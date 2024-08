Een proactieve benadering van leiderschap in verandering: 10 strategieën voor moderne verandermanagers

De rol van een organisatieleider lijkt veel op die van een tuinman. Als leider heb je altijd te maken met agenten van verandering en een groot deel van je werk bestaat uit het leiden van mensen door transformaties, hen koesteren en zorgen voor groei. 🌱

Organisatorische verandering teweegbrengen is een constant thema in succesvolle bedrijven. Kijk maar naar Microsoft, Apple of Tesla: het zijn allemaal organisaties die geleid worden door visionaire leiders die de status quo hebben verworpen en groei hebben omarmd door middel van verandering.

Het enige probleem is dat effectief leiderschap bij verandering geen eenvoudig concept is. Gemiddeld, 70% van de veranderingsinitiatieven mislukken vanwege uitdagingen zoals weerstand bij het personeel en een gebrekkig inzicht in het grotere geheel.

In deze gids verkennen we de fijne kneepjes van succesvol veranderingsleiderschap:

Bewezen modellen voor veranderingsleiderschap

10 strategieën om een succesvol veranderingsleider te worden

Tips om bedreigingen te vermijden tijdens het leiden van verandering

Wat is leiderschap in verandering?

Elk veranderingsinitiatief, zoals het implementeren van een nieuwe bedrijfsstrategie of een operationeel model, vereist een uitgebreide inspanning. Je hebt een stap-voor-stap strategisch abonnement, trainingsmodules en een ondersteunend systeem nodig om belanghebbenden in staat te stellen uitdagingen in verband met de overgang te overwinnen en een gewenst resultaat te bereiken.

Veranderingsleiderschap is een mensgerichte benadering van het omgaan met inherente conflicten en paradoxen bij het faciliteren van transformaties op organisatieniveau. Het begeleidt leiders bij het inzetten van hun kracht om anderen te beïnvloeden en tot actie aan te zetten.

De vooraanstaande leiderschapsonderzoekers Malcolm Higgs en Deborah Rowland hebben benadrukt dat succesvol leiderschap bij verandering draait om het zorgvuldig en vooruitziend leiden van mensen. Dit is hoe zij dit concept definiëren in hun populaire studie :

Change leadership is het vermogen om anderen te beïnvloeden en te enthousiasmeren door persoonlijke belangenbehartiging, visie en de drive om toegang te krijgen tot middelen om een solide platform voor verandering op te bouwen.

Bovendien stelt de aanpak van veranderingsleiderschap verandering vast als een doorlopend initiatief binnen een organisatie - en niet als een eindig project. De leider moet zich voorbereiden op Taken als:

Het identificeren van verandermogelijkheden voor organisatorische groei

Anticiperen op op transitie gebaseerde druk die kan leiden tot weerstand bij medewerkers

Toezicht houden op het initiatief voor verandermanagement in termen van reikwijdte, snelheid en verantwoordelijkheid

Pro tip: Snel een kader nodig om organisatorische aanpassingen te plannen en te leiden?

Houd alles bij voor uw overgang met deze sjabloon voor wijzigingsbeheer checklist voor beheer sjabloon

Leiderschap bij verandering vs. verandermanagement

Change leadership en change management worden vaak door elkaar gebruikt, maar hun onderscheid gaat verder dan louter semantiek. Veranderingsmanagement omvat het gebruik van een reeks hulpmiddelen of structuren om controle te houden over elke veranderingsinspanning - het doel is hier om geleidelijk veranderingen binnen een bedrijf te introduceren. De focus ligt op het iteratieve proces en top-down opleggen. Je staat kleinschalige aanpassingen toe om de impact van verandering in een afgemeten tempo te beperken, waardoor het initiatief kosteneffectief wordt en verstoringen en het risico op mislukking worden geminimaliseerd.

Aan de andere kant hanteert leiderschap in verandering een ontwrichtend langetermijnperspectief. Het is de kracht en visie die actie in de richting van grootschalige transformatie drijft. Het stelt elk individu binnen het bedrijf in staat om een agent van verandering te zijn, waarbij de nadruk ligt op een cultuur van samenwerking in plaats van op opleggen van bovenaf.

Volgens Gartner's onderzoek naar organisatorische verandering blijkt dat 80% van de bedrijven een top-down benadering van verandermanagement volgt, waarbij strategische beslissingen worden geïmplementeerd via organisatiebrede communicatie. Deze aanpak heeft echter een succespercentage van slechts 34%, vaak verergerd door communicatiekloven tussen leidinggevenden en werknemers op invoerniveau.

Deze barrières erkennende, geven chief human resources officers (CHRO's) wereldwijd de voorkeur aan het meer sociale model van leiderschap in verandering, waarbij abstracte factoren zoals een positieve werkomgeving, emotionele intelligentie en team toewijzing worden gebruikt om een verandering te laten slagen.

Wie is een veranderingsleider en waarin verschilt hij van een veranderingsmanager?

Een bekwame veranderingsleider werkt niet als een handhaver, maar als een facilitator, die managers en teamleden samen begeleidt bij het integreren van verandering.

Veranderingsleiders onderscheiden zich van verandermanagers door zich te richten op transformatie-initiatieven op de lange termijn. In plaats van nieuwe richtlijnen op te leggen, stellen ze werknemers in staat om bij te dragen aan veranderingsinitiatieven.

Op macroniveau is het de belangrijkste verantwoordelijkheid van een veranderingsleider om het vertrouwen van werknemers te bevorderen en collectief vertrouwen op te bouwen in de voorgestelde veranderingen. Hier zijn enkele essentiële vaardigheden die succesvolle veranderingsleiders laten zien:

Open communicatie

Samenwerkingsgeest

Toewijding om werknemers te helpen zich veilig te voelen

Nog te doen houding

Nieuwsgierigheid om veelbelovende strategieën te verkennen

Emotionele intelligentie

Strategisch denken

Aanpassingsvermogen General Electric (GE) Bedrijf , een toonaangevend multinationaal conglomeraat, is een perfecte casestudy voor het registreren van de impact van leiders in verandering. Het bedrijf lanceerde succesvolle veranderingsinitiatieven door marktintelligentie aan te boren via het duurzame gebruik van menselijk kapitaal. Het zag een stijging van 25% in ROI door het stimuleren van meer creativiteit in leiderschapsrollen.

4 bewezen modellen voor veranderingsleiderschap om effectief leiding te geven aan verandering

Een model voor veranderingsleiderschap biedt een structuur om collectieve betrokkenheid te stimuleren en het bedrijf te helpen evolueren. Laten we vier populaire veranderingskaders bespreken die gebruikt worden door succesvolle leiders.

1. McKinsey 7-S model

Dit model werd eind jaren 1970 ontwikkeld door Robert H. Waterman Jr. en Tom Peters en identificeert zeven componenten als sleutels tot effectieve verandering:

Gedeelde waarden Structuur Stijl Vaardigheden Personeel Systemen Strategie

Via: McKinsey & Bedrijf Het idee is om deze zeven componenten te gebruiken om de stabiliteit te herstellen tijdens het implementeren van een veranderingsinitiatief. U bouwt een commandostructuur op en definieert elke stap van het proces rekening houdend met zowel operationele als emotionele factoren.

Het McKinsey 7-S model werkt vaak voor grote bedrijfsketens zoals McDonald's maar heeft over het algemeen een lager succespercentage vanwege de complexiteit.

2. Het 8-stappenmodel van Kotter

De gepensioneerde professor aan de Harvard Business School en toonaangevende managementconsultant John Kotter ontwikkelde een methodologie in acht stappen om het momentum voor blijvende organisatorische verandering vast te houden. Zijn model omvat:

Een gevoel van urgentie creëren waardoor werknemers de problemen met de status-quo zien en verandering omarmen Een veranderteam samenstellen van afdelingshoofden en sleutelpersonen Het formuleren van een visieverklaring: Het gewenste veranderingsinitiatief Stappen om daar te komen De visie communiceren met de hele organisatie Barrières voor verandering verwijderen door middel van actie, zoals:

Het introduceren van trainingshandleidingen Middelen onderhouden om verandering te ondersteunen Het vertrouwen en de acceptatie van werknemers ontwikkelen door middel van voordelen op de korte termijn Kleine successen benutten om het momentum te behouden De verandering inbedden in de bedrijfscultuur en -processen

Dit model is het meest geschikt voor grote ondernemingen, maar het wordt vaak bekritiseerd omdat het geen rekening houdt met feedback van werknemers.

3. Bacharach benadering

Deze methode, ontwikkeld door professor Samuel Bacharach van de Cornell University, moedigt leiders aan om veranderingsagenten te zijn door het veranderingsplan zorgvuldig op te stellen en het organisch in het bedrijf te laten doordringen.

De Bacharach-benadering is erop gericht om de nadelige effecten van de top-down filosofie te beperken - je kondigt geen verandering aan en laat de werknemers ermee omgaan, maar doet het voorbereidende werk om ervoor te zorgen dat je team psychologisch ontvankelijk is voor het initiatief. De focus ligt op:

Het instellen van een agenda voor verandering

Het operationele en culturele terrein van de organisatie in kaart brengen

Brainstormen over methoden om je team de agenda te laten ondersteunen

Ruimte creëren voor je team om de verandering te accepteren

4. ADKAR model

Ontwikkeld door succesvol ondernemer Jeffrey Hiatt, het ADKAR model richt zich op de educatie van werknemers over de waarde van verandering en de verschuivingen in hun dagelijkse werkzaamheden. Als leider ondersteun je hen door vijf fases: Bewustzijn, Dwens, Kennis, Bekwaamheid en R**einforcement.

Dit model biedt een solide mensgerichte benadering van leiderschap in verandering, waarbij de nadruk ligt op het managen van de menselijke kant van dingen om succes te stimuleren. Betrokken werknemers zullen eerder meewerken en productiever zijn tijdens veranderingsmanagementprocessen.

10 strategieën om een effectieve veranderingsleider te worden in 2024

Welk veranderingsleiderschapsmodel je ook kiest, de meeste raamwerken hebben bepaalde praktijken gemeen. We hebben de 10 strategieën samengesteld die je moet gebruiken om de meest vooruitstrevende veranderingsleider op elke schaal te worden. We verkennen ook oplossingen binnen ClickUp's Projectmanagement Suite die veranderingsprocessen soepeler laten verlopen.🌻

1. Stel een duidelijke visie op met gedefinieerde OKR's

Succesvolle leiders van veranderingen anticiperen op zorgen van werknemers en nemen oplossingen op in hun visie. De visie moet uitleggen hoe de voorgestelde verandering aansluit bij kernwaarden van het bedrijf en leidt tot welzijn in de organisatie, door werknemers te helpen angsten te overwinnen en betrokken te blijven bij veranderingsmanagementprocessen.

Eén manier om te definiëren doelen van teams voor elk veranderingsproces is door middel van doelstellingen en sleutelresultaten (OKR's). De rol van OKR's in transformatief leiderschap kwam op de voorgrond toen Larry Page, de CEO van Alphabet en medeoprichter van Google, getuigde van hun invloed op de groei van Google :

Eén manier om te definiëren doelen van teams voor elk veranderingsproces is door middel van doelstellingen en sleutelresultaten (OKR's). De rol van OKR's in transformatief leiderschap kwam op de voorgrond toen Larry Page, de CEO van Alphabet en medeoprichter van Google, getuigde van hun invloed op de groei van Google :

OKR's hebben ons geholpen om 10x zo snel te groeien. Ze hebben geholpen om onze waanzinnig gewaagde missie om "de informatie van de wereld te organiseren" nog haalbaarder te maken. Ze hebben de rest van het bedrijf en mij op tijd en op het juiste spoor gehouden toen het er het meest toe deed.

Bonus: Schrijf een indrukwekkende en duidelijke visie voor verandering met de ClickUp sjabloon voor een veranderingsvoorstel . Hiermee kunt u alle voorgestelde stappen, OKR's en middelen stroomlijnen om uw belanghebbenden op de hoogte te houden van wat er komen gaat.

Zet de eerste stap naar het vernieuwen van je bedrijfsstructuur met dit sjabloon voor een wijzigingsvoorstel van een expert

2. Maak een actiegericht strategisch abonnement

Betrek uw team bij een gedetailleerde discussie en stel een uitgebreid plan op voor de uitvoering van de verandering. Streef naar het benutten van transparantie bij het opbouwen van vertrouwen en motivatie van werknemers te behouden zodat ze verbinding kunnen maken met uw visie en hun rol in het verzekeren van succes begrijpen.

Zet de eerste stap naar brainstormende abonnementen met collaboratieve whiteboard tools.

Vonk creativiteit aan, maak sjablonen of genereer razendsnel kopij met 's werelds beste brainstormpartner

4. Maak uw veranderingsgerelateerde communicatie menselijker

Effectieve veranderingsleiders geven prioriteit aan het opbouwen van meer ontspannen communicatiekanalen om de ontvankelijkheid van hun berichtgeving te vergroten. Het idee is om werknemers aan te moedigen om het initiatief zonder stress te evalueren, hun zorgen te uiten en actief deel te nemen aan de dialoog voordat de veranderingsprocessen van start gaan.

Een voorbeeld: sla een saaie e-mail over en voer zinvolle sessies of chatten uit één-op-één vergaderingen met sleutelmedewerkers om veranderingsgerelateerde boodschappen over te brengen. Humaniseren van veranderingscommunicatie draait om het aanpakken van fundamentele vragen rond de behoefte aan verandering, de voordelen van verandering en wat zit er in voor het team.

De ClickUp Weergave chatten is een uitstekende optie als je toegankelijker wilt zijn voor je team. Hiermee kunt u spreadsheets, webpagina's, video's en meer opnemen in uw gesprekken, waardoor uw communicatie snel en nuttig verloopt.

Zet opmerkingen om in taken en wijs ze toe aan je team met ClickUp-taak

6. Identificeer teamweerstand en pak deze aan Intra- en interteam conflicten kunnen onvermijdelijk zijn bij het implementeren van grote organisatorische verschuivingen. Veranderingsleiders moeten basisanalyses uitvoeren om:

Te begrijpen waarom werknemers verandering als een bedreiging weergeven

De achterliggende oorzaak aan te pakken

Oplossingen te zoeken waar alle betrokken partijen baat bij hebben

Het bieden van consistente ondersteuning en inwerktraining minimaliseert de weerstand van teams tijdens de veranderingsinspanning.

Als een software voor veranderingsbeheer kunnen sjablonen uw go-to zijn voor uitgebreid wijzigingsbeheer.

Bewaak de menselijke factor tijdens de transitie van je organisatie met dit kant-en-klare sjabloon

En dat is nog niet alles - als je te maken krijgt met weerstand van het team in welke vorm dan ook, kun je het probleem in kaart brengen en oplossingen vinden met behulp van de ClickUp sjabloon voor analyse van de oorzaak .

7. Leg verantwoording af voor taken op het gebied van verandermanagement

Om een verschuiving in het bedrijf mogelijk te maken, moet de veranderingsleider een cultuur van verantwoordelijkheid bevorderen en werknemers aanmoedigen om verantwoordelijkheid en eigendom te omarmen. Dat kan:

Toezeggingen met betrekking tot verandering bijhouden

Rollen en verantwoordelijkheden definiëren op basis van de complexiteit van het initiatief

Deadlines en mijlpalen instellen voor belangrijke resultaten

De beste manier om verder te komen is door een onderling verbonden netwerk van Taken voor Veranderingsmanagement op te zetten. Gelukkig zijn de meeste tools voor projectmanagement ondersteunen taakbeheer waaronder ClickUp.

Met tools voor taakbeheer krijgt u alle functies voor taakbeheer, zoals het maken van afhankelijkheid, bij te houden deadlines en tijdlijnen voor levering. U geniet ook van native Tijdregistratie voor projecten om inzicht te krijgen in de complexiteit van verschillende activiteiten voor verandermanagement, waardoor u verantwoording kunt afleggen op basis van betrouwbare gegevens.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Tasks-in-Multiple-Lists.png ClickUp 3.0 Taken in meerdere lijsten /%img/

Bekijk, voeg toe of verwijder een taak van of naar andere Takenlijsten om de zichtbaarheid en samenwerking tussen teams te verbeteren

8. Voortdurend leren bevorderen als het veranderingsinitiatief bijscholing vereist

In het huidige tijdperk van digitale transformaties vereisen veel veranderingsinitiatieven dat werknemers zichzelf bijscholen. Als dat het geval is voor uw bedrijf, bereid uw personeel dan actief voor op de geplande veranderingen.

Ontwerp nieuwe cursussen en trainingen voor de betrokken teams of stuur ze in de richting van geschikte bronnen. Om mogelijke weerstand tegen te gaan, kunt u ook incentives geven aan werknemers die zich bijscholen als prioriteit stellen. 🎉

9. Kampioen inclusiviteit

Veel veranderingsprogramma's zijn een uitstekende gelegenheid om meer divers personeel aan te trekken en het merkimago te verbeteren. Veranderingsleiders moeten een cultuur van gelijkheid en inclusiviteit in hun abonnementen verweven door verschillende dimensies van diversiteit in overweging te nemen, zoals etniciteit, handicap of opleidingsniveau.

Aan de andere kant van het spectrum kan het initiatief ook gaan over het in kaart brengen van de verschillen in perceptie op basis van de identiteit van werknemers en de inzichten gebruiken om veranderingen door te voeren.

Wil je als veranderingsleider prioriteit geven aan diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit (DEI)? Probeer de ClickUp Diversiteits-, gelijkheids- en inclusie-strategisch abonnement sjabloon .

10. Vertrouw op voortgangsrapportages om de richting van verandering vorm te geven

Succesvolle leiders van veranderingen gebruiken vaak innovatieve besluitvormingsmethoden om alert te blijven bij dagelijkse implementatie-uitdagingen. Het komt vaak voor dat je op het hoogtepunt van transitieprocessen te maken krijgt met tegenslagen zoals mislukte deadlines of een verminderde betrokkenheid van medewerkers. De team van leiders moet anticiperen op en leren werken met deze wegversperringen om ervoor te zorgen dat het einddoel haalbaar is.

Samengevat moet je voortdurend de voortgang bijhouden pas kleine tegenslagen aan en plan verdere veranderinitiatieven op basis van de ontvankelijkheid van je team.

Projectmanagement tools bieden een verscheidenheid aan tools, zoals Dashboards, Gantt grafieken en aanpasbare kalenders voor voortgangsbewaking. Hiermee kunt u uw veranderingsprocessen flexibel en wendbaar houden, zelfs in onzekere tijden.

Voordelen van Leiderschap in Verandering

Laten we eens kijken naar de sleutel voordelen van het integreren van leiderschapsveranderingsstrategieën.

Positieve invloed op winstgevendheid

Slecht uitgevoerde veranderingsprogramma's leiden tot het verlies van werknemers en zelfs klanten. Dit hoge verloop vermindert uiteindelijk de verkoop en winstgevendheid.

Aangezien veranderingsleiderschap het afstemmen van micro- en macroniveau veranderingen vereist op zowel bedrijfs- als werknemersniveau, is het risico op verlies van business aanzienlijk laag.

Efficiënt stappenplan voor groei

Een bedrijf met een bekwaam leiderschapsteam kan niet alleen goed omgaan met geplande veranderingen, maar ook snel innoveren. Dit maakt het gemakkelijker om nieuwe producten of diensten te introduceren en onontgonnen markten te veroveren.

Evenwichtige bedrijfscultuur

De gevierde businessleider Simon Sinek stelde de Gouden Cirkel om organisaties te begeleiden - het raamwerk benadrukt hoe mensen meer gedreven worden door overtuigingen dan door acties. Gelukkig rationaliseert veranderingsleiderschap niet alleen het WAT en HOE maar ook het WAAROM van de voorgestelde actie.

De meeste strategieën voor veranderingsleiderschap zijn geworteld in optimisme en transparantie, waardoor teams in staat zijn om productiever meer voldoening in hun werk en werken ze ijverig aan hun groei.

Waarom veranderinitiatieven mislukken: Gemeenschappelijke uitdagingen

Hoewel leiderschap bij verandering een van de meest transformatieve managementstijlen is het verstandig om een aantal veelvoorkomende uitdagingen te verwachten en je erop voor te bereiden.

Weerstand van werknemers en conflicten op de werkplek

Conflicten, tussen werknemers onderling, tussen een werknemer en een manager of zelfs tussen afdelingen, kunnen de werkzaamheden verstoren en uw werkstroom beïnvloeden. Het is van vitaal belang om deze conflicten meteen op te lossen om de vaart erin te houden.

Vertraagde tijdlijnen

Vertragingen door mentale blokken onvoorbereide vergaderingen en slechte communicatie komen vaak voor tijdens veranderingsprocessen. Als leider moet je flexibele schema's opstellen voor alle fasen van de veranderingsimplementatie, zodat dergelijke omleidingen de doorlooptijd van een project niet langer maken dan acceptabel is.

Omgaan met ontslagen

Afhankelijk van de sector kunnen bedrijven organisatorische veranderingen voorstellen door het personeel in te krimpen of verantwoordelijkheden te herverdelen onder bestaande werknemers. De leider moet erop toezien dat deze veranderingen met tact en gevoeligheid worden doorgevoerd zodat het bedrijfsimago er niet onder lijdt.

Leiderschap in verandering omarmen met ClickUp

Omgaan met verandering vereist meer dan een conventionele leiderschapsaanpak. De strategieën die we hebben besproken zullen u helpen een evenwichtig pad naar voortgang voor uw team uit te stippelen en het succes van de organisatie te garanderen.

