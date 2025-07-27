생산성을 유지하기 위한 20개의 무료 Notion 할 일 목록 템플릿

즉시 사용할 수 있는 할 일 목록 템플릿을 사용하면 시간을 절약하고 대역폭을 확보할 수 있습니다. 식료품 쇼핑이든 제품 출시든, 시작할 수 있는 동기를 부여해줍니다.

그러나 모든 작업이나 프로젝트에 대해 할 일 목록을 만드는 것은 특히 Notion과 같은 프로젝트 관리 도구를 사용할 때 많은 옵션이 유료로 제공되기 때문에 매우 힘든 작업입니다.

이 블로그는 모든 종류의 작업에 적합한 최고의 무료 Notion 할 일 목록 템플릿을 정리한 것입니다. 더 빠른 것을 찾고 계신다면, 일의 모든 것을 위한 앱인 ClickUp이 생산성을 즉시 향상시킬 수 있는 몇 가지 제품을 선정했습니다.

좋은 Notion 할 일 목록 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?

Notion에서 효과적인 할 일 목록 템플릿과 단순한 디지털 스티커 메모를 구분하는 요소는 무엇일까요? 자세히 살펴보겠습니다.

작업 분류: 태그, 보드 보기 또는 필터링된 목록을 통해 작업을 그룹화하는 템플릿을 선택하여 작업을 빠르게 이해하고 실행할 수 있습니다

마감일 및 알림 필드: 중요한 타임라인을 놓치지 않도록 기본 제공 마감일 및 선택적 알림 기능을 확인하세요. 기본 알림 또는 달력 필드가 포함된 템플릿을 사용하면 목표와 동기화를 유지할 수 있습니다

진행 상태 가시성: 진행 막대, 상태 태그, 칸반 열과 같은 시각적 표시기가 있는 템플릿을 선택하세요. 이러한 템플릿은 실시간 업데이트를 제공하고 보류 중인 작업을 추적할 수 있습니다

노트 및 링크 지원: 각 작업에 직접 노트, 리소스 또는 링크를 추가할 수 있는 공간을 확보하여 빠르게 참조할 수 있습니다

재사용 가능하고 유연한 레이아웃: 다양한 프로젝트, 목표 또는 워크플로우에 맞게 쉽게 복제, 조정 또는 확장할 수 있는 구조를 선택하세요. 사전 설정된 테이블과 보기를 사용하면 모든 사용 사례에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다

빠른 통합: 회의 관리자 및 Pomodoro 타이머와 같은 외부 도구와 연동되는 회의 관리자 및 Pomodoro 타이머와 같은 외부 도구와 연동되는 할 일 목록 솔루션을 선택하여 생산적인 작업 세션과 토론을 진행하세요

💡 프로 팁: 플랫폼이나 앱이 모바일 친화적인지 다시 한 번 확인하세요. 작업이 많다면 이동 중에도 작업을 닫을 수 있어야 합니다.

20개의 Notion 할 일 목록 템플릿 예시

🧠 재미있는 사실: 가장 오래된 할 일 목록은 고대 메소포타미아(기원전 2500년경)에서 발견되었으며, 점토판에 근로자의 맥주 배급량을 적어 놓은 것이었습니다!

우선 순위를 정할 Notion 템플릿이 정해졌다면, 플랫폼에서 사용할 수 있는 최고의 무료 Notion 할 일 목록 템플릿을 소개합니다.

초보자를 위한 간단한 Notion 할 일 목록 템플릿

1. 간단한 주간 할 일 목록 템플릿

간단한 주간 할 일 목록 템플릿은 일주일 전체를 한눈에 볼 수 있는 체크리스트 형식의 트래커입니다. 매일 목표를 추가하고 계획할 수 있으며, 일을 완료하기 위한 깔끔한 레이아웃을 제공합니다.

이 할 일 목록 솔루션은 구조가 간단하여 정리도 쉬워 작업을 계속 진행할 수 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

유연한 주간 플랜으로 우선순위의 변화를 파악하세요

단일 화면에서 가시성을 확보하여 일주일 동안의 전체 진행 상황을 추적하세요

간결한 체크리스트 보기로 올바른 작업을 빠르게 시작하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 개의 소규모 프로젝트를 동시에 진행하는 프리랜서 또는 주간 플랜을 세우는 모든 사람.

➡️ 자세히 보기: 직장에서 작업을 추적하는 방법

2. 미니멀한 TODO 리스트 템플릿

집중하기 위해 약간의 색상과 많은 흰색 스페이스가 필요하신가요? 미니멀리스트 TODO 목록 템플릿이 당신을 위해 만들어졌습니다. 단일 스페이스 레이아웃으로 스크롤이 필요 없습니다.

이 간단한 Notion 템플릿에는 필수 체크박스와 사용자 지정 가능한 테마가 포함되어 있습니다. 또한, 동기 부여가 필요한 경우 인용문을 적을 수 있는 스페이스도 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

여백이 최적화된 레이아웃으로 방해 요소 없이 집중하세요

동기를 부여하는 노트 공간으로 긍정적인 습관을 강화하세요

스크롤을 최소화하여 작업 간을 더 빠르게 이동하세요

🔑 이상적인 사용자: 세련되고 효율적인 작업 관리를 원하는 디자이너, 학생, 미니멀리스트 또는 생산성 애호가.

3. 일일 및 주간 할 일 목록 템플릿

일일 및 주간 계획을 전환해야 하는 사용자에게는 일일 및 주간 할 일 목록 템플릿이 일정을 관리하는 데 유용합니다. 두 개의 동기화된 보기가 있으므로 작업을 중복할 필요가 없으며, 우선순위를 쉽게 전환할 수 있습니다.

일일 패널은 집중적인 실행을 위해 설계되어 긴급한 작업과 회의를 효율적으로 진행할 수 있도록 도와줍니다. 반면 주간 보드는 다가오는 목표와 마일스톤을 명확하게 한눈에 볼 수 있게 해줍니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

연결된 달력 보기를 통해 업무와 회의를 일관되게 관리하세요

이중 창 추적 기능을 통해 긴급한 업데이트에 원활하게 대응하세요

원활한 일일 또는 주간 토글로 마감일이 바뀌어도 집중력을 유지하세요

🔑 이상적인 대상: 며칠에 걸쳐 플랜을 세우지만 몇 시간 내에 실행하는 직장인.

4. 배낭 여행용 간단한 짐 목록 템플릿

어딘가로 여행을 계획하고 계십니까? 배낭 여행을 위한 간단한 짐 목록 템플릿은 기본적인 여행 준비에 딱 적합합니다. 여행 서류부터 필수 아이템에 이르기까지 배낭 여행자가 해야 할 작업을 사용자 지정할 수 있는 체크리스트를 제공합니다.

이 템플릿의 작업 목록은 Notion을 처음 사용하는 사람도 읽기 쉽도록 구성, 필수품, 의류, 세면도구 등 섹션으로 분리되어 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

카테고리별로 분류된 체크리스트를 사용하여 여행 전 짐을 더 빨리 챙기세요

내장된 댓글 옵션을 사용하여 노트를 추가하고 그룹 업데이트를 공유하세요

사전 구축된 카테고리 설명을 통해 새로운 작업이 추가된 위치를 정확히 파악하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 배낭 여행객, 혼자 여행하는 여행자, 타지에서의 비즈니스 회의부터 오랫동안 계획했던 도로 여행에 이르기까지 모든 것을 준비하는 전문가.

칸반 보드가 포함된 Notion 할 일 목록 템플릿

5. 작업 목록 템플릿 지원

모든 작업이 프로젝트의 최종 목표를 달성할 수 있도록 하고자 하는 팀에게는 지원 작업 목록 템플릿이 유용합니다. 이 템플릿의 레이아웃은 마감일, 예정된 작업, 주간 전체 할 일을 분류하는 데 도움이 됩니다.

또한 색상으로 구분된 태그를 통해 우선순위와 작업 유형을 추가할 수도 있습니다. 모든 작업을 플래시 카드로 표시함으로써, 이 솔루션은 팀원들의 동기화를 유지하고 긴급한 업무를 최소화합니다.

이유는 다음과 같습니다:

시각적인 작업 알림으로 긴급한 문제를 즉시 파악하세요

상태에 따른 태그를 사용하여 여러 티켓을 손쉽게 균형 조정

통합된 작업 가시성으로 팀의 일관성을 유지하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 수많은 서비스 티켓을 관리하는 SaaS 고객 지원 팀 또는 대행사.

6. 그래프가 없는 개인 할 일 목록 템플릿

그래프가 스트레스를 주나요? 그래프가 없는 개인 할 일 목록 템플릿으로 일을 간단하게 정리하세요. 이 템플릿에는 작업 세부 정보, 마감일 및 우선순위를 지도에 표시하는 칸반 스타일의 보드가 포함되어 있어 차트나 복잡한 정보가 없습니다.

시간 기반의 플랜을 세우고 패턴에서 문제를 쉽게 발견할 수 있는 달력 보기 기능도 포함되어 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

Kanban 레인 간 동적 일정을 드래그 앤 드롭으로 쉽게 관리하세요

시각적 혼란이나 데이터 과부하 없이 반복 작업을 관리하세요

그래프가 필요 없는 유연성으로 작업 흐름을 손쉽게 맞춤 설정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 간단한 작업 추적을 원하는 학생이나 1인 전문직 종사자.

🔍 알고 계셨나요? 작업을 완료하면 기분을 좋게 하는 화학 물질인 도파민이 분비됩니다. 작업이 어려울수록 도파민 분비량이 많아지고, 작업이 끝난 후 기분이 더 좋아집니다.

또한 읽기: Excel 및 ClickUp의 무료 작업 목록 템플릿

7. 작업 목록 템플릿

Notion의 작업 목록 템플릿을 사용하면 목표를 보다 효율적으로 만들고 완료할 수 있습니다.

칸반 보드의 작업은 진행 상태에 따라 할 일, 진행 중, 완료로 나뉘어 진행 상황을 빠르게 확인할 수 있으며, 활동은 마감일과 타임라인별로 분리되어 있습니다.

보드에서 바로 새 작업을 만들고 설명과 이미지를 추가하여 더 자세한 컨텍스트를 제공할 수 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

진행 단계 태그를 사용하여 작은 작업에 추진력을 부여하세요

마감일 그룹화 기능을 사용하여 마감일이 지난 항목을 더 빠르게 처리하세요

유연한 목록 보기로 막바지 추가 작업을 쉽게 우선 순위 지정

🔑 이상적인 대상: 기본적인 작업이나 일상적인 작업을 효율적으로 완료하고자 하는 모든 사람.

8. 일일 아젠다 및 할 일 목록 템플릿

일일 아젠다 및 할 일 목록 템플릿은 최종 목표를 중심으로 일을 진행하는 팀에 적합합니다. 할 일 스타일의 보드 보기 기능도 있지만, 이 템플릿은 각 작업을 특정 아젠다와 연결합니다.

마감일과 노트가 목록을 완벽하게 보완하고, 아젠다의 각 항목에 대한 진행 상황이 측정됩니다. 또한, 한 번의 클릭으로 새로운 항목을 만들 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

작업에 아젠다를 연결하여 일일 활동을 결과에 맞추세요

한눈에 볼 수 있는 노트로 중요한 마감일을 빠르게 캡처하세요

다가오는 작업과 아젠다를 주 단위로 볼 수 있어 업무량을 최적화할 수 있습니다

🔑 적합한 대상: 원격 근무자나 바쁜 일정을 가진 솔로preneur.

학생들을 위한 최고의 Notion 할 일 목록 템플릿

9. 귀여운 주간 플래너 및 할 일 템플릿

귀여운 주간 플래너 및 할 일 목록 템플릿으로 생산성을 높이고 심신을 편안하게 유지하세요. 파스텔 색상의 플래너에는 꽃무늬 패턴, 애니메이션 포스터, 재미있는 스티커가 포함되어 있어 작업을 완료할 때마다 기분이 더 좋아집니다.

또한 생산성의 균형을 위해 개인 작업과 업무 작업을 위한 별도 섹션이 포함되어 있습니다. 또한 이 템플릿을 사용하면 새 페이지, 이미지 및 완료된 작업을 저장할 수 있습니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

내장된 시각적 요소를 사용하여 동기 부여가 되는 작업 공간을 만드세요

섹션별 보기를 통해 개인과 업무의 우선순위를 명확하게 구분하세요

이미지 저장소 옵션을 사용하여 작업과 함께 창의적인 영감을 저장하세요

🔑 적합한 대상: 학생들, 창의적인 전문가, 그리고 미적 감각을 중시하는 라이프스타일 블로거들.

➡️ 더 보기: 생산성을 유지하기 위한 최고의 생산성 시스템

10. 간단한 학교 할 일 목록 템플릿

Simple School To-Do List 템플릿은 학업, 과외 활동 및 개인 작업을 한 곳에서 편리하게 관리할 수 있는 방법입니다.

이 템플릿의 두드러진 특징은 숙제나 과외 활동과 같은 일상적인 일들을 빠르게 확인할 수 있는 체크리스트입니다.

이 템플릿에는 마감일과 예정된 이벤트를 지도에 표시하는 달력 보기 기능도 있습니다. 일회성 작업의 경우, 할 일 목록 테이블을 사용하여 모든 작업의 제목, 마감일 및 최신 진행 상황을 기록할 수 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

간단하고 체계적인 체크리스트로 과제를 한 발 앞서 진행하세요

홈 활동 하위 작업으로 학업 마감일과 집안일을 균형 있게 관리하세요

주제별 작업 테이블로 과외 활동을 쉽게 추적하세요

🔑 적합한 대상: 고등학교나 대학 학생들의 수업 과제 및 시험 관리에 이상적입니다.

11. 도서 목록 템플릿

개인 또는 직업 학습 플랜에 공부나 독서가 포함되어 있나요? 책 목록 템플릿을 사용하면 읽은 책과 아직 읽지 않은 책을 관리할 수 있습니다.

플래시 카드 스타일의 작업을 통해 각 책의 표지 아트와 간단한 소개 문구를 시각화할 수도 있습니다.

이 템플릿에는 읽기 또는 구매 링크를 위한 필드도 있어 공유하거나 다시 방문하기 쉽습니다. 또한 스마트 필터가 다음 작업을 표시하여 학습 목표를 계획대로 진행할 수 있도록 도와줍니다.

이 템플릿을 좋아할 이유:

혼합 플래시 카드 표지 보기로 책을 시각적으로 추적하세요

저장된 링크와 노트를 통해 중요한 읽기 자료를 저장하고 다시 볼 수 있습니다

스마트 정렬 시스템을 통해 곧 출시될 책을 쉽게 필터링하세요

🔑 적합한 대상: 열정적인 독자, 학생, 책 클럽 주최자, 또는 리뷰어.

전문가를 위한 Notion 할 일 목록 템플릿

12. 할 일 목록 (시간 블록 + 포모도로) 템플릿

할 일 목록 (시간 블록 + 포모도로) 템플릿은 시간과 일을 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.

테이블 보기는 30분 단위의 시간 블록과 플랜을 추가할 수 있는 셀로 구성되어 있습니다. 플랜이 변경된 경우 '수정된 플랜' 섹션에서 업데이트하여 변경 사항을 비교할 수도 있습니다. 또한 진행 상황을 업데이트하는 데는 클릭 한 번이면 충분합니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

적응 가능한 시간 블록 설정으로 일상을 개선하세요

플랜을 나란히 비교하여 생산성 패턴을 반영하세요

빠른 편집 Pomodoro 블록으로 정오의 우선순위를 쉽게 조정하세요

🔑 이상적인 사용자: 학생, 코더, 작가 또는 체계적인 스프린트와 시간 관리 기법을 결합하는 원격 근무자.

13. 임상의/치료사 플래너: 할 일 및 클라이언트 템플릿

클라이언트 데이터, 세션 노트, 작업을 동시에 처리하고 계십니까? Notion의 임상의/치료사 플래너: 할 일 및 클라이언트 템플릿은 여러분을 위해 맞춤 제작되었습니다.

이 템플릿을 사용하면 모든 클라이언트 세부 정보와 관련 작업을 폴더에 저장할 수 있습니다. 또한 주간 할 일 목록 테이블과 완료됨 또는 닫힘으로 표시된 클라이언트를 드롭할 수 있는 스페이스도 있습니다.

또한 세션 시간을 추적할 수 있는 실시간 시계도 있습니다. ⏰

이것이 왜 마음에 드실지:

클라이언트별 폴더로 세션 노트 및 후속 조치를 관리하세요

통합 세션 타이머로 바쁜 날에도 시간을 지키세요

올인원 구조로 전문적인 기록을 손쉽게 관리하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 클라이언트 관리를 담당하는 치료사, 상담사, 웰니스 코치.

또한 읽기: ClickUp 및 Excel의 무료 작업 관리 템플릿

14. 아이젠하워 매트릭스 할 일 목록 템플릿

아이젠하워 매트릭스 할 일 목록 템플릿은 우선 순위를 명확하게 정하기 위해 만들어졌습니다. 체크박스가 있는 간단한 테이블 레이아웃으로 작업의 중요도에 따라 빠르게 정렬할 수 있습니다.

이 Notion 템플릿에는 마감일, 상태 및 프로젝트 태그를 위한 필드도 내장되어 있습니다. 모든 세부 사항이 기록되어 있으므로, 할 일, 일정, 위임 또는 삭제를 즉시 결정할 수 있습니다.

연결된 데이터베이스를 통해 작업을 쉽게 추적하고 프로젝트를 항상 명확하게 개요로 확인할 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

사분면 기반 정렬로 의사결정 속도를 높여보세요

중요도와 긴급도 표시를 명확하게 표시하여 작업의 부담을 줄이세요

구조화된 그룹으로 낮은 값의 작업을 한눈에 파악하세요

🔑 적합한 대상: 창업자, 관리자, 또는 과부하에 시달리는 의사결정자

개인용 무료 Notion 할 일 목록 템플릿

15. 그래프가 포함된 개인 할 일 목록 템플릿

그래프가 포함된 개인 할 일 목록 템플릿은 메트릭을 시각화하고 싶은 작업 관리자를 위한 것입니다. 이 템플릿은 원형 차트와 막대 그래프로 작업 상태 및 진행 상황을 보여줍니다.

할 일 목록에 작업을 실시간으로 추가하고 편집하세요. 작업에 대해 질문이 있거나 특히 어려운 작업을 표시하고 싶으신가요? 이러한 세부 정보를 직접 추가하기만 하면 됩니다. 또한 상태를 편리하게 추적할 수 있는 칸반 보드도 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

내장된 지침과 리소스 페이지를 통해 더 빠르게 추적을 시작하세요

간결한 Kanban 보드로 우선순위와 작업 세부 사항을 파악하세요

각 진행 메트릭에 대한 전용 상태 테이블을 통해 작업 완료 동향을 자세히 살펴보세요

🔑 이상적인 사용자: 데이터에 기반한 결과를 중요시하는 분석가 또는 생산성 중심의 개인.

16. 레시피 목록 템플릿

재료 목록을 계속 스크롤하는 대신 요리에 집중하고 싶으신가요? 레시피 목록 템플릿이 훌륭한 선택입니다.

이 Notion 템플릿에는 요리를 분류하는 데 도움이 되는 요리 종류 및 코스와 같은 주요 데이터 필드가 있습니다. 또한 메뉴 계획, 요리 시간, 재료 추적에도 도움이 됩니다.

또한 식단별 태그와 평균 평가로 의사 결정을 간단하게 할 수 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

요리 및 코스 태그로 몇 초 만에 메뉴를 정리하세요

요리 시간 필터로 식사 계획을 빠르게 세우세요

다이어트 및 평가 필드를 사용하여 쉽게 레시피를 선택하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 홈 셰프, 음식 블로거 또는 레시피를 많이 수집하는 모든 사람.

17. 식료품 쇼핑 목록 템플릿

물품을 비축할 계획이 있는 분들은 식료품 쇼핑 목록 템플릿을 사용하면 한 번에 모든 것을 완료할 수 있습니다.

이 템플릿은 내장된 식사 플랜과 재고 테이블을 통해 일정을 체계적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. 주간 식사를 계획하고, 재료를 식료품 저장실 재고에 연결하면, 부족한 재료가 쇼핑 목록에 자동으로 추가됩니다.

또한, 전용 장바구니 목록을 통해 각 항목을 판매하는 특정 매장을 추적하고 지도에 표시할 수도 있습니다. 전반적으로 이 템플릿은 식료품 쇼핑 과정을 단순화하고 정리해줍니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

마지막 주문 데이터 필드로 소비량을 탭으로 확인하세요

매장 지도에 표시된 장바구니 보기로 식료품 쇼핑을 최적화하세요

식사 계획 통합 기능을 통해 주간 쇼핑을 쉽게 계획하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 바쁜 가족, 레스토랑 구매 팀 또는 미리 식사를 준비하는 사람들.

18. 오전 할 일 목록 4:30–6:30 템플릿

일찍 일어나는 사람들을 위해 설계된 Morning To-Do List 4:30–6:30 템플릿은 의욕으로 아침의 흐름을 시작합니다. 맑은 하늘과 햇살이 가득한 커버 이미지로 시작되어 일상의 에너지 레벨을 설정합니다.

또한, 아침 운동부터 아침 식사 습관까지 모든 것을 포함하는 체크박스가 있습니다. 이 템플릿은 다양한 루틴과 시간에 맞게 맞춤 설정할 수 있으므로 정신을 맑게 하고 결정에 대한 피로를 방지하는 데 유용합니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

긍정적이고 친근한 테마로 활기찬 아침을 시작하세요

업데이트하기 쉬운 체크리스트 옵션을 사용하여 건강한 일상을 만드세요

사전 구조화된 활동 순서로 결정 피로를 줄이세요

🔑 적합한 대상: 창업자, 피트니스 애호가, 또는 아침 루틴에 열정적인 분들.

고급 Notion 할 일 목록 템플릿

19. 궁극의 할 일 목록 템플릿

작업 개요만 보고 싶지 않다면, Ultimate To-Do List 템플릿이 Notion 작업 공간에 딱 맞을 것입니다. 이 템플릿의 주요 작업 섹션에서는 우선순위, 작업 카테고리, 연결된 하위 작업, 실시간 진행 상황 등 모든 것을 모니터링할 수 있습니다.

이 템플릿은 빠른 체크리스트를 위해 왼쪽 창에 스티커 노트를 제공합니다. 하위 작업의 세부 사항과 기한이 지난 활동을 검토할 수 있는 전용 섹션도 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

확장 가능한 목록 디자인으로 대량의 워크플로우 관리

할 일을 카테고리, 긴급도, 중요도별로 분류하여 작업과 하위 작업으로 나눕니다

연체 요약 창을 통해 놓친 항목이나 기한이 지난 항목을 쉽게 추적하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 우선순위와 복잡한 일정을 관리해야 하는 프로젝트 리더 또는 파워 사용자.

20. 고급 할 일 목록 템플릿

고급 할 일 목록 템플릿은 심층적인 접근 방식을 취한 또 다른 솔루션입니다. 전용 섹션 대신 작업을 다양한 탭으로 구성합니다.

기본 테이블에는 태그 및 우선순위 등 모든 관련 작업 정보가 기록됩니다. 또한 템플릿에는 완료된 작업과 프로젝트별 작업을 위한 특정 탭이 있습니다. 한 번의 클릭으로 새로운 작업과 프로젝트를 추가하고, 우선순위, 상태 또는 유형별로 작업을 볼 수 있습니다.

이것이 왜 마음에 드실지:

탭 형식으로 프로젝트 간 의존성을 쉽게 볼 수 있습니다

전용 아카이브를 통해 완료된 작업을 분류하여 보고를 더 빠르게 진행하세요

내장된 진행 필드로 진행 중인 우선순위를 최적화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 다각적인 워크플로우를 처리하는 프로젝트 관리자, 컨설턴트 또는 생산성 전문가.

Notion의 한도

물론 Notion은 다양한 템플릿을 제공하지만, 그렇다고 단점이 없는 것은 아닙니다. 작업 관리 소프트웨어로 사용하기 전에 다음의 몇 가지 한계를 유의하시기 바랍니다.

반복 작업 지원 제한: 많은 사용자들이 Notion에서 반복 작업을 설정하는 것이 번거롭다고 생각합니다. 이로 인해 장기 프로젝트에는 적합하지 않을 수 있습니다

대용량 콘텐츠의 성능 문제: 대용량 콘텐츠 또는 복잡한 Notion 데이터베이스를 처리할 때 플랫폼이 느려지거나 응답하지 않을 수 있습니다

모바일 앱의 제한 사항: 모바일 버전에는 데스크톱의 여러 기능이 포함되어 있지 않아 생산성을 높이기에는 다소 불편할 수 있습니다

제한된 자동화 및 통합: 다른 도구와 비교할 때 Notion은 내장된 자동화 및 타사 통합이 제한적입니다

학습 곡선이 가파르다: 작업 시스템을 맞춤 설정하고 Notion 대시보드와 같은 고급 기능을 사용하려면 시간이 많이 소요될 수 있습니다

➡️ 자세히 보기: 프로젝트 관리에 Notion을 사용하는 방법

Notion 템플릿의 대안

철저하고 원활한 작업 완료가 필요한 경우 Notion은 가장 적합하지 않을 수 있습니다.

Notion의 대안을 찾고 있다면, 맞춤 설정, 작업 추적, AI 기반 생산성 면에서 최고의 선택지 중 하나인 ClickUp을 금방 발견할 수 있을 것입니다.

G2 사용자가 ClickUp에 대해 남긴 리뷰는 다음과 같습니다.

2년 동안 Notion을 사용하면서 어려움을 겪은 후, 몇 초 만에 자동화를 설정할 수 있는 기능은 정말 혁신적이었습니다. ClickUp은 여러 구독(Loom, Slack, Notion)을 대체하면서, 처음부터 새로 만들 필요가 없는 전용 목록, 폴더 및 문서가 포함된 체계적인 시스템을 제공합니다. 모든 것이 자연스럽게 정리되어, 이전에는 작업 공간을 관리하는 데만 소비하던 시간을 절약할 수 있게 되었고, 실제 클라이언트 프로젝트에 더 많은 시간을 할애할 수 있게 되었습니다

이제 ClickUp이 제공하는 무료 할 일 목록 템플릿이 전문적인 업무와 개인 생활에서 Notion을 즉시 능가하는 이유를 자세히 살펴보겠습니다.

1. ClickUp 기본 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 기본 할 일 목록 템플릿으로 모든 작업을 생성, 위임 및 완료하세요

완료해야 할 일을 시작하고 싶으신가요? ClickUp 기본 할 일 목록 템플릿은 입력, 계획, 완료를 간단하게 할 수 있는 간편한 런치패드입니다. 시작 날짜, 마감일, 담당자, 우선순위 목록이 포함된 이 사용자 지정 가능한 템플릿은 집중이 필요한 날에 적합합니다.

각 작업에는 자세한 설명을 기입할 수 있는 스페이스와 내장된 시간 추적 기능이 포함되어 있어 팀이 효율적으로 업무를 진행하고 예산을 준수할 수 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

표시가 쉬운 집중 작업으로 우선순위를 명확하게 설정하세요

시간 추정을 통해 업무량과 기대치를 관리하세요

포함된 보드 보기를 사용하여 상태별로 작업을 추적하세요

맞춤형 태그를 사용하여 모든 프로젝트와 활동을 체계적으로 정리하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 작업 관리 및 마감일을 효율적으로 관리할 수 있는 깔끔한 방법을 원하는 개인, 프리랜서 및 팀.

🔍 알고 계셨나요? 우선순위를 효과적으로 정하면 긍정적인 변화가 발생할 가능성이 거의 2배 높아집니다. 전용 우선순위 목록이 당신에게 어떤 도움이 될지 생각해보세요!

2. ClickUp 일일 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 일일 할 일 목록 템플릿으로 동기를 유지하고 일상을 계획대로 진행하세요

기존의 일상을 최적화하고 싶다면 ClickUp의 일일 할 일 목록 템플릿이 훌륭한 선택입니다. 아침, 오후, 저녁 일과에 맞게 미리 설계된 하위 작업이 건강한 습관을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

자동 알림 및 진행 상황 업데이트를 통해 일정을 준수할 수 있습니다. 또한 이 템플릿에는 행복, 일, 집안일 등 이모티콘이 가득한 카테고리가 포함되어 있어 작업에 집중할 수 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

일일 습관을 강화하기 위해 내장된 연속 카운터로 일관성을 추적하세요

내장된 위치 태그로 준비 및 이동 시간을 계획하세요

AI 기반 설명을 통해 각 프로젝트에 대한 루틴을 맞춤 설정하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 습관 추적자, 일일 작업 계획자, 학생, 체계적이면서도 유연한 일일 작업 관리를 원하는 원격 근무자.

📮 ClickUp 인사이트: 할 일 목록이 효과적이라고 생각하시나요? 다시 한 번 생각해보세요. 설문조사에 따르면, 전문가의 76%는 작업 관리를 위해 자신만의 우선순위 지정 시스템을 사용한다고 답했습니다. 그러나 최근 연구에 따르면, 근로자의 65%는 효과적인 우선순위 지정이 없이 높은 가치의 작업보다 쉽게 달성할 수 있는 작업에 집중하는 경향이 있는 것으로 확인되었습니다. ClickUp의 작업 우선순위는 복잡한 프로젝트를 시각화하고 처리하는 방식을 변화시켜 중요한 작업을 쉽게 강조 표시합니다. ClickUp의 AI 기반 워크플로우와 맞춤형 우선순위 플래그를 사용하면 항상 먼저 처리해야 할 작업을 알 수 있습니다.

3. ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 달력 할 일 목록 템플릿으로 회의 요청 및 계획된 토론을 간소화하세요

계획에 없던 작업과 갑작스러운 회의로 고생하고 계십니까? ClickUp 달력 할 일 목록 템플릿으로 토론을 간소화하고 더 잘 계획하세요. 역할과 작업 범주를 생생한 색상 코드로 강조 표시하는 여러 달력 보기가 특징입니다.

더 스마트하게 준비할 수 있도록 세부 정보, 이름, 시간이 포함된 일정 대시보드도 있습니다. 또한, 이 템플릿에는 사용자가 아젠다 항목과 우선순위 수준을 함께 요청할 수 있는 회의 요청 양식도 포함되어 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

참조 문서를 첨부할 수 있는 필드를 사용하여 원활하고 건설적인 토론을 진행하세요

자동화된 이메일 커뮤니케이션으로 회의에 즉시 응답하세요

Zoom과 기본 통합된 이메일 초대장 및 회의 링크를 발송하세요

회의 요청 보기에서 회의 전에 완료해야 할 예정된 회의 및 작업을 추적하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 대량의 회의를 관리하고 모든 세부 사항을 쉽게 정리할 수 있는 도구가 필요한 프로젝트 리더, 경영진 비서, 클라이언트 대응 팀.

💡 프로 팁: ClickUp의 달력 보기를 가장 잘 사용하는 방법에 대한 간단한 설명을 정리했습니다. 여기에서 확인하세요 👇.

4. ClickUp 작업 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 할 일 목록 템플릿을 사용하여 반복되는 우선순위를 파악하고 일정을 간소화하세요

ClickUp 작업 할 일 목록 템플릿은 팀이 업무 관련 작업을 간소화할 수 있는 킥스타터 도구입니다. 작업 빈도부터 연락처 정보에 이르기까지 모든 것을 위한 5개 이상의 데이터 필드를 제공하여 더욱 맞춤화된 워크플로우를 구현할 수 있습니다.

이 템플릿에는 관리자가 예산 관리 및 영업 추적과 같은 장기적인 목표를 추진할 수 있도록 월별 및 주별 달력 보기 기능도 있습니다. 또한, 유연한 작업 상태 및 노트 섹션을 통해 진행 상황 검토 및 주요 커뮤니케이션을 중앙에서 관리할 수 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

중요 노트 및 리소스와 같은 맞춤형 속성을 사용하여 작업에 컨텍스트를 추가하세요

작업 목록 보기를 통해 모든 할 일을 한 곳에서 확인하여 더 쉽게 계획하고 추적하세요

상태나 유형이 변경되면 해당 부서로 작업을 전달하는 자동화 기능을 통해 작업을 간소화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 반복적이고 마감일이 있는 작업을 관리하는 마케팅 팀, 프로젝트 관리자 및 운영 책임자.

💡 프로 팁: ClickUp Brain으로 업무 할 일 목록을 번거롭지 않게 관리하세요. 다음을 할 수 있습니다. 할 일 항목에 대한 작업 또는 하위 작업을 만드세요. 필요한 사항을 설명하기만 하면 선택한 목록에 추가됩니다

길거나 복잡한 작업을 요약하여 한눈에 해야 할 일을 파악할 수 있습니다

특정 작업, 기한이 지난 항목 또는 자신에게 할당된 작업을 찾을 수 있습니다. 또한 우선순위, 마감일 또는 상태에 따라 할 일을 필터링하고 정리할 수 있습니다

할 일에 알림을 설정하여 마감일을 놓치지 않도록 하세요 ClickUp Brain을 사용하여 다가오는 프로젝트에 대한 브레인스토밍, 플랜, 작업 생성을 진행하세요

5. ClickUp의 활동 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 활동 목록 템플릿을 사용하여 모든 규모의 프로젝트 또는 활동을 생성, 순서 지정 및 실행하세요

현재의 업무량에 새로운 프로젝트가 추가될 예정이십니까? ClickUp의 활동 목록 템플릿은 이러한 부담을 덜어드리기 위해 제작되었습니다. 작업 템플릿으로, 빠른 하위 작업으로 계획된 전체 활동 목록이 함께 제공됩니다.

품질 관리에 중점을 둔 팀을 위해, 이 템플릿에는 모든 작업이 완료되기 전에 모든 사용자가 완료해야 하는 체크리스트를 쉽게 추가할 수 있는 기능이 포함되어 있습니다. 가장 좋은 점은 무엇일까요? 다음 단계가 확실하지 않은 경우 '하위 작업 제안'을 클릭하면 AI가 작업 계획을 초안으로 작성해줍니다.

이유는 다음과 같습니다:

사전 정의된 작업 의존성을 통해 작업을 효율적으로 순서화하세요

모든 하위 작업에 자동으로 연결된 완료 진행률 막대를 통해 진행 상황을 실시간으로 확인하세요

활동 막대와 댓글 섹션을 통해 팀 회원에게 업데이트 및 피드백을 추가하세요

🔑 이상적인 사용 대상: QA 팀, 스프린트 관리자 또는 타이트한 타임라인에서 여러 결과물을 처리해야 하는 빠르게 변화하는 운영 팀.

6. ClickUp의 작업 관리 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 작업 관리 템플릿을 사용하여 업무량을 계획하고, 프로젝트 요약을 빠르게 확인하고, 모든 작업 리소스를 저장하세요

ClickUp의 작업 관리 템플릿은 아이디어, 작업 항목 및 백로그를 별도의 목록으로 분류하여 노력을 세분화하고 우선 순위를 높이는 데 도움이 됩니다.

모든 보기 및 목록에는 병목 현상을 재검토하고 진행 상황을 추적할 수 있는 실시간 진행률 막대가 있습니다. 또한, 생성한 모든 문서는 전용 보기에 자동으로 추가되므로 작업 추적과 최신 정보 및 업데이트를 매우 쉽게 통합할 수 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

할당 및 할당되지 않은 작업을 원형 차트로 분석하여 팀의 용량을 한눈에 시각화하세요

개요 섹션에 AI 기반 ClickUp Brain이 내장되어 있어 매일 프로젝트 요약으로 일정을 조정할 수 있습니다

접근하기 쉬운 북마크와 내장된 문서를 통해 작업 공간을 정리하고 인사이트를 즉시 검색하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 여러 프로젝트를 동시에 진행하며 지휘 센터 스타일의 작업 보기를 원하는 팀 리더, 여러 부서의 관리자, 운영 책임자.

7. ClickUp 이동 가능한 할 일 목록 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp 이사 할 일 목록 템플릿을 사용하여 짐을 싸고, 짐을 싣고, 새 집에 정착하는 모든 체크리스트를 완료하세요

이사 당일에 뭔가를 잊어버릴까 걱정되십니까? ClickUp 이사 할 일 목록 템플릿이 모든 혼란을 없애줍니다. 보드 보기는 모든 오브젝트, 활동 및 방을 포함하므로 탐색이 매우 쉽습니다.

이 템플릿에는 날짜 및 담당자 필드도 포함되어 있어 팀의 업무량을 균형 있게 조정해야 하는 전문적인 이사 업체에 적합합니다. 모든 것을 디지털로 계획하는 가족에게도 안성맞춤입니다.

이유는 다음과 같습니다:

방, 수량, 조건을 기록할 수 있는 항목별 인벤토리 필드를 사용하여 포장부터 정착까지 이사 단계별 플랜을 세우세요

스위치 끄기, 계약자 결제, 키 반납 등 알림을 설정하면 기기와 이메일로 알림이 표시됩니다

모든 항목에 첨부된 사용자 지정 필드인 댓글을 사용하여 취급에 주의가 필요한 항목 및 특별 요청 사항을 문서화하세요

🔑 이상적인 사용 대상: 이사를 하는 가족, 이삿짐 전문가, 또는 집의 설정을 처음부터 끝까지 관리하는 모든 사람.

💡 프로 팁: 작업 관리를 위한 칸반 보드가 처음이신가요? 걱정하지 마세요. 필요한 모든 것을 알려주는 비디오 가이드를 준비했습니다.

8. ClickUp 버킷 리스트 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 버킷리스트 템플릿을 사용하여 꿈의 경험을 계획된 모험으로 바꾸면서 혼란을 없애세요

ClickUp의 버킷리스트 템플릿은 혼란 없이 항상 꿈꿔왔던 경험을 계획할 수 있도록 미리 디자인된 스페이스입니다. 욕망이 어수선함 속에서 사라지기 전에 음식, 활동 등 카테고리별로 정리할 수 있습니다.

이 템플릿에는 여행, 오락, 관계, 영적 목표에 대한 하위 카테고리도 포함되어 있습니다.

또한 각 경험을 우선순위에 따라 평가할 수 있으므로, 가장 먼저 집중할 일을 선택할 수 있습니다.

이유는 다음과 같습니다:

대륙별 및 사람별 버킷리스트 보기로 목표를 시각화하세요

여행 사진을 저장할 수 있는 내장 사용자 정의 필드로 하이라이트를 다시 즐기세요

목표 달성 목록을 최신 상태로 유지하세요. 목표를 달성하면 AI 기반 자동화 기능이 개인화된 제안을 추가합니다

🔑 이상적인 사용자: 여행자, 목표 지향적인 커플, 디지털 플래너 또는 꿈을 실행 가능한 플랜으로 바꾸는 모든 사람.

9. ClickUp 수업 과제 할 일 목록 템플릿e

무료 템플릿 받기 ClickUp 수업 과제 할 일 목록 템플릿으로 모든 코스, 퀴즈 및 챕터를 한 발 앞서 진행하세요

수업, 퀴즈, 마감일을 모두 처리해야 하나요? ClickUp 수업 과제 할 일 목록 템플릿이 학기 동안의 든든한 조력자가 되어 드립니다. 봄과 가을에 사용할 수 있는 폴더가 미리 준비되어 있어 쉽게 탐색할 수 있습니다.

이 템플릿은 또한 스페인어, 역사, 지질학, 지구과학, 컴퓨터 등 주제별 목록을 제공하며, 각 목록에는 미리 채워진 사용자 지정 가능한 과제가 포함되어 있습니다.

가장 좋은 점은 각 과제의 소요 시간, 가치, 관련 교재 링크, 관련 장을 기록할 수 있다는 것입니다.

이유는 다음과 같습니다:

완료됨, 필수, 선택 과목을 표시하는 학위 계획 보기를 통해 경력과 크레딧을 스마트하게 계획하세요

개인적이고 안전한 공유 링크를 통해 스터디 그룹에서 피드백과 팁을 쉽게 교환하세요

주제별 문서 보기에 한 번의 클릭으로 액세스하여 이동 중에도 노트를 작성하세요

🔑 이상적인 사용자: 모든 과목과 학기를 완벽하게 관리하고 싶은 대학생.

🔍 알고 계셨나요? MIT는 양궁, 펜싱, 권총, 세일링 과정을 완료한 학생들에게 해적 인증서를 발급합니다. 체육 체크리스트의 레벨을 한 단계 높일 수 있는 기회입니다!

10. ClickUp 작업 완료 템플릿

무료 템플릿 받기 ClickUp의 Getting Things Done 템플릿으로 플랜을 최적화하고 손쉽게 실행에 옮기세요

계획에서 벗어나 실제 행동으로 옮기시겠습니까? ClickUp Getting Things Done 템플릿은 추진력을 높이기 위해 만들어진 바로 사용할 수 있는 폴더입니다.

가장 효과적인 측면은 업무 및 가정 작업부터 위임된 항목, 진행 중인 프로젝트, 재무에 이르기까지 가능한 모든 컨텍스트를 캡처하는 사용자 지정 필드입니다.

액션 우선의 사고방식이 처음이신가요? GTD (Getting Things Done) 템플릿에는 빠른 시작 가이드, 튜토리얼 비디오, 핀으로 고정된 작업이 포함되어 있어 쉽고 빠르게 액세스할 수 있습니다. 불필요한 지연과 혼란을 줄이는 데 매우 유용합니다.

이유는 다음과 같습니다:

작업 수신함으로 들어온 모든 항목을 정렬하고, 정보 관리 방법에 대한 강조 표시된 규칙에 따라 조치를 취하세요

노력 평가를 위한 리커트 척도를 사용하여, 할 일 목록을 작성한 순간부터 더 스마트하게 플랜을 세우세요

주간 리뷰 보기를 통해 프로젝트를 명확하게 파악하고, 진행 상황을 확인하고, 창의적으로 진행하세요

🔑 이상적인 사용자: GTD 팬, 생산성 마니아, 또는 스트레스를 줄이고 금요일까지 더 많은 일을 완료하고 싶은 모든 사람.

💡 프로 팁: ClickUp 맞춤 상태를 사용하여 '할 일', '진행 중', '완료됨'과 같은 맞춤형 상태로 목표 진행 상황을 추적하세요.

ClickUp으로 작업 완료를 쉽게

Notion 할 일 목록 템플릿은 보류 중인 활동을 마무리하기 위한 확실한 시작점입니다. 적절한 작업 템플릿을 사용하면 일, 그리고 아마도 인생 전체가 깔끔하고 효율적으로 바뀔 수 있습니다.

당사가 소개한 무료 Notion 템플릿 중에서 선택하신다면, 올바른 길을 가고 계십니다. 하지만 ClickUp의 고급 시각화 기능과 직관적인 작업 추적 기능을 통해 작업을 매우 체계적으로 정리할 수 있는데, 왜 기본적인 체크리스트에 집착하십니까?

ClickUp은 또한 포괄적인 작업 관리, AI 기반 작업 요약, 즉각적인 콘텐츠 생성 및 사용자 지정 가능한 분석 기능을 제공합니다. 또한 모든 기능은 모든 도구 또는 템플릿에서 액세스할 수 있습니다.

작업 확인 방법을 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨나요? 지금 바로 ClickUp에 가입하세요!