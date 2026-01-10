De 9 beste AI-tools voor soepeler beheer van gebeurtenissen in 2026

Ben je bezig met het plannen van het grootste feest van het jaar voor je bedrijf? Van het inplannen van posts op sociale media tot de kaartverkoop en het kiezen van een locatie: je hebt je handen vol aan het creëren van een geweldige ervaring voor de bezoekers.

Maar evenementenplanning bestaat uit veel verschillende onderdelen, en u bent ook maar een mens. Waarom laat u kunstmatige intelligentie (AI) dan niet een deel van het zware werk voor u doen?

Zelfs de meest ervaren organisatoren van gebeurtenissen hebben baat bij automatisering. Of het nu gaat om check-ins en registratie van gebeurtenissen, berichten op uw platform voor gebeurtenissen of het beheren van schema's voor gebeurtenissen, er is altijd een AI-tool die u tijd bespaart.

In deze gids laten we je zien hoe je de beste AI-tool kiest om gebeurtenissen te plannen, te organiseren en de impact ervan te analyseren, en nemen we je mee langs negen van onze favorieten. ?️

Het plannen van een internationale conferentie is heel anders dan het plannen van een grote B2B-vergadering voor uw verkoopteam. Gebeurtenissen hebben hun eigen nuances, dus als u op zoek bent naar een AI-tool voor evenementenbeheer, let dan op handige functies zoals:

Automatisering van werkstroomen: U wilt een tool voor evenementenbeheer die U wilt een tool voor evenementenbeheer die het planningsproces zo veel mogelijk vereenvoudigt . Zoek naar AI-technologie die gebruikmaakt van machine learning-algoritmen om de selectie van locaties, evenementenschema's of instellingen van evenementenplatforms voor virtuele gebeurtenissen te stroomlijnen Deelnemersbeheer: Laat AI het heft in handen nemen bij de registratie en check-in van deelnemers. Als je de juiste AI-tool kiest, kan deze zelfs matchmaking verzorgen voor netwerkmogelijkheden tijdens de gebeurtenis Hulp bij marketing: Heb je hulp nodig bij het schrijven van posts voor sociale media of het bedenken van de perfecte promotionele e-mail? AI voor beheer van gebeurtenissen staat voor je klaar. Heb je hulp nodig bij het schrijven van posts voor sociale media of het bedenken van de perfecte promotionele e-mail? AI voor beheer van gebeurtenissen staat voor je klaar. Het verzorgt allerlei marketingactiviteiten , van het genereren van teksten tot afbeeldingen en video's Data-analyse: Til uw toekomstige gebeurtenissen naar een hoger niveau. AI haalt gegevens uit uw gebeurtenisbeheertool en identificeert snel interessante trends in de betrokkenheid van deelnemers, follow-ups en meer. Als uw ogen beginnen te kruisen zodra u naar demografische gegevens probeert te kijken, sporen Til uw toekomstige gebeurtenissen naar een hoger niveau. AI haalt gegevens uit uw gebeurtenisbeheertool en identificeert snel interessante trends in de betrokkenheid van deelnemers, follow-ups en meer. Als uw ogen beginnen te kruisen zodra u naar demografische gegevens probeert te kijken, sporen de beste AI-tools binnen enkele minuten waardevolle inzichten op

Evenementenorganisatoren zijn gewend om te jongleren met menukeuzes, het boeken van gastsprekers en het onderhandelen over contracten voor locaties. Maar waarom zou je meer werk doen dan nodig is?

Evenementprofessionals hebben nu de geweldige kans om kunstmatige intelligentie in te zetten. Deze tools zijn ontworpen om werkstroomautomatisering te realiseren, waardevolle inzichten te verzamelen en het zware werk uit de evenementlogistiek te halen. Het resultaat? Succesvollere gebeurtenissen, betere gebeurtenisgegevens en een flinke tijdwinst.

Als je klaar bent om je eigen AI-hulpje te vinden, ben je hier aan het juiste adres. Scroll verder en probeer onze negen favoriete AI-tools voor beheer van gebeurtenissen voor 2024 uit.

Ga aan de slag met ClickUp voor gebeurtenissen Met ClickUp AI kunnen verkoopteams met meer vertrouwen communiceren door e-mailteksten te redigeren, in te korten of op te stellen

Op zoek naar een app voor evenementenplanning die alles kan? ClickUp staat vooral bekend als platform voor projectmanagement, maar onze AI-tool is zeker het vermelden waard. ?

Met honderden op onderzoek gebaseerde suggesties is ClickUp AI de enige AI-aangedreven assistent die is afgestemd op jouw rol als evenementenplanner. Of je nu hulp nodig hebt bij het vinden van leveranciers, een locatie, sprekers of onderwerpen voor sessies, ClickUp AI is krachtig genoeg om zelfs de moeilijkste taken op te lossen voor een succesvol evenementenplanningsproces. Je kunt ClickUp AI ook gebruiken om:

Genereer taken voor evenementenbeheer binnen ClickUp

Stel plannen voor gebeurtenissen op en maak gebruik van sjablonen voor evenementplanning

Bedenk originele ideeën voor bedrijfsevenementen waar uw bezoekers dol op zullen zijn

Maak content voor gebeurtenissen

ClickUp Brain biedt een door AI gegenereerd overzicht van de laatste updates over de boeking van de locatie voor een aankomende gebeurtenis.

Omdat ClickUp AI kan worden geïntegreerd met ClickUp-projecten en -taken, is het nog nooit zo eenvoudig geweest om al je gebeurtenis-taken op één plek bij te houden. Houd je team verantwoordelijk en bekijk je voortgang in een aanpasbaar ClickUp-dashboard.

Bovendien heeft ClickUp honderden sjablonen die zijn ontworpen om al het werk voor je te doen, zodat je zelf nauwelijks iets hoeft te doen. Bekijk de ClickUp-sjabloon voor evenementenbeheer om taken en deadlines bij te houden, samen te werken met je planningsteam en je budget bij te houden.

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

ClickUp AI is alleen beschikbaar voor betaalde abonnementen

Sommige ClickUp-gebruikers voelen zich bij hun eerste kennismaking wat overweldigd omdat er zoveel tools zijn om uit te proberen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 8.300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.700 beoordelingen)

Met ClickUp kunnen we allemaal in één programma werken en samen aan de gebeurtenis werken tijdens de preproductie, maar ook op de dag van de gebeurtenis kunnen we alles uitvoeren in de wetenschap dat al onze details op één plek staan

2. ChatGPT

ChatGPT van OpenAI zorgde bijna voor een internetcrash toen het in 2022 op de markt kwam. Het is niet de meest geavanceerde AI-tool voor evenementenplanners, maar als je hulp nodig hebt bij tekstgebaseerde media, is dit een geweldige gratis tool om achter de hand te houden.

ChatGPT is ideaal voor het vinden van ideeën en inspiratie. Deel informatie over je doelgroep, waar de gebeurtenis over gaat en de resultaten die je wilt bereiken. Het zal in eerste instantie niet perfect zijn, maar met een beetje aansturing geeft de AI je precies wat je nodig hebt.

De beste functies van ChatGPT

Gebruik de chatbot voor het bedenken van onderwerpen voor brainstormsessies of ideeën voor locaties

Maak evenementplannen die meer potentiële bezoekers aantrekken

Maak promotieteksten voor gebeurtenissen, digitale check-in-werkstroomen en meer voor uw gebeurteniswebsite

Beperkingen van ChatGPT

ChatGPT is vaak offline

ChatGPT kan geen multimedia-content maken of het daadwerkelijke proces van evenementenplanning beheren

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $ 20 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van ChatGPT

G2: 4,7/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

3. Soundraw

ChatGPT genereert alleen tekstuele content, terwijl Soundraw alleen AI-muziek genereert. Als je evenementenplanners op zoek zijn naar spetterende beats voor een aankomend DJ-dansfeest, dan is Soundraw iets voor jou. ??

Het neemt de rompslomp van muzieklicenties weg door volledig unieke tracks te creëren, speciaal voor uw bedrijf of gebeurtenis. Voer gewoon wat tekst in, en de AI-evenementtool doet de rest.

Hoewel deze tool niet je hele gebeurtenis plant, is het toch een goede optie voor evenementmanagers die op zoek zijn naar aangepaste muziek met een beperkt budget.

De beste functies van Soundraw

Maak je eigen unieke tracks voor unieke gebeurtenissen

Genereer onbeperkt muziek op basis van invoer voor sfeer, genre en lengte

Aangepaste nummers met de Soundraw-muziekmixer

Limieten van Soundraw

Soundraw biedt geen tools voor planning van gebeurtenissen of logistiek

Soundraw heeft een beperkte selectie aan sferen en genres

Prijzen van Soundraw

Free

Maker: $ 16,99/maand, jaarlijks gefactureerd

Artist: $ 29,99/maand, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Soundraw

G2: n.v.t.

Capterra: n.v.t.

4. Jasper

Jasper is gespecialiseerd in AI-content voor merken. Net als ChatGPT werkt het voornamelijk met tekstuele content, maar het biedt ook marketingfuncties om uw gebeurtenis onder de aandacht te brengen. Gebruik de AI van Jasper om blogs te schrijven, een contentkalender op te stellen, socialemediacampagnes te plannen, content te optimaliseren voor SEO en geïntegreerde marketingcampagnes uit te voeren.

Maar als je afbeeldingen nodig hebt, heeft Jasper daar ook een oplossing voor. De AI-kunstgenerator van Jasper maakt afbeeldingen in hoge resolutie en gratis voor gebeurtenissen. Natuurlijk moet je misschien wat aanwijzingen geven om precies te krijgen wat je nodig hebt, maar het gaat nog steeds sneller dan door stockfotosites scrollen.

De beste functies van Jasper

Voer uw toon in en Jasper doet zijn best om deze af te stemmen op de persoonlijkheid van uw merk

Genereer AI-kunst met slechts een paar tekstprompts

Gebruik de meer dan 50 sjablonen van Jasper voor het genereren van teksten

Beperkingen van Jasper

De AI-kunstgenerator van Jasper maakt niet altijd afbeeldingen van hoge kwaliteit

Sommige gebruikers zeggen dat de technologie van Jasper voor het aanpassen van de toon niet altijd goed werkt

Prijzen van Jasper

Maker: $39/maand voor één gebruiker

Teams: $ 99/maand voor drie gebruikers

Business: Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en recensies van Jasper

G2: 4,7/5 (meer dan 1.200 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 1.800 beoordelingen)

5. Lumen5

Lumen5 is een intuïtief videoplatform met drag-and-drop-functionaliteit. Het lijkt sterk op oplossingen zoals PowerPoint, dus als je een presentatie kunt maken, kun je ook een video maken in Lumen5. ?️

Lumen5 is vooral een doe-het-zelf-videoplatform, maar het heeft ook een AI-tool voor planners van gebeurtenissen. De AI-functie zet blogs automatisch om in video's, waardoor je veel minder tijd kwijt bent aan het promoten van hoogtepunten na de gebeurtenis op sociale media.

De beste functies van Lumen5

Zet geschreven tekst om in video's

Bekijk de honderden sjablonen van Lumen5

Krijg toegang tot gelicentieerde afbeeldingen en video's van Unsplash en Shutterstock

Beperkingen van Lumen5

Sommige gebruikers zeggen dat de sjablonen een limiet hebben

Andere gebruikers zeggen dat de audiofuncties, zoals voice-overs, nog wat werk behoeven

Prijzen van Lumen5

Basic: $19/maand, jaarlijks gefactureerd

Starter: $ 59/maand, jaarlijks gefactureerd

Professional: $ 149/maand, jaarlijks gefactureerd

Aangepast: Neem contact op voor een prijsopgave

Beoordelingen en recensies van Lumen5

G2: 4,5/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

6. Marketing CoPilot

Op zoek naar een tool voor evenementmarketing? Marketing CoPilot biedt uitkomst. Deze tool voor marketingkalenders en salesfunnels ondersteunt de promotie van gebeurtenissen, dus als u graag meer bezoekers naar uw gebeurtenis wilt trekken, is dit wellicht de tool voor u.

De AI-tool van Marketing CoPilot is gebaseerd op ChatGPT, maar voegt een laag marketinggerichte kennis toe aan de antwoorden om je relevantere informatie te geven. Deze tool is ontworpen voor B2B, dus als je een grote brancheconferentie plant die is afgestemd op bedrijfsleiders, dan regelt Marketing CoPilot het aanmaken van de funnel, de promotie en de verwerking van deelnemersgegevens voor je.

De beste functies van Marketing CoPilot

Genereer AI-content met de door ChatGPT aangestuurde AI-tool van Marketing CoPilot

Stel een unieke contentstrategie op en genereer teksten met de AI-software voor beheer van gebeurtenissen

Marketing CoPilot werkt goed samen met Microsoft-oplossingen, dus als je een Microsoft-bedrijf bent, is dit een schot in de roos

Beperkingen van Marketing CoPilot

Marketing CoPilot heeft niet veel beoordelingen

Deze AI-tool richt zich meer op trechters, omzet en marketing dan op de daadwerkelijke planning van gebeurtenissen

Prijzen van Marketing CoPilot

Neem contact op voor een prijsopgave

Beoordelingen en recensies van Marketing CoPilot

G2: n.v.t.

Capterra: n.v.t.

7. Murf

Wilt u deelnemers door een conferentie leiden met een professioneel klinkende omroeper? U hoeft geen stemacteur in te huren: gebruik Murf om AI-voice-overs te genereren. ?

Deze AI-tool voor evenementenbeheer creëert voice-overs van studiokwaliteit die klinken als echte menselijke stemmen. Gebruik Murf voor aankondigingen tijdens conferenties, video's en presentaties op uw volgende gebeurtenis. U kunt Murf gratis naar eigen wens aanpassen, dus dit is een droom die uitkomt voor elk bedrijf dat binnen enkele minuten aangepaste voice-overs moet genereren.

De beste functies van Murf

Genereer unieke, professionele voice-overs met de tekst-naar-spraaktechnologie van Murf

Gebruik stemklonen om bestaande audio na te bootsen

Voeg voice-overs toe aan video's en Google Slides

Limieten van Murf

Sommige gebruikers zeggen dat de voice-overs van Murf soms wat robotachtig klinken

De stemfilters zijn niet zo geavanceerd als sommige gebruikers zouden willen

Prijzen van Murf

Free

Basic: $ 19 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Pro: $ 26 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Onderneming: $ 75 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Murf

G2: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (4 beoordelingen)

8. Taskade

Taskade profileert zich als een alles-in-één AI-tool. Het is niet specifiek bedoeld voor planning van gebeurtenissen, maar de vijf AI-aangedreven tools brengen uw werk samen, waardoor u tijd bespaart.

Als je een ChatGPT-achtige ervaring wilt, chat dan met de AI van Taskade om content te genereren die is afgestemd op veelvoorkomende taken bij evenementenplanning. De AI kan ook worden geïntegreerd met andere functies van Taskade, waardoor je meer werk kunt verzetten in minder tijd.

De beste functies van Taskade

Kies uit meer dan 700 ingebouwde taken voor automatisering

Visualiseer aantekeningen met realtime synchronisatie

Genereer binnen enkele seconden AI-mindmaps en werkstroomen

Limieten van Taskade

Taskade is geen app voor gebeurtenissen, dus het mist een aantal functies die specifiek zijn voor evenementenplanning

Prijzen van Taskade

Pro: $ 19/maand voor maximaal 10 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

Business: $ 49/maand voor maximaal 25 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

Ultimate: $ 99/maand voor maximaal 50 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Taskade

G2: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

9. Namelix

Namelix is geen pure AI-tool voor evenementenbeheer, maar versnelt toch bepaalde aspecten van de gebeurtenisplanning. Het is een gratis tool voor het genereren van bedrijfsnamen die korte maar pakkende namen en zinnen produceert. ✨

Als je op zoek bent naar slimme namen voor gebeurtenissen of slogans, dan is Namelix de tool voor jou. Het machine learning-algoritme leert terwijl je het gebruikt, dus hoe vaker je de tool gebruikt, hoe relevanter de suggesties worden.

De beste functies van Namelix

Bedenk pakkende namen voor gebeurtenissen of slogans

Filter de resultaten op trefwoord, lengte en meer

Gebruik Namelix vaker om het platform te trainen

Limieten van Namelix

Namelix mist functies die specifiek zijn voor gebeurtenissenplanning

Er zijn niet veel beoordelingen

Prijzen van Namelix

Free

Beoordelingen en recensies van Namelix

G2: n.v.t.

Capterra: n.v.t.

Combineer evenementtechnologie met projectmanagement en meer

Evenementenbeheer is een delicate logistieke dans. Gelukkig zijn er tal van AI-tools voor evenementenbeheer die zijn ontworpen om uw leven te vereenvoudigen en u te helpen betere gebeurteniservaringen te plannen.

Hoewel we de AI-tools op deze lijst geweldig vinden, heb je voor de meeste ervan nog steeds een aantal andere tools nodig om een gebeurtenis daadwerkelijk te organiseren.

Als je het beu bent om tussen verschillende platforms te schakelen (en dat kunnen we ons goed voorstellen), kies dan voor ClickUp. ClickUp brengt je AI-tool, taken, sjablonen, automatiseringen, Whiteboards en teamsamenwerking samen op één platform.

Maar u hoeft ons niet op ons woord te geloven. Probeer ClickUp vandaag nog – het is Free Forever.

Ja! Veel AI-tools zijn ontworpen voor virtuele of hybride gebeurtenissen. Ze kunnen de planning over verschillende tijdzones heen optimaliseren, de ervaringen van deelnemers personaliseren en engagementstatistieken beheren – en dat alles met minder handmatige input van uw team.

Hoewel Jasper en ChatGPT uitstekend geschikt zijn voor het genereren van op zichzelf staande content, integreert ClickUp AI rechtstreeks in je projectwerkstroom. Dat betekent dat je evenementgerelateerde content op één plek kunt genereren, toewijzen en bijhouden – je hoeft niet meer tussen verschillende tools te schakelen.

Absoluut. Met de aanpasbare taken, automatiseringen en opmerkingen binnen taken van ClickUp kun je goedkeuringen voor gebeurtenissen centraliseren, feedback bijhouden en ervoor zorgen dat elke taak (zelfs de koffiebestelling) wordt uitgevoerd.

Zoek naar tools die werkstroomautomatisering, marketingondersteuning, deelnemersbeheer en realtime analyses bieden. Extra punten als de tool kan worden geïntegreerd met uw huidige tech-stack en teamsamenwerking ondersteunt.