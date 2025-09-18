De 10 beste apps voor het maken van aantekeningen voor Mac in 2026

Notitie-apps kunnen je werkstroom veel efficiënter maken. Deze apps maken het noteren van aantekeningen een stuk minder vervelend, zodat je gemakkelijk de belangrijkste punten van vergaderingen kunt noteren, je creatieve ideeën voor nieuwe producten op papier kunt zetten en de voortgang van je team kunt bijhouden.
Maar niet alle notitie-apps werken naadloos op je Apple-producten. Je hebt notitie-apps voor macOS nodig om echt het maximale uit deze tools te halen. (Denk aan snelkoppelingen en tal van handige integraties!)
Hier bespreken we notitie-apps voor Mac en de belangrijkste functies waar je op moet letten. Daarnaast onthullen we de 10 beste notitie-apps voor Mac, met een overzicht van wat ze zo geweldig maakt.
Wat zijn notitie-apps voor Mac?
Notitie-apps voor Mac zijn native voor het Mac-besturingssysteem. Dat betekent dat ze zijn ontworpen om te integreren met Mac-software. Net als schrijfapps voor Macs verschillen ze van tools die in een venster van de browser worden geopend. Ze synchroniseren op alle Apple-apparaten, werken in de cloud en zijn gebouwd om direct in het Mac-besturingssysteem te integreren.
Deze notitie-apps zijn beter voor je productiviteit omdat ze speciaal zijn ontworpen voor Mac-werkstroomen. Dat betekent dat je geen notificaties krijgt van buiten je werkruimte. Bovendien kun je gemakkelijker in je aantekeningen zoeken zonder browservensters te openen en afgeleid te raken.
Er zijn verschillende soorten notitie-apps voor Mac. Ze variëren van eenvoudige notitietools waarmee je snel een paar ideeën kunt opschrijven tot complete software-ecosystemen die fungeren als hubs voor projectmanagement. ?
Waar moet je op letten bij app-notitieprogramma's voor Mac?
Er is een grote verscheidenheid aan app’s voor aantekeningen voor Mac, waardoor je tientallen opties binnen handbereik hebt. Of je nu op zoek bent naar een traditionele ervaring of een krachtige tool die alles aankan, er is een app die aan jouw behoeften voldoet. ?
Dit is waar je op moet letten bij app’s voor aantekeningen voor Mac:
- Naadloze organisatie: Je raakt gemakkelijk afgeleid door je gedachten – en verliest ze in een slecht georganiseerde map. Zoek een app voor aantekeningen die alles op een voor jou logische manier gestructureerd houdt
- Handige zoekfunctie: Het heeft geen zin om aantekeningen te maken als je ze later niet kunt terugvinden. Kies een app voor aantekeningen die effectieve zoekfuncties biedt
- Snel in gebruik: Kies een notitie-app met een intuïtieve interface en tools waarmee je snel aan de slag kunt
- Snelle laadtijd: Zorg ervoor dat je app snel laadt en je snel aantekeningen kunt maken – extra punten voor snelkoppelingen en tools die het proces nog verder versnellen
De 10 beste apps voor het maken van aantekeningen voor Mac
Dit zijn de beste apps voor het maken van aantekeningen op een Mac. Van eenvoudige apps met teksteditor-functies om memo's op te schrijven tot software voor beheer, er is voor elke zakelijke behoefte wel iets te vinden. ✨
1. ClickUp
ClickUp is een softwareprogramma voor projectmanagement dat naadloos werkt op Mac en andere besturingssystemen. Het gaat een stap verder met functies voor de automatisering van taken, het maken van aangepaste dashboards en het opzetten van contentdatabases, en de functies zijn perfect voor uw notitiebehoeften.
ClickUp AI Notetaker is een uitstekende tool voor Mac-gebruikers die hun notities van vergaderingen willen stroomlijnen en hun productiviteit willen verhogen. Met automatische transcriptie en slimme samenvattingen legt het elk belangrijk detail van je vergaderingen vast en zet deze om in overzichtelijke, bruikbare aantekeningen.
De AI Notetaker is naadloos geïntegreerd met je ClickUp-werkruimte en zorgt ervoor dat je nooit een belangrijk punt mist. Bovendien kun je inzichten eenvoudig omzetten in taken of follow-ups – allemaal op één plek.
ClickUp Brain MAX is je AI-aangedreven desktoppartner. Zoek in je werkapps en op het web met behulp van de beste AI-modellen en zet je stem om in actie met Talk-to-Text.
Met deze functie kun je aantekeningen, verslagen van vergaderingen of ideeën handsfree dicteren – in elke app, niet alleen in ClickUp. Je kunt direct zoeken in je ClickUp-werkruimte, gekoppelde apps (zoals Google Drive, Figma, GitHub) en het internet, waardoor je informatie uit meerdere bronnen gemakkelijk kunt vinden en ordenen. Brain MAX ondersteunt ook slim dicteren, waardoor je stem met minimale bewerking wordt omgezet in verzorgde aantekeningen, e-mails of documenten.
ClickUp’s Notepad is een aanpasbare tool voor het maken van notities. Gebruik het om aantekeningen te maken bij projectvoorstellen, checklists op te stellen of snel notities te maken na een vergadering. Het beschikt over uitgebreide functies voor bewerking en drag-and-drop om het organiseren een fluitje van een cent te maken. Bovendien kun je elke notitie omzetten in een taak met deadlines, prioriteiten en toegewezen personen.
ClickUp Docs biedt een andere manier om aantekeningen te maken. Dankzij geavanceerde functies zoals geneste pagina's, ingesloten tabellen en formattools til je eenvoudige aantekeningen naar een hoger niveau. Werk in realtime samen met collega's aan je aantekeningen en vind ze later gemakkelijk terug met de intuïtieve zoekfunctie.
Hulp nodig bij het schrijven van aantekeningen? ClickUp AI biedt suggesties, voert de bewerking uit van je werk en bespaart tijd met directe samenvattingen. Deze schrijfassistent genereert ook actiepunten en stroomlijnt het format voor een betere organisatie.
De beste functies van ClickUp
- Duizenden sjablonen, waaronder handleidingen voor het gebruik van Docs, organisatorische sjablonen en werkstroomsjablonen, besparen je tijd als het gaat om het bijhouden van je lijst met nog te doen zaken
- Vereenvoudig documentbeheer dankzij wiki's, dashboards en aangepaste filters om alles binnen enkele seconden te vinden
- Gebruik de desktop-app op al je Apple-apparaten, waaronder iPad, iPhone, Mac-desktops en MacBooks
- Dankzij realtime samenwerking kun je samen met je team aantekeningen bewerken of integreren in een groter systeem voor taakbeheer
- Dankzij de eenvoudige gebruikersinterface kun je gemakkelijk aantekeningen maken en ordenen zonder dat je daarvoor veel hoeft te leren.
- Dankzij deze eenvoudig doorzoekbare tool vind je je aantekeningen en ideeën binnen enkele seconden
Limieten van ClickUp
- ClickUp AI is momenteel alleen beschikbaar als desktop-app, maar de mobiele versie komt binnenkort uit
- Hoewel de functies voor het maken van aantekeningen eenvoudig te begrijpen zijn, is er een leercurve om de volledige mogelijkheden van de software te benutten
Prijzen van ClickUp
Beoordelingen en recensies van ClickUp
- G2: 4,7/5 (meer dan 8.900 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 3.800 beoordelingen)
📮ClickUp Insight: 49% van de respondenten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen maakt nog steeds handgeschreven aantekeningen – een verrassende trend in een tijdperk waarin digitaal voorop staat. Deze voorkeur voor pen en papier kan een persoonlijke voorkeur zijn, of een teken dat digitale tools voor het maken van aantekeningen nog niet volledig in de werkstroom zijn geïntegreerd.
Tegelijkertijd bleek uit een ander onderzoek van ClickUp dat 35% van de mensen 30 minuten of meer besteedt aan het samenvatten van vergaderingen, het delen van actiepunten en het op de hoogte houden van teams. 👀 ClickUp AI Notetaker neemt deze administratieve last weg! Laat AI je vergaderingen automatisch vastleggen, transcriberen en samenvatten, terwijl actiepunten worden geïdentificeerd en toegewezen – geen handgeschreven aantekeningen of handmatige follow-ups meer nodig! Verhoog je productiviteit met wel 30% dankzij ClickUp’s directe vergaderverslagen, geautomatiseerde taken en gecentraliseerde workflows
2. Apple iCloud Aantekeningen
Wat is er beter dan een app voor aantekeningen die door Apple voor de Mac is ontworpen? Apple Notes, verkrijgbaar in de App Store, is een native Mac-app waarmee je eenvoudig aantekeningen kunt maken tijdens vergaderingen en belangrijke punten kunt opschrijven.
Het beste van alles is dat je aantekeningen altijd up-to-date zijn, dankzij cloudopslagruimte. Dat betekent dat je de nieuwste versie van je ideeën op je telefoon ziet, zelfs als je ze op je Mac-desktop hebt opgeschreven.
De beste functies van Apple iCloud
- Met mappen kun je aantekeningen ordenen op basis van doel, doelstellingen of welke structuur voor jou ook logisch is
- Met de deelfuncties kun je de toegang tot en de toestemmingen voor je aantekeningen beheren
- Gebruik de zoekfunctie om ideeën en aantekeningen bij te houden, of je ze nu vanochtend of twee jaar geleden hebt gemaakt
- Herstel verwijderde aantekeningen binnen 30 dagen in slechts twee eenvoudige stappen
- Gebruik hashtags om aantekeningen te taggen voor een betere organisatie en zoekfunctie
Limieten van Apple iCloud
- De Apple Notes-app heeft geen toegang tot aantekeningen die zijn opgeslagen in andere apps, zoals die van Google of Yahoo, en Markdown wordt niet ondersteund
- De app synchroniseert niet met Windows of Android, dus is deze het meest geschikt voor gebruikers die alleen Apple iOS-software gebruiken
Prijzen van Apple iCloud
- Free
Beoordelingen en recensies van Apple iCloud
- G2: 4,3/5 (meer dan 900 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 1.500 beoordelingen)
3. Evernote
Evernote is een populaire app voor meerdere platforms die de wereld van het notities maken stormenderhand heeft veroverd. Of je nu een student bent die de app gebruikt om aantekeningen te maken in de les, een professional die er gebruik van maakt voor teamorganisatie, of iemand die het gebruikt voor persoonlijke structuur, het gaat veel verder dan het traditionele notities maken. ✍️
De beste functies van Evernote
- Maak direct taken aan en wijs ze toe in je aantekeningen om je werk verder te verwerken
- Gebruik de webclipper-tool om schermafbeeldingen van webpagina's te maken en direct daarop aantekeningen te maken
- Scan handgeschreven aantekeningen en belangrijke documenten rechtstreeks in de notitie-app, zodat je ze gemakkelijk kunt raadplegen
- Dankzij de integratie met Google Agenda blijf je op de hoogte en kun je je aantekeningen aan vergaderingen koppelen, zodat je altijd weet hoe de zaken ervoor staan
Beperkingen van Evernote
- De gratis versie heeft een limiet en betaalde abonnementen kunnen duur zijn voor mensen die alleen een eenvoudige notitie-app nodig hebben
- Hoewel je aantekeningen kunt delen, ondersteunt het geen realtime samenwerking
Prijzen van Evernote
- Free
- Personal: $ 14,99/maand
- Professional: $ 17,99/maand
- Voor teams: Neem contact op voor prijzen
Beoordelingen en recensies van Evernote
- G2: 4,4/5 (meer dan 2.000 beoordelingen)
- Capterra: 4,4/5 (meer dan 8.100 beoordelingen)
4. Microsoft OneNote
OneNote van Microsoft is een tool die het maken van eenvoudige aantekeningen naar een hoger niveau tilt. Deel eenvoudig aantekeningen en werk samen met je teamgenoten in één ecosysteem. Dankzij structuur- en zoekfuncties blijf je georganiseerd en vind je je ideeën gemakkelijker dan ooit.
De beste functies van Microsoft OneNote
- De tool biedt een papierachtig gevoel, wat aantrekkelijk is voor traditionalisten die terugverlangen naar de tijd van pen en papier
- Abonnementen combineren de notitiefuncties met tools zoals Excel, PowerPoint, Word en Outline
- Organiseer je aantekeningen in secties en pagina's, zodat je nooit meer een belangrijk idee kwijtraakt
- Met functies zoals markeren, aantekeningen maken en tekenen kun je meer context aan je ideeën toevoegen
Beperkingen van Microsoft OneNote
- Er is geen opslagruimte die alleen offline werkt – wat betekent dat aantekeningen die je offline maakt pas worden synchroniseerd zodra je een internetverbinding hebt – en als je de aantekening eerder sluit, gaan alle wijzigingen die je hebt aangebracht verloren
- De tool heeft geen exportopties, dus als je naar een andere app wilt overschakelen, moet je je aantekeningen handmatig overzetten
Prijzen van Microsoft OneNote
- Microsoft 365 Business Basic: $ 6,00/maand
- Microsoft 365 Personal: $ 6,99/maand
- Microsoft 365 Apps for Business: $ 8,25/maand
- Microsoft 365 Family: $ 9,99/maand
- Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand
- Microsoft 365 Business Premium: $ 22,00/maand
Beoordelingen en recensies van Microsoft OneNote
- G2: 4,5/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)
- Capterra: 4,6/5 (meer dan 1.300 beoordelingen)
5. Slite
Slite is een kennisbeheertool op basis van AI. Hiermee kun je content maken en opslaan, of het nu gaat om een bedrijfswiki, aantekeningen van teamvergaderingen of onboardingprocessen en handleidingen. De AI-functies vertalen, uitvoeren de bewerking en formatteren je werk, en zijn ideaal voor het vereenvoudigen, samenvatten en inkorten van content.
De beste functies van Slite
- Typ een vraag in de zoekfunctie en krijg een antwoord op basis van je aantekeningen en documenten
- AI-inzichten markeren aantekeningen die moeten worden bekeken, bijgewerkt of gearchiveerd, zodat je aantekeningen altijd up-to-date zijn
- Voeg aantekeningen snel samen en verwijder dubbele aantekeningen
- Importeer vrijwel elk type document vanuit tools zoals Notion, Evernote en andere app's voor aantekeningen dankzij de ingebouwde optische tekenherkenning (OCR)
Limieten van Slite
- Door de limieten op export- en importmogelijkheden is het lastiger om aantekeningen over te zetten vanuit andere tools
- De app integreert niet goed met andere apps, dus het kan te beperkt zijn voor organisaties die een mozaïek van werkstroomtools gebruiken
Prijzen van Slite
- Free
- Standaard: $ 10 per gebruiker per maand
- Premium: $ 15 per gebruiker per maand
- Enterprise: Aangepaste prijzen
Beoordelingen en recensies van Slite
- G2: 4,7/5 (meer dan 100 beoordelingen)
- Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)
6. Notitieboekjes voor Mac
Notebooks voor Mac is een eenvoudige notitie-app die structuur en overzicht biedt voor je geschreven gedachten. Sla je aantekeningen op als geneste boeken en maak segmenten aan om al je content bij te houden. ?
De beste functies van notitieboekjes voor Mac
- De visuele interface maakt aantekeningen maken leuk
- Import ondersteunt een breed bereik aan bestandsformaten, waaronder Markdown-opmaak, HTML en platte tekst
- Aantekeningen worden opgeslagen als HTML-bestanden, waardoor de complexiteit wordt verminderd en de tools sneller laden
- Dankzij eenvoudige synchronisatie kun je een verbinding leggen met andere tools voor gestroomlijnde werkstroom
Limieten van notitieboekjes voor Mac
- Sommige gebruikers hebben gemerkt dat de app vastloopt tijdens het laden, vooral als je veel aantekeningen hebt
- De nieuwe Dropbox-app kan ervoor zorgen dat de zoekfunctie niet werkt, maar je kunt het probleem oplossen in een paar stappen die door het ondersteuningsteam zijn uitgelegd
Prijzen van notitieboekjes voor Mac
- Gratis proefversie
- Abonnement: $ 43,99
Beoordelingen en recensies van notitieboekjes voor Mac
- G2: n.v.t.
- Capterra: n.v.t.
7. Bear
Bear is een Markdown-app voor notities, ontworpen voor Apple Mac, iPhone en iPad. Gebruik deze bekroonde app om aantekeningen te maken, tabellen toe te voegen, foto's in te sluiten en lijsten met dingen die nog te doen zijn te maken, allemaal in één ruimte.
De beste functies van Bear
- Exporteer aantekeningen in verschillende formaten en deel ze op de manier die jij wilt
- De prachtige interface won de Apple Design Award en is intuïtief in gebruik
- Beveiligingsfuncties zoals versleutelde aantekeningen houden je gegevens en ideeën veilig
- Met de OCR-zoekfunctie kun je zoeken naar tekst in PDF's en afbeeldingen
Beperkingen van Bear
- De gratis versie heeft een limiet, dus je moet betalen om toegang te krijgen tot alle functies
- Er is geen integratie met apps van derden, wat betekent dat je alleen binnen de app kunt werken
Prijzen van Bear
- Gratis proefversie: 7 dagen
- Bear Pro: $ 2,99/maand
Beoordelingen en recensies van Bear
- G2: 4,5/5 (meer dan 40 beoordelingen)
- Capterra: 4,5/5 (meer dan 10 beoordelingen)
8. Obsidian
Obsidian is een volledig aanpasbare notitie-app waarmee je zowel online als offline toegang hebt tot je gedachten. Met honderden plug-ins en thema's kun je dagboeken bijhouden, aantekeningen maken en kennisdatabases opbouwen die bij jouw stijl passen.
De beste functies van Obsidian
- Gebruik deze zeer aanpasbare app als een mini-persoonlijke assistent die precies weet waar al je informatie is opgeslagen
- Koppel aantekeningen eenvoudig aan elkaar om verbindingen te leggen tussen ideeën en projecten
- Breng de verbindingen tussen je gedachten en aantekeningen in kaart op een visueel aantrekkelijke grafiek om inzicht te krijgen in hoe je denkt
- Gebruik de Canvas-functie als een creatieve ruimte om met ideeën te spelen
Limieten van Obsidian
- Je moet betalen voor eenvoudige functies, zoals synchroniseren, die bij andere tools bij de prijs zijn inbegrepen
- Er is geen ingebouwde samenwerkingsfunctie, wat zakelijke teams beperkt
Prijzen van Obsidian
- Persoonlijk gebruik: Gratis
- Commercieel gebruik: $ 50 per gebruiker per jaar
Beoordelingen en recensies van Obsidian
- G2: n.v.t.
- Capterra: 4,9/5 (meer dan 20 beoordelingen)
9. UPDF
UPDF is een online PDF-editor met AI-functies. Upload PDF's en voeg direct aantekeningen toe, voer bewerkingen uit aan de informatie en vat deze samen in eenvoudige aantekeningen.
De beste functies van UPDF
- Dankzij ondersteuning voor tientallen formaten, waaronder HTML, XML en PDF, kun je allerlei documenten uploaden om er aantekeningen van te maken
- Gebruik de OCR-functie om tekst in PDF's te zoeken
- Dankzij de ingebouwde AI kun je sneller dan ooit samenvattingen maken, belangrijke punten markeren en aantekeningen maken
- Een breed bereik aan annotatietools, zoals markeerstiften, vormen en tekstvakken, maakt van elke aantekening een werk
Beperkingen van UPDF
- Gebruikers rapporteren dat de tool soms bugs vertoont, wat het denkproces vertraagt
- De handtekeningtool op het trackpad is niet intuïtief en kan lastig te gebruiken zijn
Prijzen van UPDF
- UPDF Pro-abonnement: $ 59,99, jaarlijks gefactureerd
- UPDF Pro Perpetual Abonnement: eenmalige betaling van $ 109,99, levenslange toegang
- UPDF AI add-on: $ 12/maand
- UPDF Enterprise-abonnement: eenmalige kosten van $ 109
UPDF-beoordelingen en recensies
- G2: 4,8/5 (meer dan 10 beoordelingen)
- Capterra: 3,8/5 (5+ beoordelingen)
10. Joplin
Joplin is een open-source app voor aantekeningen die je overal toegang geeft tot je werk. De tool ondersteunt tekst, afbeeldingen en audiobestanden, waardoor je aantekeningen een nieuwe dimensie krijgen en in verschillende formaten kunnen worden opgeslagen.
De beste functies van Joplin
- Gebruik de functies voor samenwerking en delen om samen met collega's of vrienden aan nieuwe ideeën te werken
- De Firefox- en Chrome-extensie Clipper zet webpagina's om in bewerkbare aantekeningen
- Met plug-ins en thema's kun je de app aangepast maken
- Versleutelingsfuncties houden je aantekeningen veilig en beschermen je ideeën tegen concurrenten
Limieten van Joplin
- Samenwerkingsfuncties werken alleen op Joplin Cloud
- Heeft geen geavanceerde functies zoals OCR of mobiel scannen
Prijzen van Joplin
- Basic: $ 2,99/maand
- Pro: $ 5,99/maand
- Teams: $ 7,99/maand
Beoordelingen en recensies van Joplin
- G2: 5/5 (1+ beoordelingen)
- Capterra: n.v.t.
Verbeter je aantekeningen met ClickUp
Kies een van deze beste notitie-apps voor Mac en begin met het stroomlijnen van je werkstroomen en het maken van betere aantekeningen. Met functies zoals realtime samenwerking, eenvoudig delen en veiligheid betrek je het hele team bij de actie en versla je de concurrentie bij de lancering van nieuwe producten. Bovendien maken deze tools het gemakkelijk om je privéleven te vereenvoudigen of je gedachten te ordenen.
