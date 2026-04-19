ClickUp vs. Workzone: 어떤 tool이 귀사에 가장 적합할까요?

ClickUp과 Workzone 모두 프로젝트 관리 요구 사항을 충족시키지만, 문제를 해결하는 방식은 매우 다릅니다. 이것이 바로 Workzone과 ClickUp 중 어느 것을 선택할지 결정할 때 핵심적인 고민거리입니다.

한쪽에는 체계적이고 승인 절차가 많은 워크플로우가 필요한 마케팅 및 크리에이티브 팀을 위해 특별히 설계된 Workzone이 있습니다. 반면, 모든 유형의 팀을 위해 모든 작업, 문서, 협업 기능을 한곳에 통합한 강력한 올인원 작업 공간인 ClickUp이 있습니다.

결정을 내리기 전에, 이 가이드를 통해 각 기능의 세부 사항을 살펴보고, 가장 적합한 사용 사례를 파악하며, 팀 크기 및 워크플로우 복잡성을 고려하여 최종 결정을 내리는 데 도움을 받으세요.

Workzone과 ClickUp 비교 요약

기능 / 카테고리 ClickUp Workzone 핵심 접근 방식 작업, 문서, 채팅, AI를 하나의 플랫폼에 통합한 통합 AI 작업 공간 크리에이티브 및 마케팅 워크플로우를 위해 설계된 체계적인 프로젝트 관리 tool 가장 적합한 대상 유연성과 부서 간 협업 워크플로우가 필요한 모든 크기의 팀 승인 절차가 많은 프로젝트를 관리하는 마케팅 및 크리에이티브 팀 팀 크기 개인부터 기업까지 확장 가능합니다 중소기업부터 기업 팀까지, 주로 마케팅에 중점을 둔 팀 AI 기능 요약, 콘텐츠 생성, 작업 생성 및 지식 검색을 위한 ClickUp Brain 기본 제공 AI 어시스턴트가 없으며, 수동 워크플로우와 규칙 기반 자동화에 의존합니다. 자동화 작업 상황과 워크플로우 트리거에 반응하는 AI 기반 및 규칙 기반 자동화 작업 배정, 알림 및 승인을 위한 규칙 기반 자동화 보기 수 리스트, 보드, 간트 차트, 달력, 타임라인, 업무량 등 15가지 이상의 보기 모드 간트 차트, 작업 목록, 달력 및 작업량 보기 작업 구조 스페이스, 폴더, 목록, 작업, 하위 작업 및 다중 목록 관계를 통한 유연한 계층 구조 선형 워크플로우에 적합한 프로젝트 → 작업 → 하위 작업 구조 팀 간 가시성 작업은 중복 없이 여러 리스트에 동시에 존재할 수 있어 부서 간 협업을 지원합니다 작업은 프로젝트 내에 포함되며, 팀 간 가시성은 업데이트와 보고에 의존합니다 협업 문서, 화이트보드, 채팅, 댓글 및 실시간 편집 기능이 작업에 내장되어 있습니다 승인 워크플로우, 교정 및 클라이언트 협업에 중점을 둡니다 승인 워크플로우 '할당된 댓글', '자동화', '작업 상태'를 활용한 유연한 승인 프로세스 체계적인 승인 절차와 클라이언트 포털을 갖춘 강력한 다단계 워크플로우 연동 기능 Slack, Google Workspace, GitHub, Figma, Salesforce를 비롯해 API 및 webhook을 포함한 1,000개 이상의 연동 기능 Google Drive, Dropbox, Slack 등의 tool과 연동됩니다. API는 제공되지만 기본 제공되는 연동 기능은 적습니다. 사용 사례의 유연성 마케팅, 제품, 엔지니어링, 운영 등 다양한 분야에 적용 가능합니다 체계적인 크리에이티브 제작 및 캠페인 관리에 가장 적합합니다

ClickUp 개요

ClickUp에서 일 내용을 맥락과 함께 통합하세요 ClickUp에서 채팅, 문서, 작업, 상황 기반 AI 및 자동화 기능을 모두 활용하세요

🧠 재미있는 사실: 저희 설문조사에 따르면 지식 근로자들은 직장에서 하루 평균 6건의 연결을 유지하는 것으로 나타났습니다. 이는 이메일, 채팅, 프로젝트 관리 도구를 통해 오가는 수많은 메시지를 의미할 것입니다.

ClickUp은 이러한 모든 대화를 한곳에 모아줍니다. 프로젝트, 지식, 채팅을 하나로 통합한 통합 AI 작업 공간으로, AI 기술을 기반으로 여러분과 팀이 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

이를 통해 일이 산만해지는 것을 방지하고 맥락 전환의 번거로움을 덜어주어, 궁극적으로 시간과 자원을 절약할 수 있습니다.

주요 기능은 다음과 같습니다:

ClickUp Brain : 작업 공간 어디서나 사용할 수 있는 컨텍스트 기반 AI 어시스턴트를 통해 작업 설명을 작성하고, 긴 댓글 스레드를 요약하며, 프로젝트 관련 질문에 답변하세요. 작업 공간 어디서나 사용할 수 있는 컨텍스트 기반 AI 어시스턴트를 통해 작업 설명을 작성하고, 긴 댓글 스레드를 요약하며, 프로젝트 관련 질문에 답변하세요.

ClickUp 보기 : 목록, 보드, 간트, 달력 보기 등 15가지 이상의 형식으로 일을 시각화하세요. 누구나 자신에게 가장 생산적인 레이아웃을 사용할 수 있습니다. 목록, 보드, 간트, 달력 보기 등 15가지 이상의 형식으로 일을 시각화하세요. 누구나 자신에게 가장 생산적인 레이아웃을 사용할 수 있습니다.

ClickUp Docs : 프로젝트 개요, 표준 운용 절차 (SOP), 회의 노트를 작성하고 관련 ClickUp 작업에 직접 연결하세요 프로젝트 개요, 표준 운용 절차 (SOP), 회의 노트를 작성하고 관련 ClickUp 작업에 직접 연결하세요

ClickUp 화이트보드 : ClickUp 화이트보드를 활용해 시각적으로 브레인스토밍하고 플랜을 세우며, 클릭 한 번으로 아이디어를 실행 가능한 작업으로 전환하세요

ClickUp 자동화 : 맞춤형 트리거와 액션을 활용해 반복적인 작업을 자동화하여, 상태 변경 시 작업 할당이나 마감일 도래 시 이메일 발송과 같은 번거로운 업무를 처리하세요. 맞춤형 트리거와 액션을 활용해 반복적인 작업을 자동화하여, 상태 변경 시 작업 할당이나 마감일 도래 시 이메일 발송과 같은 번거로운 업무를 처리하세요.

ClickUp 연동 기능 : Slack, Google Drive, GitHub 등의 도구와 양방향 동기화를 포함한 1,000개 이상의 ClickUp 기본 연동 기능을 활용하여 모든 일을 연결하고 데이터 사일로를 해소하세요 Slack, Google Drive, GitHub 등의 도구와 양방향 동기화를 포함한 1,000개 이상의 ClickUp 기본 연동 기능을 활용하여 모든 일을 연결하고 데이터 사일로를 해소하세요

고려 사항:

학습 곡선: 기능이 매우 다양하기 때문에, 신규 팀이 ClickUp의 모든 것을 파악하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

제한된 모바일 기능: ClickUp 모바일 앱에는 상세한 ClickUp 모바일 앱에는 상세한 ClickUp 대시보드 맞춤화와 같은 복잡한 기능이 부족합니다(데스크탑에서 가장 잘 작동함).

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많은 반면, 성과가 높은 팀은 사용하는 tools의 한도를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 하나의 platform만 사용하는 것은 어떨까요? 업무용 올인원 앱인 ClickUp은 AI 기반 워크플로우를 통해 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화 기능을 하나의 플랫폼으로 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며, 업무 현황의 가시성을 높이고, AI가 나머지 업무를 처리하는 동안 여러분은 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

Workzone 개요

Workzone은 복잡하고 혼란스러운 크리에이티브 검토 및 승인 주기를 관리하는 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어는 크리에이티브 팀이 포트폴리오를 명확하게 파악할 수 있도록 지원하며, 모든 내부 수정 사항이나 외부 클라이언트의 수정 요청을 기록합니다. 이러한 프로세스 관리에 중점을 둔 덕분에, 여러 캠페인이 겹치는 상황에서 엄격한 마감 기한을 준수해야 하는 팀에게 신뢰할 수 있는 선택지가 됩니다.

주요 강점:

승인 워크플로우: 내장된 교정 및 다단계 승인 프로세스를 통해 크리에이티브 검토 주기를 간소화하고, 모든 자산이 적절한 승인을 받도록 보장합니다.

요청 양식: 사용자 정의 가능한 사용자 정의 가능한 요청 양식을 통해 팀이 일을 수령하는 방식을 표준화하고, 새로운 프로젝트 요청을 적절한 팀과 프로젝트 템플릿으로 전달하세요.

간트 차트 및 의존성: 작업 간의 연결 관계를 보여주는 시각적 타임라인을 통해 복잡한 프로젝트를 계획하고, 핵심 경로를 파악하며 마감일을 효과적으로 관리하세요 작업 간의 연결 관계를 보여주는 시각적 타임라인을 통해 복잡한 프로젝트를 계획하고, 핵심 경로를 파악하며 마감일을 효과적으로 관리하세요

업무량 관리: 업무량 관리 기능을 통해 팀의 용량을 명확히 파악하여 업무 배분의 균형을 더 쉽게 맞출 수 있습니다.

클라이언트 협업: 외부 이해관계자들이 요청을 제출하고 일을 검토할 수 있는 전용 스페이스를 제공하여 클라이언트 피드백을 체계적으로 관리하세요

잠재적인 단점:

영업 주도형 온보딩: 일을 시작하려면 영업 팀과 대화를 거쳐야 하므로, 도구를 직접 탐색하고자 하는 팀의 경우 평가 과정이 다소 지연될 수 있습니다.

기본 AI 어시스턴트 미지원: AI 기반 글쓰기 도구, 지능형 검색 또는 고급 자동화 기능을 찾을 수 없습니다.

적용 범위가 좁은 경우: 마케팅 및 크리에이티브 워크플로우에 적합합니다. 엔지니어링, 운영 또는 제품 팀이라면, 이 도구의 구조가 팀의 요구 사항에 비해 너무 경직되어 있다고 느낄 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 두 tool 모두에서 사용되는 간트 차트는 1910~1915년경 헨리 간트가 해군 함정 건조 과정을 추적하기 위해 이를 대중화했을 당시 혁명적인 발명품이었습니다. 소프트웨어가 등장하기 전에는 이 차트들을 종이에 손으로 직접 그려야 했으며, 마감일이 변경될 때마다 처음부터 다시 그려야 했습니다.

ClickUp과 Workzone 기능 비교

표면적인 기능을 넘어, ClickUp과 Workzone의 진정한 차이점은 핵심 철학에 있습니다. 즉, 전문적인 프로세스 관리와 통합된 AI 기반 작업 공간의 대립입니다. 이 비교를 통해 두 플랫폼의 서로 다른 접근 방식이 협업, 맞춤형 사용자 지정, 자동화 등 핵심 영역에 어떤 영향을 미치는지 자세히 살펴봅니다.

AI 및 자동화 기능

대부분의 팀에서 자동화는 작업의 이동을 처리할 뿐, 작업의 내용을 이해하지는 못합니다.

작업이 '검토 중'에서 '수정 요청됨'으로 이동하면 알림이 전송됩니다. 그 다음, 담당자에게 알림이 전송됩니다.

하지만 진짜 일은 그 이후에 시작됩니다.

여전히 누군가는 모든 댓글을 꼼꼼히 읽어보고, 변경된 사항을 파악한 뒤 이를 명확한 다음 단계로 전환해야 합니다. 이해관계자들 사이에서 6~7개의 댓글이 달린 경우, 대개는 작업 설명을 다시 작성하거나 새로운 체크리스트를 만들어 실행 과정을 깔끔하게 관리해야 함을 의미합니다.

ClickUp은 해당 단계에서 바로 작동합니다.

ClickUp Brain을 사용하여 작업 공간에 대한 핵심 정보를 요약하면, 상황에 맞는 세부 정보를 빠르게 확인할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하면 기존 작업 컨텍스트를 바탕으로 팀에 필요한 다음 단계를 생성할 수 있습니다:

전체 댓글 스레드를 명확한 실행 항목이 포함된 체계적인 작업 체크리스트로 변환하세요

작업에 대한 최근 업데이트 내용을 요약하여, 새로 배정된 담당자가 모든 내용을 읽지 않아도 상황을 파악할 수 있도록 하세요

수동으로 작성하는 대신 작업 활동을 기반으로 프로젝트 업데이트를 생성하세요

AI 필드를 사용하여 새로운 정보가 입력될 때마다 작업 요약을 최신 상태로 유지하세요

🧠 재미있는 사실: 오늘날 우리는 ClickUp에서 디지털 체크리스트를 사용하고 있지만, 공식적인 ‘체크리스트 선언문(Checklist Manifesto)’ 접근 방식은 사실 1935년 보잉에서 비롯되었습니다. 복잡한 신형 폭격기가 시험 비행 중 추락한 후, 조종사들은 한 사람이 기억에만 의존해 비행하기에는 기체가 너무 복잡하다는 사실을 깨달았고, 이로 인해 최초의 표준화된 프로젝트 관리 tool인 ‘조종사 체크리스트’가 탄생했습니다.

📌 예시로, 검토 중인 콘텐츠 작업 상황을 상상해 보세요.

세 명의 이해관계자가 상세한 의견을 남겼습니다. 한 명은 어조 수정을 제안하고, 다른 한 명은 SEO 관련 문제점을 지적하며, 세 번째 사람은 구조적 편집을 요청했습니다.

각 댓글을 일일이 확인하고 지침을 다시 작성하는 대신, 작업 내부에서 통합된 조치 목록을 생성할 수 있습니다. 작성자는 흩어진 피드백을 해석할 필요 없이 명확한 다음 단계 목록을 받게 됩니다.

💡전문가 팁: ClickUp 자동화 기능을 사용하면 지시가 들어오는 즉시 반복적인 일을 자동화할 수 있으므로, 누구도 수동으로 처리할 필요가 없습니다. AI ClickUp 자동화 빌더를 사용하여 의도를 바로 실행 가능한 워크플로우로 전환하세요 빌더 내에서 먼저 어떤 작업이 수행되어야 하는지 설명해 보세요. 예를 들어 다음과 같이 작성할 수 있습니다: ‘작업 우선순위가 긴급으로 표시되면 해당 작업을 인시던트 목록으로 이동하고 엔지니어링 리더십 팀에 할당합니다.’ ClickUp은 이를 백그라운드에서 체계적인 자동화 프로세스로 변환합니다. 트리거(우선순위 변경)를 설정하고, 조건(긴급)을 적용하며, 작업(작업 이동 + 팀 배정)을 정의합니다. 그런 다음 각 단계를 검토하거나 조정할 수 있으며, 이후 활성화할 수 있습니다. 이를 통해 워크플로우를 구축하는 방식이 달라집니다. 여러 필드를 수동으로 설정하는 대신, 원하는 결과를 한 번만 정의하면 시스템이 이를 트리거와 액션으로 자동 매핑해 줍니다.

Workzone은 이 단계를 다르게 처리합니다.

이 서비스의 워크플로우 자동화는 정의된 단계를 거쳐 일을 진행하는 방식으로 구성되어 있습니다:

작업의 흐름을 초안 → 검토 → 승인 단계로 설정하세요

일이 완료되면 검토자에게 알림을 보내세요

자산이 현재 어떤 단계에 있는지 언제든지 확인하세요

이 방법은 프로세스가 정형화되어 있고 가시성을 확보하는 것이 주된 목표일 때 효과적입니다. 하지만 피드백이 추가되면 시스템이 이를 실행 가능한 정보로 변환하지 못합니다.

여러 검토자가 의견을 남기더라도, 팀은 여전히 그 내용을 읽고 해석한 뒤 다음 단계를 수동으로 재작성해야 합니다. 이 플랫폼은 진행 상황을 추적하지만, 피드백을 실행으로 옮기는 데 필요한 노력을 줄여주지는 않습니다.

▶️ 결론: ClickUp은 피드백을 명확한 업무로 전환하는 데 소요되는 시간을 단축해 줍니다. Workzone은 검토 과정을 체계적으로 관리하지만, 그 전환 단계는 팀에 맡깁니다.

🔎 알고 계셨나요? PwC의 '2025 글로벌 AI 일자리 바로미터'에 따르면, AI의 영향을 가장 많이 받는 산업(소프트웨어 및 전문 서비스 등)의 생산성 증가율이 4배나 높아졌습니다.

보기 및 맞춤형 옵션

많은 도구에서 작업 목록을 타임라인이나 보드로 전환하면 세부 정보가 사라지거나 별도의 설정이 필요합니다. 결국 팀은 서로 다른 질문에 답하기 위해 병행되는 구조를 유지해야만 합니다.

ClickUp 보기는 구조를 유지하면서 내용을 읽는 방식을 바꿔줍니다.

다양한 ClickUp 보기를 활용해 일을 정리하고 추적하세요

📌 예시로, 여러 클라이언트의 리테이너 계약을 관리하는 팀을 생각해 보세요.

목록 보기에서는 작업이 클라이언트와 우선순위에 따라 정리됩니다. 주중에는 타임라인이 변경됩니다.

팀원들은 구조를 변경하는 대신 간트 차트 보기로 전환하여 마감일을 앞당기고 의존성을 조정합니다. 이러한 변경 사항은 실행을 위한 목록 보기와 자원 계획을 위한 작업량 보기에 즉시 반영됩니다.

간단히 말해, 사용자는 하나의 작업 세트를 계속 사용합니다. ClickUp 뷰는 동일한 데이터가 어떻게 구성되고, 필터링되며, 처리되는지만 변경할 뿐입니다.

목록 보기에서 클라이언트별로 애자일 워크플로우를 그룹화하고, 보드 보기로 전환하여 별도의 작업 없이 단계를 추적하세요

간트 보기를 열어 작업 간의 관계를 유지한 채로 타임라인과 의존성을 조정하세요

'작업량 보기'를 확인하여 이미 진행 중인 동일한 작업을 활용해 할당량을 재조정하세요

달력 보기로 이동하여 일정 데이터를 중복 입력하지 않고 마감일을 계획하세요

Workzone은 보다 정형화된 구조를 따릅니다.

간트 차트, 작업 목록, 달력, 작업량 보고서 등 다양한 뷰는 일관된 프로젝트 추적을 지원하도록 설계되었습니다. 이는 프로젝트가 정해진 흐름을 따르고, 각 단계에 걸친 가시성이 주요 요구 사항일 때 효과적입니다.

하지만 팀원들이 역할에 따라 동일한 일을 다르게 해석해야 할 때는 시스템의 유연성이 다소 떨어집니다. 조정 작업은 동적인 보기 변경을 통해서라기보다는 프로젝트나 템플릿 수준에서 이루어지는 경향이 있습니다.

▶️ 결론: ClickUp은 팀이 업무 구조를 재편하지 않고도 관점을 전환할 수 있게 해줍니다. Workzone은 구조가 일관되게 유지되고 빈번한 조정이 필요 없는 안정적인 워크플로우를 지원합니다.

작업 관리 및 프로젝트 구조

흔히 볼 수 있는 설정을 예로 들어보겠습니다. 마케팅 팀이 콘텐츠, 디자인, 유료 미디어가 포함된 캠페인을 시작한다고 가정해 봅시다.

캠페인은 하나의 프로젝트로 시작됩니다. 이를 세부 단계로 나누고, 여러 팀에 할당하며, 다양한 수준에서 진행 상황을 추적하면서도 서로 연결된 상태를 유지해야 합니다.

ClickUp에서는 다음과 같이 구현됩니다.

캠페인은 ClickUp 스페이스 (예: 마케팅) 내에 위치합니다. 그 안에는 '2분기 캠페인'이라는 ClickUp 폴더가 있으며, 폴더 내에서는 콘텐츠, 광고, 디자인 등 각 채널별로 별도의 ClickUp 목록을 생성할 수 있습니다.

ClickUp 스페이스를 사용하여 모든 팀, 부서 및 프로젝트의 정보를 명확하고 상황에 맞는 기준으로 맞춤형으로 설정하고 정리하세요

이제 본격적인 일이 시작됩니다.

랜딩 페이지 작업은 콘텐츠 목록에 생성됩니다. 동일한 ClickUp 작업은 중복되지 않고 디자인 목록에도 표시될 수 있습니다. 카피라이터, 디자이너, 마케터는 모두 별도의 버전이 아닌 동일한 작업을 함께 일합니다.

작업이 진행됨에 따라:

이제 Zoom을 사용하여 한 걸음 물러서서 전체를 살펴보세요.

마케팅 팀장은 폴더 수준에서 전체 캠페인을 추적할 수 있습니다. 각 팀은 여전히 자체 목록 내에서 업무를 수행합니다. 누구도 작업을 중복하거나 수동으로 업데이트를 동기화할 필요가 없습니다.

모든 것이 동일한 기본 ClickUp 작업으로 연결되므로 구조가 유지되며, 이를 통해 부서 간 협업이 더욱 수월해집니다.

이 비디오를 시청하여 ClickUp의 '작업(Tasks)' 기능을 자세히 알아보세요:

Workzone에서는 동일한 캠페인이 하나의 프로젝트 내에 배치되며, 여기에는 작업과 하위 작업이 포함됩니다.

워크플로우가 선형적인 경우에는 이 방법이 효과적입니다:

작업 생성됨

작업이 단계별로 진행됩니다

작업 승인됨

예를 들어, 디자인 자산은 각 단계마다 명확한 소유권이 지정된 상태에서 초안에서 검토, 승인으로 진행될 수 있습니다. 하지만 동일한 일이 여러 팀에 걸쳐 가시성이 보장되어야 할 때는 구조가 더욱 엄격해집니다.

여러 팀이 가시성을 확보해야 하는 경우, 워크플로우 전반에 걸쳐 작업을 공유하는 방식보다는 업데이트, 보고서 또는 수동 추적을 통해 협업이 이루어집니다. 이는 정의된 파이프라인 내에서 운영되는 팀, 특히 업무 인계가 순차적으로 이루어지는 경우에 효과적입니다.

▶️ 결론: ClickUp은 중복 없이 팀 전체에 걸쳐 단일 버전의 작업 가시성을 제공하여 다중 팀 협업을 지원합니다. Workzone은 작업을 구조화된 프로젝트 내에 통합하여 관리하므로, 작업이 정해진 순서대로 진행될 때 가장 효과적입니다.

협업 및 승인 워크플로우

피드백과 실행이 서로 다른 곳에서 이루어지면 검토 주기가 원활하게 진행되지 않습니다.

파일이 공유되고, 댓글이 달립니다. 그러고 나서 누군가가 이 모든 내용을 검토하고 실제 변경 사항으로 반영해야만 일을 계속할 수 있습니다.

ClickUp은 이 모든 과정을 작업 내부에서 처리합니다.

자산부터 시작해 보세요. 디자이너가 작업에 초안을 업로드합니다. 이해관계자들은 해당 파일을 열고 ClickUp 교정을 사용하여 이미지, 비디오 또는 PDF의 특정 부분에 직접 코멘트를 남깁니다. 코멘트는 참조하는 정확한 위치에 고정되므로, 어떤 부분을 수정해야 하는지 모호함이 없습니다.

이제 실행 단계로 넘어가 봅시다. ClickUp의 '할당된 댓글' 기능은 댓글을 수동적인 피드백으로 취급하는 대신, 각 댓글을 추적 가능한 작업 항목으로 전환합니다. 검토자는 디자이너나 작가에게 댓글을 할당할 수 있으며, 해당 댓글은 해결될 때까지 미해결 상태로 유지됩니다.

ClickUp의 '위임된 댓글' 기능을 사용하여 프로젝트 환경 내에서 직접 작업을 위임하세요

담당자는 이러한 코멘트를 개별적으로 처리할 수 있습니다. 가장 큰 장점은 무엇일까요? 팀이 모든 피드백을 처리할 때까지 해당 작업은 미완료 상태로 유지됩니다.

동시에 관련 맥락도 계속 연결되어 있습니다.

작업 지침서는 ClickUp Docs 내에 저장할 수 있으며, 이를 해당 작업과 연결할 수 있습니다. 지침이 변경되면 팀은 Docs를 업데이트하고 다른 곳에서 프로세스를 다시 시작할 필요 없이 작업을 계속할 수 있습니다.

반면, 팀에서 변경 사항을 구상해야 할 경우, ClickUp 화이트보드를 사용하면 아이디어를 시각적으로 정리하고 이를 작업으로 전환할 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드에 ClickUp 문서, 목록, 카드 등을 간편하게 삽입하세요

실시간 협업과 신속한 논의를 위해 ClickUp 채팅은 일 화면 바로 옆에 위치하므로, 대화가 별도의 도구로 옮겨갈 필요가 없습니다.

다트머스 대학 학생 웰니스 센터의 웰빙 프로그램 코디네이터인 시드 바블라(Sid Babla)가 ClickUp을 평가했습니다:

“ClickUp은 특정 프로젝트에 여러 작업 및 하위 작업이 있고 팀 회원 모두가 최신 정보를 파악해야 할 때 매우 유용합니다. 잘 구성된 폴더나 목록만으로도 이메일이나 Slack/MS Teams를 통한 의사소통의 필요성을 쉽게 대체할 수 있습니다. 또한 다양한 보기 기능을 통해 우선순위를 파악하고 효과적으로 타임라인을 수립할 수 있습니다.”

“ClickUp은 특정 프로젝트에 여러 작업 및 하위 작업이 있고 팀원 모두가 최신 정보를 파악해야 할 때 매우 유용합니다. 잘 구성된 폴더나 목록만으로도 이메일이나 Slack/MS Teams를 통한 의사소통의 필요성을 쉽게 대체할 수 있습니다. 또한 다양한 보기 기능을 통해 우선순위를 파악하고 효과적으로 타임라인을 수립할 수 있습니다.”

Workzone은 승인 워크플로우를 위해 특별히 설계되었으며, 해당 분야에서 뛰어난 성능을 발휘합니다. 여러 이해관계자의 공식 승인이 필요한 크리에이티브 팀에 이상적인 다단계 검토 프로세스를 제공합니다. 또한, 크리에이티브 자산에 대한 마크업 기능을 지원하는 교정 tools를 갖추고 있습니다.

또한 외부 파트너가 플랫폼에 대한 전체 접근 권한 없이도 요청을 제출하고 피드백을 제공할 수 있도록 클라이언트 포털을 제공합니다.

▶️ 결론: Workzone은 체계적이고 공식적인 승인 주기에는 이상적입니다. ClickUp은 창의적인 검토를 위한 강력한 'ClickUp 교정' 및 'ClickUp Assigned Comments' 기능을 포함하여, 모든 팀에 적합한 더 폭넓고 유연한 협업 도구 세트를 제공합니다.

고객 사례: Shopmonkey마케팅 업무가 문서, 메시지, 개인 노트 등 여러 곳에 흩어져 있으면 승인 절차가 지연되고 가시성이 떨어집니다. Shopmonkey는 ClickUp을 활용해 협업, 승인, 프로젝트 현황을 한곳에 통합함으로써 일 속도를 높이고 누락되는 세부 사항을 줄였습니다.

특정 시점에 프로젝트의 상태나 각 팀원의 업무 처리 능력을 명확하게 파악할 방법이 없었습니다.

특정 시점에 프로젝트의 상태나 각 팀원의 업무 처리 능력을 명확하게 파악할 방법이 없었습니다.

ClickUp을 사용하면 팀은 일 추적, 기능 간 협업, 승인 절차와 실행의 연결을 위한 공유 통합 시스템을 활용할 수 있습니다.

🔎 알고 계셨나요? 직원의 약 70%가 적어도 한 달에 한 번은 너무 많은 애플리케이션을 사용하거나 작업 전환을 해야 한다고 보고했습니다. 이는 '도구 과다 사용(Tool Sprawl)'의 명백한 징후입니다.

진행 중인 작업 동안 도구 간에 조율이 이루어지지 않으면 업데이트 내용이 개별 시스템에 갇혀버릴 수 있습니다. ClickUp 통합 기능은 이러한 간극을 해소해 줍니다.

예를 들어, ClickUp HubSpot 연동을 사용하면 '닫힘'으로 표시된 거래에 대해 미리 정의된 템플릿을 사용하여 ClickUp 내에서 새로운 온보딩 구조를 자동으로 생성할 수 있습니다. 할당된 작업과 정해진 마감일이 설정되어 있으므로, 전달 팀은 프로젝트를 처음부터 구축하는 대신 완전히 구조화된 프로젝트로 바로 작업을 시작할 수 있습니다.

마찬가지로, ClickUp GitHub 연동 기능을 사용하면 별도의 상태 업데이트 없이도 개발 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다. 풀 리퀘스트가 생성되거나 병합되면 연결된 작업이 자동으로 업데이트되므로, 별도의 조율 과정 없이도 제품 팀과 엔지니어링 팀의 업무가 원활하게 연계됩니다.

ClickUp과 Figma의 연동 기능도 제공됩니다. 이 기능을 사용하면 디자인 파일을 작업에 직접 삽입할 수 있어, 검토자와 이해관계자들이 피드백을 주고받고 작업을 수행하는 바로 그 장소에서 항상 최신 버전을 확인할 수 있습니다.

기본 제공 통합 기능을 넘어서는 워크플로우의 경우, ClickUp Zapier 통합 및 ClickUp Make 통합을 통해 수천 가지 도구를 연결하고 다단계 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 여기에는 양식 제출 내용을 작업으로 변환하거나, 지원 티켓을 동기화하거나, 시스템 전반에 걸쳐 업데이트를 트리거하는 작업이 포함됩니다.

💡전문가 팁: 팀에 더 심층적인 맞춤형 설정이 필요하다면, ClickUp API와 ClickUp webhook을 통해 ClickUp을 자체 시스템, 재무 도구 또는 내부 대시보드와 연결하는 내부 워크플로우를 구축할 수 있는 완벽한 제어 기능을 활용할 수 있습니다.

Workzone은 Google Drive, Dropbox, Slack과 같은 도구와의 연동을 지원하여 파일 저장 및 커뮤니케이션 조율과 같은 일반적인 요구 사항을 충족합니다. 또한 맞춤형 연결을 위한 API도 제공합니다.

하지만 통합 기능에 한도가 있어 여러 도구를 아우르는 다단계 워크플로우를 운영하기가 복잡합니다. 팀은 일관성을 유지하기 위해 업데이트를 수동으로 관리하거나 외부 시스템에 의존해야 하는 경우가 많습니다.

▶️ 결론: ClickUp은 통합 기능을 활용해 업무가 진행됨에 따라 여러 도구 간에 작업을 동기화합니다. Workzone은 필수 도구를 연결해 주지만, 워크플로우가 여러 시스템에 걸쳐 있을 때는 수동적인 조정에 더 많이 의존합니다.

ClickUp과 Workzone 중 어떤 것을 선택해야 할까요?

결정은 결국 귀사의 업무 구조가 어떠한지, 그리고 업무가 진행되면서 어떻게 변화하는지에 달려 있습니다.

Workzone은 명확하게 정의된 크리에이티브 파이프라인을 따르는 팀에 가장 적합합니다. 프로젝트는 명확한 단계를 거쳐 진행되며, 승인 절차는 정해진 순서를 따르고, 클라이언트의 피드백은 프로세스의 핵심 요소입니다. 검토 주기에 일관성과 통제력을 확보하는 것이 주된 목표라면, Workzone이 그 모델에 잘 부합합니다.

ClickUp은 업무를 특정 기능이나 구조에 국한하지 않습니다. 업무는 부서 간에 이동하고, 주기 도중 입력 내용이 변경되며, 실행은 문서, 대화, 업데이트를 일관되게 유지하는 데 의존합니다. 각 주기를 처리하기 위해 도구를 추가하는 대신, ClickUp은 모든 요소를 단일 작업 공간 내에서 연결해 줍니다.

결정하는 간단한 방법은 다음과 같습니다:

다음과 같은 경우 Workzone을 선택하세요: 일이 반복적인 승인 흐름을 따르고, 팀이 체계적인 승인 절차에 의존하며, 명확한 단계와 클라이언트 가시성을 바탕으로 크리에이티브 제작을 관리하는 데 중점을 둔다면.

다음과 같은 경우 ClickUp을 선택하세요: 업무가 여러 팀에 걸쳐 있고, 프로젝트 진행에 따라 프로세스가 변화하며, 수동적인 조율 없이도 작업, 문서, 커뮤니케이션, 자동화를 통해 팀원 간의 연결을 유지해야 하는 경우.

ClickUp은 대부분의 팀이 여러 시스템을 조합해 사용하게 되는 과정을 하나로 통합합니다. 작업, 문서, 채팅, 자동화, AI가 동일한 환경에서 작동하므로, 한 곳에서 이루어진 업데이트가 워크플로우 전반에 자동으로 반영됩니다.

도구 전환을 줄이고 업무 수행의 일관성을 유지하는 것이 우선순위라면, ClickUp을 무료로 사용해 보고 기존 워크플로우에 어떻게 적용되는지 확인해 보세요.

자주 묻는 질문(FAQ)

ClickUp Brain은 Workzone의 자동화 기능과 어떻게 비교될까요?

ClickUp Brain은 작업, 문서, 채팅 내에서 작동하여 작업 공간 데이터를 기반으로 요약문을 생성하고, 콘텐츠를 작성하며, 질문에 답변합니다. 반면 Workzone은 콘텐츠나 맥락 처리를 위한 내장 AI 기능 없이, 작업 라우팅, 알림, 승인 트리거와 같은 규칙 기반 자동화에 중점을 둡니다.

성장하는 팀에 더 적합한 프로젝트 관리 도구는 무엇일까요?

ClickUp은 하나의 유연한 구조 내에서 여러 부서, 워크플로우, 프로젝트 유형을 지원하므로 성장 중인 팀에 더 적합합니다. Workzone은 마케팅 및 크리에이티브 팀에는 효과적이지만, 제품, 엔지니어링, 운영 등 다양한 기능을 지원할 때는 적응력이 다소 떨어집니다.

ClickUp도 Workzone과 같은 체계적인 프로젝트 워크플로우를 제공할 수 있나요?

네, ClickUp은 프로젝트 템플릿, 필수 사용자 지정 필드, 다단계 승인 자동화 기능을 활용하여 체계적인 워크플로우를 구현할 수 있습니다. 필요한 부분에서는 일관된 프로세스를 유지하면서도 다른 유형의 업무에 대해서는 유연성을 확보할 수 있습니다.

ClickUp과 Workzone의 협업 기능에서 주요 차이점은 무엇인가요?

ClickUp은 문서, 화이트보드, 채팅, 교정 기능을 작업 내부에 통합하여 논의와 피드백이 업무와 밀접하게 연결되도록 합니다. 반면 Workzone은 체계적인 승인 워크플로우와 클라이언트 포털에 중점을 두어 공식적인 검토에는 강점을 보이지만, 광범위한 팀 협업에는 유연성이 다소 떨어집니다.