolio's. De ClickUp-sjabloon voor ontwerpportfolio's is hier perfect voor. Deze helpt ontwerpers hun projecten op een visueel aantrekkelijke manier te ordenen.

5. Zorg voor regelmatige feedback- en evaluatiesessies

Download dit sjabloon De sjabloon voor ontwerpbeoordeling van ClickUp is ontworpen om teams te helpen hun beoordelingsprocessen te stroomlijnen

Plan tweewekelijkse één-op-één- en teamevaluatiesessies om feedback te geven op lopende projecten. Dit wederzijdse communicatieproces stelt teamleden in staat hun gedachten en zorgen te uiten, helpt de kwaliteit van het werk te waarborgen en lost knelpunten snel op.

De sjabloon voor ontwerpbeoordeling van ClickUp kan hierbij helpen. Deze sjabloon zorgt ervoor dat alle belanghebbenden op één lijn zitten wat betreft ontwerpbeslissingen en biedt teams een consistent proces voor het beoordelen en goedkeuren van ontwerpen.

Houd daarnaast maandelijks één-op-één-vergaderingen waarin je de individuele voortgang, carrièredoelen en eventuele persoonlijke ondersteuning bespreekt.

Grafisch ontwerpers, klaar om indruk te maken in 2024?

Dit wordt inderdaad een spannend jaar voor design, nu de focus verschuift naar originaliteit en merkindividualiteit.

Ontwerpers en merken zijn klaar om op innovatieve wijze met hun publiek in contact te komen en te communiceren.

Opkomende technologieën zoals AI en AR/VR zullen nog hun steentje bijdragen aan het versnellen van ontwerpinnovatie en complexe visuele communicatie.

Plan, voer uit en bereik je ontwerpdoelen zo efficiënt mogelijk met de nieuwste ontwerptools en -technieken.

Meld je gratis aan bij ClickUp en maak van elk ontwerpproject een succes!

Veelgestelde vragen (FAQ's)

1. Wat zijn de belangrijkste trends op het gebied van grafisch ontwerp voor 2024?

De belangrijkste grafische designtrends in 2024 zijn onder meer future fusion, 3D-hypersurrealisme, heat mapping, inclusiviteit en toegankelijkheid, op de natuur geïnspireerde esthetiek, mixed media-collage-esthetiek, retrofuturisme, retropixels, experimentele typografie en anti-design.

2. Wat zijn de trendy vormen in 2024?

In 2024 stappen grafisch ontwerp en ontwerpers af van strakke geometrische vormen en omarmen ze meer vloeiende en abstracte vormen. Ronde lijnen en organische vormen vervangen rechte lijnen. Er is ook een voorkeur voor aardse vectorafbeeldingen en 'inflatable 3D', dat de look van opgeblazen objecten met zachte, bolle oppervlakken nabootst, een knipoog naar tech-gerichte designtrends.