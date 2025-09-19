캠페인 관리를 위한 Free Asana 마케팅 템플릿

🔍 알고 계셨나요? 마케터의 66%가 수익 목표 달성 능력에 자신감이 부족합니다.

이는 특히 시간, 비용, 자원이 걸린 상황에서 상당한 금액입니다. 명확한 프로세스나 중앙 hub가 없다면 캠페인은 무너지거나 잠재력을 발휘하지 못합니다.

이 즉시 사용 가능한 템플릿으로 캠페인을 플랜하고, 작업을 관리하며, 시간을 절약하고, 시작부터 끝까지 일관성을 유지하세요. 효과적인 마케팅 템플릿을 통해 모든 구성원이 무엇을, 언제까지, 어떻게 해야 하는지 명확히 파악할 수 있습니다. 이는 모든 캠페인에 집중력, 일관성, 명확성을 부여하여 수익 창출에 핵심적인 역할을 합니다.

팀이 같은 방향으로 움직이도록 돕는 최고의 Asana 마케팅 템플릿을 살펴보세요.

*Asana 마케팅 템플릿 개요

*좋은 Asana 마케팅 템플릿의 조건은 무엇인가요?

Asana 마케팅 템플릿을 선택할 때 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다:

캠페인 목표 및 KPI : 목표와 캠페인 성과 지표를 명확하게 설정할 수 있는 섹션이 포함된 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 팀원들이 동일한 페이지를 공유하고 중요한 결과에 집중할 수 있습니다

워크플로우의 명확성 : 모든 일을 실행 가능한 작은 항목으로 나누는 템플릿을 찾으세요. 실행을 용이하게 하고 혼란을 방지합니다

포괄성 : 마케팅 템플릿은 캠페인 마감일, 담당자, 프로젝트 유형 등 모든 키 세부사항을 체계적으로 정리하는 데 도움이 되어야 합니다. 이는 책임감을 높이고 원활한 진행을 보장합니다

목표 연계성*: 이메일, 소셜 미디어, 블로그 등 다양한 채널에 맞춰 조정 가능한 맞춤형 템플릿을 선택하여 형식 간 원활한 기획 프로세스를 보장하세요

시각적 데이터*: 보드, 타임라인, 달력가 포함된 템플릿을 찾아 데이터를 한눈에 파악하세요. 이를 통해 팀은 진행 상황을 빠르게 확인하고 더 나은 플랜을 세울 수 있습니다

마케팅을 위한 최고의 Asana 템플릿

매번 새로운 캠페인을 처음부터 설정하는 데 수십 시간을 소비하고 계시다면, 저희가 딱 맞는 Asana 마케팅 템플릿을 준비했습니다. 이 템플릿을 활용해 설정 시간을 대폭 단축하고, 지금까지 일한 캠페인 중 가장 훌륭한 성과를 내보세요!

마케팅 프로젝트 플랜 템플릿 *

Asana를 통해

Asana의 마케팅 프로젝트 계획 템플릿으로 다중 채널 마케팅 프로젝트 관리가 간편해집니다. 키 마케팅 목표를 정의하고, 이를 달성하기 위한 플랜을 수립하며, 프로젝트 전반에 걸쳐 필수 데이터를 추적하는 데 도움이 됩니다.

대시보드는 시각적으로 작업 현황을 요약하여 제공합니다—마감 예정, 미배정, 진행 중, 완료된 작업을 한눈에 확인하세요.

이것이 마음에 드실 이유:

목표, 자원, 마일스톤을 플랜에 연결하여 캠페인이 광범위한 마케팅 목표와 지속적으로 연계되도록 하세요

팀을 위한 맞춤형 워크플로우를 구축하여 플랜이 올바른 방향으로 진행되도록 보장하세요

템플릿 내에서 메시지를 통해 팀 회원과 소통하며 협업을 강화하세요

🔑 추천 대상: 마케팅 프로젝트를 진행할 기본적인 프레임워크를 찾는 마케팅 팀, 프로젝트 리더, 크리에이티브 매니저

2. 마케팅 캠페인 관리 템플릿

Asana를 통해

Asana의 마케팅 캠페인 관리 템플릿은 브레인스토밍부터 출시까지 캠페인을 진행하는 데 필요한 크로스-기능적 협업을 지원합니다. 모든 일을 한곳에 모아 워크플로우를 간소화하고, 업무 인수인계 지연을 줄이며, 캠페인 프로세스의 모든 단계가 효율적으로 진행되도록 합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

모든 마케팅 노력의 전체적인 시각을 한 곳에서 파악하세요. 목록, 보드, 타임라인, 달력, 워크플로우 보기 중에서 선택하세요

작업 간 의존성을 파악하여 효율적인 프로세스 흐름을 구축하세요

캠페인 진행에 따라 전략을 손쉽게 조정하고 업데이트하세요

🔑 이상적인 대상: 마케팅 팀, 프로젝트 관리, 그리고 엔드투엔드 마케팅 캠페인을 관리하려는 크로스 기능 팀

3. 크리에이티브 요청서 템플릿

Asana를 통해

초기 단계부터 최종 결과물까지, Asana의 크리에이티브 요청 템플릿으로 제작 프로세스를 체계적이고 효율적으로 관리하세요. 모든 크리에이티브 요청을 한곳에서 관리하여 우선순위를 파악하고 팀이 현재 어떤 작업을 진행 중인지 실시간으로 확인할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

구조화된 양식을 통해 크리에이티브 프로젝트에 대한 완료된 데이터를 수집하세요

작업 이동을 자동화하고 원활한 흐름을 유지하기 위한 트리거 설정

크리에이티브 일 및 자산과 함께 승인을 추적하여 가시성을 높여보세요

🔑 이상적인 대상: 다양한 콘텐츠 및 디자인 요청을 체계적으로 관리할 템플릿을 찾는 크리에이티브 팀, 프로젝트 코디네이터, 마케팅 부서

4. 소셜 미디어 달력 템플릿

Asana를 통해

회사 소셜 미디어 콘텐츠 추적을 어려워하시나요? 플랫폼 관리부터 게시 시간 스케줄링까지 조율할 일이 많습니다. Asana의 소셜 미디어 달력 템플릿으로 체계적이고 일관성 있게 관리하세요.

이 템플릿은 채널, 캠페인별로 콘텐츠를 일정 관리하고 운영할 수 있도록 지원합니다. 가장 큰 장점은? 명확한 타임라인과 승인 흐름이 세련되고 매력적인 소셜 미디어 운영을 유지하는 데 도움이 된다는 점입니다.

이것이 마음에 드실 이유:

콘텐츠 형식과 소셜 미디어 채널을 포함하여 체계적으로 정리하세요

아이디어부터 게시까지 다양한 단계의 작업을 추적하세요

프로젝트 요약 및 관련 세부 정보를 추가하여 전체적인 개요를 완료하세요

🔑 추천 대상: 소셜 미디어 관리자, 콘텐츠 팀, 그리고 여러 플랫폼에 걸쳐 게시물을 생성하고 관리하려는 마케터

5. 제품 마케팅 론칭 템플릿

Asana를 통해

Asana의 제품 마케팅 출시 템플릿으로 출시 세부 사항을 명확히 하고 크로스 기능 팀의 협업을 조정하세요. 출시일이 다가올수록 누가, 무엇을, 언제 담당할지 명확히 정리하여 이해관계자들의 동기화를 유지하세요.

이 템플릿은 제품 출시의 모든 단계를 전문가처럼 플랜하고 추적하며 관리할 수 있도록 도와줍니다. 따라서 출시를 성공적으로 마칠 때까지 마감일을 미룰 필요가 없습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

출시 전 제품 마케팅 캠페인을 위한 소셜 미디어 콘텐츠를 체계적으로 구성하세요

소셜 미디어 및 유료 광고와 같은 플랫폼 전반에서 생성 단계별로 출시 활동을 분류하세요

각 작업에 대한 규칙과 양식을 설정하세요. 예를 들어 참고 자료용 양식과 소셜 미디어 게시물 작성 규칙 등이 있습니다

🔑 이상적인 대상: 제품 마케팅 담당자, 출시 팀, 그리고 조율되고 시의적절한 제품 출시를 추진하려는 마케팅 관리자

6. 이벤트 마케팅 플랜 템플릿

Asana를 통해

이벤트 프로모션 플랜은 복잡하지만 관리가 반드시 그럴 필요는 없습니다. Asana의 이벤트 마케팅 플랜 템플릿으로 전체 이벤트 마케팅 전략을 한곳에서 체계적으로 관리하세요.

프로모션 플랜, 신속한 피드백 반영, 간편하고 투명한 승인 절차를 통해 더 높은 참여율과 고객 참여를 이끌어냅니다.

이것이 마음에 드실 이유:

작업을 플랜, 프로모션, 행사 당일, 행사 후 작업으로 세분화하세요

모든 활동별 예산을 추적하여 목표를 달성하세요

이미지 파일 및 문서와 같은 자산에 대해 실행 가능한 피드백을 제공하세요

🔑 이상적인 대상: 이벤트 마케팅 담당자, 브랜드 팀, 그리고 이벤트 프로모션을 처음부터 끝까지 관리하려는 코디네이터

7. 에디토리얼 달력 템플릿

Asana를 통해

콘텐츠 아이디어 브레인스토밍, 다양한 채널용 자산 제작, 팀 간 협업 조정까지, 캠페인을 관리할 지능형 hub가 필요합니다. Asana의 에디토리얼 달력 템플릿을 사용하면 아이디어 구상부터 게시까지 각 단계를 쉽게 구성할 수 있습니다.

또한 이 템플릿을 사용하면 여러 스프레드시트를 번갈아 가며 관리하는 혼란 없이 콘텐츠 진행 상황, 플랫폼, 유형 및 승인 상태 한 곳에서 추적할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

소셜 미디어, PR, 마케팅 팀을 하나로 모아 기능 간 협업을 간소화하세요

Google 작업 공간 및 Dropbox와 같은 통합 tools를 사용하여 모든 자산을 체계적으로 관리하세요

새로운 콘텐츠 아이디어를 추적하고 게시 일정을 완벽하게 관리하세요

🔑 이상적인 대상: 콘텐츠 전략가, 편집팀, 마케터가 여러 채널에 걸쳐 콘텐츠 파이프라인을 관리할 수 있도록 지원합니다

8. 이벤트 플랜 템플릿

Asana를 통해

이벤트 마케팅 노력을 체계적으로 관리하려면 예산과 공급업체 계약부터 작업 간 의존성, 당일 수행 사항까지 모든 작업과 세부 사항을 한곳에 모아 정리할 명확한 플랜이 필요합니다. Asana의 이벤트 기획 템플릿은 전체 이벤트 캠페인 전략을 체계화하고, 캠페인 목표에 집중하며, 팀 협업을 강화하는 데 도움을 줍니다.

이벤트 플랜을 추적하고 관련자 모두와 소통할 수 있습니다. 시각적 타임라인, 마일스톤, 상태 업데이트, 공급업체/게스트 추적 등 내장 기능을 활용하세요. Gmail, Slack, Outlook과 같은 tools과의 연동으로 더욱 강화된 기능을 경험해 보세요.

이것이 마음에 드실 이유:

예산 계산 자동화로 한도 내에서 관리하세요

팀원과 이해관계자를 참여시켜 가시성과 책임성을 높이세요

각 섹션 내에서 작업을 할당하고 마감일을 설정하여 전략을 처음부터 끝까지 지도하세요

🔑 추천 대상: 명확하고 목표 중심의 마케팅 플랜을 수립하는 마케팅 관리자, 팀 및 에이전시

9. 디자인 프로젝트 플랜 템플릿

Asana를 통해

Asana의 디자인 프로젝트 플랜 템플릿은 창의적인 프로젝트 관리를 간단하고 효율적으로 만듭니다. 일을 명확한 섹션과 마감일이 지정된 필수 작업으로 나누어 모든 구성원이 무엇을 언제까지 완료해야 하는지 파악할 수 있게 합니다.

웹, 그래픽, 제품 디자인 팀을 위해 특별히 설계된 이 템플릿은 반복 가능한 워크플로우를 구축하여 모든 캠페인을 명확하고 일관성 있게 시작할 수 있도록 지원합니다. 작업은 우선순위와 단계별로 체계화되어 팀이 시작부터 완료까지 일관된 방향성을 유지할 수 있도록 돕습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

키 마일스톤과 다음 단계를 플랜하여 진행 상황을 평가하세요

에디터와 작가를 위한 카피 및 이미지 디자인 참고 자료를 포함하세요

시각적 그래프를 추가하여 작업량, 우선순위 및 키 세부사항을 한눈에 보세요

🔑 이상적인 대상: 디자이너, 크리에이티브 리더, 콘텐츠 팀이 체계적이고 창의적인 마케팅 프로젝트를 관리할 수 있도록

10. 프로젝트 헌장 템플릿

Asana를 통해

훌륭한 마케팅 계획을 세웠지만, 어떻게 실행에 옮길까요? 바로 Asana의 프로젝트 헌장 템플릿이 필요한 순간입니다. 목표, 범위, 타임라인, 자원 등 키 캠페인 세부 사항을 정리하여 이해관계자들이 플랜을 빠르게 파악할 수 있도록 돕습니다. 캠페인 예산을 투명하게 관리할 수 있도록 프로젝트 비용을 자동 계산해 주기도 합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

의견을 통해 이해관계자로부터 실시간 피드백을 수집하세요

차터의 어느 부분이 승인되어 진행 준비가 되었는지 추적하세요

각 작업에 대한 전체적인 맥락을 제공하기 위해 문서, 이미지 또는 비디오를 첨부하세요

🔑 추천 대상: 마케팅 팀, 프로젝트 리더, 이해관계자들이 새로운 마케팅 계획의 명확한 기반을 구축할 수 있도록 지원합니다.

asana 한도*

Asana 마케팅 템플릿은 여러분의 노력, 팀, 목표를 일치시키는 데 도움이 되지만, 모든 팀에 적합하지 않을 수 있습니다. Asana 마케팅 템플릿의 주요 한계점은 다음과 같습니다:

한도 템플릿 다양성과 기능 : 마케팅 프로젝트용 템플릿 라이브러리는 기본적이고 부족하여 소수의 시작점만 제공합니다. Free Plan을 사용하는 1인 사업자나 소규모 팀의 경우, 유료 등급으로 업그레이드하지 않으면 많은 템플릿의 전체 기능을 잠금 해제할 수 없습니다

복잡한 인터페이스 : Asana는 숙련된 사용자에게는 직관적으로 느껴지지만, 초보자는 목록, 칸반 보드 또는 간트 차트 사용에 어려움을 겪을 수 있습니다. 명확한 안내가 없다면 팀은 어디서부터 시작해야 할지, 무엇을 사용해야 할지 모를 수 있습니다

작업 템플릿 한도*: 프로젝트당 작업 템플릿은 10개로 제한됩니다. 다양한 결과물이나 표준 운용 절차 (SOP)가 필요한 팀에게는 불편한 제약입니다

작업 공유 불가 : Asana의 작업은 한 사람에게만 할당할 수 있습니다. 이는 협업이나 백업이 필요할 때 유연성의 한도를 초래합니다

중복 작업 : 작업에 여러 사람이 관여하는 경우, 사용자는 각자 별도의 작업을 생성해야 합니다. 이는 프로젝트 보기를 복잡하게 만들고 진행 추적하기 어렵게 만듭니다

한도 공유성: 작업 템플릿은 쉽게 공유하거나 이동하거나 전사적으로 활용하기 어려워 효율성을 저해합니다

대체 Asana 템플릿

Asana의 마케팅 템플릿은 유용한 출발점이 될 수 있지만, 팀이 단순한 작업 목록 이상의 것을 필요로 할 때 종종 한계에 부딪힙니다. 여러 이해관계자를 아우르는 캠페인 확장, 예산 추적, 반복적인 워크플로우 자동화 등 다양한 상황에서 그렇습니다.

바로 여기에 ClickUp이 단계에 들어섭니다. 일을 위한 올인원 앱인 ClickUp은 완전히 맞춤 설정 가능한 템플릿, 무제한 자동화, 예산 관리·협업·보고를 위한 내장 tool로 기본을 넘어섭니다. 이를 통해 캠페인을 제때 대규모로 실행하세요.

다음은 ClickUp 최고의 마케팅 템플릿입니다:

1. ClickUp 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 계획 템플릿으로 마케팅 목표 설정, 실행 플랜 수립, 메트릭 추적을 한 번에 해결하세요

잘 짜여진 마케팅 플랜은 여러분의 노력을 올바른 방향으로 이끌며, ClickUp 마케팅 플랜 템플릿은 목표와 작업을 일관되게 유지할 수 있는 구조를 제공합니다.

이 템플릿은 키 결과를 명확히 제시하는 마케팅 로드맵을 제공하여 이를 달성하기 위한 실행 플랜을 수립하도록 안내합니다. 결과는 우선순위와 영향력에 따라 체계적으로 구성되어 어디에 집중해야 할지 정확히 파악할 수 있습니다. 또한 내장된 노력 및 진행 지표로 손쉽게 추적할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

마케팅 전략을 안내할 고객 페르소나를 생성하세요

각 작업 항목에 대한 작업 유형 및 영향 수준을 표시하세요

모든 목표와 결과에 대한 마감일을 설정하고 타임라인을 조정하세요

🔑 추천 대상: 상세한 마케팅 플랜을 수립할 템플릿을 찾는 프로젝트 관리자, 마케팅 팀, 프리랜서

2. ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿으로 매력적인 캠페인을 기획하고 결과를 모니터링하세요

ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿으로 체계적인 조직화와 협업의 완벽한 조화를 경험하세요. 다양한 캠페인 요소를 한 곳에서 관리할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿에는 예산 및 소셜 미디어 추적기 등 캠페인 요구에 맞춤화된 추적기가 포함되어 키 메트릭을 효과적으로 정리할 수 있습니다. 또한 참조 탭에는 타깃 고객 페르소나, 브랜드 가이드라인, 제품 상세 정보 등 중요한 문서를 저장하여 쉽게 접근할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

ClickUp의 사용자 지정 필드를 사용하여 캠페인 단계, 결과물 유형 및 마케팅 채널 세부 정보를 추가하세요

강력한 고객 연결을 구축하기 위해 채널 전반에 걸친 명확한 로드맵을 작성하세요

실행 가능하고 측정 가능한 목표를 설정한 후, 이를 관리 가능한 ClickUp 작업으로 세분화하세요

🔑 이상적인 대상: 체계적인 구조로 마케팅 캠페인을 운영하려는 마케팅 팀, 캠페인 관리자 및 대행사

3. ClickUp 캠페인 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 캠페인 플랜 템플릿으로 마케팅 캠페인을 계획하고, 추적하고, 최적화하세요

ClickUp 캠페인 계획 템플릿은 마케팅 캠페인의 계획 수립, 체계화, 추적 과정을 간소화합니다. 캠페인 제목, 팀, 예산, 진행 등을 기록할 수 있는 전용 필드를 포함하여 계획을 완료하고 관리하기 쉽게 만들어 줍니다.

이 템플릿을 사용하면 캠페인 유형(제품, 소셜 미디어, 유료 광고, 브랜드 인지도)별로 작업을 분류할 수 있어 마케팅 플랜의 각 프로세스를 목표에 맞게 조정할 수 있습니다. 또한 체크리스트와 하위 작업은 실행의 모든 단계를 효율화하는 데 도움이 됩니다.

이것이 마음에 드실 이유:

각 플랜과 활동에 예산을 할당하고 캠페인 기간 내내 모니터링하세요

ClickUp 작업 의존성을 사용하여 마케팅 활동 간의 관계를 정의하세요

작업 공간의 링크를 삽입하여 캠페인 리소스나 자산을 추가하세요

🔑 이상적인 대상: 체계적이고 목표 지향적인 마케팅 캠페인을 진행하려는 마케팅 관리자, 프로젝트 리더 및 팀

➡ 더 알아보기: 마케터를 위한 소셜 미디어 AI 도구

4. ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿으로 지속적으로 매력적인 소셜 미디어 콘텐츠를 유지하세요

소셜 미디어 콘텐츠를 효율적으로 플랜하는 방법을 원하시나요? ClickUp 소셜 미디어 콘텐츠 플랜 템플릿을 사용해 플랫폼 간 일관성을 유지하세요. 이 템플릿은 모든 콘텐츠를 통합하여 명확하고 시간 기반의 콘텐츠 플랜을 수립합니다. 달력을 채울 만큼 체계적이면서도 즉흥적인 트렌드 대응을 위한 유연성을 갖추고 있습니다.

이 템플릿에는 콘텐츠 개요, 카피라이터, 디자이너, 소셜 미디어 플랫폼을 상세히 설명하는 섹션이 포함되어 있습니다. 진행률 표시기는 플랜의 완료 상태를 보여줘 팀이 목표를 달성하도록 지원합니다.

이것이 마음에 드실 이유:

콘텐츠 플랜을 체계적으로 구성하기 위한 모든 관련 단계를 하위 작업으로 목록하여 손쉽게 추적하세요

모든 입력에 캡션 문구와 콘텐츠 링크를 포함하세요

의존성을 표시하고 관련 파일을 첨부하여 일관된 콘텐츠 플랜을 보장하세요

🔑 추천 대상: 일관되고 체계적인 소셜 미디어 캘린더 구축을 원하는 소셜 미디어 관리자, 콘텐츠 팀 및 에이전시

5. ClickUp 마케팅 실행 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 실행 계획 템플릿으로 제품 및 서비스 프로모션을 위한 포괄적인 전략을 수립하세요

ClickUp 마케팅 실행 계획 템플릿으로 SMART 마케팅 플랜을 수립하세요. 마케팅 실행 계획의 키 요소를 한곳에 모아 집중력과 실행력을 높여줍니다.

이 템플릿은 설문조사와 분석을 통해 고객 선호도를 체계화하여 완벽한 고객 페르소나를 구축하는 데 도움을 줍니다. 구조화된 세부 정보를 바탕으로 과거 및 현재 노력을 점검하여 향후 전략을 개선하는 데도 활용할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

ClickUp에서 설정된 목표 대비 실제 성과를 비교하여 향후 마케팅 노력을 계획하세요

SMART 목표로 체크리스트를 작성하고 달성할 때마다 완료됨 표시하세요

실행 플랜을 위한 마케팅 KPI를 설정하여 원활한 추적을 가능하게 하세요

🔑 이상적인 대상: 집중적이고 결과 중심의 실행 플랜을 찾는 마케팅 전략가, 팀 리더, 비즈니스 소유자

6. ClickUp 마케팅 팀 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 팀 템플릿으로 완료된 마케팅 프로세스를 시각화하세요

ClickUp 마케팅 팀 템플릿은 내부 온보딩, 경력 개발, 마케팅 플랜 등을 위한 전용 폴더로 팀 구축 노력을 체계화합니다. 또한 사용자 지정 필드를 활용해 KPI와 연계된 다양한 단계의 캠페인을 명확하게 볼 수 있게 해줍니다.

일마다 다양한 렌즈가 필요하신가요? 조직도, 회의록, 마케팅 wiki, 심지어 웰컴 대시보드까지 포함된 6가지 내장 뷰를 전환하며 팀의 모든 단계별 요구에 맞춰보세요.

또한 내장 태깅, 중첩된 하위 작업, 시간 추적, 직접 이메일 처리 기능을 갖춘 마케팅 팀용 ClickUp으로 팀 협업을 강화하고 마케팅 목표에 맞춰 일관성을 유지하세요.

이것이 마음에 드실 이유:

창의적인 디자인 프로세스를 정의하고 자산을 한 위치의 중앙 저장소에 보관하세요

팀 계층을 확립하기 위해 조직 차트를 작성하세요

마케팅 요청 양식을 구축하여 프로젝트 목표에 맞춰 자원을 조정하세요

🔑 추천 대상: 마케팅 매니저, 팀 리더, HR 코디네이터가 마케팅 운영과 팀 구조를 효율적으로 관리할 수 있도록 지원합니다.

7. ClickUp 마케팅 팀 프로세스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 팀 프로세스 템플릿으로 캠페인 프로세스를 문서화하여 손쉽게 참조하세요

ClickUp 마케팅 팀 프로세스 템플릿은 반복 작업에 대한 명확한 단계별 가이드로 워크플로우를 간소화합니다. 팀이 일관된 절차를 따르도록 하여 모든 캠페인이 기준을 충족하도록 보장합니다.

이 템플릿은 캠페인 시작부터 KPI 추적까지 모든 것을 체계적으로 정리합니다. 가장 큰 장점은? 내장된 ClickUp 화이트보드가 마케팅 팀이 활약하기에 완벽한 창의적 브레인스토밍 작업 공간을 제공한다는 점입니다.

이것이 마음에 드실 이유:

ClickUp 문서에서 중첩 페이지를 생성하여 캠페인을 체계화하고 프로세스를 분류하세요

작업과 문서를 연결하여 맥락을 유지하세요

프로세스 단계를 실행 가능한 작업과 체크리스트로 전환하여 손쉬운 실행 및 추적이 가능하도록 하세요

🔑 이상적인 대상: 워크플로우를 표준화하고 캠페인 품질을 유지하고자 하는 마케팅 팀, 프로젝트 리더, 운영 관리자

8. ClickUp 전략적 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 포괄적인 마케팅 전략을 수립하고 ClickUp 전략적 마케팅 계획 템플릿으로 성공을 추적하세요

ClickUp 전략적 마케팅 계획 템플릿으로 마케팅 캠페인과 자원을 손쉽게 구성하세요. 분기별 키 결과를 추적하여 연중 전략을 개선하는 데 도움이 됩니다.

진행 상황 보드는 작업의 완료 단계별로 표시합니다. 타임라인 보기를 통해 각 OKR에 대한 명확한 마감일을 설정하고 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

OKR 기준으로 작업을 플랜하고 채널, 예산, 지출과 같은 사용자 지정 필드를 포함하여 가시성을 유지하세요

진행 상황에 따라 OKR을 위험 상태, 달성, 추적 등으로 분류하세요

각 OKR에 대한 하위 작업을 멘션하여 원활하고 실행 가능한 워크플로우를 보장하세요

🔑 이상적인 대상: 마케팅 전략가, 팀 리더, 프로젝트 매니저가 장기 목표와 일상적 실행을 연계할 수 있도록 지원합니다

9. ClickUp 이벤트 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이벤트 마케팅 플랜 템플릿으로 이벤트를 플랜하고 예산을 원활하게 추적하세요

ClickUp 이벤트 마케팅 계획 템플릿은 전략 수립부터 실행, 사후 분석까지 이벤트 기획의 모든 단계를 간소화합니다. 작업을 계획, 실행, 평가라는 키 단계로 세분화하여 팀이 집중력을 유지하고 목표를 일치시킬 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 사용하면 마케팅 계획에 대한 단계별 작업과 체크리스트를 목록으로 나열할 수 있습니다. 이벤트 타임라인과 달력을 통해 세부적인 수준에서 구체적인 단계를 플랜할 수 있습니다. 또한 단계, 담당자, 자체 평가, 완료율 등의 사용자 지정 필드를 통해 책임성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

이것이 마음에 드실 이유:

할당된 예산과 실제 지출을 모니터링하기 위해 수식 필드를 추가하세요

청구서 및 미수금, 검증 및 사후 분석을 위한 증빙 서류를 첨부 파일로 첨부하세요

노트를 사용하여 추가 세부 정보와 맥락을 기록하세요

🔑 이상적인 대상: 이벤트 마케터, 브랜드 매니저, 그리고 정밀하게 고효율 마케팅 이벤트를 기획하고 실행하는 팀

➡ 자세히 보기: 효과적인 마케팅 플랜 예시 및 샘플

10. ClickUp 콘텐츠 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 마케팅 플랜 템플릿으로 연간 콘텐츠 마케팅 플랜을 체계적으로 구성하세요

체계적이면서도 유연한 콘텐츠 마케팅 플랜을 찾고 계신가요? ClickUp 콘텐츠 마케팅 플랜 템플릿은 전략을 손쉽게 일정 관리하고 운영할 수 있는 구조를 제공합니다.

월별 달력을 플랜하고 콘텐츠 유형, 채널, 방향성, 월, 부서, 콘텐츠 기둥 등 키 세부사항을 목록화할 수 있습니다. 콘텐츠 타임라인, 부서별 타임라인, 게시일 등 맞춤형 보기로 마감일 추적이 손쉽게 이루어집니다.

이것이 마음에 드실 이유:

아이디어 구상, 제작, 승인, 실행, 평가 등 맞춤형 작업 상태를 활용한 콘텐츠 파이프라인 구축

참고용 이미지를 포함하고 콘텐츠 플랜의 시각적 매력을 높여보세요

참고 열에 콘텐츠 개요, 아이디어, KPI 등을 추가하여 맥락을 한곳에 집중하세요

🔑 이상적인 대상: 체계적이고 마감일 중심의 콘텐츠 달력 관리를 원하는 콘텐츠 마케터, 편집팀, 마케팅 리더

➡ 더 알아보기: 콘텐츠 마케팅 관리 플랜 수립 방법

11. ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿으로 콘텐츠를 생성하고, 결과를 모니터링하며, 개선 영역을 파악하세요

ClickUp 콘텐츠 플랜 템플릿으로 콘텐츠 기획의 각 단계를 원활하게 관리하세요. 콘텐츠 생성을 처음부터 끝까지 관리할 수 있는 명확하고 체계적인 목록을 제공합니다.

이 템플릿에는 실행 계획, 작성자, 목적, 타겟 고객, 키워드 등 사용자 지정 필드가 포함되어 완료된 맥락을 유지합니다. 또한 승인 보드에는 계획된 콘텐츠와 생성된 콘텐츠가 다양한 승인 단계별로 표시되어 가시성을 높입니다.

이것이 마음에 드실 이유:

콘텐츠 필러별로 색상 코딩된 아이디어/플랜 게시물로 콘텐츠 달력을 생성하세요

콘텐츠 생성 및 승인 작업을 긴급도에 따라 분류하세요(예: 높음, 중간, 낮음)

반복 작업을 자동화하여 콘텐츠 생성 워크플로우를 가속화하세요

🔑 이상적인 대상: 효율적이고 체계적인 콘텐츠 플랜을 수립하려는 콘텐츠 전략가, 편집팀, 마케팅 매니저.

회의 내용을 실행 가능한 작업으로 전환: 실행 항목이 포함된 회의 노트를 새로운 작업으로 전환하세요

클라이언트 또는 에디터 팔로워: 지정된 기간이 지나도 작업이 진행되지 않으면 알림을 트리거하세요

성과 업데이트*: 담당자가 일정대로 리더십 채널에 업데이트 내용을 요약하여 전달할 수 있도록 지원

12. ClickUp 이메일 마케팅 캠페인 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이메일 마케팅 캠페인 템플릿으로 잠재 고객 목록을 정리하고, 워크플로우를 정의하며, 이메일 마케팅 프로세스를 추적하세요

ClickUp 이메일 마케팅 캠페인 템플릿으로 모든 마케팅 이메일이 큰 반향을 일으키게 하세요. 캠페인 목표, 링크, 세부 사항, CTA, 목표 고객을 하나의 테이블에서 관리할 수 있는 중앙 집중식 스페이스를 제공합니다.

하위 작업은 목표 설정부터 매력적인 이메일 작성, 결과 추적에 이르기까지 워크플로우를 체계화하는 데 도움이 됩니다. 또한 체크리스트는 각 하위 작업에 더 많은 맥락을 제공하여 명확성을 높여줍니다.

이것이 마음에 드실 이유:

다양한 이메일 마케팅 캠페인을 위한 개별 목록 생성

화이트보드를 추가하여 고객 프로필을 시각화하고, 플랜을 브레인스토밍하며, 핵심 성과 지표(KPI)를 식별하세요

이메일 캠페인을 검토하고 조정할 반복 작업을 설정하세요

🔑 추천 대상: 이메일 마케팅 담당자, 디지털 팀, 팀 매니저를 위한 이메일 마케팅 캠페인 플랜, 실행 및 최적화 도구

13. ClickUp 광고 일정 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 광고 일정 템플릿으로 광고 일정을 플랜하고 진행을 추적하세요

광고 운영은 시간 소모적이고 복잡합니다. ClickUp 광고 일정 템플릿은 명확하고 체계적인 레이아웃으로 프로세스를 간소화합니다.

광고 파이프라인은 진행 중, 승인 대기 중, 검토 중인 광고를 보여줍니다. 광고는 채널별로 분류됩니다: 소셜 미디어, 유료 광고, 시장 조사, 지역 마케팅. 드래그 앤 드롭 방식의 달력 보기로 광고를 손쉽게 플랜하고 일정을 잡을 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

광고 활동과 함께 KPI, 회계 분기, 마케팅 목표를 멘션하세요

광고 캠페인의 타임라인과 키 메트릭을 검토하여 전략을 조정하세요

각 광고 활동에 대해 ClickUp 내장 시간 추적기를 실행하여 아이디어 구상부터 실행까지 소요 시간을 추정하세요. 특히 클라이언트에 청구 가능한 일에 유용합니다

🔑 이상적인 대상: 구조화된 템플릿으로 다중 채널 광고 일정을 관리하고 최적화하려는 미디어 플래너, 광고 관리자 및 마케팅 팀

14. ClickUp 브랜딩 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 브랜딩 템플릿으로 브랜드 스타일 가이드라인을 정의하고 브랜드 자산을 관리하세요

ClickUp의 브랜딩 템플릿으로 독보적인 브랜드를 구축하세요. 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 즉시 활용 가능한 프레임워크로, 모든 접점에서 시각적 정체성과 메시지를 통일하도록 설계되었습니다.

로고, 색상 팔레트, 스타일 요소 및 메시지를 정의하는 데 활용하세요. 브랜드 자산과 스타일 규칙의 중앙 집중식 라이브러리를 구축하고 유지하여 팀이 모든 캠페인과 채널에서 일관성을 유지하고 브랜드 정체성을 준수하도록 하세요.

클라이언트의 브랜딩 프로젝트를 수행하는 데에도 활용할 수 있습니다. 내부 승인 및 클라이언트 승인 섹션을 분리하여 진행 중인 작업과 피드백 대기 중인 작업을 쉽게 확인할 수 있습니다. 각 작업에는 담당 팀 목록이 명시되어 책임 소재를 명확히 합니다.

다음과 같은 이유로 마음에 드실 거예요:

브랜드를 반영하는 색상, 스타일, 모양 및 로고 디자인 요소가 포함된 문서를 생성하고, 브랜드가 발전함에 따라 업데이트하세요

"참조 링크", "승인 유형", 프로젝트 단계와 같은 메타데이터를 캡처하여 브랜딩 작업을 효과적으로 구성하세요

시간 추적, 의존성, 태그, 알림, 이메일 연동 등의 타임라인 기능으로 계획대로 진행하세요

🔑 추천 대상: 일관되고 클라이언트에게 바로 제시 가능한 브랜드 아이덴티티 구축을 원하는 크리에이티브 팀, 브랜드 매니저, 디자이너

15. ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 에이전시 템플릿으로 모든 클라이언트 계약서를 체계적으로 관리하세요

마케팅 대행사가 직면하는 키 과제 중 하나는 클라이언트 데이터와 캠페인을 체계적으로 관리하여 맞춤형으로 효율적인 결과를 제공하는 것입니다. 바로 여기에 ClickUp 마케팅 대행사 템플릿이 해결책이 됩니다.

클라이언트 계정과 해당 캠페인을 개별적으로 관리하여 원활한 추적이 가능합니다. 계약 타임라인 보기를 통해 마감일을 철저히 관리하고 누락 없이 처리하세요.

이것이 마음에 드실 이유:

작업들을 캠페인, 크리에이티브, 콘텐츠 등으로 분류하세요

계약 프로세스를 단계별로 개요화하세요: 초안 작성, 체결, 이행, 만료 등

계약 크기, 진행률 지표 및 기타 기준을 멘션하여 간편하게 정렬하고, 계약 관련 작업에 관련 첨부 파일을 첨부하세요

🔑다음에 이상적입니다: 체계적이고 명확하게 여러 클라이언트와 프로젝트를 관리하려는 마케팅 대행사 및 크리에이티브 팀

16. ClickUp 영업 팀 및 마케팅 플랜 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 및 마케팅 계획 템플릿으로 영업 목표 설정, 플랜 시각화, 키 메트릭 추적을 수행하세요

ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿은 두 부서를 핵심 비즈니스 목표와 연계하는 데 도움을 줍니다. 오브젝트와 위치(소셜 미디어, 지역, 전국, PR, 광고)별로 활동을 체계화하여 전략의 집중력을 유지하고 추적이 용이하도록 지원합니다.

이 템플릿을 사용하면 팀이 실시간으로 연구 결과를 공유하고 전략을 수립하며 노력을 조정하기 쉽습니다. 목표 설정, 캠페인 플랜, 결과 추적 등 모든 과정이 일관성 있게 협업됩니다.

이것이 마음에 드실 이유:

인구통계학적 특성, 선호도 등 키 데이터를 포함한 맞춤형 프로필을 생성하세요

전략적 플랜의 목표와 성과를 목록으로 명시하세요. 예를 들어 영업 팀, 예산, 성공 등이 포함됩니다

경쟁사 분석을 수행하고 인사이트를 문서화하여 영업 팀 및 마케팅 접근 방식을 최적화하세요

🔑 이상적인 대상: 성장 전략을 위해 노력 방식을 조정하려는 영업 팀 리더, 마케팅 팀, 비즈니스 전략가

17. ClickUp 소셜 미디어 고급 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 소셜 미디어 고급 템플릿으로 소셜 미디어 마케팅 노력을 효과적으로 관리하세요

ClickUp 소셜 미디어 고급 템플릿은 콘텐츠 전략 수립, 체계적 관리, 추적 및 최적화를 한 곳에서 수행할 수 있는 구조화된 시스템을 제공합니다.

이 템플릿은 콘텐츠 카테고리, 담당자, 초안 링크 등 키 세부사항을 체계적으로 구성하는 데 도움을 줍니다. 또한 맞춤형 상태 기능을 통해 아이디어 구상부터 게시까지 각 게시물의 진행 상태를 팀 모두가 공유할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

아이디어를 체계적으로 정리하고 쉽게 접근할 수 있도록 소셜 미디어 콘텐츠 뱅크를 구축하세요

문서를 추가하여 카피를 작성하고, 워크플로우를 브레인스토밍하며, 캠페인 리소스를 저장하세요

비즈니스와 관련된 Twitter, Instagram 등 플랫폼별로 콘텐츠를 분류하세요

🔑 추천 대상: 소셜 미디어 관리자, 콘텐츠 팀, 대행사가 대량의 다중 플랫폼 콘텐츠 전략을 관리하기에 이상적입니다

18. ClickUp 마케팅 달력 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 달력 템플릿으로 이상적인 마케팅 달력을 구축하세요

산만한 스프레드시트와 놓친 캠페인 마감일에 지치셨나요? ClickUp 마케팅 달력 템플릿은 팀이 캠페인을 계획하고, 추적하고, 실행할 수 있는 중앙 집중식, 코딩 불필요한 공간을 제공합니다. 워크플로우를 추적하고, 팀 용량을 모니터링하며, 팀의 필요에 따라 플랜을 조정하세요.

ClickUp 자동화 기능은 적절한 단계가 완료됨과 동시에 작업과 하위 작업을 적절한 담당자에게 할당하여 속도를 높입니다. 작업 우선순위 설정으로 팀이 항상 먼저 처리해야 할 사항을 파악할 수 있습니다.

이것이 마음에 드실 이유:

예산 테이블로 예상 비용과 실제 지출을 추적하세요

각 마케팅 활동별로 맞춤형 작업 카드를 생성하고, 체크리스트와 리소스를 추가하세요

모든 것을 하나의 통합된 달력에서 확인하세요—협업 효율을 높이고, 일정 충돌을 조기에 발견하며, 자원 플랜을 간소화합니다

🔑 이상적인 대상: 명확성과 통제력을 바탕으로 마케팅 캠페인을 체계적으로 관리할 프레임워크를 찾는 마케팅 관리자, 콘텐츠 팀, 캠페인 리더

19. ClickUp 마케팅 예산 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 예산 템플릿으로 마케팅 비용을 추적하여 관리하세요

마케팅 예산이 항상 한도를 초과하는 이유가 궁금하신가요? ClickUp 마케팅 예산 템플릿으로 지출 패턴을 정확히 파악하고 마케팅 비용을 최적화하세요.

각 마케팅 활동에 할당된 예산을 명확한 개요로 확인할 수 있습니다. 활동은 캠페인 유형별로 그룹화되어 전체적인 흐름을 한눈에 보여줍니다. 비용 추적기는 분기별 예상 지출과 실제 지출을 비교하여 비용 절감 가능 영역을 발견하고 트렌드를 파악하는 데 도움을 줍니다.

이것이 마음에 드실 이유:

향후 마케팅 캠페인을 위한 예산 예측을 위한 트렌드를 파악하세요

영향력, 노력 평가, 예산, 지출 등 맞춤형 KPI를 멘션하세요

예산 계산을 자동화하고 정확성을 보장하기 위해 수식 필드를 추가하세요

🔑 이상적인 대상: 마케팅 예산의 모든 지출을 추적하고 최적화하려는 마케팅 책임자, 재무 팀, 캠페인 관리자

20. ClickUp 마케팅 제안서 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 마케팅 제안서 템플릿으로 마케팅 목표를 달성할 승리의 제안서를 작성하세요

ClickUp 마케팅 제안서 템플릿은 설득력 있는 제안서에 필요한 모든 필수 사항을 포함할 수 있는 체계적인 구조를 제공합니다 . 아이디어를 체계적으로 정리하여 쉽게 따라갈 수 있도록 합니다.

하위 페이지를 통해 전체 프로세스부터 예상 결과까지 다양한 섹션을 명확하게 제시할 수 있습니다. 또한 아이콘과 이미지 같은 시각적 요소가 흐름을 개선하고 시각적 매력을 높여줍니다.

이것이 마음에 드실 이유:

예산의 투명성을 보장하기 위해 포괄적인 내역을 제공하십시오

제안된 활동을 실행 가능한 작업으로 세분화하세요

활동, 메트릭 및 결과와 연결된 지원 문서를 연결하여 검증 가능성을 확보하세요

🔑 추천 대상: 명확하고 전문적이며 결과 중심의 제안서를 작성하려는 마케팅 팀, 컨설턴트 및 에이전시

