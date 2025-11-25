기업 성장에 맞춰 확장 가능한 건설 관리 소프트웨어 선택 방법

모든 건설 프로젝트는 통제와 혼란 사이의 끊임없는 줄다리기를 겪습니다. 하도급업체들은 도면을 각기 다르게 해석합니다. 필드 팀은 그때그때 가장 편리한 형식으로 업데이트를 기록합니다.

더욱 골치 아픈 점은 건설사 내 각 팀마다 비용을 서로 다른 방식으로 추적하거나 공유 스프레드시트를 통해 관리할 수 있다는 것입니다.

건설 관리 소프트웨어는 바로 이 문제를 해결합니다. 더 많은 산업이 디지털화됨에 따라 건설 회사들도 플랜, 비용, 업데이트를 통합하는 단일 시스템이 필요합니다.

왜 그럴까요? 중앙 집중식 플랫폼은 사무실에서 현장까지 모든 관계자가 동일한 정보를 실시간으로 일하며, 이를 통해 같은 정보를 공유할 수 있도록 보장합니다.

그렇다면 여러분의 요구에 맞는 건설 프로젝트 관리 소프트웨어를 어떻게 선택해야 할까요? 아래에서 그 해답을 알려드립니다.

각 작업에 소유자, 마감일, 신뢰도를 할당하여 위험이 확대되기 전에 미리 파악하세요.

의존성을 추적하고 프로젝트 타임라인을 정확하게 관리하기 위해 목록, 간트, 타임라인 보기를 전환하세요.

허가증, 도면, 사양서를 작업 항목이나 문서에 직접 저장하여 팀이 항상 최신 버전으로 일할 수 있도록 하세요.

건설 관리 소프트웨어란 무엇인가요?

건설 관리 소프트웨어는 건설 산업을 위해 특별히 구축된 디지털 플랫폼입니다. 견적 및 일정부터 일일 필드 보고서 및 최종 인도에 이르기까지 건설 프로젝트의 모든 단계를 플랜, 조정 및 통제하는 데 팀을 지원합니다.

👀 알고 계셨나요? 건설 산업은 전 세계 노동력의 약 8%를 계정합니다. 그러나 동시에 전 세계적으로 인력 부족으로 가장 큰 타격을 받는 산업 중 하나이기도 합니다!

적합한 건설 관리 소프트웨어 선택이 중요한 이유

건설 관리 소프트웨어 선택 시 가장 중요한 질문은 다음과 같습니다: 이 소프트웨어가 프로젝트를 더 빠르고 안전하게, 그리고 예산 초과 없이 완료하는 데 도움이 될 것인가?

우수한 건설 관리 소프트웨어는 사무실과 필드 팀 간의 의사소통 오류를 줄여줍니다. 프로젝트 관리자, 감독자, 하도급업체 모두가 동일한 도면, 업데이트된 일정, 승인된 RFI(정보 요청)를 공유하며 일합니다.

실시간 가시성을 통해 예산 초과를 방지합니다. 어떻게 가능할까요?

첫째, 예산, 변경 지시서, 노동 시간, 자재 비용 등을 추적합니다. 따라서 필드 팀이 진행 상황이나 수량을 업데이트하면 예산이 자동으로 조정되며, 프로젝트 관리자는 즉시 편차를 파악할 수 있습니다.

모든 업데이트는 모든 관계자에게 자동으로 동기화됩니다. 이는 협업을 개선하며, 끝없는 이메일 스레드나 커뮤니케이션 단절 없이 모두가 동일한 정보를 공유하게 합니다.

건설 프로젝트 관리 tools를 처음 평가하시나요? 상위 5개 후보 목록을 소개합니다:

건설 관리 소프트웨어 선택 전 고려해야 할 키 요소

적합한 프로젝트 관리 소프트웨어는 프로젝트를 예산 범위 내에서 제때 완료하는 데 핵심 역할을 합니다. 현대 건설 프로젝트 관리가 요구하는 사항은 다음과 같습니다:

현장과 사무실 간의 실시간 협업

대부분의 지연은 현장에서 시작되지 않습니다. 업데이트 누락과 느린 승인에서 비롯됩니다. 현대적인 건설 tools는 필드 입력, 설계 변경, 관리 결정 사항을 즉시 동기화하여 모두가 동일한 페이지에 머물도록 해야 합니다.

모든 단계와 계약자에 대한 완벽한 가시성 확보

입찰 및 조달부터 인도까지, 건설 프로젝트 관리자는 진행 상황을 통합적인 보기로 파악할 수 있어야 합니다. 간트 차트, 마일스톤 추적기, 범위 변경 로그 같은 tools는 팀이 각 프로젝트가 건설 관리 플랜에서 정확히 어느 단계에 있는지 이해하는 데 도움을 줍니다.

연쇄적 문제 발생을 방지하기 위한 조기 위험 감지

지연된 검사, 누락된 자재, 기상 차질은 타임라인을 방해할 수 있습니다. 스마트 소프트웨어는 알림, 대시보드, 자동화된 추적을 통해 잠재적 위험을 조기에 파악합니다.

내장된 규정 준수 및 안전 워크플로우

규제 요건과 규정 준수는 더 이상 사후 고려사항이 될 수 없습니다. 올바른 시스템은 안전 양식, 점검 기록, 필수 문서들을 일상 워크플로우에 직접 통합합니다.

모바일 친화적

디지털 체크리스트, 사진 업데이트, 음성 입력 작업 등록, RFI 및 점검 목록에 대한 실시간 협업 등 모바일 우선 기능을 찾아보세요. 팀원이 사무실에 있든 필드에 있든, 항상 정확한 정보를 입력하고 프로젝트를 원활하게 진행할 수 있습니다.

반복성을 높이는 표준화된 템플릿

시작 절차, RFI(정보 요청), 제출물, 범위 검토, 완료 보고서를 위한 재사용 가능한 건설 관리 템플릿을 제공하는 플랫폼은 프로젝트와 팀 전반에 걸쳐 최고의 실행 방식을 재현하는 데 도움이 됩니다.

👀 건설 현장에서 범위 확대(Scope Creep) 의 비용은 얼마일까요? 시드니 오페라 하우스를 경계 예시로 살펴보세요. 원래 700만 달러로 추정되었고 4년 안에 완료될 예정이었습니다. 결국 1억 200만 달러 이상이 소요되었고, 14년이 지나서야 완료됨으로써, 이는 예산 대비 14배가 넘는 비용 초과였습니다.

최고의 건설 관리 tool 선택 방법

적합한 건설 관리 소프트웨어를 선택하려면 다양한 기능을 비교 검토해야 합니다. 결정을 쉽게 내리기 위해 다음 사항이 완료되었는지 확인하세요:

단계 1: 비즈니스 요구사항부터 시작하세요

가장 큰 프로젝트 과제를 지도하세요.

도면이 오래되어 지연이 발생하나요? 계약자별로 비용 추적이 일관되지 않나요? 필드 팀이 WhatsApp 사진이나 수기 기록에 의존하나요?

필수 기능 목록을 작성하세요. 모바일 보고, 예산 관리, 일정 관리, 도면 버전 관리 등이 포함될 수 있습니다. 또한 조달 시스템 연동이나 고급 AI 기반 보고 기능 같은 추가 기능도 고려해 보세요.

이 단계는 워크플로우의 부족한 부분을 해결해 줄 tools를 선별하는 데 도움이 됩니다.

또한 선택한 소프트웨어가 선호하는 건설 프로젝트 수행 방식(설계-시공 일괄계약, 설계-입찰-시공, 통합 프로젝트 수행 등)과 어떻게 부합하는지 고려하십시오.

각 방법론은 책임과 협업의 단계가 다릅니다. 귀사의 소프트웨어는 일 인수인계 방식, 팀 간 상호작용 방식, 그리고 위험 요소가 어디에 있는지 지원하는 것이 필수적입니다.

단계 2: 공급업체 평가 및 비교 분석 수행

공급업체에게 귀사 분야의 샘플 프로젝트를 활용한 실시간 데모를 요청하세요. 변경 명령서, RFI(정보 요청), 현장 업데이트, 예산 관리 등 실제 워크플로우를 어떻게 처리하는지 확인하십시오.

무료 또는 유료 체험판을 요청하여 실제 데이터를 바로 적용하고, 도면과 문서를 업로드하며, 주간 보고를 생성해 보세요. 이를 통해 소프트웨어가 여러분의 일 복잡성과 현장 및 사무실에서 프로젝트 관리자가 내리는 일상적 의사결정을 어떻게 처리하는지 확인할 수 있습니다.

또한 건설 프로젝트 관리 소프트웨어의 통합 기능을 확인하세요. 기존 기술 스택과 연동되는지, 아니면 새로운 tool 구매, 워크플로우 조정, 데이터 마이그레이션이 필요한지 살펴보세요. 이는 총 비용과 도입 편의성에 모두 영향을 미칩니다.

마지막으로 총소유비용(TCO)을 평가하세요. 설정, 구현, 마이그레이션 비용과 함께 필요한 맞춤형 또는 애드온 모듈 비용을 고려하십시오. 지속적인 지원 또는 유지보수 비용과 사용자 증가 또는 더 크고 복잡한 프로젝트 관리 시 비용이 어떻게 확장되는지도 잊지 마십시오.

필요한 기능 목록을 준비한 후에는 심층적인 조사를 진행하세요. 사용자들의 평가를 확인하고 특정 문제를 해결하는 tools를 살펴보세요.

한눈에 보기: 비교 분석을 위한 고려 사항을 요약한 테이블입니다.

기준 중요한 이유 tool 후보 선정 tool B tool C 사용 편의성 / UI 열악한 사용자 경험은 도입률을 떨어뜨립니다 N Y N 모바일/오프라인 사용 필드 팀은 접근 권한이 필요합니다 Y N Y 계정 시스템 연동 중복 일을 방지합니다 Y Y N 지원 및 교육 품질 마찰 감소 N Y N 샘플 워크플로우 안내 실제 사용 사례 확인 (공급업체 데모) (체험판) (pilot) 총소유비용(5년 기준) 수명 주기 비용 $X $Y $Z 보안 및 신뢰성 데이터 및 업무 연속성 보호 ISO 표준을 충족합니다 — 표준 충족

💡 전문가 팁: ClickUp 내 사용자 지정 필드를 활용해 공급업체 비교 평가표를 직접 작성하세요. 사용 편의성, 모바일 성능, 통합 수준, 비용, 지원 품질, 일정 관리 기능 등 평가 기준별 필드를 생성하세요. 각 공급업체에 점수나 드롭다운 메뉴 평가를 할당하고, 데모 노트를 작업 코멘트로 업로드하며, 체험판 파일이나 스크린샷을 첨부하세요. ClickUp의 테이블 보기를 활용하면 비교 내용을 한 화면에서 종합적으로 파악할 수 있습니다.

3단계: 개념 검증(PoC) 실행

선별된 소프트웨어 솔루션을 직접 테스트해 보세요.

진행 중인 프로젝트를 시범 운영 대상으로 선택하세요. 소프트웨어를 충분히 활용할 수 있을 만큼 복잡한 요소를 포함하되, 결과를 추적하기 어려울 정도로 규모가 크지 않은 프로젝트를 목표로 삼으세요.

사무실 직원과 현장 작업팀 모두를 참여시켜 플랫폼 내에서 일정 관리, 문서 공유, RFI(정보 요청), 예산 업데이트 등 일상 작업을 처리하도록 하십시오.

파일럿 운영 시 다음과 같은 질문에 대한 답을 얻을 수 있는지 확인하세요:

예산, 문서, 일정을 추적하기가 더 쉬워졌나요? 아니면 여전히 사람들이 예전 습관으로 돌아가고 있나요?

신규 사용자가 별도의 도움 없이 얼마나 빨리 업무에 적응할 수 있나요?

해당 플랫폼은 테스트 중인 단일 프로젝트뿐만 아니라 여러 프로젝트 전반에 걸친 가시성을 제공합니까?

예시: 건설 프로젝트 관리에 ClickUp을 사용할 때 한 사용자는 이렇게 말합니다:

기본 레이아웃 생성부터 체적 제안서 및 시공 설계에 이르기까지, 바닥재 옵션과 조경 디자인부터 조명 제작 및 구조적 호환성 확보까지 모든 창작 과정을 추적해야 합니다. 체계적이고 깔끔하게 정리된 목록을 생성하는 데 ClickUp의 도움을 받지 않고서는 이렇게 빠르고 집중적으로 일할 방법이 없습니다. 어떤 작업이 완료되었고 아직 수행되지 않은 작업이 무엇인지 정확히 파악할 수 있습니다; 각 작업에 코멘트, 알림, 문서를 첨부할 수 있고, 개별 작업과 전체 프로젝트 완료됨에 소요된 시간을 추적할 수 있습니다. 장점은 끝도 없이 이어집니다. 저는 ClickUp을 사랑합니다. 솔직히 말해서, 이 tool의 기능 중 30%도 제대로 활용하지 못하고 있습니다. 간트 기능도 조금 사용해 봤는데, 정말 훌륭했고, 마인드맵 기능은 특히 맛깔스러웠습니다. 그 외에도...*

ClickUp이 건설 팀을 지원하는 방법

건설 팀은 거의 같은 장소에서 작업하지 않습니다. 일부 팀은 사무실에 상주하는 반면 다른 팀은 현장에 있기 때문에 이들 그룹 간의 커뮤니케이션과 문서 흐름이 항상 일관되지는 않습니다.

이러한 비일관성은 비용을 초래합니다. 계약업체의 50%가 작업팀이 자산 대기, 정보 검색, 의사소통 장애 처리 등 비생산적 작업으로 매주 1~3시간을 낭비한다고 보고합니다. 분산된 tools와 잘못 보관된 문서가 문제의 일부입니다.

일을 위한 모든 것 앱 ClickUp은 효과적인 건설 프로젝트 관리를 위한 통합 운영 백본입니다. 플랜, 일정 관리, 비용 추적, 문서화, 팀 커뮤니케이션, 필드 보고를 하나의 연결된 작업 공간으로 통합합니다.

건설 팀을 위한 ClickUp이 여러분의 일과 삶을 어떻게 더 쉽게 만들어 주는지 확인해 보세요.

건설 팀을 위한 ClickUp으로 RFI, 예산, 일정 관리를 원활하게 간소화하세요

AI 기반 지원

ClickUp Brain은 ClickUp 작업 공간에 바로 통합된, 항상 켜져 있는 프로젝트 어시스턴트입니다.

ClickUp Brain이 건설 분야 AI tool로서 워크플로우를 지원하는 방식은 다음과 같습니다:

즉각적인 답변 및 검색: 단 한 번의 프롬프트로 최신 도면, 허가서 또는 검사 기록을 불러와, 파일을 뒤지는 데 소요되는 시간을 절약하세요.

스마트 요약: 현장 기록, 회의록 또는 의견 스레드를 이해하기 쉬운 요약본으로 변환하여 프로젝트 관리자와 클라이언트가 신속하게 상황을 파악할 수 있도록 지원합니다.

보고 생성: 실시간 데이터로 주간 또는 월간 진행 보고서를 자동 생성—마일스톤, 지연 사항, 예산 편차, 대기 중인 승인 사항을 포함—클라이언트나 경영진에게 바로 제출 가능

위험 가시성: Brain은 작업 전반을 스캔하여 기한이 지난 항목, 위험에 처한 의존성, 예산 이상 현상을 확대되기 전에 표시합니다.

ClickUp Brain으로 쿼리 업데이트 및 문서 즉시 검색

일정과 마감일을 손쉽게 관리하세요

작업 공간 내에서 ClickUp 작업은 건설 팀에게 진행 중인 프로젝트의 다양한 구성 요소를 추적할 수 있는 단일 플랫폼을 제공합니다. 각 작업에는 담당자, 마감일, 태그, 첨부 파일, 댓글 등의 세부 정보를 포함할 수 있습니다.

의존성이 명확히 표시되어 프로세스에서 중요한 단계가 누락될 위험이 없습니다.

ClickUp 작업으로 세부 작업을 효율적으로 생성, 할당, 추적하세요

Tasks의 가장 큰 장점 중 하나는 프로세스에 맞는 ClickUp 맞춤 상태를 생성할 수 있다는 점입니다. 검토 요청, 승인됨, 진행 중, 점검 예정, 완료됨 등 건설 프로젝트 진행 단계를 반영한 단계 설정이 가능합니다.

ClickUp 맞춤형 상태로 맞춤형 작업 진행을 정의하고 추적하세요

⌛ 시간 절약: ClickUp을 QuickBooks, Slack, Google Drive, AutoCAD 같은 tools과 연결하여 건설 워크플로우를 중앙 집중화하세요. ClickUp 통합 기능을 통해 모든 것이 한곳에서 동기화되므로 팀은 앱 전환에 드는 시간을 줄이고 프로젝트 진행에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

15가지 이상의 방식으로 워크플로우를 시각화하세요

15개 이상의 맞춤형 보기 중에서 선택하여 일을 자신에게 맞는 방식으로 시각화하세요.

모든 요소가 어떻게 조화를 이루는지 확인하고 싶다면, ClickUp 간트 차트 보기가 타임라인에 대한 종합적인 시각을 제공합니다.

ClickUp의 간트 차트로 전체 건설 타임라인을 시각화하고 의존성을 조정하세요

ClickUp의 보드 보기를 통해 건설 팀은 칸반 워크플로처럼 작업 추적을 관리할 수 있습니다. 여러 작업반과 하도급업체 간 작업 추적에 완벽합니다.

⭐ 보너스: ClickUp 시간 추적을 활용해 현장이나 사무실에서 작업 시간 기록을 바로 할 수 있습니다. 계약자, 프로젝트 단계, 작업 유형별로 시간 입력 기록을 그룹화하면 시간 사용 가시성을 명확히 파악하고 팀의 생산성을 최적화할 수 있습니다.

문서화를 중앙 집중화하세요

ClickUp Docs로 문서를 보관하세요. 허가서부터 일일 보고서에 이르기까지 모든 문서가 프로젝트 단계별로 체계적으로 정리되며 상위 작업과 직접 연결됩니다.

ClickUp Docs로 표준 운용 절차 (SOP) 작성, 계약서 초안 작성 또는 프로젝트 wiki 구축하기

문서는 편집 가능하고 공유 가능하며 협업이 가능합니다.

팀원들은 도면에 실시간으로 의견을 남기거나 사양을 업데이트하며 손쉽게 협업할 수 있으며, 건설 프로젝트에 참여하는 모든 구성원이 최신 버전을 확인할 수 있습니다.

어디서나 원활하게 협업하세요

ClickUp은 실시간 협업을 간소화하고 다음 기능을 통해 모든 구성원이 실시간으로 연결되도록 보장합니다:

업데이트 기록을 위해 댓글 활용하기: ClickUp 할당 댓글 기능을 통해 현장 진행 상황을 문서화하고 특정 팀원을 작업에 직접 멘션하세요. 예시: 철근이 납품된 시점이나 검사가 완료됨을 기록하여 팀원 간 불필요한 소통을 줄일 수 있습니다.

ClickUp 댓글 기능으로 업데이트를 중앙 집중화하고 지시를 명확히 전달하세요

모든 대화를 한곳에서 관리하세요: ClickUp 채팅은 전용 프로젝트 채널과 부서 간 개인 메시징을 모두 지원하여 허가, 클라이언트 변경 사항 또는 하도급업체 협조와 관련된 커뮤니케이션을 중앙 집중화합니다.

ClickUp 채팅으로 전체 팀원들의 동기화를 유지하세요

현장 조건 기록: ClickUp 모바일 앱을 통해 팀원들은 재작업 문제나 안전 문제 사진을 작업에 직접 업로드하여 보다 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이를 통해 사무실 직원들은 즉시 상황을 파악하고 신속한 결정을 내릴 수 있습니다. ClickUp 모바일 앱을 통해 팀원들은 재작업 문제나 안전 문제 사진을 작업에 직접 업로드하여 보다 나은 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 이를 통해 사무실 직원들은 즉시 상황을 파악하고 신속한 결정을 내릴 수 있습니다.

몇 분 만에 워크스루 공유하기: ClickUp Clips를 사용하면 화면이나 음성 워크스루를 녹화하여 도면 수정 사항을 보여주거나 타임라인 변경 사항을 설명할 수 있습니다. 특히 원격으로 참여하는 이해관계자들이 회의를 기다리지 않고도 명확한 정보를 얻을 수 있어 매우 유용합니다.

ClickUp Clips를 활용해 팀과 비동기적으로 소통하세요

값 낮은 수동 작업을 자동화하세요

건설 현장에서는 오늘의 보고서가 도착했는지, 허가가 승인되었는지 같은 사소한 작업 하나하나를 챙기는 것만으로도 시간이 많이 소요됩니다.

소개합니다: ClickUp 자동화 기능.

이것은 ClickUp의 노코드 자동화 엔진으로, 수동 작업을 자동화합니다—알림 전송, 상태 업데이트, 작업 할당, 승인 경로 설정 등을 자동으로 처리합니다.

Set if this then that 규칙과 ClickUp 자동화 기능으로 일상적인 워크플로우를 처리하세요

🚀 ClickUp의 장점: ClickUp 에이전트가 매일 스탠드업 회의를 대신 진행해 드립니다—작업 업데이트를 수집하고, 장애 요소를 파악하며, 진행 상황을 요약하고, 소유자를 자동으로 태그합니다. 팀원들이 여러 팀이나 작업 현장을 돌아다니며 업데이트를 확인할 필요 없이, 진행 중인 작업과 주의가 필요한 사항을 즉시 파악할 수 있습니다. 사전 구축된 ClickUp AI 자동화 에이전트를 사용하거나 맞춤형으로 제작하세요.

건설 소프트웨어 선택 시 피해야 할 흔한 실수들

최종 결정을 내리기 전에, 하지 말아야 할 것을 아는 것도 마찬가지로 중요합니다. 건설 프로젝트 관리 소프트웨어 선택을 할 때 팀들이 가장 흔히 저지르는 실수는 다음과 같습니다:

비용 코드와 예산 필드가 '표준'이라고 가정하는 것

많은 플랫폼은 고정된 예산 범주를 제공하는데, 이는 재무팀이 프로젝트를 코딩하는 방식과 일치하지 않습니다. 이러한 불일치는 프로젝트 비용과 계정 장부가 완전히 일치하지 않아 나중에 수작업으로 조정하는 데 많은 시간을 소모하게 만듭니다.

✅ 해결책: 적합한 소프트웨어는 비용 코드를 맞춤형으로 설정하고, 계정 체계에 연결하며, 변환 오류 없이 회계 소프트웨어로 직접 데이터를 전송할 수 있게 합니다.

2. RFI 워크플로우를 종단 간 테스트하지 않음

대부분의 구매자는 '소프트웨어가 RFI를 처리한다'고 가정하지만 그 방식을 확인하지 않습니다. 일부 시스템에서는 RFI가 도면, 계약서 또는 응답과 명확한 연계 없이 일반적인 작업으로 처리됩니다. 이는 맥락 상실과 중복된 승인으로 이어집니다.

✅ 해결책: 체험판 운영 중 현장에서 생성부터 첨부 파일, 승인, 종결까지 실제 RFI(정보 요청)를 시스템으로 처리해 보세요. 추가 단계 없이도 전체 감사 추적이 가능한 워크플로우를 확보하십시오.

3. 변경 주문서의 기록 및 추적 방식을 간과하는 경우

일부 프로젝트 관리 소프트웨어는 변경 명령서를 문서나 이메일 스레드 안에 묻어버립니다. 이는 예산이나 일정 영향이 수주 후까지 드러나지 않아 조정하기엔 이미 늦은 시점이 된다는 의미입니다.

✅ 해결책: 강력한 문서 관리 기능을 갖춘 건설 소프트웨어를 찾으세요. 변경 명령서는 별도의 오브젝트 유형으로, 연결된 비용, 업데이트된 타임라인, 승인 이력을 포함하며 주요 프로젝트 플랜과 함께 추적할 수 있습니다.

4. 하도급업체가 프로젝트 중간에 교체되는 경우가 많다는 점을 간과하는 것

일관된 인력이 사용할 때는 건설 software가 괜찮아 보일 수 있지만, 많은 하도급업체가 프로젝트 완료되기 전에 이탈합니다. tool이 온보딩과 오프보딩을 깔끔하게 처리하지 못하면 접근 권한 관리가 복잡해지고, 하도급업체가 떠날 때 중요한 기록이 사라집니다.

✅ 해결책: 세분화된 권한 제어, 게스트 역할, 하청업체 변경 시 작업이나 파일의 쉬운 재할당이 가능한 프로젝트 관리 tool을 선택하세요.

ClickUp으로 건설 프로젝트 관리를 재고하세요

건설 비즈니스의 진정한 도전이 프로젝트 규모가 아니라 정보가 프로젝트를 통과하는 방식이라면 어떨까요? 플랜은 변경되고, 비용은 변동하며, 업데이트는 사방에서 쏟아집니다.

건설 관리 플랫폼이 없다면, 현장에서 첫 지연이 발생하기 훨씬 전부터 일의 속도가 느려집니다. ClickUp이 이를 영원히 바꿉니다.

일정, 비용, RFI(정보 요청), 일일 업데이트를 한곳에 통합하여 팀이 실제로 협업할 수 있도록 합니다.

필드부터 사무실까지 명확한 시각화와 대시보드를 제공합니다. 작업 의존성과 간트 차트로 타임라인을 유지하세요. ClickUp Brain은 프로젝트 데이터에서 답을 찾아내고 가장 필요한 순간에 인사이트를 제공하는 AI 레이어를 추가합니다.

