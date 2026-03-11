성장하는 비즈니스를 위한 ClickUp 자동화의 12가지 독보적인 장점

팀원이 다섯 명일 때는 의지력만으로 프로젝트를 관리하고 최소한의 소통으로 해결할 수 있었습니다. 하지만 스무 명이 되면 같은 방식은 병목 현상을 초래합니다. 수동으로 작업을 재배정하고, 상태를 업데이트하며, 또 다른 회의를 위해 동기화하는 데 시간을 낭비하기 시작합니다.

이는 불편함으로 포장된 확장성 문제입니다. 이제 작업 공간은 단순히 정보를 저장하는 것을 넘어, 정보를 이동시켜야 합니다. 성장하는 비즈니스를 위한 ClickUp 자동화의 12가지 독보적인 이점을 확인하고, 정적인 작업 목록을 자율적으로 운영되는 생태계로 전환하세요.

비즈니스 성장을 자동화하는 방법을 알아보세요!

ClickUp 자동화란 무엇인가요?

ClickUp 자동화는 특정 조건이 충족될 때 작업을 자동으로 트리거하는 ClickUp의 내장 기능입니다.

간단한 논리로 작동합니다: 특정 트리거(예: 클라이언트가 ClickUp 양식을 제출하는 경우)가 발생하면 특정 작업(프로젝트 템플릿 적용 및 마감일 설정 등)이 자동으로 수행됩니다. 여러 도구를 연결할 필요 없이 수동적이고 반복적인 작업에 시간을 낭비하지 않으려는 팀을 위해 설계되었습니다.

성장하는 비즈니스가 워크플로우 자동화가 필요한 이유

성장은 역설적입니다. 인력은 늘어나는데 모든 것이 더 느리게 진행되는 것처럼 느껴집니다. 이는 조정 비용이 선형적으로 증가하는 것이 아니라 기하급수적으로 증가하기 때문입니다. 인원이 늘어나면 프로젝트 인수인계도, 상태 확인도, 그리고 일이 제대로 진행되지 않을 가능성도 함께 증가합니다.

워크플로우 자동화는 예측 가능하고 반복적인 프로세스에서 인적 병목 현상을 제거합니다. 이를 통해 팀은 창의적인 문제 해결과 전략적 사고가 필요한 업무에 집중할 수 있습니다. 즉, 자동화 인프라 부재는 간접비를 증가시키는 반면, 자동화 인프라의 존재는 수동 워크플로우를 관리 가능하고 지속 가능하게 만듭니다.

🤝 사례 연구: Red Sky가 ClickUp 자동화 기능으로 HR 프로세스의 42%를 자동화한 방법 ClickUp 도입 전, Red Sky 팀은 수동적인 업무 조정에 허덕이고 있었습니다. 채용 및 온보딩 프로세스가 이메일과 종이 노트에 흩어져 있어, 진행 상황을 파악하기 위한 회의만 끊임없이 열려야 했습니다. ClickUp 자동화 및 양식 도입으로 내부 운영이 변화했습니다: 채용 속도: 채용 프로세스를 3배 가속화하여 21일 주기에서 단 7일로 단축

회의 감소: 플랫폼이 작업 상태 및 인수인계를 자동으로 처리하여 총 회의 시간을 80% 단축했습니다

업무 효율성: HR 워크플로우의 42%를 성공적으로 자동화하여 팀이 데이터 입력 대신 인재 전략에 집중할 수 있게 함 📌 핵심 포인트: Red Sky는 관리 업무 부담을 늘리지 않으면서도 기업 문화를 확장할 수 있는 자동화 인프라 구축에 주력했습니다. 팀에도 비슷한 결과를 내고 싶으신가요?

확장 중인 팀을 위한 ClickUp 자동화의 12가지 혜택

ClickUp으로 반복 작업을 자동화하면 조정 부담을 줄이고 팀의 집중력을 되찾을 수 있습니다.

혜택 #1: 도구 과잉 없이 모든 일을 한곳에서 관리

자동화의 신뢰성은 접근 가능한 데이터의 질에 달려 있습니다. 업무가 수백 개의 앱에 분산되면 자동화된 워크플로는 복잡한 타사 미들웨어에 의존할 수밖에 없습니다. 이러한 도구 과잉은 취약한 자동화를 초래합니다. 한 도구에서 단일 업데이트가 발생하면 다른 도구의 작업 순서가 중단되어, 실제로 절약한 시간보다 더 많은 유지보수 작업이 발생하게 됩니다.

업무 확산의 대가는 집중력과 에너지를 고갈시키는 컨텍스트 전환입니다

🌟 실제 성과: 이것이 어떻게 작동하는지 상상하지 마시고 Seequent 사례를 확인하세요. 앱 통합 전, 그들의 마케팅 팀은 프로젝트 가시성을 거의 불가능하게 만든 분산된 도구들로 고생했습니다. 모든 것을 단일 ClickUp 생태계로 이전하고 작업을 체계화한 후, 그들은 생산성을 두 배로 높였습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 직원의 4명 중 1명은 업무 맥락을 파악하기 위해만 4개 이상의 도구를 사용합니다. 핵심 정보가 이메일 한 줄에 묻혀 있거나, Slack 스레드에 길게 펼쳐져 있거나, 별도의 도구에 문서화되어 있어 팀원들은 업무를 수행하기보다 정보를 찾아 헤매는 데 시간을 낭비하게 됩니다. ClickUp은 모든 워크플로우를 하나의 통합 플랫폼으로 모읍니다. ClickUp 이메일 프로젝트 관리, ClickUp 채팅, ClickUp 문서, ClickUp Brain 같은 기능으로 모든 작업이 연결되고 동기화되며 즉시 접근 가능합니다. "업무에 관한 업무"는 이제 그만! 생산적인 시간을 되찾으세요. 💫 실제 결과: 구식 지식 관리 프로세스를 없애고 ClickUp을 활용하면 팀원들이 매주 5시간 이상을 되찾을 수 있습니다. 이는 1인당 연간 250시간 이상에 해당합니다. 분기마다 추가로 확보된 일주일 분량의 생산성으로 팀이 무엇을 창조해낼 수 있을지 상상해 보세요!

혜택 #2: ClickUp Brain과 Super Agents를 통한 AI 기반 자동화

기존 자동화 방식은 경직되어 있으며 워크플로우의 모든 가능한 시나리오를 예측해야 합니다. 클라이언트의 요청이 '조건-행동' 규칙과 정확히 일치하지 않으면 프로세스가 중단됩니다.

ClickUp Brain은 워크플로우에 추론 계층을 추가하여 이러한 마찰을 제거합니다. 단순히 작업을 A 지점에서 B 지점으로 이동시키는 대신, AI가 작업 콘텐츠를 해석하여 다음에 수행해야 할 작업을 결정합니다. AI 할당 및 AI 우선순위 지정과 같은 기능을 지원하며, AI는 사용자의 프롬프트와 적합성 평가를 바탕으로 작업을 자동으로 정렬하고 관련 팀 회원에게 배정합니다.

🎥 실제 작동 모습 보기:

일을 이해하는 컨텍스트 기반 AI

대부분의 AI 도구는 팀의 실제 프로젝트와 목표와 완전히 분리된 상태로 작동하는 사일로(독립된 시스템) 형태라는 문제가 있습니다. 이로 인해 일반적이고 도움이 되지 않는 제안만 내놓게 됩니다. ClickUp Brain은 전체 작업 공간을 의미론적으로 이해하므로 별도의 브리핑이 필요하지 않습니다.

📌 예를 들어, ClickUp Brain은 이미 여러분이 말하는 '프로젝트 피닉스'가 무엇인지 알고 있습니다. ClickUp 작업, ClickUp 문서, 심지어 ClickUp 채팅 기록까지 모두 인덱스했기 때문이죠.

바로 이 때문에 ClickUp Brain과 자동화 기능을 활용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

작업 공간 인식 답변 생성: 특정 프로젝트의 상태에 대해 특정 프로젝트의 상태에 대해 ClickUp AI에 문의하면 실시간 프로젝트 데이터에서 직접 추출한 인용 답변을 받아보세요

크로스-기능적 맥락 격차 해소: AI를 활용해 마케팅 이해관계자를 위한 기술적 스프린트를 요약하여, 수동적인 회의 없이도 모두가 동일한 방향성을 유지하도록 보장합니다.

수동 데이터 입력을 없애세요: AI를 활용해 AI를 활용해 사용자 지정 필드를 자동으로 채우거나 작업 코멘트의 감정 분석을 기반으로 들어오는 요청을 분류하세요

ClickUp Brain에 질문하여 작업 공간 컨텍스트를 기반으로 중요한 결정을 내리세요

24시간 내내 작업을 진행하는 AI 에이전트

👀 알고 계셨나요? 성장하는 비즈니스에서는 일이 오후 5시에 끝나지 않습니다. 특히 현재 회의의 30%가 여러 시간대에 걸쳐 진행되는 상황에서 수동 인계나 승인을 기다리는 것은 상당한 지연을 초래할 수 있습니다. 적응형 자동화를 도입하면 핵심 팀원이 오프라인 상태이거나 심층 작업에 집중 중일 때도 프로젝트가 계속 진행될 수 있습니다.

기존 자동화도 도움이 되지만 여전히 사전 정의된 트리거에 의존합니다. ClickUp은 AI 슈퍼 에이전트로 한 단계 더 나아갑니다.

슈퍼 에이전트는 AI 기반의 팀 동료로, ClickUp 작업 공간 내에 직접 상주하며 여러분의 작업, 문서, 대화, 워크플로우를 완벽히 파악합니다. 지시를 기다리지 않고 실시간으로 작업을 추적하고, 조치를 취하며, 프로젝트를 자율적으로 진행합니다.

📌 예시로, 슈퍼 에이전트는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

프로젝트 전반의 작업 진행 상황을 모니터링하고, 마감일이 다가오기 전에 자동으로 소유자에게 알림을 보내세요.

작업 상태를 업데이트하고 진행 상황을 실시간으로 요약해 보세요

위험 요소나 장애 요인을 조기에 발견하여 관리자가 신속하게 개입할 수 있도록 하세요

후속 작업 할당 또는 업데이트 공유를 통해 팀 간 다음 단계를 조정하세요

이 에이전트들은 작업 공간의 지식을 활용하고 지속적으로 메모리를 업데이트하므로, 지속적인 인적 감독 없이도 팀 간에 다단계 워크플로우를 실행할 수 있습니다.

결과는? 직원들이 업데이트를 확인하느라 시간을 낭비하지 않고, 실제로 비즈니스를 성장시키는 창의적이고 전략적인 결정에 더 많은 시간을 할애하게 됩니다.

사례 연구: ClickUp X Bell Direct Bell Direct 운영팀은 "일을 위한 일"에 지나치게 많은 시간을 소비하고 있었습니다. 매일 800통 이상의 클라이언트 이메일이 도착하는 가운데, 모든 메시지를 수동으로 읽고 분류하며 우선순위를 정하고 전달해야 했기 때문에 팀의 업무 속도가 느려지고 서비스 품질이 위협받는 상황이었습니다. 별도의 포인트 솔루션을 추가하는 대신, Bell Direct는 ClickUp에 운영을 중앙 집중화하고 Delegator라는 AI 슈퍼 에이전트를 도입했습니다. 이 에이전트는 자율적인 팀원처럼 작동하며, 모든 수신 이메일을 읽고 긴급도와 맥락을 분류한 후 실시간으로 일 내용을 적절한 담당자에게 전달합니다—인간의 개입 없이 말이죠. ClickUp의 노코드 AI 슈퍼 에이전트로 워크플로우를 종단간 자동화하세요 결과: 운영 효율성 20% 향상, 정규직 2명 분량의 용량 확보, 대규모에서도 더 빠르고 일관된 클라이언트 서비스 제공. 성장하는 비즈니스에도 동일한 결과를 원하시나요?

🎥 보너스: AI 기반 자동화가 업무 관리를 어떻게 혁신하는지 실제 예시를 확인하려면, 반복 작업을 자동화하고 워크플로우를 간소화하는 AI 활용 단계별 가이드를 시청하세요.

혜택 #3: 자동으로 실행되는 맞춤형 워크플로우

모든 팀은 각자만의 방식으로 업무를 처리합니다. 그러나 기존 자동화 솔루션의 가장 큰 문제점은 모든 비즈니스가 동일하게 운영된다고 가정한다는 점입니다. 이는 어색한 우회 작업과 팀원들의 좌절로 이어져 자동화의 본래 목적을 완전히 무력화시킵니다.

ClickUp 자동화 빌더는 코딩 없이도 사용 가능한 솔루션으로, 사용자에게 맞춰 설계되었습니다. 팀의 고유한 표준 운용 절차 (SOP)를 반영한 특정 트리거-액션 시퀀스를 구축할 수 있습니다.

노코드 빌더로 맞춤형 ClickUp 자동화 구축하기

💡 전문가 팁: 자동화를 직접 생성하는 것도 가능하지만, 100개 이상의 사전 구축된 워크플로우 레시피 중 하나로 시작하여 ClickUp 자동화에 익숙해질 수도 있습니다. 어느 쪽이든, 반복 가능한 프로세스에서 인적 병목 현상을 제거하려는 목표를 지원합니다.

팀은 각기 다른 사고방식을 가진 다양한 구성원으로 이루어져 있습니다. 이는 서로 다른 일 방식을 결과로 낳습니다.

📌 예를 들어, 프로젝트 리더는 모든 결과물을 한눈에 파악할 수 있는 간단한 ClickUp 목록 보기를 선호할 수 있습니다. 반면 디자이너나 엔지니어는 백로그 요청과 완료된 작업을 추적하기 위해 시각적인 ClickUp 칸반 보드를 원할 수 있습니다. 모든 구성원에게 단일하고 경직된 뷰를 강요하면 최상의 성과를 내기 어렵습니다.

ClickUp을 사용하면 모든 팀원이 선호하는 ClickUp 보기에서 일하면서도 전사적으로 완벽한 데이터 일관성을 유지할 수 있습니다.

ClickUp의 15가지 이상의 프로젝트 보기 중에서 선택하세요

가장 큰 장점은 이러한 모든 보기가 동일한 기본 데이터로 구동된다는 점입니다.

📌 예를 들어, 신기능을 출시하는 제품 팀을 상상해 보세요. 개발자가 일을 완료하고 목록 보기에서 "백엔드 API 완료" 항목을 체크합니다.

해당 작업은 ClickUp 자동화를 트리거하여 작업 상태를 자동으로 “QA 준비 완료”로 업데이트합니다.

모든 ClickUp 뷰는 동일한 기본 작업 데이터를 기반으로 하므로 변경 사항이 즉시 작업 공간 전체에 반영됩니다. QA 팀의 보드 보기에서는 작업이 자동으로 "테스트 준비 완료" 열로 이동합니다. 동시에 제품 리더십 대시보드는 테스트 단계로 진행 중인 기능이 하나 더 추가된 상태로 업데이트됩니다.

누구도 여러 보기를 수동으로 업데이트하거나 다음 팀에 알릴 필요가 없습니다. 자동화 기능이 담당자가 사용하는 보기에서 업데이트 내용을 확인할 수 있도록 보장합니다.

혜택 #5: ClickUp 작업과 연결된 내장형 협업 기능

업무 관련 대화가 산발적인 이메일 체인이나 끝없는 Slack 스레드에서 이루어지면 실제 업무와 단절되어 '업무 산재(Work Sprawl)'를 초래합니다. 이는 특정 결정 사항이나 피드백을 찾을 때 막대한 시간 낭비(최대 61%의 시간!)로 이어집니다.

ClickUp은 별도의 앱이 아닌 기본 기능으로 커뮤니케이션을 제공하여 이 문제를 해결합니다. 스레드형 댓글과 ClickUp 채팅을 통해 모든 논의는 해당 일에 물리적으로 연결됩니다.

텍스트를 선택하고 '댓글'을 선택하여 문서에 의견을 추가하세요

이 연결된 작업 커뮤니케이션은 팀원이나 슈퍼 에이전트를 @멘션할 때 해당 메시지를 확인할 수 있도록 보장합니다. 또한 전체 이력, 첨부 파일, 작업 상태의 가시성을 즉시 완벽하게 제공할 것입니다.

ClickUp에서 @멘션을 사용해 관련 팀 회원을 즉시 찾거나 특정 작업을 몇 초 만에 수행하세요

플랫폼이 작업 내 대화를 분석하므로, 특정 자동화 규칙을 설정해 워크플로우를 직접 제어할 수 있습니다. 예를 들어 법적 검토나 클라이언트 전달 준비 완료 같은 키워드를 감지하는 자동화를 설정하거나, 담당자가 추가될 때 해당 담당자의 개인 목록으로 작업을 이동시키는 자동화를 구성할 수 있습니다.

이를 통해 ClickUp은 즉시 필요한 이해관계자를 연결하고, 작업을 관리자에게 재할당하며, 클라이언트에게 자동화 이메일 업데이트를 발송할 수 있습니다.

혜택 #6: 더 스마트한 ClickUp 시간 추적 및 업무량 계획

비즈니스가 성장할수록 팀원들의 시간이 실제로 어디에 쓰이는지 파악하기가 거의 불가능해집니다. 정확한 데이터가 없으면 프로젝트 시간 추정치가 신뢰할 수 없게 되고, 자원을 과도하게 할당할 위험이 있어 팀의 번아웃과 마감일 미준수로 이어질 수 있습니다.

ClickUp 시간 추적 및 ClickUp 시간 추정치로 팀의 업무 처리 능력을 명확히 파악하세요. 작업에 직접 시간을 기록할 수 있으며, 기록된 시간을 기반으로 자동화를 실행할 수도 있습니다.

ClickUp의 시간 추적 기능을 자동화와 연결하세요. 자원 관리를 개선하기 위한 중요한 알림을 받아보세요

📌 예를 들어, 작업에 기록된 실제 소요 시간이 시간 추정치에 근접할 때 관리자에게 자동으로 알림을 보내도록 규칙을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 프로젝트가 계획에서 벗어나기 전에 관리자가 개입할 수 있습니다. 시간 관련 데이터는 원활하게 작업량 보기로 연동되어, 용량 계획 수립을 추측에서 데이터 기반 전략으로 전환합니다.

혜택 #7: 확장 가능한 기업급 보안

비즈니스 확장 시 자동화 사고 위험이 발생합니다. 예를 들어 신입 직원이 실수로 대량 데이터 내보내기를 트리거하거나 승인되지 않은 재무 동기화가 이루어질 수 있습니다. 이는 클라이언트 보안 설문, 업계 규정 준수 요구사항, 심각한 데이터 거버넌스 문제로 이어질 수 있습니다.

ClickUp은 다음과 같은 방법을 통해 자동화 엔진에 세분화된 권한을 직접 적용함으로써 이러한 오류를 방지합니다:

ClickUp 싱글 사인온(SSO) : Google, Microsoft, Okta 등의 제공자와 연동하여 사용자 접근을 간소화하세요 Google, Microsoft, Okta 등의 제공자와 연동하여 사용자 접근을 간소화하세요

ClickUp 이중 인증 (2FA) : SMS 또는 인증 앱을 통해 사용자 계정에 추가 보안 계층을 적용하세요 SMS 또는 인증 앱을 통해 사용자 계정에 추가 보안 계층을 적용하세요

역할 기반 접근 권한: 작업 공간 내에서 누가 무엇을 보고 수행할 수 있는지 정확히 제어하세요

민감한 자동화 작업은 관리자나 매니저 같은 특정 역할에 의해 트리거될 때만 작동하도록 설정할 수 있습니다. 이를 통해 청구서 발송이나 클라이언트 대상 마감일 변경과 같은 중요한 작업은 반드시 권한을 부여받은 사람의 감독이 필요하도록 보장합니다.

싱글 사인온(SSO)과 이중 인증 (2FA)을 통합하면 이러한 자동화 시퀀스에 대한 접근 권한이 단일하고 안전한 진입점에서 관리되도록 보장합니다.

단일 도구로 모든 것을 해결할 수는 없으며, 팀은 CRM, 이메일, 파일 저장소 등 다양한 업무에 특화된 앱들을 사용하고 있을 것입니다.

🧠 재미있는 사실: 근로자들은 하루에 1,200번 앱을 토글합니다 — 주당 거의 4시간을 주의력 재설정에 소비하며, 이는 근로자 연간 근무 시간의 9%에 해당합니다.

문제는 이러한 도구들을 서로 연동시키려면 비싸고 신뢰할 수 없는 타사 커넥터가 필요하다는 점입니다. 이로 인해 데이터가 고립된 블록으로 분할되고, 팀원들은 플랫폼 간 데이터를 수동으로 복사하는 '업무 확산 ( Work Sprawl )'에 시달리게 됩니다.

이를 해결하려면 기존 도구를 ClickUp 통합 기능과 원활하게 연결하세요. 이렇게 하면 서로 다른 앱에서 여러분을 대신해 작동하는 크로스 플랫폼 자동화를 구축할 수 있습니다. 즉, 한 도구에서 트리거가 발생하면 ClickUp에서 시퀀스가 실행되거나 그 반대의 경우도 손가락 하나 까딱하지 않고 자동으로 처리됩니다.

ClickUp 통합으로 전체 기술 스택을 동기화하세요

ClickUp 통합 기능으로 다음과 같은 이점을 누리세요:

개발과 프로젝트 관리를 동기화하세요: GitHub 또는 GitLab을 연결하면 풀 리퀘스트 생성 시 ClickUp 작업이 자동으로 '검토 중' 상태로 전환되고, 담당 QA 리더에게 Slack으로 알림이 전송됩니다.

영업 팀과 실행을 연결하세요: HubSpot 연동을 통해 CRM에서 거래가 '닫힘' 상태가 되면 템플릿으로 자동 생성되는 '고객 온보딩' 폴더를 활용하세요

인테이크 및 지원 업무 중앙화: webhook 트리거를 활용해 Zendesk 티켓이나 Google 양식 제출 내용을 실행 가능한 작업으로 전환하여 고객 피드백을 가까이에서 관리하세요

💡프로 팁: 매우 구체적인 크로스 플랫폼 자동화를 위해서는 ClickUp 공개 API를 활용하세요. 이를 통해 기술 팀이 독점 소프트웨어와의 양방향 동기화를 구축할 수 있습니다. 예를 들어 내부 회계 도구를 ClickUp에 연결하여 청구서 추적 및 자원 예산 편성을 자동화할 수 있습니다.

📌사전 구축된 레시피를 넘어 비즈니스 맞춤형 엔진을 구축하고 싶다면, ClickUp API로 무엇을 할 수 있는지 확인해 보세요. 요청 인증부터 ClickUp과 주요 외부 소프트웨어 간 양방향 동기화 설정까지 모든 것을 배울 수 있습니다.

혜택 #9: 시간을 절약하는 반복 작업 자동화

팀이 매주 처리하는 반복적인 작업을 떠올려 보세요: 주간 보고서 발송, 팀 회의 아젠다 준비, 클라이언트 후속 조치 등. 대부분의 도구에서는 누군가가 동일한 작업을 수동으로 반복해야 합니다. 이는 지루한 과정일 뿐만 아니라 생산성을 크게 저하시키는 요인입니다.

ClickUp 반복 작업 기능으로 이런 행정적 잡일을 없애세요.

매번 반복 작업을 새로 만들지 말고 ClickUp 반복 작업을 설정하세요

모든 작업 항목을 매번 새로 생성할 필요 없이, 일일/주간/월간 또는 맞춤형 주기로 반복되도록 설정하세요. 작업 반복 설정을 하면 담당자, 작업 체크리스트, 마감일 등 모든 속성이 자동으로 이어지도록 구성할 수 있어 수동 설정이 필요 없습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 응답자의 21%는 업무 시간의 80% 이상을 반복 작업에 할애한다고 답했습니다. 또 다른 20%는 반복 작업이 하루의 최소 40%를 차지한다고 밝혔습니다. 이는 업무 주간의 거의 절반(41%)에 해당하는 시간으로, 전략적 사고나 창의성이 크게 필요하지 않은 작업(예: 후속 이메일 👀)에 할애됩니다. ClickUp AI 에이전트가 이러한 번거로움을 없애줍니다. 작업 생성, 알림, 업데이트, 회의 노트 작성, 이메일 초안 작성, 심지어 엔드투엔드 워크플로우 생성까지! 업무를 위한 올인원 앱 ClickUp으로 이 모든 것(그리고 그 이상)을 순식간에 자동화하세요. 💫 실제 결과: Lulu Press는 ClickUp 자동화를 통해 직원 1인당 하루 1시간을 절약하여 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다.

혜택 #10: 빠른 설정을 위한 즉시 사용 가능한 템플릿

성장 중인 비즈니스라면 모든 워크플로우를 처음부터 구축할 시간이 없습니다. 클라이언트 온보딩이나 버그 추적 같은 일반적인 프로세스를 매번 새로 만드는 것은 시간과 에너지를 엄청나게 낭비하는 일입니다. 또한 팀 전체에 걸쳐 실행 방식이 일관되지 않게 만듭니다.

ClickUp 템플릿 센터를 통해 수동 설정을 건너뛰고 검증된 설계도를 활용해 프로젝트를 시작하세요. 이는 프로세스 전문가들이 구축한 완성형 작업 공간입니다. 특정 용도에 맞는 템플릿을 불러오면 해당 목표를 위해 설계된 전체 생태계를 그대로 활용할 수 있습니다.

이 템플릿에는 자동화 레시피도 포함됩니다. 직접 논리를 고민할 필요 없이, 템플릿에 미리 구성된 If-Then 규칙이 적용됩니다. 템플릿을 적용하는 순간, 상태 변경, 작업 할당, 이해관계자 알림이 즉시 실행됩니다.

이는 팀이 표준화된 프로세스를 따르도록 보장하는 현명한 방법으로, 직접 구축하는 시행착오 기간 없이 바로 적용할 수 있습니다.

혜택 #11: 모든 크기의 팀을 위한 확장성

팀 규모가 작을 때는 프로젝트 관리 tools가 잘 작동하지만, 관리 계층이나 크로스 기능 부서가 추가되는 순간 한계에 부딪힙니다. 일반적으로 성과가 저조해지거나 비용이 증가해 다음 10명을 채용하는 것이 부담스러워질 때 이러한 변화를 느끼게 됩니다.

ClickUp은 성능 저하 없이 이러한 전환을 처리하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 계층적 구조 (스페이스, 폴더, 리스트)를 사용하여 필요에 따라 조직적 깊이를 추가할 수 있게 합니다. 이는 인원 규모와 함께 자동화 전략도 성숙해질 수 있음을 의미합니다.

ClickUp 프로젝트 계층 구조로 모든 파일을 손쉽게 정리하여 필요할 때마다 간편하게 접근하세요

일률적인 설정을 강요하지 않습니다. 단일 프로젝트에 대한 간단한 규칙을 구축한 후 점차 복잡한 크로스-기능적 작업 시퀀스를 추가할 수 있습니다. 그 결과 운영이 더욱 정교해집니다.

혜택 #12: 모바일 접근으로 일을 계속 진행하세요

일은 때로 책상 너머로 확장됩니다. 긴급한 승인이나 중요한 업데이트는 종종 시계를 돌릴 시간도 없이 화면에 나타납니다. 따라서 자동화 시스템이 노트북에 묶여 있다면, 당신은 팀 전체가 당신이 다시 온라인에 접속하기를 기다리게 만드는 장애물이 됩니다.

바로 이 때문에 ClickUp 모바일 앱으로 어디서든 업무 흐름을 유지할 수 있도록 지원합니다. 이동 중에도 시급한 워크플로우에 대응해야 할 경우를 대비해 작업, 문서, 알림에 완벽하게 접근할 수 있습니다. 자동 트리거로 푸시 알림을 발송하고, 탭 한 번으로 요청을 승인하며, 컴퓨터를 열지 않고도 프로젝트 진행 상황을 파악할 수 있습니다. 완벽한 크로스 디바이스 동기화로 작업 공간은 항상 최신 상태를 유지합니다.

결론은? 성장이 반드시 성장통을 동반해야 하는 것은 아닙니다. ClickUp 자동화를 통해 팀이 효율적으로 확장할 수 있도록 지원하는 운영 기반을 구축하세요.

성장하는 팀이 ClickUp 자동화를 활용하는 방법

성장 중인 비즈니스의 각 부서가 이러한 자동화 혜택을 활용하여 실제 문제를 해결하는 방법을 소개합니다.

마케팅 팀의 캠페인 워크플로우 자동화

마케팅 팀은 신규 캠페인 요청을 위한 ClickUp 양식을 생성할 수 있습니다. 양식이 제출되면 자동화 기능이 즉시 캠페인 접수 목록에 새 작업을 생성합니다.

그런 다음 출시 작업에 필요한 모든 하위 작업과 ClickUp 체크리스트를 포함한 포괄적인 템플릿을 적용합니다. 동시에 자동화는 요청 유형을 식별하여 적절한 캠페인 관리자를 배정합니다.

동시에 크리에이티브 팀은 전용 ClickUp 채팅 채널에서 브리프 검토 준비 완료 알림을 받습니다. 이러한 접수 및 할당 단계를 자동화하면 수동 분류 작업이 사라지고 요청이 받은 편지함에서 누락되는 일이 없도록 보장합니다.

🎥 마케팅 팀이 실제 업무에서 ClickUp 자동화를 활용하는 사례를 확인해 보세요:

Brand Right 마케팅 에이전시는 워크플로우 관리에 ClickUp 자동화 및 템플릿을 적극 활용합니다:

작성자가 글을 완성하면, 해당 작업을 검토 담당자에게 자동 전달되는 특정 옵션으로 설정합니다. 그러면 검토 담당자에게 '검토 준비 완료' 이메일이 자동 발송되며, 작성 중인 웹사이트 링크와 ClickUp 작업 링크가 함께 제공됩니다. 업무 추적이 정말 간편해졌어요. 웹사이트나 브랜딩 패키지 협업에 관심 있는 분들과 연락할 때 도움을 주기 위해 영업 팀 자동화 시스템을 새로 도입했습니다. 설정된 일정에 따라 자동으로 발송되는 8단계 후속 연락이 구성되어 있는데, 이 새로운 자동화 시스템이 어떤 성과를 낼지 기대됩니다. 😊🙏

작성자가 글을 완성하면, 해당 작업을 검토 담당자에게 자동 전달되는 특정 옵션으로 설정합니다. 그러면 검토 담당자에게 '검토 준비 완료' 이메일이 자동 발송되며, 작성 중인 웹사이트 링크와 ClickUp 작업 링크가 함께 제공됩니다. 업무 추적이 정말 간편해졌어요. 웹사이트나 브랜딩 패키지 협업에 관심 있는 분들과 연락할 때 도움을 주기 위해 영업 팀 자동화 시스템을 새로 도입했습니다. 설정된 일정에 따라 자동으로 발송되는 8단계 후속 연락이 구성되어 있는데, 이 새로운 자동화 시스템이 어떤 성과를 낼지 기대됩니다. 😊🙏

스프린트 관리를 간소화하는 제품 팀

애자일 워크플로우를 사용하는 제품 팀의 경우, 스프린트 보드에 자동화를 설정할 수 있습니다. 개발자가 작업을 'QA 준비 완료' 상태 열로 드래그하면 해당 작업이 자동으로 수석 QA 테스터에게 재할당되며, 검토를 요청하는 댓글 태그가 추가됩니다.

이 간단한 인수인계 자동화 기능은 스프린트 회의가 단순한 구두 상태 보고가 아닌 전략적 결정에 집중할 수 있도록 보장합니다. 동일한 작업으로 ClickUp 칸반 보드, ClickUp 스프린트 백로그, 타임라인 뷰가 동시에 업데이트됩니다.

🎥 엔지니어링 및 제품 팀을 위한 자동화 아이디어를 소개합니다:

인원 충원 없이 확장하는 운영 팀

운영 팀의 전체 공급업체 온보딩 프로세스를 자동화로 간소화하세요. 공급업체가 ClickUp 양식을 제출하면 시스템이 즉시 템플릿을 트리거하고 표준화된 요구사항 체크리스트를 자동으로 채웁니다.

운영 담당자가 수동으로 작업을 위임하는 대신, 자동화 시스템이 규정 준수 단계를 식별하여 검토를 위해 법무팀에 ClickUp 하위 작업을 배정합니다. 심지어 프로세스가 원활히 진행되도록 7일 후속 알림까지 자동으로 예약합니다.

최종 항목이 완료되면 자동화 기능이 해당 작업을 보관 목록으로 이동시켜 작업 공간을 체계적으로 유지합니다. 이 자동화된 워크플로우를 통해 인력을 추가로 채용하지 않고도 증가하는 공급업체 물량을 효율적으로 관리할 수 있습니다.

🌟 실제 결과: 급성장 중인 소프트웨어 기업 Pigment는 ClickUp을 통해 온보딩 효율성을 88% 향상시켰습니다. 이메일을 주고받고, Slack 메시지를 주고받으며, 정적인 Notion 체크리스트를 사용하는 방식에서 벗어나 ClickUp 자동화를 활용한 더 효과적인 프로세스로 전환함으로써 신입 사원들이 훨씬 빠르게 업무를 시작할 수 있는 자원을 제공했습니다!

ClickUp 자동화 시작 방법

ClickUp 자동화로 시간을 절약하기 위해 기술 전문가가 될 필요는 없습니다. 첫 번째 워크플로우를 시작하고 실행하는 간단한 4단계 방법을 소개합니다. ✨

고통스러운 프로세스 하나부터 시작하세요: 팀이 매주 수행하는 단일 반복 작업을 찾아보세요—신규 리드 할당부터 주간 보고서 작성까지 무엇이든 가능합니다

자동화 빌더 사용법: ClickUp의 스페이스, 폴더 또는 목록에서 자동화 버튼을 클릭한 후 간단한 드롭다운 메뉴에서 트리거(‘언제’)와 액션(‘그때’)을 선택하세요.

ClickUp 자동화로 올바른 작업을 자동 실행하고 운영을 원활하게 진행하세요

소규모 범위에서 테스트하기: 전체 작업 공간에 자동화를 적용하기 전에, 중요하지 않은 단일 작업이나 목록에 적용하여 논리를 테스트하고 예상대로 작동하는지 확인하세요.

결과에 기반한 반복 개선: 실제 자동화 운영 상황을 반영해 트리거와 조건을 세밀하게 조정하여 더욱 효과적으로 만드세요

💡 프로 팁: 어떤 수동 작업을 먼저 자동화할지 고민된다면, ClickUp Brain이 팀의 업무 패턴을 분석해 드립니다. AI가 반복적인 워크플로우 패턴을 식별하고, 귀사의 고유한 병목 현상을 해소하도록 특별히 설계된 맞춤형 자동화 레시피를 제안해 드립니다. ClickUp Brain을 활용하여 워크플로우에 더 스마트하고 맞춤형 자동화를 구축하세요

성장하는 동안에도 운영을 자동화하세요

비즈니스 성장과 잡무는 반드시 함께 가야 하는 것이 아닙니다. 사실 후자는 거의 필연적으로 전자를 저해합니다.

ClickUp 자동화는 에너지와 창의력을 고갈시키는 반복적이고 영향력이 낮은 일로부터 여러분과 팀을 해방시켜 줍니다.

비즈니스가 성장함에 따라 협업 난제는 가중될 것이며, 수동 프로세스만으로는 이를 따라잡을 수 없습니다. ClickUp 자동화는 인원을 비례적으로 늘리지 않고도 팀의 생산성을 확장할 수 있는 레버리지를 제공합니다.

이 혜택들은 시간이 지날수록 더욱 커집니다: 절약된 시간이 더 많아지고, 비용이 드는 오류는 줄어들며, 조직 전반에 걸친 가시성이 향상되고, 비즈니스를 발전시키는 의미 있는 일을 수행할 수 있는 용량이 증가합니다.

지금 바로 ClickUp으로 무료로 시작하여 업무 프로세스의 기반에 워크플로우 최적화를 구축하세요. 바로 이것이 내일의 경쟁에서 앞서 나갈 방법입니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

ClickUp 자동화는 반복 작업을 자동화하기 위해 '이 경우 다음을 수행하라' 명령어를 따르는 규칙 기반 엔진입니다. ClickUp Brain은 컨텍스트를 이해하고 일에 적응함으로써 이러한 자동화를 더욱 스마트하게 만드는 AI 지능 레이어입니다.

사전 제작된 템플릿을 활용하면 상태 변경이나 작업 할당 같은 기본적인 ClickUp 자동화를 단 몇 분 만에 설정할 수 있습니다. 더 복잡한 다단계 워크플로우는 구성하는 데 시간이 더 걸릴 수 있지만, 절약되는 시간은 거의 즉시 그 가치를 입증합니다.

ClickUp 내에서 완전히 발생하는 워크플로우의 경우, 기본 제공되는 ClickUp 자동화 기능으로 외부 도구 없이 거의 모든 시나리오를 처리할 수 있습니다. 기본 통합 기능이 없는 앱과 ClickUp을 연결하는 데는 여전히 Zapier가 적합한 옵션입니다.

물론입니다. ClickUp 자동화는 소규모 팀에게 특히 유용합니다. 인력이 부족한 팀에 불균형적으로 부담이 될 수 있는 조정 업무를 제거해주기 때문입니다. 자동화를 조기에 도입하면 비즈니스를 확장할 때도 지속 가능한 효율적인 업무 습관을 정착시킬 수 있습니다.