현대적인 블로그 레이아웃을 위한 무료 Figma 블로그 템플릿

매일 인터넷에는 약 750만 개의 새로운 블로그 게시물이 쏟아집니다. 바로 이 규모와 마케터들은 경쟁하고 있습니다.

그러나 많은 사람들이 깔끔하고 전문적인 블로그 레이아웃을 처음부터 디자인하려고 시간을 낭비합니다. 그리고 바로 그곳에서 진짜 문제가 시작됩니다.

단 한 글자도 게시하기 전에 콘텐츠 제작 속도를 늦출 필요가 있을까요? 다양한 고품질 블로그 템플릿을 바로 사용해 보세요! 아래에서 워크플로우에 즉시 적용 가능한 맞춤형 반응형 블로그 레이아웃을 제공하는 무료 Figma 블로그 템플릿을 확인하실 수 있습니다. 또한 보너스로 ClickUp 템플릿도 함께 공유합니다.

블로그를 시작해 보세요.

Free 블로그 템플릿 한눈에 보기

자세한 내용을 살펴보기 전에, 최고의 Figma 블로그 템플릿 몇 가지를 소개합니다. 각 템플릿이 적합한 블로거 유형, 주요 기능, 제공 형식 등을 함께 안내합니다.

Figma 블로그 템플릿이란 무엇인가요?

Figma 블로그 템플릿은 전문적이고 반응형 블로그 페이지를 쉽게 구축할 수 있도록 미리 디자인된 레이아웃입니다. 헤더, 추천 이미지, 사이드바, CTA(행동 유도 버튼) 등을 디자인하기 위한 완성된 구조를 제공합니다.

이 템플릿은 처음부터 디자인하는 수고를 덜어주며 게시하는 모든 글에서 시각적 일관성을 보장합니다.

다양한 템플릿에는 재사용 가능한 UI 키트, 모바일 반응형 프레임, 콘텐츠 블록이 포함되어 있어 다양한 유형의 글에 맞게 드래그, 복제, 수정할 수 있습니다.

긴 편집글, 제품 발표, 간단한 팁 포스트 등 어떤 유형의 블로그를 디자인하든 Figma 블로그 템플릿을 사용하면 잘 디자인된 최종 레이아웃을 더 빠르게 완성할 수 있습니다.

왜 Figma 블로그 템플릿을 사용해야 할까요?

Figma 블로그 템플릿은 시작할 수 있는 견고한 시각적 기반을 제공합니다.

이 템플릿을 사용하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

기본 구조를 유지한 채 브랜드에 맞게 색상, 타이포그래피, 간격 및 구성 요소를 맞춤형으로 설정하세요.

모든 기기에서 원활하게 로드되고 완벽하게 읽히는 반응형 페이지를 쉽게 구축하세요

모든 팀 회원이 동일한 파일에서 일할 수 있어 협업 효율이 향상됩니다

형식이 아닌 콘텐츠에 집중하세요. 이제 제작 파이프라인이 마침내 원활하게 진행됩니다.

최적의 레이아웃을 확정하기 전에 다양한 레이아웃 변형을 빠르게 실험해 보세요.

👀 알고 계셨나요? 블로깅을 통해 측정 가능한 마케팅 성과를 거두는 비즈니스는 약 80%에 달합니다. 하지만 반전은 이렇습니다: 큰 성과는 여전히 드뭅니다. 블로거 중 단 21%만이 자신의 콘텐츠가 '강력한 결과'를 제공한다고 답한 반면, 60%는 '어느 정도 결과'를 제공한다고 답했습니다.

좋은 Figma 블로그 템플릿의 조건은 무엇인가요?

워크플로우에 적합한 Figma 블로그 템플릿을 선택하기 전에, 다음 사항을 확인하세요: 👇

반응형 구조: 선택한 레이아웃이 모든 기기(모바일, 태블릿, 데스크탑)에 적합하도록 하세요.

쉬운 맞춤형 커스터마이징: 블로그 요구사항에 맞춰 색상, 타이포그래피, 간격 및 모든 섹션을 변경할 수 있는 템플릿을 찾아보세요.

재사용 가능한 구성 요소: 버튼, 제목, 저자 박스, 이미지 프레임 등 미리 제작된 블록이 포함된 템플릿을 선택하여 매번 새로 만들 필요가 없습니다.

브랜드 호환성: 미니멀, 대담, 윤리적, 모던 등 브랜드 개성에 맞는 Figma 디자인을 선택하세요.

이미지와 텍스트의 균형: 페이지가 너무 무겁거나 너무 텅 비어 보이지 않도록 템플릿이 시각적 요소와 콘텐츠의 균형을 유지하도록 하세요.

성능 중심의 디자인: 과도하게 복잡하고 코드로 변환하기 어려운 레이아웃은 피하세요. 결국 최종 사이트의 속도를 저하시킬 수 있습니다.

협업에 적합한 구조: 템플릿이 체계적인 레이어 구성, 적절한 명명 규칙, 명확한 그룹화를 갖추고 있는지 확인하세요. 이를 통해 팀원 모두가 각 요소의 위치와 기능을 정확히 파악할 수 있습니다.

확장성: 템플릿이 단일 블로그 게시물뿐만 아니라 향후 생성될 모든 콘텐츠 라이브러리에 적용될 수 있도록 하세요.

📈 마케팅 인사이트: 블로그 게시물은 마케터들이 사용하는 모든 콘텐츠 형식 중 19.47%를 차지합니다. 이는 블로그를 숏폼 비디오, 이미지, 인터뷰에 이어 네 번째로 많이 사용되는 형식으로 만듭니다.

Free Figma 블로그 템플릿

지금 바로 시작해 보세요! 현대적이고 눈길을 사로잡는 블로그 페이지를 위한 Figma 최고의 블로그 템플릿 목록을 소개합니다.

1. Figma 뷰티 블로그 템플릿

Figma 뷰티 블로그 템플릿은 부드러운 파스텔 색상의 신선한 레이아웃으로 뷰티 블로그를 단번에 돋보이게 합니다. 스킨케어 루틴, 메이크업 팁, 제품 리뷰, 인터뷰 기반 스토리를 게시할 때 사용할 수 있으며, 미리 제작된 페이지에 자신의 이미지와 텍스트를 간단히 교체하기만 하면 됩니다.

전체 템플릿은 부드러운 핑크 그라데이션 테마를 기능으로 갖추고 있으며, 미용 및 스킨케어 산업의 미적 감각과 조화를 이룹니다. 브랜드나 개인 스타일에 맞게 폰트, 색상, 레이아웃, 이미지를 자유롭게 맞춤 설정할 수 있습니다.

또한 인기 게시물 탭, 기사 페이지, 내장된 구독 섹션, 그리고 뷰티 콘텐츠를 매거진 스타일 형식으로 쉽게 선보일 수 있는 전용 비디오 하이라이트 섹션을 포함합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

카드 레이아웃으로 모든 게시물을 체계적으로 정리하여 뷰티 스토리를 선보이세요

최적화된 메타 제목, 메타 설명, 읽는 시간 라벨과 함께 글을 게시하세요

내장된 뉴스레터를 통해 독자들이 계속 연결되도록 초대하여 더 많은 이메일 구독자를 확보하세요.

✅ 추천 대상: 간단하면서도 우아한 블로그 레이아웃을 원하는 뷰티 제작자

2. 여행 블로그 Figma 템플릿

방문한 장소에 대한 이야기를 전하는 것을 좋아한다면, 여행 블로그 Figma 템플릿이 좋은 선택입니다. 독자들은 멋진 여행 사진을 추가할 수 있는 대형 히어로 이미지와 다양한 여행지를 탐색할 수 있는 검색 막대로 맞이합니다.

이 템플릿은 '다음에는 어디로 갈까요?'라는 재미있고 테마에 맞는 헤드라인을 통해 독자들이 즉시 블로그 탐색을 시작하도록 유도합니다. 카테고리 슬라이더, 최근 게시물 슬라이더, 구독자 확대를 위한 구독 박스, 방문할 경로나 장소를 강조하는 작은 지도 등 미리 제작된 섹션이 포함되어 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

부드러운 카테고리 슬라이더를 통해 다양한 여행 테마를 표시하여 독자들이 원하는 모험을 쉽게 찾을 수 있도록 지원하세요

추천 탐색 섹션 아래 세련된 이미지 카드로 최고의 스토리를 강조하세요

내장 태그와 사이드바를 활용해 콘텐츠를 체계적으로 구성하여 방문자가 블로그를 쉽게 탐색할 수 있도록 하세요.

✅ 추천 대상: 여행 여정과 목적지 경험을 공유할 수 있는 즉시 사용 가능한 레이아웃을 원하는 여행 블로거 및 사진작가

✈️ 통계 스포트라이트: TGM 글로벌 여행 설문조사에 따르면, 전 세계 여행객의 22%가 새로운 여행지를 발견하기 위해 가장 자주 여행 블로그를 이용한다고 답했습니다. 이는 여행 가이드 및 예약 웹사이트와 함께 주요 발견 채널로 자리매김하고 있음을 의미합니다.

3. Figma 템플릿으로 만드는 개인 블로그 디자인

Figma 개인 블로그 디자인 템플릿은 당신의 사고 리더십 글과 개인 콘텐츠가 자연스럽게 어울리도록 제작되었습니다. 평범한 블록 헤더 대신, 템플릿은 상단 메뉴와 메인 콘텐츠를 구분하는 곡선형 웨이브 디자인을 사용합니다.

상단에는 블로그 이름, 깔끔한 네비게이션 막대, 검색, 테마 토글 버튼, 구독 버튼과 같은 유용한 도구들이 표시됩니다. 이 섹션 바로 아래에는 두 개의 스마트 탭이 있는 글 피드가 위치합니다: 하나는 인기 게시물, 다른 하나는 최근 게시된 글입니다.

각 글 미리보기에는 눈에 띄는 썸네일 이미지와 함께 간단한 설명, 조회수, 게시일, 읽는 시간 등의 세부 정보가 제공됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

프로필 사진과 간단한 소개, 주요 콘텐츠 카테고리를 보여주는 사이드바를 통해 개인적인 정체성을 구축하세요.

소셜 미디어 아이콘을 통해 독자와 쉽게 연결하세요. 이는 온라인 존재감으로의 빠른 링크 역할을 합니다.

기술 콘텐츠를 위한 전용 코드 블록, 적절한 간격의 텍스트, 부드러운 타이포그래피를 활용하여 가독성을 향상시키세요.

간결하면서도 친근하고 부담스럽지 않은 이름과 이메일 양식으로 신규 구독자를 빠르게 확보하세요.

✅ 이상적인 대상: 제작자, 개발자, 작가, 그리고 자신의 이야기와 아이디어를 공유할 스페이스를 원하는 모든 분

4. Veggieble – 레스토랑 푸드 블로그 UI Figma 템플릿

따뜻하고 음식에 대한 사랑을 느낄 수 있는 레스토랑 웹사이트를 구축하고 싶다면, Veggieble – Restaurant Food Blog UI Figma 템플릿이 훌륭한 선택입니다. 홈페이지는 블로그 헤드라인, 생동감 넘치는 음식 사진, 신뢰를 쌓는 섹션을 위해 세심하게 디자인되었습니다.

특별 할인 메뉴를 손쉽게 소개하고, 셰프가 직접 만든 요리를 강조하며, 고객이 즐겨찾는 메뉴를 선보일 수 있습니다. 심지어 요리가 준비되는 과정을 담은 비하인드 비디오까지 공유할 수 있습니다. 이 템플릿에는 레시피와 건강 팁을 위한 전용 섹션도 포함되어 있습니다.

또한 팀 페이지를 통해 셰프와 영양사를 소개할 수 있습니다. 간단한 문의 양식과 통합 지도가 포함된 연락처 페이지로 신속한 소통이 가능합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

즉시 사용 가능한 제품 카드와 가격 태그로 베스트셀러 메뉴를 강조하세요

방문자에게 추가 가치를 제공하기 위해 내장된 BMI 계산기와 같은 웰니스 tools를 선보이세요

레시피, 라이프스타일, 영양 등 다양한 필터로 블로그 게시물을 분류하여 사용자에게 안내하세요.

깔끔한 팀 그리드와 프로필 카드로 영양 전문가와 셰프를 소개하세요

✅ 이상적인 대상: 자연에서 영감을 받은 푸드 웹사이트로 신뢰를 구축하고 전환율을 높이고자 하는 레스토랑, 식사 준비 브랜드, 영양 코치, 푸드 스타트업

📊 팩트 체크: 최고의 성과를 내는 푸드 블로그는 블로깅 분야에서 가장 수익성이 높은 틈새 시장 중 하나로, 월 평균 수입이 9,169달러에 달합니다.

5. 블로그 썸네일 Figma 템플릿

훌륭한 블로그 썸네일은 사용자가 글을 클릭할지 그냥 지나칠지를 결정합니다. 이 블로그 썸네일 Figma 템플릿은 그 부분을 쉽게 만들어줍니다. 레이아웃은 강렬한 타이포그래피, 크고 현대적인 인물 캐릭터 아트, 생동감 넘치는 일러스트레이션을 기능으로 합니다.

메인 디자인은 독자에게 즉시 가시성이 높은 블로그 제목을 추가할 수 있는 대형 헤드라인 영역을 활용합니다. 기하학적 모양과 문자 같은 보조 그래픽이 개성을 더하는 데 도움을 줍니다.

컬러 팔레트도 유연하게 조정 가능합니다. 블로그 스타일에 맞춰 색상을 쉽게 변경하거나 레이아웃을 조정할 수 있습니다. Figma의 모든 것은 편집 가능하므로, 교육, 라이프스타일, 테크, 생산성 등 분야에 따라 텍스트 변경, 이미지 교체, 다양한 시각적 스타일 실험이 가능합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

Figma의 색상 스타일을 활용해 브랜드 컬러를 손쉽게 적용하세요. 모든 썸네일이 브랜드의 시각적 정체성과 일관성을 유지하도록 보장합니다.

사전 구축된 프레임 구조와 함께 모든 썸네일 변형을 체계적으로 정리하세요

필요한 크기로 고품질 썸네일을 내보내세요. 블로그나 소셜 미디어 플랫폼에 바로 업로드할 수 있습니다.

✅ 추천 대상: 클릭률을 높이는 세련되고 임팩트 있는 썸네일을 원하는 블로거, 작가, 교육자 및 콘텐츠 제작자

6. Writing X – 블로그 Figma 템플릿

Writing X Blog Figma 템플릿은 고급스러운 느낌의 콘텐츠 중심 블로그 제작에 적합합니다. SaaS 블로그, 디자인 및 마케팅 블로그, 생산성 가이드, 심지어 편집 웹사이트와 같은 콘텐츠 중심 웹사이트에 가장 잘 어울립니다.

템플릿을 열자마자 모든 페이지, 카테고리, 연락처, 로그인, 구독 버튼 등으로 연결된 검색창을 확인할 수 있습니다. 바로 아래에는 넓은 히어로 레이아웃이 펼쳐져 추천 게시물이 주목받을 수 있도록 구성되어 있습니다.

독서 영역은 넉넉한 여백, 굵은 헤드라인, 가독성 높은 단락 간격, 선택 가능한 사이드바를 제공합니다. 사이드바에는 뉴스레터 구독 박스, 저자 소개, 소셜 아이콘, 인기 글 목록이 포함됩니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

사전 제작된 레이아웃을 활용하여 게시 전 최소한의 편집만으로 콘텐츠 게시를 간소화하세요.

광고와 CTA를 독서 흐름에 자연스럽게 녹아드는 지정된 슬롯에 배치하세요

저자 페이지로 신뢰와 권위를 구축하세요. 약력, 링크, 맞춤형 기사 피드가 완벽하게 구성됩니다.

✅ 이상적인 대상: 명확성과 고품질 콘텐츠를 강조하는 에디토리얼 스타일 블로그 레이아웃을 찾는 블로거, 미디어 작가, 뉴스레터 제작자 또는 SaaS 콘텐츠 팀

💡 전문가 팁: Figma로 블로그를 디자인 중이라면, 게시 후에도 오랫동안 효과를 발휘하는 콘텐츠로 채우는 것이 다음 단계입니다. 장기적인 트래픽을 꾸준히 유도하는 상시 유효 콘텐츠의 예시를 소개합니다.

블로그 제작에 Figma를 사용할 때의 한계점

의심할 여지없이 Figma는 블로그 레이아웃 디자인에 탁월하지만 한도가 있습니다. Figma로 전체 블로그 워크플로우를 구축하기 전에 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

대용량 디자인 파일의 성능 문제: 사용자들은 대용량 파일을 작업할 때 자주 지연, 오류, 심지어 느린 로딩 시간을 경험한다고 보고합니다.

불안정한 인터넷 환경에서의 제한적 사용: 자주 이동하거나 연결 상태가 불안정한 환경에서 일하는 제작자를 위해 플랫폼은 제한적인 오프라인 기능을 제공합니다.

비 디자이너를 위한 학습 곡선: 리뷰어들은 Figma가 초보자 친화적이라고 평가하지만, 마케터나 작가가 직접 블로그 레이아웃을 조정해야 할 때가 있습니다.

긴 텍스트 처리에는 적합하지 않음: 사용자들은 리치 텍스트 처리가 제한적이며 형식이 깨지는 경우가 있다고 보고했습니다. 또한 타이포그래피 제어와 콘텐츠가 많은 긴 디자인의 내보내기 기능에 대한 한도도 보고되었습니다.

Free Plan의 개발자 인계 기능은 한도가 있습니다: 사용자들은 Figma 블로그 디자인을 실제 CMS 사용 가능한 페이지로 전환하는 과정이 유료 플랜에서만 제공되는 개발자 모드(Dev Mode)에 크게 의존한다고 불만을 제기했습니다.

📚 더 읽어보기: 최고의 콘텐츠 마케팅 소프트웨어 플랫폼

대체 Figma 블로그 템플릿

일관되고 고품질의 블로그 콘텐츠를 제작하려면 글쓰기 실력만으로는 부족합니다. 편집팀은 콘텐츠 달력을 조정하고, 작가 배정을 관리하며, SEO 체크리스트를 유지하고, 모든 게시물이 동일한 품질 기준을 따르도록 보장해야 합니다. 이 모든 작업을 수행하면서 동시에 제작 단계가 다른 여러 글을 동시에 처리해야 합니다.

바로 그 점에서 ClickUp이 빛을 발합니다. 모든 업무 애플리케이션, 데이터, 워크플로우를 통합하는 세계 최초의 통합 AI 작업 공간입니다.

필요한 모든 것을, 필요한 바로 그 자리에서, ClickUp 안에서 얻으세요.

단일 공간에서 블로그를 운영할 수 있도록 미리 준비된 워크플로우, 콘텐츠 달력, SEO 체크리스트, 작업 구조를 제공합니다. 모든 기능은 AI로 구동되어 개요 초안 작성, 개선 사항 제안, 반복 작업 자동화를 지원합니다.

결국 ClickUp은 모든 형태의 업무 분산을 제거하여 100% 맥락을 제공합니다. 따라서 귀하의 블로그 템플릿은 단순한 정적 문서가 아닌, 실제 콘텐츠 제작, 작가 배정, 게시 일정과 연결된 살아있는 워크플로우입니다.

이제 Figma 디자인 템플릿의 워크플로우 중심 대안으로 활용할 수 있는 최고의 ClickUp 블로그 템플릿 몇 가지를 살펴보겠습니다.

1. ClickUp 블로그 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 템플릿을 사용하여 시각적으로 풍부한 여행 블로그를 손쉽게 제작하세요.

ClickUp 블로그 템플릿은 여행, 블로깅, 개인 블로그, 관광, 뉴스, 매거진 등 모든 유형의 블로그에 활용 가능한 즉시 사용 가능한 블로그 구조입니다.

블로그 상단에는 독자의 시선을 단번에 사로잡는 매력적인 서문과 함께 블로그 제목을 작성할 수 있는 히어로 섹션이 있습니다. 바로 옆에는 블로그 저자 크레딧, 게시 날짜, 간단한 연락처 정보를 기재할 수 있는 스페이스가 마련되어 있습니다.

이후 레이아웃은 블로그의 서론과 본문을 작성하도록 안내합니다. 콘텐츠를 정의된 섹션으로 나누고 각 섹션에 다양한 사진과 일러스트를 추가하여 더욱 매력적으로 만들 수 있습니다. 마지막으로 요약, CTA 버튼 또는 다른 블로그로의 내부 링크를 추가할 스페이스가 마련되어 있어 참여도를 높이는 데 완벽합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

후크 → 소개 → 핵심 콘텐츠 → CTA → 댓글로 자연스럽게 이끄는 글쓰기 흐름을 간소화하세요.

하이라이트, 팁, 비교, 또는 특집 기사를 작성할 수 있는 미리 제작된 스토리텔링 섹션을 활용하세요.

모든 게시물 끝에 내장된 댓글, 소셜 공유, 독자 피드백 영역으로 독자 참여도를 높여보세요.

✅ 이상적인 대상: 긴 콘텐츠를 매력적이고 출판물 수준의 기사로 변환해주는 즉시 사용 가능한 블로그 레이아웃을 원하는 작가, 블로거, 마케터 및 제작자

💡 전문가 팁: 작업 공간이 여러분을 완벽히 이해하고 작업의 맥락을 100% 파악한다면 콘텐츠 워크플로우 설정은 아주 간단해집니다. ClickUp Brain은 ClickUp 내에 직접 구축된 AI 어시스턴트로, 도구를 전환할 필요 없이 콘텐츠를 조사하고 작성하는 데 도움을 줍니다. 맞춤형 프롬프트를 통해 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다: 몇 초 만에 SEO 최적화된 블로그 개요 생성

키워드를 완벽하게 작성된 블로그 기획서로 전환하세요

콘텐츠 아이디어를 더 빠르게 브레인스토밍하세요

일관된 브랜드 톤으로 섹션을 재작성하거나 확장하세요

작업이나 문서 내에서 바로 전체 글을 초안 작성하세요

ClickUp 작업 공간에서 바로 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 모델을 이용하세요. ClickUp Brain으로 블로그 개요, 경쟁사 분석, 메타 설명 등을 생성하세요. 저희 팀은 매일 ClickUp Brain을 활용해 콘텐츠를 효율적으로 확장합니다 (네, 매월 150개 이상의 블로그 게시물을 발행합니다).

2. ClickUp 블로그 플래너 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 플래너 템플릿으로 블로그 제작의 모든 단계를 플랜하고, 정리하며, 추적하세요.

블로그 콘텐츠 제작 전반을 관리할 견고한 지휘 센터가 필요하다면 ClickUp 블로그 플래너 템플릿이 바로 그 해답입니다. ClickUp 내에 구축된 소형 편집용 CMS처럼 작동하며, '방법 가이드', '비디오 블로그', '게스트 블로그', '개인 이야기' 등 블로그 유형별로 모든 아이디어를 체계적으로 분류합니다.

ClickUp 칸반 보드 보기를 통해 블로그 작성 프로세스 전체를 한눈에 파악하세요. 조사와 개요 작성부터 게시 및 프로모션까지 모든 단계를 드래그 앤 드롭으로 관리할 수 있습니다. 수정 요청이 들어오면 전용 수정 추적기가 어떤 블로그가 대기 중인지, 승인되었는지, 아직 수정이 필요한지 보여줍니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

마감일, 게시일, 작성 단계, 승인 상태, 담당 작가, 주제별로 모든 블로그 작업을 명확한 가시성으로 추적하세요.

ClickUp 달력 보기를 활용하여 한 달 전체를 명확하게 파악하고, 게시 빈도를 관리하며 다가오는 캠페인이나 출시 일정에 맞춰 일정을 조정하세요.

블로그 유형과 주제부터 마감일, 승인, 미디어 자산에 이르기까지 전체 콘텐츠 워크플로우를 사용자 지정 필드로 매핑하여 모든 세부 사항을 체계적으로 관리하세요.

✅ 이상적인 대상: 블로깅 워크플로우에 체계성과 속도를 더해주는 전문적인 콘텐츠 기획 시스템을 원하는 콘텐츠 팀, 블로거, 에디터, 에이전시 및 마케터

ClickUp 사용자가 플랫폼 내에서 블로그 게시물을 관리하는 것에 대해 이렇게 말합니다:

마케팅 에이전시에서 일하는 저에게 ClickUp의 협업 기능은 매우 유용합니다. 이 플랫폼을 통해 동료들과 서로의 작업 현황을 정확히 파악할 수 있어 팀 협업과 소통이 크게 개선되었습니다. 이 기능 덕분에 블로그 게시물 관리와 작업 과정의 각 단계를 모두가 일관되게 이해할 수 있습니다. 서로의 진행 상황을 투명하게 추적할 수 있는 점이 ClickUp 사용의 가장 큰 장점이라고 생각합니다.

마케팅 에이전시에서 일하는 저에게 ClickUp의 협업 기능은 매우 유용합니다. 이 플랫폼을 통해 동료들과 서로의 작업 현황을 정확히 파악할 수 있어 팀 협업과 소통이 크게 개선되었습니다. 이 기능 덕분에 블로그 게시물 관리와 작업 과정의 각 단계를 모두가 일관되게 이해할 수 있습니다. 서로의 진행 상황을 투명하게 추적할 수 있는 점이 ClickUp 사용의 가장 큰 장점이라고 생각합니다.

💡 프로 팁: ClickUp 블로그 템플릿은 문서 스타일 템플릿이므로, 전문적이고 완성도 높은 블로그 게시까지 이미 절반은 해결된 셈입니다. ClickUp Docs를 사용하면 콘텐츠를 살아있는 작업 공간처럼 다룰 수 있습니다. ClickUp 문서를 사용하면 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다: 방해받지 않는 글쓰기 환경

실시간 협업

쉬운 버전 관리

즉각적인 게시 워크플로우 인라인 코멘트를 추가하고, 피드백을 위해 팀원을 태그하고, 참조 링크를 첨부하고, 이미지를 원활하게 삽입할 수 있으며, 심지어 한 번의 클릭으로 초안을 작업으로 전환할 수도 있습니다. ClickUp Docs로 완벽한 블로그를 제작하세요 가장 멋진 점은? 배너, 색상 콜아웃, 구분선, 중첩 페이지, 고급 형식 등을 활용해 실제 웹페이지처럼 블로그를 스타일링할 수 있어 글이 프리미엄급으로 느껴지고 독자에게 최적화된 모습을 연출할 수 있다는 것입니다.

3. ClickUp 블로그 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 관리 템플릿으로 대량 블로그 제작을 효율적으로 관리하세요

ClickUp 블로그 관리 템플릿은 아이디어 구상부터 게시까지 전체 블로그 워크플로우를 체계적으로 관리하는 스마트한 3단계 목록 시스템을 제공합니다. 하나의 목록은 접수된 블로그 요청을, 다른 하나는 작성 및 승인 과정에 있는 활성 게시물을, 마지막 하나는 디자이너가 썸네일과 그래픽을 추적할 수 있도록 구성됩니다.

이 템플릿의 진정한 가치는 대용량 콘텐츠 관리 방식에 있습니다. 예시로, 상태별 또는 채널별(웹사이트, LinkedIn, Instagram, YouTube)로 그룹화된 칸반 보드에서 블로그 작업을 드래그할 수 있습니다.

또한 달력 및 타임라인 보기로 게시 일정을 한눈에 파악하세요. 디자이너와 작가는 서로 방해받지 않고 병렬 작업이 가능합니다. 자산을 위한 별도의 워크플로우(컨셉 → 검토 중 → 승인됨)가 제공되기 때문입니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

내장된 블로그 요청 양식 으로 모든 콘텐츠 아이디어를 손쉽게 포착하고 자동으로 작업을 생성하세요.

채널 기반 타임라인 계획을 활용하여 웹사이트, 소셜 미디어, 뉴스레터 게시물을 하나의 스크롤 가능한 달력에 매핑하세요.

ClickUp 자동화 기능을 활용하여 승인된 아이디어를 수동 분류 없이 바로 생산 단계로 이동시키세요.

카테고리, 게시일, 에디터, 채널, 최종 블로그 URL까지 사용자 지정 필드로 블로그의 전체 컨텍스트를 확인하세요.

✅ 이상적인 대상: 여러 채널에 걸쳐 콘텐츠를 기획, 작성, 검토 및 게시하기 위한 중앙 집중식 자동화 시각 시스템을 원하는 팀 또는 제작자

📮 ClickUp 인사이트: 성과가 낮은 팀은 15개 이상의 tools를 동시에 사용하는 경우가 4배 더 많습니다 반면, 성과가 높은 팀은 도구 세트의 한도를 9개 이하 플랫폼으로 제한하여 효율성을 유지합니다. 그렇다면 단일 플랫폼을 사용하는 것은 어떨까요? 업무를 위한 올인원 앱인 ClickUp은 작업, 프로젝트, 문서, 위키, 채팅, 통화를 단일 플랫폼으로 통합하며, AI 기반 워크플로우를 완벽하게 지원합니다. 더 스마트하게 일할 준비가 되셨나요? ClickUp은 모든 팀에 적합하며 업무를 가시화하고, AI가 나머지를 처리하는 동안 중요한 일에 집중할 수 있게 해줍니다.

4. ClickUp 블로그 데이터베이스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 데이터베이스 템플릿으로 모든 블로그 게시물의 라이프사이클을 추적하세요.

ClickUp 블로그 데이터베이스 템플릿은 모든 블로그 게시물에 상태와 명확한 다음 단계가 지정된 완벽한 블로그 데이터베이스입니다. 블로그 게시물이 단순한 아이디어인지, 진행 중인지, 이미 게시되었는지 여부와 함께 모든 필수 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

초안 링크, 게시된 URL, 담당자, 카테고리, 진행 단계 등을 입력할 수 있는 열이 마련되어 있습니다. 스프레드시트처럼 상세하게 관리하려면 목록 보기를 활용하세요. 게시됨, 진행 중, 업데이트 필요 등 제작 상태별로 블로그를 정렬하여 확인할 수 있습니다.

주간 검토 회의나 콘텐츠 감사에 이상적입니다. 개별 카드를 열지 않고도 목록에서 바로 작업을 확장하고, 메타데이터를 확인하며, 필드를 업데이트하거나 마감일을 할당할 수 있기 때문입니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

유형, 주제, 팀 회원별로 게시물을 정리하여 적절한 일이 적절한 사람에게 배정되도록 하세요.

각 블로그 작업 내부에 직접 내장된 댓글 및 태그 기능을 통해 손쉽게 협업하세요.

콘텐츠 버킷을 더 스마트하게 플랜하세요: 게시물을 스토리, 가이드, 튜토리얼 또는 SEO 리스트형 콘텐츠로 그룹화하고 전략 세션 중 즉시 필터링하세요.

게시물 업데이트나 최적화가 필요한 부분을 가시적으로 표시하여 장기적인 품질과 SEO를 유지하세요.

✅ 이상적인 대상: 아이디어 구상부터 게시 후 관리까지 모든 블로그 게시물을 완벽하게 추적하는 데이터베이스 스타일 워크플로우를 원하는 콘텐츠 제작자 및 관리자

📚 더 알아보기: 블로그 관리를 한 단계 업그레이드하고 싶으신가요? 콘텐츠 데이터베이스 구축 방법(템플릿 포함) 가이드를 확인해 보세요.

5. ClickUp 블로그 시작 방법 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 '블로그 시작하기 템플릿'을 활용해 첫 블로그를 시작하는 명확한 단계별 체크리스트를 따르세요.

블로그를 처음 시작하거나 자신만의 사이트를 만들고자 하는 분이라면 ClickUp의 '블로그 시작하기 템플릿'이 완벽한 선택입니다. 이 템플릿은 블로그 이름, 소유자 정보, 블로그 생성 후 연결될 웹사이트 링크 등 기본 사항부터 시작합니다.

스크롤을 더 내리면 블로그를 성공적으로 론칭하는 데 필요한 주요 단계별 하위 작업 목록이 제공됩니다. 여기에는 플랫폼 선택, 호스팅 제공자 선택, 블로그 이름 및 도메인 생성, 웹사이트 디자인, 콘텐츠 전략 수립, 첫 글 작성, 마케팅 및 수익화까지 포함됩니다.

또한 하위 작업을 완료할 때마다 자동으로 진행률을 계산하는 두 개의 동적 진행률 막대를 사용할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

큰 단계를 간단한 체크리스트로 나누어 로고 제작, 분석 도구 설정, 경쟁사 조사, 블로그 주제 개요 작성과 같은 작은 작업을 놓치지 않도록 하세요.

브랜드 파일, 스크린샷, 개요, 크리에이티브 리소스를 위한 첨부 파일 섹션으로 모든 블로그 자산을 한곳에 모아 관리하세요.

소유권, 웹사이트 링크, 진행 상황, 일정, 카테고리 등을 위한 사용자 지정 필드를 활용하여 모든 중요한 세부 사항을 포착하세요.

✅ 이상적인 대상: 혼란 없이 명확하게 블로그를 시작할 수 있는 단계별 워크플로우를 원하는 제작자 및 초보자

📚 더 알아보기: 콘텐츠 생성 과정을 지원하고 더 빠르게 성장하는 데 도움이 되는 가장 유용한 블로깅 tools를 확인해 보세요.

6. ClickUp 신규 블로그 포스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 새 블로그 게시물 템플릿으로 글쓰기 워크플로우를 간소화하세요

ClickUp 신규 블로그 포스트 템플릿은 작성하는 모든 글을 위한 프로젝트 관리 역할을 합니다. 새 블로그 포스트의 기획, 작성, 게시, 프로모션을 위한 완벽한 워크플로우를 제공합니다. 작업 패널에서 블로그 상태 설정, 시작 날짜 및 마감일 추가, 소요 시간 추정, 팀원 배정, 심지어 시간 추적 기능 활성화까지 가능합니다.

이 템플릿을 진정으로 차별화하는 것은 내장된 10단계 블로그 작성 가이드입니다. 이 가이드는 특히 초보 작가를 대상으로 일관된 글쓰기 과정을 안내하여 막히는 일이 없도록 하고 항상 다음에 무엇을 해야 할지 알 수 있게 합니다.

블로그 카테고리, 초안 링크, 최종 버전, 퍼널 단계, 출시일, 게시물 URL, 진행률 막대 등 세부 정보를 위한 사용자 지정 필드로 중요한 정보가 누락되지 않습니다. 간단히 말해, TOFU/MOFU/BOFU부터 SEO 태그, 초안 링크에 이르기까지 콘텐츠 팀이 필요로 하는 모든 것을 포괄합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

내장된 콘텐츠 파이프라인으로 체계적으로 관리하세요. 초안 → 작성 → 게시 → 크로스 플랫폼 배포 단계별로 담당자와 마감일이 지정되어 진행을 안내합니다.

SEO, 편집 또는 브랜드 톤을 위한 맞춤형 체크리스트를 생성하여 모든 게시물이 팀의 품질 기준을 충족하도록 하세요.

디자인, 스크린샷, PDF, 키워드 연구, 초안 파일 등을 위한 첨부 파일 슬롯을 활용하여 모든 자산을 한곳에 보관하세요.

✅ 이상적인 대상: 콘텐츠 작가, SaaS 마케터, 블로거, 에이전시, 그리고 모든 블로그 포스트를 계획, 작성, 게시, 프로모션하기 위한 반복 가능하고 추적 가능한 시스템이 필요한 팀

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp BrainGPT는 새로운 블로그 포스트 템플릿을 손이 필요 없는 AI 기반 글쓰기 조종석으로 바꿔줍니다. 모든 개요를 직접 입력하거나 수동으로 업데이트하는 대신, 아이디어를 말로 표현하기만 하면 Talk to Text가 음성을 ClickUp 문서나 작업 설명 내의 형식화된 콘텐츠로 변환해 줍니다. ClickUp BrainGPT의 Talk To Text로 블로그 아이디어를 음성으로 입력하세요 즉, 워크플로우를 중단하지 않고도 제목을 구상하고, 소개 문단을 작성하며, SEO 관련 노트를 추가하거나 에디터에게 변경 사항을 설명할 수 있습니다. 마치 ClickUp 안에서 음성 인식 에디터와 프로젝트 관리자가 곁에서 함께 일하는 것과 같습니다. ⭐ 보너스: BrainGPT에서 직접 ChatGPT, Claude, Gemini 같은 프리미엄 AI 모델을 활용하여 문단을 재구성하고, 독자의 관심을 끄는 문구를 다듬으며, SEO 최적화된 제목을 생성하세요.

📚 더 읽어보기: 시도해볼 만한 최고의 AI 블로그 작성 도구

7. ClickUp AI 프롬프트 및 블로그 포스트 템플릿 가이드

무료 템플릿 받기 ClickUp AI 프롬프트 및 블로그 포스트 템플릿 가이드로 고품질 글을 더 빠르게 생성하세요.

블로그 콘텐츠 생성에 AI를 활용하는 것은 이제 흔한 일이지만, 효과적으로 사용하는 경우는 여전히 드뭅니다. ClickUp AI 프롬프트 및 블로그 포스트 템플릿 가이드는 ClickUp Brain으로 전체 블로그 포스트를 작성하는 데 도움이 되는 간단한 문서 스타일 템플릿을 제공함으로써 그 격차를 해소합니다.

먼저 모든 아이디어, 키워드, 예시, 참고 자료를 쏟아내어 Brain이 일할 적절한 맥락을 제공하세요. 맥락이 준비되면 내장된 블로그 프레임워크를 붙여넣기하고, 원하는 어조와 창의적인 스타일을 선택할 수 있습니다.

그런 다음 ClickUp Brain이 제목, 메타 설명, 서론, 주요 섹션, 결론까지 완벽한 초안을 생성해 드립니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

ClickUp Brain에 프롬프트를 보내 원하는 방식으로 블로그를 구성하는 완벽한 제목, 헤더, 예시 및 CTA를 얻으세요.

글쓰기의 모든 단계에서 ClickUp Brain 사용법을 보여주는 단계별 지침과 스크린샷을 따라 간단한 워크플로우를 경험하세요.

프롬프트부터 구조, 편집 도구까지 모든 것이 단일 ClickUp 문서 내에 미리 설정되어 있으므로 방해받지 않고 일하세요.

✅ 이상적인 대상: 블로거, SaaS 작가, 콘텐츠 팀, 그리고 품질을 저하시키지 않으면서 AI를 활용해 빠르고 고품질의 블로그를 작성하고자 하는 모든 분

🎁 보너스: ClickUp Brain을 활용해 블로그 글을 더 빠르게 작성하고 다듬는 방법을 이 비디오에서 확인하세요:

8. ClickUp 소셜 미디어 블로그 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 블로그 템플릿으로 다중 플랫폼 콘텐츠를 체계적으로 관리하세요.

전 세계 52억 4천만 명 이상의 소셜 미디어 사용자가 있고, 하루 2시간 이상 스크롤하는 사용자들이 존재하는 만큼, 산만한 소셜 미디어 콘텐츠 워크플로우는 더 이상 용납될 수 없습니다.

ClickUp 소셜 미디어 블로그 템플릿은 모든 소셜 미디어 게시물 아이디어, 초안, 디자인, 검토 내용 및 게시 일정을 관리할 수 있는 단일 대시보드를 제공합니다. 작성자, 블로그 유형, 소셜 미디어 채널, 단계, 디자이너 등으로 각 블로그를 태그하여 중앙 편집 데이터베이스로 활용할 수 있습니다.

글을 추가하면 워크플로우가 완전히 시각적으로 전환됩니다. 보드 보기는 아이디어, 리서치, 초안, 콘텐츠, 비주얼, QA, 게시 단계로 전체 포스트 타임라인을 구성합니다. 작업을 진행하는 것은 각 카드를 다음 단계로 드래그하는 것만큼 간단합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

드래그 앤 드롭 보기로 게시 일정을 손쉽게 플랜하세요. 각 게시물이 정확히 언제 공개되는지 보여줍니다.

ClickUp 테이블 보기를 통해 게시일, 페이지 뷰, 댓글, 소셜 공유 횟수 등을 기록하며 성과를 추적하세요.

마감일, 메트릭, 최종 URL 등을 위한 사용자 지정 필드로 모든 세부 사항을 포착하세요.

작업은 블로그 단계별로 그룹화되며 세 가지 검토 필드(초안 승인, 콘텐츠 승인, 시각적 승인)를 강조 표시합니다.

✅ 이상적인 대상: 소셜 미디어에 꾸준히 게시하고 성과를 쉽게 추적하고자 하는 소셜 미디어 관리자 및 콘텐츠 팀

📚 더 읽어보기: AI로 강화된 스마트 콘텐츠 협업 플랫폼

9. ClickUp 블로그 편집 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 블로그 편집 달력 템플릿으로 전체 콘텐츠 파이프라인을 시각화하세요

ClickUp 블로그 편집 캘린더 템플릿은 모든 블로그와 관련 활동을 추적할 수 있도록 설계되었습니다. 게시 일정을 하나씩 설정하고 달력 보기에서 간단한 드래그 앤 드롭으로 조정할 수 있습니다.

일정을 더 넓게 또는 좁게 보기 위해서는 클릭 한 번으로 주간, 월간 또는 맞춤형 기간 간 전환할 수 있습니다. 블로그 단계, 게시 날짜, 채널, 초안 링크, 그래픽, 디자인 승인, 카피 승인, 최종 블로그 링크 등의 필드를 통해 여러 작업을 열지 않고도 모든 세부 사항을 확인할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

스윔레인 기능을 통해 각 블로그가 워크플로우에서 어디에 위치하는지, 얼마나 시급한지 우선순위를 확인하세요.

각 카드 내에서 그래픽, 썸네일, 초안 링크의 시각적 미리보기를 통해 모든 작업을 한눈에 확인하세요.

최종 블로그 링크 필드에 게시된 모든 글의 실시간 URL을 저장하여 영구 아카이브를 구축하세요. 이렇게 하면 전체 콘텐츠 기록에 쉽게 접근할 수 있습니다.

✅ 이상적인 대상: 일관된 블로그 게시 워크플로우를 원하는 콘텐츠 팀

💡 전문가 팁: 블로그 성과를 명확히 파악하고 싶다면 ClickUp 대시보드가 추측을 줄여줍니다. 모든 중요한 콘텐츠 활동을 한 화면에 모아 잘 작동하는 부분과 주의가 필요한 부분을 한눈에 확인할 수 있습니다. ClickUp 대시보드를 활용하여 팀원들에게 목표와 작업에 대한 체계적인 보기를 제공하세요.

10. ClickUp 게시 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 게시 달력 템플릿으로 다양한 형식의 콘텐츠를 계획하고 체계적으로 관리하세요.

ClickUp 게시물 일정 템플릿을 사용하면 소셜 미디어 채널 전반에 걸쳐 게시하는 모든 콘텐츠를 한눈에 볼 수 있습니다. 각 게시물은 작업 카드 형태로 표시되며, 연구, 콘텐츠 작성, 디자인, 승인, 게시 단계를 나타내는 색상 코드 헤더가 적용됩니다.

보드 보기는 각 게시물과 함께 게시될 실제 미디어(예: 이미지)까지 표시하므로, 게시물을 보다 생생하게 시각화할 수 있습니다.

또한 형식별 콘텐츠 전략을 파악하려면 게시물을 블로그 글, 웹사이트 콘텐츠, 라이브 비디오, 캐러셀, 링크 등으로 분류하여 콘텐츠 구성의 균형 상태를 빠르게 확인할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

게시일 을 추가하는 순간 게시물을 오늘, 내일, 금요일, 미래로 자동 분류하여 일정을 체계적으로 관리하세요.

색상 코드화된 월별 달력으로 콘텐츠 공백과 과부하를 명확히 파악하고, 정확히 어디를 조정해야 하는지 보여줍니다.

모든 게시물의 스타일과 형식을 안내하는 내장형 브랜드 북으로 톤과 비주얼을 일관되게 유지하세요.

✅ 이상적인 대상: 소셜 미디어 매니저 및 제작자로, 여러 소셜 미디어 플랫폼에 걸쳐 일관되게 콘텐츠를 계획하고 게시할 수 있는 마감일을 지키는 방법이 필요한 분들

⚡ 템플릿 아카이브: 소셜 미디어용 무료 콘텐츠 달력 템플릿

11. ClickUp 콘텐츠 발행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 게시 플랜 템플릿을 사용하여 시각적 월간 달력으로 모든 콘텐츠를 계획하고 일정을 관리하세요.

ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿을 활용하면 콘텐츠 제작 및 게시가 훨씬 수월해집니다. 모든 콘텐츠 아이디어를 작업으로 기록하고 긴급, 중요, 보통, 낮음과 같은 우선순위별로 자동 분류해 줍니다.

각 작업마다 취한 조치, 목적, 콘텐츠 유형, 콘텐츠 기둥, 대상 고객, 키워드, 필요한 자산 등의 세부 정보를 추가하여 콘텐츠 정보를 표시할 수 있습니다. 동일한 작업을 전체 달력 형식으로 볼 수 있으며, 여기서 콘텐츠를 쉽게 드래그 앤 드롭하여 마감일을 조정할 수 있습니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

단일 아이디어를 포스트 + 스토리 + 블로그 + 인포그래픽으로 동시에 활용할 수 있는 다중 태그 콘텐츠 유형 시스템을 확보하세요.

콘텐츠 유형, 핵심 주제, 필요한 자산, 승인 상태별로 색상 코드 태그를 사용하여 작업 진행 상황을 추적하세요. 개별 작업을 열지 않고도 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

긴급 작업 영역 바로 아래에 새 아이디어를 추가하라는 알림이 포함된 내장형 빠른 팁으로 일 속도를 높이세요.

✅ 이상적인 대상: 브레인스토밍부터 게시까지 모든 아이디어를 관리하는 체계적인 콘텐츠 게시 시스템을 원하는 팀 또는 제작자

⚡ 템플릿 아카이브: 아이디어, 초안, 마감일, 승인 과정이 여기저기 흩어져 있을 때 일관된 콘텐츠 엔진을 구축하는 것은 어렵습니다. 탄탄한 콘텐츠 플랜은 팀원들에게 무엇을 제작할지, 언제 게시할지, 각 콘텐츠가 마케팅 목표에 어떻게 기여하는지에 대한 명확성을 제공합니다. 저희가 엄선한 콘텐츠 플랜 템플릿 목록은 다음과 같은 콘텐츠 플랜을 선택하는 데 도움을 주어 이 과정을 더욱 원활하게 만듭니다: 전체 콘텐츠 파이프라인을 간단하고 따라하기 쉬운 단계로 구성합니다.

주제와 대상 고객, 그리고 적합한 배포 채널을 더 쉽게 매칭할 수 있도록 지원합니다.

마감일과 담당자를 일관되게 관리하여 팀이 게시 일정을 절대 놓치지 않도록 합니다

12. ClickUp 웹 콘텐츠 제작 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 웹 콘텐츠 제작 템플릿으로 글쓰기 파이프라인의 모든 단계를 관리하세요.

여러 클라이언트나 채널을 위한 콘텐츠를 제작 중이신가요? 그렇다면 ClickUp 웹 콘텐츠 제작 템플릿이 필요합니다. 이 템플릿에는 디자인 카테고리와 진행 상황이라는 두 가지 핵심 필드가 포함되어 있습니다. 디자인 카테고리를 통해 랜딩 페이지, 블로그 게시물, 웹 카피 등 콘텐츠 유형을 그룹화할 수 있습니다.

진행률 막대는 자동 업데이트되어 각 작업의 진행 상태를 정확히 보여줍니다. 하위 작업에 따라 자동으로 업데이트되므로, 어떤 작업의 상태도 한눈에 쉽게 확인할 수 있습니다.

이 템플릿의 핵심은 연구 및 작성부터 변경, 수정, 스키마에 이르기까지 모든 것을 아우르는 7개 하위 작업 파이프라인입니다. 각 하위 작업은 콘텐츠 생성의 주요 마일스톤을 나타내며, 관련자 모두가 프로세스를 투명하게 파악하고 추적할 수 있도록 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

온페이지 SEO, 형식 설정, 내부 링크, 교정 또는 이미지 최적화를 위한 상세한 마이크로 체크리스트를 구축하세요.

브리프, 스크린샷, 참고 자료, 브랜드 문서 등을 위한 첨부 파일 섹션으로 모든 것을 한곳에 통합하세요.

하위 작업에 마감일이 설정되지 않았을 때 자동 경고 아이콘으로 지연을 조기에 파악하세요

✅ 이상적인 대상: 연구, 작성, 승인, 수정, SEO 작업 등이 가시성이나 마감일을 놓치지 않고 동기화되어 진행되어야 하는 다단계 콘텐츠 파이프라인을 관리하는 에이전시 및 팀

⚡ 템플릿 아카이브: 콘텐츠 계획을 효율화하는 무료 콘텐츠 전략 플랜 템플릿

13. ClickUp SEO 콘텐츠 브리프 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SEO 콘텐츠 브리프 템플릿으로 상세하고 SEO 최적화된 콘텐츠 플랜을 수립하세요.

검색 엔진 최적화를 통해 콘텐츠 순위를 높이는 것은 SEO 콘텐츠를 완성하는 첫걸음입니다. ClickUp SEO 콘텐츠 브리프 템플릿은 전체 SEO 워크플로우를 하나의 체계적인 문서로 통합합니다.

글의 소유자, 기여자, 승인자를 태그하여 모두가 처음부터 자신의 역할을 알 수 있습니다. 작성자는 클릭 가능한 제목, SEO 제목 태그, 메타 설명 등 검색 결과 페이지(SERP)에 노출되는 정확한 요소들을 제공받습니다.

대상 고객 테이블은 연령, 교육 수준, 직업, 소득 및 행동 통찰력을 포착하여 작가가 누구에게 말하고 있는지 알 수 있게 합니다. 메시징 섹션은 핵심 주제, 판매 포인트, 목소리 톤 및 최종 CTA를 개요하여 모든 글이 브랜드 목표와 일관되게 유지되도록 합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

주요 키워드와 보조 키워드를 분리하여 명확하게 우선순위를 지정하세요.

각 섹션이 다루어야 할 내용을 설명하는 개요 및 하위 주제 영역을 통해 SEO 전략을 구체적인 글쓰기 플랜으로 전환하세요.

프로젝트별 리소스(제품 페이지나 브랜딩 키트 등)를 저장하여 모든 연구 자료를 중앙 집중화하세요.

브리프 내에서 바로 경쟁사 SERP 현황을 확인하여 작가가 반드시 능가해야 할 대상을 정확히 파악할 수 있도록 하세요.

✅ 이상적인 대상: 고품질의 SEO 최적화 콘텐츠를 제작하고자 하는 SEO 전략가 및 콘텐츠 관리자

📚 더 읽어보기: 최고의 콘텐츠 관리 소프트웨어 및 tools

14. ClickUp 콘텐츠 작성 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 작성 템플릿으로 전문적인 보도 자료를 작성하세요

ClickUp 콘텐츠 작성 템플릿은 웹사이트 페이지, 블로그 게시물, 보도 자료, 사례 연구 또는 간단한 행동 유도 문구 등 모든 유형의 콘텐츠 작성에 사용할 수 있습니다. 이러한 모든 콘텐츠 유형에 대한 별도의 템플릿이 포함되어 있습니다.

콘텐츠 목표, 타겟 오디언스, 게시 채널, 타임라인, 필요한 미디어를 사전에 정의하여 모든 콘텐츠가 명확한 방향성으로 시작할 수 있습니다. 각 콘텐츠 유형별 가이드라인 구조가 제공됩니다.

예를 들어, 웹사이트 랜딩 페이지 템플릿에는 블로그 목표, 대상 고객, 네비게이션 메뉴, 키워드, 메타 태그, 히어로 섹션, 혜택, 소셜 프루프, 수상 경력 등을 기록할 수 있는 스페이스가 마련되어 있어 웹사이트 콘텐츠 플랜을 세우는 데 유용합니다.

이 템플릿을 사랑하게 될 이유:

모든 콘텐츠 자산(이미지, 비디오, 참조 링크, 스크린샷, 클라이언트 로고)을 전용 미디어 테이블에 체계적으로 정리하세요.

각 섹션마다 제공되는 안내 프롬프트('대상 독자는 누구인가요?', '그들과 어떻게 연결할까요?' 등)로 빈 화면 공포증을 극복하세요.

프레스 릴리스 템플릿 내 전용 로고 삽입 모듈로 일관된 브랜딩을 보장하세요

✅ 이상적인 대상: 가이드가 제공되는 올인원 콘텐츠 플랜 시스템을 통해 처음부터 게시 가능한 콘텐츠를 작성하고자 하는 모든 분

⚡ 템플릿 아카이브: 체계적인 글쓰기 시스템을 원하신다면 저희 콘텐츠 작성 템플릿을 추천합니다. 기사, 보도 자료, 웹사이트 카피, 뉴스레터, 스크립트, 브리프 등 다양한 용도에 바로 사용 가능한 템플릿을 엄선하여 제공합니다.

Figma 블로그 템플릿 카테고리

여러분은 다양한 블로그 템플릿 유형을 보셨을 겁니다. 하지만 블로그를 시작하려는 단계에서 아직 주제를 정하지 못했다면 어떻게 해야 할까요?

가장 흔히 접하게 될 (그리고 유용한) Figma 블로그 템플릿 카테고리 몇 가지를 소개합니다:

1. 뷰티 및 라이프스타일 블로그 템플릿

뷰티 및 라이프스타일 블로그는 콘텐츠를 우아하고 시각적으로 거부할 수 없게 보이게 하는 단순한 목표를 염두에 두고 제작됩니다.

이 블로그에서는 대형 히어로 이미지, 부드러운 색상 팔레트, 우아한 타이포그래피, 풍부한 스페이스 등의 기능을 확인할 수 있습니다. 레이아웃은 제품 사진, 전후 비교 이미지, 튜토리얼, 루틴 분석, 인플루언서 스타일 스토리텔링을 완벽하게 부각하도록 설계되었습니다.

2. 여행 블로그 템플릿

여행은 이야기와 경험 그 자체입니다. 이 템플릿들은 몰입감 넘치는 시각적 요소에 중점을 두어 여러분의 장소와 여행지가 빛을 발하도록 구성되었습니다. 타이포그래피는 주로 간결하게 처리되어 독자들이 긴 여행 이야기나 가이드를 읽을 때 부담감을 느끼지 않도록 했습니다.

또한 지도, 여행 하이라이트, 팁, 사진 그리드 등을 위한 섹션을 찾아 시각적 요소와 상세한 서사를 모두 선보일 수 있습니다.

3. 개인 블로그 템플릿

개인 블로그 템플릿의 핵심은 바로 '당신'입니다. 이러한 템플릿은 일반적으로 균형 잡힌 타이포그래피, 부드러운 스페이스, 최소한의 시각적 복잡성을 기능으로 하여 독자들이 당신의 생각과 이야기에 더 쉽게 공감할 수 있도록 합니다.

심지어 시각적 요소조차도 긴 콘텐츠를 쉽게 읽고 감정적으로 몰입할 수 있도록 하는 미묘한 디자인 요소에 의존합니다. 에세이, 의견, 생활 업데이트, 전문성 기반 게시물 섹션과 함께 간결한 저자 소개를 자주 발견할 수 있습니다.

👀 알고 계셨나요? 개인 블로그에서 독자들이 가장 원하는 것은 무엇일까요? 바로 솔직함입니다. 다음과 같은 게시물: 당신의 실수

고민거리

작은 성과들

그리고 "진짜" 문제들 …감정적 연결을 창출하세요. 간략한 스냅샷만 담은 블로그는 장문의 스토리 중심 콘텐츠만큼 효과적이지 않습니다.

4. 음식 및 레스토랑 블로그 템플릿

음식 및 레스토랑 블로그 템플릿은 요리와 이야기를 맛만큼이나 멋지게 보여줍니다. 풍부한 시각적 요소와 일관된 섹션 구성의 완벽한 조화로 레시피, 재료 목록, 셰프 노트, 푸드 사진 등을 효과적으로 선보일 수 있습니다.

따뜻한 색상 팔레트와 우아한 타이포그래피가 음식과 그 배경 이야기에 모두 주목하게 합니다.

이 템플릿 중 다수는 단계별 설명, 영양 정보, 레스토랑 하이라이트, 셰프 소개, 추천 메뉴 등을 위한 영역도 포함하고 있습니다.

5. 블로그 썸네일 템플릿

블로그 썸네일 템플릿은 콘텐츠가 눈에 띄고 즉시 클릭될 수 있도록 설계되었습니다. 이 디자인들은 완성된 블로그 레이아웃이 아닙니다.

대신, 강렬한 제목, 강력한 시각적 계층, 단순한 색상 블록, 전략적인 이미지 배치 등 스크롤을 멈추게 하는 썸네일 스타일을 포함하고 있어 모든 게시물에 쉽게 재사용할 수 있습니다.

6. 다목적 에디토리얼 블로그 템플릿

다목적 에디토리얼 블로그 템플릿은 비즈니스, 기술, 글쓰기, 사고 리더십 등 거의 모든 분야에 적합합니다. 깔끔한 그리드와 체계적인 타이포그래피를 통해 현대적이면서도 전문적인 레이아웃을 구현할 수 있습니다.

추천 게시물, 리스트형 콘텐츠, 가이드, 장문 기사, 저자 프로필 등을 위한 다양한 섹션이 마련되어 있습니다. 또한 확장성을 고려하여 제작되었습니다.

이는 단일 글을 게시하든 수백 개의 블로그 라이브러리를 구축하든, 창의성에 한도를 두지 않으면서도 일관되고 세련된 모습을 유지한다는 의미입니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 단순한 블로그 레이아웃 이상의 것을 구축 중이라면, 이 아카이브는 전문가처럼 콘텐츠를 계획하고 확장할 수 있는 즉시 사용 가능한 콘텐츠 마케팅 전략 템플릿 풀 스택을 제공합니다.

ClickUp으로 더 빠르게, 아름답고 전환율 높은 블로그를 구축하세요

Figma 블로그 템플릿을 사용하면 처음부터 시작하지 않고도 시각적으로 매력적인 레이아웃을 쉽게 디자인할 수 있습니다. 아이디어를 모든 기기에서 멋지게 보이는 아름다운 블로그 페이지로 구현하는 데 도움이 됩니다.

하지만 훌륭한 디자인은 여정의 절반에 불과합니다. 플랜 작성, 초안 관리, 편집 추적, 자산 정리, SEO 처리, 꾸준한 게시를 위한 원활한 방법이 여전히 필요합니다.

바로 여기에 ClickUp 템플릿이 완벽하게 부합합니다. 아이디어 구상부터 프로모션까지 블로그 제작 전 과정을 체계적으로 관리할 수 있도록 미리 준비된 워크플로우, 달력, 체크리스트, 콘텐츠 시스템을 제공합니다.

단순히 디자인이 뛰어난 블로그를 넘어 일관성 있고 전환율 향상에 최적화된 블로그를 만들고 싶다면, ClickUp이 바로 여러분 곁에 두고 싶은 tool입니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하고 실제로 작동하는 콘텐츠 워크플로우를 구축하세요.