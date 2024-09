10 beste annotatiesoftwaretools in 2024

Of je nu editor, productmanager of zelfs CEO bent, je komt elke dag verschillende documenten tegen die jouw feedback nodig hebben. Het intypen van suggesties op Google Documenten kan soms echter een beetje limiet zijn.

Je hebt vast de behoefte om iets op te schrijven of te tekenen om je ideeƫn beter uit te leggen. Zelfs ondergeschikten willen graag een frisse toets van gekleurde feedback op een zwart-wit document.

Dat is waar annotatiesoftware om de hoek komt kijken. šŸ“

De juiste annotatietool heeft verschillende sleutel functies, zoals markeringen, markeringen en labels, om bewerkingen meer contextueel en gedetailleerd te maken. Er zijn verschillende annotatieprogramma's op de markt en ik wil niet dat je dagenlang elk programma doorloopt om de juiste te selecteren.

In deze blog heb ik geprobeerd de 10 beste annotatiesoftware op de markt samen te stellen. Laten we de verschillende soorten annotatietools verkennen en de beste optie voor jouw business vinden.

Net zoals je een whiteboard in je kantoor hebt, fungeren digitale annotatietools als een digitaal whiteboard.

Met de beste tools voor gegevensannotatie kun je meerdere ideeƫn voor werk op een whiteboard krabbelen en verschillende formats voor content bewerken. Laten we eens kijken welke soorten annotatietools er op de markt zijn:

Tekst annotatie tools: Hiermee kunnen gebruikers tekst markeren, becommentariƫren en markeren. Je kunt ze gebruiken om artikelen, contracten en ander geschreven materiaal te beoordelen Tools voor beeldannotatie: Met een beeldannotatietool kunt u afbeeldingen labelen en annoteren voor het trainen van modellen in objectdetectie en beeldclassificatietaken. Ze worden voornamelijk gebruikt bij machinaal leren Video annotatietools: Deze helpen je bij het annoteren van video content. Je kunt specifieke frames of sequenties taggen, labelen en van commentaar voorzien PDF annotatietools: Deze tools zijn ontworpen om PDF documenten te annoteren. Ze bieden functies zoals markeren, aantekeningen toevoegen en tekenen Whiteboard annotatietools: Whiteboard software stelt gebruikers in staat om in realtime samen te werken op een digitaal whiteboard. Ze zijn ideaal voor brainstormsessies en interactieve presentaties

Bij het kiezen van een annotatietool is het essentieel om rekening te houden met de unieke behoeften van je project en team op het gebied van projectmanagement. Hier zijn de sleutel factoren om in gedachten te houden:

Gebruiksgemak: Annotatietools moeten een intuĆÆtieve interface hebben, zodat iedereen snel en efficiĆ«nt kan annoteren, ongeacht hun technische expertise Functies voor annotatie: Ga op zoek naar een hulpmiddel dat verschillende annotatiemogelijkheden biedt, zoals tekstcommentaar, markeringen, vormen en tekenen uit de vrije hand, zodat u verschillende typen content creatief kunt bewerken Samenwerkingsmogelijkheden: Met de annotatietool moeten meerdere gebruikers tegelijkertijd annotaties kunnen maken en feedback kunnen geven, zodat meerdere gebruikers tegelijk kunnen werkensamenwerking op de werkplek gemakkelijker te maken Integratie en compatibiliteit: Zoek een tool die goed integreert met uw bestaande software en werkstromen Veiligheid: Soms werkt u met gevoelige documenten. De tool moet dan robuuste functies voor veiligheid bieden, zoals versleuteling en toegangscontrole, om uw gegevens te beschermen

1. ClickUp (het beste voor samenwerking)

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde visuele hub die ideeƫn van teams omzet in gecoƶrdineerde acties ClickUp is een alles-in-ƩƩn platform voor projectmanagement en annotatiesoftware die uitblinkt in samenwerking. Het heeft verschillende aanpasbare whiteboard sjablonen waarmee teams in realtime kunnen samenwerken. Whiteboards zijn erg handig voor het brainstormen over ideeƫn, het maken van abonnementen en het leveren van scherpe bewerkingen op PDF's of documenten. Whiteboards van ClickUp bieden een interactieve ruimte waar gebruikers kunnen tekenen, schrijven en ideeƫn met elkaar kunnen verbinden. De functie ondersteunt een verscheidenheid aan aantekeningen, waaronder plakbriefjes, tekeningen uit de vrije hand en tekst. U kunt ook items op een Whiteboard verplaatsen, in- en uitzoomen en in realtime zien wie er met u samenwerkt.

Ik gebruikte ClickUp's matrix voor impactinspanningen sjabloon om mijn bewerkingstaken te prioriteren.

Dit sjabloon is bedoeld om je te helpen bij het snel en nauwkeurig evalueren van de impact en het belang van opdrachten, zodat je kunt bepalen welke projecten het eerst moeten worden aangepakt. Het sjabloon creƫerde een geweldig actieplan voor mijn project, en ik kon snel belangrijke bewerkingen afronden in plaats van stil te staan bij een leeg document.

Wat de ClickUp Whiteboards verder onderscheidt, is de mogelijkheid om praktisch elk item op uw bord met een paar klikken om te zetten in een Taak. Ik kon plaknotities op de Whiteboards omzetten in Taken en Documenten en ze bewerken, van aantekeningen voorzien, verbinden of dupliceren zonder het canvas te verlaten.

Embed live ClickUp Docs direct in Whiteboards om toegang te krijgen tot belangrijke project documenten, onderzoek en context zonder ooit uw bord te verlaten

Afgezien van het bovenstaande, laten we nog een paar belangrijke hoogtepunten bekijken van het gebruik van ClickUp als annotatietool.

ClickUp beste functies

Redactie en goedkeuringen: MetClickUp's Redactie functie kan ik direct visuele feedback geven over afbeeldingen, PDF's en video's. Dit maakt ClickUp een geweldigecreatieve goedkeuringssoftwareperfect voor teams die gedetailleerde feedback moeten verzamelen over visuele content

MetClickUp's Redactie functie kan ik direct visuele feedback geven over afbeeldingen, PDF's en video's. Dit maakt ClickUp een geweldigecreatieve goedkeuringssoftwareperfect voor teams die gedetailleerde feedback moeten verzamelen over visuele content Discussies via threads: ClickUp laat me rechtstreeks opmerkingen achterlaten op taken en documenten, waardoor een duidelijke thread voor communicatie ontstaat. Deze functie ondersteunt rijke tekst, bijlagen en zelfs embeds, waardoor het gemakkelijk is om specifieke delen van het project te bespreken

ClickUp laat me rechtstreeks opmerkingen achterlaten op taken en documenten, waardoor een duidelijke thread voor communicatie ontstaat. Deze functie ondersteunt rijke tekst, bijlagen en zelfs embeds, waardoor het gemakkelijk is om specifieke delen van het project te bespreken Aangepaste weergaven met geĆÆntegreerde annotaties: Met aanpasbareClickUp weergavenkon ik annotaties direct in mijn werkstroom invoegen, of het nu in een Gantt grafiek, Kanban bord of kalender was

Met aanpasbareClickUp weergavenkon ik annotaties direct in mijn werkstroom invoegen, of het nu in een Gantt grafiek, Kanban bord of kalender was Schermopname en Clip annotaties : ClickUp heeft eeningebouwde kniptool genaamdClickUp clips om video opnames vast te leggen en te delen. Met Clip kon ik mijn scherm opnemen en feedback geven. Het beste was dat ik ze kon annoteren, waardoor het vooral nuttig was voor teams die feedback moesten geven of processen moesten demonstreren

: ClickUp heeft eeningebouwde kniptool genaamdClickUp clips om video opnames vast te leggen en te delen. Met Clip kon ik mijn scherm opnemen en feedback geven. Het beste was dat ik ze kon annoteren, waardoor het vooral nuttig was voor teams die feedback moesten geven of processen moesten demonstreren Zoek transcripts: Verder kon ikClickUp Brein om de Clips te transcriberen en dan de transcripten doorzoeken voor elke query die ik tegenkwam

ClickUp beperkingen

ClickUp Brain is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Toevoegen aan elk betaald abonnement voor $7 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

2. Filestage (Beste voor het stroomlijnen van creatieve beoordelingen)

via Bestandslocatie Filestage is een beoordelings- en goedkeuringsplatform dat u helpt uw creatieve processen te stroomlijnen. De annotatiehulpmiddelen in Filestage hebben me geholpen bij het beoordelen, becommentariƫren en goedkeuren van verschillende soorten content, van video's en afbeeldingen tot PDF's en documenten.

Filestage beste functies

Annotaties in realtime: Met Filestage kon ik in realtime rechtstreeks aantekeningen maken bij bestanden, waaronder video's, afbeeldingen, PDF's en meer. Mijn teamleden konden ook specifieke delen van een document of frame markeren en wijzigingen voorstellen. Dit maakte het feedbackproces heel eenvoudig

Met Filestage kon ik in realtime rechtstreeks aantekeningen maken bij bestanden, waaronder video's, afbeeldingen, PDF's en meer. Mijn teamleden konden ook specifieke delen van een document of frame markeren en wijzigingen voorstellen. Dit maakte het feedbackproces heel eenvoudig **Alle annotaties en feedback zijn gecentraliseerd in Filestage, zodat mijn teams opmerkingen en revisies op Ć©Ć©n plek kunnen bijhouden. Het is geweldig omdat er geen feedback verloren gaat in het reviewproces

Versiebeheer: Filestage biedt versiebeheer, waarbij elke nieuwe versie van een bestand de vorige annotaties bijhoudt. Zo kunt u wijzigingen vergelijken en ervoor zorgen dat alle feedback is geĆÆmplementeerd

Filestage biedt versiebeheer, waarbij elke nieuwe versie van een bestand de vorige annotaties bijhoudt. Zo kunt u wijzigingen vergelijken en ervoor zorgen dat alle feedback is geĆÆmplementeerd Taken automatiseren: Het platform hielp me om taken te automatiseren, zoals herinneringen sturen naar beoordelaars of bestanden door de goedkeuringsfasen verplaatsen op basis van annotaties

Het platform hielp me om taken te automatiseren, zoals herinneringen sturen naar beoordelaars of bestanden door de goedkeuringsfasen verplaatsen op basis van annotaties Samenwerken met externe belanghebbenden: U kunt externe belanghebbenden uitnodigen om bestanden te beoordelen en van aantekeningen te voorzien zonder een apart account aan te maken. Op deze manier kun je eenvoudig samenwerken met freelancers of zelfs beoordelingen krijgen van het hogere management

Filestage limieten

Sommige gebruikers vinden dat de interface iets behulpzamer zou kunnen zijn om u door het beoordelingsproces te stappen, vooral als u nieuw bent op het platform

In sommige gevallen worden afbeeldingen met een grotere grootte gecomprimeerd tot een punt waarop de kleuren in de afbeelding veranderen

Filestage prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Basis : $109/maand voor onbeperkte gebruikers

: $109/maand voor onbeperkte gebruikers Professioneel: $299/maand voor onbeperkte gebruikers

$299/maand voor onbeperkte gebruikers Enterprise: Aangepaste prijzen

Filestage beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (238 beoordelingen)

4.6/5 (238 beoordelingen) Capterra: 4.7 (102 beoordelingen)

3. PDF Annotator (het beste voor bewerking van PDF's)

via PDF annotator PDF Annotator is annotatiesoftware die speciaal is ontworpen voor gebruikers die PDF-documenten moeten bewerken. Of u nu een student, professional of opvoeder bent, het heeft alle noodzakelijke hulpmiddelen om PDF's efficiƫnt te bewerken.

PDF Annotator beste functies

Digitale handtekeningen: Je kunt er gemakkelijk digitale handtekeningen mee toevoegen aan documenten. Dit maakt het een geweldig hulpmiddel voor professionals die documenten veilig moeten ondertekenen en delen

Je kunt er gemakkelijk digitale handtekeningen mee toevoegen aan documenten. Dit maakt het een geweldig hulpmiddel voor professionals die documenten veilig moeten ondertekenen en delen Aangepaste stempels en symbolen: Met de software kunnen gebruikers aangepaste stempels maken en gebruiken. Deze stempels zijn perfect voor terugkerende aantekeningen, zoals goedgekeurde/afgewezen stempels of veelgebruikte symbolen die in specifieke industrieƫn worden gebruikt

Met de software kunnen gebruikers aangepaste stempels maken en gebruiken. Deze stempels zijn perfect voor terugkerende aantekeningen, zoals goedgekeurde/afgewezen stempels of veelgebruikte symbolen die in specifieke industrieƫn worden gebruikt Beheer van annotaties: PDF Annotator heeft meerdere functies voor het vinden van annotaties. U kunt ze in een lijst weergeven of naar specifieke annotaties springen en ze filteren op basis van type

PDF Annotator heeft meerdere functies voor het vinden van annotaties. U kunt ze in een lijst weergeven of naar specifieke annotaties springen en ze filteren op basis van type Een klik PDF aanmaken: Met de software kunnen gebruikers PDF's aanmaken vanuit het niets of vanuit andere documenttypes. Zodra u de PDF hebt gemaakt, kunt u deze direct annoteren in de software

Met de software kunnen gebruikers PDF's aanmaken vanuit het niets of vanuit andere documenttypes. Zodra u de PDF hebt gemaakt, kunt u deze direct annoteren in de software Integratie met Microsoft Office: De annotatiesoftware integreert naadloos met Microsoft Office. U kunt dus PDF's annoteren die zijn gemaakt vanuit Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden zonder de PDF Annotator-omgeving te verlaten

PDF Annotator limieten

Alleen toepasbaar op PDF's

Heeft niet de mogelijkheid om PDF's te "binden" of te combineren via het contextmenu van de Verkenner, zoals u kunt met volledige versies van Acrobat

Prijzen van PDF Annotator

Studentenlicentie : $44,95 per gebruiker

: $44,95 per gebruiker Gebruikerslicentie: $79,95 per gebruiker (eenmalige kosten)

PDF Annotator beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Ink2Go (het beste voor annotaties bij live presentaties)

via Inkt2Go Ink2Go is een van de enige tools voor gegevensannotatie waarmee u aantekeningen kunt maken terwijl u opneemt. U kunt direct op uw scherm tekenen, schrijven en markeren in realtime. Het is een geweldige keuze voor docenten, trainers en professionals die hun publiek willen betrekken met live annotaties.

Ink2Go beste functies

Live-schermannotatie: Met Ink2Go kunt u tijdens live-presentaties rechtstreeks aantekeningen op uw scherm maken, waardoor het een geweldig hulpmiddel voor video-annotatie is. U kunt belangrijke punten markeren, de aandacht vestigen op specifieke gebieden of concepten tijdens de presentatie illustreren

Met Ink2Go kunt u tijdens live-presentaties rechtstreeks aantekeningen op uw scherm maken, waardoor het een geweldig hulpmiddel voor video-annotatie is. U kunt belangrijke punten markeren, de aandacht vestigen op specifieke gebieden of concepten tijdens de presentatie illustreren Schermopname met annotaties: U kunt uw scherm samen met uw annotaties opnemen om instructievideo's, handleidingen of trainingsmateriaal te maken, waardoor Ink2Go een geweldig hulpmiddel voor video-annotatie is

U kunt uw scherm samen met uw annotaties opnemen om instructievideo's, handleidingen of trainingsmateriaal te maken, waardoor Ink2Go een geweldig hulpmiddel voor video-annotatie is Hulpmiddelen voor pennen en markeerstiften: Ink2Go biedt een bereik van hulpmiddelen voor pennen en markeerstiften met aanpasbare kleuren en dikte, zodat u uw annotaties kunt aanpassen aan uw behoeften en stijl

Ink2Go biedt een bereik van hulpmiddelen voor pennen en markeerstiften met aanpasbare kleuren en dikte, zodat u uw annotaties kunt aanpassen aan uw behoeften en stijl Whiteboard-modus: Naast het annoteren van bestaande content biedt Ink2Go ook een Whiteboard-modus waarin u vanuit het niets nieuwe content kunt creƫren

Ink2Go limieten

De tool is relatief eenvoudig in vergelijking met uitgebreidere annotatiesoftware, wat een beperking kan vormen voor gevorderde gebruikers

Ink2Go prijzen

Licentie voor Ć©Ć©n gebruiker: $19,9 (eenmalige kosten)

Beoordelingen en recensies over Ink2Go

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Drawboard Projecten (het beste voor AEC-projecten en PDF's)

via Drawboard Projecten Drawboard Projects is een krachtig hulpmiddel voor gegevensannotatie voor professionals in de architectuur-, engineering- en bouwindustrie (AEC). Het biedt ook annotatie voor PDF's, maar de USP is de samenwerkingsfunctie voor complexe tekeningen en documenten zoals blauwdrukken, CAD-bestanden en andere technische documenten.

Drawboard Projecten beste functies

Branchespecifieke functies: Dit is een van de weinige annotatietools die functies biedt die specifiek bedoeld zijn voor de AEC-industrie. Het biedt nauwkeurige meetgereedschappen, kalibratie en lagen voor gedetailleerde aantekeningen op architecturale en technische abonnementen

Dit is een van de weinige annotatietools die functies biedt die specifiek bedoeld zijn voor de AEC-industrie. Het biedt nauwkeurige meetgereedschappen, kalibratie en lagen voor gedetailleerde aantekeningen op architecturale en technische abonnementen Hulpmiddelen voor PDF bewerking en gegevensannotatie : Ik heb een volledig pakket tools gevonden voor het bewerken en annoteren van PDF's met functies om tekst te markeren, opmerkingen toe te voegen, uit de vrije hand te tekenen, vormen in te voegen en nog veel meer

: Ik heb een volledig pakket tools gevonden voor het bewerken en annoteren van PDF's met functies om tekst te markeren, opmerkingen toe te voegen, uit de vrije hand te tekenen, vormen in te voegen en nog veel meer Versiebeheer van documenten: Deze annotatiesoftware houdt alle versies van een document bij, zodat je wijzigingen in de loop van de tijd kunt zien en ervoor kunt zorgen dat er geen annotaties of revisies verloren gaan tijdens de levenscyclus van het project

Deze annotatiesoftware houdt alle versies van een document bij, zodat je wijzigingen in de loop van de tijd kunt zien en ervoor kunt zorgen dat er geen annotaties of revisies verloren gaan tijdens de levenscyclus van het project Offline toegang: Je kunt documenten downloaden om offline te annoteren en de wijzigingen synchroniseren wanneer je weer verbinding maakt. Deze functie is zeer nuttig voor veldwerk waar internettoegang limiet is

Je kunt documenten downloaden om offline te annoteren en de wijzigingen synchroniseren wanneer je weer verbinding maakt. Deze functie is zeer nuttig voor veldwerk waar internettoegang limiet is Integratie met populaire AEC-software: De data annotatietool integreert met andere tools die veel gebruikt worden in de AEC-industrie, zoals Autodesk, zodat u bestanden niet handmatig hoeft over te zetten

Drawboard Projecten limieten

De gratis basisversie biedt geen toegang tot de Android app en ondersteunt geen audio aantekeningen, e-mail uploads, snapshots en bewerkingen

Drawboard Projects prijzen

Teams : $29/maand per gebruiker

: $29/maand per gebruiker Groei : $39/maand per gebruiker

: $39/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Drawboard Projecten beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Prodigy (Beste voor modellen voor machinaal leren)

via Prodigy Prodigy is een veelzijdig hulpmiddel voor gegevensannotatie dat speciaal is ontworpen voor het trainen van modellen voor machinaal leren. Deze tool is ideaal voor datawetenschappers, machine learning engineers en onderzoekers.

De beste functies van Prodigy

Integratie van actief leren : Prodigy gebruikt actief leren om de meest informatieve steekproeven te prioriteren en annotaties voor te stellen die hoogstwaarschijnlijk de prestaties van uw modellen voor machinaal leren zullen verbeteren

: Prodigy gebruikt actief leren om de meest informatieve steekproeven te prioriteren en annotaties voor te stellen die hoogstwaarschijnlijk de prestaties van uw modellen voor machinaal leren zullen verbeteren Aanpasbare data annotatie workflows: Gebruikers kunnen aangepaste annotatie workflows maken, aangepast aan hun specifieke behoeften. Of u nu werkt met tekst, afbeeldingen of andere soorten gegevens, u krijgt een flexibel kader om het annotatieproces te ontwerpen dat het beste bij uw project past

Gebruikers kunnen aangepaste annotatie workflows maken, aangepast aan hun specifieke behoeften. Of u nu werkt met tekst, afbeeldingen of andere soorten gegevens, u krijgt een flexibel kader om het annotatieproces te ontwerpen dat het beste bij uw project past Realtime modeltraining: Een van de opvallende functies van Prodigy is de mogelijkheid om modellen in realtime te trainen terwijl u annoteert. Deze directe feedback helpt gebruikers te zien hoe hun annotaties de prestaties van het model beĆÆnvloeden

Een van de opvallende functies van Prodigy is de mogelijkheid om modellen in realtime te trainen terwijl u annoteert. Deze directe feedback helpt gebruikers te zien hoe hun annotaties de prestaties van het model beĆÆnvloeden EfficiĆ«nte dataverwerking: De tool is geoptimaliseerd voor grote datasets zodat u met gemak miljoenen datapunten kunt verwerken

De tool is geoptimaliseerd voor grote datasets zodat u met gemak miljoenen datapunten kunt verwerken Naadloze integratie: Prodigy integreert naadloos met populaire machine-learning bibliotheken zoals spaCy, TensorFlow en PyTorch, zodat u annotaties direct in de trainingspijplijnen kunt opnemen

Prodigy limieten

Prodigy is voornamelijk ontworpen voor technische gebruikers, dus het is misschien niet de beste oplossing voor niet-technische teams of mensen die op zoek zijn naar een annotatietool voor algemeen gebruik

Prodigy prijzen

Persoonlijk: $ 390/levenslange licentie

$ 390/levenslange licentie Zakelijk: $490/zetel, in pakketten van 5 zetels

Prodigy beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

7. SuperAnnotate (het beste voor annotatie van afbeeldingen en video)

via SuperAnnoteren SuperAnnotate is een hulpmiddel voor beeldannotatie dat populair is onder AI- en machine learning-teams. Het is ontworpen om grootschalige annotatieprojecten aan te kunnen en kan hoogwaardige trainingsgegevens voor computervisiemodellen creƫren.

SuperAnnotate beste functies

Geavanceerde tools voor gegevensannotatie: SuperAnnotate biedt een verscheidenheid aan tools voor video- en beeldannotatie, waaronder polygoon-, bounding box-, kubus-, keypoint- en semantische segmentatietools waarmee nauwkeurige annotaties kunnen worden gemaakt die nodig zijn voor het trainen van goed presterende AI-modellen

SuperAnnotate biedt een verscheidenheid aan tools voor video- en beeldannotatie, waaronder polygoon-, bounding box-, kubus-, keypoint- en semantische segmentatietools waarmee nauwkeurige annotaties kunnen worden gemaakt die nodig zijn voor het trainen van goed presterende AI-modellen Samenwerking en workflowmanagement: Met deze data-annotatietool kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde project werken. Versiebeheer houdt u op de hoogte van alle wijzigingen

Met deze data-annotatietool kunnen meerdere gebruikers tegelijkertijd aan hetzelfde project werken. Versiebeheer houdt u op de hoogte van alle wijzigingen **De AI-gestuurde pre-annotatiemogelijkheden helpen bij het genereren van initiƫle annotaties, die later kunnen worden verfijnd

Kwaliteitsborgingstools: SuperAnnotate bevat ingebouwde kwaliteitsborgingstools om annotaties te controleren en valideren voordat ze definitief worden gemaakt

SuperAnnotate limieten

Soms kan de tijdsinschatting voor voltooiing van een project onnauwkeurig zijn

Voor sommige geavanceerde functies is een langere leercurve nodig, vooral voor minder technische gebruikers

SuperAnnotate prijzen

Basis : Free

: Free Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

SuperAnnotate beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

4.9/5 (100+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Labelbox (Beste data-annotatietool voor Enterprise AI Teams)

via Labelbox Labelbox is een toonaangevend hulpmiddel voor gegevensannotatie dat is ontworpen voor projecten op het gebied van machinaal leren en kunstmatige intelligentie. Het helpt bij het labelen van gegevens, waardoor het een goede keuze is voor gegevenswetenschappers en AI-beoefenaars.

Labelbox beste functies

Veelzijdige tools voor gegevensannotatie: Labelbox ondersteunt een breed bereik van gegevenstypes, waaronder afbeeldingen, video's en tekst. Het biedt verschillende annotatietools zoals bounding boxes, polygonen, semantische segmentatie en sleutelpunten, waardoor gebruikers gegevens kunnen annoteren voor verschillende machine-learningtaken

Labelbox ondersteunt een breed bereik van gegevenstypes, waaronder afbeeldingen, video's en tekst. Het biedt verschillende annotatietools zoals bounding boxes, polygonen, semantische segmentatie en sleutelpunten, waardoor gebruikers gegevens kunnen annoteren voor verschillende machine-learningtaken Automatisering met modelondersteunde labeling: Labelbox functie modelondersteunde labeling die kan worden geĆÆntegreerd in uw datasets, waardoor de handmatige inspanning die nodig is in het labelproces wordt verminderd

Labelbox functie modelondersteunde labeling die kan worden geĆÆntegreerd in uw datasets, waardoor de handmatige inspanning die nodig is in het labelproces wordt verminderd Samenwerking en workflowmanagement: U krijgt ook tools voor workflowmanagement waarmee u taken kunt toewijzen, annotaties kunt beoordelen en projecten kunt beheren binnen het platform

U krijgt ook tools voor workflowmanagement waarmee u taken kunt toewijzen, annotaties kunt beoordelen en projecten kunt beheren binnen het platform Kwaliteitsborgingstools: Ingebouwde functies zoals consensus scoring, review workflows en anomalie detectie zorgen voor nauwkeurige en consistente annotaties

Labelbox beperkingen

Het kan niet overweg met meerkanaalsbeelden die zelden voorkomen in normale computervisie, maar alomtegenwoordig zijn in wetenschappelijke beeldvorming

Labelbox prijzen

Gratis

Starter: $0,10 per LBU

$0,10 per LBU Enterprise: Aangepaste prijzen

Labelbox beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Adobe Acrobat (het beste voor annotatie in PDF)

via Adobe Acrobat Adobe Acrobat wordt beschouwd als de industriestandaard voor het maken, bewerken en annoteren van PDF-documenten. Het heeft een reeks annotatiegereedschappen voor het markeren van documenten voor persoonlijk en professioneel gebruik.

De beste functies van Adobe Acrobat

Uitgebreide annotatiehulpmiddelen: Adobe Acrobat heeft markeringen, plakbriefjes, tekstcommentaar, doorhalingen en tekenen uit de vrije hand waarmee gebruikers documenten effectief en efficiƫnt kunnen markeren

Adobe Acrobat heeft markeringen, plakbriefjes, tekstcommentaar, doorhalingen en tekenen uit de vrije hand waarmee gebruikers documenten effectief en efficiƫnt kunnen markeren Commentaar en samenwerking: Met Acrobat kunnen meerdere gebruikers PDF's bekijken en becommentariƫren. U kunt deze opmerkingen in realtime bijhouden. De annotatiesoftware biedt ook een duidelijk controlespoor van alle annotaties, zodat u herzieningen kunt aanbrengen op basis van feedback

Met Acrobat kunnen meerdere gebruikers PDF's bekijken en becommentariƫren. U kunt deze opmerkingen in realtime bijhouden. De annotatiesoftware biedt ook een duidelijk controlespoor van alle annotaties, zodat u herzieningen kunt aanbrengen op basis van feedback Documentbeveiliging: Het biedt geavanceerde functies voor veiligheid, waaronder wachtwoordbeveiliging en versleuteling. U kunt bepalen wie een document weergeeft, afdrukt of annoteert

Het biedt geavanceerde functies voor veiligheid, waaronder wachtwoordbeveiliging en versleuteling. U kunt bepalen wie een document weergeeft, afdrukt of annoteert Integratie met Adobe Creative Cloud: Adobe Acrobat integreert met andere Adobe Creative Cloud-toepassingen. Je kunt eenvoudig schakelen tussen verschillende tools en workflows, wat een levensredder is voor creatieve professionals die op verschillende Adobe-platforms moeten werken

Adobe Acrobat beperkingen

Er worden soms fouten weergegeven tijdens de bewerking van PDF's die niet-Latijnse lettertypes bevatten

Het leren gebruiken van functies is minder intuĆÆtief dan bij andere soorten software

Prijzen van Adobe Acrobat

Acrobat Reader : Free

: Free Standaard : $12,99/maand

: $12,99/maand Acrobat Pro*: $19,99/maand

Acrobat Standard voor Teams : $14,99/maand

: $14,99/maand Acrobat Pro voor teams : $23,99/maand

: $23,99/maand Acrobat Pro voor teams 5-pack: $22,19/maand

Adobe Acrobat beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

10. RectLabel (Beste hulpmiddel voor het annoteren van afbeeldingen)

via RectLabel RectLabel is een offline gegevensannotatietool dat is gemaakt om afbeeldingen te annoteren voor machine-learningdoeleinden. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het maken van bounding boxes en segmentatielabels om modellen te trainen in objectdetectie, beeldclassificatie en andere visuele herkenningstaken.

RectLabel beste functies

Randkaderannotatie: Met RectLabel kunt u randkaders rond objecten in afbeeldingen tekenen en bewerken om modellen voor objectdetectie te trainen. U krijgt nauwkeurige controle over de afmetingen van de boxen, waardoor annotaties van hoge kwaliteit gegarandeerd zijn

Met RectLabel kunt u randkaders rond objecten in afbeeldingen tekenen en bewerken om modellen voor objectdetectie te trainen. U krijgt nauwkeurige controle over de afmetingen van de boxen, waardoor annotaties van hoge kwaliteit gegarandeerd zijn Segmentatiemaskers: RectLabel ondersteunt veelhoekige segmentatiemaskers die je kunt tekenen om de exacte vorm van objecten aan te geven. Deze functie biedt nauwkeurigheid op pixelniveau voor uw annotaties

RectLabel ondersteunt veelhoekige segmentatiemaskers die je kunt tekenen om de exacte vorm van objecten aan te geven. Deze functie biedt nauwkeurigheid op pixelniveau voor uw annotaties Annotatie van sleutelpuntgegevens: Met sleutelpuntannotatie kunt u specifieke punten op een object markeren, zoals gezichtsherkenningspunten of gewrichten in een menselijk lichaam. Deze functie helpt u bij het trainen van modellen voor het schatten van de houding en aanverwante Taken

Met sleutelpuntannotatie kunt u specifieke punten op een object markeren, zoals gezichtsherkenningspunten of gewrichten in een menselijk lichaam. Deze functie helpt u bij het trainen van modellen voor het schatten van de houding en aanverwante Taken Batchverwerking: Met RectLabel kunnen gebruikers meerdere afbeeldingen tegelijk annoteren om het annotatieproces te versnellen, vooral bij het werken met grote datasets

RectLabel limieten

De tool is speciaal ontworpen voor machinaal leren en is mogelijk niet geschikt voor algemene annotatietaken zoals het bewerken van een PDF

RectLabel prijzen

RectLabel : Free

: Free RectLabel Pro: $19.99

RectLabel beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

Kies de beste annotatiesoftware voor uw business

Een gebruiksvriendelijke annotatietool kan je helpen om documenten te bewerken, ideeƫn te brainstormen en creatieve ideeƫn op een digitaal papier te krabbelen. Verander een saai document in een kleurrijke bron vol creatieve ideeƫn van al je teamleden.

Hoewel alle annotatietools op de lijst veel gebruikt worden, heb ik een duidelijke favoriet: ClickUp.

De functies Whiteboard, Clips, Views, Brain en andere ClickUp bieden je de perfecte oplossing voor alle annotatiebehoeften.

Of je nu werkt met PDF's, afbeeldingen of video's, ClickUp's annotatie helpt je. Het beste deel is dat het gratis is om mee te beginnen, dus u kunt het meteen proberen. Meld u vandaag nog aan bij ClickUp om te beginnen.