Pulse van voortgang: Uw gids voor de beste software voor kliniekbeheer [Met beoordelingen & prijzen]

Als Dr. Miranda Bailey uit het populaire tv-programma Grey's Anatomy, benadrukte ooit: "Patiënten volgen geen schema." We hebben het gevoel dat kliniekmanagers zouden zeggen: administratieve taken ook niet

Maar wat als we een schema konden maken dat zich aanpast aan de onvoorspelbare aard van de gezondheidszorg? Wat als artsen, verpleegkundigen en administratief personeel hun energie zouden kunnen kanaliseren weg van papierwerk en in de richting van patiëntenzorg ? 🧑‍⚕️

Dit is het toppunt: Een softwaretool voor kliniekbeheer die deze "wat als" werkelijkheid kan maken! Stel je een medische wereld voor waarin administratieve taken gestroomlijnd zijn, papierwerk tot het verleden behoort en je kliniek werkt als een goed geoliede machine. Geïntrigeerd?

Wij bieden u 10 softwareoplossingen om het volledige potentieel van elk bedrijf in de gezondheidszorg te ontsluiten en ervoor te zorgen dat de focus blijft waar die hoort te liggen: het welzijn van de patiënten.

Wat moet u zoeken in software voor kliniekbeheer?

Administratieve taken wegnemen een zesde van de werktijd van artsen in de VS en werpt een schaduw op de tevredenheid over hun carrière. Software voor het beheer van medische praktijken kan helpen dat geluk te bereiken door de efficiëntie van dagelijkse werkzaamheden en administratieve taken.

Managers in klinieken en medische praktijken zoeken meestal een oplossing die het volgende biedt:

Intuïtieve interface: Het laatste wat je nodig hebt is een systeem dat aanvoelt als het ontcijferen van een medisch mysterie. Een eenvoudig ontwerp zorgt voor een soepele navigatie voor alle leden van uw zorgteam. Mobiele toegankelijkheid is een bonus! Uitgebreid patiëntenbeheer: Van het delen van recepten tot het bijhouden van dossiers, kijk of het naadloos alle taken tijdens de levenscyclus van de patiënt ondersteunt Efficiënte facturerings- en financiële tools: Zoek naar functies die helpen bij het beheren van facturen, declaraties en financiële administratiefinanciële rapporten moeiteloos Veiligheid en naleving: Zorg ervoor dat de software voldoet aan industriële standaarden en voorschriften, zoals deHIPAA-nalevingsprotocollenen een veilige omgeving biedt voor al uw medische dossiers Herinneringen aan afspraken en planningsondersteuning: Zoek naar software die niet alleenafspraken plant maar ook tijdige herinneringen stuurt om no-shows te verminderen Schaalbaarheid: Kies een oplossing die schaalbaar is en zich aanpast aan de veranderende behoeften en grootte van uw kliniek of medische praktijk

10 Software voor kliniekbeheer om geavanceerde gezondheidszorg te leveren!

Het verkennen van softwaretools en het vergelijken van hun functies kan een vermoeiend proces zijn. Maar Dr. Bailey uit Grey's Anatomy heeft weer eens gelijk als ze zegt: "Op een gegeven moment moet je een beslissing nemen."

Onze beoordelingen van de top 10 kliniekbeheersoftware hieronder zullen je helpen de juiste keuze te maken. Laten we beginnen en de administratieve grenzen in de gezondheidszorg doorbreken! 🩺

1. ClickUp

Gemakkelijk afspraken maken, PHI-dossiers bijhouden met aangepaste velden en allround kliniekbeheertaken afhandelen met ClickUp

Als u denkt dat u uw tijd beter kunt besteden aan patiënten dan aan papierwerk, probeer dan eens een hulpmiddel voor projectbeheer zoals ClickUp! Het is jouw go-to voor het automatiseren van afsprakenplanning, het afhandelen van de dagelijkse administratie en het vereenvoudigen van vervelende administratieve taken waar je een blauwtje van loopt. 😍

ClickUp's Suite voor gezondheidszorgteams wordt geleverd met een reeks functies om de activiteiten van klinieken en medische praktijken op elke schaal te ondersteunen.

Bijvoorbeeld, ClickUp Documenten is uw organisatorische meester voor het stroomlijnen van alles van patiëntendossiers tot clinici inwerkmateriaal en de berg administratief papierwerk die zich dreigt op te stapelen. Maak gebruik van de ingebouwde AI-schrijfassistent van het platform, ClickUp AI om professionele documentatie te maken in enkele seconden.

Communicatie silo's zijn voorbij omdat ClickUp het mogelijk maakt om documenten en taken te koppelen, waardoor een naadloze verbinding ontstaat tussen patiëntendossiers en toegewijde zorgverleners of artsen. Moet u chatten met IT, juridische afdeling of HR? Het platform communicatie tussen afdelingen hulpmiddelen, zoals de Chatweergave en bruikbare opmerkingen, hebben u gedekt!

ClickUp biedt een verscheidenheid aan bedrijfsvriendelijke financiële en CRM-sjablonen . De ClickUp sjabloon voor patiëntbeheer en Sjabloon voor medische kaart zijn uitstekende hulpmiddelen als u zorgplannen wilt aanpassen en dossiers toegankelijk wilt houden.

De ClickUp-sjabloon voor patiëntbeheer houdt patiëntstatussen, medicatie, toegewezen artsen, verzekeringen en meer bij

Laten we niet vergeten de Picasso van projectvisualisatie te noemen-de ClickUp Dashboard . Het helpt u bij het monitoren van medewerkers en taken binnen uw praktijk met 15+ weergaven . Admins houden van de klassieke lijst- of bordweergaven voor het beheren van werklasten, medische inventarissen en patiëntgegevens. Toch, als je liever meerdere workflowstromen overziet voor het beheren van middelen en afspraken, de Gantt-diagram en Kalenderweergaven zijn uw betrouwbare opties!

We raden aan om ClickUp Automatiseringen om de last van repetitieve taken zoals het bijwerken van patiëntstatussen of het maken van schoonmaakchecklists te verminderen.

Naast de industriestandaard beveiligingsprotocollen biedt ClickUp geavanceerde machtigingen en toegangscontroles om u te helpen de integriteit van patiëntendossiers te behouden.

ClickUp beste eigenschappen

One-stopAI-gebaseerd platform voor het opslaan van personeelsschema's, medische benodigdheden en patiëntinformatie

Gratis sjablonen om administratie, facturering en documentatie te vereenvoudigen

Aanpasbare herinneringen voor planningbeheer

15+ weergaven voor het bijhouden van patiëntinformatie, afspraken, werkdruk en benodigdhedenAutomatisering voor terugkerende taken het is net als je takenlijst, maar veel eenvoudiger, met kleurrijke taak-donuts om je op het juiste spoor te houden. 🍩

AdvancedMD biedt een eenduidige patiëntenstroomervaring. Alle geschiedenis- en overheadgegevens staan op elk scherm, wat de chaos van verwarrend of overbodig administratief werk vermindert.

En als kers op de taart maakt het platform het eenvoudig volgen van Programma's voor geneesmiddelenbewaking op recept (PDMP)-informatie om te voldoen aan het voorschrijven van gereguleerde stoffen.

Binnen de factureringssoftware van AdvancedMD kunnen de voorkeuren voor het in kaart brengen naadloos worden bijgehouden via centraal beheerde sjablonen.

AdvancedMD beste functies

Papierloze documentatieoplossing met één klik

Toegankelijke patiëntendossiers via patiëntenkaarten

Toont PDMP-gegevens

Centraal beheerde sjablonen met factureringssoftware

AdvancedMD beperkingen

Slechte interface, volgens sommige gebruikers

Notities kunnen niet opnieuw worden geopend, bewerkt of verwijderd

AdvancedMD prijzen

Contact opnemen met het bedrijf

AdvancedMD beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (50+ beoordelingen)

3.6/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 3.6/5 (400+ beoordelingen)

6. NextGen-kantoor

Via: NextGen kantoor NextGen Office is een ander uitgebreid EHR-, praktijkbeheer- en inkomstencyclusbeheerplatform. Hiermee kunt u cloud-gebaseerde profielen aanmaken voor patiënten, met details over hun medische geschiedenis, allergieën en medicatie, toegankelijk voor zowel personeel als patiënten. De aanpasbare planningsopties voorkomen overboekingen, terwijl kleurgecodeerde planningsjablonen het groeperen van patiënten stroomlijnen en zorgen voor een naadloze ervaring.

De ePrescribing-functionaliteit van NextGen geeft een moderne draai aan het spel door patiënten in staat te stellen de juiste medicijnen op het juiste moment te krijgen. Het is geïntegreerd met de PDMP-databases van 40 staten, waardoor naleving eenvoudiger wordt. 💊

Met functies voor revenue cycle management en rapportage ondersteunt NextGen geïnformeerde besluitvorming. U kunt transparante factureringsprocessen instellen, weigeringen identificeren en incasso's versnellen voor financiële efficiëntie.

NextGen Office beste functies

EHR in de cloud

Volledig compatibel met HIPAA

Aanpasbare planningsopties met kleurgecodeerde sjablonen

Online afsprakenbeheer voor patiënten en medewerkers

Intelligente ePrescribing-functie

NextGen Office-beperkingen

Niet echt nuttig voor praktijken die chronische zorg beheren

Geen automatiseringsmogelijkheden

NextGen Office prijzen

Contact opnemen met het bedrijf

NextGen Office beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (100+ beoordelingen)

3.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (1.000+ beoordelingen)

7. DrChrono

Via: DrChrono Of je nu een solo-arts bent of deel uitmaakt van een drukke kliniek, DrChrono helpt je. Deze cloud-gebaseerde EMR-software (elektronisch medisch dossier) legt de nadruk op face-to-face interactie met patiënten, waardoor betere diagnoses mogelijk zijn.

Met slechts een paar klikken op hun mobiel of desktop kunnen artsen alles doen, van het bestellen van labresultaten tot het voorschrijven van medicijnen en het materialiseren van spraak-naar-tekst dictaat.

DrChrono MBS (Medical Billing Software)werkt naadloos samen met uw zorgprocessen waardoor factureringstaken eenvoudiger en efficiënter worden. Het synchroniseert met het EPD, waardoor de nauwkeurigheid van gegevens wordt gegarandeerd en vervelende typefouten op facturen tot een minimum worden beperkt.

DrChrono maakt het beheer aan de voorkant eenvoudiger en biedt online planning, realtime verzekeringscontroles, geautomatiseerde afspraakherinneringen en een receptionistvriendelijke kioskmodus.

DrChrono beste functies

Maakt face-to-face interactie met patiënten mogelijk

Spraak-naar-tekst dicteren om tijd te besparen

Kan worden geïntegreerd met het EPD

Mobiele app op iPhone, iPad of Mac uit de M-serie

DrChrono beperkingen

Duur voor sommige groepen artsen

De klantenondersteuning moet worden verbeterd

DrChrono prijzen

Contact opnemen met het bedrijf

DrChrono beoordelingen en recensies

G2: 3.6/5 (30+ beoordelingen)

3.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (400+ beoordelingen)

8. Centricity EMR

Via: Centricity EMR Centricity is ontworpen voor tablets en mobiele apparaten en faciliteert de naadloze mobiliteit van patiëntinformatie, zodat artsen en medewerkers hun dossiers onderweg kunnen bijwerken. Centricity is ontwikkeld door GE Healthcare en overstijgt de traditionele software door compatibiliteit te bieden met vele medische apparaten en beeldvormingssystemen. Centricity omvat alles, van e-recepten tot inzichtelijke financiële dashboards, en zorgt zo voor uitgebreide patiëntenzorg.

Wat Centricity onderscheidt is de integratie met de Consortium voor medische kwaliteitsverbetering en biedt een holistische kijk op patiëntgegevens in verschillende zorgomgevingen. Zorgverleners hebben moeiteloos toegang tot patiëntgegevens en testresultaten vanuit een centraal punt. 🌐

Dit gebruiksvriendelijke praktijkbeheersysteem gaat een stap verder met functies zoals voorspellend zoeken en tijdbesparende functies gegevensinvoer methoden. De Clinical Messenger helpt bij effectieve communicatie met patiënten en ander personeel dat betrokken is bij de zorg.

Centricity EMR beste eigenschappen

Klinisch en financieel beheer

Mobiele toegang tot patiëntgeschiedenis

Ondersteunt verschillende zorgomgevingen

Verfijnde communicatie met patiënten en personeel

Centricity EMR-beperkingen

Gegevensinvoer kan moeilijk en traag zijn

De app heeft de neiging te bevriezen en vast te lopen, waardoor opnieuw moet worden ingelogd

Prijzen van Centricity EMR

Contact opnemen met het bedrijf

Centricity EMR beoordelingen en reviews

G2: 3.7/5 (20+ beoordelingen)

9. WriteUpp

WriteUpp , verkregen via Capterra Het plannen van afspraken, verwerken van betalingen en automatiseren van facturatie worden een tweede natuur op de uniforme interface van WriteUpp, waardoor administratieve taken geen rompslomp meer zijn. Managers kunnen moeiteloos patiëntnotities maken, opslaan en delen met collega's met deze software voor medische klinieken.

Het platform, dat voornamelijk gebouwd is voor professionals in de gezondheidszorg in het Verenigd Koninkrijk, heeft een vrij solide ingebouwde functie voor videoconsulten met opties om online te boeken en formulieren voor de voorbehandeling in te vullen.

Bezorgd over gegevensbeveiliging? WriteUpp dekt je. Het versleutelt verzamelde gegevens volgens GDPR-protocollen, zodat je praktijk aan de regels blijft voldoen. Integratie met applicaties van derden zoals Google Calendar, Gmail, Stripe en Xero voegt gemak toe.

WriteUpp beste functies

Patiëntnotities maken, opslaan en delen met collega's

Ingebouwde sjablonen

Mobiele toepassingen voor Android- en iOS-apparaten

Voldoet aan GDPR-protocollen

WriteUpp beperkingen

Toevoeging van overzichtsrapporten zou nuttig zijn

De factureringsfuncties kunnen verwarrend zijn om mee te werken

WriteUpp prijzen

£14.95/maand per gebruiker

Een extra € 4,95/maand per praktijk voor het gebruik van online boekingsfuncties

WriteUpp beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (Minder dan 10 beoordelingen)

4.6/5 (Minder dan 10 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (Minder dan 10 beoordelingen)

10. NueMD

NueMD , verkregen via Capterra Omarm het motto "See Patients. Get Paid." terwijl NueMD alles regelt, van planning en afspraakherinneringen tot medische facturering en claimopvolging. Het controleert claims aan de hand van een enorme database en laat u wijzigingen aanbrengen voordat u ze indient.

deze oplossing voor praktijkbeheer slaat accountgegevens op in de cloud, waardoor het een veilige en handige oplossing is. Om openstaande saldi af te handelen, kies je voor geautomatiseerde brieven als herinneringen en verbeter je je incasso. 📨

Dankzij NueMD's real-time updates op mobiele telefoons is het navigeren door patiëntenroosters een fluitje van een cent. De oplossing houdt alles bij van aankomst tot vertrek en vermindert no-shows door middel van oproepen ter herinnering van afspraken. En het beste deel? U hebt toegang tot aanpasbare softwarepakketten voor bijna 100 specialismen binnen de gezondheidszorg!

NueMD beste eigenschappen

Cloud-gebaseerde toegang

Real-time updates op mobiele apparaten

Aanpasbare sjablonen voor formulieren en brieven

Inzichtelijke analyses van patiëntenaccounts

NueMD beperkingen

Beperkte transparantie over de bescherming van persoonsgegevens

Moeilijk navigeren door medische dossiers

NueMD prijzen

Contact opnemen met het bedrijf

NueMD beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (20+ beoordelingen)

3.9/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

Verover de administratieve Everest van de gezondheidszorg met ClickUp

Software voor kliniekbeheer duikt op als een superheld, met een capuchon op en klaar om u te redden van de papierwinkelchaos. Hoewel alle oplossingen die we hebben besproken geweldig zijn, aarzelt u misschien toch om u vast te leggen op één oplossing vanwege het gebrek aan prijstransparantie.

Als je nog twijfelt, raden we je het volgende aan u aan te melden voor ClickUp !

Het onderscheidt zich door transparantie, duidelijke weergave van de functies, beoordelingen en prijzen, en biedt een enorm scala aan functionaliteiten om uw activiteiten te vereenvoudigen en uw aandacht te houden waar die hoort - bij uw patiënten. 💗