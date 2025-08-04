효과적인 영업 문서를 작성하는 방법

귀사의 영업 담당자가 실제로 영업에 얼마나 많은 시간을 할애하고 있을까요?

30% 미만.

이게 이상적이지 않죠?

원인? 체계적이지 않거나 누락된 문서입니다.

영업 팀은 거래를 성사시키기 위해 반복 가능한 프로세스와 귀중한 영업 리소스에 의존합니다. 하지만 정보 찾기에 시간을 낭비하거나, 이메일을 다시 쓰거나, 같은 질문을 반복하는 경우가 너무 많습니다. 이로 인해 시간이 낭비되고 생산성이 떨어지며 할당량을 달성하지 못하게 됩니다.

반면, 영업 콘텐츠를 지속적으로 관리하고 업데이트하는 조직은 성공률이 10.9% 증가합니다.

모든 단계에서 팀을 지원하는 체계적인 영업 문서 시스템으로 이러한 지속적인 생산성 문제를 해결할 수 있습니다.

이 가이드에서는 여러 도구를 혼용하여 혼란을 겪지 않고, 일에 필요한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp을 사용하여 문서를 작성하는 방법을 배울 수 있습니다.

⭐ 주요 템플릿 ClickUp의 영업 프로세스 템플릿은 잠재 고객 발굴부터 계약 체결에 이르기까지 각 단계를 자신 있게 진행할 수 있는 명확하고 사용자 정의 가능한 워크플로우를 제공합니다. 내장된 사용자 지정 필드, 간트 차트 및 칸반 보드와 같은 다양한 보기, 협업 작업 추적 기능을 갖춘 이 초보자용 템플릿을 사용하면 영업 팀이 일관되고 체계적으로 모든 기회를 파악할 수 있습니다. 무료 템플릿 받기 ClickUp의 영업 프로세스 템플릿을 사용하여 하나의 강력한 작업 공간에서 영업 프로세스를 간소화하세요

영업 문서란 무엇일까요?

영업 문서는 팀이 내부 및 외부에서 효과적인 영업 활동을 수행하는 데 필요한 모든 자료를 의미합니다.

플레이북, 통화 스크립트, 이메일 템플릿, 사례 연구, 가격 문서 및 온보딩 가이드를 생각해보세요. 이러한 문서는 영업 팀이 무엇을, 언제 말해야 하고, 거래를 진행하기 위해 어떻게 해야 할지 알 수 있도록 도와줍니다. 또한 구매 여정의 각 단계에서 올바른 정보를 제공하여 구매자를 안내합니다.

이러한 자료 중 일부는 영업 프로세스의 교육 및 일관성 유지를 위해 내부적으로 사용됩니다. 다른 일부는 구매자를 교육하고 영향을 미치기 위해 외부적으로 사용됩니다. 이러한 자료를 영업 자료, 영업 콘텐츠 또는 영업 자산이라고도 합니다. 이러한 자료는 점점 디지털화되고 있으며, 속도와 확장성을 고려하여 제작되고 있습니다.

📖 또한 읽기: 프로젝트 문서를 작성하는 방법: 예시 및 템플릿

영업 문서가 중요한 이유

적절한 영업 문서를 통해 신입 영업 사원이나 노련한 영업 사원 모두 지원을 받을 수 있습니다. 영업 프로세스에 구조를 부여하고 일관된 구매자 경험을 보장하며 팀이 효과적인 업무에 집중할 수 있도록 지원합니다.

전반적으로 영업 생산성이 향상됩니다.

왜 중요한지 알아보세요:

일관성 강화: 모든 영업 담당자가 동일한 플레이북을 따르기 때문에, 누가 판매를 진행하든 메시지가 일관되고 프로세스가 제대로 진행될 수 있습니다

신입 사원 교육 개선: 신입 사원은 처음부터 모든 것을 배우지 않습니다. 명확한 문서를 통해 신입 사원은 프로세스를 이해하고, 더 빨리 배우고, 더 빨리 생산성을 발휘할 수 있습니다

더 나은 코칭을 가능하게 합니다: 영업 관리자는 문서화된 프로세스를 검토하여 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지 정확하게 파악할 수 있으므로, 더 목표가 명확하고 효과적인 피드백을 제공할 수 있습니다

구매자의 신뢰도 향상: 영업 담당자가 영업 주기 전반에 걸쳐 명확하고 유용한 자료를 공유하면 구매자는 더 많은 정보를 얻게 되어 구매를 진행할 가능성이 높아집니다

효과적인 업무 확장: 영업 담당자는 새로운 방법을 찾지 않고도 검증된 전략과 프로세스를 복제하여 시간을 절약하고 전반적인 성과를 높일 수 있습니다

👀 알고 계십니까? 영업 리더의 52%는 기술 격차와 교육 요구 사항이 비즈니스의 최우선 과제를 달성하는 데 가장 큰 장애물이라고 응답했습니다. 그 격차를 해소하는 한 가지 방법은 프로세스 문서를 개선하는 것입니다. 영업 워크플로우가 명확하게 문서화되면 팀의 업무 속도가 빨라지고, 교육이 반복 가능해지며, 전반적인 성과가 향상됩니다.

일반적인 영업 문서 유형

영업 문서는 영업 팀을 위한 것이든 잠재 고객을 위한 것이든, 대상에 따라 형식이 다릅니다. 두 가지 모두 영업 프로세스를 효율적이고 반복 가능하게 유지하는 데 매우 중요합니다.

다음은 가장 일반적인 영업 문서 유형입니다.

1. 영업 플레이북

영업 플레이북은 팀의 영업 방식에 대한 필수 가이드입니다 . 잠재 고객 발굴부터 계약 체결에 이르기까지의 프로세스를 문서화하여 영업 전문가가 각 단계에서 해야 할 일을 정확히 알 수 있도록 합니다.

주요 구성 요소:

영업 프로세스의 단계

이상적인 고객 프로필(ICP) 및 구매자 페르소나

메시징 프레임워크 및 가치 제안

일반적인 반대 의견 및 대응 방법

통화 흐름 및 회의 구조

KPI 및 성공 메트릭

💡 프로 팁: ClickUp Docs와 같은 문서 관리자를 사용하여 공동으로 편집하고 관련 작업 또는 워크플로우에 연결할 수 있는 중앙 집중식, 쉽게 액세스할 수 있는 영업 플레이북을 만드세요.

2. 전화 스크립트 및 이메일 템플릿

이러한 문서는 영업 담당자에게 아웃리치에 대한 출발점을 제공합니다. 템플릿은 개인화할 수 있으며(그리고 개인화해야 합니다) 메시지의 일관성을 유지하고 키 포인트를 놓치지 않도록 도와줍니다.

주요 구성 요소:

명확한 시작 문장 또는 제목

구매자의 요구에 맞는 가치 중심 메시지 전달

행동 유도 문구 (CTA)

개인화 Platzhalter (예: 이름, 산업, 문제점)

다양한 구매자 페르소나 또는 단계에 따른 변형

KPI 및 성공 메트릭

💡 프로 팁: 이메일 템플릿에 대한 개인화된 변형을 더 빠르게 생성하고 싶으신가요? ClickUp의 기본 AI 어시스턴트인 ClickUp Brain을 사용하면 이러한 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다. ICP의 세부 정보, 문제점, 퍼널의 단계 등을 입력하면 공감을 불러일으키고 설득력 있으며 궁극적으로 전환으로 이어지는 문구를 작성해줍니다. ClickUp Brain으로 맞춤형 영업 자료를 더 빠르게 작성하세요

3. 자격 확인 체크리스트

이 체크리스트를 사용하면 영업 담당자가 리드의 추적 가치가 있는지 신속하게 판단할 수 있습니다. 또한 팀이 고품질의 영업 기회에 집중할 수 있도록 지원합니다.

주요 구성 요소:

BANT, MEDDIC 또는 자체 방법론에 기반한 기준

발견 단계에서 질문해야 할 사항

리드 품질을 평가하기 위한 점수 또는 평가 시스템

다음 영업 단계로 진행하기 위한 트리거

4. 이의 처리 가이드

이 문서는 영업 담당자가 구매자의 가장 일반적인 영업 이의 제기에 대해 명확하고 검증된 답변을 할 수 있도록 지원합니다.

주요 구성 요소:

자주 제기되는 이의 목록(예: 가격, 경쟁사, 시기)

추천 답변 또는 주요 논의 사항

실제 예시 또는 사용 사례

톤과 전달 방법에 대한 팁

압박 상황에서의 대응 시 주의사항

5. 배틀 카드

배틀 카드는 귀하의 솔루션과 경쟁사의 솔루션을 빠르게 비교할 수 있는 참고 자료입니다. 일반적으로 최종 구매 결정에 영향을 미치기 위해 후반 단계의 대화에서 사용됩니다.

주요 구성 요소:

주요 차별화 요소

경쟁사의 약점과 강점

경쟁사와 관련된 이의 제기 대응

승패 분석

전략적 대화 포인트

7. 온보딩 및 교육 매뉴얼

이는 신입 영업 담당자가 도구, 메시지, 영업 프로세스를 익히는 데 도움이 됩니다. 이는 빠른 업무 적응에 필수적인 요소입니다.

주요 구성 요소:

회사 개요 및 사명

제품 지식 및 주요 기능

CRM 및 영업 도구 안내

판매 프로세스 개요

역할에 대한 기대치 및 마일스톤

💡 프로 팁: 신입 사원을 채용할 때마다 영업 온보딩 프로세스를 다시 만들지 마세요. ClickUp 영업 온보딩 템플릿을 사용하면 반복 가능하고 추적 가능한 시스템을 통해 신입 사원을 더 빠르게 자신감 있는 영업 사원으로 성장시킬 수 있습니다. 내장된 작업을 사용하여 교육 모듈을 할당하고, 플레이북을 연결하고, 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있으므로 품질이나 속도를 저하시키지 않고 팀을 확장할 수 있습니다.

영업 문서 작성 방법

영업 문서는 명확하고 접근이 용이하며 팀의 실제 영업 방식에 기반하여 작성된 경우에만 효과적입니다. 문서가 서로 연결되지 않은 파일로 보관되거나 아무도 확인하지 않는 폴더에 묻혀버리는 경우가 많기 때문에 프로세스를 따르기 어려워집니다.

팀이 고품질 영업 문서에 안정적으로 액세스할 수 있도록 다음 단계를 따르세요.

1단계: 기존 문서를 검토(그리고 정리)하기

새로운 문서를 작성하기 전에, 이미 존재하는 자료를 정리하세요. 여기에는 오래된 스크립트, 프레젠테이션 자료, 지원 가이드, 또는 신입 사원 교육 시 작성된 후 업데이트되지 않은 문서가 포함됩니다.

효과적인 감사 수행 방법:

소스를 중앙 집중화 : 모든 것을 한 곳에 모아 전체 범위를 볼 수 있도록 하세요. 이메일, 드라이브 및 공유 폴더에 흩어져 있는 정보를 수집하는 지식 허브를 만드세요

상태별 태그 : 각 문서에 현재, 오래된, 검토 필요 등의 라벨을 지정합니다. 사용자 정의 필드 또는 태그를 사용하여 상태를 한눈에 추적할 수 있습니다

중복 제거: 각 리소스의 버전을 하나만 유지하여 혼동이나 메시지 충돌을 방지하세요

이 프로세스를 간소화하려면 ClickUp Docs를 사용하세요. 문서를 명확한 스페이스, 폴더 및 목록으로 정리하세요.

ClickUp 문서를 사용하여 영업 문서를 중앙 집중화하고, 감사하고, 업데이트하세요

중첩 페이지를 만들어 동일한 영업 자료의 여러 버전을 한 곳에 보관할 수 있습니다. 예를 들어, 다양한 고객 세그먼트에 맞게 맞춤 제작된 프레젠테이션 자료가 있는 경우, 중첩 페이지를 사용하여 이러한 자료를 분리하면서도 함께 보관할 수 있습니다.

또한 배너, 테이블, 버튼, 위젯 등 다양한 서식 옵션을 사용하여 문서에 스타일과 기능을 모두 추가할 수 있습니다.

마지막으로, 문서를 검색할 수 있도록 올바른 태그(내부 대 외부, 데크 대 1페이지 문서, 대화 내용 대 이메일 템플릿)를 추가하고, 소유자를 지정하고, 각 문서를 해당 ClickUp 작업에 직접 연결하세요. 이렇게 하면 팀은 계속해서 문서를 찾지 않아도 필요한 문서를 항상 찾을 수 있습니다.

📮ClickUp Insight: 최근에 지식 근로자의 약 33%가 필요한 컨텍스트를 얻기 위해 매일 1~3명에게 메시지를 보낸다는 사실이 밝혀졌습니다. 하지만 모든 정보가 문서화되어 언제든지 이용할 수 있다면 어떨까요? ClickUp Brain의 AI Knowledge Manager를 사용하면 컨텍스트 전환은 이제 과거의 일이 됩니다. 작업 공간에서 바로 질문을 하면 ClickUp Brain이 작업 공간 및/또는 연결된 타사 앱에서 정보를 가져옵니다!

2단계: 영업 팀으로부터 실제 의견을 수집하세요

현재 보유하고 있는 것과 필요한 것이 무엇인지 파악한 후에는 다음 단계로 진행할 수 있습니다. 이 단계에서는 영업 담당자의 의견을 수렴합니다. 영업 담당자는 무엇이 유용하고 무엇이 불필요한지 파악할 수 있는 최고의 정보원입니다.

의미 있는 피드백을 수집하는 방법은 다음과 같습니다:

구조화된 피드백 양식 보내기 : 어떤 문서를 사용하고 있는지, 어떤 문서가 오래된 것 같고, 어떤 문서가 부족한지 물어보세요

마찰 지점에 주목하세요 : 영업 프로세스에서 영업 담당자가 속도가 느려지거나, 같은 말을 반복하거나, 대본에서 벗어나게 되는 지점을 파악하세요

지속적인 업데이트를 장려: 영업 담당자가 누락된 정보를 표시하거나 새로운 영업 자료를 요청할 수 있는 시스템을 구축하세요

이 피드백을 수집하기 위해 메모장을 꺼낼 필요가 없습니다. ClickUp 양식으로 이동하기만 하면 됩니다.

ClickUp 양식을 사용하여 실행 가능한 피드백 양식을 만들고 보낼 수 있습니다

ClickUp 양식을 사용하면 한 곳에서 피드백을 수집하고 이를 실행으로 전환할 수 있습니다. 스마트한 로직으로 양식을 맞춤 설정하여 중요한 사항만 질문할 수 있습니다. 모든 응답은 ClickUp 작업으로 변환되며, 자동화를 설정하여 접수 즉시 적절한 담당자에게 할당할 수 있습니다.

ClickUp Brain을 사용하여 양식 제출 데이터를 실시간으로 분석하고 AI 인사이트를 얻으세요

수집된 피드백에서 트렌드를 발견하고 싶으신가요? 전체적인 감정 분석을 수행하거나 가장 중요한 핵심 내용을 도출하고 싶으신가요?

ClickUp Brain을 사용하여 수집된 응답을 요약하고, 평이한 영어로 질문을 하여 데이터를 분석하세요.

⭐️ PSA: ClickUp Brain의 인텔리전스는 양식에만 국한되지 않습니다.

앞서 살펴본 것처럼, 이 기능을 사용하여 개인화된 이메일과 같은 영업 자료를 생성하고, 데모 통화를 위한 브레인스토밍 대화 내용을 작성하고, 영업 프로세스의 격차와 비효율성을 분석하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 세계에서 가장 완벽한 컨텍스트 인식 AI 어시스턴트이기 때문에, 프로젝트를 깊이 이해하고 업무가 진행되는 곳에서 바로 함께 일합니다.

💡 프로 팁: 프로세스 개선을 위해 영업 관리 소프트웨어를 사용할 계획이라면, 단순히 인기 있는 제품을 선택하지 말고 워크플로우를 실제로 지원하는 키 기능을 갖춘 제품을 찾으세요. 파이프라인 관리, 연락처 관리, 작업 자동화 및 통합을 통해 도구의 우선 순위를 지정하세요. 이러한 기능은 팀이 집중력을 유지하고 수작업을 줄이며 거래를 더 빨리 성사시키는 데 도움이 됩니다.

3단계: 영업 프로세스를 지도에 표시하여 문서의 누락 부분을 파악하기

이 단계에 도달하면 이미 프로세스에 대해 신뢰할 수 있는 문서가 일부 준비되어 있을 것입니다. 그러나 문서는 실제 워크플로우와 연결되어 있어야만 효과를 발휘합니다. 영업 프로세스를 지도에 표시하여 어떤 문서가 어떤 단계를 지원하고, 어떤 부분이 부족한지 확인하세요.

문서를 영업 퍼널에 맞추는 방법은 다음과 같습니다.

완전한 영업 여정을 개요 : 콜드 아웃리치에서 계약 체결에 이르기까지 각 단계를 정의하세요

문서 요구 사항 파악 : 잠재 고객 발굴을 위한 이메일 템플릿, 발견을 위한 통화 스크립트, 계약 체결을 위한 제안서 템플릿 등 주요 단계를 지원하는 문서와 매칭합니다

누락된 부분을 우선순위로 지정: 먼저 수익을 창출하거나 영업 담당자의 업무 시작 시간을 단축하는 자료에 집중하세요

이 시점에서 ClickUp 화이트보드는 전체 영업 프로세스를 시각적으로 지도에 표시하고 팀이 최고의 성과를 내기 위해 더 많은 지원이 필요한 부분을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.

ClickUp 화이트보드에서 영업 프로세스를 지도에 표시하여 문서의 누락 부분을 파악하세요

가장 좋은 점은 무엇일까요? 한 번의 클릭으로 모든 모양이나 노트를 ClickUp에서 추적 가능한 작업으로 바꿀 수 있습니다. 기존 공백을 채우기 위해 작업을 만든 후에는 ClickUp의 보드 보기에서 파이프라인을 반영하는 방식으로 진행 상황을 관리할 수 있습니다.

처음부터 구축하는 경우 ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿을 사용하여 기성 구조로 빠르게 시작할 수 있습니다. 도구를 전환하지 않고 아이디어에서 실행으로 넘어갈 수 있는 간단한 방법입니다.

4단계: 문서를 검색 가능하게 만들기

귀사의 문서가 완벽할 수 있습니다. 그러나 영업 담당자들이 해당 문서를 접근할 수 없다면 아무 소용이 없습니다.

이것이 바로 새로 합류한 팀원도 즉시 문서를 검색하고 쉽게 탐색할 수 있도록 문서를 작성해야 하는 이유입니다.

영업 문서를 쉽게 찾을 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

명확한 명명 규칙을 사용하세요 : 제목은 목적과 사용 사례를 반영해야 합니다. "인바운드 데모 스크립트 v2"는 "업데이트된 영업 문서"보다 더 좋습니다

워크플로우별 그룹화 : 팀이나 제작자가 아닌 영업 주기(잠재 고객 발굴, 발견, 계약 체결)에서 문서가 사용되는 위치에 따라 문서를 구성할 수 있습니다

주제 또는 페르소나로 태그 지정 : #enterprise, #objectionhandling, #competitor와 같은 태그를 사용하여 영업 담당자가 빠르게 필터링할 수 있도록 지원하세요

관련 콘텐츠 링크: 발견 전화 스크립트는 해당 이메일 후속 조치 템플릿 또는 자격 체크리스트로 연결되어야 합니다

이를 위해 ClickUp 문서 허브의 검색, 정렬 및 필터링 기능을 사용할 수 있습니다. 키 문서를 핀으로 고정하여 계속 표시되도록 하고, 소유자 또는 태그로 필터링하여 결과를 좁히고, 최근 활동으로 정렬하여 팀이 최신 정보를 확인할 수 있도록 하세요.

ClickUp 문서 허브를 사용하여 문서를 중앙에서 액세스할 수 있도록 하세요

검증된 태그를 사용하면 신뢰할 수 있는 리소스를 표시할 수 있으므로 영업 담당자가 사용할 버전을 찾느라 시간을 낭비하지 않아도 됩니다. 또한 문서를 마지막으로 업데이트한 사람별로 보거나, 중복을 찾거나, 콘텐츠의 누락 부분을 확인할 수도 있습니다.

📮 ClickUp 인사이트: 전문가 5명 중 1명은 매일 3시간 이상을 작업에 필요한 파일, 메시지 또는 추가 컨텍스트를 찾는 데만 소비합니다. 이는 전체 근무 시간의 거의 40%가 몇 초면 끝날 일을 하는 데 낭비되고 있는 것입니다! ClickUp의 연결된 검색은 작업, 문서, 이메일, 채팅 등 모든 업무를 통합하므로, 여러 도구를 오가며 검색할 필요 없이 필요한 정보를 필요한 때에 정확하게 찾을 수 있습니다.

5단계: 문서를 안전하게 저장하고 공유하기

문서는 접근이 가능해야 하지만, 모든 사람이 모든 수준에서 접근할 수 있어서는 안 됩니다. 영업 팀 리더는 편집 권한이 필요할 수 있고, 영업 담당자는 읽기 전용 권한이 필요할 수 있으며, 신입 사원은 입사 후 안내가 필요한 액세스 권한이 필요할 수 있습니다. 명확한 권한이 설정되어 있지 않으면 혼란이 발생하거나 실수로 변경이 이루어질 위험이 있습니다.

영업 문서를 안전하게 저장하고 공유하는 방법은 다음과 같습니다.

폴더 수준 권한 사용 : 가격 매트릭스나 경쟁사 대응 전략 등 민감한 문서를 안전하게 보호하세요

사용자 역할 설정 : 관리자에게 편집 권한을, 영업 담당자에게 읽기 전용 권한을, 지원 담당자에게 모든 권한을 부여합니다

버전 관리 : 실시간 문서를 한 곳에 저장하여 여러 초안이 떠돌지 않도록 방지

사용량 추적: 실제로 사용된 문서를 모니터링하여 어떤 문서가 도움이 되고, 어떤 문서가 스페이스만 차지하고 있는지 파악할 수 있습니다

ClickUp은 안전한 파일 공유를 간단하게 만듭니다. 각 문서에는 세분화된 권한 설정이 함께 제공되어 사용자 또는 그룹별로 보기, 댓글 달기, 편집 액세스를 허용할 수 있습니다. 또한 ClickUp은 버전 기록을 자동으로 추적하므로 과거의 편집 내용을 잃어버릴 일이 없습니다.

문서는 외부와도 공유할 수 있으며(접근 제한 설정 가능), 필요에 따라 파트너나 잠재 고객과 쉽게 협업할 수 있습니다.

문서는 영업 파이프라인, 온보딩 작업 및 콘텐츠 워크플로우와 동일한 작업 공간에 저장되므로, 여러 도구를 오가며 작업하거나 오래된 버전을 사용할 위험이 없습니다.

6단계: 검토 및 지속적인 개선을 위한 시스템 설정

문서는 일회성 프로젝트가 아닌 지속적인 프로세스입니다. 정기적인 업데이트가 없다면, 최고의 콘텐츠도 무의미해집니다.

다음은 이를 유지하는 방법입니다:

반복 검토 작업 만들기 : 분기별 또는 반기별 체크인 주기를 설정하세요

사용 및 참여 추적 : 어떤 문서가 사용되고, 어떤 문서가 무시되고 있는지 확인하세요

피드백 주기 간소화: 영업 담당자가 문제가 발생하거나 개선 사항이 있을 때 간단하게 표시할 수 있는 방법을 제공합니다

ClickUp의 반복 작업이 여기에서 유용합니다. 날짜, 빈도 또는 완료 트리거에 따라 문서 검토 작업을 자동으로 반복하도록 예약할 수 있습니다. 90일마다 플레이북을 검토해야 합니까? 완료되었습니다. 제품 출시 후 후속 조치 체크리스트를 검토하고 싶으신가요? 간단합니다.

ClickUp으로 반복 작업을 생성하여 문서 검토 주기를 간소화하세요

또한, 리뷰가 다가오거나 작업이 기한이 지났거나 콘텐츠가 업데이트될 때 알림을 보내는 맞춤형, 코드 없는 ClickUp 자동화를 설정할 수도 있습니다. 리뷰 트리거를 문서 편집이나 파이프라인의 단계 변경과 같은 실제 활동에 연결할 수도 있습니다.

영업 문서의 최고의 실행 방식

영업 교육 문서를 만드는 것은 시작에 불과합니다. 문서를 효과적으로 활용하려면 스마트한 구조, 사용자 우선의 사고 방식, 정기적인 개선이 필요합니다. 다음 최고의 실행 방식을 통해 팀이 성장해도 콘텐츠의 유용성을 유지할 수 있습니다.

영업 담당자가 통화 중 사용할 수 있도록 작성하세요

영업 담당자는 완벽한 문장이 아닌 빠른 답변을 필요로 합니다. 콘텐츠를 간단하고 구조화하며 실행 가능한 형태로 작성하세요.

최고의 성과자를 따라 실제 통화에서 사용하는 표현을 활용하세요. 마케팅 용어가 아닌 실제 대화에서 사용하는 표현을 사용하세요. "이렇게 답변할 수 있을 것 같아요"라고 생각하세요, "우리 솔루션은 다음과 같이 설계되었습니다..."가 아닌

영업 담당자가 답장에 바로 복사하여 붙여넣기 할 수 있는 이의 처리 스니펫도 포함할 수 있습니다.

🎯 팁: ClickUp 문서에서 단계 또는 페르소나별로 정리된 대화 트랙 라이브러리를 구축하세요. 테이블이나 토글을 사용하여 깔끔하게 정리하면서 확장할 수 있도록 하세요.

스캔하기 쉬운 디자인

영업 사원은 긴 텍스트를 읽지 않습니다. 특히 거래를 진행 중일 때는 더욱 그렇습니다. 영업 사원이 필요한 정보를 즉시 확인할 수 있도록 문서 형식을 지정하세요.

제목, 글머리 기호 및 굵은 텍스트를 사용하여 내용을 구분하세요

빠른 참조 아이콘이나 이모티콘 을 추가하여 정보의 유형을 표시하세요. 📞는 통화 스크립트, 🎯는 위치, 🛑는 일반적인 반대 의견 등을 의미합니다

접을 수 있는 섹션 또는 토글을 사용하여 화면을 복잡하게 만들지 않고 정보를 그룹화할 수 있습니다

모든 것을 중앙 집중화

영업 문서가 이메일 스레드, Google Drive, Notion 등에 흩어져 있으면 아무도 사용하지 않을 것입니다. 콘텐츠가 묻혀버리면 영업 사원들은 기본적으로 조직의 암묵적 지식에 의존하게 됩니다.

문서를 하나의 공유 가능한 검색 가능한 작업 공간에 호스팅하고, 작성자가 아닌 영업 담당자의 워크플로우에 따라 문서를 정리하세요. 폴더의 예시로는 잠재 고객 발굴, 데모 준비, 이의 처리, 경쟁사 정보 카드 등이 있습니다.

작업 또는 CRM 카드 내에 관련 문서를 연결하여 작업 흐름에 표시할 수도 있습니다.

소유권을 명확히 하세요

모든 문서에는 이름이 첨부되어 있어야 합니다. 소유자가 없는 문서는 유지 관리되지 않습니다.

🎯 팁: 문서 소유자를 지정하고 문서 바닥글 또는 메타데이터에 검토 날짜를 포함하세요.

유연한 템플릿 만들기

일률적인 문서는 효과가 없습니다. 영업 담당자가 구매자, 산업 또는 거래 유형에 맞게 신속하게 조정할 수 있는 템플릿을 만드세요.

🎯 팁: 영업 담당자가 전체를 다시 작성할 필요 없이 사용자 정의할 수 있는 편집 가능한 필드 또는 자리 표시자를 포함하세요.

필요 시 즉시 제공 가능하게 합니다

우리는 배운 것의 90%를 90일 이내에 잊어버리며, 영업 담당자들도 예외는 아닙니다.

문서는 필요할 때, 즉 온보딩 시에 한 번만 전달하면 됩니다. 적시에 적절한 문서를 제공하는 것이 중요합니다.

작업 트리거, 고정된 링크 또는 Slack 통합을 사용하여 각 영업 단계에서 관련 문서를 표시할 수 있습니다. 또는 ClickUp Autopilot Agents로 업그레이드할 수도 있습니다!

ClickUp Autopilot Agents를 통해 적시에 문서 전달을 자동화하세요

💡 프로 팁: ClickUp Autopilot Agents는 작업 공간 이벤트(거래 단계 변경 등)를 모니터링하고 ClickUp 채팅에 메시지 게시, 문서 태그 지정, 작업 업데이트, 작업 공간 컨텍스트에 따라 관련 문서를 요약하거나 검색하는 등 정의된 작업을 수행할 수 있는 AI 기반의 스마트한 에이전트입니다. 적시 문서 전달을 위한 상담원을 설정하려면 다음을 참조하십시오. 맞춤형 Autopilot 에이전트를 선택하거나 생성하세요

거래 단계 변경에 대한 트리거 설정

선택적으로 거래 크기 또는 지역에 대한 조건을 추가할 수 있습니다

표시할 문서 및 형식 지정 방법에 대한 지침을 사용하세요

상담원에게 올바른 문서 또는 지식 기반을 안내하세요

가상 거래를 생성하여 활성화하고 테스트해 보세요 이 설정을 사용하면 영업 담당자가 거래를 새로운 단계로 진행할 때마다 Autopilot Agent가 필요한 시점에 적절한 문서를 사전에 제공해줍니다.

영업 담당자의 피드백을 자주 수집하세요

문서를 사용하는 사람들이 문서의 모양을 결정해야 합니다. 문서 검토, 편집 제안, 누락된 부분 표시 등을 쉽게 할 수 있도록 하세요.

"도움이 되었습니까?" 또는 "누락된 내용이 있습니까?"와 같은 피드백 필드를 문서에 직접 추가하세요

영업 담당자가 제안을 찬성 투표할 수 있는 공유 문서 피드백 보드 또는 백로그를 만드세요

월간 팀 회의에서 피드백을 검토하여 업데이트의 우선 순위를 정하세요

📖 또한 읽기: 영업 팀을 위한 프로젝트 관리 방법

🧠 재미있는 사실: 2016년에 Zappos는 10시간 43분 동안 고객 서비스 전화를 받은 기록을 세웠습니다. 이는 속도보다 진정한 연결이 때로는 더 중요하다는 것을 증명합니다.

지금까지 영업 허브에 ClickUp을 사용하는 것이 왜 합리적인지 확인하셨을 것입니다. 플레이북을 작성하거나, 거래를 관리하거나, 콘텐츠를 업데이트하는 등, ClickUp for Sales Teams는 영업 문서에 구조와 효율성을 제공합니다.

영업 팀을 위한 ClickUp으로 영업 프로세스를 문서화, 조정 및 구현하세요

ClickUp 도구를 사용하여 영업 문서를 표준화하고 확장하는 방법은 다음과 같습니다.

1. 자동화: 수동 작업 없이 콘텐츠를 최신 상태로 유지

영업 문서는 한 번 작성하면 끝이 아닙니다. 업데이트가 필요합니다. 검토도 필요합니다. 소유자에게 알림도 보내야 합니다. 이 모든 작업을 수동으로 하고 계십니까? 확장성이 떨어집니다.

ClickUp 자동화는 검토 작업을 트리거하고, 문서 소유자에게 알리고, 오래된 템플릿을 자동으로 보관할 수 있습니다. 다음과 같은 규칙을 설정하세요.

"문서가 오래된 것으로 표시되면 콘텐츠 소유자에게 검토 작업을 할당하세요."

이 시스템은 아무도 감시하지 않을 때도 문서화 시스템이 원활하게 작동하도록 유지합니다.

2. CRM: 문서를 파이프라인에 연결

ClickUp을 사용하여 CRM 운영 및 영업 문서를 한 곳에서 관리하세요

문서는 실제 거래와 연결될 때 더욱 강력해집니다. ClickUp CRM을 사용하면 관련 문서를 거래 작업 또는 파이프라인 보기 내에 직접 삽입하거나 연결할 수 있습니다.

거래 단계에 따라 스크립트, 템플릿 또는 고객용 콘텐츠를 첨부하여 영업 담당자가 필요할 때 항상 필요한 정보를 확인할 수 있도록 하세요.

보너스: 영업 프로세스가 변경되면 CRM에 연결된 문서도 함께 변경될 수 있습니다.

3. 채팅: 실시간 피드백 캡처

영업 문서에 대한 최고의 피드백은 그 순간에 이루어집니다. ClickUp 채팅을 사용하여 이러한 인사이트를 즉시 포착하세요.

영업 담당자는 외부 커뮤니케이션 도구로 전환하지 않고도 끊어진 링크를 표시하거나 업데이트를 요청하거나 효과적인 방법을 공유할 수 있습니다. 채팅 스레드는 특정 문서 또는 작업에 첨부된 상태로 유지되어 컨텍스트가 그대로 유지됩니다.

이메일보다 빠르고 Slack과 같은 연결되지 않은 앱보다 훨씬 체계적입니다.

4. 작업 템플릿: 반복 가능한 업무를 표준화하세요

새로운 발견 가이드를 작성하고 계십니까? 분기별 지원 문서를 업데이트하고 계십니까? 처음부터 시작하지 마십시오.

ClickUp 작업 템플릿을 사용하면 체크리스트, 단계 및 형식을 재사용할 수 있으므로 모든 새 문서가 동일한 프로세스를 따릅니다.

이를 통해 팀이 확장되더라도 영업 문서 프로세스의 일관성을 유지할 수 있습니다.

5. 스프레드시트: 콘텐츠의 상태 및 성능 추적

테이블 보기를 활용하여 스프레드시트에서와 마찬가지로 작업을 추적할 수 있습니다

때로는 데이터 우선 보기가 필요합니다. ClickUp의 테이블 보기는 동적인 스프레드시트처럼 작동하여 문서 상태를 추적하는 데 적합합니다.

마지막 업데이트 날짜, 사용 통계, 피드백 양 및 소유권을 한 곳에서 기록할 수 있습니다. 문서 유형, 우선순위 또는 검토 주기로 필터링하여 주의가 필요한 사항을 확인할 수 있습니다.

이 문서를 문서 지휘 센터라고 생각하면 됩니다. 단, 자동화 기능이 더 많고 탭이 더 적습니다.

영업 문서를 간소화하는 ClickUp 템플릿

ClickUp의 사전 구축된 템플릿은 시간을 절약하고 반복 가능한 영업 활동에 구조를 부여하도록 설계되었습니다. 이 템플릿은 단순한 작업 목록이 아닌, 첫날부터 영업 프로세스를 문서화, 관리 및 최적화하는 데 도움이 되는 프레임워크입니다.

각 문서가 확장 가능한 문서 시스템에 어떻게 적용되는지 살펴보세요:

1. ClickUp의 영업 프로세스 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 프로세스 템플릿을 사용하여 리드에서 계약 체결에 이르기까지 영업 프로세스의 모든 단계를 계획하세요

ClickUp의 영업 프로세스 템플릿을 사용하면 전체 영업 프로세스를 한 곳에서 문서화할 수 있습니다. 리드에 대한 자격 기준, 육성 시퀀스에 대한 이메일 주기, 회의 준비 및 인계 단계를 작업에 연결하여 포함할 수 있습니다.

사용 목적:

반복 가능한 영업 플레이북 구축

각 단계에서 일어나는 일에 대해 팀을 일치시키세요

각 단계에 스크립트나 템플릿과 같은 관련 문서를 첨부하세요

2. ClickUp의 영업 프레젠테이션 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 프레젠테이션 템플릿으로 영업 프레젠테이션 작성하기

ClickUp의 영업 프레젠테이션 템플릿은 제품, 페르소나 또는 거래 규모에 맞게 영업 프레젠테이션을 작성, 수정 및 전달할 수 있는 구조를 제공합니다.

영업 담당자가 매번 처음부터 프레젠테이션을 만들 필요가 없습니다. 이 템플릿은 핵심 내용을 표준화하면서 개인화를 위한 스페이스를 남겨두었습니다.

사용 목적:

피치 구조를 문서화하세요: 오프너, 가치 제안, 증명 포인트, 마무리 기법

데크, 대화 내용, 고객 사례 삽입

대상 고객 유형에 따른 경쟁사 위치 파악 또는 이의 제기 처리 포함

3. ClickUp의 영업 온보딩 템플릿

무료 템플릿 받기 신입 사원을 빠르게 적응시킬 수 있는 즉시 사용 가능한 온보딩 워크플로우를 확보하세요. ClickUp 영업 온보딩 템플릿을 사용하세요

온보딩을 체크리스트 기반의 프로세스로 전환하세요. ClickUp의 영업 온보딩 템플릿에는 영업 담당자가 처음 몇 주 동안 배워야 할 모든 것이 포함되어 있습니다.

사용 목적:

교육 콘텐츠, 도구 및 마일스톤 문서화

플레이북, 통화 녹음 및 제품 데모에 대한 링크를 포함하세요

진행 상황을 추적하여 관리자가 판매 준비가 된 직원을 파악할 수 있도록 지원

4. ClickUp의 영업 전략 가이드 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 영업 전략 가이드 템플릿을 사용하여 자세한 영업 접근 방식을 작성하세요

시장, 포지셔닝, ICP, 목표 및 주요 전술 등 전반적인 영업 접근 방식을 문서화할 스페이스가 필요하십니까? ClickUp의 영업 전략 가이드 템플릿을 사용하세요. 목표 고객, 성공 요인 및 실행 방법에 대해 모든 사람이 동일한 정보를 공유할 수 있습니다.

사용 목적:

분기별 또는 연간 영업 전략 의 개요를 작성하세요

시장 진출 플랜에 대해 여러 부서의 팀을 조정하세요

키 메시지 및 영업 활동 문서화

5. ClickUp의 영업 파이프라인 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 영업 파이프라인 관리를 통해 완벽하게 구축된 CRM 스타일의 보드를 활용하여 거래를 발견부터 마감까지 관리하세요

ClickUp의 영업 파이프라인 관리는 파이프라인을 작업, 업데이트 및 문서가 함께 존재하는 시각적인 워크플로우로 바꿔줍니다.

사용 목적:

단계별로 거래 진행 상황 추적

작업을 관련 문서(스크립트, 가격, 계약)에 연결하세요

소유자 지정, 알림 설정, 진행 상황 모니터링

또한 ClickUp의 영업 월간 보고서 템플릿을 사용하여 보고를 체계화하고 이해 관계자들의 일관성을 유지하세요. 월별 영업 실적(목표 대 실제, 파이프라인 상태, 팀 성과)을 정리하세요.

영업 대시보드, CRM 내보내기 또는 지원 자료에 대한 링크를 포함하거나 활성화할 수도 있습니다.

월별 보고서의 더 가볍고 단기적인 버전인 ClickUp의 주간 영업 보고서 템플릿은 주간 동향, 장애물 및 단기 조치에 중점을 둡니다. 이 템플릿을 사용하면 전체 대시보드 없이도 영업 팀 리더들이 최신 정보를 파악할 수 있습니다.

ClickUp으로 더 스마트하고 확장 가능한 영업 문서를 작성하세요

영업 문서는 여러 도구에 흩어져 있거나 폴더에 묻혀 있지 않고 팀의 일상적인 흐름에 통합될 때 그 효과를 발휘합니다. 더 빠른 온보딩, 더 스마트한 영업, 더 예측 가능한 결과 등 중요한 이점을 얻을 수 있습니다.

ClickUp은 이러한 목표를 더 빨리 달성할 수 있도록 도와줍니다. 문서와 템플릿에서 자동화 및 대시보드에 이르기까지 모든 것이 한 곳에 정리되어 접근이 용이하고 파이프라인에 연결되어 있습니다.

검색에 소요되는 시간을 줄이고 거래 성사에 더 많은 시간을 할애하는 영업 팀을 원하신다면 ClickUp을 사용해 보세요. ClickUp을 사용하면 프로세스가 시스템으로, 시스템이 경쟁 우위로 바뀝니다.