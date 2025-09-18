De 10 beste apps voor het maken van aantekeningen voor Mac in 2026

Notitie-apps kunnen je werkstroom veel efficiënter maken. Deze apps maken het noteren van aantekeningen een stuk minder vervelend, zodat je gemakkelijk de belangrijkste punten van vergaderingen kunt noteren, je creatieve ideeën voor nieuwe producten op papier kunt zetten en de voortgang van je team kunt bijhouden.

Maar niet alle notitie-apps werken naadloos op je Apple-producten. Je hebt notitie-apps voor macOS nodig om echt het maximale uit deze tools te halen. (Denk aan snelkoppelingen en tal van handige integraties!)

Hier bespreken we notitie-apps voor Mac en de belangrijkste functies waar je op moet letten. Daarnaast onthullen we de 10 beste notitie-apps voor Mac, met een overzicht van wat ze zo geweldig maakt.

Wat zijn notitie-apps voor Mac?

Notitie-apps voor Mac zijn native voor het Mac-besturingssysteem. Dat betekent dat ze zijn ontworpen om te integreren met Mac-software. Net als schrijfapps voor Macs verschillen ze van tools die in een venster van de browser worden geopend. Ze synchroniseren op alle Apple-apparaten, werken in de cloud en zijn gebouwd om direct in het Mac-besturingssysteem te integreren.

Deze notitie-apps zijn beter voor je productiviteit omdat ze speciaal zijn ontworpen voor Mac-werkstroomen. Dat betekent dat je geen notificaties krijgt van buiten je werkruimte. Bovendien kun je gemakkelijker in je aantekeningen zoeken zonder browservensters te openen en afgeleid te raken.

Er zijn verschillende soorten notitie-apps voor Mac. Ze variëren van eenvoudige notitietools waarmee je snel een paar ideeën kunt opschrijven tot complete software-ecosystemen die fungeren als hubs voor projectmanagement. ?

Waar moet je op letten bij app-notitieprogramma's voor Mac?

Er is een grote verscheidenheid aan app’s voor aantekeningen voor Mac, waardoor je tientallen opties binnen handbereik hebt. Of je nu op zoek bent naar een traditionele ervaring of een krachtige tool die alles aankan, er is een app die aan jouw behoeften voldoet. ?

Dit is waar je op moet letten bij app’s voor aantekeningen voor Mac:

Naadloze organisatie : Je raakt gemakkelijk afgeleid door je gedachten – en verliest ze in een slecht georganiseerde map. Zoek een app voor aantekeningen die alles op een voor jou logische manier gestructureerd houdt

Handige zoekfunctie : Het heeft geen zin om aantekeningen te maken als je ze later niet kunt terugvinden. Kies een app voor aantekeningen die effectieve zoekfuncties biedt

Snel in gebruik : Kies een notitie-app met een intuïtieve interface en tools waarmee je snel aan de slag kunt

Snelle laadtijd: Zorg ervoor dat je app snel laadt en je snel aantekeningen kunt maken – extra punten voor snelkoppelingen en tools die het proces nog verder versnellen

De 10 beste apps voor het maken van aantekeningen voor Mac

Dit zijn de beste apps voor het maken van aantekeningen op een Mac. Van eenvoudige apps met teksteditor-functies om memo's op te schrijven tot software voor beheer, er is voor elke zakelijke behoefte wel iets te vinden. ✨

Aan de slag met ClickUp Bekijk de meer dan 15 weergaven in ClickUp om je werkstroom aan te passen aan je behoeften

ClickUp is een softwareprogramma voor projectmanagement dat naadloos werkt op Mac en andere besturingssystemen. Het gaat een stap verder met functies voor de automatisering van taken, het maken van aangepaste dashboards en het opzetten van contentdatabases, en de functies zijn perfect voor uw notitiebehoeften.

ClickUp AI Notetaker is een uitstekende tool voor Mac-gebruikers die hun notities van vergaderingen willen stroomlijnen en hun productiviteit willen verhogen. Met automatische transcriptie en slimme samenvattingen legt het elk belangrijk detail van je vergaderingen vast en zet deze om in overzichtelijke, bruikbare aantekeningen.

De AI Notetaker is naadloos geïntegreerd met je ClickUp-werkruimte en zorgt ervoor dat je nooit een belangrijk punt mist. Bovendien kun je inzichten eenvoudig omzetten in taken of follow-ups – allemaal op één plek.

ClickUp Brain MAX is je AI-aangedreven desktoppartner. Zoek in je werkapps en op het web met behulp van de beste AI-modellen en zet je stem om in actie met Talk-to-Text.

Met deze functie kun je aantekeningen, verslagen van vergaderingen of ideeën handsfree dicteren – in elke app, niet alleen in ClickUp. Je kunt direct zoeken in je ClickUp-werkruimte, gekoppelde apps (zoals Google Drive, Figma, GitHub) en het internet, waardoor je informatie uit meerdere bronnen gemakkelijk kunt vinden en ordenen. Brain MAX ondersteunt ook slim dicteren, waardoor je stem met minimale bewerking wordt omgezet in verzorgde aantekeningen, e-mails of documenten.

Leg ideeën vast, deel instructies en krijg dingen vier keer sneller gedaan met Talk to Text in ClickUp Brain MAX

ClickUp’s Notepad is een aanpasbare tool voor het maken van notities. Gebruik het om aantekeningen te maken bij projectvoorstellen, checklists op te stellen of snel notities te maken na een vergadering. Het beschikt over uitgebreide functies voor bewerking en drag-and-drop om het organiseren een fluitje van een cent te maken. Bovendien kun je elke notitie omzetten in een taak met deadlines, prioriteiten en toegewezen personen.

ClickUp Docs biedt een andere manier om aantekeningen te maken. Dankzij geavanceerde functies zoals geneste pagina's, ingesloten tabellen en formattools til je eenvoudige aantekeningen naar een hoger niveau. Werk in realtime samen met collega's aan je aantekeningen en vind ze later gemakkelijk terug met de intuïtieve zoekfunctie.

Hulp nodig bij het schrijven van aantekeningen? ClickUp AI biedt suggesties, voert de bewerking uit van je werk en bespaart tijd met directe samenvattingen. Deze schrijfassistent genereert ook actiepunten en stroomlijnt het format voor een betere organisatie.

De beste functies van ClickUp

Duizenden sjablonen, waaronder handleidingen voor het gebruik van Docs , organisatorische sjablonen en werkstroomsjablonen, besparen je tijd als het gaat om het bijhouden van je lijst met nog te doen zaken

Vereenvoudig documentbeheer dankzij wiki's, dashboards en aangepaste filters om alles binnen enkele seconden te vinden

Gebruik de desktop-app op al je Apple-apparaten, waaronder iPad, iPhone, Mac-desktops en MacBooks

Dankzij realtime samenwerking kun je samen met je team aantekeningen bewerken of integreren in een groter systeem voor taakbeheer

Dankzij de eenvoudige gebruikersinterface kun je gemakkelijk aantekeningen maken en ordenen zonder dat je daarvoor veel hoeft te leren.

Dankzij deze eenvoudig doorzoekbare tool vind je je aantekeningen en ideeën binnen enkele seconden

Limieten van ClickUp

ClickUp AI is momenteel alleen beschikbaar als desktop-app, maar de mobiele versie komt binnenkort uit

Hoewel de functies voor het maken van aantekeningen eenvoudig te begrijpen zijn, is er een leercurve om de volledige mogelijkheden van de software te benutten

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 8.900 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 3.800 beoordelingen)

📮ClickUp Insight: 49% van de respondenten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen maakt nog steeds handgeschreven aantekeningen – een verrassende trend in een tijdperk waarin digitaal voorop staat. Deze voorkeur voor pen en papier kan een persoonlijke voorkeur zijn, of een teken dat digitale tools voor het maken van aantekeningen nog niet volledig in de werkstroom zijn geïntegreerd. Tegelijkertijd bleek uit een ander onderzoek van ClickUp dat 35% van de mensen 30 minuten of meer besteedt aan het samenvatten van vergaderingen, het delen van actiepunten en het op de hoogte houden van teams. 👀 ClickUp AI Notetaker neemt deze administratieve last weg! Laat AI je vergaderingen automatisch vastleggen, transcriberen en samenvatten, terwijl actiepunten worden geïdentificeerd en toegewezen – geen handgeschreven aantekeningen of handmatige follow-ups meer nodig! Verhoog je productiviteit met wel 30% dankzij ClickUp’s directe vergaderverslagen, geautomatiseerde taken en gecentraliseerde workflows

2. Apple iCloud Aantekeningen

via Apple iCloud Aantekeningen

Wat is er beter dan een app voor aantekeningen die door Apple voor de Mac is ontworpen? Apple Notes, verkrijgbaar in de App Store, is een native Mac-app waarmee je eenvoudig aantekeningen kunt maken tijdens vergaderingen en belangrijke punten kunt opschrijven.

Het beste van alles is dat je aantekeningen altijd up-to-date zijn, dankzij cloudopslagruimte. Dat betekent dat je de nieuwste versie van je ideeën op je telefoon ziet, zelfs als je ze op je Mac-desktop hebt opgeschreven.

De beste functies van Apple iCloud

Met mappen kun je aantekeningen ordenen op basis van doel, doelstellingen of welke structuur voor jou ook logisch is

Met de deelfuncties kun je de toegang tot en de toestemmingen voor je aantekeningen beheren

Gebruik de zoekfunctie om ideeën en aantekeningen bij te houden, of je ze nu vanochtend of twee jaar geleden hebt gemaakt

Herstel verwijderde aantekeningen binnen 30 dagen in slechts twee eenvoudige stappen

Gebruik hashtags om aantekeningen te taggen voor een betere organisatie en zoekfunctie

Limieten van Apple iCloud

De Apple Notes-app heeft geen toegang tot aantekeningen die zijn opgeslagen in andere apps, zoals die van Google of Yahoo, en Markdown wordt niet ondersteund

De app synchroniseert niet met Windows of Android, dus is deze het meest geschikt voor gebruikers die alleen Apple iOS-software gebruiken

Prijzen van Apple iCloud

Free

Beoordelingen en recensies van Apple iCloud

G2 : 4,3/5 (meer dan 900 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)

3. Evernote

via Evernote

Evernote is een populaire app voor meerdere platforms die de wereld van het notities maken stormenderhand heeft veroverd. Of je nu een student bent die de app gebruikt om aantekeningen te maken in de les, een professional die er gebruik van maakt voor teamorganisatie, of iemand die het gebruikt voor persoonlijke structuur, het gaat veel verder dan het traditionele notities maken. ✍️

De beste functies van Evernote

Maak direct taken aan en wijs ze toe in je aantekeningen om je werk verder te verwerken

Gebruik de webclipper-tool om schermafbeeldingen van webpagina's te maken en direct daarop aantekeningen te maken

Scan handgeschreven aantekeningen en belangrijke documenten rechtstreeks in de notitie-app, zodat je ze gemakkelijk kunt raadplegen

Dankzij de integratie met Google Agenda blijf je op de hoogte en kun je je aantekeningen aan vergaderingen koppelen, zodat je altijd weet hoe de zaken ervoor staan

Beperkingen van Evernote

De gratis versie heeft een limiet en betaalde abonnementen kunnen duur zijn voor mensen die alleen een eenvoudige notitie-app nodig hebben

Hoewel je aantekeningen kunt delen, ondersteunt het geen realtime samenwerking

Prijzen van Evernote

Free

Personal : $ 14,99/maand

Professional : $ 17,99/maand

Voor teams: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Evernote

G2 : 4,4/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.100 beoordelingen)

4. Microsoft OneNote

via Microsoft OneNote

OneNote van Microsoft is een tool die het maken van eenvoudige aantekeningen naar een hoger niveau tilt. Deel eenvoudig aantekeningen en werk samen met je teamgenoten in één ecosysteem. Dankzij structuur- en zoekfuncties blijf je georganiseerd en vind je je ideeën gemakkelijker dan ooit.

De beste functies van Microsoft OneNote

De tool biedt een papierachtig gevoel, wat aantrekkelijk is voor traditionalisten die terugverlangen naar de tijd van pen en papier

Abonnementen combineren de notitiefuncties met tools zoals Excel, PowerPoint, Word en Outline

Organiseer je aantekeningen in secties en pagina's, zodat je nooit meer een belangrijk idee kwijtraakt

Met functies zoals markeren, aantekeningen maken en tekenen kun je meer context aan je ideeën toevoegen

Beperkingen van Microsoft OneNote

Er is geen opslagruimte die alleen offline werkt – wat betekent dat aantekeningen die je offline maakt pas worden synchroniseerd zodra je een internetverbinding hebt – en als je de aantekening eerder sluit, gaan alle wijzigingen die je hebt aangebracht verloren

De tool heeft geen exportopties, dus als je naar een andere app wilt overschakelen, moet je je aantekeningen handmatig overzetten

Prijzen van Microsoft OneNote

Microsoft 365 Business Basic : $ 6,00/maand

Microsoft 365 Personal : $ 6,99/maand

Microsoft 365 Apps for Business : $ 8,25/maand

Microsoft 365 Family : $ 9,99/maand

Microsoft 365 Business Standard : $ 12,50/maand

Microsoft 365 Business Premium: $ 22,00/maand

Beoordelingen en recensies van Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1.300 beoordelingen)

5. Slite

via Slite

Slite is een kennisbeheertool op basis van AI. Hiermee kun je content maken en opslaan, of het nu gaat om een bedrijfswiki, aantekeningen van teamvergaderingen of onboardingprocessen en handleidingen. De AI-functies vertalen, uitvoeren de bewerking en formatteren je werk, en zijn ideaal voor het vereenvoudigen, samenvatten en inkorten van content.

De beste functies van Slite

Typ een vraag in de zoekfunctie en krijg een antwoord op basis van je aantekeningen en documenten

AI-inzichten markeren aantekeningen die moeten worden bekeken, bijgewerkt of gearchiveerd, zodat je aantekeningen altijd up-to-date zijn

Voeg aantekeningen snel samen en verwijder dubbele aantekeningen

Importeer vrijwel elk type document vanuit tools zoals Notion, Evernote en andere app's voor aantekeningen dankzij de ingebouwde optische tekenherkenning (OCR)

Limieten van Slite

Door de limieten op export- en importmogelijkheden is het lastiger om aantekeningen over te zetten vanuit andere tools

De app integreert niet goed met andere apps, dus het kan te beperkt zijn voor organisaties die een mozaïek van werkstroomtools gebruiken

Prijzen van Slite

Free

Standaard : $ 10 per gebruiker per maand

Premium : $ 15 per gebruiker per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slite

G2 : 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

6. Notitieboekjes voor Mac

via Notebooks voor Mac

Notebooks voor Mac is een eenvoudige notitie-app die structuur en overzicht biedt voor je geschreven gedachten. Sla je aantekeningen op als geneste boeken en maak segmenten aan om al je content bij te houden. ?

De beste functies van notitieboekjes voor Mac

De visuele interface maakt aantekeningen maken leuk

Import ondersteunt een breed bereik aan bestandsformaten, waaronder Markdown-opmaak, HTML en platte tekst

Aantekeningen worden opgeslagen als HTML-bestanden, waardoor de complexiteit wordt verminderd en de tools sneller laden

Dankzij eenvoudige synchronisatie kun je een verbinding leggen met andere tools voor gestroomlijnde werkstroom

Limieten van notitieboekjes voor Mac

Sommige gebruikers hebben gemerkt dat de app vastloopt tijdens het laden, vooral als je veel aantekeningen hebt

De nieuwe Dropbox-app kan ervoor zorgen dat de zoekfunctie niet werkt, maar je kunt het probleem oplossen in een paar stappen die door het ondersteuningsteam zijn uitgelegd

Prijzen van notitieboekjes voor Mac

Gratis proefversie

Abonnement: $ 43,99

Beoordelingen en recensies van notitieboekjes voor Mac

G2 : n.v.t.

Capterra: n.v.t.

7. Bear

via Bear

Bear is een Markdown-app voor notities, ontworpen voor Apple Mac, iPhone en iPad. Gebruik deze bekroonde app om aantekeningen te maken, tabellen toe te voegen, foto's in te sluiten en lijsten met dingen die nog te doen zijn te maken, allemaal in één ruimte.

De beste functies van Bear

Exporteer aantekeningen in verschillende formaten en deel ze op de manier die jij wilt

De prachtige interface won de Apple Design Award en is intuïtief in gebruik

Beveiligingsfuncties zoals versleutelde aantekeningen houden je gegevens en ideeën veilig

Met de OCR-zoekfunctie kun je zoeken naar tekst in PDF's en afbeeldingen

Beperkingen van Bear

De gratis versie heeft een limiet, dus je moet betalen om toegang te krijgen tot alle functies

Er is geen integratie met apps van derden, wat betekent dat je alleen binnen de app kunt werken

Prijzen van Bear

Gratis proefversie : 7 dagen

Bear Pro: $ 2,99/maand

Beoordelingen en recensies van Bear

G2 : 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10 beoordelingen)

8. Obsidian

via Obsidian

Obsidian is een volledig aanpasbare notitie-app waarmee je zowel online als offline toegang hebt tot je gedachten. Met honderden plug-ins en thema's kun je dagboeken bijhouden, aantekeningen maken en kennisdatabases opbouwen die bij jouw stijl passen.

De beste functies van Obsidian

Gebruik deze zeer aanpasbare app als een mini-persoonlijke assistent die precies weet waar al je informatie is opgeslagen

Koppel aantekeningen eenvoudig aan elkaar om verbindingen te leggen tussen ideeën en projecten

Breng de verbindingen tussen je gedachten en aantekeningen in kaart op een visueel aantrekkelijke grafiek om inzicht te krijgen in hoe je denkt

Gebruik de Canvas-functie als een creatieve ruimte om met ideeën te spelen

Limieten van Obsidian

Je moet betalen voor eenvoudige functies, zoals synchroniseren, die bij andere tools bij de prijs zijn inbegrepen

Er is geen ingebouwde samenwerkingsfunctie, wat zakelijke teams beperkt

Prijzen van Obsidian

Persoonlijk gebruik : Gratis

Commercieel gebruik: $ 50 per gebruiker per jaar

Beoordelingen en recensies van Obsidian

G2 : n.v.t.

Capterra: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)

9. UPDF

via UPDF

UPDF is een online PDF-editor met AI-functies. Upload PDF's en voeg direct aantekeningen toe, voer bewerkingen uit aan de informatie en vat deze samen in eenvoudige aantekeningen.

De beste functies van UPDF

Dankzij ondersteuning voor tientallen formaten, waaronder HTML, XML en PDF, kun je allerlei documenten uploaden om er aantekeningen van te maken

Gebruik de OCR-functie om tekst in PDF's te zoeken

Dankzij de ingebouwde AI kun je sneller dan ooit samenvattingen maken, belangrijke punten markeren en aantekeningen maken

Een breed bereik aan annotatietools , zoals markeerstiften, vormen en tekstvakken, maakt van elke aantekening een werk

Beperkingen van UPDF

Gebruikers rapporteren dat de tool soms bugs vertoont, wat het denkproces vertraagt

De handtekeningtool op het trackpad is niet intuïtief en kan lastig te gebruiken zijn

Prijzen van UPDF

UPDF Pro-abonnement : $ 59,99, jaarlijks gefactureerd

UPDF Pro Perpetual Abonnement : eenmalige betaling van $ 109,99, levenslange toegang

UPDF AI add-on : $ 12/maand

UPDF Enterprise-abonnement: eenmalige kosten van $ 109

UPDF-beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 10 beoordelingen)

Capterra: 3,8/5 (5+ beoordelingen)

10. Joplin

via Joplin

Joplin is een open-source app voor aantekeningen die je overal toegang geeft tot je werk. De tool ondersteunt tekst, afbeeldingen en audiobestanden, waardoor je aantekeningen een nieuwe dimensie krijgen en in verschillende formaten kunnen worden opgeslagen.

De beste functies van Joplin

Gebruik de functies voor samenwerking en delen om samen met collega's of vrienden aan nieuwe ideeën te werken

De Firefox- en Chrome-extensie Clipper zet webpagina's om in bewerkbare aantekeningen

Met plug-ins en thema's kun je de app aangepast maken

Versleutelingsfuncties houden je aantekeningen veilig en beschermen je ideeën tegen concurrenten

Limieten van Joplin

Samenwerkingsfuncties werken alleen op Joplin Cloud

Heeft geen geavanceerde functies zoals OCR of mobiel scannen

Prijzen van Joplin

Basic : $ 2,99/maand

Pro : $ 5,99/maand

Teams: $ 7,99/maand

Beoordelingen en recensies van Joplin

G2 : 5/5 (1+ beoordelingen)

Capterra: n.v.t.

Verbeter je aantekeningen met ClickUp

Kies een van deze beste notitie-apps voor Mac en begin met het stroomlijnen van je werkstroomen en het maken van betere aantekeningen. Met functies zoals realtime samenwerking, eenvoudig delen en veiligheid betrek je het hele team bij de actie en versla je de concurrentie bij de lancering van nieuwe producten. Bovendien maken deze tools het gemakkelijk om je privéleven te vereenvoudigen of je gedachten te ordenen.

Kies een van deze beste notitie-apps voor Mac en begin met het stroomlijnen van je werkstroomen en het maken van betere aantekeningen. Met functies zoals realtime samenwerking, eenvoudig delen en veiligheid betrek je het hele team bij de actie en versla je de concurrentie bij de lancering van nieuwe producten. Bovendien maken deze tools het gemakkelijk om je privéleven te vereenvoudigen of je gedachten te ordenen.