인사 관리자가 ClickUp SyncUps를 활용하여 온보딩 동기화를 진행하는 방법

첫 주 적응 실패는 현실입니다.

신입사원은 노트북, 휴대폰, 앱 접근 권한을 기다리며 정책과 tools를 파악하려 애쓰고, 관리자는 그들을 교육하는 데 어려움을 겪으며, 인사팀은 모든 미결 사항을 처리하느라 분주합니다. 🏃🏻💨

동시에 기업들은 온보딩 노력에 시간과 비용의 최대 62%를 투자하고 있습니다. 이는 단순히 자원을 쏟아붓는 것이 해결책이 아님을 보여줍니다.

모든 구성원이 동일한 페이지에 모여 있고, 온보딩 커뮤니케이션을 체계적으로 관리할 수 있는 통합 시스템이 필요합니다.

믿기지 않죠? 하지만 바로 이것이 ClickUp이 해내는 일입니다.

이 블로그 글에서는 ClickUp SyncUps를 활용해 신입 사원 온보딩을 진행하는 방법을 소개합니다. 또한 ClickUp이 영상 통화 이상의 기능을 제공하여 작업, 문서, 팀을 하나의 작업 공간에서 연결하는 방식을 살펴봅니다. 🧑‍💻

신입 사원에게 온보딩 동기화가 중요한 이유는 무엇인가요?

신입 사원의 첫 주가 이후 모든 것의 분위기를 설정합니다.

화면과 일정, 흩어진 얼굴들 속에서 온보딩 동기화는 신입 사원이 지원을 받고 업무 흐름을 파악하기 시작하는 기초적인 접점입니다.

또한 연구에 따르면 체계적인 정기 점검과 초기 관리자의 지원이 신입 사원의 적응 속도를 높여 생산성, 직무 만족도 및 유지율을 향상시키는 것으로 나타났습니다. 온보딩 과정에서 '관심과 지원을 받는다고 느끼는' 직원들은 장기적으로 더 높은 참여도를 보였으며, 87%가 초기 팀 상호작용을 통해 더 강한 사회적 연결을 형성했다고 보고했습니다.

교육 소프트웨어를 활용한 실시간 온보딩 체크인의 키 이점은 다음과 같습니다:

기업 문화 구축: 규범, 값, 비공식적 관행, 팀 역학을 실시간으로 보여주세요

기대치 명확히 하기: 역할 오브젝트, 성과 메트릭, 초기 우선순위를 함께 검토하세요

초기 질문 해결: 불확실성이나 오해가 커지기 전에 사전에 파악하세요

팀 진행 상황 모니터링: 신입 사원의 적응 현황을 실시간으로 파악하세요

연결 강화: 인사팀, 팀 리더, 동료 간의 관계 구축을 장려하세요

🔍 알고 계셨나요? PubMed 연구에 따르면 체계적인 온보딩 프로그램은 신입 직장인의 적응을 훨씬 수월하게 합니다. 적절한 온보딩을 거친 이들은 스스로 알아서 해결해야 했던 이들보다 더 빠르게 정착하고 자신감을 느꼈습니다.

신입사원 교육 동기화 시 흔히 발생하는 문제점

선의의 동기화도 장애물에 부딪힐 수 있습니다. 몇 가지 예시:

인사팀, 채용 관리자, 멘토, 신입사원 간 달력 조율 은 여러 시간대를 넘나드는 복잡한 작업이 될 수 있습니다.

초기 동기화 과정에서 (정책, tools, 워크플로우, 팀 소개 등) 정보를 단계적 또는 체계적인 플랜 없이 과도하게 제공하면 신입 사원이 혼란스러워할 수 있습니다.

인사팀과 관리자의 간극 은 기대치, 피드백, 목표와 같은 중복되거나 일관성 없는 주제를 다룰 경우 혼란을 초래할 수 있습니다.

기술 및 물류 문제 (예: 지연된 하드웨어, 불안정한 연결, 누락된 접근 자격 증명)는 첫날부터 온보딩을 방해할 수 있습니다.

원격 동기화에서 참여를 유도하는 것은 신입 사원이 카메라를 켜거나 질문하는 것을 주저할 때 어려울 수 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 전문가의 약 41%가 팀 커뮤니케이션에 인스턴트 메시징을 선호합니다. 신속하고 효율적인 소통을 제공하지만, 메시지가 여러 채널, 스레드 또는 다이렉트 메시지에 흩어져 있어 나중에 정보를 찾기 어렵습니다. ClickUp Chat과 같은 통합 솔루션을 사용하면 채팅 스레드를 특정 프로젝트 및 작업에 매핑할 수 있어 대화를 맥락에 맞게 유지하고 쉽게 접근할 수 있습니다.

ClickUp SyncUps란 무엇이며 HR 팀에 어떤 이점을 제공하나요?

ClickUp SyncUps으로 효과적인 신입사원 온보딩 경험 제공하기

ClickUp SyncUps는 ClickUp 작업 공간 내장형 비디오 및 음성 회의 기능입니다. 온보딩 동기화를 더 빠르고, 협업 중심이며, 풍부한 맥락을 제공하도록 설계되었습니다.

신입 직원이 더 빨리 기여할 수 있도록 온보딩 기간을 단축하려는 기업에 완벽한 솔루션입니다.

모든 빠른 동기화 기능을 동일한 플랫폼에 통합한 ClickUp SyncUps는 더욱 연결되고 효율적이며 투명한 온보딩 경험을 제공합니다. 방법은 다음과 같습니다:

온보딩 커뮤니케이션 중앙화: ClickUp 내에서 실시간 온보딩 세션을 진행하여 메시지, 문서, 온보딩 작업을 하나의 작업 공간에 통합 관리하세요.

일정 관리 및 접근 간소화: ClickUp 채팅 채널이나 DM에서 직접 SyncUps를 시작하고 달력 이벤트와 연결하여 간편하게 일정을 잡으세요.

실시간 협업 강화: 신입 사원이 여러 tool 사이를 오가지 않고도 질문하고, 화면을 공유하며, 인사팀, 관리자, 동료와 소통할 수 있도록 지원하세요.

상황 파악 및 보존: 통화 내용을 녹음하고 자동으로 대본을 생성하여 중요한 논의, 기대 사항 및 다음 단계가 누락되지 않도록 합니다.

어디서나 연결 유지: 원격 근무 시 또는 원격 근무 시 또는 ClickUp에서 작업을 탐색할 때 모바일 지원 및 미니 플레이어로 HR 팀과 신입 사원의 참여도를 유지하세요.

ClickUp이 온보딩 워크플로우를 가속화하는 방법을 확인하세요:

🧠 재미있는 사실: 인사(HR) 부서는 꽤 일찍부터 공식화되기 시작했습니다. 내셔널 캐시 레지스터 컴퍼니(NCR) 는 1901년경 최초의 전담 인사 부서를 설립한 것으로 크레딧을 받고 있습니다. 이 부서는 안전 관리, 불만 처리, 관리자 교육 등을 담당했습니다.

직원 온보딩 프로세스에 ClickUp SyncUps 활용 방법

ClickUp SyncUps는 직원 온보딩을 원활하고 상호작용적인 경험으로 바꿔줍니다. SyncUps로 신입 사원을 환영하는 방법은 다음과 같습니다:

단계 #1: 온보딩 동기화 빠르게 시작하기

일이 이루어지는 바로 그곳에서 온보딩 세션을 예약하는 것으로 시작하세요.

채팅 채널에서 즉시 SyncUps를 시작하려면:

원하는 채팅 채널을 열고 오른쪽 상단의 SyncUps 아이콘을 클릭하세요

2. 채널에 자동으로 메시지가 표시되어 다른 구성원들도 참여할 수 있습니다.

통화 아이콘을 클릭하여 ClickUp SyncUps 시작

일대일 온보딩 채팅을 위한 SyncUps 시작 방법:

팀원과 채널 또는 다이렉트 메시지를 연결한 온보딩 작업을 엽니다

2. SyncUps 아이콘을 클릭하세요

3. 채널 메시지는 팀/개별 구성원에게 벨소리와 함께 즉시 참여하도록 알립니다.

신입 사원과 ClickUp 채팅 스레드에서 직접 대면 연결하세요

🚀 ClickUp의 장점: 모든 온보딩 대화를 ClickUp 채팅에서 연결 상태로 유지하세요. #10월_신입사원 같은 채널을 설정하여 인사팀, 관리자, 신입사원 간 모든 대화를 한곳에 모아 관리하세요 여기서는 대화가 모호한 '추후 연락드리겠습니다'로 끝나지 않습니다. 메시지를 작업으로 전환하고, 사람들을 SyncUps에 초대하며, 실행 단계를 할당할 수 있기 때문입니다. 또한 모바일 채팅 접근성을 통해 인사팀과 신입 사원은 이동 중에도 지속적으로 소통할 수 있습니다.

단계 #2: 신입 사원과 인사팀 팀 회원 초대하기

SyncUps가 활성화되면 몇 번의 클릭만으로 참가자를 초대하세요:

미니 플레이어 또는 전체 화면 모드에서 사람 초대 버튼을 사용하여 참가자를 추가하세요

2. 초대할 회원(또는 신입사원)을 검색하여 선택하세요. 초대 대상자에게 링 아이콘이 포함된 팝업이 표시되며, 참여 또는 거절할 수 있습니다.

3. 통화 링크를 복사(‘…’ 메뉴를 통해)하여 달력 초대장이나 채팅 스레드에 붙여넣기를 할 수도 있습니다.

초대 대상자에게 팝업 알림으로 즉시 참여하도록 안내

신입 사원과 인사 팀을 SyncUp에 초대했다면, 다음 단계는 첫 출근 전 그들이 완벽히 준비되도록 하는 것입니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 신입사원 온보딩 템플릿으로 신규 입사자에게 일관된 온보딩 경험을 제공하세요.

ClickUp 신입사원 온보딩 템플릿은 신입 팀이 첫 몇 주 동안 완료해야 할 모든 단계를 체계적으로 구성하는 데 도움을 줍니다. 부서 간 온보딩 작업을 관리하기 위한 명확하고 협업적인 시스템을 원하는 인사팀을 위해 설계되었습니다.

이 무료 HR 템플릿은 온보딩 진행 상황을 모니터링하는 데 유연성을 제공합니다. 예시: 신입사원 체크리스트는 입사 전, 입사 첫날, 입사 첫 주, 입사 두 번째 주와 같은 온보딩 단계별로 분류된 모든 작업을 목록으로 제시하며, 서류 작성, 장비 설정, 직무별 교육, 인사팀 소개 등 필수 사항을 포함합니다.

🔍 알고 계셨나요? 연구에 따르면, 기업 문서뿐만 아니라 관리자와 동료들의 친근한 환영이 신규 직원의 웰빙에 큰 영향을 미치고 이직 의사를 낮춘다는 사실이 밝혀졌습니다.

단계 #3: 화면 공유로 신입사원 안내하기

화면 공유는 데모에 이상적입니다. 인사 정책을 안내하거나, 휴가 신청 방법을 설명하거나, 회사의 ClickUp 작업 공간을 소개할 때 활용하세요.

SyncUps 중 화면을 공유하려면 통화 하단의 화면 아이콘을 클릭하고 탭, 창 또는 전체 화면 공유를 선택하세요.

ClickUp SyncUps 내에서 브라우저 탭을 공유할 경우 오디오를 활성화하세요

⚡️ 템플릿 아카이브: ClickUp 직원 온보딩 템플릿으로 신입 사원이 첫날부터 지원을 받는 느낌을 받으세요. 작업을 쉽게 정리하고, 교육을 계획하며, 진행하면서 각 단계를 체크할 수 있습니다.

4단계: 자동으로 기록된 노트와 요약으로 내용을 포착하세요

SyncUp의 녹음 기능으로 직원 온보딩 대화 내용을 정확하고 접근 가능하게 유지하세요. 수동 노트를 없애고 온보딩 대화가 문서화되며 검색 및 공유 가능하도록 보장합니다.

다음은 대본 및 요약 생성 방법입니다:

채팅 또는 작업에서 SyncUps를 시작하거나 참여하세요

2. 기록 아이콘을 클릭하여 세션 캡처를 시작하세요

모든 ClickUp SyncUps 세션에서 온보딩 세부 사항을 완벽하게 기록하세요

3. 회의가 진행 중일 때 녹화 표시기가 표시되어 참가자에게 세션이 녹화 중임을 알립니다.

4. 회의 후 클립 허브의 SyncUps 탭으로 이동하여 녹화된 세션에 접근하세요

5. 오른쪽 사이드바에서 대화록을 선택하면 논의된 모든 내용의 시간 표시 기록을 보기 위해 사용할 수 있습니다.

6. 요약하다를 클릭하면 키 내용, 실행 항목 및 다음 단계를 강조한 AI 기반 요약본을 즉시 생성합니다.

클립 허브에서 온보딩용 ClickUp SyncUps 녹화 영상 보기

🚀 ClickUp의 장점: 온보딩 메시지에 묻혀 중요한 업데이트를 놓친 적이 있으신가요? ClickUp Brain이 해결해 드립니다. AI 요약 기능이 온보딩 문서나 SyncUps에서 키 내용을 추출해 주고, 자동 생성된 체크리스트와 실행 항목이 신입 사원의 체계적인 업무 관리를 돕습니다. 예를 들어, 새로 입사한 마케팅 직원이 채팅에서'브랜드 가이드라인은 어디서 찾을 수 있나요?'라고 질문하면 ClickUp Brain이 즉시 관련 문서를 찾아 제공하고 핵심 내용을 요약해 보여줄 뿐만 아니라 '디자인 교육 전 브랜드 가이드라인 검토'와 같은 후속 작업을 생성해 줍니다. ClickUp Brain으로 진행 상황 업데이트, 온보딩 가이드 또는 회의 요약문을 즉시 생성하세요

💡 프로 팁: 신입사원이나 승진한 팀 회원에게 성공을 위한 명확한 로드맵을 제공하려면 ClickUp 30-60-90일 플랜 템플릿을 활용하세요. 각 단계(30일, 60일, 90일)별 목표와 마일스톤을 설정하고, 첫날부터 진행 노트와 실행 항목을 문서화하세요.

단계 #5: SyncUps로 작업 즉시 연결하기

ClickUp에서 SyncUps에 연결된 작업 수를 정확히 확인하세요

채팅을 벗어나지 않고도 작업을 온보딩 SyncUps에 연결하세요. 방법은 다음과 같습니다:

채널 또는 다이렉트 메시지 내 SyncUps에서 채팅창의 활성화된 SyncUps 메시지 위로 마우스를 올린 후 점 세 개 아이콘(…)을 클릭하세요.

2. 관계 추가를 클릭하고 작업을 선택하세요

3. 채팅을 벗어나지 않고 연결된 작업을 보기, 업데이트 또는 관리하려면 채널 또는 다이렉트 메시지의 SyncUps 메시지 상단에 있는 번호를 클릭하세요.

ClickUp 작업은 작업 공간에 상주하며 프로젝트 관리 tools 및 HR 워크플로우와 완벽하게 통합됩니다.

마감일, 노트, 담당자 등의 세부 정보를 추가 하여 모두가 다음 단계와 책임자를 명확히 파악할 수 있도록 하세요. 시작 안 함, 진행 중, 완료됨과 같은 ClickUp 맞춤형 상태를 활용하면 지속적인 후속 메시지 없이도 온보딩 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

SyncUps 토론의 후속 조치에 ClickUp 작업이 연결되면, ClickUp 온보딩 체크리스트 템플릿을 활용해 온보딩을 한 단계 더 발전시킬 수 있습니다.

무료 템플릿 받기 ClickUp 온보딩 체크리스트 템플릿으로 모든 신입 사원이 체계적인 온보딩 경험을 받도록 보장하세요.

이 템플릿은 서류 작업과 IT 설정부터 제품 지식 교육 및 팀 소개에 이르기까지 모든 필수 작업을 포괄하는 포괄적인 역할별 체크리스트를 제공합니다. 또한 다음을 수행할 수 있습니다:

시작하지 않음 , 진행 중 , 완료됨 , 입력 필요 등의 상태로 각 온보딩 작업을 추적하세요.

제목 , 부서 , 일 이메일 , 공식 시작 날짜 등 중요한 세부 정보를 저장하세요.

목록, 간트, 작업량, 달력 보기 간 전환으로 타임라인을 효과적으로 관리하세요

📖 함께 읽기: 엑셀 및 ClickUp을 활용한 직원 온보딩 템플릿

HR 관리자가 ClickUp에서 신입사원 온보딩 진행을 추적하는 방법은 무엇인가요?

인사 관리자는 서류 제출, IT 설정부터 교육 완료 및 첫 주 적응 점검에 이르기까지 모든 과정을 가시적으로 파악할 수 있어야 합니다.

ClickUp의 인적 자원 관리 플랫폼은 프로젝트 관리, 지식 관리, 채팅을 결합한 업무용 모든 것 앱으로, AI 기반 기술로 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 tools를 통해 인사 관리자는 팀 간 프로젝트를 조정하고, 지속적인 교육 프로그램을 관리하며, 직원 성과를 추적할 수 있습니다. 모든 작업, 커뮤니케이션 및 인사이트를 중앙 집중화하면서 말이죠.

신입 사원 온보딩 진행을 실시간으로 파악하세요

조직 전체의 온보딩 진행 상황을 한눈에 볼 수 있도록 ClickUp 대시보드를 활용하세요. 실시간 온보딩 진행 상황을 확인할 수 있어 신입사원마다 개별적으로 메시지를 보낼 필요가 없습니다.

ClickUp 대시보드로 채용 및 온보딩 진행 상황을 실시간으로 파악하세요

작업 목록, 원형 차트, 막대 차트 또는 계산 카드 등 다양한 카드로 대시보드를 맞춤형 설정하여 HR 핵심 성과 지표(KPI)를 추적하세요. 예를 들어, 원형 차트를 추가하여 완료된 온보딩 작업과 진행 중인 작업의 비율을 확인하거나, 막대 차트를 통해 부서별 또는 관리자별 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

더 스마트한 경쟁력을 원한다면, 대시보드에 ClickUp AI 카드를 추가하세요:

AI 프로젝트 업데이트 카드 로 완료된 작업, 진행 중인 항목, 지연된 일을 한눈에 파악하며 상위 수준의 상태 업데이트를 확인하세요.

/AI 요약 카드로 부서 전반의 종합적인 현황을 파악하고, 위험 요소나 장애 요소를 집중 조명하세요.

AI 브레인 카드를 활용해 맞춤형 프롬프트(예: '3일 이상 접촉이 없고 참여도가 낮은 리드 보여주기')를 작성하고, 요약 정보와 함께 다음 단계 제안 사항을 받아보세요.

ClickUp 대시보드의 AI 카드로 온보딩 파이프라인을 추적하세요

AI 기반 대시보드에 대해 자세히 알아보기 위해 이 비디오를 시청하세요:

수동적인 팔로워를 없애세요

또한 ClickUp 반복 작업을 설정하여 정기적인 점검(예: 주간 동기화, 90일 평가)을 트리거할 수 있습니다.

ClickUp에서는 반복 주기(매일, 매주, 매월, '완료됨 후 며칠 후' 등)를 맞춤형으로 설정하고 새 작업을 생성할지 기존 작업을 재개할지 선택할 수 있습니다. 이를 통해 온보딩이 첫 분기(그리고 두 번째 분기)로 이어져도 일관된 후속 조치가 누락되지 않도록 보장합니다.

ClickUp 반복 작업으로 수동 후속 조치와 서류 작업을 없애세요

📖 함께 읽기: 저희 온보딩 팀이 ClickUp을 활용하는 방법

예시 활용 사례: 인사 팀을 위한

인사팀이 신입사원 추적 이상의 목적으로 ClickUp을 활용하는 방법은 다음과 같습니다.

직원 교육 및 개발

학습 진행 상황 추적과 교육 자료 관리가 한 곳에서 이루어지면 완벽하게 통합됩니다. ClickUp Docs를 통해 인사팀은 온보딩 매뉴얼, 정책 업데이트, 역량 개발 콘텐츠가 체계적이고 탐색하기 쉬운 형식으로 중앙 집중화될 수 있도록 관리할 수 있습니다.

리치 텍스트 포함, 비디오 삽입, 교육 수료증 링크 첨부 파일 등이 가능하여 직원이 쉽게 따라할 수 있고 인사팀이 콘텐츠를 최신 상태로 유지하기 편리합니다.

ClickUp Docs에서 FAQ, 온보딩 가이드, 인사 정책을 생성하고 체계적으로 정리하세요

🤩 보너스: 인사 관련 문서를 찾아주고 작성해 주며 정리까지 해주는 똑똑한 어시스턴트가 있으면 좋겠다고 생각해 본 적 있나요? 이제 그 소원이 이루어졌습니다! ClickUp Brain MAX는 단일 검색창에서 ClickUp과 Google Drive, SharePoint 같은 연결된 앱 전반에 걸쳐 정책, 온보딩 가이드, 교육 문서를 찾아줍니다. 회의 노트를 작성하거나 정책을 업데이트해야 하나요? ClickUp 음성 입력 기능을 사용해 말로 입력하기만 하면 Brain MAX가 자동으로 텍스트로 변환하고 다듬어 드립니다. ClickUp Brain MAX로 인사 문서, 교육 가이드, 온보딩 체크리스트를 즉시 간소화하세요

성과 관리

성과 평가, 목표 추적, 피드백 수집을 별도의 tool에서 관리할 필요가 없습니다. ClickUp 뷰를 활용하면 팀이 하나의 ClickUp 작업 공간 내에서 평가 주기를 시각화하고, 성과 목표를 필터링하거나, 진행 상황과 부서별로 직원을 그룹화할 수 있습니다.

ClickUp 목록 보기로 모든 성과 평가와 직원 목표를 체계적으로 관리하세요

예를 들어, 성과 제출에는 ClickUp 목록 보기, 검토 단계에는 ClickUp 보드 보기, 월별 평가 주기 관리에는 ClickUp 달력 보기를 추가할 수 있습니다.

이를 통해 관리자와 인사 담당자는 피드백이 필요한 대상, 중간 평가 중인 대상, 진행 중인 목표를 즉시 확인할 수 있는 가시성을 확보할 수 있습니다.

🧠 재미있는 사실: 20세기 중반에는 '인사부(personnel department)'라는 명칭이 흔했습니다. 그러나 1948년 미국인사관리협회 ( American Society for Personnel Administration, 이후 SHRM으로 개명)가 설립되면서 인사 업무가 단순한 사무 일이 아닌 전문직으로 인정받는 전환점이 되었습니다.

채용 및 고용

채용 워크플로우도 ClickUp에서 똑같이 원활하게 흐를 수 있습니다.

ClickUp의 이메일 프로젝트 관리 기능을 활용하여 채용 워크플로우를 간소화하세요

ClickUp 이메일 프로젝트 관리 기능을 통해 채용 담당자는 플랫폼 내에서 지원자와 소통할 수 있습니다. 업데이트를 보내거나, 면접 일정을 잡거나, 문서를 확인하는 등 외부 이메일 받은 편지함으로 전환하지 않고도 모든 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 ClickUp의 자동화 기능은 반복적인 업무를 간소화합니다. 채용 담당자는 후보자가 새로운 단계로 이동하거나, 양식을 제출하거나, 작업을 완료할 때 자동 이메일을 발송하도록 트리거를 설정할 수 있습니다.

ClickUp 자동화 기능을 통해 작업 공간을 벗어나지 않고도 트리거 면접 초대 및 후속 조치를 자동으로 실행하세요

예시, 지원자의 상태가 면접 일정 확정으로 변경되면 ClickUp이 면접 세부사항이 포함된 확인 이메일을 자동으로 발송하고 채용 담당자에게 참조(CC)를 보냅니다. 각 이메일은 지원자의 작업 항목 내에 표시되어 채용 팀 전체가 모든 상호작용을 실시간으로 공유할 수 있습니다.

💡 프로 팁: ClickUp Brain으로 글쓰기 막힘의 고민을 해결하세요. 이제 이메일 콘텐츠를 빠르게 생성하고, 정확한 제목을 작성하며, 아이디어를 정리할 때 처음부터 시작할 필요가 없습니다.

ClickUp Brain으로 매력적인 지원자 이메일, 후속 조치 또는 캠페인 메시지를 초안 작성하세요

직원 참여도 및 설문조사

ClickUp 양식으로 피드백 수집과 참여도 측정이 손쉽게 이루어집니다.

인사팀은 설문조사 응답, 동료 피드백 또는 참여도 향상 계획에 대한 의견을 수집하기 위한 맞춤형 양식을 생성할 수 있으며, 이 모든 정보는 구조화된 ClickUp 작업으로 직접 반영됩니다.

ClickUp 양식을 활용해 입사 워크플로우를 표준화하고 모든 신입 사원 또는 요청이 동일한 페이지에서 시작되도록 하세요

The Nine의 웹 운영 이사인 샘 모건이 ClickUp에 대해 공유한 내용은 다음과 같습니다:

ClickUp은 우리 팀에 진정한 게임 체인저였습니다. 온보딩 과정에서 제공한 지원은 놀라웠죠! 수많은 시간을 절약해 주었고, 자원을 더 효과적으로 배분할 수 있는 데이터를 제공했으며, 고객에게 지속적으로 정보를 공유하면서 프로젝트를 타임라인에 맞춰 진행할 수 있게 했습니다.*

ClickUp은 우리 팀에 진정한 게임 체인저였습니다. 온보딩 과정에서 제공한 지원은 놀라웠죠! 수많은 시간을 절약해 주었고, 자원을 더 효과적으로 배분할 수 있는 데이터를 제공했으며, 고객에게 지속적으로 정보를 공유하면서 프로젝트를 타임라인에 맞춰 진행할 수 있게 했습니다.*

🧠 재미있는 사실: 로버트 오웬은 1800년대 노동자 조건 개선을 고민한 초기 사상가 중 한 명입니다. 그는 노동자들을 위한 적절한 주거 공간을 마련하고 아동 노동에 반대하며 더 나은 근무 조건을 추진했습니다. 그의 철학은 이후 HR(인사관리)의 기초가 되었습니다.

📖 함께 읽기: 인사 팀을 위한 최고의 HR 소프트웨어 테스트 결과

ClickUp의 SyncUps로 환영합니다

원활한 온보딩은 신입 사원이 빠르게 적응하고 첫날부터 지원을 받는 데 키입니다. 하지만 작업, 교육, 후속 조치가 이메일, 채팅, 스프레드시트에 흩어져 관리하기 어려워지기 쉽습니다.

ClickUp과 같은 tool을 사용하면 모든 것을 한곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.

ClickUp SyncUps를 통해 인사팀은 온보딩 세션을 예약하고, 작업 및 체크리스트로 진행 상황을 추적하며, 회의 노트를 기록 및 공유하고, 실행 항목을 워크플로우에 직접 연결할 수 있습니다.

이를 통해 온보딩 효율성이 향상되고 혼란이 줄어들어 신입 사원이 더 빨리 기여할 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

네, 신규 입사자는 전체 ClickUp 계정 없이도 SyncUps에 참여할 수 있습니다. SyncUps가 시작된 채널이나 다이렉트 메시지에서 게스트로 참여할 수 있습니다.

ClickUp SyncUps는 인사팀과 관리자가 ClickUp 플랫폼 내에서 실시간 체크인, 화면 공유, 즉각적인 질문 해결을 수행할 수 있도록 하여 온보딩 과정 중 실시간 협업을 지원합니다.

ClickUp SyncUps는 대면 상호작용을 가능하게 하여 거리 차이를 해소하고, 원격 온보딩을 더욱 매력적이고 효과적으로 만듭니다. 화면 공유, 작업 연결, 즉각적인 피드백을 지원하여 신입 사원이 연결되고 지원받는 느낌을 받도록 합니다.

아니요, ClickUp SyncUps는 자동으로 녹화되지 않습니다. 호스트가 회의 중 녹화 아이콘을 클릭하여 수동으로 녹화를 시작해야 합니다.

네, 인사팀은 ClickUp SyncUps 세션에서 생성된 AI 요약본을 활용하여 온보딩 문서를 업데이트할 수 있습니다. 이를 통해 모든 논의와 결정 사항이 공식 자료에 정확히 반영되도록 보장합니다.

예, ClickUp SyncUps 온보딩 솔루션은 보안성을 고려하여 설계되었습니다. 암호화된 커뮤니케이션 및 역할 기반 접근 제어(RBAC)와 같은 기능을 제공하여 인사 관련 논의가 기밀성과 안전성을 유지하도록 보장합니다.