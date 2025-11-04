Top 13 alternatieven voor de Motion-app in 2026

Wilt u dit jaar uw productiviteit naar een hoger niveau tillen? Hoewel Motion voor velen de eerste keuze is geweest, is de wereld van taak- en kalenderbeheer de afgelopen tien jaar drastisch veranderd.

De nieuwste alternatieven voor Motion bieden betere mogelijkheden voor aanpassing, intelligentere AI en intuïtievere interfaces. Of je nu gefrustreerd bent door de limieten van Motion of gewoon nieuwsgierig bent naar wat er nog meer te vinden is, in dit overzicht vind je alles wat je nodig hebt.

Van krachtige alles-in-één pakketten voor productiviteit tot gespecialiseerde tools om je focus te behouden: deze 13 alternatieven voor Motion vertegenwoordigen wat er op dit moment beschikbaar is.

Klaar om opties te ontdekken die je werkstroom dit jaar kunnen transformeren? Laten we erin duiken! 👀

Wat is de Motion-app?

Motion is een door AI aangestuurde app voor productiviteit die helpt bij planning, taakbeheer en projectplanning.

Het organiseert taken automatisch, stelt prioriteiten op basis van deadlines en past planningen waar nodig aan. De app integreert ook kalenders, samenwerkingstools en apps voor taakplanning, waardoor een centrale ruimte voor uw werk ontstaat.

De AI-gestuurde aanpak van Motion is erop gericht handmatige planning te verminderen en werkstroom op koers te houden.

🧠 Leuk weetje: Het woord 'kalender' komt van het Latijnse calendae, wat verwees naar de eerste dag van de maand in de Romeinse kalender. Het was ook de dag waarop schulden en rente moesten worden betaald!

Waarom kiezen voor alternatieven voor Motion?

We hebben Motion-recensies bekeken om te zien wat gebruikers waarderen en waar ze tegenaan lopen. Hoewel velen de AI-gestuurde planning waarderen, vinden sommigen dat deze niet altijd bij hun werkstroom past.

Naarmate meer teams AI-aangedreven productiviteitstools gaan gebruiken, krijgen velen te maken met AI-wildgroei, waarbij meerdere AI-functies geïsoleerd van elkaar werken en elk beslissingen nemen zonder gedeelde context. In plaats van de complexiteit te verminderen, leidt dit vaak tot conflicterende planningen, verstoorde prioriteiten en meer handmatige correcties dan verwacht.

Hier zijn een paar redenen waarom u een alternatief voor Motion zou kunnen overwegen:

Eenvoudigere interface: Sommige gebruikers vinden het ontwerp rommelig en zouden de voorkeur geven aan een eenvoudigere, intuïtievere layout voor het beheren van taken en planningen

Betere AI-nauwkeurigheid: Hoewel automatisering een belangrijke functie is, melden sommigen dat de AI van Motion taken niet altijd prioriteert zoals ze verwachten, wat leidt tot planningsconflicten

Meer flexibiliteit: De AI-kalender van Motion structureert uw dag automatisch, maar gebruikers met onvoorspelbare schema's vinden het moeilijk om snel aanpassingen te doen

Betere samenwerkingstools: Motion ondersteunt teamwork, maar andere platforms bieden geavanceerdere functies voor teamcommunicatie en het bijhouden van projecten

Betere respons van de klantenservice: Sommige gebruikers melden dat het moeilijk is om de klantenservice te bereiken wanneer ze hulp nodig hebben, omdat ze voornamelijk afhankelijk zijn van AI-chatbots in plaats van live ondersteuning

Verbeterde privacyinstellingen: Aangezien Motion toegang tot persoonlijke kalenders en contacten vereist, geven gebruikers die zich zorgen maken over gegevensprivacy wellicht de voorkeur aan alternatieven met strengere opties voor veiligheid

Minder technische problemen: Er zijn af en toe storingen en vertragingen gemeld, wat frustrerend kan zijn als je Er zijn af en toe storingen en vertragingen gemeld, wat frustrerend kan zijn als je voor je dagelijkse planning op de app vertrouwt

📮 ClickUp Insight: Productiviteit is niet de hele week gelijk, en iedereen heeft zo zijn eigen knelpunten. Voor 35% van de mensen is maandag de moeilijkste dag om dingen gedaan te krijgen. Nog eens 11% zegt dat dinsdag het lastigst is, terwijl 7% vindt dat hun productiviteit op woensdag het meest daalt. ClickUp maakt het makkelijker om deze schommelingen op te vangen met een flexibelere aanpak. Terwijl Motion AI gebruikt om je dag in te plannen, geeft ClickUp je volledige controle met aanpasbare taakweergaven, tijdsregistratie, automatisering en sjablonen voor takenlijsten. Je kunt plannen, waar nodig aanpassen en werken op een manier die past bij je energieniveau.

Motion-alternatieven in één oogopslag

Hieronder vindt u een tabel waarin de verschillende alternatieven voor Motion kort worden vergeleken. 👇

Tool Toepassingsvoorbeeld Het meest geschikt voor Prijzen ClickUp Project- en taakplanning Werk, kalender-gebeurtenissen en AI-aantekeningen beheren Er is een gratis Free Forever-abonnement voor onbepaalde tijd beschikbaar, evenals aanpasbare betaalde abonnementen voor ondernemingen Akiflow Platformonafhankelijke synchronisatie van taken Verspreide taken in één planning ordenen 7 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 34 per maand Herwin Bescherming van focus-tijd Automatisch tijd reserveren voor geconcentreerd werk Er is een gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 10 per maand per gebruiker. Sunsama Dagelijkse en wekelijkse planningsrituelen Blijf consistent met een bewuste beoordeling van de taak 14 dagen gratis proefversie; maandelijks abonnement vanaf $ 20/maand Asana Gestructureerde werkstroom voor teamwork Doelen en taken bijhouden voor alle teams Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 13,49 per maand per gebruiker Notion Aangepaste werkruimte Documenten, databases en planningen opstellen Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Calendly Externe planning voor vergaderingen Laat anderen tijd reserveren volgens uw regels Gratis abonnement beschikbaar; vanaf $ 12 per maand per gebruiker Wrike Zichtbaarheid voor de hele afdeling Beheer van grootschalige projecten en werklasten Gratis proefversie van 14 dagen; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand per gebruiker Todoist Lichtgewicht persoonlijke taakregistratie om taken bij te houden Snel lijstjes maken voor het nog te doen op verschillende apparaten Gratis abonnement beschikbaar; gratis abonnementen beginnen vanaf $ 2,50 per maand per gebruiker Trello Visueel projectmanagement Borden gebruiken om de pijplijnen van het team te beheren Er is een gratis abonnement beschikbaar. Betaalde abonnementen beginnen bij $ 5 per maand per gebruiker. TickTick Persoonlijke taken en gewoontes bijhouden Lijsten, gewoontes en kalenderweergaven combineren Jaarabonnement: $ 35,99/jaar Routine Productiviteit waarbij de kalender centraal staat Taak plannen via een minimalistische gebruikersinterface en werkstroom Er is een gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker nTask Eenvoudige taak- en probleemregistratie om problemen bij te houden Lichte teamprojecten betaalbaar uitvoeren 7 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per maand per gebruiker

De beste alternatieven voor Motion

Als de manier van plannen in Motion meer een hindernis dan een hulp lijkt, is het misschien tijd voor een verandering. Hier zijn enkele topalternatieven waarmee je je productiviteit kunt behouden, op jouw manier. 📝

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één projectmanagement met kalenderintegratie)

ClickUp is de alles-in-één-app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert – allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Het combineert essentiële tools zoals kalenders, taakbeheer en planningsfuncties, waardoor het een krachtig alternatief voor Motion is voor teams en individuen die op zoek zijn naar meer flexibiliteit.

Het is niet eenvoudig om planningen onder controle te houden, vooral wanneer vergaderingen, deadlines en prioriteiten gedurende de dag veranderen.

ClickUp-kalender

Plan automatisch tijd in voor taken met hoge prioriteit in de ClickUp-kalender

ClickUp Kalender past automatisch taakblokken aan op basis van wat het belangrijkst is.

Stel dat een marketingmanager van plan is om twee uur te besteden aan het verfijnen van een advertentiecampagne, maar er komt op het laatste moment een strategisch gesprek met het management tussendoor. ClickUp verplaatst de sessie voor diepgaand werk naar een later tijdstip en zorgt ervoor dat er voldoende tijd overblijft om zich te concentreren vóór de definitieve deadline. Op die manier blijft niets liggen en nemen urgente taken niet de hele dag in beslag.

ClickUp AI Notetaker

Ontvang automatische notulen van vergaderingen en actiepunten met de AI Notetaker van ClickUp AI

Vergaderingen leveren een heleboel actiepunten op, maar het handmatig bijhouden ervan is een nachtmerrie. De ClickUp AI Notetaker neemt gesprekken op, transcribeert discussies en maakt automatisch taken aan op basis van wat er wordt gezegd. Een productmanager neemt bijvoorbeeld deel aan een sprintplanningvergadering waarin ontwikkelaars toezeggen een nieuwe functie te zullen uitbrengen.

De software voor vergaderingbeheer legt de discussie vast, vat belangrijke punten zoals functie-eisen en testdeadlines samen en wijst vervolgtaken toe aan engineers.

ClickUp-taak

Organiseer je werk efficiënt met ClickUp-taaken

Het beheren van projecten waarbij meerdere teams betrokken zijn, betekent tegenwoordig dat je voortdurend de status moet controleren, opvolgen en deadlines moeten bijwerken. ClickUp-taaken stroomlijnen dit alles door ervoor te zorgen dat het werk vordert.

Een ontwerpteam legt bijvoorbeeld de laatste hand aan de UI-elementen voor de lancering van een mobiele app. De hoofdontwerper markeert de wireframes als voltooid, waardoor een automatische update wordt geactiveerd die het ontwikkelteam laat weten dat ze kunnen beginnen met coderen. Als de ontwikkelaars tegen een probleem aanlopen, registreren ze een blokkering, waardoor de projectmanager wordt gewaarschuwd en de tijdlijn dienovereenkomstig wordt aangepast.

ClickUp Brain

Ga aan de slag met ClickUp Brain Krijg direct projectoverzichten en inzichten met ClickUp Brain

Zelfs met een gedegen projectplan kan het nog steeds frustrerend zijn om de laatste updates te vinden. ClickUp Brain fungeert als een AI-aangedreven assistent die direct antwoorden geeft. Stel dat een operations manager zich voorbereidt op een leidinggevendenvergadering en snel een overzicht nodig heeft van de voortgang binnen de afdeling.

AI genereert een realtime overzicht waarin voltooide mijlpalen, openstaande taken en risicovolle projecten die aandacht vereisen, worden gemarkeerd.

Alles wordt binnen enkele seconden weergegeven, zonder dat u handmatig hoeft te zoeken.

ClickUp biedt ook planningssjablonen waarmee teams en individuen georganiseerd kunnen blijven zonder alles helemaal opnieuw te hoeven opzetten.

De ClickUp-sjabloon voor kalenderplanning biedt bijvoorbeeld een gestructureerde manier om vergaderingen, deadlines en dagelijkse taken te beheren. Pas deze aan om een contentkalender te plannen, klantafspraken bij te houden of een tijdlijn voor een productlancering te organiseren – allemaal zonder het gedoe van het helemaal zelf opbouwen van een systeem.

De beste functies van ClickUp

Vergelijk teamroosters: Bekijk de weergave van de beschikbaarheid van iedereen op één plek om vergaderingen en deadlines in te plannen zonder eindeloos heen-en-weer-gemail

Blader zonder limiet door uw kalender: Navigeer moeiteloos door de tijdlijnen van langlopende projecten met oneindig horizontaal scrollen, zodat alles in één weergave zichtbaar blijft

Deel kalenders veilig: Stuur een openbare of privé-link naar teamgenoten, klanten of belanghebbenden om iedereen op de hoogte te houden zonder handmatige updates

Visueel bijhouden en beheren van taken: Pas de duur en afhankelijkheden van taken aan met slepen en neerzetten, zodat u snel wijzigingen kunt doorvoeren om projecten op schema te houden

Synchroniseer uw agenda's en vergaderapps: maak verbinding met externe planningapps zoals Google Agenda en maak verbinding met externe planningapps zoals Google Agenda en online vergadertools , zoals Zoom en Microsoft Teams, om alle gebeurtenissen en taken op één plek te beheren

Laat AI uw planning optimaliseren: Gebruik ClickUp Brain om taken automatisch te prioriteren en in te plannen op basis van deadlines, afhankelijkheden en werklast

Limieten van ClickUp

Een steile leercurve voor nieuwe gebruikers vanwege het enorme aantal functies en aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Zo beschreef een gebruiker zijn ervaring:

Ik moet zeggen dat ik de kalender echt heel fijn vind. De interface is erg cool en de AI maakt hem nog beter. Voorheen kon je niet veel doen met Brain in de kalenderweergave. Automatisch plannen? Ik doe mee.

🔍 Wist je dat? Het jaar 46 v.Chr. werd het 'Jaar van de Verwarring' genoemd omdat Julius Caesar 90 extra dagen toevoegde om de overgang van de oude Romeinse kalender naar de Juliaanse kalender te maken. Het was het langste jaar dat ooit is geregistreerd!

2. Akiflow (Het beste voor het samenbrengen van taakbeheer op verschillende platforms)

via Akiflow

Digitale chaos krijgt structuur in Akiflow, dat taken uit Gmail, Slack, Notion en tientallen andere platforms samenbrengt in één werkruimte. De strakke, minimalistische interface verhoogt de productiviteit, terwijl intuïtieve snelkoppelingen je werkstroom versnellen.

De meest waardevolle functie van Akiflow is de naadloze integratie van kalender en taken. Met een simpele veegbeweging veranderen taken in concrete tijdsblokken in je kalender, waardoor een visueel overzicht van je dag ontstaat. Voor professionals die met meerdere communicatiekanalen werken, biedt Akiflow een welkome eenvoud.

De beste functies van Akiflow

Leg vluchtige gedachten vast en zet ze om in concrete items met behulp van geavanceerde natuurlijke taalverwerking (NLP)

Haal productieve uren terug met AI-gestuurde tijdblokken die automatisch belangrijk werk inplannen wanneer uw energie aansluit bij de eisen van de taak

Plan en prioriteer dagelijkse taken met de functie voor dagplanning om weekplanningen te organiseren en werkstroomen te stroomlijnen

Ontvang realtime notificaties voor vergaderingen om elk gesprek bij te houden zonder belangrijke updates te missen

Limieten van Akiflow

Het platform beschikt niet over ingebouwde opties voor het inplannen van regelmatige pauzes of rusttijden

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor weergaven en layouts

Akiflow richt zich meer op persoonlijke productiviteit en biedt minder functies voor teamsamenwerking

Prijzen van Akiflow

Gratis proefversie

Pro Monthly: $34/maand

Pro Jaarabonnement: $19/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Akiflow

G2: 5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Akiflow?

Een recensie op Reddit verwoordt het als volgt:

De tijdvakken zijn bijvoorbeeld geweldig. Ik vind het heerlijk om tijdvakken te hebben waarin ik meerdere geplande taken kan plaatsen, en die tijdvakken kunnen terugkeren. […] Ik zou het ook behoorlijk moeilijk vinden om zonder het tijdvak 'Aankomend' te leven, waarmee je taken en projecten in toekomstige weken of maanden kunt plannen, in plaats van ze allemaal in mappen te laten opstapelen in afwachting van planning. […] De rituelen en het bijhouden van statistieken zijn ook geweldig, en ik vind het echt geweldig dat ik een doel voor de dag of een week kan markeren.

🧠 Leuk weetje: De Ethiopische kalender loopt ongeveer zeven jaar achter op de Gregoriaanse kalender, omdat deze een andere berekening van de geboorte van Christus hanteert. Ethiopiërs vierden het begin van de 21e eeuw op 11 september 2007!

3. Reclaim (Het beste om tijd voor concentratie vrij te maken in drukke agenda's)

via Reclaim

Reclaim onderscheidt zich als een kalender-assistent die je kalender actief beschermt tegen een overdaad aan vergaderingen. Deze slimme tool analyseert je kalenderpatronen en reserveert automatisch focusblokken voordat je dag versnippert in eindeloze discussies.

Het past zich aan aan verschuivende vergaderingen en plant essentieel werk direct opnieuw in, in plaats van het volledig te laten verdwijnen. Veel gebruikers zijn lovend over de habit tracker-functie, die helpt bij het opbouwen van consistentie in persoonlijke routines zoals sporten of lezen.

Profiteer van de beste functies

Blijf productief met automatische focus-tijdblokken die rechtstreeks in Google Agenda worden geïntegreerd

Ontwikkel duurzame persoonlijke en professionele gewoontes door slimme tools te gebruiken om ze bij te houden die consistentie stimuleren zonder extra administratieve rompslomp

Voeg bufferperiodes toe tussen vergaderingen en taken om je concentratie te behouden en te voorkomen dat je uitgeput raakt door een overvolle agenda

Synchroniseer met Slack om je status automatisch bij te werken, zodat je team weet wanneer je in vergaderingen zit of geconcentreerd aan het werk bent

Limiet overwinnen

Er is geen mobiele versie, waardoor de toegankelijkheid beperkt is voor gebruikers die onderweg hun planning beheren

Gebruikers die op zoek zijn naar meer configuratiemogelijkheden dan alleen kalenderfuncties, kunnen Reclaim AI als beperkend ervaren

De analysefuncties zijn minder uitgebreid in vergelijking met speciale tools voor tijdsregistratie

Prijzen van Reclaim

Free

Startpakket: $ 10 per maand per gebruiker

Business: $ 15 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen (jaarlijks gefactureerd)

Haal beoordelingen en recensies terug

G2: 4,8/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Reclaim?

Volgens een recensent op G2:

Het is supergemakkelijk in gebruik en integreert goed met mijn kalender. Ik gebruikte eerder Motion, wat ik wel prettig vond, maar het was gewoon niet intuïtief. De 'gewoontes'-functie is absoluut mijn favoriete onderdeel: binnen een paar minuten kon ik details toevoegen over al mijn meest alledaagse maar regelmatige taken, en Reclaim past ze letterlijk perfect in mijn kalender in. De installatie was heel eenvoudig. Het beheert mijn taken ook super soepel.

🔍 Wist je dat? In sommige culturen werd de tijd vroeger gemeten met behulp van een lunisolaire kalender, waarbij de maanden de maancycli volgden, maar werden aangepast aan het zonnejaar. Daarom veranderen veel traditionele feestdagen, zoals Chinees Nieuwjaar, elk jaar van datum.

4. Sunsama (Het beste voor dagelijkse planning met bewuste productiviteit)

via Sunsama

Sunsama combineert takenbeheer en kalenderfuncties en stimuleert realistische planning door middel van dagelijkse limieten voor taken.

Het ochtendplanningsritueel helpt je bij de selectie van een redelijke werklast, waardoor je de veelgemaakte fout van te veel hooi op je vork nemen voorkomt. Sunsama integreert taken uit Trello, Asana, GitHub en meer, en toont deze naast agenda-gebeurtenissen voor volledige zichtbaarheid.

Gebruikers waarderen de overzichtelijke interface, die digitale ruis vermindert en hen helpt om gefocust te blijven op de huidige prioriteiten. Bovendien zorgen de vragen voor reflectie aan het einde van de dag voor natuurlijke werkgrenzen en verbeteren ze de nauwkeurigheid van de planning op de lange termijn.

De beste functies van Sunsama

Volg de voortgang van projecten visueel met een Kanban-achtige organisatie die naadloos aansluit op uw kalender-afspraken

Zet e-mails rechtstreeks vanuit je inbox om taken door ze door te sturen naar unieke adressen die door Sunsama worden verstrekt

Gebruik timeboxing-technieken om specifieke tijdsvakken aan taken toe te wijzen, waardoor je tijdens sessies geconcentreerd kunt werken en je tijd efficiënt kunt beheren

Synchroniseer kalenders met platforms zoals Google Agenda en Outlook om vergaderingen en taken in één weergave te bekijken en dubbele boekingen te voorkomen

Limieten van Sunsama

De mobiele app bevindt zich nog in de bèta-fase en mist functies zoals iOS-widgets en compatibiliteit met de Apple Watch

Sunsama is mogelijk niet geschikt voor het beheren van complexe bedrijfsmodellen of grootschalige projecten

Ontbreekt in geavanceerde rapportagefuncties die sommige teammanagers nodig hebben

Prijzen van Sunsama

14 dagen gratis proefversie

Maandelijks abonnement: $ 20/maand

Jaarabonnement: $ 16/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Sunsama

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (25 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sunsama?

Een Reddit-gebruiker verwoordt het als volgt:

Sunsama heeft een beter planningsproces (vooral de wekelijkse doelstellingen die aan taken zijn gekoppeld — geweldig) en een veel betere integratie. Er is geen vergelijking mogelijk. De AI is ook veel beter. Ik ben dol op hun automatische suggesties voor de duur. Nadeel: Sunsama is altijd kanban, dus je moet van die look houden! Soms lijken de lijsten daardoor erg lang, maar hun iOS-app is in dit opzicht beter.

🧠 Leuk weetje: De oude Romeinen hadden oorspronkelijk een kalender met 10 maanden. Daarom hebben september, oktober, november en december namen die '7e', '8e', '9e' en '10e' betekenen, ook al zijn het nu de 9e tot en met de 12e maand!

5. Asana (het meest geschikt voor teamsamenwerking bij complexe projecten)

via Asana

Asana maakt complexe teamprojecten beheersbaar door middel van flexibele werkstroomen en visualisatiemogelijkheden. Het platform biedt meerdere projectweergaven – lijsten, borden, tijdlijnen, kalenders – waardoor teams kunnen wisselen van perspectief op basis van hun behoeften.

Taakafhankelijkheden zorgen voor een goede volgorde van werkzaamheden, terwijl automatiseringen routinematige updates en notificaties afhandelen. Asana blinkt vooral uit voor multifunctionele teams dankzij de werklastweergave, die burn-out voorkomt door teamleden met een te hoge werklast te markeren.

De beste functies van Asana

Automatiseer routinematige processen met regels die taken toewijzen, notificaties versturen en statussen bijwerken zonder handmatige tussenkomst

Koppel dagelijkse werkzaamheden aan bredere doelstellingen door middel van het bijhouden van doelen, dat laat zien hoe individuele taken bijdragen aan strategische prioriteiten

Gebruik rapportagefuncties om inzicht te krijgen in de projectprestaties, de voortgang bij te houden en verbeterpunten te identificeren

Maak gebruik van AI-mogelijkheden om realtime inzicht te krijgen in de voortgang van projecten en bruikbare aanbevelingen te ontvangen

Limieten van Asana

Er kan op elk moment slechts één gebruiker aan een taak worden toegewezen, wat mogelijk niet aansluit bij werkstroomprocessen

Het heeft een limiet aan mogelijkheden voor tijdsregistratie in vergelijking met speciale tools voor tijdbeheer

Bij zeer grote projecten of teams doen zich soms prestatieproblemen voor

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starterspakket: $ 13,49 per maand per gebruiker

Geavanceerd: $ 30,49 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2: 4,4/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Lees wat deze Reddit-gebruiker te zeggen had:

Ik gebruik de gratis versie van Asana voor zowel zakelijke als persoonlijke planning. Het is geweldig voor complexe marketingkalenders en om teamtaken te bekijken, maar het heeft geen uurschema om je dagen te plannen. Ik gebruik ook Google Agenda om gebeurtenissen in te voeren (vakanties, afspraken), maar ik vind het niet zo handig voor dagelijkse planning.

🔍 Wist je dat? De Sovjet-Unie experimenteerde in de 20e eeuw met verschillende kalenders, waaronder een vijfdaagse werkweek (1929) en een zesdaagse werkweek (1931) om de productiviteit te verhogen. In 1940 werd de traditionele zevendaagse werkweek weer ingevoerd.

6. Notion (het beste voor een aanpasbare werkruimte)

via Notion

Notion doorbreekt traditionele barrières voor productiviteit met zijn flexibele werkruimte. De databasefunctionaliteit verandert eenvoudige lijsten in krachtige systemen om projecten, gewoontes of contentkalenders bij te houden.

De sjablonen voor contentkalenders van Notion versnellen de installatie en kunnen tegelijkertijd worden aangepast aan specifieke behoeften. Teams waarderen vooral de mogelijkheden voor kennisbeheer waarmee doorzoekbare bedrijfswiki's kunnen worden gemaakt.

De AI-functies helpen bij het samenvatten van aantekeningen, het genereren van ideeën voor content en het extraheren van actiepunten uit notities van vergaderingen, waardoor je organisatie wordt voorzien van analytische kracht.

De beste functies van Notion

Creëer volledig aangepaste werkruimten door tekst, taken, databases en media te combineren in elke configuratie die aansluit bij uw denkproces

Bouw uitgebreide kennisbanken op met geneste pagina's, backlinks en een krachtige zoekfunctie die bedrijfsinformatie direct toegankelijk maken

Beheer toestemmingen op verschillende niveaus om gevoelige informatie privé te houden en tegelijkertijd efficiënt samen te werken

Gebruik voortgangsbalkjes, checklists en herinneringen om je persoonlijke en teamdoelen bij te houden

Limieten van Notion

De steilere leercurve vereist een tijdsinvestering om de flexibiliteit van het platform onder de knie te krijgen

De mobiele ervaring voelt beperkt in vergelijking met de desktop-versie

Het ontwerpen van aangepaste sjablonen kan complex en tijdrovend zijn, wat een uitdaging vormt voor gebruikers die op zoek zijn naar oplossingen op maat

Prijzen van Notion

Free

Plus: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 18 per maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 2.495 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2.500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Rechtstreeks uit een Capterra-recensie:

Over het algemeen ben ik er erg tevreden over. Ik gebruik Notion bijna elke dag voor zowel werk als persoonlijke projecten en zelfs na maandenlang gebruik heb ik nog steeds geen problemen ondervonden. Het is een geweldige applicatie en een van mijn persoonlijke favorieten.

7. Calendly (het beste om heen-en-weer-gepraat over planning te elimineren)

via Calendly

Calendly maakt een einde aan het heen-en-weer-e-mailen over het plannen van vergaderingen. Met deze gebruiksvriendelijke planningstool kunt u uw beschikbaarheid delen via eenvoudige links die uw realtime kalenderstatus weergeven.

Ontvangers kiezen een geschikt tijdstip zonder uw volledige kalender te zien, waardoor de privacy gewaarborgd blijft en efficiëntie wordt bevorderd. Teams waarderen de round-robin-functie die vergaderingen verdeelt onder teamleden op basis van beschikbaarheid of een evenwichtige werklast.

Bovendien genereren Calendly-integraties automatisch vergaderlinks, waardoor de handmatige installatie wordt verminderd.

De beste functies van Calendly

Houd automatisch uw planning in balans met buffertijden, dagelijkse limieten voor vergaderingen en tijdzone-intelligentie die boekingsfouten voorkomt

Gebruik aangepaste intakeformulieren om voorafgaand aan een gesprek belangrijke gegevens van deelnemers te verzamelen, zodat vergaderingen meer productief verlopen

Stroomlijn verschillende soorten vergaderingen met behulp van aanpasbare sjablonen voor sollicitatiegesprekken, verkoopgesprekken of teamcheck-ins, met de juiste duur en vragen

Verminder het aantal no-shows met geautomatiseerde e-mail- en sms-notificaties die deelnemers herinneren aan aankomende vergaderingen

Limieten van Calendly

Het kan moeite hebben met complexe planningsbehoeften, zoals het coördineren van vergaderingen met meerdere deelnemers in verschillende tijdzones

Incidentele vertragingen bij het synchroniseren met primaire kalenders kunnen dubbele boekingen veroorzaken

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $ 12 per maand per gebruiker

Teams: $ 20 per maand per gebruiker

Enterprise: Vanaf $ 15.000 per jaar (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2: 4,7/5 (2.290 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3.940 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Calendly?

Een recensent geeft een handig overzicht:

Calendly heeft ons planningsproces aanzienlijk gestroomlijnd. Het is geweldig dat gebruikers, klanten en prospects hiermee afspraken met ons kunnen boeken voor van alles, van softwaredemo's tot technische ondersteuning, trainingen en korte bijpraatsessies. Het feit dat we de API kunnen koppelen aan ons CRM is een enorm pluspunt, en de mogelijkheid om het te synchroniseren met onze individuele kalenders bespaart ons veel tijd. Bovendien zijn de meertalige pagina's voor gebeurtenissen een functie die we erg waarderen!

🠠 Leuk weetje: De Franse Republikeinse kalender, die na de Franse Revolutie werd gebruikt, verdeelde het jaar in 12 maanden van elk 30 dagen en had vijf of zes extra 'aanvullende dagen' om het verschil te compenseren. Deze kalender werd in 1806 afgeschaft.

8. Wrike (Het meest geschikt voor het opschalen van projectmanagement tussen afdelingen)

via Wrike

Wrike beheert complexe werkstroomen binnen groeiende teams met flexibele projectstructuren. Deze projectmanagementsoftware organiseert het werk via mappen, projecten en taken die schaalbaar zijn van kleine teams tot afdelingen van ondernemingen.

Het blinkt uit in resourcebeheer dankzij werklastweergaven die de capaciteit van het team visualiseren en knelpunten voorkomen. De functies voor redactie en goedkeuring stroomlijnen creatieve werkstroomen, waardoor directe feedback op documenten en afbeeldingen mogelijk is.

Veel bedrijfsteams waarderen de uitgebreide rapportagemogelijkheden waarmee de voortgang binnen meerdere projecten en afdelingen kan worden bijgehouden.

De beste functies van Wrike

Pas werkstroommaten aan voor verschillende afdelingen met behulp van aanvraagformulieren, automatiseringen en goedkeuringsprocessen die aansluiten bij de specifieke behoeften van het team

Stel doelstellingen en kernresultaten (OKR's) vast en houd deze bij, zodat projecten en dagelijkse taken bijdragen aan grotere strategische doelen

Registreer de tijd die aan taken wordt besteed om de productiviteit van het team te analyseren, de toewijzing van middelen te optimaliseren en toekomstige projectramingen te verbeteren

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor veelvoorkomende werkstroomen, zoals onboarding, marketingcampagnes of productlanceringen

Limieten van Wrike

Gebruikers hebben aangegeven dat ze moeite hebben om dashboards en werkstroom aan hun specifieke behoeften aan te passen

De applicatie mist geavanceerde filterfuncties in het dashboard, waardoor het voor gebruikers moeilijk is om te bepalen welke informatie moet worden weergegeven

Door de hogere prijs is het onbereikbaar voor individuen, kleinere teams en start-ups

Prijzen van Wrike

Free

Team: $10 per maand per gebruiker

Business: $ 25 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Pinnacle: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Wrike

G2: 4,2/5 (meer dan 3.760 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2.785 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Wrike?

Een Capterra-gebruiker zei hierover het volgende:

Wrike heeft een unieke mogelijkheid om werk te organiseren op een manier die veel andere systemen voor projectmanagement niet bieden. Het is een eenvoudig onderdeel van het platform, maar het maakt een wereld van verschil wanneer u begint met het onboarden van meerdere teams uit verschillende afdelingen. Het platform blinkt ook uit in afdelingsoverschrijdende samenwerking en het delen van werk en bestanden.

9. Todoist (Het beste voor eenvoudig takenbeheer, waar u ook bent)

via Todoist

Todoist maakt een einde aan de complexiteit van productiviteit met gericht taakbeheer dat op alle apparaten werkt. Deze gestroomlijnde tool registreert taken snel via natuurlijke taalinvoer en stelt automatisch data, prioriteiten en projecten in.

Het valt vooral op door de functie voor snel toevoegen, waarmee je taken binnen enkele seconden vanaf elk apparaat kunt vastleggen. Veel trouwe gebruikers waarderen de betrouwbaarheid en doordachte updates die de functionaliteit uitbreiden zonder de gebruikerservaring te verstoren.

De beste functies van Todoist

Organiseer uw werk intuïtief met projecten en secties die schaalbaar zijn van persoonlijke taken tot teamwerkstroomen, zonder onnodige complexiteit

Filter uw focus met behulp van aanpasbare weergaven die precies laten zien wat u nodig hebt op basis van prioriteit, datum of projectcontext

Volg de voortgang visueel met karma-punten en trends van productiviteit die motiveren om taken consequent af te ronden

Krijg overal toegang tot uw taken via native apps voor elk platform en browserextensies die integreren met e-mail en websites

Limieten van Todoist

Sommige essentiële functies, zoals herinneringen en labels, zijn voorbehouden aan premiumgebruikers, waardoor de bruikbaarheid van de gratis versie beperkt is

Omdat er geen ingebouwde kalender-weergave is, moet je een externe kalender-app gebruiken

Er ontbreken functies voor tijdsregistratie voor gebruikers die de duur van hun werk moeten bijhouden

Prijzen van Todoist

Beginner: Gratis

Pro: $ 2,50 per maand per gebruiker

Business: $ 8 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2: 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2.560 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Dit maakte het verschil voor één gebruiker:

Voor mij is Todoist een echte redder in nood. Het was eenvoudig in te stellen en helpt echt om alles in overzichtelijke takenlijsten te zetten, zelfs voor grote projecten met mijn team. Bovendien maakt het het wijzigen van deadlines heel eenvoudig.

10. Trello (het beste voor visuele team samenwerking)

via Atlassian

Trello maakt projectmanagement tot een intuïtieve visuele ervaring dankzij het Kanban-bordsysteem. Deze gebruiksvriendelijke tool organiseert werk in kaarten die door aanpasbare kolommen worden verplaatst, waardoor een duidelijke visualisatie van de werkstroom ontstaat.

Dankzij de eenvoud begrijpen nieuwe gebruikers het concept meteen, terwijl ze de diepgang ontdekken via functies als checklists, deadlines en automatisering. Veel teams waarderen ook de flexibiliteit om werkstroomen te creëren voor alles, van contentkalenders tot bugtracking en wervingsprocessen, allemaal met dezelfde vertrouwde bordinterface.

De beste functies van Trello

Breid de functionaliteit uit met Power-ups die kalenderweergaven, tijdsregistratie, rapportage en tientallen andere gespecialiseerde tools integreren

Automatiseer routinematige processen met Butler-regels die kaarten verplaatsen, werk delegeren, labels toevoegen en vervolgtaaken aanmaken op basis van triggers

Organiseer complexe informatie met behulp van geneste checklists, bijlagen en aangepaste velden, zodat alles op één toegankelijke locatie blijft

Pas je aan elk teamproces aan door gespecialiseerde borden te maken voor Sprints, projectmanagementkalenders , onboarding van klanten of wervingspijplijnen

Limieten van Trello

Het platform biedt voornamelijk een Kanban-bordweergave en mist alternatieve perspectieven zoals gantt-grafieken of tijdlijn-weergaven, wat een uitgebreide visualisatie van het project kan belemmeren

De structuur van het bestuur wordt onhandelbaar bij zeer grote of complexe projecten

Het gratis abonnement van Trello beperkt werkruimtes tot maximaal 10 medewerkers, wat voor grotere teams wellicht niet voldoende is

Prijzen van Trello

Free

Standaard: $ 6 per maand per gebruiker

Premium: $ 12,50 per maand per gebruiker

Enterprise: $ 17,50 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Trello

G2: 4,4/5 (meer dan 13.670 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.435 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een Redditor deelde het volgende:

Ik vind Trello handig omdat het me een weergave geeft van alle projecten, taken, enz. waar ik mee bezig ben. Ik denk dat de kracht van Trello ligt in het feit dat het heel eenvoudig (borden, lijsten, kaarten) en gebruiksvriendelijk is, waardoor het voor vrijwel alles kan worden ingezet waar je informatie moet organiseren. Het is geen perfecte 100%-oplossing, maar vaak “goed genoeg” en veel minder complex en duur dan tools die zich richten op specifiekere toepassingsgebieden.

🔍 Wist je dat? Sommige landen hebben de Gregoriaanse kalender pas eeuwen na de invoering ervan in 1582 overgenomen. Griekenland was het laatste Europese land dat overstapte, en dat gebeurde pas in 1923!

11. TickTick (het beste voor het bijhouden van gewoontes naast taakbeheer)

via TickTick

TickTick combineert uitgebreid taakbeheer met het bijhouden van gewoontes in één doelgerichte app. Deze veelzijdige tool biedt meerdere weergaven, waaronder lijsten, borden en kalenders, en voegt daar unieke functies aan toe, zoals de Pomodoro-timer voor geconcentreerde werksessies.

De functie voor het bijhouden van gewoontes helpt bij het opbouwen van consistentie in dagelijkse routines en terugkerende taken. Veel gebruikers waarderen het doordachte ontwerp, dat uitgebreide functionaliteit combineert met een overzichtelijke interface.

De beste functies van TickTick

Taak genomen direct vast via natuurlijke taalinvoer en spraakcommando's die automatisch data en prioriteiten instellen

Geef uw planning volledig weer met een geïntegreerde kalenderweergave die zowel taken als gebeurtenissen in één tijdlijn toont

Blijf bij de productiviteitstrends via gedetailleerde statistieken over voltooide taken, concentratiesessies en de consistentie van gewoontes

Limieten van TickTick

De samenwerkingsfuncties van de app blijven beperkt in vergelijking met platforms die gericht zijn op teams

Incidentele vertragingen bij het synchroniseren tussen apparaten kunnen voor verwarring zorgen

Het biedt beperkte aanpassingsmogelijkheden voor weergaven en werkstroomen

Prijzen van TickTick

Jaarabonnement: $35,99/jaar

Beoordelingen en recensies van TickTick

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 120 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over TickTick?

Dit is wat een Reddit-gebruiker te zeggen had:

Ik ben net overgestapt op TickTick. Ik vind het geweldig. Ik had iets nodig waarmee ik taken met een duur kon toevoegen, en dat is precies wat TickTick biedt. Probeer het eens, je zult niet teleurgesteld zijn. De widgets voor de startpagina van iOS zijn ook erg handig.

12. Routine (het beste voor minimalistische, op een kalender gebaseerde productiviteit)

via Routine

Routine richt zich op het vereenvoudigen van productiviteit door middel van een 'kalender-eerst'-aanpak.

Het tijdbloksysteem helpt je te visualiseren hoe je je dag doorbrengt, terwijl de dagplanner realistische schema's opstelt. De dagelijkse resetfunctie stimuleert regelmatige planning en reflectie, waardoor je consistente gewoonten opbouwt op gebied van productiviteit.

Routine past zich aan uw persoonlijke stijl van productiviteit aan en biedt aangepaste mogelijkheden zonder overweldigende complexiteit. Het resultaat is een natuurlijkere ervaring die aanvoelt als een extensie van uw denkproces in plaats van een rigide raamwerk.

De beste functies van Routine

Navigeer snel met snelkoppelingen die het gebruik van de muis tot een minimum beperken, zodat u zich kunt concentreren op het plannen in plaats van op het beheren van de tool

Verminder beslissingsmoeheid met dagelijkse planningssjablonen die zorgen voor consistentie in je agenda

Blijf gefocust dankzij een bewust minimalistische interface die de nadruk legt op huidige prioriteiten in plaats van eindeloze verkenning van functies

Limieten van Routine

Sommige gebruikers hebben gemeld dat de app traag kan zijn bij het openen

De integraties van Routine met tools voor projectmanagement zijn momenteel beperkt

Geen samenwerkingsfuncties voor teamplanning of gedeelde kalenders

Standaardprijzen

Free

Professional: $ 12 per maand per gebruiker

Business: $ 15 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Routine

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Routine?

Een recensent op G2 deelde deze ervaring:

Routine is een geweldige app voor productiviteit die me helpt mijn dagelijkse taken in te plannen. Het helpt me mijn dagelijkse routine op te zetten en vol te houden. Routine heeft een strakke en visueel aantrekkelijke gebruikersinterface. Het is eenvoudig te implementeren en ook heel gebruiksvriendelijk.

13. nTask (het beste voor budgetvriendelijk taakbeheer voor teams)

via nTask

Het veelzijdige platform van nTask combineert taakregistratie, tijdbeheer en teamcommunicatie in een interface die duidelijkheid boven rommel stelt.

Wat nTask onderscheidt, is de evenwichtige combinatie van structuur en flexibiliteit. Het platform biedt voldoende overzicht om projecten op koers te houden, terwijl het tegelijkertijd flexibel blijft voor verschillende werkstijlen en projectvereisten.

Groeiende teams waarderen de balans tussen functionaliteit en betaalbaarheid die meegroeit met hun behoeften.

De beste functies van nTask

Beheer complete projecten via geïntegreerde modules voor taken, problemen, risico's en Urenregistratie, zonder dat u tussen meerdere platforms hoeft te schakelen

Visualiseer projecttijdlijnen met interactieve gantt-grafieken die afhankelijkheden, mijlpalen en de toewijzing van middelen weergeven

Voltooi de resultaten van vergaderingen volledig met speciale tools voor agenda's, deelnemers, beslissingen en het toewijzen van actiepunten

Houd automatisch de tijd bij voor specifieke taken en genereer gedetailleerde rapporten voor facturering of analyse van de productiviteit

Limieten van nTask

Gebruikers hebben gemeld dat de mobiele app verouderd en traag is

Het ontbreken van functies zoals aangepaste velden, favorieten en veldaggregaties beperkt gebruikers in het aanpassen van het platform aan hun specifieke werkstroomvereisten

De rapportagefuncties zijn minder uitgebreid in vergelijking met projectmanagementtools voor grote ondernemingen

Prijzen van nTask

Premium: $4 per maand per gebruiker

Business: $ 12 per maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van nTask

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,2/5 (meer dan 105 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over nTask?

Volgens een recensie van Capterra:

nTask is veel betaalbaarder dan sommige andere bekende programma’s voor projectmanagement, waardoor het ideaal is voor freelancers en kleine bedrijven met een bescheiden budget. Mijn favoriete functie van nTask is Boards – een leuke, visuele manier om de voortgang van taken in één oogopslag te ordenen. Tenzij je een grote onderneming bent met zeer complexe onderdelen, zullen de meesten van ons prima uit de voeten kunnen met nTask!

Gebruik het beste alternatief voor Motion: ClickUp

Productiviteitstools moeten je dag gemakkelijker maken, niet ingewikkelder. Wanneer taken zich opstapelen en prioriteiten verschuiven, heb je een systeem nodig dat je helpt je snel aan te passen.

ClickUp brengt al je werk samen op één plek: je taken, kalender, vergaderingen en teamupdates blijven allemaal met elkaar verbonden.

Je kunt je dag plannen, tijd voor concentratie blokkeren, wisselende deadlines beheren en alles op gang houden zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Overzicht, controle en momentum, allemaal op één platform.

Meld je vandaag nog aan bij ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen (FAQ)

Motion werkt het beste voor individuele planningen, maar teams groeien er vaak uit vanwege de beperkte samenwerkingsmogelijkheden en gedeelde zichtbaarheid.

Sommige tools beperken handmatige wijzigingen sterk, terwijl u bij andere de suggesties van de AI kunt negeren om ze af te stemmen op de prioriteiten in de praktijk.

Ja, veel alternatieven combineren taken, kalenders en deadlines in één systeem, zodat uw werk overzichtelijk blijft in plaats van versnipperd.

AI werkt het beste in combinatie met menselijke controle, vooral voor rollen met veel onderbrekingen of wisselende prioriteiten.

Ga voor flexibiliteit, zichtbaarheid op alle gebieden van uw werk en de mogelijkheid om plannen aan te passen zonder tegen het systeem in te gaan.