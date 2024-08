Beste Workona Alternatieven & Concurrenten in 2024

Open tabbladen kunnen RAM-vretende monsters zijn. Niemand vindt het leuk om met tientallen verschillende tabbladen te jongleren terwijl ze hun werk doen. De kans is groot dat de browser het ook niet leuk vindt.

Het is een bekend feit dat rommel stress op het werk veroorzaakt . Dit heeft niet alleen betrekking op rommelige bureaus, maar ook op je digitale werkruimte. Gelukkig helpen apps en browserextensies zoals Workona je om je werk te organiseren met een tabbladmanager om alle relevante info op één plek te houden.

Het groeperen van tabbladen en het organiseren van to-do lijsten - vooral over meerdere accounts - is een snelle manier om je de moeite van het heen en weer springen tussen platforms of een aparte browser te besparen.

Workona is behoorlijk populair vanwege functies als automatische synchronisatie tussen apparaten, een tabbladophangsysteem, automatisch opslaan, een handig dashboard voor tabbladbeheer en integraties met derden. Toch is de app niet voor iedereen geschikt - je wilt bijvoorbeeld meer veelzijdigheid of een eenvoudiger installatieproces.

In dit artikel onthullen we de beste Workona alternatieven. Bekijk hun functies en prijzen en vind de perfecte tool die kan je workflows kan stroomlijnen . ✅

Wat is Workona?

Workona is een browser-gebaseerde workspace organizer. Met deze handige tool kun je aparte tabbladen maken voor elk project waar je aan werkt of relevante apps en platformsgroeperen. Je kunt een Workona tabblad aanmaken voor je projecten, notities toevoegen, documenten bijvoegen en je teamleden uitnodigen om bij te dragen.

Via Werkona Hoewel Workona zijn voordelen heeft, zijn er een paar redenen waarom je een alternatief zou kunnen overwegen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je het niet prettig vindt dat het platform toegang heeft tot je browsergeschiedenis om zijn diensten aan te bieden of dat het niet genoeg video tutorials heeft voor bepaalde functies.

Wat je moet zoeken in een Workona alternatief

Er zijn genoeg tools met Workona-achtige functies - het probleem is om er een te vinden die bij jouw werkpatroon past. Om van maximale functionaliteit te genieten, zijn hier enkele aspecten waar je op moet letten:

Visualisatiefuncties: Het platform moet een dashboard voor tabbladbeheer bieden dat fungeert als een controlecentrum, dat je helpt je projecten en taken, to-do-lijsten en andere informatie te visualiseren middelen beheren Beheer van documenten : Het moet een gecentraliseerde ruimte bieden voor het maken, opslaan en bewerken van projectgerelateerde documenten Integraties: Het moet naadloos integreren met apps voor samenwerking,werkstroombeheer,gewoonte bijhoudenen communicatie, zodat u niet hoeft te schakelen tussen meerdere platforms of geopende tabbladen Opties voor samenwerking : Workona heeft beperkte samenwerkingsfuncties, maar verschillende populaire organizer- en tabbladbeheerprogramma's hebben top-tier teamvriendelijke functies zoals digitale whiteboards realtime bewerken en threads met opmerkingen om taken gemakkelijk te beheren Veelzijdigheid: Het moet naadloos werken op verschillende platforms, van desktopcomputers tot smartphones, waardoor je de flexibiliteit hebt om je werk overal te volgen

Beste Workona alternatieven in 2024

We hebben tientallen Workona alternatieven bekeken, van tabbladmanagers en browserextensies tot taakplanners, en de top 9 opgesomd die de meest efficiënte functionaliteiten bieden.

Laten we beginnen! 🌚

Visualiseer taken, projecten en workflows op de manier die voor u het beste werkt met de 15+ aanpasbare weergaven van ClickUp

Als top

project- en taakbeheer

clickUp is een platform voor het organiseren van meerdere werkruimten tegelijk. Het is een perfect Workona-alternatief als je op zoek bent naar het stroomlijnen van complexe werkstromen, het minimaliseren van

context wisselen

en

belangrijke projecten sneller af te ronden

zonder overweldigd te raken.

Houd uw resources in topvorm met

ClickUp Documenten

-een unieke ruimte waar u en uw team documenten kunnen maken, bewerken en delen. Koppel deze documenten aan taken en bewaar alle contextuele gegevens op één plek.

Wil je een overzicht van je projecten? Dat kan met

ClickUp Dashboards

! Krijg realtime inzicht in elk aspect van uw projectworkflows, identificeer verbeterpunten, houd de tijd bij en beheer de werklast met

15+ weergaven

en meer dan 50 widgets.

Gebruik ClickUp om multi-stream workflows te verbeteren met robuuste controle- en analysefuncties

Taken sorteren is een koud kunstje met

ClickUp Kanban-borden

-Sleep taken om ze te categoriseren op basis van hun status. Andere zichtbare weergaven zijn Werklast, Gantt en Lijst.

Samenwerken in ClickUp is nooit een probleem, dankzij

ClickUp Whiteboards

. Deze digitale whiteboards zijn ideaal om in realtime te brainstormen. Als u uw whiteboard niet vanaf nul wilt opbouwen, gebruik dan sjablonen. De

ClickUp Whiteboard Sjabloon voor processtroom

is uitstekend voor het organiseren van teams met takenlijsten, checklists en opmerkingen.

ClickUp integreert met meer dan 1000 apps om u te helpen een gecentraliseerde werkomgeving te creëren zonder heen en weer te hoeven springen tussen tabbladen.

ClickUp beste functies

Uitgebreide werk- en projectorganisatie

ClickUp Docs voor gecentraliseerd documentbeheer

ClickUp Whiteboards voor naadloze samenwerking

Ingebouwde tijdsregistratie

1,000+ ClickUp Integraties

ClickUp Dashboards voor volledige zichtbaarheid van de werkruimte

1,000+ workflowsjablonen voor diverse gebruikssituaties

Beschikbaar als mobiele, could-based en desktop apps en browserextensies

Handig ClickUp Automatiseringen om repetitieve taken te elimineren

ClickUp beperkingen

Het kost tijd om alle functies te verkennen

De mobiele app kan worden verbeterd

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming:

Contact voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3700+ beoordelingen)

2. Tablerone

Via: Tablerone Verwar dit platform niet met Toblerone, het beroemde Zwitserse chocolademerk. 🍫

Tablerone is een platform ontworpen voor tabbladhoarders. Je weet wel, degenen die 50+ tabbladen durven te openen op hun browser of ze opslaan voor later. Hoewel sommigen misschien zeggen dat dat te veel tabbladen zijn, is deze tool voor tabbladbeheer de oplossing om te voorkomen dat de browser vastloopt en al je CPU-gebruik opslokt.

Tablerone minimaliseert de rommel in je browser met auto-save - elke actieve sessie wordt opgeslagen zodat je er later naar terug kunt gaan zonder informatie te verliezen. Als je je sessie geen naam geeft, doet Tablerone dat voor je door de naam van het eerste geopende tabblad te gebruiken.

Tablerone-sessies organiseren gaat moeiteloos. Sla specifieke tabbladen op door te klikken op de uitbreidingsknop aan de rechterkant van de adresbalk, of gebruik de Ctrl knop om meerdere tabbladen te selecteren en op te slaan.

Maak sessies om je werk- en privébrowsactiviteiten te scheiden, pas de volgorde van de tabbladen aan en gebruik de filteropties voor trefwoorden om de gewenste sessies in een oogwenk te vinden.

Tablerone beste eigenschappen

Eenvoudige functies om tabbladen te organiseren

Automatisch opslaan ingeschakeld (evenals opties voor automatisch verwijderen van tabbladen)

Geavanceerd filteren op trefwoorden om door je vele tabbladen te komen

Sessie-aanpassingsfuncties voor efficiënt tabbladbeheer

Tablerone beperkingen

Werkt voorlopig alleen op Google Chrome

De automatische Slaapmodus kan onverwachte onderbrekingen veroorzaken

Tablerone prijzen

Gratis met de optie om te doneren aan het platform

Tablerone beoordelingen en recensies

Product Hunt : 4.7/5 (15+ beoordelingen)

: 4.7/5 (15+ beoordelingen) AlternativeTo: 5/5 (minder dan 10 beoordelingen)

3. tabXpert

Via: tabXpert Elk geopend tabblad in uw browser verbruikt een deel van het systeemgeheugen en belast je CPU. Waarom zou je je browsing-game niet verbeteren en de prestaties verhogen met tabXpert?

Met dit platform kun je speciale browsersessies maken, ook wel werkruimten genoemd. Elke sessie bestaat uit actieve tabbladen, een geschiedenis van gesloten tabbladen en bladwijzers. Omdat alles automatisch wordt opgeslagen, kun je altijd verdergaan waar je gebleven was.

Gebruik de sleep-en neerzettool om tabbladen binnen sessies te herschikken. Deel links met uw collega's en gebruik sneltoetsen om van tabblad te wisselen voor een hogere productiviteit. U kunt zelfs Google Chrome bladwijzers importeren en filters en tags toepassen om ze te organiseren.

Een andere functie die u zult waarderen is synchronisatie met de cloud - maak een back-up van uw gegevens en open ze vanaf elk ondersteund apparaat. De tool biedt pop-up-, tabblad- en vensterinterfaces voor extra flexibiliteit.

tabXpert beste eigenschappen

Dankzij het ontwerp met slepen en neerzetten is tabbladbeheer een fluitje van een cent

Automatisch opslaan voorkomt verloren pagina's, zelfs met veel tabbladen in één venster

Cloudsynchronisatie zorgt voor een soepeler proces met bladwijzerbeheer

Pop-up-, tabblad- en vensterinterfaces

tabXpert beperkingen

De gebruikerservaring kan worden verbeterd in vergelijking met enkele van de beste alternatieven in deze lijst

Geen optie om tabbladen naar verschillende sessies te slepen in de zoekmodus

tabXpert prijzen

tabXpert Gratis

tabXpert Pro: Vanaf $2,50/maand

tabXpert beoordelingen en recensies

Chrome Stats : 4.45/5 (200+ beoordelingen)

: 4.45/5 (200+ beoordelingen) Alternatief voor: 4.5/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

4. Trello

Via: Trello Trello is niet gewoon een tabblad organisator-het is een productiviteit krachtpatser

dat helpt bij het organiseren van taken en gebaseerd is op drie eenvoudige concepten: borden, lijsten en kaarten.

Borden kunnen worden gebruikt om taken te groeperen op basis van statussen zoals to-do, waaraan je momenteel werkt of voltooid. Lijsten vertegenwoordigen verschillende stadia van je taken, en kaarten maken het mogelijk om specifieke taken te verplaatsen tussen lijsten en borden voor eenvoudigere navigatie en

workflow optimalisatie

. Koppelingen aan kaarten koppelen en die afleidende tabbladen verwijderen.

Trello kan ook de perfecte basis zijn voor

het bouwen van een informatiehub voor je team

-bewaar belangrijke documenten op één plaats en geef je personeel er toegang toe in een paar klikken.

Met Trello's meer dan 200 integraties en een rijke verzameling sjablonen kun je je productiviteit naar een hoger niveau tillen. 🪄

Trello beste functies

Geavanceerd taakbeheer via borden, lijsten en kaarten

Aanpasbare informatiehub

200+ integraties

Verschillende sjablonen voor het organiseren van werk

Trello beperkingen

Gebrek aan geavanceerde aanpassingsmogelijkheden voor taken

UI kan rommelig overkomen

Trello prijzen

Gratis

Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.500+ beoordelingen)

5. Partij

Via: Partij Zeg vaarwel tegen verspreide browsersessies met Partizion, een eersteklas tabbladorganisator met functies voor automatisch opslaan! Met dit platform kun je persoonlijke en werkprojecten scheiden door voor elk project een aparte werkruimte te maken.

Je kunt collecties maken door tabbladen die je gebruikt te groeperen in elke werkruimte. Noem een verzameling bijvoorbeeld "Werktools" en voeg alle tabbladen toe die je nodig hebt voor je werk. Op die manier maak je je browser overzichtelijker en geniet je van een schone interface en verbeterde productiviteit.

Partizion biedt aanpasbare weergaven-gebruik lijsten, Kanban-borden of rasters om werkruimten en collecties vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Het platform wordt geleverd met efficiënte tagging- en filteropties voor stressvrije doorzoekbaarheid.

Partizion beste eigenschappen

Aangepaste weergaven voor eenvoudige organisatie

Naadloze synchronisatie tussen apparaten

Sessie automatisch opslaan

Tags en filters toevoegen

Partizion-beperkingen

Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Geen gratis versie

Partizion prijzen

Starter : $6/maand

: $6/maand Pro: $8/maand

Partizion beoordelingen en recensies

Product Hunt: 5/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

6. Cluster

Via: Cluster Cluster is een tab- en vensterbeheerder-we bedoelen natuurlijk een browservenster.

Het komt van pas als je verschillende sets tabbladen gebruikt voor verschillende doelen en je je systeem niet wilt overbelasten.

Laten we zeggen dat je aan het zoeken bent naar ideeën voor kantoorrenovatie en tegelijkertijd werkt aan een app-ontwerpproject. De tientallen open tabbladen zorgen niet alleen voor verwarring, maar kunnen ook je stressniveau verhogen.

Met Cluster heb je de optie om je tabbladen in aparte vensters te groeperen en ze vanuit één interface te beheren. Je kunt tabbladen tussen vensters slepen en neerzetten, verschillende sorteermethoden gebruiken, vensters opslaan voor toekomstig gebruik en tabbladen opschorten als je ze niet gebruikt.

Hoewel Cluster alleen op Google Chrome kan worden gebruikt, geniet u nog steeds van flexibiliteit dankzij de synchronisatiemogelijkheden met de cloud. Het oneindige tabbladbeheerplatform ondersteunt ook export en import voor eenvoudige samenwerking en zoek- en filtertools voor soepele navigatie.

Cluster beste functies

Beheert Chrome-vensters en tabbladen

Ontwerp met slepen en neerzetten

Bladwijzerbeheer biedt cloudsynchronisatie

Tabs opschorten om geheugen vrij te maken

Clusterbeperkingen

Af en toe vertragingen bij importeren/exporteren

Biedt geen back-up voor opgeslagen vensters

Clusterprijzen

Gratis licentie

Volledige licentie: $9.80

Cluster beoordelingen en recensies

Chrome Stats: 4.5/5 (650+ beoordelingen)

7. Sessie Vriend

Via: Sessionbuddy Hulp nodig bij het beheren van lange Google Chrome-sessies? Waarom laat u SessionBuddy u niet helpen? 🤝

Deze Chrome-extensie voor productiviteit voorkomt een onoverzichtelijke browser en houdt uw sessies georganiseerd.

Wanneer u de extensie start, ziet u uw huidige sessie met elk geopend tabblad. Druk op de knop Opslaan in de rechterbovenhoek en uw sessie verschijnt onder Opgeslagen sessies in het menu aan de linkerkant van het scherm. Geef de sessie een naam om het navigeren te vergemakkelijken.

Herhaal deze stappen voor elke sessie die je wilt opslaan. Als de sessielijst zich opstapelt, gebruik dan de zoekbalk linksboven in het scherm om de sessie te vinden die je zoekt.

Kies of u tabblad-URL's wilt weergeven of verbergen en gebruik sorteeropties zoals op titel of URL voor een onberispelijke organisatie.

Met de tabblad- en bladwijzerbeheerder kun je een back-up maken (door een JSON-bestand te downloaden), sessies exporteren en importeren. Houd er rekening mee dat je de back-ups moet initiëren vanwege de beveiligingsbeperkingen van de browser.

Session Buddy beste eigenschappen

Gebruiksgemak

Verschillende sorteerfuncties om vanuit veel tabbladen te werken

Moeiteloze back-up

Opties voor exporteren/importeren

Session Buddy beperkingen

Geen cloudback-up, wat kan leiden tot verlies van actieve sessies

Geen optie om tabbladgroepen te herstellen

Prijzen van Session Buddy

Gratis, met de optie om geld te doneren om het platform te ondersteunen

Session Buddy beoordelingen en recensies

Product Hunt: 4.5/5 (5+ beoordelingen)

8. HiTabs

Via: HiTabs Zeg hallo tegen HiTabs-een handig platform voor het organiseren van tabbladen, bladwijzers en links. In tegenstelling tot veel andere platforms die we hebben besproken, is dit geen extensie, maar een website. Je bent dus niet beperkt tot een specifieke browser.

Met HiTabs kun je je tabbladen indelen in categorieën zoals werk en privé. Gebruik de drag-and-drop interface om tabbladen te verplaatsen en een taakruimte op maat te maken.

Wat HiTabs extra handig maakt, is de optie om bladwijzers te importeren van de belangrijkste browsers en social bookmarking websites, waardoor de eerste installatie een fluitje van een cent is. Een andere optie die je geweldig zult vinden is het maken van een shortcode

voor teamwerk

. Hiermee kunt u uw tabbladen met anderen delen of tabbladgroepen die door anderen zijn gemaakt aan uw browser toevoegen.

HiTabs beste functies

Compatibel met verschillende browsers

Drag-and-drop interface

Import van bladwijzerbeheer

Shortcodes voor het delen van tabbladen

HiTabs-beperkingen

Alleen beschikbaar na aanmelding

Geen browserextensie en werkt alleen in zijn eigen app

HiTabs prijzen

**Gratis

HiTabs beoordelingen en reviews

Nog geen beoordelingen beschikbaar

9. TabCloud

Via: Chrome-webwinkel Heen en weer gaan tussen sessies kan vermoeiend zijn, niet alleen voor u maar ook voor uw systeem. TabCloud maakt hier een einde aan door uw venstersessies op te slaan. Open ze wanneer het u uitkomt voor eenvoudiger navigeren.

Je kunt tabbladen direct vanuit de extensie openen, huidige sessies opslaan, eerdere sessies herstellen en tabbladen verplaatsen door ze te slepen.

Deze extensie is een uitstekende keuze als je deel uitmaakt van een

hybride team

of vaak van apparaat wisselt. Met TabCloud kun je toegang krijgen tot opgeslagen venstersessies vanaf elk apparaat. Je hoeft je alleen maar aan te melden, de extensie te openen en op het plusteken te drukken om te herstellen.

TabCloud beste eigenschappen

Venstersessies opslaan in een paar klikken

Ontwerp met slepen en neerzetten

Toegang tot opgeslagen sessies vanaf meerdere apparaten

TabCloud beperkingen

Af en toe problemen met inloggen

Geen manier om verwijderde tabbladen te herstellen

TabCloud prijzen

**Gratis

TabCloud beoordelingen en recensies

Chrome Web Store: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

Word een meester in organiseren met deze topalternatieven voor Workona!

Volgens de bevindingen van de

2024 CHI-conferentie over menselijke factoren in computersystemen

een onoverzichtelijk scherm kan leiden tot een overdaad aan informatie, je focus verstoren en een enorme daling in productiviteit veroorzaken. De Workona alternatieven die we hebben opgesomd zullen je zeker helpen om productiviteitsdips als gevolg van rommel of systeem burnouts te voorkomen.

Nog steeds twijfelen? ClickUp kan een geweldige standaardoptie zijn voor iedereen die een gecentraliseerde omgeving wil creëren voor documenten, taken, to-do lijsten en meerdere workflowstromen.

Maak een gratis account aan om het platform te verkennen

!