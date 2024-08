Gebruik de 10 beste software voor gameontwerp in 2024

Heb je wel eens een spelconcept in je hoofd gehad? Stel je voor dat je dat idee tot leven brengt! Tegenwoordig heb je de kracht om je eigen video game te maken binnen handbereik, zelfs als je geen coderingstovenaar bent. 🧙

Toch is het ontwikkelen van een succesvol digitaal gameproduct geen peulenschil. Het vereist grondige abonnementen, samenwerking tussen teams en een goed begrip van je spelersgroep en de vooruitzichten op betrokkenheid. Maar makers van games gaan een uitdaging nooit uit de weg, toch?

Gelukkig zijn er tal van softwaretools voor gameontwerp waarmee je allerlei soorten videogames in verschillende genres efficiënt kunt plannen, bouwen, testen en implementeren.

We hebben de top 10 softwareoplossingen voor gameontwerp voor je verzameld om je creatieve brainstormsessies een boost te geven, verbluffende ontwerpen te maken en je gamedromen om te zetten in pixelachtige realiteiten.

Game-ontwerpsoftware bevat essentiële hulpmiddelen voor het abonnement op en de vorm van het concept, de structuur, de mechanica, de inzet en het beheer van een videogame. Het vergemakkelijkt het brainstormen, documenteren en aanmaken van prototypes voor gameontwerpers.

Software voor spelontwikkeling daarentegen draait meer om het omzetten van ontwerpblauwdrukken en concepten in volledig speelbare games.

De meeste oplossingen voor het aanmaken van games ondersteunen zowel ontwerp als ontwikkeling. Hier zijn enkele prominente kenmerken die je moet zoeken in een gewenste toepassing:

Gebruiksgemak

Multiplatform schaalbaarheid

Grafische mogelijkheden

Programmeervoorkeuren

Asset- en projectmanagement

Team synchroniseren: De ideale software zou het volgende moeten bieden functies voor samenwerking zoals versiebeheer en het delen van middelen, automatiseringstools en cloud-gebaseerde levering van content om de workflows van teams te stroomlijnen

De 10 beste software voor gameontwerp en -ontwikkeling voor gebruik in 2024

Hier is een selectie van de beste software voor gameontwerp om je creatieve reis soepeler te laten verlopen dan met een joystick. 🕹️

Laten we eens kijken naar hun beste functies, beperkingen en prijsopties.

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om ideeën van teams om te zetten in gecoördineerde acties

ClickUp is de ultieme alles-in-één krachtpatser voor het stroomlijnen van gameontwerp- en ontwikkelingsprojecten. Deze gebruiksvriendelijke software helpt u bij het plannen, bijhouden en beheren van elke stap van het project uit te voeren tot in de perfectie. ✨

Het platform beschikt over een uitgebreide reeks functies om de hele levenscyclus van een project te overzien. Laat je ontwerpteam meedoen met ClickUp Whiteboards en vereenvoudigen samen brainstormen door middel van aanpasbare canvasdoeken, Mindmaps , UML-diagrammen aantekeningen, media items en stappenplannen voor projecten .

Whiteboard objecten veranderen in ClickUp-taak met een enkele klik, of sla ze op in uw kennisbank als ClickUp Documenten . Het platform Weergave chatten is uitstekend voor team gesprekken door middel van threaded discussies, emoji's, opmerkingen en vermeldingen.

Een andere creatieve tool waar je dol op zult zijn is de ClickUp AI , een universele schrijfassistent die ideeën genereert voor de content van videogames, tijdlijnen voor de inzet, gescripte interacties of NPC-dialogen en nog veel meer!

Met ClickUp sjablonen kunt u allerlei soorten blauwdrukken krijgen voor spelontwerp, concept mapping, ontwikkeling en implementatie. Probeer bijvoorbeeld de ClickUp sjabloon voor gameontwerpdocumenten naar:

Schrijf een spelconcept De beoogde visuele en thematische stijlen te identificeren De systemen schetsen die moeten worden gebruikt voor de ontwikkeling, het ontwerp en de uiteindelijke levering van het spel

Ideeën over de mechanica, verhaallijn en andere details van je spel en potentiële ontwerpfouten met de ClickUp Game Sjabloon ontwerpdocument ClickUp werkt ook als een efficiënte tool voor productbeheer . Aanmoedigen transparantie van teams door real-time feedback en werkstroom Redactie en houd uw medewerkers op één lijn over projectdoelstellingen . Met dank aan ClickUp Sprint kunt u uw backlogs stroomlijnen en de besluitvormingsproces voor de lancering van het spel.

Krijg een holistische weergave van de werkstromen voor gameontwikkeling op ClickUp Dashboards , een aanpasbare ruimte met 15+ weergaven en tools voor rapportage.

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

AI-functies zijn beperkt tot betaalde abonnementen

Mobiele app deelt niet de volledige functie van web- en desktop-apps

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Bouw 3

Via: Construeren 3 Construct 3 is een spel ontwikkeltool geschikt voor mensen met geen codeerervaring. Het biedt een volledig GUI-gestuurde interface voor het met slepen en neerzetten aanmaken van spellen.

Hoewel je voor de tool niet hoeft te programmeren, kun je JavaScript gebruiken voor geavanceerdere gameontwikkeling. Maak in een mum van tijd een speelbare versie van je concept met rapid prototyping.

Construct 3 is op maat gemaakt voor het maken van eenvoudige 2D-games. Gameontwerpers gebruiken de tool om 3D-elementen in games te verwerken door Z elevatie te gebruiken om de verticale positie van 2D-objecten of -lagen op de Z-as te manipuleren. Verhoog je werk door 3D mesh-vervorming te gebruiken en het verdwijnpunt aan te passen aan je artistieke visie. 🖼️

Ga naadloos over van gameontwerp naar animatie met de Tijdlijn balk en gebruik de Scène Graph om hiërarchieën van objecten te maken die gesynchroniseerde beweging, schaling en rotatie mogelijk maken.

Construct 3 beste functies

Webgebaseerde tool met een offline modus

Gebruiksvriendelijke interface voor gameontwerpsoftware

Maakt snel prototypes maken mogelijk

2D- en 3D-ontwerp ondersteund

Ondersteunt export naar HTML5, Android, iOS, Windows en Mac

Construct 3 beperkingen

De huidige gebruikersinterface kan het ontwikkelen van spellen zonder code een uitdaging maken

Kan meer tutorials gebruiken

Construct 3 prijzen

Persoonlijk: $59,99/maand per gebruiker

$59,99/maand per gebruiker Business: $199/maand per gebruiker

$199/maand per gebruiker Onderwijs: $14,99/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Construct 3 beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (20+ beoordelingen)

4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

3. SpelSalade

Via: GameSalad Schakel moeiteloos over van de modus van speler naar maker met GameSalad, een gebruiksvriendelijke software voor spelontwerp voor de ontwikkeling van 2D-videogames. 🎮

Het stelt iedereen, ongeacht codeerervaring, in staat om hun spelideeën tot leven te brengen. Maak binnen een paar uur je eerste game met de vereenvoudigde functies voor slepen en neerzetten en één klik die de gameontwikkeling versnellen. Dankzij deze toegankelijkheid is GameSalad een uitstekend educatief hulpmiddel voor het aanleren van de basisbeginselen van gameontwerp.

GameSalad heeft sleutel functies zoals de In-App Previewer voor het testen van game logica en gedrag. Het ondersteunt cross-platform publicatie op verschillende apparaten, waaronder iPhone, iPad, Android, Kindle, Nook, Windows 8 en Mac. Bovendien kunnen ontwikkelaars games direct publiceren in de HTML5-versie van GameSalad Arcade.

GameSalad beste functies

Geen code nodig

Geschikt voor het aanleren van computational thinking in een klaslokaal

Eenvoudig te begrijpen functies voor ontwikkelaars om spellen te maken

Goede technische ondersteuning

Drag-and-drop interface

GameSalad limieten

Crasht af en toe bij grotere projecten

Beperkte functie in vergelijking met vergelijkbare tools

GameSalad prijzen

GameSalad Basic: tot $17/maand

tot $17/maand GameSalad Learn@Home: $8/maand

$8/maand GameSalad Pro: tot $25/maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

GameSalad beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (20+ beoordelingen)

4. Blender

Via: Blender Als je op zoek bent naar gratis 3D modeling software, dan is Blender je ridder op het witte paard! 🛡️

Het is een van de beste open-source 3D modelleertools en biedt een volledig pakket mogelijkheden voor modelleren, animatie, rendering, compositing en motion bijhouden zonder kosten.

Blender gaat verder dan modelleren en animatie met zijn Simulatie functie, waarmee gebruikers verschillende effecten kunnen creëren zoals rook, vuur en vloeistoffen. Andere unieke tools zijn Grease Pencil voor 2D-animatie en een rendering engine voor ultrarealistische beelden.

Je krijgt ook toegang tot functies voor video bewerking en VFX, zoals een ingebouwde compositor en camera bijhouden, waardoor het een alles-in-één oplossing is voor 3D content aanmaken en post-productie.

Daarnaast heeft Blender een aanpasbare interface met aanpasbare lay-outs, kleuren, groottes en lettertypes. Maak gebruik van de kracht van honderden door de gemeenschap gemaakte add-ons of maak je eigen add-on met behulp van de gebruiksvriendelijke Python API van Blender.

Blender beste functies

Gratis 3D modelleersoftware

Digitaal modelleren

Hoogwaardige rigging- en animatietools

Compatibel met Windows, macOS en Linux

Blender beperkingen

Beperkte bewerkingsmogelijkheden voor video

Het platform kan te complex lijken voor nieuwe gebruikers

Blender prijzen

**Gratis

Blender beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (800+ beoordelingen)

5. Godot

Via: Godot Godot is de game-engine waar je op hebt gewacht, of je nu een beginner of een ervaren programmeur bent. Het is geheel gratis en open source onder de MIT-licentie. 😁

De Godot-engine is veelzijdig en ondersteunt het aanmaken van zowel 2D- als 3D-spellen. Het onderscheidt zich door de zorgvuldige focus op 2D-ontwerp vanaf het begin, wat leidt tot betere prestaties, minder glitches en een meer gestroomlijnde werkstroom.

De software gebruikt een onderscheidende scene-gebaseerde benadering voor het ontwerpen, waarbij elke "scène" spelelementen zoals sprites, geluiden en scripts combineert. Nest je scènes of maak een hiërarchie voor eenvoudige organisatie en bewerking.

Godot's gebruiksvriendelijke drag-and-drop systeem en ingebouwde scripting tool genaamd GDScript (vergelijkbaar met Python) maken het platform gemakkelijk te volgen voor beginners.

Bovendien kunt u Godot aanpassen en optimaliseren voor specifieke projecten, op voorwaarde dat u C++ goed beheerst.

Godot beste functies

Compatibel met Windows, Mac, Linux, Android, iOS en HTML5

Ingebouwde scripttaal

Gemakkelijk te leren

Ondersteunt .NET platform

Tal van taalkoppelingen (voor Rust, Nim, Python, JavaScript, enz.)

Godot beperkingen

Beperkte officiële documentatie

Logistiek ondersteunen kan beter

Godot prijzen

**Gratis

Godot beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ recensies)

4.5/5 (20+ recensies) Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

6. Onwerkelijke motor

Via: Onwerkelijke motor Unreal Engine, ontwikkeld door Epic Games, is software voor spelontwerp die hoogtij viert in de wereld van AAA-gamestudio's. Het is de motor achter succesvolle titels als Fortnite, BioShock, Borderlands en Dishonored. 👾

De oplossing biedt functies zoals snel herladen, directe spelvoorvertoningen, filmische gereedschappen, nabewerkingseffecten, AI-ondersteuning en een uitgebreide bibliotheek met assets. Met de MetaHuman plugin kun je hoogwaardige digitale mensen maken met haar en kleding, inclusief acht detailniveaus voor next-gen gamepersonages.

Het biedt mooie visuele content met fysieke rendering, dynamische schaduwen, realistische reflecties, krachtige belichtingstools en een flexibele materiaal editor.

Unreal Engine biedt gratis toegang tot de Voltooid C++ broncode, zodat gebruikers de engine kunnen bestuderen, aanpassen, uitbreiden en debuggen. De schaalbare en bewezen client/server architectuur verbetert de installatie van multiplayer projecten.

Unreal Engine beste functies

Ondersteunt export naar computers, mobiele apparaten, spelconsoles en VR's

Volledige toegang tot de broncode

Tutorials voor eenvoudig leren

Een robuuste C++ API

Aangepaste blauwdrukken om gamelogica te maken zonder code

Unreal Engine beperkingen

Beperkte ondersteuning door community en engine

Vereist een robuuste computer om goed te werken

Unreal Engine prijzen

**Gratis

Unreal Engine beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (300+ beoordelingen)

7. GameMaker

Via: GameMaker GameMaker is een veelzijdige tool die iedereen verwelkomt op zijn creatieve speelplaats, van beginners en indiemakers tot doorgewinterde professionals. 🎨

Het heeft een intuïtief visueel scriptsysteem voor degenen die liever niet coderen, terwijl het ook programmeeropties biedt voor verdere aanpassingen. Kies tussen GML Code of Visuele opties om 2D spellen te maken. Je krijgt ook tools voor programmeren, levelontwerp, geluid en compilatie.

De Room Editor functie heeft opties voor het inschakelen van physicsimulatie, het beheren van ontwerptools en instellingen voor de camera. Maak gepersonaliseerde objecten met de Object Editor en richt je werkruimte opnieuw in om deze aan te passen aan je project.

Laat je creativiteit de vrije loop door je eigen achtergronden, tekenanimaties en sprites te maken of te importeren, of gebruik de functie Image Editor om persoonlijke 2D-gameassets te bewerken en beheren.

GameMaker heeft tal van geavanceerde functies, zoals in-app aankopen met broncontrole, multiplayer-netwerken en extensies van derden.

GameMaker beste functies

Exportmogelijkheden naar Windows, Mac, Linux, HTML5, Android, iOS, Nintendo Switch, enz.

Beginnersvriendelijk

Real-time analyses

Uitgebreide functies voor bewerking

Debugger functie om fouten te identificeren

GameMaker beperkingen

Vereist meestal het beheersen van de scripttaal

Beperkte functies voor 3D projecten

Prijzen van GameMaker

Gratis

Maker: $4.99/maand

$4.99/maand Indie: $9,99/maand

$9,99/maand Enterprise: $79,99/maand

GameMaker beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (30+ beoordelingen)

4.1/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

8. Eenheid

Via: Eenheid Unity staat in de schijnwerpers als een van de meest gebruikte oplossingen voor spelontwerp, geïmplementeerd in populaire titels als Among Us Valheim, Assassin's Creed: Identity en Escape From Tarkov. ❤️‍🔥

Unity stelt je in op waardevolle activa voor de UX-ontwerpproces en maakt het aanmaken van zowel 2D- als 3D-games mogelijk die compatibel zijn met een groot bereik aan platforms, waaronder Windows, Mac, iOS, Android, Oculus Rift, Steam VR, PS4 en Switch.

Creatieve teams kunnen naadloos samenwerken binnen dezelfde omgeving, waardoor snelle iteratie mogelijk is. Of het nu gaat om worldbuilding, animatie, cinematics of rendering, Unity Editor werkt moeiteloos samen met tools als Maya of Blender.

In tegenstelling tot sommige alternatieven op deze lijst, vereist Unity codeervaardigheden, dus kennis van C# is essentieel om de mogelijkheden volledig te benutten. Voor mensen met beperkte programmeerervaring biedt het platform uitgebreide beginnersvriendelijke tutorials en leermiddelen.

Unity beste functies

Tal van middelen

Ondersteunt cross-platform ontwikkeling

Gemakkelijk te gebruiken

Veel educatief materiaal

Geschikt voor zowel 2D- als 3D-spellen

Unity-beperkingen

Complexe code kan intimiderend zijn voor niet-coders

Crasht af en toe

Unity-prijzen (voor individuen en teams)

Unity Pro: $2.040/jaar per zetel

$2.040/jaar per zetel Unity Industry: $4.950/jaar per zetel

$4.950/jaar per zetel Unity Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Jaarabonnementen moeten vooraf worden betaald

Unity beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

4.6/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

9. Allegro

Via: Allegro Allegro is een cross-platform bibliotheek ontworpen voor het programmeren van video games en multimedia toepassingen. Hoewel het geen volwaardige game-engine is, biedt het een flexibele basis voor ontwikkelaars om programma's aan te passen. Het behandelt voornamelijk veelvoorkomende taken op laag niveau, zoals het aanmaken van vensters, het verwerken van gebruikersinvoer, het laden van gegevens, het renderen van afbeeldingen en het afspelen van geluid.

Onafhankelijke spelontwikkelaars met beperkte middelen gebruiken Allegro om zich te richten op creatief spelontwerp zonder uitgebreid onderzoek en ontwikkeling. Grotere teams kunnen het gebruiken als een stabiele basis om de ontwikkeling van hun game engine te stroomlijnen en een project te stabiliseren.

Hoewel Allegro bedoeld is voor C en C++, kan het ook worden gebruikt met andere programmeertalen.

Allegro beste functies

Werkt met Windows, Mac OS X, Linux, Android en iPhone

Mogelijkheid tot audio-opname

Gebruiksvriendelijke en intuïtieve API

Lettertype laden en renderen

Ondersteunt het afspelen van video

Allegro beperkingen

Heeft meer tutorials en documentatie nodig

Moeilijk te implementeren in andere talen dan C en C++

Allegro prijzen

Neem contact op voor prijzen

Allegro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

4.8/5 (5+ beoordelingen) SourceForge: 5/5 (20+ beoordelingen)

10. Wwise

Via: Wwise door Audiokinetic Wwise is je schaalbare audio-sidekick in de ruimte voor spelontwikkeling en biedt verschillende ontwerp- en ontwikkeltools om uw audiovisie tot leven te brengen. 🔊

Deze software biedt creatieve vrijheid dankzij dynamische mixopties die de prioriteit en verwerking van geluid efficiënt beheren. Wwise Spatial Audio blinkt uit in het creëren van meeslepende omgevingen omdat het gespecialiseerd is in virtuele akoestiek, geluidsverspreiding en ruimtelijk geïnformeerde audioweergave.

Wwise laat muzikale cues zich aanpassen op basis van regels voor de beste segmentweergave. Geluidsontwerpers profiteren bovendien van een aantal ingebouwde synthesizers, waarmee helder en divers geluid kan worden gegenereerd.

Wwise beste functies

Gratis online lesmateriaal en steekproefprojecten

Open API

Integreert met Unity, Unreal Engine, Godot, GameMaker en meer

Compatibel met iOS, Android, Mac OS X, Windows, PS4, enz.

Wwise beperkingen

GUI kan een visuele upgrade gebruiken

Geluid fade in/fade out kan beter

Wwise prijzen

**Gratis

Pro: $7.000 per project en platform

$7.000 per project en platform Premium: $22.000/per project en platform

$22.000/per project en platform Platina: $40.000/per project en platform

*Betaalde abonnementen zijn eenmalige aankoopopties

Wwise beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

Verbeter je spel met de beste gameontwerpsoftware

Games ontwerpen kan spannend en intimiderend tegelijk zijn! Breng ambitieuze concepten tot leven met de hulp van onze lijst game development software solutions.

Als je voor je project zware brainstormen en conceptualiseren werk, probeer ClickUp eens ! Maak gebruik van de visualisatie- en samenwerkingsfuncties om uw volgende creatieve visie vorm te geven. ⭐