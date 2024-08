10 beste kniptools voor video-opnamen in 2024

Je ingebouwde Windows of MacOS kniptool doet het gewoon niet meer. (woordspeling bedoeld)

Het vastleggen en delen van opnames is vandaag de dag belangrijker dan ooit, of je nu snelle tutorials, gedetailleerde demo's of gewoon iets cools dat je online hebt gevonden wilt delen.

Maar omdat er zoveel verschillende snipping tools beschikbaar zijn, kan het lastig zijn om de juiste te vinden.

Ik heb urenlang verschillende kniptools getest en vergeleken om de allerbeste te vinden voor opnames in 2024.

Of je nu een gewone gebruiker bent die een snelle schermopname nodig heeft of een professionele contentmaker die geavanceerde functies zoekt, deze lijst heeft voor ieder wat wils. Dus laten we die basisknipsels overboord gooien en beginnen te creëren als een pro! ✂️

Wat moet je zoeken in kniptools?

Je hebt al redenen om de basiskniptools te dumpen. Laten we het eens hebben over wat de beste echt onderscheidt.

Wat zijn de belangrijkste functies die u moet overwegen?

Gebruiksgemak

Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar geloof me, het is cruciaal. Je wilt niet eeuwenlang moeten uitzoeken hoe je een eenvoudige video opneemt.

Idealiter heeft de tool een duidelijke en intuïtieve interface waarmee je je video's met een minimum aan gedoe kunt opnemen en bewerken. Je wilt een tool die aanvoelt als een verlengstuk van je workflow, niet als een wegversperring.

Flexibiliteit om aan te passen

U wilt precies kunnen kiezen wat u opneemt, of het nu een specifiek deel van uw scherm is, een volledig venster of zelfs maar een deel van een webpagina.

Bonuspunten voor tools waarmee je annotaties, pijlen of tekst direct aan je opnames kunt toevoegen om belangrijke punten te markeren.

Video-uitvoerformaten

Dit is misschien niet de meest opwindende functie, maar het is essentieel.

Zorg ervoor dat de tool die je kiest populaire videoformaten zoals MP4 en MOV ondersteunt. Dit zorgt voor compatibiliteit met verschillende platforms en bewerkingssoftware, zodat je je opnames gemakkelijk kunt delen zonder gedoe.

Bonusfuncties

Hoewel de kernfunctionaliteit belangrijk is, bieden sommige tools extra functies die echte game-changers kunnen zijn.

Deze extra's kunnen mogelijkheden voor schermopname zijn (naast videofragmenten), cloudopslag voor eenvoudige toegang en delen, of zelfs integratie met andere productiviteitsapps die u gebruikt. Ze kunnen je workflow stroomlijnen en je leven veel gemakkelijker maken.

De beste kniptool is degene die past bij jouw specifieke behoeften en voorkeuren.

Neem dus de tijd om de opties te bekijken en de tool te vinden die je helpt om je video-opnamen gemakkelijk vast te leggen en te delen.

10 Beste kniptools voor gebruik in 2024

1. ClickUp (Beste voor het vastleggen en delen van schermopnamen met uw team)

Gebruik de sectie 'Mijn clips' om al je opgenomen clips op één plaats te zien

ClickUp is meer dan een krachtpatser voor projectbeheer; het is ook een krachtig en veelzijdig hulpmiddel met een ingebouwde kniptool, ClickUp's Clips om video-opnames vast te leggen en te delen. De ingebouwde video-opnamefunctie integreert naadloos met uw workflow voor projectbeheer.

Leg duidelijke, beknopte en informatieve video-opnamen direct in ClickUp vast, zodat u niet tussen verschillende tools hoeft te schakelen. ClickUp's Clips is een uitstekend alternatief voor Loom .

De beste eigenschappen van ClickUp

Effortless capture: Neem met één klik specifieke delen van uw scherm op, zodat u geen omslachtige externe tools nodig hebt

Neem met één klik specifieke delen van uw scherm op, zodat u geen omslachtige externe tools nodig hebt Duidelijk vertellen: Voeg uw stem toe aan uw schermopname en geef duidelijke uitleg en context aan uw opnames

Voeg uw stem toe aan uw schermopname en geef duidelijke uitleg en context aan uw opnames **Net als bij ClickUp Taken kunt u markeringen, pijlen en tekst direct aan uw opnamen toevoegen om belangrijke punten te benadrukken en uw kijkers duidelijkheid te verschaffen

Geïntegreerde workflow: Maak schermafbeeldingen en opnamen rechtstreeks binnen ClickUp Taken en documenten, zodat alles gecentraliseerd blijft en u niet hoeft te wisselen tussen apps

Maak schermafbeeldingen en opnamen rechtstreeks binnen ClickUp Taken en documenten, zodat alles gecentraliseerd blijft en u niet hoeft te wisselen tussen apps Gestroomlijnd delen: Deel uw opnames privé met uw team of openbaar met aanpasbare links en machtigingen, zodat de juiste mensen de informatie krijgen die ze nodig hebben

Deel uw opnames privé met uw team of openbaar met aanpasbare links en machtigingen, zodat de juiste mensen de informatie krijgen die ze nodig hebben AAI transcriptie: ClickUp's Clips gebruiktClickUp Brein (AI) om uw opnames automatisch te transcriberen, waardoor het gemakkelijker wordt om belangrijke punten opnieuw te bekijken en inzichten met uw team te delen

ClickUp's Clips gebruiktClickUp Brein (AI) om uw opnames automatisch te transcriberen, waardoor het gemakkelijker wordt om belangrijke punten opnieuw te bekijken en inzichten met uw team te delen Naadloos afspelen: Het zorgt voor een soepele weergave op verschillende apparaten, zodat uw team uw opnames zonder problemen kan openen en bekijken

Het zorgt voor een soepele weergave op verschillende apparaten, zodat uw team uw opnames zonder problemen kan openen en bekijken Aanpasbare lengte: Heb je een snelle uitleg nodig of een gedetailleerde walkthrough? U kunt zo lang of zo kort opnemen als nodig is, zodat u volledige controle heeft over uw inhoud

Heb je een snelle uitleg nodig of een gedetailleerde walkthrough? U kunt zo lang of zo kort opnemen als nodig is, zodat u volledige controle heeft over uw inhoud Gestroomlijnde opslag: Uw opnames worden veilig opgeslagen in uw ClickUp werkruimte, waardoor u geen externe opslagoplossingen nodig hebt en alles georganiseerd blijft

ClickUp's Clips helpt verschillende teams in een bedrijf, zoals marketing, bij het vastleggen, opslaan en delen van productvideo's en schermafbeeldingen met gebruikers marketing video tool stapelmix.

Deze sjabloon downloaden ClickUp's Video Production Template is ontworpen om u te helpen het videoproductieproces te stroomlijnen.

Video's maken kan complex en overweldigend zijn. Met ClickUp's sjabloon voor videoproductie kunnen teams van elke omvang, van grote studio's tot kleine interne contentmakers, georganiseerd en gecoördineerd blijven tijdens het hele proces, van het brainstormen over ideeën tot het maken van de laatste bewerkingen.

Deze sjabloon vereenvoudigt de videoproductie en zorgt voor een soepele workflow en resultaten van hoge kwaliteit. Het stroomlijnt je workflow door een duidelijke structuur te bieden voor planning, productie en post-productie.

Het biedt talloze voordelen, zoals moeiteloze organisatie, verbeterde communicatie en minder fouten.

Met aanpasbare functies en een gemakkelijk te volgen handleiding stelt ClickUp teams in staat om efficiënt video's van hoge kwaliteit te maken. Deze sjabloon downloaden

Gebruiksbeperkingen

ClickUp integratie: De Clips-functionaliteit van ClickUp is momenteel beperkt tot ClickUp gebruikers met een abonnement

Prijzen van ClickUp

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Voeg toe aan elk betaald plan voor $7 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordeling en recensies

G2: 4.7/5 (9500+ beoordelingen)

4.7/5 (9500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4100+ beoordelingen)

2. Movavi (Beste voor het vastleggen van specifieke schermgebieden en basisbewerkingen)

Via: Movavi Movavi is gebruiksvriendelijk en biedt schermopname en schermafbeelding. Het heeft een schone interface, verschillende opnamemodi en basisbewerkingsopties.

Vergeet het rommelen met ingewikkelde instellingen; Movavi laat u met slechts een paar klikken precies pakken wat u nodig hebt op uw scherm, of het nu een specifiek venster of uw hele bureaublad is.

De beste kenmerken van Movavi

Selecteer het specifieke gebied van uw scherm dat u wilt opnemen of kies een volledig venster

Uw stem toevoegen aan uw schermopname om concepten uit te leggen of commentaar te geven

Gebruik de basisbewerkingstools van Movavi, zoals trimmen en bijsnijden, om u te helpen uw opnames snel en gemakkelijk te polijsten

Uw opnames opslaan in verschillende formaten zoals MP4, AVI en MOV

Movavi beperkingen

Mist geavanceerde functies zoals annotaties, overgangen of effecten

Het is niet ideaal voor het maken van complexe videoproducties.

Prijzen voorovavi

Voor Windows Persoonlijke licentie: $44,95/jaar Zakelijke licentie: $69,95/jaar

Voor Mac Persoonlijke licentie: $44,95/jaar Zakelijke licentie: $69,95/jaar



Movavi beoordeling en recensies

G2: 4.5/5 (45+ beoordelingen)

4.5/5 (45+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (850+ beoordelingen)

3. ShareX (Beste voor power users die uitgebreide aanpassingsmogelijkheden nodig hebben)

Via: ShareX ShareX is een gratis schermrecorder en een open-source tool boordevol functies. Je kunt alles aanpassen, sneltoetsen gebruiken en zelfs integreren met platforms zoals Dropbox en Imgur.

De beste functies van ShareX

Sneltoetsen instellen, vastlegmodi kiezen (volledig scherm, specifieke gebieden, scrollende webpagina's)

GIF's opnemen

Upload je schermafbeeldingen en opnames direct naar verschillende platforms zoals Imgur of Dropbox

Omdat het open-source is, profiteert het van een constante stroom updates en verbeteringen van een toegewijde community

ShareX beperkingen

De uitgebreide aanpassingsopties hebben een leercurve vergeleken met eenvoudigere tools

Geavanceerde aanpassingen vereisen technische kennis

ShareX prijzen

Gratis te gebruiken

ShareX beoordeling en recensies

G2: 4.8/5 (75+ beoordelingen)

4.8/5 (75+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. ScreenRec (Beste voor het maken van snelle en gemakkelijke video tutorials en demo's met scherm- en geluidsopname)

Via: ScreenRec ScreenRec draait om eenvoud. Geen ingewikkelde software of bewerkingshoofdpijn hier-gewoon één klik en je kunt eenvoudig kristalheldere schermopnames maken. Geen gedoe met ingewikkelde instellingen of bewerkingssoftware.

Dus de volgende keer dat je een bug moet vastleggen of iets moet uitleggen aan een teamgenoot die aan de andere kant van de wereld woont, pak ScreenRec erbij. Het is ook een uitstekend trainingsvideosoftware .

De beste eigenschappen van ScreenRec

Neem uw systeemaudio, microfoonaudio of beide op, geweldig voor het maken vantrainingsvideo's* Integreer uw webcam in uw opnames, zodat u een persoonlijk tintje kunt toevoegen ofuw angst voor de camera overwinnen* Eenvoudig uploaden naar populaire platforms of aangepaste koppelingen maken om te delen

Gebruik cloudopslag voor uw opnamen

ScreenRec-beperkingen

Uitgebreide opnamelengtes en cloudopslag vereisen een betaald abonnement voor zwaardere opnamebehoeften

Geen geavanceerde bewerkingsopties

Prijzen voor ScreenRec

Altijd gratis: $0

$0 Pro: $8.32/maand

$8.32/maand Premium: $81,66/maand

ScreenRec beoordeling en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. LightShot (Beste voor basis screenshot vastleggen, bewerken en direct delen)

Via: LightShot LightShot is een andere gratis optie voor snelle schermafbeeldingen en basisbewerkingen. Deze lichtgewicht software werkt als een Windows snipping tool (met behulp van de 'prnt scr'-toets) en geeft prioriteit aan snelheid en gebruiksgemak, waardoor gebruikers specifieke delen van hun scherm kunnen vastleggen met een enkele toetsaanslag.

Het biedt annotatietools, cloudopslag en eenvoudig delen.

LightShot beste eigenschappen

Snel afbeeldingen vastleggen met behulp van het eenvoudige screenshot-proces met een functie voor vastleggen met één toetsaanslag

Gebruik annotatietools om visuele aanwijzingen zoals pijlen, tekst en vormen aan uw schermafbeeldingen toe te voegen

Eenmaal vastgelegd en geannoteerd, kunt u gemakkelijk schermafbeeldingen delen via populaire platforms zoals Imgur of sociale media of via aangepaste links voor bredere distributie

Verbruikt minimale systeembronnen om te functioneren

LightShot beperkingen

Het mist geavanceerde bewerkingstools zoals bijsnijden of formaat wijzigen

Het geeft prioriteit aan eenvoudige opties voor delen, waardoor de functionaliteit beperkt is voor gebruikers die specifieke functies voor teamsamenwerking of complexere workflows voor delen nodig hebben

Prijzen voor LightShot

Gratis te gebruiken

LightShot beoordeling en recensies

G2: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

4.7/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (35+ beoordelingen)

6. PicPick (Beste voor visuele makers die verschillende vastlegmodi en uitgebreide bewerkingsfuncties nodig hebben)

Via: PicPick PicPick is een veelzijdige tool die schermopname, schermafbeeldingen en beeldbewerking combineert. Het is gebruiksvriendelijk en heeft een groot aantal functies, waardoor het een uitstekende optie is voor creatieve professionals en visuele communicatoren.

PicPick is intuïtief ontworpen, waardoor het toegankelijk is voor beginners en ervaren gebruikers. Het brede scala aan functies zorgt ervoor dat je alle tools die je nodig hebt op één plek hebt, zodat je niet tussen verschillende applicaties hoeft te schakelen.

Of je nu content maakt voor sociale media, een professionele presentatie voorbereidt of gewoon informatie vastlegt voor persoonlijk gebruik, met PicPick zit je goed.

De beste functies van PicPick

Gebruik een reeks vastlegmethoden, van volledig scherm en specifieke regio's tot scrollvensters en zelfs tekstextractie uit schermafbeeldingen

Bijsnijden, formaat wijzigen, effecten toevoegen en watermerken aanbrengen met de robuuste bewerkingstoolkit

Pijlen, tekstvakken, vormen en zelfs tekeningen uit de vrije hand toevoegen aan uw schermafbeeldingen en opnamen

Leg moeiteloos afbeeldingen, demonstraties, tutorials of webinars vast en kies uit verschillende opnameformaten

Deel je afbeeldingen naar populaire platforms en cloudopslagdiensten

PicPick beperkingen

Vereist een lichte leercurve in vergelijking met eenvoudigere tools

Vereist iets meer systeembronnen in vergelijking met lichtgewicht schermopnametools

PicPick prijzen

Single abonnement: $24/gebruiker (2 apparaten/gebruiker)

$24/gebruiker (2 apparaten/gebruiker) Teamabonnement: varieert per gebruiker

PicPick beoordeling en recensies

G2: niet genoeg beoordelingen

niet genoeg beoordelingen Capterra:niet genoeg beoordelingen

7. Greenshot (Beste voor open-source enthousiastelingen die geavanceerde capture opties nodig hebben)

Via: Greenshot Een ander gratis snipping tool alternatief en open-source optie, Greenshot, is geweldig om aan te passen. Het biedt verschillende vastlegmodi, annotatiegereedschappen en zelfs scriptingmogelijkheden voor krachtige gebruikers.

Het is geschikt voor zowel gewone gebruikers als technisch onderlegde personen die op zoek zijn naar geavanceerde functionaliteit.

Greenshot beste eigenschappen

Gebruik een gevarieerde selectie vastlegmodi, waaronder volledig scherm, specifieke gebieden, vensters, scrollende vensters en zelfs regio's vastleggen met vertragingen

Sneltoetsen voor vastleggen aanpassen, uitvoerformaten definiëren en geautomatiseerde workflows instellen

Bijsnijden, formaat wijzigen, effecten toevoegen, watermerken aanbrengen en verschillende annotatietools gebruiken voor het bewerken van schermafbeeldingen met de uitgebreide bewerkingssuite

Profiteer van een toegewijde community, wat leidt tot regelmatige updates, bugfixes en zelfs plugin-ontwikkeling

Greenshot beperkingen

De uitgebreide functieset vereist enige eerste verkenning voor nieuwe gebruikers

Vereist iets meer technische kennis in vergelijking met kant-en-klare, direct beschikbare opties

Greenshot prijzen

Windows: gratis te downloaden

gratis te downloaden MacOS: 1,99/download

Greenshot beoordeling en recensies

G2: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

4.8/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (30+ beoordelingen)

8. Awesome Screenshot (Beste voor ontwerpteams die feedback direct op schermafbeeldingen moeten toevoegen)

Via: Geweldig screenshot Deze videoschermrecorder Chrome-extensie hiermee kunt u rechtstreeks in uw browser schermafbeeldingen en video's vastleggen. Het is een krachtig en veelzijdig hulpmiddel voor drukke professionals die op zoek zijn naar een alles-in-één oplossing voor het vastleggen, bewerken en delen van schermafbeeldingen en schermopnamen.

Het gebruiksgemak, de uitgebreide functieset en de naadloze integratie met populaire browsers en workflows maken het een waardevolle aanwinst voor elke productiviteitsgerichte persoon.

De beste functies van *Awesome Screenshot

Leg met één klik specifieke delen van uw scherm vast: het hele scherm, een specifiek gebied of een scrollend venster.

Schermopnamen maken met audio, perfect voor het maken van tutorials, demo's of het vastleggen van website-interacties voor bugrapportage

Bijsnijden, formaat wijzigen, annotaties toevoegen (pijlen, tekst, vormen) en zelfs gevoelige informatie vervagen met de robuuste bewerkingssuite

Eenvoudig uploaden naar populaire platforms zoals Google Drive of aangepaste deelbare koppelingen maken om te delen via Slack, Teams, enz

Geschikte beperkingen voor schermafbeeldingen

Beperkte geavanceerde bewerkingsfuncties in vergelijking met de volledige desktop-app

Voor langere opnameduur en extra cloudopslagruimte is een betaald abonnement nodig voor zwaarder gebruik

Prijzen voor Geweldig schermopname

Voor particulieren Gratis: $0 Basis: $6/maand Pro: $8/maand

Voor teams Workplace Lite: $0 Workplace premium: $10/gebruiker/maand Enterprise: contactverkoop



Goede beoordeling en recensies van schermafbeeldingen

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: 4.6/5 (35+ beoordelingen)

9. Droplr (Beste voor snel en eenvoudig delen met eenvoudige annotatie en directe uploads naar de cloud)

Via: Droplr Droplr draait helemaal om delen en samenwerken. Het is een gestroomlijnde oplossing voor creatieve teams en individuen die naadloos screenshots, schermopnames en bestanden moeten delen.

De focus op direct delen, annotatiemogelijkheden en naadloze integratie met populaire workflows maken het een waardevolle aanwinst in de hedendaagse werkomgevingen waarin wordt samengewerkt.

Droplr beste eigenschappen

Maak schermafbeeldingen, schermopnames of upload elk bestand met één klik

Gedeelde inhoud is direct toegankelijk voor uw teamleden of klanten via veilige, deelbare links. Centraliseer al je visuele middelen op één gemakkelijk toegankelijke locatie

Annoteer je schermafbeeldingen en opnames direct in het platform, markeer belangrijke gebieden, voeg commentaar toe

Integreer met populaire projectbeheertools en communicatieplatforms

Beschikbaar op alle belangrijke besturingssystemen en platforms

Droplr beperkingen

Het gratis plan biedt een voorproefje van Droplr's functionaliteiten maar heeft opslagbeperkingen en beperkingen op geavanceerde functies zoals aangepaste branding of teambeheertools

Niet ideaal voor complexe bestandstypen of samenwerking tussen documenten die diepgaande bewerkingsfuncties vereisen

Droplr prijzen

Voor particulieren Pro Plus: $8/maand

Voor bedrijven Team: $9/maand Onderneming: contactverkoop



Droplr beoordeling en recensies

G2: 4.5/5 (395+ beoordelingen)

4.5/5 (395+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (115+ beoordelingen)

10. FlameShot (Beste voor gevorderde gebruikers die veel aanpassingen wensen)

Via: Vlamschot Flameshot is een gratis en open-source tool met geavanceerde functies, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor Linux-gebruikers.

De intuïtieve interface, het lichte ontwerp en de essentiële functies zorgen voor een gebruiksvriendelijk en functierijk hulpmiddel voor schermafbeeldingen, waardoor het een waardevolle toevoeging is aan de gereedschapskist van elke Linux-gebruiker.

De beste functies van FlameShot

Werkt probleemloos op de meeste Linux-systemen zonder uw workflow te vertragen

Maak en annoteer eenvoudig schermafbeeldingen met de eenvoudige interface

Gebruik verschillende vastlegmodi, waaronder volledig scherm, specifieke gebieden, vensters en zelfs scrollende gebieden

Gebruik een selectie van annotatiegereedschappen zoals pijlen, tekstvakken, vormen en zelfs een markeerstift

Kopieer de afbeelding snel naar je klembord om deze eenvoudig in documenten of e-mails te plakken

De beperkingen van FLameShot

Geen geavanceerde bewerkingstools zoals bijsnijden of formaat wijzigen

Speciaal ontworpen voor Linux-gebruikers. Mogelijk moet u alternatieveschermopnametools voor Windows of Mac

FlameShot prijzen

Gratis te gebruiken

FlameShot beoordeling en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet genoeg beoordelingen

**Ga verder dan de basissnips: Klik, vang en verover!

De wereld van schermopnamen is geëvolueerd. Of je nu een gewone gebruiker bent die een grappig moment vastlegt of een creatieve professional die gepolijste tutorials maakt, er is een perfect hulpmiddel dat wacht om ontdekt te worden.

Deze lijst heeft een aantal oplossingen voor schermopname onderzocht, elk met zijn sterke punten.

Als u een krachtige gebruiker of een creatieve professional bent, dan ligt de wereld aan uw voeten! ClickUp's Clips geeft u toegang tot geavanceerde opnamemodi, robuuste bewerkingsmogelijkheden om uw opnamen te verbeteren en naadloze integratie met populaire hulpmiddelen voor videoprojectbeheer en communicatieplatforms.

Met dit functionaliteitsniveau kunt u schermopnamen van hoge kwaliteit maken die uw boodschap effectief overbrengen en een blijvende indruk achterlaten.

Verbeter je video-opnamen met de beste kniptools. Aanmelden bij ClickUp vandaag nog en revolutioneer hoe u inhoud vastlegt en deelt!