Inzicht in de ladder van gevolgtrekkingen om betere beslissingen te nemen

Heb je ooit spijt gehad van een beslissing? Dit kan gaan om het aannemen van iemand, het kopen van iets, het veranderen van baan, of zelfs gewoon een slecht kapsel! In de praktijk is er geen garantie dat je beslissingen altijd juist zullen zijn.

Met de juiste informatie en hulpmiddelen kunt u echter betere beslissingen nemen met een grotere kans op succes. Er zijn tientallen sjablonen en kaders voor besluitvorming die dit mogelijk maken.

In deze blogpost verkennen we een van die hulpmiddelen: de ladder van gevolgtrekkingen.

Wat is de ladder van gevolgtrekkingen?

De ladder van gevolgtrekkingen is een stapsgewijs proces dat u van nature volgt bij het nemen van beslissingen. De zeven stappen van dit besluitvormingsproces zijn observatie, gegevensselectie, interpretatie, aannames, conclusie, overtuigingen en actie.

De ladder van gevolgtrekkingen is een metaforisch model van cognitie en handelen, ontworpen door de Amerikaanse business-theoreticus Chris Argyris in de jaren zeventig. Hij ontwikkelde het om mensen te helpen het besluitvormingsproces te begrijpen en te voorkomen dat ze overhaaste conclusies trekken. Het werd later populair gemaakt door Peter Senge in zijn boek ‘The Fifth Discipline’.

We gaan straks dieper in op de details, maar laten we eerst deze term onderscheiden van een andere, vergelijkbare term.

De ladder van gevolgtrekkingen versus onbewuste vooroordelen

Zowel de ladder van gevolgtrekkingen als onbewuste vooroordelen zijn cognitieve modellen op het gebied van besluitvorming. Ze zijn beide impliciet, wat betekent dat ze niet bewust door de besluitvormer worden gebruikt. Toch zijn het totaal verschillende concepten, die verschillende functies vervullen.

De ladder van gevolgtrekkingen is een hulpmiddel dat het typische besluitvormingsproces in kaart brengt. Onbewuste vooroordelen daarentegen zijn associaties en verbindingen die we leggen zonder dat we ons daar bewust van zijn, en die ook van invloed zijn op beslissingen.

Ladder van gevolgtrekkingen Onbewuste vooroordelen Een meerstappenproces Een combinatie van factoren Beïnvloed door gedragskenmerken Beïnvloed door sociale, culturele en gedragskenmerken Ondersteunt effectieve beslissingen Belemmert effectieve beslissingen Helpt bij het volgen Helpt om te voorkomen

Simpel gezegd: we moeten de onbewuste vooringenomenheid bij elke stap van de ladder elimineren om betere beslissingen te nemen.

Wat zijn de sporten van de ladder van gevolgtrekkingen?

De meest gebruikte ladder van gevolgtrekkingen begint bij een verzameling waarneembare gegevens en bevat de volgende treden.

Ladder van gevolgtrekkingen | Bron: Wikimedia Commons

1. Observatie

De onderste trede is observatie. In deze fase zie je dingen en neem je beschikbare gegevens in je op zonder er betekenis aan toe te voegen of er waarde aan toe te kennen.

Als u bijvoorbeeld een beslissing moet nemen over de toewijzing van het budget voor alle marketingactiviteiten, verzamelt en analyseert u gegevens, zoals:

Budgetten en uitgaven van voorgaande jaren

Terugbetalingen van uitgaven van voorgaande jaren

Marketingplannen en -activiteiten voor het komende jaar

Totaal beschikbaar marketingbudget

Beloning van werknemers

2. Selectie van gegevens

Niet alle gegevens zijn even belangrijk of relevant voor de beslissing die u op dit moment neemt. Dus voordat we de gegevens interpreteren, voeren we meestal een selectie uit van de gegevens die relevant zijn. Dit is de tweede trede van de ladder van gevolgtrekkingen.

Bij het nemen van de beslissing over de toewijzing van het budget zou u alle gegevens uit de bovenstaande lijst kunnen kiezen, behalve misschien de personeelsbeloning, omdat die onder de personeels-/HR-budgetten zou kunnen vallen.

Dit eliminatieproces zorgt voor duidelijkheid bij het nemen van beslissingen.

3. Interpretatie

Nu u over de benodigde gegevens beschikt, is het tijd om ze te bestuderen en te interpreteren. Ongeacht de intenties interpreteert iedereen gegevens op basis van zijn of haar subjectieve ervaring. De ladder van gevolgtrekkingen suggereert dat dit de normale gang van zaken is en dat de besluitvormer hier op geen enkele manier invloed op kan uitoefenen.

Het feit dat u bijvoorbeeld naar gegevens uit het verleden keek om beslissingen te nemen over toekomstige budgetten, duidt op subjectiviteit. Of, als u van mening bent dat de persoon die verantwoordelijk is voor betaalde advertenties competenter is dan de socialemediamanager, interpreteert u de prestaties per kanaal wellicht subjectief.

4. Aannames

Hoe hard je ook je best doet, alle beslissingen zijn gebaseerd op bepaalde aannames. Om zo objectief mogelijk te zijn, kun je gegevens gebruiken om ze te ondersteunen, waardoor het zogenaamde 'redelijke aannames' worden.

Vervolgens gebruik je de context uit de vorige stap samen met de aannames in deze stap om conclusies te trekken.

In hetzelfde voorbeeld: als je er altijd vanuit bent gegaan dat sociale media gratis zijn, zou je misschien niet overwegen er budget aan toe te wijzen, zelfs als het tegendeel waar is.

5. Conclusies

De volgende stap in de ladder van gevolgtrekkingen is de conclusie, waarbij we op basis van de gegevens, de context en de aannames beslissen welke actie de situatie vereist.

Als de geselecteerde gegevens bijvoorbeeld suggereren dat je geen leads hebt gegenereerd via sociale media; als je dit interpreteert vanuit de context van je mening over de socialemediamanager; en ervan uitgaat dat het kanaal gratis is, zul je concluderen dat je er ook dit jaar geen budget aan moet toewijzen.

6. Overtuigingen

Tijdens een periode worden conclusies onze overtuigingen. En overtuigingen beïnvloeden ons handelen.

Misschien denkt u dat een bepaalde conclusie altijd klopt, omdat u die beslissing ooit hebt genomen en het toen werkte. U raakt ook in een vicieuze cirkel terecht waarin u de conclusie toepast op verschillende toekomstscenario's, wat uiteindelijk uw overtuigingen bevestigt.

In het voorbeeld zou je denken dat sociale media voor jou niet werken. Als iemand erop staat het te proberen, stem je halfslachtig toe, waardoor je die persoon op een mislukking voorbereidt, wat jouw overtuiging weer bevestigt.

7. Actie

De laatste trede is actie, die we ondernemen aan het einde van onze reis. Uiteindelijk zou u x% kunnen toewijzen aan betaalde advertenties, y% aan sociale media, z% aan zoekresultaten, enzovoort.

Praktische toepassingen van de ladder van gevolgtrekkingen

Oorspronkelijk was de ladder van gevolgtrekkingen niet zozeer bedoeld als een kader voor besluitvorming, maar meer als een observatie van hoe we doorgaans beslissingen nemen. Het kan echter worden gebruikt om denkprocessen en cognitieve handelingen te sturen. Hier volgt hoe.

Controleer cognitieve vertekening

De stappen van de ladder van gevolgtrekkingen richten zich op de individuele context en bestaande aannames die van invloed zijn op beslissingen. Met behulp van de ladder van gevolgtrekkingen kunt u een procesanalyse uitvoeren om vooroordelen te identificeren en beslissingen te heroverwegen.

U zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de productiviteit van een aannemer en aannemen dat zijn ondermaatse prestaties te wijten zijn aan het feit dat hij op afstand werkt. Door de ladder van gevolgtrekkingen te volgen, kunt u teruggaan naar de observatiefase om deze theorie te valideren, in plaats van te vertrouwen op uw overtuiging dat telewerkers minder productief zijn.

Trek geen overhaaste conclusies

De ladder van gevolgtrekkingen helpt je om je te concentreren op feiten en de realiteit. Het ondersteunt je in je redeneringsproces. Het helpt je om je conclusies te onderbouwen of die van anderen ter discussie te stellen op basis van accurate informatie.

Je zou bijvoorbeeld naar het nummer van bugs in de laatste iteratie kunnen kijken en meteen concluderen dat het helemaal waardeloos is. Maar met behulp van de ladder van gevolgtrekkingen trek je conclusies op basis van gegevens en gebruik je contextuele intelligentie om de onderliggende oorzaak effectief te achterhalen.

Voorkom heftige emotionele reacties

Mensen zijn emotionele wezens. We worden allemaal wel eens verdrietig, boos, teleurgesteld of van streek door dingen die op het werk gebeuren. Het is echter belangrijk ervoor te zorgen dat deze emoties geen onevenredige invloed hebben op beslissingen.

De ladder van gevolgtrekkingen helpt emotionele reacties te beheersen en overhaaste beslissingen te voorkomen.

Ontwikkel een reflectieve mindset

Door de ladder van gevolgtrekkingen te begrijpen en te gebruiken, kunt u een reflectieve mindset ontwikkelen waarbij u zich bewust bent van uw eigen denkproces. Hoe vaker u de ladder van gevolgtrekkingen gebruikt, hoe groter de kans dat u uw gegevensverzameling uitbreidt en uw besluitvorming versterkt.

Versterkt impactvolle beslissingen

De meeste mensen gaan in een oogwenk van observatie naar actie en nemen beslissingen op intuïtieve wijze. Dit kan in sommige situaties efficiënt zijn, maar in andere situaties juist erg ineffectief. Door de ladder van gevolgtrekkingen te gebruiken, kunt u uw stappen langzaam volgen en betere beslissingen nemen.

Stel dat je intuïtie je zegt dat je van cloudprovider moet veranderen, bijvoorbeeld van Google Cloud Platform (GCP) naar Amazon Web Services (AWS), maar je leidinggevenden zijn niet overtuigd. Je kunt de ladder van gevolgtrekkingen gebruiken om je besluit uit te werken en het proces te demonstreren om je leidinggevenden te overtuigen.

Factoren die van invloed zijn op de ladder van gevolgtrekkingen

Hoewel de ladder van inferentie een krachtig hulpmiddel is voor besluitvorming, is het niet waterdicht. De volgende factoren kunnen ervoor zorgen dat het hulpmiddel minder effectief is.

Onbewuste vooroordelen : Vooroordelen op basis van ras, seksualiteit, geslacht, enz. kunnen van invloed zijn op de selectie van gegevens of de aannames die we doen

Beperkte informatie : We kunnen slechts beperkte observaties doen en nog minder gegevenspunten uitvoeren, waardoor onze beslissingen door een tunnelvisie worden gekenmerkt

Haast : Als je het besluitvormingsproces overhaast doorloopt, kan dat als resultaat hebben dat je cruciale stappen op de ladder overslaat

Het nalaten van heroverweging: De ladder van gevolgtrekkingen moet een reflectieve houding bevorderen. Als dat niet gebeurt, blijven aannames en overtuigingen ongecontroleerd, wat als resultaat heeft dat er bevestigingsvertekening optreedt

Overweeg daarom, voordat u de ladder van inferentie als besluitvormingstechniek gebruikt, het bovenstaande en stel daar controlepunten voor op. Hier volgen enkele tips voor het effectief gebruik van de ladder van inferentie.

Hoe gebruik je de ladder van gevolgtrekkingen bij besluitvorming?

Of uw beslissingen nu groot of klein zijn, de ladder van inferentie is een van de nuttigste mentale modellen om u te begeleiden.

1. Verzamel uitgebreide gegevens

Hoewel de verzameling van waarneembare gegevens op zich geen stap is, is het de verantwoordelijkheid van de projectmanager om deze gegevens te creëren en hun zichtbaarheid te verbeteren.

Met de projectmanagementsoftware van ClickUp kunt u een takenlijst bijhouden, gebruikers toewijzen, de voortgang van het werk meten, de tijd voor elke taak bijhouden, in realtime samenwerken, processen documenteren, enz.

Met ClickUp kun je alle waarneembare gegevens over projecten, processen, mensen, doelen en meer vastleggen!

2. Selecteer gegevens

Zodra je over alle mogelijke gegevens beschikt, is het tijd voor de selectie van de juiste subset voor de beslissing die je moet nemen. De rapportages en weergaven van ClickUp bieden precies de oplossing die je nodig hebt. Hier zijn enkele voorbeelden.

ClickUp-rapport voor het bijhouden van de voortgang

Projectdashboard: Het ClickUp-dashboard biedt realtime gegevens over de voortgang van het project. U kunt dit gebruiken om allerlei soorten beslissingen te nemen.

Als uw project bijvoorbeeld vertraging oploopt door scope creep en u extra middelen moet toewijzen, helpt het dashboard u te bepalen hoeveel ondersteuning u nodig hebt.

Werklastweergave: Deze ClickUp-weergave toont gegevens over elk teamlid, hun werklast, beschikbaarheid en productiviteit. Dit is de perfecte dataset bij het nemen van beslissingen over de toewijzing van middelen.

Tijdsregistratie-weergave: Deze ClickUp-weergave toont de tijd die teamleden aan verschillende taken hebben besteed. Deze gegevens zijn uiterst nuttig bij het nemen van beslissingen over de verwachte inspanning/tijd.

3. Voeg de juiste context toe

De ladder van gevolgtrekkingen suggereert dat we gegevens interpreteren op basis van onze subjectieve eerdere ervaringen. In een professionele omgeving kan dit schadelijk zijn voor het succes. Daarom moet je als projectmanager investeren in het verkrijgen van context die voor meer objectiviteit zorgt.

ClickUp-dashboard met burn-up- en burn-down-grafieken

Met het dashboard van ClickUp kunt u meerdere widgets toevoegen binnen één weergave, waardoor u ondersteunende informatie krijgt voor alle gegevenspunten. Terwijl u bijvoorbeeld de projectstatus als cirkeldiagram ziet, kunt u ook de burn-up/burn-down-grafieken bekijken om er zeker van te zijn dat u op schema ligt.

Als je moeite hebt om prioriteiten te stellen voor de taken die voor je liggen, probeer dan eens een ClickUp Eisenhower-matrix-sjabloon om je te helpen bij het nemen van beslissingen.

4. Maak (redelijke) aannames

Aannames zijn onvermijdelijk bij het nemen van elke beslissing. Bij het plannen van de volgende Sprint zou je bijvoorbeeld aannemen dat elk teamlid beschikbaar is volgens plan. Aangezien er geen verlofaanvragen zijn, is dit een redelijke aanname, d.w.z. dat het waarschijnlijk waar is.

Als uit de gegevens van de tijdsregistratie van ClickUp blijkt dat het in het verleden gemiddeld 10 uur kostte om een P2-bug te verhelpen, zou het een redelijke aanname zijn om te zeggen dat dit in de toekomst evenveel tijd zou kosten.

5. Bedenk mogelijkheden en trek conclusies

Whiteboard om de stappen van de ladder van gevolgtrekkingen te visualiseren

ClickUp Whiteboard helpt teams op afstand om ideeën te bedenken, mogelijkheden te overwegen en scenario's te verkennen. Wanneer ze visualisatietechnieken gebruiken om als team over gegevens te discussiëren, kunnen ze vooroordelen bij elke stap van de ladder elimineren.

Met de ClickUp AI kunt u gegevens binnen enkele seconden samenvatten. Dit helpt tijd te besparen bij presentaties en maakt het gemakkelijker om informatie in de toekomst te verwerken.

Gebruik AI-aangedreven dashboards in ClickUp om op de hoogte te blijven van trends in je projecten

6. Onderneem actie

Alle beslissingen leiden uiteindelijk tot een bepaalde actie. Een uitgebreide tool voor projectmanagement stelt je in staat om snel van gegevens naar beslissingen naar actie te gaan. ClickUp doet dit op vele manieren.

ClickUp-sjabloon voor besluitvormingskader

Beslissingsondersteuning: Het sjabloon voor het besluitvormingskader van ClickUp begeleidt u door het proces. In combinatie met de ladder of inference kan dit sjabloon u helpen uw redenering te versterken.

Plannen met slepen en neerzetten: De kalenderweergave van ClickUp toont u de planning van een project. Als u besluit taken opnieuw toe te wijzen waardoor de planning in de war raakt, kunt u taken van de ene dag naar de andere slepen en neerzetten om de productiviteit te optimaliseren.

Opmerkingen als actiepunten: Commentaarthreads in ClickUp zijn niet alleen bedoeld voor gesprekken. Terwijl je mogelijkheden bedenkt, kun je opmerkingen toewijzen als actiepunten, zodat deze input in de werkstroom wordt opgenomen.

Werk automatiseren: Sommige beslissingen kunnen ook worden geautomatiseerd. Met ClickUp Automations kun je een eenvoudige 'if-this-then-that'-automatisering instellen, die alle betrokkenen automatisch op de hoogte stelt in verschillende scenario's.

Aanpassen: Ontwerp je werkstroomen en stel ze in op ClickUp met aangepaste velden.

Neem betere beslissingen met ClickUp

Iedereen neemt elke dag tientallen beslissingen. Hoe meer verantwoordelijkheden je hebt, hoe meer beslissingen je neemt en hoe groter de impact van die beslissingen is. Elke beslissing wordt dus belangrijk.

Om efficiënt en met hoge productiviteit te werken, moeten projectmanagers en leidinggevenden beschikken over robuuste besluitvormingsprocessen. De ladder van gevolgtrekkingen is zo'n proces. Het schetst wat een besluitvormer doormaakt, van het waarnemen van de wereld tot het ondernemen van actie.

De projectmanagementtool van ClickUp is niet alleen ontworpen om taken en activiteiten te beheren, maar ook om duidelijke beslissingen te nemen. Van het verzamelen van gegevens en het presenteren van rapporten tot het omzetten van beslissingen in actiepunten: ClickUp ondersteunt projectmanagers bij elke stap.

Doe meer dan alleen 'managen'. Blink uit in je projecten. Probeer ClickUp vandaag nog gratis.