여러 우선순위 관리에 적합한 상위 3대 프로젝트 관리 소프트웨어

끝없는 시간과 자원을 마음껏 활용할 수 있는 평행 세계를 상상해 보세요. 야심 찬 프로젝트를 추진하고, 끝없는 우선순위를 추구하며, 모든 것을 스트레스 없이 해낼 수 있을 것입니다.

안타깝게도 현실은 그렇지 않습니다. 프로젝트 관리자로서 여러분은 언제나 여러 프로젝트와 우선순위를 동시에 관리하고 있습니다.

여러분은 항상 제약 속에 있습니다: 시간, 자원, 그리고 그 밖의 모든 것들로부터.

모든 프로젝트가 완수되도록 하려면, 관리 방식에 있어서 철저해야 합니다.

혼란과 장애물이 따르더라도 여러 우선순위와 프로젝트를 관리할 수 있는 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어 3가지를 선정해 목록을 구성했습니다.

여러 우선순위 관리에 최적화된 최고의 PM 소프트웨어 — 한눈에 보기

여러 우선순위를 관리하는 상위 3대 프로젝트 관리 소프트웨어의 비교 분석은 다음과 같습니다:

tool 이름 가장 적합한 경우 키 기능 가격* ClickUp AI 기반 프로젝트 관리 및 협업 작업 관리 및 우선순위 설정, AI 기반 상황 인텔리전스, 코딩 없이 구축 가능한 AI 에이전트 Free Forever; 기업 맞춤형 설정 가능 Asana 프로젝트 추적 및 크로스-기능 팀 워크플로우 마이 작업, AI 스튜디오, 포트폴리오, AI 팀메이트 무료; 유료 플랜은 $13.49/사용자/월부터 시작됩니다. Trello 시각적 작업 관리 및 협업 시각적 보드와 카드, 체크리스트, 버틀러 자동화, 파워업 무료; 유료 플랜은 $6/사용자/월부터 시작합니다.

👀 알고 계셨나요? 프로젝트 매니저는 항상 여러 프로젝트를 동시에 진행합니다. 모든 프로젝트에 동일한 수준의 집중력과 결과물 품질을 보장하려면 초인적인 능력이 필요합니다. 프로젝트 성과 저하의 비용은 막대한 투자 낭비로 이어지기 때문이죠—정확히 11.4%에 달합니다.

여러 우선순위를 관리하기 위한 프로젝트 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 할까요?

모든 작업이 시급하게 느껴질 때, 프로젝트 관리자에게 정말 필요한 것은 더 많은 플랜이 아니라 명확한 통찰력입니다.

여러 우선순위를 효과적으로 관리하기 위한 프로젝트 관리 tool에서 주목해야 할 키 기능은 다음과 같습니다:

시각적으로 작업 우선순위 지정: 우선순위 플래그, 라벨 또는 사용자 지정 필드를 통해 가장 먼저 처리해야 할 작업을 표시하는 프로젝트 관리 소프트웨어를 찾으세요. 이를 통해 작업 할당을 관리하고 여러 팀에 걸친 다중 프로젝트를 혼란 없이 추적할 수 있습니다.

다양한 뷰를 활용해 일을 다각도로 평가하세요: 목록, 보드, 달력, 간트/타임라인 뷰를 전환하면 복잡성에 상관없이 프로젝트를 쉽게 플랜하고, 우선순위 변화가 일정에 미치는 영향을 확인할 수 있습니다.

작업량과 팀 용량 추적: 팀 용량과 업무량을 표시하는 팀 용량과 업무량을 표시하는 프로젝트 관리 tools를 선택하세요. 이를 통해 동일한 인력이 여러 클라이언트 프로젝트나 내부 업무 흐름에 과부하되지 않도록 방지할 수 있습니다.

의존성 설정 및 자동 재조정: 한 작업이 지연되면 다른 작업이 자동으로 조정되어야 합니다. 이는 위험을 줄이고 중요도 높은 프로젝트나 복잡한 프로젝트의 위험 관리를 지원합니다.

작업 내 커뮤니케이션 중앙화: 대화, 승인, 파일을 작업에 직접 연결하는 내장 협업 tools를 찾으세요. 여러 프로젝트를 추적할 때 상당한 시간을 절약해 줍니다.

알림, 업무 인계, 업데이트 자동화: 우선순위가 변경될 때 자동화 기능이 상태를 업데이트하고 소유자에게 알리며 작업을 적절한 단계로 이동시켜 프로젝트를 효율적으로 관리하는 수동 노력을 줄여줍니다.

원활한 통합: 프로젝트 관리 소프트웨어는 이메일, 채팅, 파일 저장소 등 기존 기술 스택의 앱과 통합되어 프로젝트 관리 시 프로젝트 관리 소프트웨어는 이메일, 채팅, 파일 저장소 등 기존 기술 스택의 앱과 통합되어 프로젝트 관리 시 작업 전환을 방지해야 합니다.

🧠 재미있는 사실: '우선순위 ( priority) '라는 단어는 라틴어 prioritas에서 유래되었으며, '순위나 순서에서 첫 번째'라는 의미를 지닙니다. 역사적으로 이 단어는 단수형으로 사용되어 한 번에 하나의 우선순위만 존재할 수 있음을 암시했습니다. 복수형인 "우선순위들(priorities)"이 보편화된 것은 20세기에 들어서서, 지식 근로자들이 동시에 여러 프로젝트, 마감일, 이해관계자들을 처리하기 시작하면서부터입니다.

여러 우선순위를 관리하기 위한 최고의 프로젝트 관리 소프트웨어

클라이언트가 지난주 납품물에 대한 업데이트를 요청했고, 팀은 초안에 대한 피드백을 기다리고 있습니다. 프로젝트 보드를 훑어보지만 병목 현상을 찾을 수 없습니다.

바로 이것이 프로젝트 관리자의 악몽을 이루는 요소입니다.

다음은 여러 프로젝트를 관리하기 위해 특별히 설계된 기능을 갖춘 프로젝트 관리 소프트웨어입니다:

ClickUp (AI 기반 프로젝트 관리 및 협업에 최적)

프로젝트 관리를 위한 ClickUp은 차세대 AI 자동화로 가속화된 단일 플랫폼에서 프로젝트 관리, 작업 관리, 팀 커뮤니케이션을 결합한 모든 일 앱입니다.

다음은 ClickUp 프로젝트 관리 tool의 키 기능으로, 여러 프로젝트를 손쉽게 관리하고 정신 건강을 유지할 수 있게 해줍니다:

ClickUp 작업 우선순위로 집중력을 유지하세요

ClickUp 작업은 작업 공간 내 모든 프로젝트의 구성 요소가 됩니다. '랜딩 페이지 출시' 작업을 생성한 후, 이 작업 관리 기능을 활용해 '카피 작성' 및 'QA 테스트'와 같은 하위 작업으로 세분화할 수 있습니다. 적절한 팀 회원에게 작업을 할당하고, 태그, 마감일, 설명을 추가하며 서로 연결할 수도 있습니다.

책임감을 높이기 위해 ClickUp 작업 우선순위에서 제공하는 네 가지 우선순위 수준 중 하나로 각 작업을 표시하세요. 긴급, 높음, normal, 또는 낮음 중에서 선택하여 팀이 항상 가장 먼저 처리해야 할 사항을 파악할 수 있도록 하세요.

혼란 속에서도 우선순위를 명확히 설정하기 위해 ClickUp 작업에 ClickUp 작업 우선순위 기능을 추가하세요

예를 들어, 제품 출시 플랜을 가지고 있는 마케팅 팀은 다음과 같이 표시할 수 있습니다:

긴급: 출시 전 결제 버그 수정

우선순위 높음: 광고 크리에이티브 최종 확정

normal: 소셜 미디어 게시물 일정 관리

낮음: 회고 회의 플랜

작업은 우선순위와 시간 추정별로 정렬할 수 있어, 모든 팀 회원에게 명확한 일일 로드맵을 제공합니다.

ClickUp 의존성은 또 다른 맥락을 제공합니다. 디자인 작업을 '개발을 블록하는' 상태로 표시하면 해당 작업의 우선순위가 즉시 관련 담당자에게 긴급성을 알립니다. 또한 필터를 저장하여 이번 주 마감인 '높음' 및 '긴급' 작업만 표시하는 등 맞춤형 보기를 생성할 수 있습니다.

이 비디오는 전문가처럼 작업 우선순위를 정하는 방법을 보여줍니다:

ClickUp Brain으로 더 스마트하게 일하세요

기존 프로젝트 관리 tool과 달리 ClickUp Brain은 프로젝트 워크플로우에 상황 인텔리전스를 더합니다.

이 도구는 여러분의 업무 환경과 관리 중인 여러 프로젝트의 맥락을 이해합니다.

ClickUp Brain은 여러 프로젝트에 걸쳐 가장 중요한 작업을 표면화합니다

ClickUp Brain은 작업, 문서, 대화를 하나의 지능형 시스템으로 연결하도록 설계되었습니다. AI를 활용한 워크플로우 관리 방법은 다음과 같습니다:

AI Knowledge Manager: 끝없는 문서를 뒤지는 대신, 간단히 물어보세요: ‘4분기 캠페인 상태는 어떻게 되나요?’ 또는 ‘지난주 통화에서 나온 클라이언트 피드백을 보여주세요.’ 작업, 문서, 채팅에서 답변을 즉시 추출해 보여줍니다.

AI 프로젝트 관리자: 매일 스탠드업이나 진행 요약 작성 같은 지루한 업데이트 작업을 자동화하세요. '이번 주 모바일 앱 프로젝트 완료된 작업 요약해줘'라고 요청하기만 하면 됩니다.

AI Writer for Work: 클라이언트 업데이트 이메일 필요하신가요? Brain이 몇 초 만에 여러분의 어조와 역할에 맞춰 초안을 작성해 드립니다. '이메일을 작성해 주세요: 이해관계자들에게 출시가 지연된 이유와 해결을 위해 어떤 조치를 취하고 있는지 설명하는 내용으로'라고 프롬프트하면, 짜잔! ✨*

ClickUp Brain을 워크플로우에 직접 통합하면 프로젝트 데이터(납품 타임라인, 프로젝트 리스크 등)를 추적하는 데 소요되는 시간을 줄이고 전략적 의사결정에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

이 비디오는 ClickUp Brain으로 프로젝트 관리를 효율화하는 방법을 보여줍니다:

ClickUp 자동화로 우선순위 관리 자동화하기

ClickUp 자동화 기능을 통해 코딩 없이 여러 프로젝트에 걸쳐 작업을 트리거하는 규칙을 구축하세요. 간단한 “이 조건이 충족되면, 그 작업을 실행하라” 논리를 활용해 우선순위 변경, 작업 배정, 상태 업데이트, 인수인계를 자동화할 수 있습니다. 수동 추적은 필요 없습니다.

반복 작업을 손쉽게 처리하기 위해 ClickUp 자동화 기능을 설정하세요

다음과 같은 경우 우선순위나 소유권을 자동으로 업데이트하도록 자동화 기능을 설정할 수 있습니다:

작업이 특정 상태로 이동합니다

마감일이 다가오거나 이미 지났습니다

작업은 특정 목록이나 프로젝트에 생성됩니다

우선순위나 고객명과 같은 사용자 지정 필드가 업데이트됩니다.

예시:

우선순위 = 높음 일 때 자동으로 프로젝트 리더에게 작업을 할당합니다.

의존성 작업이 지연되면 해당 작업을 "블록됨" 상태로 이동시키세요

/AI 에이전트가 여러분을 대신해 힘든 작업을 처리해 드립니다.

ClickUp 오토파일럿 에이전트는 우선순위 변경이 발생하는 즉시 자동으로 대응하여 자동화를 한 단계 발전시킵니다. 규칙 기반 자동화와 달리, 이 AI 에이전트는 작업, 댓글, 문서를 지속적으로 모니터링한 후 상황에 따라 우선순위를 업데이트하거나 소유자에게 알립니다.

ClickUp의 자동화 에이전트를 활용하여 프로젝트 진행을 자동으로 모니터링하세요

사전 구축된 자동화 에이전트를 사용하거나 워크플로우에 맞게 맞춤형 에이전트를 구축할 수 있습니다.

일일/주간 상태 보고나 자동 업데이트 같은 일반적인 워크플로우에 즉시 사용 가능한 자동화가 필요할 때는 사전 구축된 자동화 에이전트를 활용하세요.

반면, 맞춤형 자동화 에이전트는 자체 논리(다단계 트리거, 조건 또는 작업 공간별 규칙)를 따르는 에이전트가 필요할 때 최상의 선택입니다. 이를 통해 우선순위를 맞춤형 방식으로 관리할 수 있습니다.

ClickUp 키 기능

ClickUp 장점

어떤 팀이나 프로젝트 유형에도 확장 가능한 맞춤형 기능과 유연성

복잡한 프로젝트에서 최적의 자원 배분을 위한 시간 추적 및 작업량 관리

프로젝트 전반에 걸친 명확성을 위한 상세한 보고 및 실시간 대시보드

ClickUp의 단점

다양한 기능 세트는 신규 사용자에게 부담스러울 수 있습니다

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

여러 우선순위 관리를 위한 탁월한 이유

AI 기반 프로젝트 실행으로 ClickUp은 tool 전환 비용을 없애고 작업 관리를 중앙화합니다. 업데이트를 찾아 헤매지 않아도 일이 자연스럽게 진행됩니다. 작업을 자동으로 태그 지정, 할당, 에스컬레이션하여 맥락을 실행으로 전환합니다.

ClickUp은 작업, 문서, 타임라인, 채팅, AI를 하나의 통합 AI 작업 공간으로 모아 모든 우선순위가 동일한 신뢰할 수 있는 정보원에 맞춰 조정되도록 합니다.

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

이 G2 리뷰가 모든 것을 말해줍니다:

ClickUp은 프로젝트를 체계적으로 구성하고 팀들의 협업을 원활하게 하는 데 획기적인 변화를 가져왔습니다. 맞춤 설정 기능이 정말 마음에 듭니다. 칸반 보드, 간트 차트, 단순한 작업 목록 등 필요한 모든 것이 갖춰져 있죠. 문서 생성, 목표 추적, 플랫폼 내 채팅 기능까지 있어 여러 tool 사이를 오갈 필요가 없습니다. 다만 처음에는 유연성이 다소 부담스러울 수 있습니다. 최적의 설정을 파악하는 데 시간이 걸렸고, 신규 회원 온보딩 시 약간의 교육이 필요했습니다.

2. 아사나 (체계적인 프로젝트 추적 및 크로스-기능 팀 워크플로우에 최적)

via Asana

Asana는 할 일 목록을 한 곳에 통합하는 작업 관리 소프트웨어입니다. 일과 할 일을 연결하여 작업을 효과적으로 우선순위화할 수 있도록 지원합니다.

산발적인 포스트잇과 달리, Asana는 여러 프로젝트와 팀에 걸쳐 진행 중인 모든 것을 통합된 보기로 보여줍니다.

MyTasks 보기는 할당된 모든 작업을 관리 가능한 목록으로 통합합니다. 작업 간 관계도 처리합니다. 하나의 결과물이 여러 프로젝트에 영향을 미치는 경우, 중복 생성 대신 작업을 다중 할당할 수 있습니다.

포트폴리오 기능은 여러 프로젝트를 관리하는 프로젝트 매니저의 미션 컨트롤 역할을 합니다. 대시보드를 통해 일정보다 지연되는 프로젝트와 팀이 과부하 상태에 있을 수 있는 부분을 문제 확대 전에 파악할 수 있습니다.

Asana AI는 지능형 기능을 워크플로우에 직접 통합합니다. AI는 프로젝트 계획에 대한 통찰력을 제공하고, 다음 단계에 대한 질문에 답변하며, 최신 진행 요약문을 생성합니다. AI Studio를 통해 기술 팀에 의존성 없이 반복 작업을 자동화하는 노코드 AI 워크플로우를 구축할 수 있습니다.

Asana 키 기능

AI를 활용해 프로젝트 플랜을 작성하고 작업, 프로젝트 또는 포트폴리오 요약본을 생성하여 모든 세부사항을 읽지 않고도 최신 정보를 파악하세요.

프로젝트 데이터를 모니터링하고, 위험 요소나 병목 현상을 식별하며, 실행 방안을 제안하는 AI 팀원을 활용하세요.

리소스 관리 기능을 활용해 용량을 플랜하고 균형을 맞춰 누가 과도하게 할당되었는지 파악하세요. 병목 현상이 발생하기 전에 우선순위를 조정하세요.

목표 및 보고 기능을 활용해 일상 작업을 회사 목표와 연결하여 영향력을 고려한 우선순위 관리를 수행하세요.

규칙, 양식 및 자동화를 생성하여 수동 개입 없이 일들이 단계 간에 이동하도록 하여 프로젝트 전반의 마찰을 줄이세요.

Asana 장점

복잡한 다중 사용자 프로젝트 및 자원 플랜에 유연하게 대응합니다.

광범위한 자동화, 템플릿 및 통합 기능을 통해 수동 일을 줄이세요

Asana의 단점

모든 업데이트가 각 담당자에게 태그되지 않으면 팀 회원들은 이를 확인할 수 없으며, 이는 프로젝트 관리 소프트웨어에서 공유되는 프로젝트 가시성의 목적을 무색하게 만듭니다.

Asana는 의존성을 지원하지만 자동 재일정 기능이 부족합니다. 이 경우 다른 Asana 대안을 살펴볼 필요가 있습니다.

Asana 가격 정책

Free

스타터: 사용자당 월 $13.49

고급: 사용자당 월 $30.49

기업: 맞춤형 가격

기업+: 맞춤형 가격

Asana 평가 및 리뷰

G2: 4.4/5 (12,300개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (13,500개 이상의 리뷰)

여러 우선순위 관리를 위한 탁월한 이유

Asana는 프로젝트, 의존성, 업무량을 통합하여 가시성을 높이고 신속한 조정이 가능하도록 합니다. 계층형 보기는 우선순위가 변동하는 상황에서도 다양한 규모로 작업을 추적할 수 있도록 지원합니다. 자동화 및 실시간 업데이트를 통해 목표를 놓치지 않으면서도 부서 간 협업을 보장합니다.

실제 사용자들은 Asana에 대해 어떻게 말하고 있을까요?

G2 리뷰에서 발췌:

Asana의 레이아웃은 자동화 기능, 생성된 요청 양식에서 프로젝트로 직접 입력되는 필드, 워크플로우의 여러 단계에서 제공되는 엄청난 수준의 보고 기능 등 다양한 기능을 통해 매우 매력적이고 상호작용적입니다. 또한 기업들이 일상적으로 사용하는 수많은 외부 플랫폼과 통합되어 다양한 팀과 클라이언트를 위한 모든 것이 한곳으로 통합됩니다.

🧠 재미있는 사실: 심리학자 블루마 자이거니크는 사람들이 완료된 작업보다 미완성되거나 중단된 작업을 더 잘 기억한다는 사실을 발견했습니다. '자이거니크 효과'로 알려진 이 현상은 미완성 작업이 인지적 긴장을 유발하여 지속적으로 머릿속에 떠오르게 함으로써 기억 유지력을 높인다는 것을 시사합니다.

3. Trello (보드 기반 시각적 작업 관리에 최적)

via Trello

단일 프로젝트의 플랜 및 스케줄링은 용량 측면에서 간단합니다. 그러나 여러 프로젝트가 동시에 진행되면서 분리된 보기로 진행되면, 곧 작업이 쌓이기 시작할 것입니다. 깨닫기도 전에 동시에 처리해야 할 세 가지 작업이 생길 수 있습니다.

프로젝트 관리 및 시각적 협업 tool인 Trello는 이러한 모든 우선순위와 용량을 선제적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

팀이 특정 시점에 얼마나 많은 업무를 처리하고 있는지 파악하기 위해 Trello는 다양한 보기를 제공합니다.

달력 보기는 예정된 작업을 표시하여 특정 날짜나 주에 업무가 과중해지지 않도록 합니다. 대시보드는 마감일 및 할당된 카드와 같은 업무량 메트릭을 강조하여 병목 현상을 방지합니다.

테이블은 모든 보드의 작업을 하나의 정렬 가능한 목록으로 통합합니다. 타임라인은 작업을 간트 차트 스타일로 지도합니다.

카드에 첨부 파일이나 대화 내용 등 관련 자료를 추가할 수 있습니다. 카드에 댓글, 상태 업데이트, 프로젝트 관련 대화를 한곳에 모아 관리하세요.

프로젝트 작업 세부사항을 포착하기 위한 고급 체크리스트를 생성하세요. 대시보드를 활용하여 매월 트렐로 보드 전반에 걸쳐 설정된 작업(예: 기한 초과 작업 또는 프로젝트)을 추적하세요.

Trello Inbox AI는 Trello Inbox에 저장된 Slack 및 Teams 메시지를 분석하여 마감일, 우선순위, 실행 항목을 추출합니다.

Trello 키 기능

Trello의 자동화 tool인 Butler를 활용해 특정 트리거에 따라 카드를 자동 이동하거나, 팀원을 할당하거나, 체크리스트를 생성하는 규칙을 설정하세요.

파워업으로 기존 기술 스택과 연결하여 작업 공간의 기능을 확장하세요

Trello 수신함을 사용하면 회의, 메시지, 이메일, 음성 메모에서 할 일을 캡처할 수 있습니다.

Trello 받은 편지함이나 보드에서 작업을 Planner로 직접 드래그 앤 드롭하세요

사전 구축된 프로젝트 관리 템플릿을 통해 여러 프로젝트와 관련된 모든 세부 사항을 체계적으로 파악할 수 있습니다.

Trello 장점

모바일과 데스크탑 모두에서 접근을 지원하는 직관적인 인터페이스로 이동 중에도 일을 처리하세요

파워업 기능을 통해 200개 이상의 tools와 연동됩니다

Trello의 단점

고급 보고 기능 및 프로젝트 간 추적 기능은 유료 파워업이 필요합니다.

규모가 크거나 복잡한 프로젝트는 체계적으로 관리하기 위해 여러 개의 보드가 필요한 경우가 많습니다.

Trello 가격 정책

Free

표준: 사용자당 월 $6

프리미엄: 사용자당 월 $12.50

기업: $17.50/월 (연간 결제)

Trello 평가 및 리뷰

G2: 4.5/5 (13,700개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,600개 이상의 리뷰)

여러 우선순위 관리를 위한 탁월한 이유

Trello는 시각적 단서를 통한 프로젝트 우선순위 설정을 강조하여 보드 간 신속한 변경을 지원합니다. 자동화 및 통합 기능은 플랜이 발전함에 따라 작업 이동을 간소화합니다. 특히 역동적인 환경에서 효과적입니다.

실제 사용자들은 Trello에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Capterra 사용자의 평가를 소개합니다:

저는 10년 넘게 Trello를 사용해 왔습니다. 무료 버전은 여러 번의 버전 업데이트를 거쳤지만 여전히 좋은 값을 자랑합니다. 특히 에이전시나 컨설팅 설정에서는 가끔 사용하는 고객을 위해 좌석당 요금을 내는 것이 비용 부담이 크기 때문입니다. 제 클라이언트들은 다른 대안들에 비해 사용하기 쉬운 점을 매우 좋아합니다.

저는 10년 넘게 Trello를 사용해 왔습니다. 무료 버전은 여러 번 업데이트되었지만 여전히 좋은 값을 자랑합니다. 특히 에이전시나 컨설팅 설정에서는 가끔 사용하는 고객을 위해 좌석당 요금을 내는 것이 비용 부담이 크기 때문입니다. 제 클라이언트들은 다른 대안들에 비해 사용하기 쉽다는 점을 매우 좋아합니다.

📮 ClickUp 인사이트: 업무 관리 및 조직화에 주로 AI를 활용한다고 답한 전문가는 단 7%에 불과합니다. 대부분의 tools가 캘린더, 할 일 목록, 이메일 등 좁은 영역만 다루기 때문일 수 있습니다. ClickUp을 통해 AI의 역량이 한층 확장됩니다. 이메일, 커뮤니케이션, 달력, 작업, 문서를 한곳에서 연결합니다. "오늘의 우선순위는 무엇인가요?"라고 질문하면 ClickUp Brain이 작업 공간을 스캔하여 명확한 긴급도 기반 목록을 제공합니다. 이처럼 ClickUp은 다섯 개 이상의 앱 기능을 하나의 간편한 슈퍼 앱으로 통합합니다.

기타 주목할 만한 제품들

우선순위 충돌을 방지하는 다른 프로젝트 관리 tools:

Monday.com: 여러 프로젝트에 걸쳐 우선순위를 할당하고, 작업량을 시각화하며, 후속 조치를 자동화할 수 있습니다. 타임라인, 달력, 작업량 보기를 통해 용량 문제를 조기에 파악하여 작업량을 재조정할 수 있습니다.

Notion: 작업, 문서, 회의 노트, 데이터베이스를 한곳에 통합하여 여러 tool에서 정보가 분산되는 것을 방지합니다. 연결된 데이터베이스를 통해 프로젝트 간 작업의 연관성을 파악할 수 있어 우선순위 변화 파악이 용이하며, 한곳에서 바로 업데이트할 수 있습니다.

Jira: 제품 및 엔지니어링 팀을 위해 Jira는 스프린트, 백로그, 의존성 추적을 활용해 우선순위를 정렬합니다. 로드맵은 한 프로젝트의 변경 사항이 다른 프로젝트에 미치는 영향을 보여줌으로써 병렬 이니셔티브 관리 시 병목 현상을 방지합니다.

Smartsheet(Smartsheet): 간트, 그리드, 카드 보기를 지원하는 스프레드시트 스타일의 PM tool입니다. 중요 경로 추적 및 의존성 관리 기능을 통해 우선순위 재조정과 일정 재설정이 용이합니다. 여러 타임라인이 동시에 진행될 때 유용합니다.

Wrike: 실시간 대시보드와 상태 기반 자동화로 우선순위 변경 사항을 즉시 가시적으로 확인할 수 있습니다. 업무량 차트는 과부하 상태의 팀원을 강조 표시하며, 요청 양식은 기존 우선순위를 방해하지 않고 들어오는 작업을 자동으로 처리합니다.

Airtable: 데이터베이스 스타일의 작업 관리 도구로, 연결된 레코드를 통해 관련 프로젝트를 연결합니다. 갤러리, 칸반, 타임라인과 같은 뷰를 통해 팀 간 변화하는 우선순위와 용량을 시각화할 수 있습니다.

팀워크: 동시에 여러 클라이언트를 관리하는 에이전시를 위해 설계되었습니다. 시간 추적, 업무량 차트, 프로젝트별 수익성 분석을 통해 수익 창출 일에 우선순위를 두도록 지원합니다.

💡 전문가 팁: '피크-엔드 효과'에 따르면, 사람들은 경험의 총 기간이 아닌 정점과 끝에서 느낀 감정에 크게 좌우됩니다. 작업 관리 시 키 우선순위를 조기에 완료했거나 하루를 작은 성과로 마무리했음을 알리면 동기 부여에 도움이 됩니다.

여러 우선순위 효과적으로 관리하는 방법 (팁 + 최고의 실행 방식)

tools만으로는 한계가 있습니다. 여러 프로젝트에 걸친 일을 체계적으로 관리하는 데 어려움을 겪고 있다면, 다음 전략들이 모든 것을 추적하는 데 도움이 될 것입니다:

워크플로우를 저장하고 템플릿화하세요

상상해 보세요: 연말 마케팅 캠페인을 막 마치고 새해 준비를 하고 있습니다. 보고 대시보드를 어떻게 설정했는지 기억나지 않습니다.

게다가 여러 프로젝트를 동시에 관리하고 계신다면, 초기 구성 요소가 무엇인지 확신하지 못할 때 중요한 작업과 세부 사항을 놓치지 않고 캠페인을 어떻게 재현할 수 있을까요?

✅ 해결책: 중요한 워크플로우를 템플릿화하세요. 이렇게 하면 새로운 프로젝트를 시작할 때 데이터를 간단히 플러그 앤 플레이 방식으로 적용할 수 있습니다. 더 빠르고 효율적으로 업무를 가속화하세요.

💡 전문가 팁: ClickUp의 '다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿'을 활용해 모든 프로젝트를 체계적으로 관리하고 쉽게 접근하세요. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 다중 프로젝트 상태 보고서 템플릿으로 포트폴리오 전체 프로젝트의 활동 상태를 확인하세요. 프로젝트 단계, 진행 상태, 비용, 품질, 타임라인 등 필요한 모든 세부 사항을 한눈에 볼 수 있습니다. 태그, 하위 작업, 우선순위 라벨, 다중 담당자를 통해 지연이나 장애 요소가 발생할 때마다 즉시 알림을 받습니다.

2. 일을 냉정하게 우선순위화하세요

여러 우선순위를 관리할 때면 모든 것이 급박하게 느껴집니다.

여러 작업을 오가며 메시지에 답장하고 회의에 참석합니다. 하루가 끝날 때쯤이면 진짜 우선순위 일은 전혀 진척되지 않은 채로 남아 있습니다.

✅ 해결책: 아이비 리(Ivy Lee) 방식을 적용하세요.

매일 업무 종료 시, 다음 날 수행할 가장 중요한 6가지 작업을 우선순위에 따라 기록하세요. 이전 작업을 완료한 후에만 목록의 다음 작업으로 넘어가며, 한 번에 한 가지씩 완료하는 데 집중하세요.

⚒️ 빠른 팁: 하루가 끝나고 머리가 멍해질 때, ClickUp Brain으로 삶을 더 쉽게 만들어 보세요. 다음과 같은 용도로 활용하세요: 말로 우선순위 목록을 입력하세요. Brain MAX의 Talk to Text 기능이 음성을 포착하여 생각을 작업으로 전환합니다.

ClickUp Brain은 엔터프라이즈 검색 기능을 통해 작업, 채팅, 문서, 첨부 파일은 물론 PDF 내부까지 검색하여 답변을 제공합니다. 프로젝트 데이터를 일일이 뒤지는 데 시간을 낭비하지 않고 필요한 정보를 즉시 얻을 수 있습니다.

AI 노트테이커는 자동으로 회의에 참여하여 녹취하고, 실행 항목을 추출하여 적절한 담당자에게 할당하며, 이를 프로젝트와 다시 연결합니다.

모든 일을 위한 단일 앱으로 AI 확산을 해결하세요. Brain은 작업, 문서, 메시지, 스프레드시트, 회의 노트 및 심지어 타사 앱에 이르기까지 우선순위를 연결하여 가장 중요한 일이 절대 간과되지 않도록 합니다.

⚡ 템플릿 아카이브: 무료 다중 프로젝트 추적 템플릿으로 프로젝트를 시계처럼 정확하게 운영하세요

3. 시작 단계에서 목표, 플랜 및 기대치를 정의하세요

표준화된 프로젝트 플랜 프로세스나 명확한 프로젝트 관리 방법론이 없다면, 모든 신규 프로젝트는 서로 다른 방식으로 관리됩니다.

결과는? 결과물이 일관성을 잃고, 프로젝트 관리자들은 같은 일을 반복하며, 팀들은 서로 다른 가정 아래 작업합니다. 누구도 우선순위, 소유권, 타임라인에 대한 통합된 보기를 갖지 못합니다.

✅ 해결책: 프로젝트 시작 전부터 프로세스와 책임을 플랜하세요.

프로젝트 수준에서는 목표, 마일스톤, 의존성, 피드백/승인 단계를 설정하세요. 프로그램 수준에서는 팀 차원의 목표를 수립하고 비즈니스 목표와의 연결을 보여주세요.

기대치가 사전에 명확히 정의되면 팀 협업이 용이해지고 실행 과정이 반복 가능해집니다. 특히 작업 관리 소프트웨어가 템플릿과 프로젝트 시작 단계를 지원할 때 더욱 그렇습니다.

⚒️ 빠른 팁: 프로젝트 문서에 목표, 마일스톤, 결과물, 소유권을 정리한 후, ClickUp 대시보드에 AI 카드를 추가하세요. 이를 통해 기대 사항을 항상 가시적으로 유지하고 자동으로 업데이트됩니다. AI 카드를 활용하여: 목표와 프로젝트 상태를 실시간으로 보여줍니다

프로젝트 대시보드에 AI 요약 카드를 추가하여 현황, 비용, 타임라인, 위험에 대한 핵심 정보를 한눈에 파악하세요.

홈 화면에서 AI 스탠드업 카드를 활용하여 각 소유자가 오늘 자신이 책임져야 할 업무를 정확히 확인할 수 있도록 하세요 AI 카드를 활용하여 목표와 플랜을 실시간으로 업데이트되는 신뢰할 수 있는 정보원으로 전환하세요.

⚡ 템플릿 아카이브: 무료 프로젝트 우선순위 설정 템플릿으로 작업을 체계적으로 정리하세요

4. 프로젝트 간의 일을 종합적으로 검토하여 일의 균형을 맞추세요.

각 프로젝트를 서로 다른 장소에서 플랜하면, 한 사람이 여러 프로젝트에서 수행하는 모든 일을 한눈에 파악할 방법이 없습니다.

작업량이 적거나 많을 때 해당 담당자가 직접 알려주길 기대합니다. 하지만 실제로는 마감일을 놓치거나 담당자가 직접 말하기 전까지는 알 수 없습니다. 이는 효율적인 자원 배분의 본래 목적을 완전히 무너뜨립니다.

✅ 해결책: 이를 해결하기 위한 첫 번째 단계는 모든 프로젝트를 한 곳에서 관리하는 것입니다(힌트: 프로젝트 관리 tool). 그런 다음 각 프로젝트의 모든 작업과 해당 작업이 누구에게 할당되었는지 확인해야 합니다.

이를 바탕으로 작업을 제거하거나 위임하여 프로젝트를 정상 궤도에 유지하고 번아웃을 방지할 수 있습니다. 하지만 모든 PM tools가 자원 관리 tool이나 작업량 보기 필터를 포함하는 것은 아니라는 점을 기억하세요. 따라서 신중하게 선택하십시오.

💡 전문가 팁: ClickUp의 작업량 보기를 사용하면 시간 추정, 스토리 포인트 또는 맞춤형 노력 필드를 기반으로 각 구성원의 가용 용량을 시각화할 수 있습니다. 각 구성원의 용량은 빨간색, 녹색 또는 노란색으로 표시되어 한눈에 업무량을 파악할 수 있습니다. ClickUp의 작업량 보기를 활용하여 매일, 매주, 매월 팀 전체의 업무를 균형 있게 조정하세요.

👀 알고 계셨나요? ‘멀티태스킹’은 잘못된 용어입니다. 인간의 뇌는 두 가지 이상의 작업을 동시에 수행할 수 없습니다. 연구에 따르면 여러 작업을 동시에 처리하려 할 때 뇌는 ‘작업 전환’을 수행합니다. 통제력과 지속적 주의력을 지원하는 신경인지 시스템에 가해지는 부담이 증가하면 단일 작업에 집중할 때보다 수행 속도가 느려지고 오류가 더 많이 발생합니다.

ClickUp의 프로젝트 관리 소프트웨어로 효과적으로 우선순위 설정하기

복잡한 우선순위 경쟁의 혼란을 끝내려면, 간단하지만 효과적인 전략들을 도입하세요.

ClickUp과 같은 프로젝트 관리 tool과 함께 사용하면 프로젝트 진행을 추적하고 체계적으로 관리하며 매번 프로젝트 성과 목표를 달성할 수 있습니다.

작업 우선순위 설정을 완벽하게 해내려면 ClickUp에 무료로 가입하세요.