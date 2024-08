10 beste creatieve goedkeuringssoftwaretools voor gebruik in 2024

Als je al jaren in de loopgraven van creatieve teams werkt, ben je niet onbekend met de worstelingen van de eindeloze lus van revisies en goedkeuringsprocessen. Het kan projecten tot stilstand brengen en iedereen gefrustreerd achterlaten.

Dat is waar software voor creatieve goedkeuring komt om de hoek kijken. Deze tools stroomlijnen het uiteindelijke goedkeuringsproces, centraliseren feedback en houden iedereen op één lijn. Maar met zoveel opties kan het overweldigend zijn om de juiste te kiezen.

Maak je geen zorgen! Ik ben hier om je wegwijs te maken in de top 10 van creatieve goedkeuringstools en -software die momenteel verkrijgbaar zijn. We zullen onderzoeken wat elk van deze tools onderscheidt en waarom ze perfect geschikt zijn voor jouw team.

Wat moet je zoeken in creatieve goedkeuringssoftware?

Miscommunicatie, verloren revisies en verspreide feedback komen vaak voor, wat leidt tot tijdverlies en gemiste deadlines. Creatieve goedkeuringssoftware kan je helpen de rommel te vermijden en de zichtbaarheid van het feedbackproces te verbeteren.

Het is echter altijd beter om een paar factoren in overweging te nemen voordat je de juiste creatieve goedkeuringsworkflowsoftware voor je ontwerpteams selecteert.

Hier zijn enkele essentiële kenmerken die cruciaal worden geacht voor creatieve goedkeuringsworkflowsoftware:

Beheersmogelijkheden: Hiermee kunt u de voortgang van verschillende creatieve projecten toewijzen, bijhouden en controleren

Hiermee kunt u de voortgang van verschillende creatieve projecten toewijzen, bijhouden en controleren **Visuele bewijstools: annoteer direct op afbeeldingen, video's of PDF's voor duidelijke, bruikbare feedback

Aanpasbare workflow: Creëer goedkeuringsstadia die het proces en de voortgang van uw team weerspiegelen, zoals Concept, Review, Revisie en Definitief

Creëer goedkeuringsstadia die het proces en de voortgang van uw team weerspiegelen, zoals Concept, Review, Revisie en Definitief Gecentraliseerde communicatie: Consolideer alle feedback en discussies binnen het platform voor gemakkelijke verwijzing

Consolideer alle feedback en discussies binnen het platform voor gemakkelijke verwijzing Versiebeheer: Volg wijzigingen en revisies naadloos om verwarring te voorkomen

Volg wijzigingen en revisies naadloos om verwarring te voorkomen Integraties: Verbind uw goedkeuringstool met andere projectmanagementsoftware om een holistische kijk en verbonden workflow op te bouwen

De 10 beste creatieve goedkeuringssoftware voor gebruik in 2024

1. ClickUp

creatieve workflows naadloos beheren met ClickUp_ ClickUp is een krachtpatser voor de creatief proces en projectmanagement . Naast het eenvoudig delen van bestanden biedt het robuuste functies die ideaal zijn voor zowel creatieve als ontwerpteams en biedt een centrale hub voor het beheren van projecten, taken, communicatie en goedkeuringen, allemaal binnen een intuïtieve interface.

Taakstatussen aanpassen

ClickUp blinkt uit in taakbeheer en definieert duidelijk wie verantwoordelijk is voor elke stap van het geautomatiseerde goedkeuringsproces. ClickUp Taken hiermee kunt u taken toewijzen aan specifieke teamleden, zodat iedereen zijn rol kent.

plan, organiseer en werk samen aan elk project met ClickUp's taakbeheer_

Met ClickUp kunt u ook deadlines en prioriteiten instellen voor elke taak, verantwoordelijkheid bevorderen en zorgen voor tijdige goedkeuringen.

Maar wordt u overweldigd door grote taken? U kunt complexe goedkeuringen opsplitsen in kleinere, beter beheersbare deeltaken met behulp van ClickUp's subtask-functie . Het maakt het proces gemakkelijker te volgen en houdt iedereen op dezelfde pagina.

U kunt ook checklists maken binnen elke subtaak, waarin alle stappen van het goedkeuringsproces worden beschreven. Dit zorgt ervoor dat elk aspect van het creatieve materiaal wordt gecontroleerd voordat er verder wordt gegaan.

Met ClickUp kunt u aangepaste statussen die jouw specifieke goedkeuringsproces weerspiegelen. Je kunt bijvoorbeeld statussen hebben als "In beoordeling", "Heeft wijzigingen nodig" en "Goedgekeurd" Het geeft je team een duidelijk inzicht in waar elk creatief onderdeel zich bevindt in de goedkeuringspijplijn.

werk de taakstatussen bij op basis van uw prioriteit en urgentie met ClickUp_

Hulpmiddel voor visuele controle

ClickUp biedt een speciaal commentaargedeelte binnen elke taak. ClickUp commentaar stelt teamleden in staat om direct feedback te geven op het creatieve materiaal, zodat er geen verspreide e-mail threads nodig zijn.

commentaar geven op de taken van je team wanneer dat nodig is, zodat er geen verwarring ontstaat met ClickUp_

Met de ingebouwde proefdrukhulpmiddelen van ClickUp kunnen gebruikers afbeeldingen en PDF's rechtstreeks annoteren. Markeer specifieke gebieden, laat opmerkingen achter en tag teamleden, zodat iedereen precies weet welke revisies nodig zijn. ClickUp Annotaties houden de visuele feedback heel duidelijk en voorkomen verwarring.

Automatiseer de flow en bespaar tijd

Met ClickUp kunt u repetitieve taken automatiseren binnen het beoordelings- en goedkeuringsproces. Je kunt bijvoorbeeld een automatisering instellen om de taak automatisch naar de volgende fase te verplaatsen zodra er goedkeuring is gegeven of aan een specifieke voorwaarde is voldaan. Dit stroomlijnt de workflow voor een efficiënt goedkeuringsproces en vermindert de behoefte aan handmatige interventie.

Zodra bijvoorbeeld de status van een taak is gewijzigd in "Goedgekeurd", kan deze automatisch naar de volgende stap in je workflow worden verplaatst. Dit zorgt voor een soepel en efficiënt proces.

Gedeelde dashboards ClickUp's gedeelde dashboards bieden een gecentraliseerd overzicht van de projectvoortgang. Iedereen in het team kan de status van creatieve middelen, deadlines en wie verantwoordelijk is voor de volgende stap zien. Deze transparantie houdt iedereen op de hoogte en verantwoordelijk.

creëer volledig aanpasbare dashboards om uw werk te prioriteren en de projectprestaties te verbeteren met ClickUp's Dashboard_ ClickUp bevordert gestroomlijnde communicatie door alle feedback, discussies en taakupdates binnen het platform te houden, wat de efficiëntie van het team verbetert.

Dat is nog niet alles! Heeft u terugkerende goedkeuringsprocessen voor specifieke soorten creatieve middelen? Met ClickUp kunt u sjablonen maken die alle stappen en taken vastleggen. Dit bespaart tijd bij het opzetten van nieuwe projecten en zorgt voor consistentie in uw creatieve workflow.

Twee ClickUp sjablonen voor creatieve projecten ClickUp's creatief aanvraagformulier sjabloon stroomlijnt uw creatieve aanvraagproces op efficiënte wijze. Het biedt een consistente structuur voor elke creatieve aanvraag en zorgt ervoor dat alle relevante informatie snel en eenvoudig wordt verzameld.

Zet een soepel aanvraagproces op om snel de nodige gegevens te verzamelen met ClickUp's sjabloon voor creatieve aanvraagformulieren

Dit sjabloon downloadenClickUp's Project Aanvraag en Goedkeuring Sjabloon is een andere sjabloon die helpt bij het beheren van uw marketingteam workflow. Met deze kant-en-klare sjabloon kun je naadloos een willekeurig aantal goedkeuringsverzoeken maken en beheren.

De ClickUp Projectaanvraag- en goedkeuringssjabloon helpt u om snel en efficiënt nieuwe projecten aan te vragen, te volgen en goed te keuren.

Stroomlijn de communicatie tussen afdelingen en garandeer dat elk verzoek de aandacht krijgt die het verdient met ClickUp's Project Request and Approval Template

Dit sjabloon downloaden

ClickUp beste eigenschappen

ClickUp sjablonen: Geef uw creatieve projecten een vliegende start metClickUp's kant-en-klare sjablonen. Het werkt goed voor taken zoals ontwerp sprints, content marketing campagnes en videoproductie

Geef uw creatieve projecten een vliegende start metClickUp's kant-en-klare sjablonen. Het werkt goed voor taken zoals ontwerp sprints, content marketing campagnes en videoproductie ClickUp Mindmaps: Brainstorm en organiseer ideeën visueel metClickUp Mindmaps *ClickUp Formulieren: Hulp nodig met online formulieren voor uw bedrijf? ClickUp Formulieren zijn de perfecte oplossing omdat ze verschillende velden bieden waarin gebruikers de vereiste informatie kunnen invoeren. Deze velden worden vervolgens onderdeel van de database en zijn toegankelijk voor uw teamleden

Brainstorm en organiseer ideeën visueel metClickUp Mindmaps *ClickUp Formulieren: Hulp nodig met online formulieren voor uw bedrijf? ClickUp Formulieren zijn de perfecte oplossing omdat ze verschillende velden bieden waarin gebruikers de vereiste informatie kunnen invoeren. Deze velden worden vervolgens onderdeel van de database en zijn toegankelijk voor uw teamleden Tijdregistratie en rapportage: Verkrijg inzicht intijdlijnen van projecten en toewijzing van middelen metClickUp's tijdregistratie functies. Genereer rapporten om verbeterpunten te identificeren en uw workflow te optimaliseren

Verkrijg inzicht intijdlijnen van projecten en toewijzing van middelen metClickUp's tijdregistratie functies. Genereer rapporten om verbeterpunten te identificeren en uw workflow te optimaliseren Integraties: Verbind ClickUp met uw favoriete ontwerptools zoals Figma en Dropbox voor een naadloze workflow ClickUp beperkingen

ClickUp biedt een breed scala aan functies, die overweldigend kunnen zijn voor nieuwe gebruikers

Er is een leercurve nodig om het platform onder de knie te krijgen

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in hogere plannen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $5 per lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. ProofHub

via ProofHub ProofHub gaat verder dan eenvoudig taakbeheer. Het stelt je team in staat om afbeeldingen en bestanden direct van aantekeningen te voorzien, waardoor verwarrende e-mail threads en eindeloze revisies overbodig worden. Bovendien kun je aangepaste reviewboards en workflows ontwerpen die zijn afgestemd op jouw specifieke creatieve proces. Met versiebeheer kun je wijzigingen bijhouden en teruggaan naar eerdere versies als dat nodig is, zodat er geen verwarring en transparantie ontstaat.

Met ProofHub vinden discussies plaats binnen het platform en worden alle projectbestanden opgeslagen en gedeeld op één centrale locatie. Dit houdt iedereen op één lijn en maakt eindeloze e-mailketens en versiebeheer overbodig.

ProofHub beste functies

Direct aantekeningen maken bij afbeeldingen, PDF's en zelfs webpagina's met de ingebouwde markup & annotatie tools van ProofHub

Visualiseer projectworkflows met Kanban-borden en Gantt-diagrammen om taakafhankelijkheden bij te houden

Aangepaste workflows maken met opeenvolgende reviewfasen, reviewers toewijzen en deadlines instellen met de visuele reviewborden van ProofHub

Genereer rapporten om de projectprestaties te analyseren, wegversperringen te identificeren en de voortgang van het team naar de doelen te volgen

ProofHub beperkingen

Biedt een iets minder aanpasbare workflow-ervaring

Beperkte functies in de mobiele versie

Het aanbod van integraties is niet zo uitgebreid als bij enkele concurrenten

ProofHub prijzen

Essential-abonnement: $50/maand (onbeperkte gebruikers, 15 GB opslag, beperkte functies)

$50/maand (onbeperkte gebruikers, 15 GB opslag, beperkte functies) Plus-plan: $99/maand (onbeperkte gebruikers, 100GB opslag, extra functies zoals aangepaste rollen en tijdregistratie)

$99/maand (onbeperkte gebruikers, 100GB opslag, extra functies zoals aangepaste rollen en tijdregistratie) Ondernemingsplan: Aangepaste prijzen (aangepaste functies, grote opslagvolumes, ondersteuning met prioriteit)

ProofHub beoordelingen & reviews

G2: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

4.2/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

3. Aan wal

via Aan wal Met Ashore kun je naadloos bestanden delen, zelfs gigabytes per keer, zonder e-mailbeperkingen. Maar beveiliging is belangrijk. Je kunt vervaldata instellen voor gedeelde links, waarmee je de toegang beperkt na een bepaalde tijd. Wachtwoordbeveiliging voegt nog een verdedigingslaag toe, zodat alleen bevoegde gebruikers uw werk kunnen bekijken.

Ashore gaat verder dan basisbeveiliging en stelt je in staat om een professionele merkidentiteit te behouden. Upload je bedrijfslogo en pas de look en feel van je bestandsoverdrachten aan. Dit voegt een gepolijst tintje toe en versterkt uw merkimago bij het werken met klanten of externe partners.

Ashore beste eigenschappen

Garandeer de vertrouwelijkheid van uw werk door vervaldatums en wachtwoorden in te stellen op gedeelde koppelingen

Ondersteuning van meerdere bestandstypen, waaronder afbeeldingen, PDF's, documenten, HTML, live websites, audio en video

Uploaden en delen van grote bestanden (tot 50GB) zonder e-mailbeperkingen

Verbind Ashore met populaire ontwerptools zoals Figma en Dropbox voor een meer gestroomlijnde workflow

Personaliseer de bestandsoverdracht met aangepaste achtergronden en berichten

Ashore beperkingen

Ashore dient voornamelijk als online proofing software die zich richt op feedback. Voor uitgebreid projectbeheer kan integratie met een ander afzonderlijk platform nodig zijn

Beperkingen in functionaliteit op de mobiele versie vergeleken met de desktopversie

Prijzen

Gratis: voor altijd (beperkte functies)

(beperkte functies) Standaard : $18/maand per gebruiker

: $18/maand per gebruiker Premium: $33/maand per gebruiker

Beoordelingen

G2: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (250+ beoordelingen)

4. Hoogstaart

via Hoogstaart Hoewel het geen volwaardig projectbeheerplatform is zoals ClickUp, biedt Hightail een unieke mix van veilig delen van bestanden en creatieve samenwerkingstools.

Het blinkt uit in het gemakkelijk en veilig verzenden van grote bestanden en biedt belangrijke feedback- en goedkeuringsfuncties, waardoor het een waardevolle aanwinst is voor creatieve teams.

U kunt feedback en discussies consolideren binnen het Hightail-platform door opmerkingen aan specifieke onderdelen toe te voegen en alle communicatie te centraliseren zodat u deze gemakkelijk kunt raadplegen.

Hightail beste functies

Verscherpt uw grip op gegevensbeveiliging en stelt u in staat om granulaire toegangscontroles in te stellen voor gedeelde bestanden

Embed watermerken op uw bestanden, waardoor het gemakkelijk is om ongeautoriseerde kopieën of lekken te identificeren

Zien wie toegang heeft gehad tot uw bestanden, wanneer ze ze hebben gedownload en hoe lang ze ze hebben bekeken

Verbind Hightail met populaire ontwerptools zoals Dropbox en Slack voor een meer gestroomlijnde workflow

Hightail-beperkingen

Voornamelijk een platform voor het delen van bestanden dat geen mogelijkheden voor projectbeheer biedt

Het gratis plan biedt beperkte opslagruimte, wat mogelijk niet geschikt is voor teams met grote creatieve activa

Versiebeheerfuncties zijn moeilijk bij te houden en terug te draaien naar specifieke revisies

Hightail prijzen

Lite-plan: Gratis

Gratis Pro-abonnement: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Teamabonnement: $24/maand per gebruiker

$24/maand per gebruiker Zakelijk plan: $36/maand per gebruiker

Hightail beoordelingen & reviews

G2: 4.3/5 (1.800+ beoordelingen)

4.3/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

5. Goedkeuring Studio

via Goedkeuring Studio Met Approval Studio kunt u eenvoudig aangepaste workflows maken, goedkeuringen in meerdere fasen definiëren, beoordelaars toewijzen op basis van rollen of zelfs voorwaardelijke logica opnemen. Dit maatwerk zorgt ervoor dat uw goedkeuringen soepel verlopen en naadloos aansluiten op de structuur van uw team en de projectvereisten.

Bovendien biedt Approval Studio offline revisiemogelijkheden met gedetailleerd bijhouden van activiteiten. Uw team kan bestanden onderweg bekijken en van aantekeningen voorzien, zelfs zonder internetverbinding. Hierdoor blijven goedkeuringen doorgaan en inzichtelijke activiteitenlogboeken bieden gegevens over reviewtijden en het gedrag van reviewers.

Gebruik deze informatie om knelpunten te identificeren en uw creatieve goedkeuringsproces te optimaliseren voor maximale efficiëntie. Approval Studio geeft u de controle, zodat u een systeem kunt ontwerpen dat voor u en uw team werkt.

Approval Studio beste eigenschappen

Zorg voor een professionele ervaring voor beoordelaars met aangepaste branding binnen het Approval Studio platform

Aanpasbare workflows maken met voorwaardelijke logica om goedkeuringen in meerdere fasen te definiëren

Review en geef feedback op video- en audiobestanden rechtstreeks binnen Approval Studio

Activiteiten van reviewers volgen, knelpunten identificeren en uw workflows optimaliseren

Approval Studio beperkingen

Biedt een beperkte gratis proefversie, waardoor het een uitdaging is om het platform volledig te testen voordat u zich verbindt

Een steilere leercurve vergeleken met de concurrenten

Prijzen Approval Studio

Lite Plan: $50/maand (5 gebruikers inbegrepen)

$50/maand (5 gebruikers inbegrepen) Pro Plan: $160/maand (5 gebruikers inbegrepen)

$160/maand (5 gebruikers inbegrepen) ProXL-plan: $300/maand (inclusief 15 gebruikers)

$300/maand (inclusief 15 gebruikers) Enterprise: $6599/maand (onbeperkt aantal gebruikers)

Approval Studio beoordelingen & reviews

G2: 4.9/5 (38 beoordelingen)

4.9/5 (38 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (33 beoordelingen)

6. GoProof

via GoProof GoProof integreert rechtstreeks met Adobe Creative Cloud en je kunt revisies soepel laten verlopen binnen de vertrouwde Adobe-omgeving.

Met GoProof kun je precieze aantekeningen rechtstreeks op je PSD's, PDF's en zelfs webpagina's achterlaten - allemaal binnen de Adobe-toepassing. Markeer specifieke gebieden, voeg opmerkingen toe en tag teamleden voor kristalheldere communicatie.

Als samenwerkingstool helpt GoProof je ook om naadloos te communiceren met je teamleden, zodat je creatieve visie op koers blijft.

GoProof beste functies

Stelt medewerkers in staat om feedback en aantekeningen te geven direct bovenop je ontwerpen in Photoshop, Illustrator, InDesign en andere Adobe CC-toepassingen

Geeft externe beoordelaars tijdelijk toegang zonder dat ze een GoProof-account hoeven aan te maken

Genereert een unieke proeflink om je creatieve materialen te delen met beoordelaars

Controleert en keurt creatieve middelen onderweg goed met de mobiele app van GoProof

GoProof beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Blinkt uit in proofing en feedback, maar mist een paar projectmanagementfuncties voor het bieden van uitgebreide oplossingen

Het gratis plan biedt beperkte functies en opslagruimte, waardoor het ongeschikt is voor teams met uitgebreide proofing-behoeften

GoProof prijzen

Basispakket: $150/maand

GoProof beoordelingen & recensies

G2: 4.3/5 (15+ beoordelingen)

4.3/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (55+ beoordelingen)

7. Filestage

via Bestandslocatie FileStage gaat verder dan alleen het delen van bestanden. U kunt klantportalen met een eigen merknaam maken en een professionele online ruimte om uw werk te laten zien en feedback te verzamelen. Bovendien biedt FileStage toegang voor gastrecensenten, zodat klanten geen account hoeven aan te maken en iedereen tijd en moeite bespaart.

Het biedt ook automatische e-mailherinneringen die projecten op schema houden en gedetailleerd bijhouden van activiteiten biedt waardevolle inzichten. Bekijk hoeveel tijd reviewers aan je werk besteden en identificeer gebieden die verduidelijking behoeven. Gebruik deze gegevens om je workflow te optimaliseren en een soepeler goedkeuringsproces voor toekomstige projecten te garanderen.

Met de functies voor versiebeheer van Filestage kunt u wijzigingen en revisies naadloos bijhouden. U kunt eenvoudig terugkeren naar eerdere versies, waardoor transparantie en duidelijke communicatie tijdens de hele levenscyclus van het project gewaarborgd zijn.

Filestage beste functies

Maak klantportalen met uw eigen merk. Upload projectactiva, presenteer revisies en verzamel feedback binnen een professionele en veilige online omgeving

Maak gebruik van AI-technologie om video-inhoud te analyseren en automatisch tijdstempels te genereren voor elke scène

Houd projecten in beweging met automatische e-mailherinneringen en -meldingen

Krijg waardevolle inzichten in het reviewproces met gedetailleerde activiteitenlogboeken

Filestage beperkingen

Beperkte functies voor projectbeheer

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Weinig integraties met derden

Filestage prijzen

**Gratis

Basispakket: $59/maand (onbeperkt aantal teamleden)

$59/maand (onbeperkt aantal teamleden) Professioneel plan: $299/maand (onbeperkt aantal teamleden)

$299/maand (onbeperkt aantal teamleden) Enterprise: Aangepaste prijzen

Filestage beoordelingen & recensies

G2: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

4.6/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

8. Miro

via Miro Miro biedt een grenzeloos canvas waar je plaknotities, mindmaps, stroomdiagrammen, en verschillende visuele elementen kunt toevoegen. Structureer je brainstormsessies, organiseer complexe projecten en verken ideeën op een creatieve manier.

Iedereen kan tegelijkertijd op het bord springen om ideeën toe te voegen, opmerkingen achter te laten en concepten te verfijnen. De samenwerkingsfuncties van Miro bevorderen een dynamische brainstormomgeving en zorgen ervoor dat iedereen vanaf het begin op één lijn zit.

Miro integreert ook naadloos met populaire projectmanagementtools en stelt je in staat om externe inhoud in te sluiten. Stroomlijn je workflow door bestaande taken en resources direct op te nemen in je Miro-bord.

Miro beste functies

Biedt een grenzeloos digitaal canvas voor teams om ideeën vrij te verkennen

Miro's sticky notes & whiteboard tools recreëren de vertrouwde ervaring van brainstormen op een fysiek whiteboard in een digitale ruimte

Visualiseer projectworkflows met Kanban-borden. Sleep eenvoudig taken tussen stadia (bijv. Te Doen, In Uitvoering, Gereed, enz.) voor een duidelijk inzicht in de voortgang van het project

Biedt een uitgebreide bibliotheek vankant-en-klare sjablonen voor verschillende brainstormactiviteiten, het in kaart brengen van het gebruikerspad en projectplanning

Stimuleer creativiteit onderweg en leg ideeën overal vast met de mobiele app van Miro. Krijg toegang tot boards, draag bij aan brainstormsessies en werk zelfs offline

Miro beperkingen

Miro biedt wel mogelijkheden voor taakbeheer, maar mist de robuuste functies van een speciaal projectbeheerplatform

Complexe borden met veel elementen kunnen vertraging veroorzaken, vooral op minder krachtige apparaten

Prijzen van Miro

Gratis

Startersplan: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Zakelijk plan: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen & reviews

G2: 4.8/5 (5000+ beoordelingen)

4.8/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1500+ beoordelingen)

9. Pastel

via Pastel Pastel is uw bondgenoot voor gestroomlijnde websitebeoordelingen en een soepeler ontwikkelingsproces. Klanten, ontwerpers of iedereen die bij het project betrokken is, kan direct commentaar achterlaten op de live website zelf, net als bij het gebruik van plakbriefjes. Markeer specifieke verbeterpunten met een simpele klik.

Leg je suggesties uit met duidelijke tekst op de sticky note en tag zelfs relevante teamleden om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde lijn zit. Deze kristalheldere communicatie houdt revisies op schema en voorkomt verwarring over wat er moet worden veranderd.

Pastel integreert naadloos met populaire projectmanagementtools die u al gebruikt. Hierdoor wordt uw workflow gecentraliseerd en hoeft u niet meer tussen verschillende platforms te schakelen, wat u kostbare tijd en frustratie bespaart.

Pastel beste functies

Maak schermafbeeldingen voor gebieden die meer gedetailleerde uitleg vereisen

Direct commentaar achterlaten op een webpagina met behulp van virtuele plakbriefjes

Taken toewijzen en de voortgang bijhouden van de implementatie van feedback binnen Pastel

Eenvoudig webpagina's met feedback delen met externe belanghebbenden of klanten via gemakkelijk te delen openbare links

Pastel beperkingen

Pastel dient alleen een specifiek doel, namelijk het verzamelen van feedback op live websites. Het heeft geen andere functies

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Pastel prijzen

**Gratis

Solo: $29/maand (1 gebruiker)

$29/maand (1 gebruiker) Studio: $99/maand (5 gebruikers)

$99/maand (5 gebruikers) Enterprise: $350/maand (vanaf 10 gebruikers)

Pastel beoordelingen & reviews

G2: 4.6/5 (10+ beoordelingen)

4.6/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

10. Kissflow

via Kissflow Kissflow is een krachtig platform om repetitieve taken te stroomlijnen, ingewikkelde processen te beheren en waardevolle inzichten uit je gegevens te halen.

Met Kissflow kun je aangepaste workflows ontwerpen met een gebruiksvriendelijke drag-and-drop interface. Gebruik Kissflow om geautomatiseerde workflows, taken, meldingen en goedkeuringen te maken die zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften.

Kissflow wijst taken toe aan specifieke teamleden, volgt de voortgang van ingewikkelde zaken via aanpasbare fasen en werkt effectief samen om zelfs de lastigste problemen op te lossen.

Bovendien biedt de tool robuuste rapportagefuncties met tools voor datavisualisatie.

Kissflow beste eigenschappen

Maakt het bouwen van aangepaste workflows en applicaties mogelijk zonder uitgebreide kennis van codering

Beheer workflows en taken onderweg met de mobiele app van Kissflow

Biedt speciale casemanagementfuncties waarmee de voortgang van complexe zaken gemakkelijker kan worden bijgehouden

Verbindt Kissflow met populaire zakelijke tools zoals Salesforce, Google Drive en Slack, waardoor uw gegevens worden gecentraliseerd en workflows worden gestroomlijnd

Geeft prioriteit aan gegevensbeveiliging en biedt functies om te voldoen aan industriële regelgeving

Kissflow beperkingen

Steilere leercurve in vergelijking met andere eenvoudigere projectbeheertools

Beperkte rapportagefuncties, hoewel het dashboards en rapporten biedt

Kissflow prijzen

Basis: $1500/maand

$1500/maand Enterprise: Prijzen op maat

Kissflow beoordelingen & reviews

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (50+ beoordelingen)

Beheer uw creatieve goedkeuringen als een professional met ClickUp

Het kiezen van de perfecte goedkeuringssoftware voor creatieve teams kan een wereld van verschil maken. Feedback stroomlijnen, workflows beheren en ervoor zorgen dat iedereen op één lijn zit, zijn cruciaal voor elk creatief team dat efficiëntie en uitmuntendheid nastreeft.

Na bestudering van de andere software springt ClickUp er zeker uit door zijn uitgebreide functies, waaronder mogelijkheden voor taakbeheer, aanpasbare workflowoplossingen voor goedkeuring en krachtige tools voor visueel proeflezen. De veelzijdigheid en integratie met andere tools zorgen voor een naadloze projectvoortgang van concept tot uitvoering, waardoor het van onschatbare waarde is voor creatieve professionals.

Dus, waar wacht je nog op? Ontvang ClickUp vandaag nog gratis om te slagen in al uw creatieve projectmanagementdoelen.