[연도] 팀을 위한 최고의 ONES.com 대안 10선

많은 프로젝트 관리 소프트웨어와 마찬가지로 ONES.com에도 지지자와 비판자가 있습니다. 이 글을 읽고 계시다면, 아마 후자에 속하실 겁니다.

ONES.com은 긍정적인 평가가 많고 서류상 대부분의 요건을 충족하지만, 많은 팀이 인터페이스가 불편하다고 느낍니다. 또한 협업 기능이 부족하고 일을 처리하기 위해 여러 도구를 병행해야 한다는 점도 지적합니다.

오늘날 대부분의 팀은 더 많은 소프트웨어가 필요하지 않습니다. 서로 소통하는 tools가 더 적게 필요합니다. 특히 평균적인 기업이 이미 100개 이상의 SaaS 앱을 운영하고 있으며, 누군가 탭을 전환할 때마다 중요한 맥락이 사라지기 때문입니다.

그래서 ONES.com이 기대에 미치지 못할 때 팀들이 어떤 도구를 사용하는지 살펴봤습니다.

저희는 인기 있는 ONES.com 대안들을 다음과 같은 기준으로 평가했습니다:

업무 통합

진정한 협업을 지원하세요

실용적인 방식으로 AI를 적용하고,

팀 규모에 맞춰 확장하세요

자세히 살펴보겠습니다.

ONES.com 대안 서비스 한눈에 보기

Tool 가장 적합한 분야 주목할 만한 기능 가격* ClickUp 모든 규모의 팀을 위한 AI 기반 올인원 업무 관리 솔루션 ClickUp Brain과 Super Agents로 상황 인식 AI를 활용한 업무 자동화 Free Plan 제공; 기업용 맞춤형 가격 책정 Jira 중견기업부터 기업까지의 애자일 소프트웨어 개발 팀 고급 스프린트 및 백로그 관리 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $9.05부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Trello 소규모 팀을 위한 시각적 칸반 스타일 작업 관리 직관적인 드래그 앤 드롭 보드 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $6부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Notion 스타트업부터 중견 기업 팀까지 유연한 문서 및 지식 관리 솔루션 wiki 기능을 갖춘 관계형 데이터베이스 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 12달러부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Asana 중견기업부터 기업까지의 팀을 위한 크로스-기능적 팀 협업 작업 공간 내 사람과 작업 간의 관계를 매핑하는 워크 그래프 데이터 모델 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $13.49부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Monday 중소기업부터 기업 팀까지 맞춤형 워크플로우 자동화 200개 이상의 연동 기능을 갖춘 시각적 작업 운영체제 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $14부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Wrike 중견 기업부터 대기업 팀을 위한 기업 자원 관리 고급 교정 및 승인 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 10달러부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Basecamp 소규모 팀과 에이전시를 위한 간편한 팀 커뮤니케이션 및 프로젝트 관리 간결하고 불필요한 기능 없는 프로젝트 관리 Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 15달러부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Zoho Projects 예산에 민감한 성장 중인 팀 저렴한 가격의 풀 기능 PM tool Free Plan 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 5달러부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정 Smartsheet 기업 및 정부 기관을 위한 스프레드시트 스타일의 프로젝트 추적 솔루션 익숙한 스프레드시트 인터페이스에 고급 PM 기능 탑재 무료 체험판 제공; 유료 플랜은 사용자당 월 $12부터 시작; 기업용 맞춤형 가격 책정

사용하기 좋은 최고의 ONES.com 대안들

일부 ONES.com 대안은 개발자를 위해 설계되었습니다. 다른 대안들은 문서, 조정, 자동화에 중점을 둡니다. 몇몇은 모든 것을 아우르려 하지만, 진정으로 그렇게 하는 것은 단 하나뿐입니다. 바로 그 대안, ClickUp으로 시작해 보세요.

1. ClickUp (AI 기반 올인원 업무 관리에 최적)

ClickUp의 통합 AI 작업 공간에서 작업, 프로젝트, 문서, 채팅을 한곳에 모아보세요

평범한 한 주를 상상해 보세요.

로드맵은 한 tool에, 작업은 다른 tool에, 대화는 채팅에서, 문서는 또 다른 곳에 흩어져 있습니다. 업데이트할 때마다 기존 내용을 복사하거나 붙여넣기하거나 재설명해야 하는데, 단지 다른 앱에서일 뿐입니다.

이처럼 일이 산만해지는 현상이 바로 ONES.com 같은 tools를 사용하는 많은 팀이 벽에 부딪히는 이유입니다.

ClickUp은 정반대 시나리오를 위해 설계되었습니다.

팀이 도구를 중심으로 프로젝트를 관리하도록 강요하는 대신, ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, 대화, 자동화, AI를 하나의 통합 AI 작업 공간으로 모읍니다. 그 결과? 전환이 줄고, 간극이 줄며, " 업무에 관한 업무"가 훨씬 줄어듭니다. ClickUp으로 업무 분산에서 통합으로 전환하세요

계획 수립, 실행, 일 업데이트를 위한 단일 시스템

ClickUp에서는 프로젝트가 고립된 컨테이너가 아닙니다. 살아 숨 쉬는 시스템입니다.

문서는 작업과 연결됩니다. 개별 ClickUp 작업은 공유 목표와 연결됩니다. 대화는 작업이 이루어지는 바로 그곳, ClickUp 채팅에서 이루어지므로 나중에 따로 정리할 필요가 없습니다. 제품 출시 관리, 스프린트 계획 수립, 크로스 기능적 운영 관리 등 어떤 작업을 하든 모든 것이 동일한 단일 정보 원천에 연결되어 있습니다.

구조에 집중하지만 일상적인 협업 기능이 부족한 tools에서 벗어나면 팀이 가장 크게 느끼는 차이점이 바로 이것입니다.

💡 전문가 팁: ClickUp Tasks의 유연한 작업 관리 기능을 활용해 팀에 꼭 필요한 워크플로우를 구축하세요. 독특한 데이터 추적을 위한 ClickUp 사용자 정의 필드, 공동 소유권을 위한 ClickUp 다중 담당자 지정, 작업이 올바른 순서로 진행되도록 보장하는 ClickUp 작업 의존성을 포함합니다. ClickUp 작업 우선순위 (긴급, 높음, normal, 낮음)를 활용하여 팀이 다음에 집중해야 할 사항을 명확히 하세요.

당신이 필요로 하는 방식으로 일을 확인하세요

모든 사람이 목록이나 보드, 타임라인으로 생각하는 건 아닙니다.

여러분과 팀은 작업을 중복하지 않고 15가지 이상의 ClickUp 뷰를 자유롭게 전환할 수 있습니다. 동일한 작업이 운영팀을 위한 목록, 애자일 팀을 위한 보드, 프로젝트 매니저를 위한 간트 차트, 경영진을 위한 달력 형태로 표시될 수 있습니다.

실제로 여러분의 일을 이해하는 자동화 및 AI

ClickUp은 자동화와 AI를 별도 기능으로 취급하지 않습니다. 대신 문서, 작업, 채팅 위에 구축되어 작업 공간의 맥락을 참조합니다.

내장된 ClickUp 자동화 기능을 통해 팀은 코드 작성 없이도 상태 업데이트, 작업 할당, 알림 등 반복적인 번거로운 작업을 제거할 수 있습니다. 또한 ClickUp Brain을 사용하면 AI 어시스턴트가 일반적인 수준을 넘어 상황에 맞게 학습합니다.

ClickUp Brain으로 작업 공간에서 상황에 맞는 답변을 빠르게 얻으세요

프로젝트 관련 질문을 할 수 있습니다. 긴 작업 스레드를 요약하고 업데이트를 생성하세요. 작업 생성 및 할당, 프로젝트 문서 및 보고서 작성과 같은 작업을 실행하세요. 모든 작업은 기존 데이터가 저장된 동일한 작업 공간 내에서 수행됩니다.

댓글에서 팀원처럼 @brain을 멘션하기만 하면 작업 중인 바로 그 자리에서 도움을 받을 수 있습니다.

💡 프로 팁: 대부분의 AI 도구는 지시를 기다립니다. ClickUp 슈퍼 에이전트는 그렇지 않습니다. 슈퍼 에이전트는 작업에 할당하거나, 댓글에 멘션을 달거나, 이벤트를 통해 실행할 수 있는 AI 팀원입니다. 마치 실제 팀원처럼 작동하죠. 작업, 문서, 채팅 전반에 걸쳐 환경 기반, 예약 기반, 트리거 기반 작업을 수행하며, 전체 작업 공간 컨텍스트와 회사 지식을 활용해 자율적으로 행동합니다. 이는 차단 요소 모니터링, 주간 업데이트 생성, 위험 에스컬레이션과 같은 지속적인 일을 매번 수동으로 AI에 프롬프트하지 않고도 위임할 수 있음을 의미합니다. 귀하가 주도하세요. 슈퍼 에이전트가 후속 조치를 처리합니다.

슈퍼 에이전트에 대해 자세히 알아보기 👇🏽

도구 과잉 시대에 ClickUp이 진정으로 두각을 나타내는 이유는 무엇일까요? 바로 Slack, Google Drive, GitHub, Zoom, Salesforce 등 기존에 사용 중인 수백 가지 도구와 완벽하게 연동되기 때문입니다. 기존 시스템을 강제로 교체하는 방식 대신, 모든 것을 통합하는 비즈니스 지휘 센터 역할을 수행합니다.

ClickUp의 주요 기능

ClickUp의 한도

다양한 기능이 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

고급 사용자에게는 모바일 앱보다 데스크톱 환경이 더 우수합니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 피드백:

ClickUp의 유연성이 저희에게 가장 큰 장점입니다. 도구에 맞춰 업무 프로세스를 조정하는 대신, 비즈니스 워크플로우에 맞춰 전체 작업 공간을 맞춤형으로 설정했습니다. 고객 성공, 성장, 운영, 규정 준수, 재무, 기술 부서 전반에 걸쳐 활용하며, 모든 것을 한 곳에 모아 강력한 구조와 가시성을 확보했습니다. 사용자 정의 상태, 필드, 자동화, 대시보드를 통해 온보딩, 규정 준수, 통합, 내부 추적을 원활하게 운영하며 이메일과 후속 조치에 대한 의존성을 크게 줄였습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 도구를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다. 반면 성과가 높은 팀은 도구 세트를 9개 이하로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼은 어떨까요? 통합형 AI 작업 공간인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화를 AI 기반 워크플로우와 함께 단일 플랫폼으로 통합합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, 중요한 일에 집중할 수 있도록 지원합니다. 나머지는 AI가 처리해 드립니다.

2. Jira (애자일 소프트웨어 개발 팀에 최적)

via Atlassian

팀이 소프트웨어를 개발해 생계를 유지한다면, 업무의 확률은 아마 백로그 관리로 시작할 것입니다.

정리되지 않은 스토리가 쌓여가고, 버그와 기능 개발이 경쟁하며, 여러 팀에 걸친 에픽이 존재합니다. 의존성으로 인해 지연될 수 없는 릴리스가 이어집니다. 이런 환경에서는 가벼운 프로젝트 tools가 금방 한계에 부딪힙니다.

하지만 Jira는 애자일 방법론을 따르는 팀을 위한 프로젝트 관리 소프트웨어로 설계되었습니다. 프로젝트 생성 시점부터 모든 것이 백로그, 스프린트, 워크플로우를 중심으로 구조화됩니다. 이러한 경직성은 엔지니어링 팀에게는 강점이 될 수 있습니다. 그러나 이는 동시에 Jira가 사용자 모두가 애자일을 깊이 이해할 때 가장 효과적으로 작동함을 의미합니다.

Jira는 Confluence, Bitbucket, Jira Service Management와 같은 도구와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다. 이 도구들은 소프트웨어 팀을 위한 긴밀하게 통합된 스택을 형성합니다. 단점은? 협업, 문서화, 커뮤니케이션이 단일 작업 공간이 아닌 여러 Atlassian 제품에 걸쳐 이루어지는 경우가 많다는 점입니다.

Jira의 주요 기능

전용 스크럼 및 칸반 보드, 백로그, 스윔레인을 통해 스프린트를 플랜하고 실행하세요

에픽, 버전, 고급 로드맵을 활용해 대규모 일 추적 및 팀 간 가시성 확보

Jira 쿼리 언어(JQL)로 문제를 쿼리하고 보고하여 정밀한 필터링과 인사이트를 확보하세요

내장된 Atlassian Intelligence를 활용하여 문제 요약, 요구사항 기반 테스트 케이스 생성, 자연어 일 검색을 수행하세요.

Jira의 한도

비기술 사용자나 크로스-기능 팀에게는 가파른 학습 곡선

프리미엄 플랜과 마켓플레이스 애드온으로 비용이 급증할 수 있습니다

협업에는 종종 Jira와 추가 Atlassian tools의 연동이 필요합니다

Jira 가격 정책

Free

표준: $9.05/사용자/월

프리미엄: $18.30/사용자/월

기업: 맞춤형 가격

Jira 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (7,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (15,000개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Jira에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

Capterra 리뷰어가 엇갈린 평가를 공유:

모델 버그 추적과 스프린트 계획 수립에 유용합니다. 배포 대기 중인 작업을 확인할 수 있습니다. 칸반 보드는 작업을 '진행 중'에서 '완료됨'으로 쉽게 이동시키는 데 도움이 됩니다… 가끔 로딩 속도가 매우 느립니다. 너무 많은 버튼과 설정으로 혼란스럽습니다. 간단한 워크플로우 설정에도 시간이 너무 많이 걸립니다. 소규모 프로젝트에는 무겁게 느껴집니다.

👀 알고 계셨나요? Jira가 개발자에게 강력하다면, ClickUp은 스프린트, 스토리 포인트, 번다운 차트 등 유사한 애자일 기능을 제공하면서도 조직 전체가 활용할 수 있는 접근성 높은 플랫폼을 제공합니다.

3. Trello (시각적 칸반 스타일 작업 관리에 최적)

via Trello

Trello는 가파른 학습 곡선 없이 직관적이고 시각적인 작업 관리를 원하는 팀의 필수 선택입니다. 핵심은 칸반 보드로, 카드와 열로 구성된 간단한 시스템으로 진행 상황 추적이 포스트잇 옮기듯 쉽습니다.

그 단순함이 바로 Trello의 가장 큰 강점입니다. 그리고 가장 큰 한계이기도 합니다.

업무가 점점 복잡해지면서 팀들은 종종 Trello의 기능을 확장하기 위해 Power-Ups, 자동화 규칙, 통합 기능을 추가하기 시작합니다. 이 시점이 되면, 가볍고 직관적인 시각적 도구로 시작했던 Trello가 특히 보고, 의존성 관리, 팀 간 협업이 필요할 때 한계에 부딪히기 시작합니다.

Trello의 최고의 기능

직관적인 칸반 보드와 드래그 앤 드롭 카드를 사용하여 워크플로우를 즉시 시각화하세요

버틀러의 코딩 불필요한 규칙과 트리거로 일상적인 작업을 자동화하세요

AI로 콘텐츠 생성하여 카드 요약, 체크리스트 작성 또는 아이디어 브레인스토밍을 수행하세요

여러 보드에 카드를 동기화하여 진행 상황을 손쉽게 공유하세요

Trello의 한도

수천 개의 카드가 있는 대형 보드는 관리하기 어려워질 수 있습니다

무료 및 하위 요금제는 자동화 및 맞춤 설정을 제한합니다

복잡한 의존성이나 다층적 프로젝트를 위해 설계되지 않음

Trello 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 6달러

프리미엄: 사용자당 월 12달러

Enterprise: 사용자당 월 17.50달러 (연간 결제)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (13,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 사용자의 후기:

저는 프로젝트 관리 및 작업 관리에 Trello를 사용하는 것을 선호합니다. 여러 작업을 동시에 처리하는 데 도움이 되고 검토하기 쉽기 때문이죠… 때로는 복잡한 프로젝트나 장기 프로젝트를 관리하기 어려울 때가 있습니다.

4. Notion (유연한 문서 및 지식 관리에 최적)

via Notion

목록과 워크플로우에 얽매이는 구조화된 프로젝트 관리 도구와 달리, Notion의 블록 기반 시스템은 원하는 작업 공간을 자유롭게 구성할 수 있게 합니다. 노트 작성, 문서, wiki, 데이터베이스, 달력, 간단한 프로젝트 추적 기능을 하나의 유연한 인터페이스에 통합하여 프로젝트 관리와 지식 관리 시스템을 동시에 제공합니다.

작업과 문서를 연결하는 관계형 데이터베이스를 생성하고, 어떤 보기든 보드나 달력으로 전환하며, 작업이 이루어지는 바로 그곳에 미디어와 파일을 삽입할 수 있습니다.

이러한 유연성에는 장단점이 따릅니다. Notion은 구조를 강요하지 않으므로 복잡한 프로젝트 시스템을 구축하려면 시간과 신중한 설계가 필요합니다. 또한 데이터베이스 뷰와 작업 추적을 지원하지만, 전용 작업 관리 도구처럼 심층적인 자동화나 고급 자원 계획 기능을 기본적으로 제공하지는 않습니다.

Notion의 최고의 기능들

통합 AI 어시스턴트 Notion AI를 활용하여 문서 내에서 직접 글 작성, 연구 요약, 아이디어 브레인스토밍을 수행하세요.

중첩된 페이지, 풍부한 미디어, 협업 편집 기능을 통해 포괄적인 지식 기반을 구축하세요.

Notion 달력으로 작업과 프로젝트를 관리하며 시간을 효율적으로 운영하세요

Notion 커뮤니티가 제작한 수천 개의 템플릿 중 하나를 활용하여 빠르게 시작하세요.

Notion의 한계점

"빈 페이지" 접근법은 신규 사용자에게 부담스러울 수 있으며, 복잡한 시스템을 구축하려면 상당한 시간 투자가 필요합니다.

수천 개의 페이지나 매우 큰 데이터베이스를 가진 작업 공간에서는 성능이 저하될 수 있습니다.

Notion 가격 정책

Free

추가 혜택 : 사용자당 월 12달러

비즈니스 : 사용자당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격

Notion 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (9,200개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (2,600개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Notion에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra의 한 사용자가 공유합니다:

캠페인 아이디어, 클라이언트 노트, 일정을 한곳에 저장할 수 있어 스프레드시트 문서와 막판 혼란을 없앨 수 있었습니다… 복잡한 페이지가 초보자를 부담스럽게 할 수 있다는 점과, 단순한 tools들에 비해 온보딩 과정에 더 많은 논의가 필요하다는 점이 마음에 들지 않습니다.

5. Asana (크로스-기능 팀 협업에 최적)

via Asana

회 사의 전략적 목표와 팀의 일상 업무 간 연결 고리를 찾기 어려우신가요? 업무가 부서별 사일로에서 진행되면 조직 전체의 프로젝트 진행 상황을 명확히 파악하기 어렵습니다. 이러한 불일치는 팀이 바쁘게 움직이면서도 핵심 목표 달성에 기여하지 못하는 비생산적인 업무에 매달리게 합니다.

Asana는 대규모의 크로스-기능적 협업을 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. 독자적인 Work Graph 데이터 모델이 사람, 작업, 목표 간의 관계를 지능적으로 매핑합니다. 그 결과? 리더들은 모든 수준에서 명확한 통찰력을 얻습니다.

AI 기능이 PM 전략을 대체하진 않지만, 인사이트를 요약하고 팀이 계속 전진할 수 있도록 워크플로우 개선점을 제안할 수 있습니다.

Asana의 최고의 기능

포트폴리오 뷰 , 전략적 연계, 실시간 보고를 통해 일을 회사 목표와 연결하세요

노코드 AI 스튜디오로 맞춤형 AI 기반 워크플로우와 자동화를 생성하세요

목록, 보드, 타임라인, 달력, 리소스 계획용 작업량 보기로 업무를 시각화하세요

팀 단위 업무를 고위 경영진의 목표와 연계하고, 고급 대시보드로 진행 상황을 추적하세요.

Asana의 한도

가격은 특히 월별 결제 기준, 입문용 대안들에 비해 상대적으로 높습니다.

문서 + 작업 + 메시지를 위한 단일 작업 공간으로 설계되지 않았으므로 다른 tools에 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

일부 사용자들은 자동 갱신 및 청구 관행에 대한 우려를 보고했습니다.

Asana 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $13.49

고급: $30.49/사용자/월

기업: 맞춤형 가격

Enterprise+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (12,800개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰어에 따르면:

다양한 시각적 보기(리스트, 보드, 타임라인 등)를 통해 우선순위와 마감일을 한눈에 파악하기 쉽습니다. 또한 자동화 및 통합 기능으로 수동 노력을 최소화하고 모든 요소가 동기화되도록 지원합니다…. 타임라인, 목표 설정, 보고 기능 등 고급 도구는 고가 플랜에서만 제공되므로 팀 규모가 커질수록 비용이 증가할 수 있습니다.

6. Monday (맞춤형 워크플로우 자동화에 최적)

팀의 프로세스가 독특하고 기존 프로젝트 관리 도구가 맞지 않는다면, monday가 좋은 선택이 될 수 있습니다. monday의 유연한 Work OS는 다채로운 시각적 보드와 코드 없는 자동화를 통해 광범위한 맞춤형 설정을 제공합니다.

직관적으로 부서 간 업무를 연결하고, 워크플로우에 승인을 내장하며, 반복 가능한 작업을 설정할 수 있습니다. 그러나 모듈형 구성 요소로 다양한 워크플로우를 구축해야 하므로, 명확한 프로세스 설계도가 없는 팀은 실행보다 설계에 시간을 할애할 수 있습니다.

Monday 최고의 기능

상태, 수식, 의존성 등 20가지 이상의 다양한 열 유형을 활용하여 완벽한 보드를 구축하세요

반복 작업을 처리하기 위한 "이 경우, 그러면 저렇게" 자동화 레시피를 생성하세요. 플랜에 따라 다양한 작업 한도가 적용됩니다.

테이블, 칸반, 타임라인, 달력, 차트, 작업량 보기를 전환하여 데이터를 다양한 각도에서 확인하세요.

monday AI 어시스턴트를 활용해 작업을 생성하고, 콘텐츠를 작성하며, 복잡한 수식까지 구축하세요

업무 관리, CRM, 소프트웨어 개발, 고객 서비스 분야를 위한 독립적이면서도 연결 가능한 제품들을 활용하세요.

Monday의 한도

좌석 기반 가격 정책은 일괄 단위(예: 3, 5, 10 좌석 단위)로 판매되므로, 필요하지 않은 좌석에 대한 비용을 지불해야 할 수 있습니다.

게스트 결제 조건은 혼란스러울 수 있으며 예상치 못한 플랜 업그레이드로 이어질 수 있습니다.

Monday 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $14

프로: 사용자당 월 24달러

기업: 맞춤형 가격

monday 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,900개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,500개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Monday에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

G2의 한 사용자가 장단점을 모두 공유합니다:

모든 가능한 옵션을 통해 작업을 관리하고 팀원에게 일을 할당하며 프로세스의 핵심 단계를 정의할 수 있다는 점이 마음에 듭니다… 다만 자동화 기능이 가끔씩 제대로 작동하지 않는 것 같습니다. 성능이 개선되길 바라며, 연결이 끊어질 때마다 관리자에게 알림이 전송되어 각 장애를 관리할 수 있으면 좋겠습니다.

7. Wrike (기업 자원 관리에 최적)

via Wrike

마케팅 또는 크리에이티브 에이전시에서 팀 용량 관리와 혼란스러운 승인 프로세스에 어려움을 겪고 계신가요? 누가 과로 중이고 누가 여유가 있는지 명확히 파악하지 못하면 자원을 효과적으로 배분할 수 없어 번아웃과 프로젝트 지연으로 이어집니다. 크리에이티브 자산에 대한 피드백이 이메일과 채팅 메시지에 흩어져 있어 승인 프로세스가 혼란스러워지고 끝없는 수정 주기들이 발생합니다.

이런 고민이 있다면 Wrike의 자원 관리 및 교정 워크플로우가 도움이 될 수 있습니다. 사용자들은 다중 이해관계자와 결과물 관리를 간소화하는 협업 기능과 대시보드로 Wrike를 선호합니다.

Wrike 최고의 기능

반복적인 작업은 Work Intelligence로 처리하세요. Q&A 보조 기능, 프로젝트 위험 예측, 워크플로우 자동화를 위한 AI 에이전트 등 AI 도구 모음이 포함된 제품군입니다.

팀 업무량을 실시간으로 시각화하여 인력 배치 결정을 내리고 번아웃을 방지하세요.

이미지 마크업 tools를 통해 비디오 및 문서 등 30가지 이상의 크리에이티브 자산을 검토하고 승인하세요.

태그를 작업, 프로젝트, 폴더에 적용하여 다차원적으로 일을 구성하고 유연한 보고를 구현하세요.

Wrike의 한도

복잡성과 가파른 학습 곡선, 특히 대규모 팀을 위한 설정 시

고객 지원 수준은 주로 선택한 요금제에 따라 달라집니다.

경량 또는 임시 프로젝트 추적에는 적합하지 않음

Wrike 가격 정책

Free

팀: 사용자당 월 10달러

Business: 사용자당 월 25달러

기업: 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 책정

Wrike 평가 및 리뷰

G2: 4.2/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (2,800개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Wrike에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰어의 평가를 확인해 보세요:

전반적으로 Wrike 사용 경험은 확실히 3점입니다. 강력하고 분명히 능력이 있지만 사용감이 필요 이상으로 무겁게 느껴집니다. 학습 곡선이 가파르고, 이해한 후에도 일상적인 사용이 다른 플랫폼만큼 직관적이지 않습니다.

전반적으로 Wrike 사용 경험은 확실히 3점입니다. 강력하고 분명히 능력이 있지만 사용감이 필요 이상으로 무겁게 느껴집니다. 학습 곡선이 가파르고, 이해한 후에도 일상적인 사용이 다른 플랫폼만큼 직관적이지 않습니다.

8. Basecamp (간단한 팀 커뮤니케이션 및 프로젝트 관리에 최적)

via Basecamp

Basecamp는 업무에 간결함을 유지하는 접근 방식을 취합니다. 가장 큰 강점은 불필요한 기능이 적고 기본 기능이 잘 구현되었다는 점입니다. 정교한 워크플로우나 심층적인 맞춤형 설정이 필요하지 않은 많은 팀들은 신규 회원이 빠르게 적응하여 해야 할 일을 파악하고 기여를 시작할 수 있다는 점을 높이 평가합니다.

이는 불필요한 기능 없이 명확한 커뮤니케이션과 기본적인 프로젝트 추적만 원하는 소규모 팀이나 에이전시에 이상적입니다.

동시에 이러한 단순함에는 한도가 따릅니다. Basecamp는 현대적인 프로젝트 관리 플랫폼에서 찾아볼 수 있는 작업 의존성, 고급 보고, 네이티브 자동화 빌더 같은 내장 기능을 제공하지 않습니다. 이 플랫폼은 복잡한 프로젝트 포트폴리오나 자동화된 프로세스를 관리하기 위한 것이 아니라 흩어진 이메일 스레드와 임시방편적인 스프레드시트를 대체하기 위해 설계되었습니다.

Basecamp의 주요 기능

산발적인 이메일 체인을 대체하는 메시지 보드로 각 프로젝트별 중앙 집중식 토론 스레드 제공

중요한 마감일과 주요 마일스톤을 추적할 수 있는 공유 프로젝트 달력을 활용하세요

캠프파이어 채팅을 활용하세요. 각 프로젝트 내에서 빠르고 비공식적인 팀 대화를 위한 실시간 채팅 공간입니다.

자동 체크인을 통해 정기적으로 팀원들에게 상태 업데이트를 요청하세요

Basecamp의 한계점

다른 PM 도구에서 제공하는 간트 차트, 시간 추적, 사용자 지정 필드 등 많은 고급 기능이 부족합니다.

팀 용량이나 업무량을 추적할 수 있는 내장형 자원 관리 기능이 없습니다.

복잡하고 다층적인 이니셔티브를 관리하는 조직에는 적합하지 않을 수 있는 평평한 프로젝트 구조

Basecamp 가격 정책

Free

Pro : 사용자당 월 15달러

플러스 무제한: 월 299달러 (연간 결제, 전체 팀 대상)

Basecamp 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (5,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (14,300개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Basecamp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2의 한 사용자는 단순함이 Basecamp의 강점이자 한도라고 느낍니다:

작업, 토론, 파일, 타임라인을 쉽게 찾을 수 있어 불필요한 소통과 반복적인 확인 작업을 줄여줍니다. 프로젝트 관리가 전일제 업무로 변하지 않으면서도 팀이 목표를 일치시키는 데 도움이 됩니다…하지만 고급 보고서 기능, 상세한 작업 의존성 관리, 유연한 보기 옵션이 부족해 대규모 또는 빠르게 움직이는 팀을 관리하기에는 한계가 있습니다.

📚 추천 자료: 최고의 Basecamp 대안들

9. Zoho Projects (예산에 민감한 성장 중인 팀에게 최적)

via Zoho

스타트업이나 소규모 비즈니스에 모든 기능을 갖춘 프로젝트 관리 도구가 필요하신가요? 기업용 수준의 가격 부담이 걱정되시나요?

Zoho Projects는 작업 및 마일스톤 관리, 간트 차트, 시간 추적, 이슈 추적, 보고, 기본 자동화 기능을 비용 효율적인 프로젝트 hub로 통합합니다. 예산이 제한적이고 심층적인 AI 지원이나 포괄적인 작업 공간이 필요하지 않을 때 적합합니다.

Zoho 생태계(50개 이상의 앱 포함)의 일부이기 때문에 팀이 이미 사용하는 채팅 도구, CRM 시스템, 달력 및 기타 앱과도 연결할 수 있습니다. 올인원 플랫폼보다 모듈식 스택을 선호한다면 이는 좋은 장점입니다.

Zoho Projects의 주요 기능

간트 차트에서 작업 의존성과 중요 경로 분석을 통해 시각적 프로젝트 타임라인 생성

내장된 타임시트와 청구서 발행 연동 기능을 통해 청구 가능 시간과 비청구 가능 시간을 기록하세요.

소프트웨어 팀을 위한 버그 및 문제 식별, 추적, 해결 전용 모듈에 접근하세요

Zoho CRM, Zoho Desk, Zoho Books 등 다른 Zoho 앱과 원활하게 연결하세요.

워크플로우 블루프린트와 규칙을 활용해 일상 업무를 자동화하세요

Zoho Projects의 한도

대규모 팀에서는 작업 의존성과 보고 기능이 기본적인 수준으로 느껴질 수 있습니다

고급 포트폴리오 관리 및 AI 인사이트 기능은 제한적입니다

Zoho 프로젝트 가격 정책

Free

프리미엄: 사용자당 월 5달러

Enterprise: 사용자당 월 10달러

Zoho Projects 평가 및 리뷰

G2: 4.3/5 (500개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (840개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho Projects에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

많은 G2 리뷰에서 동일한 의견이 반복됩니다:

작업, 마일스톤, 간트 차트를 통해 업무를 체계적으로 정리해 주는 점이 마음에 듭니다. 진행 상황과 마감일을 한눈에 파악하기 쉽죠. 댓글, 파일 공유, 활동 피드 같은 협업 기능도 모든 것을 한곳에 모아주어 유용합니다… 다만 대규모 또는 복잡한 프로젝트 관리 시 Zoho Projects의 사용자 인터페이스가 다소 복잡하게 느껴지며, 자동화나 의존성 같은 고급 기능은 학습이 필요합니다.

10. Smartsheet (스프레드시트 스타일 프로젝트 추적에 최적)

via Smartsheet

Smartsheet는 스프레드시트의 친숙함과 프로젝트 관리 도구의 구조를 결합합니다. 팀이 스프레드시트가 프로젝트 타임라인 시각화, 워크플로우 자동화, 보고 중앙화 같은 기능을 제공하기를 바란 적이 있다면, Smartsheet가 단일 인터페이스에서 이를 실현해 줍니다.

이 레이아웃은 엑셀 고수들의 진입 장벽을 낮추면서도 강력한 프로젝트 관리 기능을 추가로 제공합니다. 또한 Smartsheet는 다양한 프로젝트 보기(그리드, 달력, 간트, 카드 뷰)를 지원하며, 이를 동일한 기본 시트에 연결하여 플랜과 진행 상황을 항상 동기화 상태로 유지합니다.

Smartsheet의 주요 기능

저코드 자동화 플랫폼을 활용하여 복잡한 크로스-기능적 워크플로우를 구축하세요

FedRAMP Moderate 및 DoD IL4 인증과 같은 정부 등급 보안 승인을 통해 공공 부문 업무에 널리 선택되는 솔루션입니다.

컨트롤 센터를 통해 프로세스를 표준화하고 포트폴리오 수준의 가시성을 확보하세요

👀 알고 계셨나요? 📌 FedRAMP Moderate 등급은 Smartsheet가 미국 연방 정부로부터 중간 영향도 데이터(비밀 분류는 아니지만 강력한 보호가 필요한 정보—예: 내부 기관 운영, 계약자 데이터, 규제 대상 워크플로우)를 처리할 수 있도록 승인받았음을 의미합니다. 📌 DoD IL4(영향도 수준 4)는 Smartsheet가 엄격한 보안 및 접근 통제 하에 통제된 비기밀 정보에 대해 미국 국방부 및 그 계약업체에서 사용 가능함을 의미합니다.

Smartsheet의 한도

수식 구문은 Excel과 달라 고급 사용자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다

매우 많은 행 수(20,000개 이상)가 있는 시트에서는 성능이 저하될 수 있습니다.

프리미엄 기능과 커넥터를 추가하면 총 비용이 크게 증가할 수 있습니다.

Smartsheet 가격 정책

프로: 사용자당 월 12달러

비즈니스: $24/사용자/월

기업: 맞춤형 가격

고급 작업 관리: 맞춤형 가격 책정

Smartsheet 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (21,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (3,400개 이상의 리뷰)

실제 사용자들은 Smartsheet에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 리뷰에서 직접 발췌한 장단점은 다음과 같습니다:

Smartsheet는 실시간 업데이트와 댓글 기능을 통해 유연한 프로젝트 관리와 팀 협업을 지원합니다. 팀 내 작업을 체계적으로 정리하고 필요에 따라 할당할 수 있습니다…Smartsheet 작업의 텍스트 형식 지정 및 탐색은 익숙하지 않은 경우 시간이 많이 소요될 수 있습니다.

📚 추천 자료: 최고의 Smartsheet 대체 솔루션 및 경쟁사

팀에 적합한 ONES.com 대안 선택하기

최적의 ONES.com 대안은 현재 설정이 제한적으로 느껴지는 이유에 따라 달라집니다. 개발 팀은 더 나은 통제력을 위해 Jira를 선호할 수 있으며, 단순함을 추구하는 팀은 Trello나 Basecamp를 선택할 수 있습니다.

하지만 핵심 과제가 컨텍스트 확산—한 tool엔 작업, 다른 tool엔 문서, 또 다른 곳엔 대화, 나중에 추가된 자동화—이라면, ONES.com을 다른 단일 목적 tool로 대체하는 것은 근본적인 문제를 해결하지 못할 것입니다.

이러한 경우 가장 강력한 대안은 일의 전 과정을 통합하는 플랫폼입니다: 계획, 실행, 협업, 자동화, AI까지. ClickUp과 같은 플랫폼이 바로 그 예입니다.

🧠 재미있는 사실: 이미 4백만 개 이상의 팀이 ClickUp을 사용하고 있으며, 약 97%가 ClickUp으로 전환한 후 효율성이 향상되었다고 보고합니다!

연결된 작업 공간이 어떤 느낌인지 경험해보고 싶으신가요? 지금 바로 ClickUp을 무료로 사용해 보세요!

자주 묻는 질문(FAQ)

대부분의 현대적 프로젝트 관리 tools는 CSV 또는 Excel 파일 가져오기 기능을 제공하며, 대규모 팀을 위한 전용 마이그레이션 지원도 일부 제공합니다. ONES.com에서 데이터를 내보낸 후, 새 플랫폼 구조에 필드를 매핑하고 모든 것을 이전하기 전에 단일 프로젝트로 테스트 가져오기를 실행할 수 있습니다.

여러 대안들이 무료 플랜을 제공하지만, 기능, 보안, 지원 측면의 제한으로 인해 일반적으로 기업용으로는 적합하지 않습니다. 무료 플랜은 기업 요구사항을 충족하는 유료 플랜으로 커밋하기 전에 도구의 핵심 기능을 평가하는 데 탁월합니다.

기존 프로젝트 관리 도구는 작업 추적에 중점을 둡니다. AI 기반 도구는 단순한 작업 추적을 넘어 반복 작업을 자동화하고, 지능적인 제안을 제공하며, 정보를 요약하여 시간을 절약해 줍니다. ClickUp Brain과 같은 진정한 컨텍스트 인식 AI는 프로젝트, 문서, 대화 간의 관계를 이해하여 더 관련성 높고 강력한 지원을 제공합니다.

온보딩 시간은 간단한 tool의 경우 며칠에서 복잡한 기업 플랫폼의 경우 몇 주까지 범위가 다양합니다. 가장 좋은 접근 방식은 팀의 가장 큰 문제점을 해결하는 핵심 기능부터 시작한 후, 시간이 지남에 따라 점차 고급 기능을 도입하는 것입니다.