ワークフローとチャットを自動化する最高のSlack AIエージェント

毎日、推定4,200万人がSlackにログインし、プロジェクトの調整、最新情報の共有、チーム間のコラボレーションを行っています。

しかし、チームの接続を維持するSlackチャンネルは、同時に情報の過剰供給を引き起こす可能性もあります。

Slack AIエージェントは、ワークスペース内でインテリジェントなアシスタントとして機能することで、この課題を解決します。日常的なタスクを処理し、社内のナレッジから回答を提示することで、チームが反復的な調整作業ではなく、有意義な仕事に集中できるよう支援します。

このブログ記事では、ワークフローやチャットを自動化する11の優れたSlackエージェントについて詳しく解説し、なぜClickUpがSlackや他のエージェントと比べて際立っているのかをご紹介します。🎯

Slack AIエージェントを選ぶ際、どのような点に注目すべきでしょうか？

Slack AIエージェントは、どれも同じように作られているわけではありません。優れたエージェントは、単に質問に答えるだけでなく、チームの仕事を自動化し、会話を管理し、Slackワークスペース内で直接情報に基づいたアクションを実行する手助けをしてくれます。

適切に選べば、AIエージェントはワークフローを理解し、企業データから洞察を引き出し、複数のツールを切り替える手間なくチームの業務効率化を支援する、頼りになるAIアシスタントとなります。

チームリーダーや運用マネージャーにとっての目標はシンプルです。手作業の負担を軽減しつつ、Slackユーザーが必要な情報に素早くアクセスできるようにすることです。

優先すべき機能は以下の通りです：

✅ 顧客からの質問への回答、サポートチケットの振り分け、営業チームへの迅速な情報共有支援など、日常的なタスクを自動化する機能

✅ 企業情報、ナレッジベースのコンテンツ、過去の会話履歴にアクセスできるため、Slackエージェントが正確で適切な回答を提供できます

✅ Slackマーケットプレイス、Slackアプリ、その他の既存ツールとの接続により、ワークフローを統合し、スムーズなワークフローの自動化を実現します

✅ ユーザーのクエリを分析し、パターンを特定し、Slackチャンネル全体からインサイトを抽出できる生成AIおよび大規模言語モデルへのサポート

これらの機能が融合することで、SlackのAIエージェントは単なるボットを超え、チームがより的確な状況把握とスピード感を持って業務を遂行できるよう支援する生産性向上エンジンへと進化します。

Slack AIエージェントの概要

Slack AIエージェントの特徴を一目で把握できる比較テーブルをご紹介します。詳細は以下で解説します。

ツール おすすめ 主な機能 価格* ClickUp Slackワークスペース内のネイティブAIアシスタント AIスーパーエージェント 、統合型AIワークスペース、ClickUp Brain、ナレッジマネジメント、AIノートテイカー Free Forever。企業向けにはカスタムも可能です。 Slack AI Slackワークスペース内のネイティブAIアシスタント 会話の要約、AI検索、チャンネルのまとめ、多言語翻訳、Slackデータに基づく文脈に応じた回答 Free；Pro：ユーザーあたり月額4.38ドル；Business+：ユーザーあたり月額9ドル；企業：カスタム Polly AI Slackでチームのフィードバックやエンゲージメントに関するインサイトを収集する Slackの投票・アンケート、パルスチェック、エンゲージメント分析、匿名フィードバック、Slackマーケットプレイスとの連携 無料；ベーシック：月額12ドル；プロ：月額24ドル；企業：カスタム Zapier AI AIを活用した自動化で複数のツールを接続する AIによるワークフローの自動化、8,000以上の連携機能、分岐ロジック、自動トリガーとアクション、ワークフローのためのAI「チームメイト」 無料；Professional：月額29.99ドル；チーム：月額103.50ドル；企業：カスタム Agentforce 企業データと接続する自律型AIエージェントの構築 カスタムAIエージェント、Salesforceデータ連携、対話型インターフェース、Slackアクション、多段階自動化 Salesforce Foundations：無料；Flexクレジット：500ドル／10万クレジット；1会話あたり2ドル n8n 高度な制御機能を備えたAIワークフロー自動化 ビジュアルワークフロービルダー、AIノードと連携機能、セルフホスティングオプション、スクリプトサポート、500以上の連携機能 Starter：月額24ドル、Pro：月額60ドル、Business：月額960ドル、企業：カスタム ClearFeed Slackの会話を構造化されたサポートチケットに変換する AIによるチケット作成、ナレッジベースとの連携、サポートワークフローの自動化、リクエストのルーティング、Slackヘルプデスクの管理 プロフェッショナルプラン：月額50ドル、企業プラン：カスタム対応 Zendesk AI カスタマーサポートのワークフローを自動化 AIによるチケットの振り分け、自動返信、会話の要約、ナレッジベースの推奨、サポート分析 サポートチーム：月額25ドル、Suiteチーム：月額69ドル、Suite Professional：月額149ドル、Suite Enterprise：月額219ドル Wonderchat ナレッジベースを活用したAIチャットボットの構築 AIチャットボットの作成、ナレッジベースの取り込み、文脈に応じた回答、生成AIによる応答、カスタマーサポートの自動化 Starter：月額29ドル、Basic：月額99ドル、Turbo：月額299ドル、企業：カスタムプラン Guru AI 社内ナレッジマネジメントとAIを活用したチームサポート ナレッジベースの統合、Slackでの回答、コンテキストに応じた応答、ワークフローの自動化、リアルタイムでの情報アクセス カスタム価格 Cohere 企業AIエージェント向けの言語モデルを駆動 大規模言語モデル、セマンティック検索、企業AIインフラ、カスタムAIエージェント、外部データ取得 カスタム価格

おすすめのSlack AIエージェント

ここでは、主な活用事例、例、カスタマイズの自由度、コラボレーションのフロー、AI機能、連携機能、価格、そして主なトレードオフを網羅した、検討すべきトップクラスのAIエージェントをご紹介します。

ClickUpでのソフトウェアレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は製品の真の価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpでのソフトウェア評価方法について、詳しくご紹介します。

1. ClickUp（質問に答えるだけでなく、チャットを体系的な仕事に変える最高のAIエージェント）

ClickUpは、AIを独立したレイヤーとして扱うのではなく、コンテキスト認識AIを基盤とした統合型AIワークスペースとして機能し、タスク、ディスカッション、納期追跡を1か所で接続します。

ClickUpは、ワークスプロール（仕事があまりにも多くのアプリに分散すること）やAIスプロール（文脈が断片的な孤立したAIツールが多すぎる状態）を解消します。これにより、チームは最新の決定事項を追いかける時間を減らし、成果を出すことに注力できるようになります。

SlackをClickUpチャット + Super Agentsに置き換えましょう

単にチャットするだけでなく、アクションを起こしてみませんか？会話と仕事を同じエコシステムに統合することで、アプリを切り替える際の文脈の断片化を解消できます。ClickUp Chatと Super Agentsを組み合わせれば、メッセージがプロジェクト全体の原動力となります。

文脈に沿った会話： 会話とタスクが切り離されているSlackとは異なり、ClickUp Chatはプロジェクトと密接に連携しています。スーパーエージェントはこの共有履歴を活用し、直近の数件のメッセージだけでなく、仕事全体を踏まえて回答を提供し、アクションを実行します。

議論から完了まで： スーパーエージェントは単に「通知」するだけでなく、実際に仕事を行います。ブレインストーミングのスレッドを詳細なプロジェクトプランに変換したり、期限付きのサブタスクを割り当てたり、チームのチャットの雰囲気に基づいてステータスレポートを自動的に更新したりすることができます。

ClickUpチャットで自然言語メッセージを使ってスーパーエージェントとやり取りし、仕事を効率的に進めましょう

決して忘れないAIチームメイト： Slackのスレッドはいつかは埋もれてしまいますが、Super Agentsは記憶を保持し続けます。チームの好みを学習し、数週間前の決定事項を記憶し、重要な洞察やアクションアイテムが見落とされることがないようにします

スーパーエージェントの実際の動作をご覧ください：

コミュニケーションと実行を統合することで、複雑な連携作業が不要になります。AIエージェントがタスク管理ツールに「連携」する必要はありません。すでにその場にいるため、あなたの動きに合わせて高速で動作する、統一されたワークスペースを実現します。

💡 プロのヒント：これらの高度な実装があっても、ClickUpでSlackのAIエージェントと同じようにエージェントを使えないわけではありません！ ClickUpのチャットチャンネル内に設置されたAI搭載のオートパイロットエージェントは、よくある質問への回答、問題の優先順位付け、さらには特定のタスクの処理まで行えます！ ClickUp Autopilotエージェントを使えば、ClickUpチャットチャンネルでの繰り返し質問への回答、日次・週次レポート作成の自動化、メッセージの優先順位付けと割り当て、リマインダーの設定などが行えます。

🤝 事例紹介： Bell DirectがClickUp Super Agentsを活用して業務効率を20%向上させた方法 🤯 Bell Directの運用チームは、「仕事に関する仕事」に過度な時間を費やしていました。1日800通以上のクライアントからの電子メールが届く中、すべてのメッセージを手作業で読み、分類し、優先順位をつけ、適切な担当者に転送しなければならず、チームの業務効率が低下し、サービス品質にも悪影響を及ぼしていました。 ✅ 別のポイントソリューションを追加する代わりに、Bell DirectはClickUpに業務を一元化し、Delegatorと呼ばれるAIスーパーエージェントを導入しました。このエージェントは自律的なチームメイトのように振る舞い、受信電子メールをすべて読み取り、緊急度や文脈を分類し、適切な担当者に仕事を割り当てることを、人間の介入なしにリアルタイムで行います。 ClickUpのノーコードAIスーパーエージェントで、ワークフローをエンドツーエンドで自動化しましょう 🌟 結果：業務効率が20%向上し、2人の正社員分のキャパシティが軽減され、大規模なクライアントサービスにおいて、より迅速かつ一貫性のある対応が可能になりました。 👉🏼 あなたのビジネスでもこのような結果を出したいですか？

ClickUp Brainで、散在する情報を明確な次のステップに変換しましょう

ClickUp Brainを活用して、ばらばらなコンテキストを整理し、より良い結果を得るための簡単なステップをご確認ください

ClickUp Brainは、会話とプロジェクトを結びつけるコンテキスト対応AIレイヤーです。一般的なSlack AIエージェントとは異なり、ClickUp Brainはワークスペースのデータを活用して、チャットの内容を具体的なアクションへと変換します。

ClickUp Brainを使って、チャットから直接仕事を実行しましょう

チャットスレッドやコメントで @Brain をメンションして、質問をしたり指示を出したりできます（例：「@Brain、このメッセージからタスクを作成し、サラに割り当てて」）。

ClickUp内の仕事画面から直接、文脈に沿った回答を得るには、Brainを@メンションしてください

Keep AI use safe for team rollouts with ClickUp’s security and privacy controls, including SOC 2 compliance, no third-party training on your data, and no third-party retention

単一の許可と設定で複数のAIモデルをサポートできるため、機密性の高い情報を別々のAIツールに分散させる心配がありません。

ClickUpの組み込みSlack連携機能で生産性を向上させましょう

ClickUpのSlack連携機能を使えば、Slackから直接タスクを作成したり、コミュニケーションを効率化したり、チームのコラボレーションを強化したりできます。

Slackから直接タスクを作成 ：/clickup new と入力するだけで、どんな会話も瞬時にタスクに変換できます。Slackを離れることなく、詳細情報を即座に記録できます

リアルタイムで最新情報を把握 ：タスクの更新通知をSlackチャンネルで直接受け取れるため、全員が同じ認識を共有できます

チームでの共同作業を効率化：Slackでタスクについて話し合い、ClickUpにリンクさせることで、チームのコミュニケーションをすべて一箇所にまとめられます

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

機能やカスタムオプションが豊富であるため、最初は使いこなすのが難しく感じるかもしれません

ClickUpの料金プラン：

ClickUpの評価とレビュー：

G2: 4.7/5 (11,030件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5（4,530件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

このG2のレビューがすべてを物語っています：

ClickUpのスーパーエージェントには本当に感謝しています。たくさんのタスクを彼らに任せることができるので、もう一人で仕事をしているような気がしなくなりました。まるで、プロジェクトを完了し、素晴らしいソリューションを構築するのを助けてくれる、本物のチームの一員として働いているような気分です。

ClickUpのスーパーエージェントには本当に感謝しています。たくさんのタスクを彼らに任せることができるので、もう一人で働いているような気がしなくなりました。まるで、プロジェクトを完了し、素晴らしいソリューションを構築するのを助けてくれる、本物のチームの一員として働いているような気分です。

2. Slack AI（ワークスペース全体の会話を要約し、回答を見つけるのに最適なSlackネイティブAIエージェント）

Slackワークスペースが議論、プロジェクト、最新情報の中心的なhubとなると、すぐに情報過多に陥りがちです。Slackのチャンネルにはメッセージが山積みになり、ファイルはスレッドの中に埋もれてしまい、チームは実行すべき業務ではなく、情報の検索に時間を費やすことになります。そこで、プラットフォームに組み込まれたインテリジェンス層として、Slack AIが活躍します。

サードパーティ製のAIツールとは異なり、Slack AIは、Slackユーザーがすでに毎日利用しているメッセージング環境内で直接動作します。生成AIの機能を活用して会話を分析し、関連する文脈を抽出し、自社のデータや共有ファイルに基づいた回答を提供します。

すでにSlackを積極的に活用しているチームにとって、この組み込み型AIアシスタントは、不要な情報を減らしつつ、チーム間のコラボレーションを向上させるのに役立ちます。

Slack AIの主な機能

Slackのチャンネル、スレッド、DMにわたる会話を要約し、チームが見逃した議論の内容を素早く把握できるようにします

Slackワークスペース内のメッセージやファイルを活用してユーザーのクエリに答える、AI搭載の検索機能をご利用ください

チャンネルの要約を生成し、重要な更新情報を強調表示することで、チームがプロジェクト全体を把握した上で業務を進められるようにします

ドキュメントやプレゼンテーションなどの共有ファイルを要約し、チームがより迅速に洞察を得られるように支援します

会話を翻訳し、グローバルチームの連携を維持することで、多言語でのコラボレーションをサポートします

Slack AIの制限事項

主にSlackの会話内で動作しますが、高度なワークフローの自動化には、追加のSlackアプリやその他のツールが必要になる場合があります。

機能はSlackワークスペース内で利用可能なコンテキストに依存するため、分析対象はアクセス可能なメッセージやファイルに限定されます

多くの場合、プレミアムアドオンとして位置付けられているため、複数のチームでAI Slackエージェントを展開する組織にとってはコスト増につながる可能性があります

Slackの料金プラン

Free

プロプラン： ユーザーあたり月額4.38ドル

Business+: ユーザーあたり月額9ドル

Enterprise+: カスタム見積もり

注：AIおよび自動化機能はプランによって異なります。

Slackの評価とレビュー

G2: 4.5/5（38,000件以上のレビュー）

Capterra: 4.7/5（24,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはSlackについてどう言っているのでしょうか？

Capterraのレビューより：

Slackには、会話を分類できる「スレッド」機能、同僚とすぐに通話できる「ハドル」機能、フォローアップや最新情報の確認に役立つ「アクティビティ」タブなど、私が気に入っている機能が数多くあります。

Slackには、会話を分類できる「スレッド」機能、同僚とすぐに通話できる「ハドル」機能、フォローアップや最新情報の確認に役立つ「アクティビティ」タブなど、私が気に入っている機能が数多くあります。

📮ClickUpインサイト：パフォーマンスの低いチームは15以上のツールを併用している可能性が4倍高いのに対し、パフォーマンスの高いチームは使用するプラットフォームの数を9つ以下に限定することで効率を維持しています。では、1つのプラットフォームだけを使うのはどうでしょうか？ 仕事のためのオールインワンアプリであるClickUpは、タスク、プロジェクト、ドキュメント、wiki、チャット、通話などを単一のプラットフォームに統合し、AIを活用したワークフローも完備しています。よりスマートに働きませんか？ClickUpはあらゆるチームに適しており、業務の可視性を実現します。AIが残りの作業を処理する間、あなたは本当に重要なことに集中できます。

3. Polly AI（チームのフィードバックやエンゲージメントに関するインサイトを収集するのに最適なSlack AIエージェント）

Slackワークスペースにおける最も価値ある知見の多くは、チームメンバーから直接得られるものです。迅速な意思決定、従業員の意向、新しいマーケティングキャンペーンへの意見など、会話がSlackのチャンネルに散在していると、フィードバックを集めるのは困難になることがあります。

Polly AIは、Slackをリアルタイムのフィードバックエンジンに変えます。外部のアンケートやフォームを利用する代わりに、投票、アンケート、パルスチェックを活用して、メッセージング環境内で直接インサイトを収集できます。

チームリーダーやオペレーションマネージャーにとって、Pollyは軽量なAIアシスタントとして機能し、フィードバックの収集、回答パターンの特定、チームコラボレーションの強化を支援します。

Polly AIの主な機能

Slackチャンネル内で直接、簡単な投票やアンケートを実施できるようになり、チームはSlackワークスペースを離れることなくフィードバックを収集できます

数値評価、複数選択、自由記述など、さまざまなフォーマットのアンケートを作成し、より充実したユーザークエリとインサイトを得ましょう

定期的な状況確認やエンゲージメントアンケートを自動化し、チームの士気を追跡し、経時的な傾向を把握しましょう

専用のプライバシー設定を使って返信を匿名化し、Slackユーザーからの率直なフィードバックを促しましょう

Slackマーケットプレイスのエコシステムやその他のAIツールと連携し、より広範なワークフローの自動化を実現しましょう

Polly AIの制限事項

高度な自律型AIエージェントやタスクの自動化というよりは、主にフィードバックの収集を目的として設計されています

インサイトは、Slackチャンネル全体でのチームの参加と関与に依存しています

サポートチケットや複雑な営業業務など、業務ワークフローの処理能力にはリミットがあります

Polly AIの料金

Free

基本プラン： 月額12ドル

プロプラン： 月額24ドル

企業プラン： カスタム見積もり

Polly AIの評価とレビュー

G2: 4.6/5（90件以上のレビュー）

Capterra: 4.6/5（90件以上のレビュー）

実際のユーザーはPolly AIについてどう言っているのでしょうか？

G2のユーザーがアプリについてこう語っています：

Slackとシームレスに連携できる点が気に入っています。質問バンクを作成して、特定のチャンネルと共有できます。質問の選択肢も豊富で、できるだけ多くのフィードバックを得られるよう、アンケートを充実させることができます。使い方も非常に簡単で、導入もスムーズです。

Slackとシームレスに連携できる点が気に入っています。質問バンクを作成して、特定のチャンネルと共有できます。質問の選択肢も豊富で、できるだけ多くのフィードバックを得られるよう、アンケートを充実させることができます。使い方も非常に簡単で、導入もスムーズです。

Zapier AIを使えば、人工知能を自動化されたワークフローに組み込み、アプリを接続して複雑なタスクを実行することができます。

これにより、ユーザーは文脈を理解し、意思決定を行い、数千ものアプリケーションにまたがるデータに基づいて自律的に行動できるAI搭載の「エージェント」を作成できるようになります。

ZapierのAIエージェントは、自律的な意思決定の力をSlackに直接もたらします。24時間365日稼働するカスタマーサポートボットの構築からカスタムヘルプデスクの構築まで、Slackのメッセージを分析し、技術スタック全体にわたる複雑なアクションをトリガーする高度なAIシステムを、コーディング不要で導入できるようになりました。

Zapierの主な機能

8,000以上のアプリ接続を、簡単なトリガー/アクションセットアップで利用可能。さらにMCP経由で30,000以上のアクションを利用できます。

直感的なAIワークフローとエージェントセットアップを活用して、スタック全体で連携する「チームメイト」を作成しましょう

分岐ロジックや高度な自動化を実現するために、パス、フィルター、マルチステップのZapsを活用しましょう

Zapierテーブルを使用して業務データを保存し、データレイヤーから直接自動化をトリガーしましょう

Zapierインターフェースを通じて、自動化機能の上に重ねて利用できるシンプルなフォーム、ポータル、ダッシュボードを簡単に作成しましょう

Zapierのリミット

高度なコラボレーション機能やガバナンス機能は上位プランでのみ利用可能であるため、利用状況、タスク量、管理要件が増えるにつれてコストも上昇します

一部の主要機能（マルチステップのZaps、フィルター、ブランチなど）は、有料プランでのみロック解除可能です

個々のZapにはステップ数にリミットがあります。複雑なフローは、信頼性と保守性を高めるために、複数のZapに分割する必要がある場合があります。

Zapierの料金プラン

Free

プロフェッショナルプラン： 月額29.99ドル

チームプラン： 月額103.50ドル

企業プラン： カスタム見積もり

Zapierの評価とレビュー

G2 : 4.5/5 (1700件以上のレビュー)

Capterra：4.7/5（3000件以上のレビュー）

実際のユーザーはZapierについてどう言っているのでしょうか？

Capterraのレビューによると：

Slack、Fieldd、Google、Keepなど、主要なアプリのほとんどと接続可能です。非常に便利で、業務が格段に楽になります。業務を自動化し、すべてのアプリをいちいち確認する手間を省き、通知を受け取るだけで済むようにしたい方には、100%お勧めします。

Slack、Fieldd、Google、Keepなど、主要なアプリのほとんどと接続可能です。非常に便利で、業務が格段に楽になります。業務を自動化し、すべてのアプリをいちいち確認する手間を省き、通知を受け取るだけで済むようにしたい方には、100%お勧めします。

5. Agentforce（企業データと接続した自律型AIエージェントを構築するのに最適なSlack AIエージェント）

Slackワークスペースが会話の場であるなら、Agentforceはその会話に基づいて行動を起こす知性を提供します。ダッシュボードやCRMツールの間を行き来する必要はなく、Slack内のAgentforceを使えば、チームは会話の中で直接、質問への回答、情報の取得、タスクの実行を行うAIエージェントとやり取りすることができます。

Agentforceの特に強力な点は、Salesforceシステム全体にわたる社内データ、顧客レコード、その他のデータソースに接続できることです。これにより、営業、サポート、マーケティングの各チームは、シンプルな会話型インターフェースを通じて質問をしたり、インサイトを生成したり、アクションをトリガーしたりすることができます。

Agentforceの主な機能

Slackワークスペース内で直接、ワークフローを自動化し、顧客の質問に回答するカスタムエージェントを作成しましょう

多段階のタスクを実行し、リアルタイムで推論を行うことができる、高度な自律型AIエージェントを構築しましょう

SlackのチャンネルやDMでエージェントにメンションするだけで、企業情報を取得したり、タスクを即座に完了させたりできます

Salesforceのデータソースと連携し、営業チームやサポートチームが顧客インサイトに素早くアクセスできるようにします

チャンネルの作成、メッセージの送信、自動化プロセスのトリガーなど、Slackの組み込み機能にサポートを提供しています。

Agentforceの制限事項

Salesforceエコシステムや関連AIツールをすでに導入している組織に最適です

導入にあたっては、設定や既存のツール・企業システムとの連携が必要になる場合があります。

高度な機能を利用するには、構造化された社内データや、社内のさまざまなデータソースへの接続が必要です。

Agentforceの料金プラン

Salesforce Foundations: Free

Flexクレジット： 10万クレジットで500ドル

会話数： 1会話あたり2ドル

Agentforceの評価とレビュー

G2 : 4.4/5 (800件以上のレビュー)

Capterra：レビューが不足しています

実際のユーザーはAgentforceについてどう言っているのでしょうか？

G2の好意的なレビューには次のように書かれています：

Salesforce Agentforceは単なるチャットボットではなく、レコードの作成や電子メールの生成などのアクションを実行するのに実際に役立ちます。さらに、Slackや他のシステムと統合できるため、より便利に活用できます。また、Einstein Trust Layerを採用し、データ保持期間ゼロのポリシーを提供しているため、非常に高いセキュリティを保ち、安心して利用できます。

Salesforce Agentforceは単なるチャットボットではなく、レコードの作成や電子メールの生成などのアクションを実行するのに実際に役立ちます。さらに、Slackや他のシステムと統合できるため、より便利に活用できます。また、Einstein Trust Layerを採用し、データ保持期間ゼロのポリシーを提供しているため、非常に高いセキュリティを保ち、安心して利用できます。

6. n8n（きめ細かな制御が可能なAIワークフロー自動化に最適）

n8nは、Slackを自律型AIエージェントのための高度なエンジンへと変貌させます。単なるアプリトリガーにとどまらず、複雑で多岐にわたるロジックを処理することが可能です。ノードベースで、フェアコードかつソースコード公開型のフレームワークを提供しているため、リソースを深く活用するITオーケストレーター、データセキュリティに配慮したサポートボット、カスタムCRM同期など、従来の自動化ツールでは実現できない精度とプライバシーレベルを備えた高度なSlackシステムを展開できます。

ビジュアルツールの使いやすさとコードのパワーを融合させ、JavaScriptによるカスタムスクリプト作成をサポートしています。データをより細かく管理するために自社でホストすることも、クラウドサービスを通じて利用することも可能です。API、データベース、AIエージェントを同じフロー内で組み合わせ、安全策を追加し、本番環境レベルの自動化を実現できます。

n8nの主な機能

ネイティブノードやカスタムコードを活用したビジュアルワークフロービルダーを利用し、複雑なロジックやAIエージェントのパターンを作成できます

モデルに事前定義されたロジック、安全策、モニタリング機能を組み合わせ、信頼性の高い出力を実現します

500以上の連携機能や「AIツール」サブノードを活用しましょう。これには、HTTPリクエスト、コード、および他のワークフローをツールとして呼び出す機能が含まれます。

ドキュメント、スターターキットに加え、暗号化転送、セキュアな認証情報、RBAC（ホスト版はSOC 2準拠）などのセキュリティ機能を備えたセルフホスティングオプションをご利用いただけます。

n8nの制限事項

セルフホスティングには、セットアップ、スケーリング、セキュリティ強化に本格的なDevOpsスキルが必要となるため、エンジニアリングプランを策定しておく必要があります。

クラウド環境では、実行ベースの課金体系により、自動化処理のボリュームが増えるとコストが急増する可能性があります。そのため、使用量の上限設定と監視が不可欠です。

アプリによって統合の深度は異なります。複雑なユースケースでは、カスタムノードやHTTP呼び出しが必要になる場合があります。

n8nの料金

スタータープラン： 月額24ドル

プロプラン： 月額60ドル

Businessプラン： 月額960ドル

企業プラン： カスタム見積もり

n8nの評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (240件以上のレビュー)

Capterra：4.6/5（40件以上のレビュー）

実際のユーザーはn8nについてどう言っているのでしょうか？

G2のレビューより：

n8nの柔軟性が気に入っています。ほとんどすべてのものを接続し、手間をかけずにワークフローを自動化できるだけでなく、必要に応じて自由にカスタマイズすることも可能です…。Zoho CRMに手動でリードを入力したり、複数のサービスを個別に管理したりする代わりに、n8nがさまざまなアプリ（カレンダー、Slackなど）を自動的に接続するため、情報がスムーズに流れ、見落としもなくなります。

n8nの柔軟性が気に入っています。ほとんどすべてのものを接続し、手間をかけずにワークフローを自動化できるだけでなく、必要に応じて自由にカスタムすることも可能です…。Zoho CRMに手動でリードを入力したり、複数のサービスを個別に管理したりする代わりに、n8nがさまざまなアプリ（カレンダー、Slackなど）を自動的に接続するため、情報がスムーズに流れ、見落としもなくなります。

7. ClearFeed（Slackの会話内容を構造化されたサポートチケットに変換するのに最適なエージェント）

多くのサポートチームは、社内や顧客からの質問に対応するためにすでにSlackチャンネルを活用しています。しかし、チャットスレッドにリクエストが積み重なると、問題の追跡や適切な担当者への割り当て、チーム全体での可視性の維持が難しくなります。

ClearFeedは、Slackを体系化されたサポートおよびサービス管理のhubへと変革することで、この課題を解決します。ヘルプデスクシステムに手動で情報を転記する代わりに、ClearFeedはAIエージェントを活用して、Slackのメッセージを整理されたサポートチケットに変換します。

運用チームにとって、これによりメッセージングとサービス管理の間のワークフローがよりスムーズになります。Slackアプリ、ナレッジベース、ヘルプデスクツールを接続させることで、ClearFeedはチームが顧客の質問に回答し、過去の会話から文脈を抽出し、リクエストをよりスケーラブルな方法で管理するのを支援します。

ClearFeedの主な機能

Slackチャンネルの会話を構造化されたサポートチケットに変換し、リクエストがチャットの中で埋もれてしまうのを防ぎましょう

生成AIを活用してユーザーのクエリを分析し、接続されたナレッジベースの情報をもとに適切な回答を提供します

文脈に基づいてリクエストを適切な担当者やチームに振り分け、サポート担当者が問題をより迅速に解決できるよう支援します

一般的なサポートプラットフォームや既存のツールと連携し、システム間でワークフローをシームレスに接続させましょう

Slackワークスペース内で、会話、返信、解決状況を1つのビューで一元管理できます

ClearFeedのリミット

主にサポートワークフロー向けに設計されており、広範なマーケティングキャンペーンや営業業務向けではありません

高度な自動化を実現するには、外部データソースやヘルプデスクプラットフォームとの連携が依存関係にあります

チームは、社内のポリシーやサポートプロセスに合わせてワークフローを設定する必要がある場合があります

ClearFeedの料金プラン

プロフェッショナルプラン： 月額50ドル

企業プラン： カスタム見積もり

ClearFeedの評価とレビュー

G2のレビュー ：4.6/5（140件以上のレビュー）

Capterraのレビュー：レビューが不足しています

ClearFeedについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられていますか？

G2のユーザーからの共有：

私たちは、複数のサポートチャネルから届く未解決のチケットを追跡するために、ClearFeedを幅広く活用してきました。UIはシンプルで使いやすく、さまざまなSlackチャンネルとのシームレスな連携により、プロセス全体がよりスムーズかつ効率的になり、管理も容易になりました。

私たちは、複数のサポートチャネルから届く未解決のチケットを追跡するために、ClearFeedを幅広く活用してきました。UIはシンプルで使いやすく、さまざまなSlackチャンネルとのシームレスな連携により、プロセス全体がよりスムーズかつ効率的になり、管理も容易になりました。

8. Zendesk AI（サポートワークフローの自動化と大規模な顧客問題の解決に最適なSlack AIエージェント）

サポート会話は、通常、一か所だけで完結することはほとんどありません。顧客からの問い合わせはチャット、電子メール、ヘルプデスクプラットフォームを通じて届く一方、社内の議論はSlackのチャンネルで行われることがよくあります。適切な自動化がなければ、サポートチームは単純なリクエストに答えるためだけに、複数のツールを切り替えながら何時間も費やすことになってしまいます。

Zendesk AIは、カスタマーサービスのワークフローを自動化し、チームの対応を迅速化するインテリジェントなAIエージェントを導入しました。Zendeskサービスプラットフォームに組み込まれたこれらのエージェントは、生成AIと機械学習を活用してユーザーのクエリを分析し、サポートチケットを振り分け、ナレッジベースや社内ドキュメントに基づいて正確な回答を提供します。

SlackとZendeskを併用している企業にとって、この組み合わせはサポートの会話と社内コラボレーションを接続するのに役立ちます。チームはインサイトを引き出し、社内データを取得し、より適切な文脈に基づいて顧客の質問に回答できるようになります。

Zendesk AIの主な機能

顧客からの質問や日常的なサポートチケットへの返信を自動化し、チームが問題をより迅速に解決し、手作業の作業負荷を軽減できるよう支援します

大規模言語モデルと生成AIを活用し、ナレッジベースのコンテンツに基づいて返信の下書きを作成したり、適切な回答を提案したりできます。

インテリジェントなチケットのルーティングと優先順位付け機能を活用し、リクエストを迅速に適切な担当者や部署へ届けましょう

長い会話やチケットの履歴を要約し、サポート担当者に過去のやり取りの全容を把握できるようにします

Zendesk AIの制限事項

主にカスタマーサポートのワークフローに焦点を当てており、広範なマーケティングチーム、営業業務、または社内の生産性向上タスクには対応していません

高度な自動化機能を利用するには、上位のZendeskプランまたは追加の設定が必要になる場合があります

Slack AIエージェントを利用しているチームでも、システム間のワークフローを接続するために、サードパーティ製のエージェントやその他のAIツールとの接続に依存している場合があります

Zendeskの料金体系

サポートチーム: 月額25ドル

Suite Team: 月額69ドル

Suite Professional ：月額149ドル

Suite 企業：月額219ドル

Zendeskの評価とレビュー

G2 : 4.3/5 (7,000件以上のレビュー)

Capterra：レビューが不足しています

Zendesk AIについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

G2のレビューでは次のように紹介されています：

単なる受信トレイだけでなく、AIを活用したサポートや体系化されたチケットワークフローをお求めの場合にも、これは優れた選択肢です。一元化されたチケット管理、オムニチャネルサポート、自動化、レポート作成機能こそが、Zendeskのカスタマーサービスの最大の魅力です。

単なる受信トレイだけでなく、AIを活用したサポートや体系化されたチケットワークフローをお求めの場合にも、これは優れた選択肢です。一元化されたチケット管理、オムニチャネルサポート、自動化、レポート作成機能こそが、Zendeskのカスタマーサポートの最大の魅力です。

🔎 ご存知でしたか？ 顧客サービスが「非常に悪い」と評価された企業に対して、その悪い体験を許容する消費者は5人に1人しかいません。しかしご安心ください。そのような事態を防ぐ方法があります。このClickUpビデオでは、人間の担当者とAIを連携させることで、より迅速な対応を実現し、顧客とのやり取りの一貫性を保ち、ミスを防ぐ方法をご紹介します。ビデオでは以下の機能の使用方法を解説しています： ClickUp BrainでFAQの回答やガイドを作成

ClickUp Brain MAXで、散在するデータを1つのビューで管理

ClickUpエージェントで、問題が雪だるま式に膨らむ前にいち早く対処しましょう これは、単なるチャットボットにとどまらない、ClickUpにおける最新のAIを活用したサポートの活用例を、手早く実践的に解説するガイドです。

9. Wonderchat（ナレッジベースからAI搭載チャットボットを構築するのに最適なSlack AIエージェント）

製品の詳細、ドキュメント、オンボーディングリソースなど、顧客はどのような質問であっても迅速な回答を期待しています。しかし、すべての質問に手動で対応していると、チームの生産性が低下してしまいます。特に、会話の中で同じような質問が繰り返し発生する場合はなおさらです。

Wonderchatは、ナレッジベース、ウェブサイトのコンテンツ、社内ドキュメントをインテリジェントなAIアシスタントに変えることで、この課題を解決します。Wonderchatは、各リクエストに手動で返信する代わりに、貴社の情報や既存のリソースに基づいて適切な回答を提供します。

カスタマーサポートや社内コミュニケーションツールと併せてSlackを利用しているチームにとって、WonderchatはスマートなSlackエージェントとして機能し、質問への回答、ドキュメントコンテンツの検索、従業員や顧客が情報を素早く見つけられるよう支援します。

Wonderchatの主な機能

ナレッジベース、ヘルプセンターの記事、ドキュメントのコンテンツを、顧客の質問に回答できるインテリジェントなAIアシスタントに変換しましょう

生成AIと大規模言語モデルを活用してユーザーのクエリを分析し、自社のデータに基づいた文脈に沿った回答を提供します

ウェブサイトやメッセージング環境と連携し、チームがAIエージェントを顧客対応ワークフローに接続できるようになりましょう

ツールが過去の会話や社内文書から学習していくため、時間の経過とともに、より正確な回答を提供できるようになります

Wonderchatのリミット

主にチャットボットやサポート機能向けに設計されており、Slackワークスペース内での広範なワークフローの自動化には適していません

その効果は、ナレッジベースの質と網羅性、および利用可能な社内情報の充実度によって左右されます

複数のツールにまたがる複雑な業務タスクについては、組織によっては追加のAIツールやサードパーティ製エージェントが必要になる場合があります

Wonderchatの料金プラン

スタータープラン： 月額29ドル

ベーシックプラン： 月額99ドル

Turbo : 月額299ドル

企業：カスタム見積もり

Wonderchatの評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra：レビューが不足しています

10. Guru AI（Slack AIエージェント内で信頼できる知識を提供するのに最適）

Guru AIは、貴社のナレッジをSlackワークスペース内で即座に参照できる回答に変換します。

Guruなら、回答を探すためにドキュメントやツール、スレッドを手動で切り替える必要はありません。チームが実際に仕事をしている場所で、検証済みの情報を直接表示します。Guruは、会社のデータ、ツール、会話を単一の信頼できる情報源として統合するAIアシスタントとして機能します。

Slack AIエージェントを構築または利用しているチームにとって、これは回答の迅速化、業務の妨げの減少、そしてワークフロー全体での意思決定の一貫性向上を意味します。

Guru AIの主な機能

ナレッジベースから得た適切な回答を、Slackのチャンネル内で直接提供します

複数のデータソースと接続し、ユーザーのクエリに対して文脈に応じた回答を提供します

AIエージェントが信頼できる社内情報に基づいて行動できるようにすることで、ワークフローの自動化をサポートします

サポート担当者と営業チームが、リアルタイムのやり取り中に正確な情報にアクセスできるようにします

会社のナレッジを常に最新かつ正確な状態に保ち、チーム間のコラボレーションにおける一貫性を確保しましょう

Guru AIの制限事項

カスタムエージェントの価値を最大限にロック解除するには、初期セットアップとコンテンツの構造化が必要です

外部向けの自動化ユースケースというよりは、社内のナレッジワークフローに最適です

ナレッジへのアクセス以外の幅広い機能を利用するには、既存のツールとの依存関係が必要になる場合があります

Guru AIの料金

カスタム価格

Guru AIの評価とレビュー

G2のレビュー ：4.7/5（2300件以上のレビュー）

Capterraのレビュー：4.8/5（630件以上のレビュー）

Guru AIについて、実際のユーザーからはどのような声が寄せられているのでしょうか？

Capterraのレビューには次のように書かれています：

当社では、Guruを社内ナレッジベースとして活用しています。製品ガイドやプロセスの概要から、社内規定やチームへの告知まで、あらゆる情報を掲載しています。整理や更新が非常に簡単で、「検証機能」のおかげで最新の状態を確認できるのが便利です…GuruがSlackと連携している点も気に入っています。Slackで誰かが質問をすると、Guruが推奨される回答を返してくれます。

当社では、Guruを社内ナレッジベースとして活用しています。製品ガイドやプロセスの概要から、社内規定やチームへの告知まで、あらゆる情報を掲載しています。整理や更新が非常に簡単で、「検証機能」のおかげで最新の状態を確認できるのが便利です…GuruがSlackと連携している点も気に入っています。Slackで誰かが質問をすると、Guruが推奨される回答を返してくれます。

11. Cohere（企業レベルの言語インテリジェンスとカスタムAIエージェントを実現する最適なエージェント）

最新のAIエージェントの多くは、会話を理解し、情報を分析し、応答を生成するために、強力な言語モデルを活用しています。Slackのようなコミュニケーションプラットフォーム内でユーザーと対話する高度なカスタムエージェントを構築したい場合、インターフェースと同様に、そのモデルを支える技術も極めて重要です。

Cohereはまさにその領域に特化しています。エンタープライズグレードの大規模言語モデルで知られるCohereは、ビジネスのニーズに応え、ユーザーのクエリを理解し、外部データから知識を抽出し、文脈を的確に把握した上で適切な回答を生成するインテリジェントなAIツールの構築を支援します。

Slack AIエージェントの導入を検討しているチームにとって、Cohereはその基盤となるインテリジェンスとして機能します。モデルを企業のデータ、ドキュメント、社内システムと接続することで、組織はSlackチャンネル全体の会話を理解し、完全な文脈に基づいた洞察を提供する独自のAIエージェントを構築できます。

Cohereの主な機能

企業向けの大規模言語モデルをご利用いただけます。これらはインテリジェントなAIエージェントや高度な生成AIアプリケーションを支えます。

自社のデータ、ナレッジベースのリソース、社内ドキュメントを用いてトレーニングされたカスタムエージェントを構築しましょう

複雑なデータソースから関連性の高い回答を導き出す、セマンティック検索・検索システムを活用しましょう

ユーザーのクエリを分析し、パターンを特定し、過去の会話からインサイトを抽出します

スケーラブルな企業展開向けに設計されており、チームは製品やワークフローを横断して信頼性の高いAIインフラストラクチャを活用できます。

Cohereの制限事項

これは既製のSlackアプリというよりはモデルプラットフォームであるため、Slackワークスペース内にエージェントを導入するには、組織側で追加のツールが必要になる場合があります。

実装にあたっては、モデルを既存のツールや運用システムと接続するために、開発リソースが必要となる場合が少なくありません

迅速なノーコード自動化を求めるチームには、よりシンプルなSlackマーケットプレイスのソリューションや、既成のサードパーティ製エージェントが適しているかもしれません。

Cohereの料金体系

カスタム価格

Cohereの評価とレビュー

G2 : レビューが不足しています

Capterra：レビューが不足しています

ClickUpがSlack AIエージェントの運用においてよりスマートな選択肢である理由

会話の要約や日常業務の自動化から、サポートチケットの管理や顧客からの質問への回答まで、Slack AIエージェントは、Slackワークスペース内でより適切な文脈情報を活用し、チームの業務効率化を支援します。

しかし、真の生産性向上は、AIが単にチャットで応答するだけでなく、プロジェクト、会話、ワークフローを横断して情報を活用し、チームが行動を起こすのを支援する際に実現します。

そこでClickUpが他社と一線を画します。Slackのチャンネルや複数のツールにインサイトが散らばったままにするのではなく、ClickUpはAIエージェント、業務管理、コラボレーションを1つの統合された環境に集約し、タスク、ディスカッション、意思決定を常に接続させます。業務上の摩擦を減らし、明確な方向性を持って仕事を進めたいチームにとって、ClickUpはAIを活用したコラボレーションを確かな進捗へと導きます。

ClickUpを無料で試して、チーム内の会話を連携のとれた仕事へと変えていきましょう。

Slack AIエージェントに関するよくある質問

AIエージェントは、Slackでの手作業タスクを置き換えることができるのでしょうか？

確かに、多くのSlack AIエージェントは、会話の要約、顧客からの質問への回答、サポートチケットの振り分け、最新情報の生成といった反復的な日常タスクを処理できます。しかし、出力の確認や戦略的な意思決定を行う上で、チームが果たす役割は依然として重要です。

Slack AIエージェントにはコーディングが必要ですか？

必ずしもそうとは限りません。Slackマーケットプレイスで提供されている多くのAI Slackエージェントは、ノーコードまたはローコードでのセットアップが可能です。チームは、技術的な開発を行うことなく、Slackアプリをインストールし、自動化を設定し、Slackワークスペース内でAIアシスタントの利用を開始できます。

SlackにAIエージェントを追加するにはどうすればよいですか？

ほとんどのSlack AIエージェントは、SlackマーケットプレイスからSlackアプリとして追加されます。インストール後は、Slackチャンネルに招待したり、ユーザーのクエリに答えたり、既存のツールと接続したりして、ワークスペース内のワークフローをサポートし始めます。

Slack AIエージェントは、ビジネスデータのセキュリティ面で安全ですか？

セキュリティはプラットフォームや設定によって異なります。多くのAIエージェントは、企業データを保護するために、企業レベルのセキュリティ対策、アクセス制御、暗号化された接続を採用しています。チームは、AIツールが社内のセキュリティおよびコンプライアンス基準に準拠していることを確認するため、許可設定や連携機能を見直す必要があります。