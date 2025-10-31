더 스마트한 자원 스케줄링을 위한 최고의 Teambook 대체 솔루션 11선

누가 언제 가능한지 명확한 보기를 갖추지 못한 상태에서 프로젝트를 플랜해 본 적이 있나요? 이는 지연, 번아웃, 기회 상실로 이어지는 지름길입니다. 실제로 자원 관리자의 41%가 팀 용량에 대한 가시성 부족이 가장 큰 과제 중 하나라고 답했습니다.

Teambook과 같은 tools는 이러한 문제를 해결하고자 합니다. 그러나 많은 팀이 불편한 인터페이스, 통합의 한도, 또는 팀 규모에 맞춰 확장되지 않는 가격 정책과 같은 문제에 직면합니다.

클라이언트 타임라인 관리, 내부 자원 배분, 또는 크로스-기능적 의존성 관리 등 어떤 작업을 수행하든, 통제력과 명확성을 동시에 제공하는 tool이 필요합니다. 자원 플랜을 직관적으로 만들어주는 tool, 관리해야 할 또 다른 작업이 아닌 그런 tool이 필요합니다.

이 가이드에서는 실시간 가시성, 유연한 일정 관리, 실제 일 방식에 맞는 프로젝트 플랜이 필요한 현대적 팀을 위해 설계된 최고의 Teambook 대안 tools들을 소개합니다.

주요 Teambook 대안 서비스 한눈에 보기

다음은 실시간 협업 및 프로젝트 보기와 같은 키 기능, 가격, 사용자 평가를 기준으로 적합한 대안을 선택하는 데 도움이 되는 최고의 Teambook 대체 옵션 간 간략한 비교입니다.

tool 가장 적합한 대상 키 기능 가격* 평가 ClickUp 유연한 일정 관리, 자원 계획, 주변 AI, 자동화를 포함한 올인원 일 관리 솔루션 작업량 및 타임라인 보기, 사용자 지정 필드, 내장형 시간 추적, 스케줄링 템플릿, 1,000개 이상의 통합 기능 Free 플랜; 기업용 맞춤형 설정 G2: 4.7/5 Capterra: 4.6/5 플로트 자원 활용도, 용량 및 마진에 대한 실시간 가시성 확보 드래그 앤 드롭 할당, 스킬 매칭, 예산 및 요금 추적, 내장형 시간 추적, 휴가 관리 유료 플랜: 사용자당 월 $8.50부터 G2 4.3/5 Capterra 4.5/5 리소스 구루 휴가 관리 및 일정 충돌 관리가 포함된 사용자 친화적인 스케줄링 공유 캘린더, 일정 충돌 감지, 휴가 추적, 일일 일정 이메일, 활용도 보고서 유료 플랜: 사용자당 월 $5부터 G2 4.6/5 Capterra 4.7/5 Calendly 클라이언트 일정 자동화 및 반복적인 의사소통 감소 실시간 예약 연결된 링크, 자동화 알림, 순환 및 집단 회의, 100개 이상의 연동 기능, 결제 수금 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $12부터 G2 4.7/5 Capterra 4.7/5 팀워크 내장된 청구 및 활용도 추적 기능을 통한 클라이언트 일 관리 작업량 플래너, 청구 가능 시간, 중앙 집중식 클라이언트 커뮤니케이션, 작업 자동화, 맞춤형 대시보드 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $13.99부터 G2 4.4/5 Capterra 4.5/5 Wrike 크로스 기능적 프로젝트 팀 확장 맞춤형 워크플로우, 타 리소스 요청 양식, 리소스 스케줄링, 실시간 분석, 다양한 보기, 400개 이상의 연동 기능 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $39부터 G2 4.2/5 Capterra 4.3/5 Trello 간편한 시각적 작업 추적 칸반 보드, 체크리스트 및 마감일, 버틀러 자동화, 파워업, 달력 및 타임라인 보기 Free Plan; 유료 플랜: 사용자당 월 $5부터 G2 4.4/5 Capterra 4.5/5 Deputy 교대 근무 스케줄링 및 인력 관리 수요 기반 스케줄링, 모바일 교대 근무 교환, 규정 준수 알림, GPS 출퇴근 기록, 급여/POS 연동 유료 플랜: 사용자당 월 $4.50부터 G2 4.6/5 Capterra 4.6/5 Clockify 프로젝트와 팀을 아우르는 간편한 시간 추적 수동 및 자동 타이머, 클라이언트/작업 태깅, 대시보드, 브랜드 보고서, 80개 이상의 연동 기능 유료 플랜: 사용자당 월 $5.49부터 G2 4.5/5 Capterra 4.8/5 Keka HR 중심의 자원 및 시간 관리 생체 인식 및 모바일 출퇴근 기록, 휴가-급여 동기화, 프로젝트 타임시트, OKR 및 성과 평가, 통합 HR 워크플로우 유료 플랜: 사용자당 월 $9부터 G2 4.5/5 Capterra 4.4/5 Hub Planner 고급 자원 스케줄링 및 가시성 히트맵 및 가용성, 통합 타임시트, 실시간 예측, 역량 매칭, 예산 추적 유료 플랜: 사용자당 월 $7부터 G2 4.2/5 Capterra 4.2/5

왜 Teambook 대안을 선택해야 할까요?

Teambook은 깔끔한 인터페이스, 쉬운 온보딩, 시각적 스케줄링으로 호평을 받습니다. 하지만 오랜 사용자들조차 반복적으로 제기하는 우려가 있습니다: 너무 좁은 기능 범위에 집중되어 있다는 점입니다.

종단간 자원 관리를 제공하지 않는 tools은 여러 프로젝트를 끊임없이 전환하는 프로젝트 관리자와 운영 책임자에게 종종 부적합한 것으로 드러납니다. 이는 일 분산 현상을 초래하여 시간과 에너지를 소모하게 만듭니다.

Capterra 리뷰에서 다음과 같이 노트되었습니다:

팀북의 적용 범위는 여전히 상당히 제한적입니다. 완전한 PSA 솔루션으로 확장되길 바랐습니다*

따라서 Teambook 대안을 찾고 계시다면, 다음과 같은 문제점 중 하나 이상에 직면해 계실 가능성이 높습니다:

기본적인 자원 스케줄링 및 시각적 플랜 수립을 넘어선 기능은 한도입니다.

보고, 시간 추적 또는 고급 프로젝트 관리 워크플로우와 같은 통합 기능의 부재

이동 중에는 명확한 개요를 파악하기 어려운 모바일 환경

업데이트 및 동기화 문제가 내부 시스템이나 타사 tools와의 마찰을 유발하고 있습니다

더 많은 유연성과 한도가 적은 환경이 필요한 소규모 팀에게는 부담스러운 가격 정책

사용할 수 있는 최고의 Teambook 대체 솔루션 11가지

단순한 스케줄링을 넘어서는 자원 플랜 tool을 찾고 계신가요?

더 큰 유연성과 심화된 자원 관리 기능을 제공하는 최고의 Teambook 대안 11가지를 엄선했습니다.

ClickUp (유연한 일정 관리, 자원 계획, 자동화를 지원하는 올인원 AI 기반 일 관리에 최적)

자원 스케줄링에만 집중하는 Teambook과 달리, ClickUp은 자원 관리, 프로젝트 플랜, 시간 추적을 유연하고 완전히 맞춤 설정 가능한 작업 공간에 통합한 AI 기반 올인원 HR 관리 플랫폼입니다.

통합형 AI 작업 공간으로서, HR 팀이 진정으로 필요로 하는 유일한 일 앱입니다. 작동 방식을 살펴보겠습니다.

ClickUp 보기로 팀 용량을 시각화하세요

ClickUp 작업량 및 타임라인 보기를 통해 팀 용량을 시각화하여 업무량을 신속하게 재조정하세요.

시간적 여유가 부족한 프로젝트 관리자에게 가장 큰 과제는 누가, 무엇을, 언제 수행하는지 파악하는 것입니다. ClickUp은 ClickUp 워크로드 및 ClickUp 타임라인 뷰와 같은 리소스 계획 tools를 통해 팀의 용량(용량)을 실시간으로 시각화하여 이 문제를 해결합니다.

디자인 팀의 이번 주 일정이 꽉 찼다고 가정해 보세요. ClickUp의 작업량 보기는 빨강-노랑-초록 색상의 간단한 지표로 과부하를 한눈에 파악할 수 있도록 도와줍니다.

담당자별로 그룹화하고, 타임라인을 직접 조정하며, 확대하여 일일 가용성을 보기 위해 사용할 수 있습니다. 이를 통해 번아웃이 발생하기 전에 일을 쉽게 재조정할 수 있습니다.

💡 프로 팁: 프로젝트 및 개인 플랜을 한 단계 업그레이드하려면 ClickUp 달력을 사용해 보세요. 우선순위, 회의, 가용성에 따라 하루 일정을 자동으로 스케줄링해 주므로 다음에 무엇을 처리해야 할지 고민할 필요가 없습니다. Google 및 Outlook과도 동기화되어 모든 정보를 한곳에서 관리할 수 있습니다.

ClickUp 사용자 지정 필드로 역할 및 가용성 할당하기

ClickUp 맞춤형 필드를 활용해 기술, 역할 또는 가용성에 따라 팀원을 필터링하여 매번 적합한 인력을 배정하세요

팀 역할이나 가용성에 따라 프로젝트를 배정해야 하나요? 바로 이때 ClickUp 사용자 지정 필드가 빛을 발합니다. 부서, 위치, 스킬셋 등의 필드를 추가하고, 이에 따라 리소스를 필터링하세요.

📌 예시: 다음 주에 신규 기업 클라이언트를 온보딩한다고 가정해 보세요. 솔루션 팀에서 유사한 계정을 담당한 경험이 있고, 이미 일정이 꽉 차 있지 않으며, 수요일부터 금요일까지 가능한 인력이 필요합니다. 부서, 고객 유형, 가용성 같은 사용자 지정 필드를 필터링하면 적합한 팀을 즉시 좁힐 수 있습니다.

ClickUp의 시간 추적 기능으로 작업 시간을 기록하고 예산을 관리하세요

ClickUp 시간 추적을 통해 작업 단위까지 시간을 추적하고 예산 초과가 문제가 되기 전에 미리 표시하세요*

시간 단위 청구 또는 감사 추적이 필요한 팀을 위해, ClickUp의 프로젝트 시간 추적 및 시간 추정 기능이 바로 필요한 솔루션입니다. 작업 소요 시간을 예측하고, 실제 소요 시간을 추적하며, 초과 시간을 조기에 파악하세요. 또한 팀에서 Harvest나 Toggl 같은 tools를 사용 중이라면, ClickUp은 이들 tools와도 연동됩니다.

💡 프로 팁: ClickUp은 시간 기록 내 라벨과 노트 기능도 지원합니다. 팀원들이 작업한 내용을 세부 작업 단위까지 정확히 기록할 수 있어, "3시간 - 관리자"가 실제로 무엇을 의미하는지 추측할 필요가 없습니다.

ClickUp AI를 활용하여 모든 일 프로세스를 효율화하세요

ClickUp Brain은 고급 AI 기능을 워크플로우에 직접 통합합니다. ClickUp Brain을 통해 반복 작업을 자동화하고, 콘텐츠를 생성하며, 정보를 요약하고, 작업 공간에서 즉시 답변을 얻을 수 있습니다. 모든 것이 한 곳에서 이루어집니다.

이는 tool 전환에 소요되는 시간을 줄이고 중요한 업무에 집중할 수 있음을 의미합니다. AI 기능은 커뮤니케이션을 간소화하고 생산성을 높이며 필요한 정보를 항상 손쉽게 확인할 수 있도록 지원합니다. ClickUp 채팅, 작업, 댓글 또는 어디서든 Brain을 @멘션하기만 하면 연결된 업무 생태계의 전체 맥락을 파악할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 ClickUp 대시보드의 원형 차트(및 기타 차트)를 분석하세요.

ClickUp 템플릿으로 반복 가능한 프로세스를 구축하세요

매주 팀 일정을 처음부터 플랜하는 것은 지칠 수 있습니다. ClickUp은 반복적인 프로세스를 가속화하는 자원 플랜 템플릿을 제공합니다.

예를 들어, 누가 가용한지, 누가 과부하 상태인지, 그리고 기술 격차가 어디에 있는지 알고 싶다면, ClickUp의 '인력 관리' 템플릿을 통해 인력 현황을 한눈에 파악하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

프로젝트 전반에 걸친 직원 작업량 추적

자원 배분을 최적화하고 번아웃을 방지하세요

일정과 마감일을 한 곳에서 시각화하세요

무료 템플릿 받기 ClickUp의 리소스 관리 인력 템플릿으로 빠르게 진행되는 프로젝트에서 한도 인력으로 작업과 인력을 관리하세요.

하지만 모든 구성원이 적절한 시기에 올바른 작업을 수행하도록 관리하는 데 어려움을 겪고 있다면, ClickUp의 팀 일정 템플릿을 활용하여 팀 작업을 실제 달력 가용성과 연계하세요.

🎥 ClickUp을 활용한 용량 플랜에 관한 유용한 비디오입니다:

ClickUp 통합으로 관리자 일을 줄이세요

ClickUp 통합 기능을 통해 캘린더를 동기화하고, 업데이트를 자동화하며, 즐겨찾기 tools들을 하나의 작업 공간에서 연결하세요

외부 tools에서 이미 캘린더나 인원 관리를 하고 있는 팀이라면 ClickUp 통합 기능을 활용하세요. Google 캘린더와 작업 동기화, Hubstaff, Time Doctor, Zoho People 같은 HR 소프트웨어와 Zoho Flow를 통한 연결, 그리고 1,000개 이상의 다른 tools와의 연동을 통해 플랫폼 간 수동 업데이트를 줄일 수 있습니다.

ClickUp의 주요 기능

팀 용량을 워크로드 및 타임라인 보기를 통해 시각화하여 업무 부하를 균형 있게 조정하고 마감일을 준수하세요.

부서, 기술, 위치 등의 사용자 지정 필드를 활용하여 역할을 할당하고 가용성을 추적하세요.

정확한 보고를 위한 내장형 시간 추적 및 시간 추정 기능으로 청구 가능한 시간을 추적하세요.

리소스 관리 인력 템플릿 및 팀 일정 템플릿과 같은 팀 일정 템플릿을 활용하여 프로젝트 플랜을 효율화하세요.

Google 캘린더와 작업 동기화, Hubstaff, Time Doctor, Zoho People 같은 HR 소프트웨어와 Zoho Flow를 통해 연결하고, 1,000개 이상의 tools와 통합하세요.

ClickUp의 한도

다양한 기능 세트는 신규 사용자에게 학습 곡선이 필요합니다

모바일 앱은 데스크톱 버전과 완전한 동등성을 갖추지 못함

ClickUp 가격 정책

ClickUp 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (10,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 ClickUp에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

ClickUp은 작업 관리와 시간 추적부터 목표 설정까지 다양한 도구를 제공하여 다양한 워크플로우와 팀 크기에 유연하게 적용할 수 있습니다. 특히 타임시트와 맞춤형 대시보드는 작업 진행 상황을 한눈에 파악하고 각 팀원의 일일 진행 현황을 개요로 확인하는 데 유용합니다.

ClickUp은 작업 관리, 시간 추적부터 목표 설정까지 다양한 도구를 제공하여 다양한 워크플로우와 팀 규모에 유연하게 적용할 수 있습니다. 특히 타임시트와 맞춤형 대시보드는 작업 진행을 한눈에 파악하고 각 팀원의 일일 진행 현황을 종합적으로 확인하는 데 유용합니다.

💡 추가 혜택: 데스크톱 앱에서 지능형 AI로 자원 계획을 한 단계 업그레이드하세요: ClickUp(ClickUp), 구글 드라이브(Google Drive), GitHub, 원드라이브(OneDrive), 셰어포인트(SharePoint) 및 연결된 모든 앱과 웹을 즉시 검색하여 자원 계획 템플릿, 일정, 할당 문서를 찾으세요.

텍스트 to 텍스트 기능을 활용하여 질문을 하거나, 자원 배정을 업데이트하거나, 플랜 프로세스를 음성으로 관리하세요—핸즈프리로 어디서나 가능합니다. 기능을 활용하여 질문을 하거나, 자원 배정을 업데이트하거나, 플랜 프로세스를 음성으로 관리하세요—핸즈프리로 어디서나 가능합니다.

수많은 분리된 AI tools를 대체하고 ChatGPT, Claude, Gemini와 같은 프리미엄 외부 모델을 활용하세요. 단일 기업급 솔루션으로 리소스 관리에 맥락과 지능을 더합니다. ClickUp Brain MAX를 사용해 보세요—여러분의 일을 이해하는 진정한 AI 슈퍼 앱입니다. AI tool sprawl을 줄이고 , 음성으로 일을 완료하고, 문서를 생성하고, 팀 회원에게 작업을 할당하는 등 다양한 작업을 수행하세요.

2. Float (자원 활용도, 용량, 마진에 대한 실시간 가시성에 최적)

via Float

플로트의 진정한 강점은 다른 프로젝트 계획 tools과 차별화되는 점으로, 실시간 인사이트를 제공하여 용량 관리 중에도 수익성을 유지할 수 있도록 지원한다는 것입니다.

전문 서비스 팀을 위해 설계된 이 솔루션은 프로젝트 관리자가 재무 스프레드시트와 일정 관리 tool 사이를 전환할 필요 없이 자원 배분, 비용 영향 및 팀 활용도를 명확히 파악할 수 있도록 지원합니다.

플로트 최고의 기능

드래그 앤 드롭 할당으로 실시간 자원 스케줄 보기

기술, 역할 및 가용성에 따라 인력을 일에 매칭하세요

예산 및 요율 추적을 통해 마진에 미치는 프로젝트 영향을 예측하세요

내장된 시간 추적 기능으로 플랜된 시간과 실제 소요 시간을 비교하세요

휴가, 공휴일 및 용량 한도를 추적하여 초과 예약을 방지하세요

플로트 한도

광범위한 프로젝트 관리 tools들에 비해 기본 제공되는 통합 기능이 적습니다.

인터페이스 및 보고 기능의 맞춤형 설정은 한도가 더 낮습니다.

신규 사용자가 모든 기능의 범위를 완전히 익히는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

플로트 가격 정책

스타터 : 사용자당 월 $8.50

Pro : 월 $14/사용자당

기업: 맞춤형 가격

플로트 평가 및 리뷰

G2 : 4.3/5 (1,600개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (1,600개 이상의 리뷰)

플로트에 대한 사용자 평가

이 Capterra 리뷰에서는 다음과 같이 노트했습니다:

플로트는 리소스 가용성에 기반해 팀 업무를 스케줄링하고 플랜하는 데 도움을 주는 놀라운 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 작업을 서로 배정하고 작업 타임라인을 관리하여 시간을 효과적으로 관리할 수 있습니다.*

플로트는 리소스 가용성에 기반해 팀 업무를 스케줄링하고 플랜하는 데 도움을 주는 놀라운 플랫폼을 제공합니다. 이를 통해 업무를 서로 배정하고 작업 타임라인을 관리하여 시간을 효과적으로 관리할 수 있습니다.*

📮 ClickUp 인사이트: 대부분의 지식 근로자는 여전히 이메일과 채팅에 의존해 연결하지만, 업무 시간의 거의 60%가 tools 간 전환과 세부 정보 검색에 허비됩니다. ClickUp은 모든 일, 메시지, 업데이트를 하나의 공간에 통합하여 전환 시간을 줄이고 중요한 일에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 합니다. ClickUp 채팅을 통해 실시간 메시징, 파일 공유, 협업 기능이 작업 공간에 직접 내장되어 팀 커뮤니케이션이 손쉽게 이루어집니다.

3. Resource Guru (휴가 및 일정 충돌 관리 기능이 포함된 사용자 친화적인 스케줄링에 최적)

via Resource Guru

프로젝트 타임라인이 촉박해지면, 단 한 명의 팀원이 과도하게 배정되어도 모든 것이 엉망이 될 수 있습니다. 대부분의 팀은 누가 언제 가능한지에 대한 명확하고 중앙 집중화된 보기를 갖추지 못해, 급한 일정 변경과 마감일 미준수가 너무나 흔한 일이 됩니다.

바로 여기에서 Resource Guru가 해결책을 제시합니다. 드래그 앤 드롭 인터페이스, 실시간 가용성 추적, 내장된 휴가 및 일정 충돌 관리 기능을 통해 스케줄링을 간소화합니다.

리소스 구루의 주요 기능

공유 가능한 드래그 앤 드롭 달력에서 인력, 회의실, 장비를 스케줄링하세요

충돌 관리를 통해 중복 배정을 자동으로 감지하고 방지하세요

통합 휴가 플랜 기능을 통해 휴가, 병가, 공휴일을 추적하세요

모든 구성원이 동일한 목표를 공유하고 책임을 다할 수 있도록 일일 일정 이메일을 발송하세요

활용도, 청구 가능 시간 대 비청구 가능 시간, 휴가 사용 추세를 분석하세요.

리소스 구루의 한도

한도 작업 관리 및 협업 기능

다른 tools들에 비해 타사 통합 기능이 적습니다

내장된 커뮤니케이션 또는 파일 공유 옵션 없음

리소스 구루 가격 정책

Grasshopper 플랜 : 사용자당 월 $5

Blackbelt Plan : 사용자당 월 $8

마스터 플랜: 사용자당 월 $12

리소스 구루 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (390개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (530개 이상의 리뷰)

사용자들이 Resource Guru에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 공유된 내용:

리소스 구루(Resource Guru)는 팀이 자원 배분에 협력할 수 있도록 지원하여 업무량 배포의 최적의 방법을 더 쉽게 찾게 합니다. 인력 예약에 유연성을 제공하고 현재 용량의 가시성을 높여 보다 효과적인 플랜 수립을 돕습니다.

리소스 구루(Resource Guru)는 팀이 자원 배분에 협력할 수 있도록 지원하여 업무량 배포의 최적 방안을 더 쉽게 찾게 합니다. 인력 예약의 유연성을 제공하고 현재 용량의 가시성을 높여 보다 효과적인 플랜 수립을 돕습니다.

👀 재미있는 사실: 해적선에는 민주적인 자원 분배 체계가 있었습니다. 전리품과 작업은 엄격한 코드에 따라 분배되었으며, 심지어 요리사와 군의관까지도 사전에 공유된 몫을 받았습니다.

4. Calendly (클라이언트 일정 자동화 및 반복적인 연락 감소에 최적)

Calendy를 통해

회의 일정을 잡는 것은 순식간에 이메일 게임으로 변할 수 있습니다. 팀 간, 시간대 간 협업이나 바쁜 클라이언트와의 일에서 발생하는 어려움은 차치하더라도 말이죠. 문제는 회의 일정을 잡는 데 시간이 오래 걸릴수록 회의 자체가 무산될 가능성이 높아진다는 점입니다.

Calendly는 실시간으로 귀하의 일정을 반영하는 맞춤형 일정 공유 링크를 제공함으로써 이 문제를 해결합니다. 디스커버리 콜, 인터뷰, 내부 검토를 관리하든, Calendly는 일정 확정, 알림, 달력 동기화를 자동화합니다.

Calendly의 주요 기능

사용 가능 여부에 따라 실시간으로 업데이트되는 맞춤형 일정 연결된 링크를 제공하세요.

자동화된 알림, 후속 조치 및 확인을 통해 노쇼(no-show)를 줄이세요

고급 라우팅 기능을 통해 순환, 집단 또는 일대일 회의 유형을 제공하세요.

Google 캘린더, Zoom, Salesforce, HubSpot, Marketo 등의 tools와 연동하세요.

약속 확정 전에 Stripe 또는 PayPal을 통해 결제를 받으세요.

웹사이트나 이메일 서명에 예약 페이지들을 삽입하여 즉시 접근 가능하게 하세요

Calendly의 한도

고급 라우팅 및 CRM 통합 기능은 상위 플랜에서만 이용 가능합니다.

하위 요금제에서는 예약 페이지 레이아웃 및 브랜딩에 대한 맞춤형 옵션이 한도입니다.

복잡한 자원 또는 프로젝트 스케줄링 사용 사례에는 적합하지 않습니다.

Calendly 가격 정책

무료 : 항상 무료

스탠다드 : 사용자당 월 $12

팀 : 사용자당 월 $20

기업: 연간 $15,000부터 시작

Calendly 평가 및 리뷰

G2 : 4.7/5 (2,390개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.7/5 (4,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 말하는 Calendly

이 Capterra 리뷰에는 다음 기능이 소개되었습니다:

스케줄러가 처음 필요했을 때 제가 가장 먼저 찾았던 것은 Calendly였습니다. 스케줄링 플랫폼을 추천할 때 가장 먼저 떠오르는 도구이기도 하죠. 다른 소프트웨어와의 연동 기능 덕분에 필요한 모든 것을 제공합니다.

스케줄러가 처음 필요했을 때 제가 가장 먼저 찾았던 것은 Calendly였습니다. 스케줄링 플랫폼을 추천할 때 가장 먼저 떠오르는 도구이기도 하죠. 다른 소프트웨어와의 연동 기능 덕분에 필요한 모든 것을 제공합니다.

5. Teamwork (내장된 청구 및 활용도 추적 기능으로 클라이언트 일 관리에 최적)

via Teamwork

클라이언트 프로젝트 관리는 종종 여러 tool 간 전환을 의미합니다: 하나는 작업 관리용, 다른 하나는 시간 추적용, 또 다른 것은 클라이언트 청구용입니다. 이러한 분산은 생산성을 저하시키고 수익성이 걸린 상황에서 오류 발생 가능성을 높입니다.

팀워크는 이 모든 것을 한곳에 통합합니다. 에이전시, 컨설팅사, 서비스 팀을 위해 특별히 설계된 이 무료 프로젝트 관리 소프트웨어는 프로젝트 관리, 자원 플랜, 재무 가시성을 단일 플랫폼에 결합합니다.

팀워크 최고의 기능

단일 플랫폼에서 청구 가능 시간, 수익성 및 자원 활용도를 추적하세요

업무량을 활용하여 용량을 예측하고 업무를 공정하게 배정하세요

모든 클라이언트 커뮤니케이션, 파일 및 승인을 중앙 집중화된 스페이스에서 관리하세요

TeamworkAI로 작업 생성, 업데이트 및 알림을 자동화하세요

예산, 성과, 시간 추적을 위한 맞춤형 대시보드 및 보고서를 생성하세요.

50개 이상의 프로젝트 템플릿 중에서 선택하여 즉시 시작하세요

팀워크의 한도

PM 플랫폼에 익숙하지 않은 신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파를 수 있습니다.

인터페이스가 복잡하거나 압도적으로 느껴질 수 있으며, 활성화된 기능이 너무 많을 수 있습니다.

모바일 앱은 데스크톱 버전과 비교하여 일부 기능이 부족합니다.

팀워크 가격 정책

Free

Deliver: 사용자당 월 $13.99

Grow: 사용자당 월 $25.99

규모: 맞춤형 가격 책정

팀워크 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (1,100개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (900개 이상의 리뷰)

사용자들이 Teamwork에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서 인용:

팀워크를 통해 동료들과 업무량을 손쉽게 공유할 수 있으며, 현재까지의 진행에 대한 가시성을 완벽하게 유지할 수 있습니다. 작업 할당, 추적, 보관까지 완료하여 팀 전체가 '큰 그림'을 지속적으로 인지할 수 있습니다.

팀워크를 통해 동료들과 업무량을 손쉽게 공유할 수 있으며, 현재까지의 진행에 대한 완벽한 가시성을 유지할 수 있습니다. 작업 할당, 추적, 보관까지 완료하여 팀 전체가 '큰 그림'을 지속적으로 인지할 수 있습니다.

👀 재미있는 사실: 기계식 시계가 등장하기 전에는 촛불에 시간 단위를 표시하는 구획을 새겼습니다. 촛불이 타들어갈수록 녹아내리는 왁스가 시간의 흐름을 알려주어 기도, 휴식, 일 재개 시점을 알렸습니다.

6. Wrike (크로스-기능적 프로젝트 팀 확장성에 최적)

Wrike를 통해

한 팀은 스프레드시트를 사용하고, 다른 팀은 이메일을 고집하며, 또 다른 팀은 포스트잇에 매몰됩니다. 조직이 성장하기 시작하면 혼란도 함께 커집니다.

하지만 Wrike를 사용하면 걱정할 필요가 없습니다. 이 리소스 스케줄링 소프트웨어는 맞춤형 워크플로우, 내장형 시간 추적, 강력한 리소스 스케줄링 기능을 통해 모든 구성원을 하나의 공유 작업 공간으로 통합합니다. 분산된 팀의 경우 Wrike의 폴더 시스템을 통해 부서, 클라이언트, 프로그램별로 일을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

Wrike의 주요 기능

작업 의존성과 워크플로 자동화를 통해 맞춤형 워크플로를 구축하세요

동적 요청 양식을 활용하여 일을 접수하고 적절한 팀으로 배정하세요

자원 스케줄링 tools를 통해 부서별 작업량과 가용성을 시각화하세요

실시간 분석 대시보드로 프로젝트 상태, 예산, 성과를 추적하세요

목록, 보드, 간트, 달력, 테이블 보기 간 전환

Salesforce, Google Drive, Adobe Creative Cloud를 포함한 400개 이상의 앱과 연동 가능합니다.

Wrike의 한도

초기 설정 및 온보딩은 시간이 많이 소요될 수 있습니다

일부 사용자는 인터페이스가 복잡하거나 직관적이지 않다고 느낍니다.

고급 기능은 상위 가격대 요금제에서만 이용 가능합니다

Wrike 가격 정책

Free

팀 : 사용자당 월 $10

비즈니스 : 사용자당 월 25달러

기업 : 맞춤형 가격

피나클: 맞춤형 가격 정책

Wrike 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (4,400개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.3/5 (2,800개 이상의 리뷰)

사용자들이 Wrike에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 강조된 내용은 다음과 같습니다:

서로 다른 대상, 일정, 요구사항을 가진 여러 프로젝트를 관리하는 입장에서, 동일한 소프트웨어 내에서 작업하며 협력 그룹의 숙련도에 맞춰 활용 방식을 조정할 수 있다는 점은 업무 체계화를 위해 매우 큰 도움이 되었습니다.*

서로 다른 대상, 일정, 요구사항을 가진 여러 프로젝트를 관리하는 입장에서, 동일한 소프트웨어 내에서 작업하며 협력 그룹의 숙련도에 맞춰 활용 방식을 조정할 수 있다는 점은 업무 체계 유지에 매우 큰 도움이 되었습니다.*

👀 재미있는 사실: 프로젝트 관리에서 "범위(scope)", "시간(time)", "예산(budget)"은 삼각형을 양식합니다. 하지만 속담처럼 "품질, 속도, 비용—둘만 선택하라"고 하죠. 이를 프로젝트 관리 삼각형이라고 합니다 .

7. Trello (간단한 시각적 작업 추적에 최적)

Trello를 통해

때로는 업무량 자체가 문제가 아니라, 업무가 여기저기 흩어져 있는 방식이 발목을 잡습니다. 한 팀은 포스트잇을 사용하고, 다른 팀은 이메일 스레드에 파묻혀 있으며, 결국 모든 것을 엮어내느라 허덕이는 건 당신뿐입니다.

Trello는 이 모든 것을 단순화합니다. 깔끔한 보드와 드래그 앤 드롭 방식의 카드로, 여러분과 팀원 모두에게 실제로 이해하기 쉬운 방식으로 작업을 정리할 수 있습니다. 프로젝트를 플랜하든, 단순히 일주일 업무를 관리하든, 일상적인 혼란 속에 평온함과 명확함을 선사합니다.

Trello의 최고의 기능

드래그 앤 드롭 방식의 칸반 보드로 작업 상태와 소유권을 관리하세요

개별 카드에 체크리스트, 마감일, 첨부 파일 및 코멘트를 추가하세요

크로스 기능적 가시성과 협업을 위한 공유 팀 보드를 생성하세요

Butler(Trello의 내장 자동화 tool)를 사용하여 일상적인 워크플로우를 자동화하세요.

Power-Ups를 통해 Slack, Google Drive, Jira 등과 연동하세요.

유료 플랜에서 캘린더, 타임라인, 테이블 옵션으로 보기를 맞춤 설정하세요

Trello의 한도

내장형 시간 추적 tool이나 고급 자원 관리 tools가 부족합니다.

복잡하거나 다중 팀 프로젝트에는 너무 가벼울 수 있습니다.

대시보드 및 타임라인과 같은 키 기능은 유료 요금제에서만 한도가 있습니다.

Trello 가격 정책

Free

스탠다드 : 사용자당 월 $5

프리미엄 : 사용자당 월 $10

기업: 사용자당 월 $17.50 이상 (50명 기준 예상 가격)

Trello 평가 및 리뷰

G2 : 4.4/5 (13,000개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.5/5 (23,000개 이상의 리뷰)

사용자들이 Trello에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에서 밝혀진 내용은 다음과 같습니다:

Trello는 다양한 유형의 프로젝트에 완벽하고 유연하게 작동합니다. 작업과 프로젝트를 보드, 목록, 카드로 쉽게 구성할 수 있게 합니다. 또한 팀이 프로젝트를 함께 일하기 쉽게 만듭니다.

Trello는 다양한 유형의 프로젝트에 완벽하고 유연하게 작동합니다. 작업과 프로젝트를 보드, 목록, 카드로 쉽게 구성할 수 있게 합니다. 또한 팀이 프로젝트를 함께 일하기 쉽게 만듭니다.

8. Deputy (교대 근무 스케줄링 및 인력 관리에 최적)

Deputy를 통해

직장인 번아웃이 사상 최고치인 66%를 기록하는 가운데, 혼란스러운 일정과 갑작스러운 교대 변경은 상황을 악화시킬 뿐입니다. 특히 현장 팀들의 경우 불분명한 근무 시간과 잦은 일정 변경은 불만, 결근, 이직률 증가로 이어집니다.

Deputy는 교대 일정에 체계성을 되찾아줍니다. 운영 팀이 스케줄을 관리하고 시간을 추적하며 규정 준수를 간소화하도록 지원합니다. 레스토랑, 콜센터, 의료 클리닉을 운영하든, 팀들의 협업과 활력을 유지시켜 줍니다.

Deputy 주요 기능

가용성, 수요 및 비용을 기반으로 직원 스케줄을 구축하세요

모바일 앱을 통해 실시간 교대 근무 교환 및 휴가 신청을 지원합니다.

스마트 알림을 활용하여 초과 근무, 일정 충돌 및 규정 위반을 방지하세요

지리적 위치 및 얼굴 인식 기술을 활용한 시간 및 출근 추적

ADP, Gusto, Square와 같은 급여 및 POS 시스템과 연동하세요.

Deputy의 한도점

프로젝트 관리나 장기 플랜용으로 설계되지 않음

보고 기능은 견고하지만, 일부 경쟁사만큼 사용자 정의가 가능하지는 않습니다.

복잡한 요구사항을 가진 대규모 팀의 경우 가격이 급격히 상승할 수 있습니다.

Deputy 가격 정책

일정 관리 : 사용자당 월 $4.50

근태 관리 : 사용자당 월 $4.50

프리미엄 : 사용자당 월 $6

기업: 맞춤형 가격

Deputy 평가 및 리뷰

G2 : 4.6/5 (490개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.6/5 (700개 이상의 리뷰)

사용자들이 Deputy에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

저는 일용으로 Deputy 앱을 사용해 왔는데, 근무 시간 추적이 훨씬 쉬워졌습니다. 출퇴근 기록이 간편한 점이 마음에 들고, 정확히 얼마나 일했는지 확인할 수 있어 체계적으로 관리할 수 있습니다. 또한 앱이 모든 스케줄을 한곳에 모아주니 근무 시간 놓칠 염려가 전혀 없습니다.

저는 일용으로 Deputy 앱을 사용해 왔는데, 근무 시간 추적이 훨씬 쉬워졌습니다. 출퇴근 기록이 간편한 점이 마음에 들고, 정확히 얼마나 일했는지 확인할 수 있어 체계적으로 관리할 수 있습니다. 또한 앱이 모든 스케줄을 한곳에 모아주니 근무 시간 놓칠 염려가 전혀 없습니다.

9. Clockify (프로젝트 및 팀 간 간단한 시간 추적에 최적)

Clockify를 통해

주말이 다가올 때마다 "시간이 어디로 갔지?"라는 생각이 든 적이 있다면, 당신은 혼자가 아닙니다. 특히 여러 클라이언트나 작업을 동시에 처리할 때, 많은 프로젝트 관리자와 팀은 자신의 시간이 어디에 쓰이는지 파악하기 어렵습니다.

Clockify가 바로 그 해결책입니다. 깔끔하고 번거로움 없는 이 시간 추적 소프트웨어는 팀의 업무 방식을 한눈에 파악할 수 있는 가시성을 제공합니다. 직관적인 대시보드와 명확한 시각적 보고를 통해 업무량을 균형 있게 조정하고 인적 자원을 효율적으로 활용할 수 있습니다.

Clockify의 주요 기능

무제한 프로젝트와 사용자에서 수동 또는 자동 타이머로 시간을 추적하세요

시간 입력들을 클라이언트, 작업 또는 태그별로 분류하여 상세한 보고를 작성하세요.

내장된 대시보드를 활용하여 시간 사용 현황, 청구 가능 시간과 비청구 가능 시간, 팀 활동 분석을 수행하세요.

클라이언트 또는 내부 이해관계자를 위한 공유 가능한 맞춤형 시간 보고서를 생성하세요.

Asana, Trello, Google 캘린더, Slack 등 80개 이상의 tools와 연동하여 컨텍스트 인식 추적 기능을 활용하세요.

Clockify의 한도

내장형 자원 스케줄링 또는 고급 자원 관리 기능이 부족합니다.

Free 플랜에서는 보고 기능 맞춤형 한도가 있습니다.

복잡한 프로젝트 계층을 관리하는 팀에게는 UI가 지나치게 단순하게 느껴질 수 있습니다.

Clockify 가격 정책

스탠다드 : 사용자당 월 $6.99

프로 : 사용자당 월 $9.99

기업 : 사용자당 월 $14.99

Cake.com 번들: 사용자당 월 $15.99

Clockify 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (170개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.8/5 (9,200개 이상의 리뷰)

Clockify에 대한 사용자 평가

이 Capterra 리뷰에서 공유된 내용:

Clockify는 시간 추적 추적을 매우 간편하게 해주며, 시간 활용을 더 효과적으로 관리하는 데 도움이 되는 유용한 시간 통찰력을 제공합니다.

Clockify는 시간 사용 추적을 매우 간편하게 해주며, 효과적인 시간 관리를 돕는 유용한 시간 분석 정보를 제공합니다.

10. Keka (HR 중심의 자원 및 시간 관리에 최적)

via Keka

누가 출근 중인지, 누가 퇴근했는지, 누가 과도하게 예약되었는지, 누가 타임시트를 제출하지 않았는지 파악하는 것은 인사 및 운영 담당자에게 매일의 난제입니다. 하지만 출근 데이터는 한 tool에서, 급여는 다른 tool에서 관리된다면 일이 원활하게 진행되기를 기대할 수 없습니다.

케카(Keka)는 전체 인력 관리 프로세스를 하나의 중앙 집중식 시스템으로 통합하여 이 문제를 해결합니다. 자동화된 출근 추적, 교대 근무 스케줄링, 인력 분석과 같은 기능을 자랑합니다. 궁극적으로 관리 업무 부담을 줄이고 팀이 가장 중요한 것, 즉 사람에 집중할 수 있도록 설계되었습니다.

Keka의 주요 기능

생체 인식, GPS 및 모바일 체크인을 통한 시간 및 출근 추적 자동화

휴가, 교대 근무, 출근 데이터를 급여 처리 시스템에 직접 동기화하세요.

프로젝트 타임시트를 활용하여 노력을 추적하고 자원 활용도를 관리하세요

단일 대시보드에서 OKR 설정 및 관리, 성과 평가 , 360도 피드백을 수행하세요.

채용, 온보딩 및 직원 참여 워크플로우를 한 곳에서 지원하세요

Keka의 한도

복잡한 조직 요구사항에 맞춰 급여 또는 교대 근무 정책의 맞춤형 설정에 한도가 있습니다.

모바일 앱은 데스크톱 환경에 비해 반응이 느리거나 기능이 제한될 수 있습니다.

보고 대시보드는 엑셀로 내보내지 않는 한 한도의 맞춤형만 제공합니다

케카 가격 정책

파운데이션 : 맞춤형 가격 정책

강점 : 맞춤형 가격 정책

성장: 맞춤형 가격 정책

케카 평가 및 리뷰

G2 : 4.5/5 (1,520개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.4/5 (85개 이상의 리뷰)

사용자들이 Keka에 대해 말하는 것

이 G2 리뷰에서는 다음과 같이 노트를 했습니다:

Keka는 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 출근 추적, 급여 처리, 성과 관리와 같은 인사 작업을 간소화합니다.

Keka는 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 출근 추적, 급여 처리, 성과 관리와 같은 인사 작업을 간소화합니다.

👀 재미있는 사실: 월트 디즈니는 팀을 위한 '피플 무버' 시스템을 운영했습니다. 디즈니랜드 초창기, 그는 팀을 신속하게 재배치하면서도 게스트의 불편을 최소화할 수 있도록 레이아웃을 설계했습니다.

11. hub Planner (고급 자원 스케줄링 및 가시성에 최적)

via Hub Planner

맥킨지 보고서에 따르면, 관리자들은 매주 하루 이상을 관리 작업이 아닌 다른 작업에 소비하며 인재 관리 및 개발과 같은 핵심 활동에 집중할 시간이 부족합니다.

Hub Planner는 이러한 균형을 맞추는 데 도움을 줍니다. 내장된 일정 관리, 시간 추적 및 용량 tools를 통해 적절한 인력을 적절한 일에 배정하는 데 필요한 가시성을 제공합니다.

근태 관리, 휴가 및 휴가 추적, 프로젝트 예산 편성, 예측, 맞춤형 승인 워크플로우를 지원합니다. 이를 통해 업무량을 균형 있게 조정하고, 과도한 예약을 방지하며, 궁극적으로 모든 프로젝트에 효율적으로 인력을 배치할 수 있습니다.

Hub Planner의 주요 기능

히트맵, 가용성 추적, 스마트 그룹 필터링을 통한 고급 자원 스케줄링 지원

통합 타임시트를 통해 실제 소요 시간과 플랜 시간을 비교 추적하세요

실시간 보고와 맞춤형 대시보드를 활용하여 정확한 프로젝트 예측을 가능하게 하세요.

기술 매칭 및 역할 기반 필터링으로 자원 배분을 최적화하세요

단일 대시보드에서 프로젝트 예산, 내부 비용 및 수익성을 관리하세요

hub 플래너의 한도

심층적인 일정 관리 tools에 익숙하지 않은 신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파릅니다.

애자일 팀이나 칸반 스타일의 작업 보기를 원하는 팀에게는 유연성이 다소 부족할 수 있습니다.

플랜 요구사항이 적은 소규모 팀에게는 비용 부담이 클 수 있습니다

hub 플래너 가격 정책

플러그 앤 플레이 : 사용자당 월 $7 (연간 요금제)

프리미엄 : 사용자당 월 18달러 (연간 요금제)

비즈니스 리더: 사용자당 월 $54 (연간 요금제)

hub 플래너 평가 및 리뷰

G2 : 4.2/5 (50개 이상의 리뷰)

Capterra: 4.2/5 (100개 이상의 리뷰)

사용자들이 hub 플래너에 대해 말하는 것

이 Capterra 리뷰에는 다음 기능이 소개되었습니다:

프로젝트를 쉽게 플랜하고 전 생애 주기 동안 추적할 수 있습니다. 보고 체계는 프로젝트의 자원 계획 및 비용 관리에 도움이 됩니다. 보고 기능은 재무 부서에 제출하는 주간 및 월간 실적 보고에도 활용됩니다.

프로젝트를 쉽게 플랜하고 전 생애 주기 동안 추적할 수 있습니다. 보고 체계는 프로젝트의 자원 계획 및 비용 관리에 도움이 됩니다. 보고 기능은 재무 부서에 제출하는 주간 및 월간 실적 보고에도 활용됩니다.

기존에 논의된 tools들과 유사한 세 가지 추가적인 Teambook 대안을 소개합니다. 이들 모두 자원 계획에 강력한 기능을 제공합니다:

Parallax : 실시간 예측, 용량 계획 수립 , 영업 팀부터 납품까지의 연계성을 제공합니다.

Silverbucket : 시각적 가용성 차트와 역량 추적을 갖춘 프로젝트 중심 조직을 위해 설계되었습니다.

런(Runn) : 재무 예측, 업무량 플랜 수립, Harvest 및 클록파이(Clockify)와의 연동 기능을 포함합니다.

ClickUp과 클록 아웃—그게 전부입니다

여러분은 다양한 옵션을 접해 보셨을 겁니다. 일부 tools는 스케줄링에 탁월하고, 다른 tools는 시간 추적에 더 적합합니다. 몇몇은 두 가지를 모두 시도하지만, 여전히 탭과 tools, 앱 사이를 오가게 만듭니다. 이것이 바로 일 분산 현상 이며, 조직에 생산성과 효율성 저하로 인한 수백만 달러의 손실을 초래합니다.

ClickUp이 모든 것을 하나로 통합합니다.

빠르게 움직이는 팀을 관리하든 장기 프로젝트를 추적하든, 플랜, 업무 배정, 조정까지 한 곳에서 명확하게 처리할 수 있습니다. 또한 팀의 실제 일 방식에 맞춰 유연하게 활용할 수 있으며, 반대로 팀이 시스템에 맞춰 일하도록 강요하지 않습니다.

현재 tool이 발목을 잡고 있다고 느끼신다면, 진정한 팀워크를 위해 설계된 솔루션을 시도해 볼 때입니다.

훨씬 간편한 자원 플랜을 경험해 보시겠습니까? ClickUp에 무료로 가입하세요!