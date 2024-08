De juiste managementstijl voor jou? 7 Goede voorbeelden voor leiders

De meeste mensen hebben geen idee hoe ze hun stijl van "leiderschap" of "management" moeten omschrijven.

Het is meer iets persoonlijks dan iets anders. Dat gezegd hebbende, de maatschappij bestaat al een tijdje. We hebben veel leiders zien komen en gaan. Sommigen waren geweldig, anderen waren verschrikkelijk en vaak is de waarde van de leider in het oog van de toeschouwer.

Wat bedoel ik daarmee? We houden allemaal van verschillende leiders op basis van onze eigen persoonlijkheid. Wat voor de ene persoon een goede leider is, is voor iemand anders vaak een voltooide afknapper.

Het valt echter niet te ontkennen dat charisma, stijl, expertise en geweldige ideeën sommige mensen boven anderen verheffen.

In dit artikel duiken we in de specifieke kenmerken van verschillende soorten leiders en bekijken we welke het beste werken om doelen te bereiken.

Verschillende typen managementstijlen

1. Coachende managementstijl

Nah, dit gaat niet alleen over sport. In plaats daarvan gaat het over het vinden van de beste vaardigheden in mensen en hen dan aanmoedigen om actie te ondernemen. Coachende leiders kijken naar wat er in het verschiet ligt, denken na over de toekomstige behoeften van de organisatie en bereiden zich daarop voor. Soms moeten ze moeilijke beslissingen nemen op basis van situaties die in strijd lijken te zijn met de persoonlijke coaching die ze hun medewerkers hebben aangeboden.

Maar uiteindelijk wil een effectieve manager die de stijl van managementcoaching hanteert, wat het beste is voor elke persoon, ongeacht hoe het verder gaat. De beste analogieën voor goede coaches komen natuurlijk uit de sport, maar niet elke sportcoach is goed in de coachende managementstijl.

Ik vond het moeilijk om beroemde coachende leiders te vinden, omdat ze zichzelf vaak achter iedereen plaatsen, een beetje zoals dienend leiderschap. Ze zijn altijd bezig met het cultiveren van mensen met professionele ontwikkelingsmogelijkheden, en dit maakt het vaak een ondankbare taak. Om de manier waarop je je medewerkers coacht te verbeteren,

dit geweldige boek lezen

aanbevolen door de CEO van ClickUp, Zeb Evans.

Bekende coaches:

Joe Maddon, Manager van de Chicago Cubs: Joe Maddon leidde de Chicago Cubs naar hun eerste World Series-overwinning in meer dan 80 jaar en verbrak daarmee de beroemde vloek. Maar waarom is hij een geweldige coachleider? Hij won met jonge spelers die hij hielp op te leiden.

Sheryl Sandberg, COO van Facebook: Zij is

krediet gekregen voor het helpen

Mark Zuckerberg heeft geholpen op te groeien bij Facebook, terwijl hij ook een cultuur van inclusiviteit heeft bijgebracht.

2. Autocratische stijl

De autocratische leider eist zijn zin of de snelweg, waardoor creatievere en bekwamere werknemers zich vaak onder zijn leiderschap schuren.

Uiteindelijk zijn ze goed in het krijgen van hun zin, in goede en slechte tijden.

Dit zijn de autoritaire leiders die "veeleisend" en "onbuigzaam" worden genoemd Samenwerking is niet hun sterkste kant.

Maar deze leiders die gezag opeisen, kunnen goed zijn voor werknemers die van routine en instructies houden; autoritaire leiders zijn ook goed in het nemen van snelle beslissingen. Autocratische leiders bieden ook nauw toezicht dat kan overgaan in bedreigend gedrag. Dit zorgt dan voor te veel communicatieproblemen die het moreel van het team kunnen schaden.

Bekende autocratische managers:

Martha Stewart

: De beroemde woonmagnaat is slim en doelgericht. Ze was ook een veeleisende leider, die van haar personeel verwachtte dat ze zich aan de regels hield. Ze was berucht om haar hang naar concurrentie en kon niet goed omgaan met kritiek.

3. Administratieve en bureaucratische managementstijl

Deze leidinggevenden zijn gericht op orde. Proces is belangrijk. Ze volgen een vooraf bepaalde procedure en zijn niet zo geïnteresseerd in de mening van hun collega's of ondergeschikten. Bij deze managementstijl is de letter van de wet altijd belangrijker dan de geest van de wet.

Het is een misverstand om te denken dat deze versie van leiderschap inflexibel is. De waarheid is dat het zeer geschikt is voor crisis- en situationeel leiderschap, en daarom gedijen processen goed in het leger of bij de politie. Het gaat echt om snel handelen in harmonie met een voorgeschreven proces zodra er een beslissing is genomen.

En toegegeven, die stijl van leiderschap werkt niet in alle sectoren en dat hoeft ook niet. Niet alle bedrijven hebben te maken met situaties van leven of dood en het is oneerlijk voor een manager om alle situaties zo te behandelen als je te maken hebt met widgets of wat dan ook.

Beroemde administratieve en bureaucratische leiders:

Colin Powell:

Powell was vooral een militair, maar werkte ook in de politieke gelederen om allerlei presidenten te dienen en te steunen. Tegelijkertijd werd hij niet beschouwd als een havik of revolutionair en werkte hij nauw samen met de procedures en het beleid dat was ingesteld door degenen boven hem.

4. Democratische managementstijl

Iedereen krijgt een stem, toch? Wie de democratische stijl omarmt, betrekt zijn personeel graag bij bedrijfsbeslissingen. Als je hiervoor kiest, laat je je personeel zien dat je hen vertrouwt en hun meningen en ervaring bewondert.

Democratische leiders geloven dat werknemers grotendeels zichzelf kunnen besturen en dat jij er gewoon bent om de zaken in beweging te houden.

Bekende Democratische Stijl Leiders (Niet Politiek!)

Tony Hsieh van Zappos: Dit is een van de beroemdste stijlen van democratisch management omdat het een vlakke managementstijl gebruikt voor teams en werknemers, met letterlijk geen managers. Het heet holacratie. En hoewel velen kibbelen over

holacratie vs democratie

past het als een breed voorbeeld. Zappos is een groot experiment in holacratie en moet je zeker onderzoeken

hun aanpak voor jezelf onderzoeken

.

5. Motiverende en charismatische managementstijl:

Deze mensen zijn charismatisch, extravert en zijn "mensen" met een brede visie. Ze komen over als goedhartig en meelevend, maar kunnen achter gesloten deuren een beetje koud zijn. Hun één-op-één vaardigheden kunnen wat tekortschieten.

Leiders die in deze vorm passen, staan meestal vooraan en in het midden, met een commanderende aanwezigheid. Deze leiders gebruiken soms (niet altijd) bombastische beloningen om werknemers te motiveren richting doelen, waarbij ze hun charisma gebruiken om extra motivatie aan te moedigen.

Bekende charismatische leiders:

Elon Musk: Hij heeft Tesla en SpaceX gebouwd deels op basis van zijn charisma en toegankelijkheid, naast het feit dat hij een fantastische visionair is.

Niet elke charismatische leider heeft dat

. Hij is een persoonlijkheid die veel mensen in de zakenwereld willen imiteren en dat komt deels door zijn uitgaande (maar succesvolle) stijl.

6. Relationele, faciliterende managementstijl

Deze leiders spannen zich in om een relatie met teams te ontwikkelen die een gevoel van veiligheid creëert, zodat iedereen zich betrokken voelt en in staat is een bijdrage te leveren. Het is een participatieve stijl. Ze kunnen goed luisteren en bieden prikkelende strategische vragen om de organisatie naar een grotere visie te leiden.

De uiteindelijke beslissing ligt niet noodzakelijk bij hen - ze staan open voor wat het beste is voor de organisatie. Relationele leiders moedigen individuele ontwikkeling aan naast participatief brainstormen en ideeën genereren. Ze zijn goed in reflectie, leren van

fouten

en tweerichtingscommunicatie.

Bekende relationele, faciliterende leiders:

James Parker,

Voormalig CEO van Southwest Airlines: Het lijkt een beetje een cliché om werknemers en klanten op de eerste plaats te zetten, maar volgens alle accounts is dat wat Parker deed toen hij bij Southwest werkte en hielp om de positieve cultuur te creëren waar ze bekend om staan.

7. Laissez-Faire managementstijl

Leiders met deze stijl geven weinig leiding en willen dat werknemers zelf reageren en beslissingen nemen. De hulpmiddelen en middelen worden gegeven en dan verwachten ze resultaten van die middelen. Problemen worden niet noodzakelijkerwijs aan de leider voorgelegd, maar de groep beslist erover zolang het probleem maar wordt opgelost.

Deze stijl werkt niet voor iedereen of voor elk team en vereist een groot vertrouwen in de ervaring en kennis van het personeel.

Bekende voorbeelden van Laissez-Faire Management

Warren Buffett

: Verrassend genoeg staat Buffett bekend om zijn laissez-faire managementstijl ten opzichte van de bedrijven die hij koopt en bezit. Vaak is zijn aankoop een goedkeuring van wat een bedrijf al doet, dus hij ziet geen reden om tussenbeide te komen. Natuurlijk verwacht Buffett uitstekende resultaten, anders zou hij niet zo'n verbazingwekkende reeks successen boeken.

Conclusie

Eén ding moet je onthouden - vaker wel dan niet passen de beste leiders zich aan naarmate hun teams, situaties en doelen van het bedrijf evolueren. Het is moeilijk te zeggen wanneer en hoe een divisiehoofd een bepaalde managementstijl moet hanteren. Ze hebben allemaal voor- en nadelen. Je zult je persoonlijkheid en die van je team moeten leren kennen, samen met de taken en projecten die moeten worden uitgevoerd.

Soms kan dat een harde hand betekenen, andere keren een laissez-faire houding. Veel managers in het middenkader worden gedreven door de zorgen boven hen en onder hen, waardoor ze gedwongen worden zich aan te passen in plaats van rigide vast te houden aan een bepaalde stijl. Het kan zijn dat je ter plekke de meest effectieve managementstijl voor de situatie moet kiezen.

Toch is het belangrijk om te weten welke stijlen beschikbaar en bekend zijn, zodat je klaar bent om ze te gebruiken als het moment daar is.

Welke managementstijlen hebben voor jou en je teams het beste gewerkt?