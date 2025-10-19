Free Monday.com 할 일 목록 템플릿으로 작업 정리하기

대부분의 사람들은 일을 수행하기보다 관리하는 데 지나치게 많은 시간을 보냅니다. 특히 빈 프로젝트 보드를 바라보며 작업을 어떻게 정리해야 할지 고민할 때 그 실감이 가장 크게 다가옵니다.

Monday.com은 유연한 tool이지만, 시작할 수 있는 템플릿이 없다면 시간 절약 도구가 아니라 시간 낭비 도구가 될 수 있습니다.

일을 완료하기만 원하는데 결국 처음부터 구조를 만들어야 하는 경우가 많습니다. 설정을 건너뛰고 바로 실행에 옮길 수 있도록, 저희가 엄선한 최고의 무료 Monday.com 할 일 목록 템플릿을 제공합니다.

만약 Monday.com이 여전히 사용하기 불편하다면, 더 매끄럽고 직관적인 경험을 제공하는 ClickUp 할 일 목록 템플릿도 함께 준비했습니다.

Monday.com 할 일 목록 템플릿이란 무엇인가요?

Monday.com 할 일 목록 템플릿은 미리 만들어진 작업 관리 보드로, 작업을 손쉽게 정리하고 추적하며 완료하는 데 도움을 줍니다.

이 템플릿은 처음부터 할 일 목록 시스템을 구축할 필요가 없도록 해주므로, 바로 플랜 수립을 시작할 수 있습니다.

이러한 템플릿에는 일반적으로 다음이 포함됩니다:

마감일과 우선순위가 지정된 작업 목록

진행 상황 추적을 위한 상태 열 (할 일, 진행 중, 완료됨)

반복 작업을 간소화하는 자동화 기능

일별, 주별 또는 프로젝트 기반 플랜 섹션

🎉 재미있는 사실: 영국 성인은 평균적으로 매년 약 156개의 할 일 목록을 작성합니다 — 주당 약 3개에 해당하죠. 응답자의 74%는 손으로 쓴 목록이 작업을 기억하는 데 더 도움이 된다고 답했으며, 68%는 기록할 때 더 체계적이라고 느꼈습니다

좋은 Monday.com 할 일 목록 템플릿의 조건은 무엇인가요?

적합한 Monday 할 일 목록 템플릿은 구조와 유연성의 균형을 유지하여 일일 우선순위를 지원해야 합니다. 선택 시 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다: 👇

담당자, 우선순위, 마감일 열로 명확한 작업 구조: 담당자, 마감일, 우선순위가 지정된 작업이 정리된 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 모든 구성원이 무엇을 언제까지 얼마나 중요하게 처리해야 하는지 명확히 파악할 수 있습니다

맞춤형 상태 라벨: 복잡한 워크플로우 없이도 사용자 정의 가능하고 색상 라벨을 사용하여 작업 진행을 쉽게 추적할 수 있는 템플릿을 선택하세요

내장 자동화 기능: 알림 자동 발송, 작업 자동 진행, 상태 자동 업데이트가 가능한 템플릿을 선택하여 시간을 대폭 절약하세요

필터링 및 정렬: 마감일, 담당자 또는 우선순위별로 필터링할 수 있는 할 일 목록으로 중요한 일에 집중하세요

공유 및 협업: 실시간 토론과 파일 공유를 지원하는 템플릿을 선택하여 대화, 일 업데이트, 노트 및 필수 문서를 작업이 이루어지는 바로 그곳에 보관하세요

진행 상황 추적: *대시보드, 완료된 작업 카운터, 체크리스트 항목 또는 상태 위젯과 같은 시각적 진행 표시기가 포함된 템플릿을 선택하여 동기 부여를 유지하고 목표에 부합하도록 하세요

🎯 생산성 향상 팁: 매일 아침 5분만 투자해 머릿속에 떠오르는 모든 것을 하나의 할 일 목록에 쏟아내세요. 그런 다음 프로젝트나 카테고리별로 작업을 그룹화하세요. 이렇게 하면 우선순위를 정하기 전에 머릿속을 정리할 수 있습니다.

한눈에 보는 할 일 목록 템플릿

블로그에 소개된 모든 할 일 목록 템플릿을 요약한 테이블입니다:

Free Monday.com 할 일 목록 템플릿

Monday.com은 최고의 할 일 목록 템플릿을 제공자로, 주간 플랜을 세우고, 팀과의 동기화를 유지하며, 마감일을 놓치지 않고 학기를 무사히 마칠 수 있도록 도와줍니다.

추천 템플릿 목록:

1. 간편한 작업 관리를 위한 주간 할 일 목록

간편한 업무 관리를 위한 주간 할 일 목록 템플릿은 일주일 전체 업무 플랜을 세울 수 있는 즉시 사용 가능한 구조를 제공합니다. 작업은 요일별(Monday부터 금요일까지)로 그룹화되어 매일 수행해야 할 작업을 확인하고, 팀을 태그하며, 진행을 추적할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

'이번 주'와 '다음 주' 보드를 활용해 할 일을 정리하면 현재 진행 중인 작업과 예정된 작업을 명확하게 시각적으로 구분할 수 있습니다

'완료됨', '진행 중' 또는 맞춤형 상태와 같은 색상 코드의 라벨을 사용하여 모든 작업의 진행 상황을 한눈에 보는 방법을 알아보세요

키 관계자, 마감일, 프로젝트 세부사항을 포함하여 협업을 개선하고 불필요한 소통을 줄이세요

✅ 이상적인 대상: 여러 클라이언트나 이해관계자를 대상으로 주간 납품물을 관리하는 팀 또는 전문가로서, 작업 상태, 업무량, 일정에 대한 실질적인 가시성을 원하는 분들

🎥 시청하기: CEO처럼 작업 우선순위 정하기 마스터하기

2. 팀 작업 목록 템플릿

직원의 64%는 협업 비효율성으로 인해 주당 최소 3시간을 낭비하며, 20%는 최대 6시간까지 잃습니다. 팀 작업 목록 템플릿은 팀이 단일 공유 보드에서 여러 작업, 소유자, 의존성 및 프로젝트 단계를 관리할 수 있도록 지원합니다.

이 템플릿을 사용하여:

소유자를 지정하고, 우선순위 목록을 설정하며, 마감일을 추가하여 명확성과 책임감을 확보하세요

부서별, 워크플로우별 또는 프로젝트 단계별로 작업을 정리하여 체계성을 유지하고 협업을 효율화하세요

자동화 기능을 트리거하여 완료된 작업을 보관하거나, 업데이트를 전송하거나, 항목을 이동하세요

✅ 추천 대상: 협업 강화, 목표 일치 유지, 업무량 관리를 원하는 크로스-기능 팀 또는 부서

📮 ClickUp 인사이트: 지식 근로자의 92% 는 채팅, 이메일, 스프레드시트에 흩어진 중요한 의사결정을 잃을 위험에 처해 있습니다. 의사결정을 포착하고 추적할 통합 시스템이 없다면, 핵심 비즈니스 인사이트는 디지털 소음 속에 묻히게 됩니다. ClickUp의 작업 관리 기능을 사용하면 이런 걱정은 이제 그만! 채팅, 작업 댓글, 문서, 이메일에서 단 한 번의 클릭으로 작업을 생성하세요!

3. 아이젠하워 매트릭스 템플릿

모든 일이 급하게 느껴질 때, 무엇이 진짜로 성과를 내는지 알기 어렵습니다. 아이젠하워 매트릭스 템플릿은 검증된 아이젠하워 방법을 활용해 긴급성과 중요도에 따라 업무를 우선순위화하는 데 도움을 줍니다 . 작업은 '실행', '일정 조정', '위임', '제거'와 같은 사분면으로 자동 태그되므로, 영향력이 낮은 일에 시간을 낭비하는 것을 멈출 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

각 작업에 스마트 제안을 첨부하세요—우선순위 그리드에서 해당 작업이 속한 위치에 따라 실행, 위임, 일정 설정 또는 제거를 선택하세요.

'완료됨', '보류 중', '진행 중'과 같은 명확한 상태 표시를 적용하여 각 작업이 현재 어느 사분면에 위치하는지 즉시 파악하세요.

위임되거나 포기된 작업에 대한 간단한 기록을 남겨 동일한 작업을 두 번 수행하는 일이 없도록 하세요.

✅ 이상적인 대상: 시간을 투자할 가치가 있는 것과 그렇지 않은 것을 실용적인 방법으로 결정해야 하는 전문가, 관리자 또는 1인 기업가

리더십 통찰: 중요 ≠ 긴급 🧩 1954년 연설에서 아이젠하워는 한 전직 대학 총장의 말을 인용하며 이렇게 말했습니다. "내게는 두 종류의 문제가 있다: 긴급한 것과 중요한 것이다. 긴급한 것은 중요하지 않으며, 중요한 것은 결코 긴급하지 않다." 이후 스티븐 코비는 1989년 저서 성공하는 사람들의 7가지 습관에서 이 아이디어를 채택하여 현재 유명한 아이젠하워(긴급-중요) 매트릭스를 만들었습니다.

4. 온라인 개인 불렛 저널 템플릿

이 온라인 개인 불렛 저널 템플릿은 손글씨 기록의 유연성을 깔끔하고 체계적인 보드로 구현합니다. 주간 기록, 습관 추적기, 시간 블록, 상태 업데이트를 하나의 인터랙티브 작업 공간에서 제공하여 개인 목표를 명확하고 쉽게 플랜하고, 되돌아보고, 추적할 수 있는 유연성을 제공합니다.

이 템플릿을 사용하여:

내장된 tools를 활용하여 주 단위로 작업과 이벤트를 세분화하고, 우선순위, 진행, 소요 시간을 추적하세요.

목표와 마음가짐을 반영하는 이미지, 체크리스트, 링크, 심지어 GIF까지 삽입하여 일기를 더욱 흥미롭게 만들어 보세요.

불렛 저널이 그룹 프로젝트, 창의적 협업 또는 공유 습관 추적기의 일부라면 다른 사람을 태그하거나 댓글을 남겨주세요.

✅ 이상적인 대상: 습관 추적, 개인 작업 관리, 꾸준한 생활을 원하는 크리에이터, 학생, 생산성 마니아

5. 학생용 플래너 템플릿

수업, 과제, 시험, 과외 활동 관리가 금방 부담스러워질 수 있습니다. 학생용 플래너 템플릿은 모든 작업, 프로젝트, 마감일, 과목을 명확하고 체계적인 보드에 정리하여 학생들이 모든 것을 추적할 수 있도록 도와줍니다.

기존 Monday.com 레이아웃을 대체하도록 설계된 이 템플릿은 드래그 앤 드롭 방식의 작업 관리, 진행 막대, 시간 관리를 용이하게 하는 색상 코드 분류 기능을 통해 학생들에게 완벽한 유연성을 제공합니다.

이 템플릿을 사용하여:

마감일을 추가하고, 시간 추정을 설정하며, 매주 시간이 어디에 쓰이는지 명확한 보기를 얻으세요.

폴더나 맞춤형 태그를 활용하여 주제, 업무 유형, 심지어 동아리나 부업 프로젝트별로 작업을 그룹화하세요.

그룹 프로젝트를 위해 동료들과 접근 권한을 공유하거나 피드백과 제안을 위해 멘토를 태그하세요.

✅ 추천 대상: 학업 일을 더 스마트하게 하고, 마감일 스트레스를 줄이며, 모든 것을 한눈에 파악하고 싶은 고등학생 및 대학생

🌟 보너스: 각각 별도의 로그인, 컨텍스트, 구독이 필요한 여러 tools를 사용하고 계신가요? ClickUp Brain MAX는 AI 기반 데스크톱 도우미로, 여러분의 전체 디지털 작업 공간을 통합해 드립니다. 음성 입력 기능을 통해 명령어와 콘텐츠를 말로 입력하여 이동 중에도 할 일 목록을 생성할 수 있습니다. 또한 작업 공간의 맥락을 이해하여 여러 메뉴를 클릭할 필요 없이 상태 및 진행 상황 변경을 자동으로 처리합니다.

6. 맞춤형 온보딩 템플릿

클라이언트 온보딩 전 과정을 관리할 수 있도록 Monday.com의 고객 온보딩 템플릿은 클라이언트명, 시작 날짜, 담당 팀 회원, 진행 상황, 각 단계별 노트 등 맞춤형 필드를 통해 모든 클라이언트의 온보딩 진행 단계를 한눈에 파악할 수 있게 해줍니다.

템플릿 내에서 제공되는 보기는 간트, 테이블, 타임라인, 차트입니다. 따라서 다양한 역할에 맞게 보기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 예시: 관리자는 전체적인 타임라인 보기를 선호할 수 있으며, 온보딩 전문가는 보다 효과적인 관리를 위해 작업 중심의 보기를 선호할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

작업 담당자에게 마감일 알림 및 우선순위/상태 업데이트를 자동화하세요.

시간 추적 기능을 활성화하여 각 단계에 소요되는 시간을 측정하고 병목 현상을 파악하세요.

Slack, Gmail, Outlook, Zoom 등과 연동하여 수동 데이터 전송 없이도 워크플로우를 원활하게 유지하세요.

✅ 이상적인 대상: 복잡한 시스템 없이 온보딩 프로세스를 표준화하려는 맞춤형 고객 온보딩 팀

📚 추천 자료: 생산성 유지에 도움이 되는 무료 Notion 할 일 목록 템플릿

7. 주간 작업 템플릿 디자인

여러 번의 수정, 상충되는 의견, 불분명한 우선순위, 불투명한 업무량 가시성 등은 디자인 팀이 직면하는 수많은 과제 중 일부에 불과합니다. 디자인 주간 작업 템플릿은 팀이 한 개의 보드에서 주간 작업을 플랜하고, 소유권을 지정하며, 업무량을 추적하고, 디자인 자산을 시각적으로 관리할 수 있도록 하여 이러한 혼란을 방지합니다.

Adobe Creative Cloud 및 Dropbox와 같은 인기 디자인 tools과 연동되므로 일 보드에서 파일을 쉽게 첨부 파일, 공유 및 미리 볼 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

팀 회원별로 작업을 필터링하여 개인/팀 작업량을 모니터링하고 재배정이 필요한 부분을 파악하세요

작업 타임라인과 진행 차트 설정을 위한 간트 보기 및 진행 중이거나 보류 중인 작업을 빠르게 시각적으로 파악할 수 있는 대시보드 간 전환이 가능합니다

링크, 파일, 드롭다운 메뉴, 날짜, 담당자 등 30가지 이상의 열 유형 중에서 선택하여 목록의 각 항목에 컨텍스트를 추가하세요

✅ 이상적인 대상: 주간 결과물 관리를 위한 체계적인 프레임워크를 찾는 디자인 전문가 및 크리에이티브 스튜디오

8. 채용 프로세스 템플릿

채용 프로세스 템플릿은 지원자를 각 채용 단계별로 체계적으로 관리하고자 할 때 유용한 도구입니다. 칸반 보기는 채용 파이프라인을 한눈에 파악할 수 있게 제공하며, 대시보드는 추천 출처나 채용 동향을 시각화하는 데 탁월한 방법입니다.

사용자 정의 가능한 내장 양식을 통해 프로젝트 매니저로부터 지원자 신청서와 신규 포지션 요청도 수집할 수 있습니다. 모든 제출 내용은 자동으로 보드에 반영되어 작업 목록의 새 항목으로 추가됩니다.

이 템플릿을 사용하여:

채용 단계, 부서 등에 맞춰 맞춤형 그룹이나 상태 열을 생성하여 더 나은 시각화를 구현하세요

채용 후 모든 직원 정보를 중앙 집중화하기 위해 데이터를 '직원 디렉토리' 보드와 연결된 상태로 유지하세요

인사 보드를 개인으로 설정하여 지원자 정보의 기밀성을 보장하고 접근을 승인된 팀 회원만 할 수 있는 한도로 제한하세요

✅ 추천 대상: 채용 전 과정을 관리하는 인사 전문가 및 채용 팀

📚 추천 읽기: Google 캘린더에서 할 일 목록 만들기: 단계별 가이드

9. 단일 프로젝트 템플릿

단일 프로젝트 템플릿은 프로젝트 시작부터 실행까지 관리하도록 설계되어, 프로젝트 단계, 예산, 타임라인, 자원 등을 하나의 명확하고 중앙 집중화된 보드에 통합합니다. 작업은 계획, 실행, 납품 등 프로젝트 단계나 범주를 반영하는 그룹으로 구성할 수 있습니다. 또한 트리거 기반 자동화 기능을 통해 담당자에게 알림을 보내거나, 작업을 이동하거나, 상태를 변경하거나, 다가오는 마감일을 위한 알림을 보낼 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

진행 상황을 모니터링하고 신속한 실시간 프로젝트 인사이트를 얻기 위해 대시보드를 맞춤형으로 설정하세요

상태 및 우선순위 열을 생성하여 팀원들이 긴급한 작업에 대한 완료된 가시성을 확보할 수 있도록 하세요

Gmail, Dropbox, Jira 또는 Excel과 연동하여 프로젝트 관리 중 tool 전환을 줄이세요

✅ 이상적인 대상: 독립 프로젝트를 관리하는 프리랜서 및 출시나 신규 사업을 진행 중인 스타트업

📚 추천 읽기: 효과적인 프로젝트 목록을 만들고 관리하는 방법

10. IT 서비스 데스크 템플릿

IT 요청 및 인시던트를 더 효율적으로 관리할 방법을 찾고 계신가요? IT 서비스 데스크 템플릿은 모든 접수 티켓과 상태를 하나의 중앙 hub에서 통합적인 보기를 제공하여 확인할 수 있도록 지원합니다.

요청자 정보, 문제 설명, 긴급도, 스크린샷 등과 같은 세부 정보를 수집하는 접수 양식이 있으며, 팀에 필요한 필드를 포함하도록 맞춤형 설정할 수 있습니다.

보드에는 자동으로 그룹(예: 신규 요청, 진행 중, 해결됨)이 생성되지만, 워크플로우 구조에 따라 그룹을 추가하거나 수정할 수 있습니다. 이 템플릿은 Jira, Zendesk, Slack 등과 연동되어 원활한 업무 흐름과 협업을 보장합니다.

이 템플릿을 사용하여:

기술자와 관리자에게 대기열 상태 및 업무량에 대한 가시성을 제공하세요

가용 기술자에게 티켓 할당 및 알림/리마인더 자동화

평균 해결 시간, 티켓 처리량, 고객 만족도 점수 등 핵심 메트릭을 위한 대시보드를 생성하세요

✅ 이상적인 대상:* 변경 요청, 인시던트 보고, 기기 지원, 문제 해결 티켓을 관리하는 IT 및 기술 지원팀

💡 전문가 팁: 템플릿도 훌륭하지만, 적절한 할 일 목록 앱과 함께 사용하면 생산성을 극대화할 수 있습니다. 작업 추적부터 팀 협업까지, 올바른 앱은 모든 것을 한 곳에서 관리하도록 도와줍니다. 단순히 당신을 위해 작동하는 것이 아니라 당신과 함께 작동하는 스마트 플래너를 갖는 것과 같습니다.

Monday.com 할 일 목록 템플릿 한도

Monday.com은 시각적으로 매력적이고 유연한 템플릿을 제공하지만, 사용자들은 가끔 몇 가지 제한 사항을 지적하기도 합니다:

템플릿은 기본 체크리스트를 제공하며, 체크리스트 내 중첩 단계나 하위 작업 지원은 제공하지 않습니다

기본 제공되는 작업 단위 시간 추적 기능 없음; 상세 보고를 위해서는 외부 tools가 필요합니다

의존성 또는 상호 참조를 위해 보드 간 작업 자동 연결은 불가능합니다

모바일에서 달력 또는 칸반 보기에 사용하기에는 시각적 테이블 기반 레이아웃이 충분히 유연하지 않습니다

💡 보너스: AI 기반 할 일 목록 앱을 사용해 보세요. 작업 자동 우선순위 지정, 스마트 일정 관리, 자연어 입력, 사용자의 습관과 선호도에 따른 작업 제안 등 고급 기능을 포함합니다.

대체 Monday.com 템플릿

Monday.com 템플릿의 한도가 점차 드러나면서 많은 팀들이 더 스마트한 Monday 대안으로 전환하고 있습니다. ClickUp이 그중 하나입니다.

ClickUp은 업무를 위한 올인원 앱으로, 단일 인터페이스에서 작업, 문서, 목표, 채팅, 워크플로우를 관리할 수 있습니다. 설정하기 쉽고 확장성이 뛰어난 다양한 무료 맞춤형 할 일 목록 템플릿을 제공합니다.

아래에서 바로 사용 가능한 최고의 ClickUp 할 일 목록 템플릿을 엄선해 소개합니다.

1. ClickUp 기본 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 기본 할 일 목록 템플릿으로 체계적으로 정리하고 손쉽게 업무를 처리하세요

ClickUp 기본 할 일 목록 템플릿은 속도와 간편함을 위해 설계된 즉시 사용 가능한 작업 관리 템플릿입니다. '할 일' 및 '완료하다'와 같은 사전 설정된 상태가 포함되어 있으며 보드 보기 및 목록 보기 모두에서 사용할 수 있습니다.

완전히 맞춤 설정 가능한 구조로, 최소한의 노력으로 빠른 기능을 원하는 분들에게 완벽합니다. 이 템플릿을 사용하여:

명확성을 위해 두 가지 핵심 상태만으로 실행 항목을 관리하세요

플랜 및 진행 상황 시각화 선호도에 따라 워크플로우 보기를 맞춤형으로 설정하세요

간단한 필터로 방해받지 않고 진행 중인 작업이나 완료됨 작업을 강조 표시하세요

✅ 추천 대상: 입력 전문가, 관리자 또는 복잡한 기능 없이 간단한 작업 추적기를 찾는 개인 사용자

🎥 시청하기: ClickUp에서 주간 할 일 목록을 만드는 방법?

2. ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿으로 작업을 쉽게 분할하고 일상적인 업무를 추적하세요

ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿은 체계적이면서도 유연한 방식으로 매일의 플랜을 세우고자 하는 사용자를 위해 제작되었습니다. 일일 작업을 기록하고 우선순위에 따라 정리하며 시간 단위로 진행 상황을 추적할 수 있는 스페이스를 제공하여 워크플로우를 간소화합니다.

이 템플릿을 사용하여:

일상 습관과 루틴을 추적하여 좋은 행동을 강화하고, 할 일을 우선순위, 위치, 카테고리 또는 워크플로우 단계별로 그룹화하세요

ClickUp Docs로 노트, 표준 운용 절차 (SOP), 지원 자료를 일일 작업 흐름에 바로 연결된 상태로 유지하세요

트리거와 알림을 설정하고, 체크리스트를 활용하여 다단계 작업을 단순화하여 더 나은 실행을 보장하세요

✅ 추천 대상: 일상 플랜과 습관 추적을 체계적이고 꾸준히 유지하고자 하는 전문가, 프리랜서 또는 개인 생산성 추구자

3. ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 달력 할 일 목록 템플릿으로 작업을 플랜하고 일 시간을 효율적으로 관리하세요

ClickUp 캘린더 할 일 목록 템플릿은 카테고리, 역할, 우선순위를 완벽하게 제어하며 주간, 격주, 월간 일을 계획할 수 있도록 설계되었습니다. 간트, 목록, 일정 보기 등 다양한 맞춤형 보기 사이를 전환하여 본인의 플랜 스타일에 맞게 활용할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

동료나 팀원과 회의를 제안하려면 회의 요청 양식을 제출하세요. 여기에는 회의 목적, 참석자, 참석자의 역할, 대화의 긴급도를 포함해야 합니다

역할별 달력에서 한 달 동안 예정된 모든 회의를 보기를 확인하세요. 각 참석자의 역할에 따라 색상이 코드되어 있어 월별 약속을 쉽게 확인하고 작업 카드에서 바로 각 사람의 역할을 빠르게 파악할 수 있습니다

✅ 이상적인 대상: 여러 프로젝트, 마감일, 회의 커밋을 동시에 관리하며 바쁜 일정을 소화하는 전문가 및 프리랜서

4. ClickUp 업무 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 업무 할 일 목록 템플릿으로 모든 일을 한곳에 모아보세요

ClickUp 업무용 할 일 목록 템플릿은 강력한 올인원 작업 관리 시스템으로, 일에서 작업을 추적하기 위해 작업 유형, 중요 노트, 연락처 이메일, 리소스, 빈도 등 세부적인 정보를 추가할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

주간 캘린더 보기 에서 일주일 내내 예정된 모든 작업을 확인하여 계획을 준수하고 하루 중 무료 시간을 쉽게 파악하세요

월간 달력 보기를 사용하면 한 달 동안의 모든 작업이 한눈에 표시되어, 어떤 날이 비어 있고 어떤 날이 이미 예약되었는지 쉽게 파악할 수 있습니다.

✅ 적합 대상: 다단계 프로젝트나 일상 업무를 관리하는 팀 및 전문가로, 업무를 체계화하고 우선순위를 정하며 진행 상황을 추적할 통합된 스페이스가 필요한 분들

💡 전문가 팁: ClickUp Brain을 기본, 일일, 달력, 업무 체크리스트 등 어떤 할 일 목록 템플릿과도 연동하여 일상적인 플랜을 자동화하고 작업 공간을 깔끔하고 체계적으로 유지하세요. 다음과 같이 프롬프트하세요: “‘금요일까지 이메일 캠페인 시작’이라는 목표를 시간 추정이 포함된 실행 가능한 작업 목록으로 전환하세요.” ClickUp Brain을 사용하여 시간 추정을 포함한 실행 가능한 할 일 목록을 생성하세요

5. ClickUp 활동 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 활동 목록 템플릿을 활용해 프로젝트를 실행 가능한 단계로 분할하고 손쉽게 해결하세요

ClickUp 활동 목록 템플릿은 간단한 할 일 목록부터 상세한 스프린트 플랜 및 복잡한 프로젝트 타임라인 관리에 이르기까지 모든 것을 중앙 집중화되고 체계적으로 관리할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

작업 유형, 긴급도, 타임라인과 같은 사용자 지정 필드를 활용하면 활동을 논리적인 그룹으로 분류하여 가시성과 관리 효율성을 높일 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

작업량 보기를 통해 업무를 효율적으로 분배하고 자원 과부하를 방지하세요

하위 작업 간 의존성 관계를 설정하여 특정 활동 전후에 수행해야 할 작업을 표시하세요

✅ 추천 대상: 여러 클라이언트 프로젝트를 동시에 관리하는 고객 프로젝트 매니저, 계정 관리자, 팀 리더

📚 더 알아보기: 최고의 할 일 목록 예시

6. ClickUp 작업 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 작업 관리 템플릿으로 크고 작은 모든 세부 사항을 완벽하게 관리하세요

ClickUp 작업 관리 템플릿은 규모에 상관없이 모든 작업을 완벽하게 관리하고자 하는 팀을 위한 강력한 솔루션입니다. 작업은 아이디어, 실행 항목, 백로그 등 실행 가능한 범주로 분류할 수 있습니다.

주별 계획 시각화, 팀 용량을 기반으로 한 업무 위임, 긴급도 기반 관리 등 선호하는 방식으로 설정을 맞춤화하세요.

이 템플릿을 사용하여:

우선순위(긴급, 높음, 보통, 낮음)별로 작업을 분류하거나 부서별로 그룹화하여 완벽한 가시성과 책임감을 확보하세요

보드 보기 로 전환하여 작업을 열별로 정리된 카드 형태로 확인하고 담당자, 마감일, 우선순위 라벨을 추가하세요

달력 보기를 열어 팀 작업을 일별, 주별 또는 월별로 확인하고, 날짜를 클릭하면 제목, 설명, 우선순위 또는 담당자 등의 세부 정보와 함께 새 작업을 빠르게 생성할 수 있습니다

✅ 이상적인 대상: 복잡한 작업과 여러 팀에 걸친 업무량을 관리하는 프로젝트 관리자, 팀 리더, 운영 코디네이터

📚 더 알아보기: 최고의 작업 관리 소프트웨어 tools

7. ClickUp 이사 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이사 체크리스트 템플릿으로 자신 있게 이사 플랜을 세우세요

ClickUp 이사 체크리스트 템플릿은 홈이나 사무실 이사와 같이 인생에서 가장 혼란스러운 경험 중 하나에 체계와 안정감을 가져다줍니다. '이사 전'과 '이사 당일'과 같은 명확한 작업 카테고리를 통해 미리 준비하고 각 단계를 체계적으로 처리할 수 있도록 도와줍니다.

스마트 그룹핑과 미리 채워진 체크리스트로 스트레스받기보다 정착하는 데 더 집중하세요.

이 템플릿을 사용하여:

맞춤형 담당자 필드를 활용해 팀 회원이나 가족 구성원에게 작업을 배정하세요. 이렇게 하면 모두가 누가 무엇을 담당하는지 명확히 알 수 있습니다

작업 항목 내 '댓글' 섹션을 활용하여 이사 업체 예약, 포장 팁 또는 특별 지시사항을 바로 기록하세요

내장된 진행률 표시줄과 목록 보기를 활용하여 완료됨과 아직 진행 중인 작업을 즉시 확인하세요

✅ 추천 대상: 이사 과정을 원활하게 관리하고 실행하기 위한 단계 플랜이 필요한 주택 소유자, 사무실 관리자, 이사 코디네이터

👀 알고 계셨나요? 평균적인 미국인은 평생 동안 약 11.7번 이사를 다닙니다.

8. ClickUp 버킷 리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 버킷 리스트 템플릿으로 신중한 플랜을 세워 모든 꿈을 목표로 전환하세요

ClickUp 버킷리스트 템플릿은 버킷리스트의 꿈을 실행 가능한 목표로 전환하는 데 필수적인 tool입니다. 색상 코드 분류와 사용자 지정 필드 같은 시각적 요소를 활용하여 이국적인 여행부터 일생일대의 경험까지 모든 것을 체계적으로 지도할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿에는 세 가지 목록이 포함되어 있습니다: '탐험할 장소', '맛볼 음식', '할 활동'. 폴더 수준에서 목록별로 정리된 모든 입력을 한눈에 볼 수 있어, 모든 것을 한곳에서 쉽게 추적할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

보드 보기 로 전환하면 입력에 첨부 파일로 된 사진이 커버로 표시됩니다. 시각적으로 영감을 얻기에 완벽한 방식입니다

사람별 보드 보기 를 사용하여 혼자 또는 파트너, 친구, 가족과 함께 하고 싶은 활동을 분류하고, 대륙별 보드 보기 를 사용하여 위치별로 분류하세요

'여행', '자연', '즐거움을 위한' 등의 하위 카테고리를 활용하여 각 작업에 맥락을 부여하세요

✅ 추천 대상: 버킷리스트 플랜에 체계성, 협업, 그리고 약간의 흥미를 더하고 싶은 모든 분

9. ClickUp 수업 과제 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 수업 과제 템플릿으로 학생 진행과 과제를 손쉽게 관리하세요

클릭업 수업 과제 할 일 목록 템플릿은 여러 수업, 과제, 채점 주기를 관리하는 교사 및 교수를 위한 최고의 학업 계획 보드입니다. 시간 추적, 의존성, 이메일 연동 같은 tools를 활용하여 수업 플랜부터 작업 일정 관리, 과제 채점까지 모든 단계를 효율적으로 진행하세요.

이 템플릿을 사용하여:

'시험', '과제', '목록'과 같은 다양한 보기를 토글하여 자신의 교수 스타일에 맞는 형식으로 작업을 시각화하세요

모든 작업을 '시작 전'부터 '완료하다'까지 추적하여 누락되는 일이 없도록 관리하세요

'다루는 주제'나 '과제 등급'과 같은 유형별로 과제를 분류하여 수업 작업을 빠르게 정렬하고 우선순위를 정하세요

✅ 이상적인 대상: 여러 학급의 과제 워크플로우, 채점, 학생 진행을 관리하는 교사, 학사 코디네이터, 교수

10. ClickUp GTD(Getting Things Done) 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 'Getting Things Done' 템플릿으로 스트레스 없이 일일 작업을 처리하세요

ClickUp의 'Getting Things Done' 템플릿은 데이비드 앨런의 GTD 생산성 방법을 구현한 체계적인 작업 공간으로, 명확하게 작업을 수집, 처리, 정리, 실행할 수 있도록 지원합니다.

맞춤형 보기, 작업 기반 상태, '다음 작업', '대기 중', '언젠가/아마도'와 같은 사전 정의된 카테고리를 통해 긴급한 작업을 우선순위로 처리하고, 비긴급한 아이디어는 잊지 않으면서도 미뤄둘 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

'컨텍스트', '노력', '차단됨' 태그를 추가하여 소요 시간, 현재 장애 요소 또는 집중 영역을 명확히 하세요

마감일이 추가되면 '수신함'에서 '예정된 작업'으로 자동 이동하거나, 선택한 컨텍스트나 우선순위에 따라 보기를 조정하세요

작업 공간 내에서 바로 내장된 SOP, 회의 노트, 아이디어 공유 문서를 활용하여 팀 간 손쉬운 협업이 가능합니다

✅ 이상적인 대상: 모든 삶의 영역에서 작업, 커밋, 목표를 체계적으로 관리할 수 있는 반복 가능한 시스템을 원하는 전문가, 생산성 애호가, GTD 팔로워

💡 전문가 팁: ClickUp의 계층 구조를 활용해 GTD(완료된 작업 관리) 방식을 마스터하세요. 작업을 목록으로 분할하고, 목록을 폴더로 그룹화하며, 폴더를 스페이스 아래에 정리하세요. 이 구조는 압도감 없이 작업을 분류하고 우선순위를 정하며 실행하는 데 도움이 됩니다

11. ClickUp 홈 리모델링 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 홈 리노베이션 할 일 목록 템플릿으로 집수리를 추적하고 스트레스 없이 관리하세요

단일 방 리모델링이든 전체 홈 리모델링 계획이든, ClickUp 홈 리노베이션 할 일 목록 템플릿은 예산 및 일정 수립부터 계약자 작업 추적 및 작업 완료까지 모든 것을 지원합니다. 보드 보기는 프로젝트 진행 상황과 우선순위 수준을 시각화하는 데 도움이 되며, 타임라인 보기는 시간에 따른 작업 흐름을 원활하게 보여줍니다.

또한 맞춤형 리모델링 예산을 수립하고 관리할 수 있는 옵션도 제공되어 재정과 작업 관리를 철저히 통제할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

각 리모델링 작업별 전용 필드를 활용해 비용을 기록하고 모니터링하여 정확한 예산 관리와 지출 가시성을 확보하세요

주방, 아이방, 욕실 등 집안의 다양한 공간별로 작업을 그룹화하고 정리하여 병행 작업 흐름을 효율적으로 관리하세요

하위 작업이나 계약자 지시사항, 자재 가용성 같은 세부 사항을 노트에 추가하여 주요 작업 목록을 복잡하게 만들지 마세요

✅ 추천 대상: 비용, 타임라인, 작업을 명확히 파악하여 홈 리모델링 프로젝트를 간소화하고 효율화하려는 주택 소유자, 인테리어 디자이너 또는 프로젝트 관리자

📚 추천 자료: 작업을 체계적으로 관리할 수 있는 무료 Asana 할 일 목록 템플릿

12. ClickUp 디지털 제품 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 디지털 제품 할 일 목록 템플릿으로 깔끔한 문서 스타일 형식으로 디지털 제품 관련 작업을 체계적으로 관리하세요

ClickUp 디지털 제품 할 일 목록 템플릿은 브레인스토밍과 디자인부터 패키징과 프로모션에 이르기까지 디지털 제품의 전체 라이프사이클을 간소화합니다.

분리된 tools이나 포스트잇을 관리하는 대신, 이 템플릿은 모든 것을 하나의 공유 가능한 문서 형식으로 정리하며 숙련도 수준과 특정 프로젝트 유형에 따라 맞춤형으로 설정할 수 있습니다

이 템플릿을 사용하여:

제품 유형에 따라 워크북, 워크시트, 모형, 슬라이드 데크 등 다양한 자산을 플랜하세요

모든 창의적 작업을 추적하세요: 플랫폼별 소셜 미디어 콘텐츠, 옵트인(opt-ins), 이메일 자산까지 포함됩니다

리드 마그넷 제작이나 제품 사용 가이드 작성 같은 작업에 체크박스를 활용하여 퍼널을 준비하세요

✅ 추천 대상: 디지털 제품 출시 및 프로모션을 위한 체계적인 체크리스트가 필요한 제작자, 코스 제작자 또는 코치

👀 알고 계셨나요? ADHD 성인을 위한 세 가지 별도 할 일 목록을 전문가들이 권장합니다: 짧은 일일 목록 (3~5개 주요 작업)

더 큰 프로젝트를 위한 장기 목록, 그리고

약 복용이나 식사 같은 일상 습관을 위한 루틴 목록

13. ClickUp 파티 플랜 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 파티 기획 템플릿으로 이벤트의 모든 세부 사항을 손쉽게 플랜하세요

ClickUp 파티 기획 할 일 목록 템플릿은 준비, 이벤트 당일, 이벤트 마무리라는 세 가지 주요 단계로 이벤트 작업을 체계화하여 파티 조율을 더욱 원활하게 합니다.

이벤트 마케팅, 등록 관리, 크리에이티브 디자인, 마무리 작업용으로 미리 구성된 목록이 제공되며, 모두 맞춤형으로 설정하거나 확장할 수 있습니다. 또한 각 이벤트별 별도 타임라인(예: 오후 5시~10시 약혼 파티, 오후 6시~9시 리허설 디너)을 설정하여 일정 충돌을 방지할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

진행 중인 작업을 관리하고 모든 구성원이 같은 방향으로 나아가도록 시각적 표시기와 하위 작업을 활용하세요

각 이벤트 측면별로 미리 구성된 섹션을 통해 장소, 케이터링부터 최종 결제까지 모든 것을 관리하세요

지출을 이벤트별로 추적하여 과소비 방지

✅ 적합한 대상: 약혼 파티, 팀 행사, 마일스톤 달성 등 단계별 체계적인 플랜과 조정이 필요한 이벤트 관리

📚 추천 읽기: 생산성을 높이는 미적 감각의 할 일 목록 아이디어

14. ClickUp 자기 관리 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 자기 관리 플랜 템플릿으로 활동을 체계화하여 삶의 키 측면에 집중하세요

마음과 몸, 영혼을 돌보는 체계적인 자기 관리 루틴을 구축하고 싶다면, ClickUp 자기 관리 할 일 목록 템플릿이 바로 여러분의 필수 플래너입니다.

이 세심하게 설계된 템플릿은 작업을 웰니스 유형별로 분류하고, 자기 관리 카테고리를 지정하며, '진행 중', '지연 중', '완료' 등 여섯 가지 상태 라벨을 활용해 진행 상황을 추적할 수 있도록 도와줍니다

이 템플릿을 사용하여:

작업을 '마음', '몸', '정신'으로 분류하고 '스크린 타임', '뷰티', '건강', '취미' 등 활동 유형별로 세분화하세요

각 활동과 연결된 알림, 최고의 실행 방식 또는 동기 부여 요소를 첨부하려면 참조 및 노트 열을 활용하세요

색상 코드화된 직관적인 레이아웃으로 웰빙의 어느 측면에 주의를 기울여야 하는지 즉시 파악하세요

✅ 추천 대상: 명확한 목표 설정과 진행 추적기를 통해 일관되고 개인화된 자기 관리 루틴을 구축하고자 하는 개인

📚 추천 읽기: ClickUp을 활용한 목표 설정 및 추적 방법

15. ClickUp 품질 관리 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 품질 관리 체크리스트 템플릿으로 제품과 프로세스가 기준을 충족하는지 확인하세요

ClickUp 수량 관리 체크리스트 템플릿은 모든 제품이나 프로세스가 출시 전에 최고 기준을 충족하도록 보장하기 위해 특별히 설계된 작업 공간입니다.

상태 업데이트, 분류, 메모를 위한 사전 정의된 필드를 통해 팀이 중요한 생산 점검이든 사소한 수정 사항이든 모든 품질 기준을 준수하도록 지원합니다.

이 템플릿을 사용하여:

각 작업을 사소한, 주요한, 또는 긴급한 것으로 분류하여 팀의 집중도와 에스컬레이션 경로를 안내하고, '신규 승인', '보류 중', '승인됨'과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 의사 결정을 간소화하세요

코드 없이 자동화 규칙을 활용하여 작업 완료됨 또는 피드백에 기반한 업데이트를 트리거하여 프로세스를 더욱 원활하게 진행하세요

완료한 문서화 및 추적성을 위해 전용 사용자 지정 필드에 메모, 결과 및 테스트 절차를 기록하세요

✅ 이상적인 대상: QA 팀 및 운영 책임자 - 모든 제품 라이프사이클 단계에서 품질 준수를 보장할 강력한 시스템이 필요한 분들

16. ClickUp SEO 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp SEO 체크리스트 템플릿으로 SEO 전략의 빈틈을 찾아 수정하세요

ClickUp SEO 체크리스트 템플릿은 전체 SEO 전략을 체계적이고 명확한 개요로 파악할 수 있도록 도와줍니다. 제품 목록, 블로그, 문의 양식 등 여러 페이지에 걸쳐 복잡한 작업을 관리 가능한 단계로 분할하는 데 유용합니다.

페이지 SEO 관리, 깨진 링크 수정부터 메타데이터 품질 추적까지, 유연한 분류 체계와 시각적 추적 기능을 제공하여 워크플로우에 맞춰 확장 가능합니다.

이 템플릿을 사용하여:

홈페이지, FAQ, 제품 페이지 등 특정 SEO 페이지 유형에 대한 체크리스트 열을 생성하여 목표 최적화를 수행하세요

팀 용량 보기와 SEO 체크리스트 보기를 전환하여 팀 작업량과 프로세스 격차를 평가하세요

메타데이터 유형, 중요도 수준 및 문제 심각도를 입력하여 작업 우선순위를 평가하고 SEO 준수 여부를 확인하세요

✅ 이상적인 대상: 온페이지 및 기술적 SEO 작업을 효율적으로 관리할 수 있는 중앙 집중식 tool을 찾는 SEO 전문가 및 마케팅 팀

📌 보너스: SEO 워크플로우를 간소화하고 싶으신가요? 다음 스마트 전략과 함께 템플릿을 활용하세요: 키워드 연구, 콘텐츠 업데이트, 백링크 감사를 명확한 우선순위와 함께 팀에게 할당하고, 온페이지 및 오프페이지 SEO 작업을 한 곳에서 추적하세요

마감일과 의존성을 설정하여 기술적 수정 사항과 알고리즘 업데이트를 추적하세요

ClickUp 대시보드를 활용하여 SEO 성과, 키워드 적용 현황 및 트래픽 영향도를 모니터링하세요

ClickUp Brain과 연동하여 메타 태그 자동 생성, 블로그 개요 작성 또는 콘텐츠 내 SEO 취약점 발견을 지원합니다

17. ClickUp 채용 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 채용 체크리스트 템플릿으로 채용 프로세스를 간소화하고 신규 팀원을 원활하게 온보딩하세요

ClickUp 채용 체크리스트 템플릿은 채용 프로세스의 모든 단계를 효율화하는 데 도움을 줍니다. 채용 공고부터 신입사원 온보딩까지 모든 것을 위한 체크리스트를 포함하고 있습니다. 채용 작업을 인재 발굴, 서류 심사, 면접, 서류 처리 등 실행 가능한 단계로 세분화합니다.

또한 내장된 댓글 기능, 파일 첨부 파일, 상태 추적 기능을 통해 커뮤니케이션과 피드백을 한곳에서 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

ClickUp 간트 보기로 책임을 할당하고 진행 상황을 추적하며, 실시간 상태 업데이트로 모든 구성원의 업무를 동기화하세요

이력서를 첨부하고, 면접 피드백을 추가하며, 모든 후보자 데이터를 중앙 집중화된 보기에 관리하세요

'높음', '중간', '낮음'과 같은 라벨을 사용하여 시급한 역할과 중요한 실행 항목에 집중하세요

✅ 이상적인 대상: 효율적인 후보자 워크플로우 관리와 체계적이며 오류 없는 채용 프로세스 확보를 원하는 인사 팀, 채용 담당자 및 채용 관리자

👀 알고 계셨나요? 42개국 40,000개 이상의 기업을 대상으로 한 글로벌 설문조사에 따르면, 74%의 고용주가 숙련된 인재 확보에 어려움을 겪고 있습니다. 간단한 채용 체크리스트 템플릿은 체계적인 접근을 가능하게 합니다. 이를 통해 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다: 프로세스를 표준화하여 단계 누락이나 성급한 결정을 방지하세요

모든 이해관계자의 의견을 조율하여 채용 속도를 높이세요*

적시적인 소통과 명확한 역할 요건을 보장하여 더 나은 지원자 경험을 제공하세요

18. ClickUp 프로젝트 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 프로젝트 체크리스트 템플릿으로 팀의 프로젝트 작업을 체계적으로 관리하고 진행 상황을 추적하세요

ClickUp 프로젝트 체크리스트 템플릿은 체크리스트 중심 접근 방식으로 가장 혼란스러운 프로젝트에도 체계와 가시성을 제공합니다.

상세 목록 보기, 진행률 표시줄, 승인 단계 기능을 통해 현재 진행 상황과 다음 단계를 명확하게 파악할 수 있습니다. 또한 의존성 설정, 우선순위 태그, 시간 추적 등 심층적인 맞춤형 지원을 통해 자원과 워크플로우를 효과적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿을 사용하여:

주요 작업과 부차적 작업을 쉽게 구분하여 팀이 우선적으로 집중해야 할 부분을 파악할 수 있도록 하세요

작업 간 관계를 설정하여 올바른 실행 순서를 보장함으로써 조기 시작을 방지하세요

시간 추적 및 편집 가능한 마감일을 활용하여 자원 사용을 최적화하고 프로젝트 유연성을 향상시키세요

시각적 ClickUp 대시보드로 작업 완료 현황, 병목 현상, 모든 것을 한눈에 파악하세요

✅ 추천 대상: *팀 및 프로젝트 관리자로서 부서 간 효율적인 프로젝트 실행, 추적 및 완료함을 위한 간단하면서도 강력한 방법이 필요한 분들

📚 더 알아보기: 프로젝트 관리 체크리스트

19. ClickUp 휴가 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 휴가 체크리스트 템플릿으로 휴가 계획을 더 쉽고 체계적으로 관리하세요

ClickUp 휴가 체크리스트 템플릿은 주말 짧은 여행부터 장기 휴가까지, 언제든지 여행 플랜을 도와주는 든든한 조력자입니다.

여행 전 모든 준비 작업을 한곳에서 정리할 수 있도록 도와주며, 여행 일정, 동행자, 휴가 유형, 여행 카테고리 등 명확한 항목 상태와 세부 정보를 제공합니다. 미처리, 포장 완료, 구매 예정 항목을 시각화하면 혼란스러운 짐 꾸리기에 체계성을 부여합니다.

이 템플릿을 사용하여:

'휴가 여행' 필드를 사용하여 항목을 분류하고 해변, 캠핑, 로드 트립 또는 맞춤형 여행 유형별로 모든 것을 그룹화하세요

항목 유형별(예: 의류, 세면도구) 그룹화하고 '수량' 필드로 품목 수량을 추적하여 과소 또는 과다 포장을 방지하세요

ClickUp의 '할당 코멘트' 기능을 활용하여 출발 전 포장 또는 준비 작업을 회원들에게 배포하고 마감일을 설정하세요

✅ 추천 대상: 여러 유형의 여행을 스트레스 없이 완벽하게 준비하고, 더 스마트하게 한꺼번에 짐을 싸고 싶은 여행자

20. ClickUp 은퇴 체크리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 은퇴 체크리스트 템플릿으로 버킷리스트 비용을 추적하고 키 은퇴 목표를 플랜하세요

ClickUp 은퇴 체크리스트 템플릿은 재정적, 개인적 측면을 막론하고 은퇴 플랜의 모든 요소를 간소화하도록 설계된 솔루션입니다.

재정 및 은퇴 활동 전용 페이지를 통해 사용자는 맞춤형 재정 목표를 입력하고, 은퇴 타임라인을 설정하며, 모든 작업과 문서를 체계적으로 관리할 수 있습니다.

이 템플릿을 사용하여:

명확한 체크리스트 항목 아래에 연금 소득, 투자, 계정 잔고 등의 목표를 기록하세요

여행 플랜, 취미, 은퇴 후 활동 등을 전용 섹션에 추가하여 이상적인 은퇴 생활을 시각화하세요

플랜 과정을 간소화하는 신뢰할 수 있는 자료 링크를 추가하세요

✅ 추천 대상: 은퇴를 위한 재정 목표와 라이프스타일 플랜을 체계적으로 지도하는 개인 또는 부부

무료 ClickUp 템플릿으로 일상을 정리하세요

Monday.com이 견고한 할 일 목록 템플릿을 제공하는 반면, ClickUp은 유연성, 깊이, 사용 편의성 및 고급 기능으로 한 단계 더 나아갑니다.

대시보드, 맞춤형 보기, 시간 추적, 심지어 내장된 AI 같은 기능으로 ClickUp은 부담을 덜어주고 할 일을 관리하는 더 스마트한 방법을 제공합니다.

여러분의 작업(그리고 삶)과 함께 성장하는 tool을 찾고 계시다면, ClickUp의 할 일 목록 템플릿은 정말 따라올 자가 없습니다.

지금 바로 ClickUp에 가입하세요!