2025年版 複雑なワークフローを自動化する13の優れたエージェント型AIツール

私たち全員が同じ24時間を持ちながら、その使い方が生産性を左右します。調査によると、プロフェッショナルの83.13%が週の最大3分の1をミーティングに費やしています。
終わりのない電話、ミーティング、電子メール、文書作成に一日が奪われ、「仕事のための仕事」に時間を費やしていると感じることもあるでしょう。そんな時こそ、Agentic AIツールがステップインします。
複雑なワークフローの自動化や膨大なデータ分析が可能なインテリジェントエージェントを活用することで、プロフェッショナルは無駄な時間を削減し、より高価値なタスクに集中できます。これらのAIツールは、効率性向上を目指す企業が日常業務に取り組む方法を既に変革しつつあります。
本記事では、業務負担を軽減し、日々のフローをよりスムーズにするために活用できる優れたエージェント型AIツールをいくつかご紹介します。
主要なエージェント型AIツール13選を一目で把握
主要なAgentic AIソフトウェアの比較表をご紹介します。主要な機能、価格、ユーザー評価に基づいて最適なツールを選択するお手伝いをします。
|ツール*
|最適
|主な機能
|価格*
|ClickUp
|あらゆるサイズのチーム向けAIプロジェクトプラン機能を備えたオールインワン仕事管理ツール
|ClickUp Brain AI、タスク自動化、事前構築済みおよびカスタムAIエージェント、スケジュールテンプレート、作業負荷＆タイムラインビュー、1,000以上の連携機能
|Freeプラン；企業向けカスタマイズ
|LangChain Agents*
|開発者や技術チーム向けカスタムAIエージェント
|マルチエージェントオーケストレーション、メモリサポート、ツール＆API連鎖、Python＆JSライブラリ、可観測性ツール
|Free；有料プランはユーザーあたり月額39ドルから
|AutoGPT
|小規模チーム向けオープンソースの継続的AIエージェント
|イベントトリガー型継続エージェント、オープンソースフレームワーク、Docker/セルフホスティング、ワークフローライブラリ、監視・分析機能
|カスタム価格設定
|AutoGen
|個人や小規模チーム向け、研究・問題解決のためのマルチエージェント協働
|プランナー/実行者/レビュー担当エージェント、非同期メッセージング、外部ツール連携、デバッグ＆可観測性、Python/.NETサポート
|カスタム価格設定
|Microsoft Copilot
|Microsoft 365 for 企業で実現する日常の生産性
|チームミーティングの要約、WordとPowerPointでのコンテンツ作成、Excelの分析機能、カスタムエージェント向けCopilot Studio
|Free；有料プランはユーザーあたり月額30ドルから
|CrewAI
|大規模ビジネス向けマルチエージェントワークフロー
|ノーコードスタジオ、Pythonフレームワーク、エージェント役割（リサーチャー／アナリスト／サポート）、クラウド＆ローカルデプロイメント、ROI追跡
|オープンソース
|AgentGPT
|小規模チーム向け自律タスク駆動型エージェント
|目標をタスクに分解、自動化された調査とレポート作成、統合API、アイデア創出、初心者にも使いやすいUI
|無料；有料プランはユーザーあたり月額40ドルから
|Zapier AI*
|中規模から大規模チーム向けに、既存ツールへ/AIを統合
|8,000以上のアプリを備えたAIビルダー、チャットボット/インターフェース/テーブル、ナッジ機能付きコパイロット、事前構築済みZaps、ファイル＆CRM自動化
|無料；有料プランはユーザーあたり月額29.99ドルから
|Adept AI
|企業向けの複雑なワークフロー自動化
|自然言語からアクションへ、マルチモーダルモデル、文書/PDF向けWeb VQA、独自アクチュエーション層、プランと実行
|カスタム価格設定
|UiPath
|大規模企業向け自動化ソリューション
|AIエージェント・人間・ロボットの統合オーケストレーション、文書理解、ローコードエージェントビルダー、40以上の企業連携機能
|Free；有料プランはユーザーあたり月額25ドルから
|Orby
|監査対応済み、ハイリスクな企業の自動化
|ニューロシンボリック/AI、大規模行動モデル（LAM）、プロセス発見、文書理解、企業グレードのコンプライアンス
|カスタム価格設定
|ビーム
|規制産業における大規模チーム向け業界特化型AIワークフォース
|人事・財務・医療・小売・法務向けプリビルドエージェント、AgentOSプラットフォーム、モジュール設計、継続学習ワークフロー
|カスタム価格設定
|AskUI
|ビジョンAIによるクロスデバイス自動化（中小規模チーム向け）
|Windows/Mac/Linux/iOS/Android対応のワークフロー自動化、UIテスト用Vision Agents、文書処理、サードパーティ連携
|無料；有料プランはユーザーあたり月額57ドルから
エージェント型AIツールとは？
多くのAIツールはコマンドに応答するだけですが、Agentic AIツールはそこが違います。
これらは従来型AIよりも自律的に仕事を行うよう設計された人工知能システムです。つまり、最小限の人為的介入で目標設定、ステッププラン、実行を遂行できます。
例、マネージャーが複数チームにまたがるタスク調整に何時間も費やす代わりに、自律型AIシステムが責任の割り当て、リマインダー送信、進捗の更新をリアルタイムで行えます。
カスタマーサポートでは、一般的な問題を解決しつつ、真に複雑なケースのみをフラグ付けし、人間のステップを促すことができます。
推論、意思決定、外部ツール活用能力を組み合わせることで、これらのツールが実現するやことは以下の通りです：
- ルーチンタスクや多ステッププロセスを処理し、時間を解放しましょう
- 継続的な監視の必要性を減らし、チームがより価値のある仕事に集中できるようにします
- 優れた意思決定と文脈理解で新たな状況に適応する
- 過去のパフォーマンスから学び、継続的な改善を実現しましょう
📖 こちらもご覧ください：ワークフロー効率化のための自動化に最適な/AIエージェント
エージェント型AIツールで重視すべきポイントとは？
エージェント型AIツールは、単なるコパイロットから進化し、スタック全体でプラン・実行・適応するAIエージェントへと発展しています。適切な選択とは、単なる機能リストではなく、実際の仕事に対応するエージェント型AIプラットフォームを見つけることです。
複雑なワークフローの自動化と日常タスクの遂行効率向上に役立つツールを見極める、シンプルな方法をご紹介します：
- 自律性と人的レビューの適切なバランスで、ユースケースにクリアされた形で適合します
- 既存の企業システムや外部ツールとのシームレスな連携を実現
- 役割、監査証跡、ポリシー制御による強力なセキュリティとガバナンス
- 複雑なワークフロー全体でのマルチエージェント連携、記憶、コンテキストのための信頼性の高いオーケストレーション
- 実績あるスケーラビリティとサポートにより、負荷がかかってもワークフローは高速に動作し、監視も容易です
💡プロの秘訣：サポート、運用、マーケティングのいずれかで高価値なワークフロー1つから小規模に開始し、結果が明確になったら拡大しましょう。自然言語の目標をSlack、Jira、Salesforce、データウェアハウスなどのツールに接続させ、Microsoft Semantic Kernelのようなオープンフレームワークを活用すれば、複雑なカスタムコードなしでクリーンに統合できます。自律エージェントが有用で信頼されるよう、ガードレールはシンプルかつ可視性を心がけましょう。
13の優れたエージェント型AIツール
エージェント型AIの定義と適切なプラットフォームの選び方を解説したところで、チームに真の変革をもたらす優れたエージェント型AIツールをいくつか見ていきましょう。
ClickUpにおけるソフトウェア評価方法
編集チームでは透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項が実際の製品価値に基づいていることを信頼いただけます。
ClickUpにおけるソフトウェア評価の詳細な手順をご紹介します。
1. ClickUp（AI駆動型プロジェクト管理が必要なチームに最適）
多くのAIツールは時間節約を約束しますが、結局は単なるアドオンに感じられることが少なくありません。質問に答えたりメモを作成したりはできても、あなたの仕事の全体像を理解することは稀です。
ClickUpは異なるアプローチを採用しています。そのAIは単なるプロジェクト管理アプリ内の追加機能ではありません。ClickUp Brainはワークスペースの文脈を理解し、多段階ワークフローを自動化し、チームの前進を促す提案を行います。
ClickUp Brainによる自動化されたプロジェクト調整*
マーケティングチームが新キャンペーンを開始しようとしている場面を想像してください。通常なら、プロジェクトマネージャーが半日かけてタスク作成、期限設定、必要な作業のリマインダーを行います。ClickUp Brainなら、企画書を一度アップロードするだけで、AIがプランを立案し、責任者を割り当て、進捗に応じて自動的に更新します。
また、部門横断プロジェクトがサイロ化されるのを防ぎます。Brainはシステム横断的な活動を監視し、リアルタイム更新が全領域に確実にフローするよう保証します。Jiraチケットがクローズされると、リンクされているClickUpタスクが即座に更新され、関係者にSlack通知が自動送信されます。
💡 プロの秘訣：ClickUp Brain MAXの「テキスト入力」で移動中でもアイデアを即座に記録。話すことはタイピングの最大4倍速い（分速220語 vs. 45語）ため、週に約1.1日分の時間を節約できます。さらにClickUp Brain MAXはGPT-5、Claude、Geminiなど複数のプレミアムAIモデルと接続しているため、異なるアプリを切り替える必要がなく、複数のツールを一度に置き換えられ、最大88%のコスト削減が可能です。
ClickUp AIエージェントによるエンドツーエンドのカスタマーサポート*
プロジェクト計画でClickUp Brainが真価を発揮する一方、ClickUp AIエージェントはカスタマーサポートにも同等の知能をもたらします。
これらのエージェントは、チケットの分類やタグ付け以上の機能を備えています。日常的なケースを最初から最後まで解決します。パスワードリセット、サブスクリプション更新、注文ステータス確認といった業務を自動処理。顧客への返信からCRM記録の更新まで、すべてを自動化します。
より繊細な問題や特殊なケースでは、AIは自ら退くタイミングを判断します。そうしたチケットは人間の担当者にエスカレーションされますが、その際すべての背景情報が明確に要約する形で引き継がれます。これにより、メモを掘り下げる時間が削減され、より深いサポートに注力できるのです。
例：あるSaaS企業は、毎日数百件の簡易チケット処理にClickUp Brainを活用。AIエージェントが自動で確認返信を送信し、ケースをクローズし、記録を更新。これにより人間のチームは、共感力と創造性が真に求められる課題に集中できるようになった。
その結果、顧客にはより迅速でスムーズな体験が、サポートチームには反復作業による負担軽減がもたらされます。
作業負荷のバランス調整、インテリジェントなタスク割り当て、プロアクティブなリマインダーといった機能を内蔵したClickUp AIエージェントにより、チームはより価値のある仕事に集中でき、システムが残りの業務を処理します。
ClickUpのプリビルド自動運転エージェントを利用するか、特定のユースケース向けに独自エージェントを構築できます。
ClickUp Brainがタスクを自動化し、遅延を回避し、作業負荷を軽減する仕組みが気になる方へ、簡単なガイドをご紹介します：*
ClickUpの主な機能
- ClickUp Brainでプロジェクト概要を完全なプロジェクトプランに変換
- ClickUp、Jira、Slack間でタスクと更新情報を自動同期
- AIエージェントで反復的なサポートチケットを解決
- 作業負荷と空き状況に基づいてタスクをインテリジェントに割り当て
- ClickUpのAIノートテイカーで、ミーティングメモ・議事録・アクションアイテムを記録しましょう
ClickUpの制限事項
- 基本的なニーズから始める小規模チームにとっては圧倒されることもある
- Brain MAXなどの高度なAI機能は有料プランでのみご利用いただけます
ClickUpの価格プラン
ClickUpの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (10,400件以上のレビュー)
- Capterra: 4.6/5 (4,500件以上のレビュー)
ユーザーが語るClickUpの魅力
このG2レビューでは次のようにメモされています：
タスクの種類から自動化まで、すべてをカスタムできる機能と、ダッシュボードやフォーム、そして新たに追加されたClickUp Brainといったツールを組み合わせることで、あらゆるワークフローに対応する拡張性と効率性を兼ね備えたシステムを構築できます。さらに、プラットフォームが驚くほど速いペースで進化し続けている点も気に入っています。
タスクの種類から自動化まで、すべてをカスタムできる機能と、ダッシュボードやフォーム、そして新たに追加されたClickUp Brainといったツールを組み合わせることで、あらゆるワークフローに対応する拡張性と効率性を兼ね備えたシステムを構築できます。さらに、プラットフォームが驚くほど速いペースで進化し続けている点も気に入っています。
📖 こちらもご覧ください：自動化を強化するAIエージェントの構築方法
2. LangChain Agents（カスタムAIエージェントを開発する開発者に最適）
LangChainは、複雑な多ステップワークフローを処理できる自律型AIエージェントを構築・調整・展開するためのツールを提供します。実際の仕事向けに独自のAIエージェントの形を定め、既存のアプリと接続し、複数のエージェントを複雑なワークフローにスムーズに導くことが可能です。
LangChainなら、小規模から始めて段階的に拡張可能。記憶機能を追加すればエージェントが文脈を保持。検索・データ・簡易アクションを連携。エージェントに数ステップのプラン・実行・レポート作成を任せられます。
そのビジュアルエージェントIDE「LangGraph Studio」は、エージェントの迅速な構築を支援します。
LangChainの主な機能
- 複数のツールを呼び出し連携して多段階タスクを完了するカスタムインテリジェントエージェントを構築
- 記憶機能を追加し、会話やタスク履歴を常に有用な状態に保ちます
- ニーズの拡大に合わせてモデルプロバイダー、データストア、APIを自由に組み合わせて活用できます
- タスクの実行をリアルタイムでステップ化し、必要に応じてステップに介入できるようにします
- LangChain Expression Language (LCEL) を使用して、複雑な多ステップワークフローを調整します。
LangChainの制限事項
- 価値を得るには基本的なコードの知識が必要です
- 迅速なリリースはセットアップ更新の増加を意味します
- 単発の自動化に必要な機能以上の価値を提供します
LangChainの価格設定
- 開発者向け*: 無料開始、その後従量課金制
- プラス：ユーザーあたり月額39ドル
- *企業: カスタム価格
LangChainの評価とレビュー
- G2: 4.7/5 (30件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
LangChainに関するユーザーの声
このG2レビューでは以下の点が強調されました：
LangChainの最も優れた点は、大規模言語モデル（OpenAIやCohereなど）を現実世界のツール、データ、APIとシームレスに接続する点です。単なるモデルへのプロンプト入力ではなく、一連のステップを連鎖させることに本質があります。
LangChainの最も優れた点は、大規模言語モデル（OpenAIやCohereなど）を現実世界のツール、データ、APIとシームレスに接続する点です。単なるモデルへのプロンプト入力ではなく、一連のステップを連鎖させることに本質があります。
📖 こちらもご覧ください：生産性とイノベーションを促進するトップAIエージェントツール
3. AutoGPT（オープンソースで継続的な/AIエージェントに最適）
近い将来、顧客とベンダー間のやり取りの約7割が自律ツールによって管理される見込みです。これは大きな転換であり、ビジネスが日常タスクを処理するためにAIエージェントにどれほど急速に依存しているかを示しています。
AutoGPTはこの未来にぴったり適合します。多くのプラットフォームがブラックボックスに閉じ込めるのとは異なり、AutoGPTはオープンソースで柔軟性を重視して設計されています。自社でホスティングしたり、独自のエージェントを構築したり、既成のエージェントを活用したりできます。
設定後は、これらのエージェントが継続的に稼働し、イベントをトリガーとして起動し、複数のステップからなるワークフローを最初から最後まで処理します。
AutoGPTの主な機能
- トリガーで起動し、複数ステップのタスクを処理する継続的AIエージェントを構築
- ローコードブロックで複雑なセットアップなしにワークフロー自動化を設計
- エージェントビルダーと既成エージェントのライブラリで、一般的なユースケースを高速化
- 組み込みのモニタリングと分析機能でタスク実行状況を追跡し、信頼性を向上させましょう
- オープンソースの柔軟性を活用し、複雑なワークフロー向けにツール、API、カスタムロジックを追加しましょう
AutoGPTのリミット
- 非技術チームにとって、セルフホスティングやDockerのセットアップは時間がかかる場合があります
- モデルAPIの使用と外部ツールの利用には引き続き費用がかかります
- クラウドプラットフォームはリミットされた展開中であるため、一部の機能には回避策が必要となる場合があります
AutoGPTの価格設定
- カスタム価格設定
AutoGPTの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
📮 ClickUpインサイト： 当社のアンケートでは、AIタスクに音声アシスタント（4%）や自動エージェント（6%）を利用していると回答したのはわずか10%でした。一方、62%という圧倒的多数がChatGPTやClaudeのような対話型ツールを好んでいます。アシスタントやエージェントの採用率が低い背景には、特定のワークフローやハンズフリー用途に特化した狭い焦点が関係している可能性があります。ClickUpは両方の長所を兼ね備えています。ClickUp Brainはユースケースの範囲に対応する対話型AIアシスタントとして機能します。一方、ClickUp Chatチャネル内のAI搭載エージェントは質問への回答、問題のトリアージ、さらには特定のタスク処理まで行えます！
4. AutoGen（柔軟なマルチエージェント実験・研究に最適）
これまでのところ、ほとんどのエージェント型AIツールは単独のアシスタントのように振る舞うことがわかっています。クエリに答えたり、ステップを自動化したりすることはできますが、チームワークや反復が重要な状況ではほとんど活躍しません。
Microsoft Researchが開発したAutoGenは異なるアプローチを採用しています。これはオープンソースのフレームワークであり、マルチエージェント協働を目的として設計されています。複数の知能エージェントが情報を共有し、役割を分担し、共同で問題を解決できる仕組みです。
単一のプロンプトで全てを処理するモデルに依存する代わりに、AutoGenは会話での思考を推奨します。
例、目標を分解するプランナーエージェント、ステップを実行するドゥアーエージェント、さらには品質をチェックするレビュアーエージェントまで導入できます。
AutoGenの主な機能
- 問題解決と研究のためのマルチエージェント協働を実現
- スケーラブルで分散型のワークフローを実現する非同期メッセージングをサポート
- 外部ツール、API、メモリとの連携を可能にし、より強力なAI機能を実現します
- タスク実行の追跡のための監視性とデバッグツールを提供します
- Pythonと.NETを活用した企業アプリケーション向けクロス言語サポートを提供
AutoGenのリミット
- プロトタイピングには適していますが、本番環境でのビジネス利用には不向きです
- ドキュメントと学習リソースは依然としてリミットです
- 最大限に活用するにはコードスキルが必要です
AutoGenの価格
- カスタム価格設定
AutoGenの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
AutoGenに関するユーザーの声
このRedditレビューでは次のように共有されています：
AutoGenは特定のワークフローに確実に有効です。特にMicrosoftエコシステムを深く活用している場合や、研究スタイルのマルチエージェント会話をすぐに構築したい場合に最適です。
AutoGenは特定のワークフローに確実に有効です。特にMicrosoftエコシステムを深く活用している場合や、研究スタイルのマルチエージェント会話をすぐに構築したい場合に最適です。
🧠 ご存知ですか？英国の国土地理院（Ordnance Survey）は、マップを最新の状態に保つ巧妙な方法を見出しました。測量士を各地に派遣する代わりに、コンピュータビジョンとエージェント型AIを活用し、航空写真やストリートビュー画像をスキャンして新たな道路や建物などを検出しています。これによりマップの更新が大幅に迅速化され、場合によっては数日以内に反映されます。つまり、新しい自転車道や住宅開発地を検索する際、その詳細情報が既に表示されているのです。
5. Microsoft Copilot（Microsoft 365内での日常生産性に最適）
多くのAIアシスタントは日常ツールとは別々に存在するため、タブの切り替えが必要です。Microsoft Copilotは、既に数百万人が利用しているWord、Excel、Outlook、Teamsなどのソフトウェアに直接組み込まれているため、その点が異なります。
アプリ間でコンテンツをコピーする代わりに、Copilotに電子メールスレッドを要約する、文書からのスライド生成、スプレッドシートデータの分析を依頼できます。すべてワークスペースを離れることなく実現します。
例、Teamsでミーティングの準備をするマネージャーは、Copilotに過去30日間のチャット活動のハイライトを抽出させ、Wordでレポートの作成の下書きを作成・修正させることができます。
Microsoft Copilotの主な機能
- Word、Excel、PowerPoint、OutlookなどのMicrosoft 365アプリで直接仕事できます
- Microsoft Teamsでのミーティングやチャットスレッドを要約する
- 下書き、レポート、プレゼンテーション、電子メールを瞬時に生成
- Copilot Searchを活用し、Microsoft 365内外のデータを検索し、接続する
- Copilot Studioで人事・財務・IT向けのカスタムビジネスエージェントを作成
Microsoft Copilotの制限事項
- 一部のスタンドアロン/AIツールと比較してコストが高い
- 長いプロンプトや複雑なプロンプトではパフォーマンスが低下する場合があります
- Microsoftのエコシステム内で最適に仕事し、他のツールとの柔軟性がリミットされます
Microsoft Copilot の価格
- Free
- Microsoft Copilot Pro: ユーザーあたり月額30ドル
Microsoft Copilotの評価とレビュー
- G2: 4.4/5 (100件以上のレビュー)
- Capterra: レビュー数が不足しています
Microsoft Copilotに関するユーザーの声
このG2レビューでは以下が機能：
コパイロットは高度なタスクや分析を支援し、数時間の時間を節約。これにより以前よりも多くの価値をクライアントにプロバイダーできるようになりました。
コパイロットは高度なタスクや分析を支援し、数時間の時間を節約。これにより以前よりも多くの価値をクライアントにプロバイダーできるようになりました。
👀 こちらも試してみてください：仕事とワークフローを楽にするMicrosoft Copilotのトップ代替ツール
6. CrewAI（実際に実行可能なマルチエージェントワークフロー構築に最適）
顧客のほぼ半数が、AIエージェントが自身の懸念事項に対応する際に共感を示せると考えるようになっています。
信頼の変化は、ビジネスが自動化に求めるものを変えます。エージェントが単にタスクを完了するだけではもはや不十分なのです。
CrewAIはさらに一歩進み、協力し合い、責任を引き継ぎ、必要な時に情報を共有するエージェントチームの構築を支援します。単独のアシスタントが孤立して仕事をするのではなく、実際のチームが問題を解決する方法を模倣した、連携したクルーを手に入れられます。
組み込みの調整機能がタスクの割り当て、進捗追跡、品質管理を処理します。
CrewAIの主な機能
- ノーコードスタジオまたはPythonフレームワークでマルチエージェントワークフローを迅速に構築
- エージェントに研究者、アナリスト、サポート担当者など異なる役割を割り当て、協働させましょう
- クラウドプラットフォームとの連携やローカル展開で制御性を強化
- 組み込みの可観測性ツールで効率性、ROI、パフォーマンスを追跡
- 再利用可能なテンプレートと拡張機能で部門横断的にスケールアップ
CrewAIの制限事項
- 高度なユースケースにはPythonの知識が必要です
- 他のフレームワークと比較すると、ドキュメントや例がリミットと感じられる場合があります
- 単純なワークフローには必要以上に複雑な場合があります
CrewAIの価格
- オーケストレーション: オープンソース
- ベーシックプラン: 月額99ドル
- スタンダードプラン: 月額500ドル
- プロ版: 月額1000ドル
- 企業版：*カスタム見積もり
CrewAIの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
CrewAIに関するユーザーの声
このG2レビューでは以下を共有しています：
独自の役割と責任を持つ専門エージェントを簡単に定義し、構造化されたワークフローで連携させられる点が素晴らしい。多様なLLMの組み込み、エージェントごとのツールカスタム、クルー構造による動的タスク定義といった柔軟性が、高いパワーと適応性を生み出しています。ゼロから構築せずにマルチエージェントシステムを構築できるのが魅力です。
独自の役割と責任を持つ専門エージェントを簡単に定義し、構造化されたワークフローで連携させられる点が素晴らしい。多様なLLMの組み込み、エージェントごとのツールカスタム、クルー構造による動的タスク定義といった柔軟性が、高いパワーと適応性を生み出しています。ゼロから構築せずにマルチエージェントシステムを構築できるのが魅力です。
📖 こちらもご覧ください：業界を変革する強力なAIエージェントの例
7. AgentGPT（自律型タスク駆動エージェント作成に最適）
ReworkdのAgentGPTなら、単一のアイデアを基に動作する/AIエージェントを簡単に作成できます。
各指示を手作業で分解する代わりに、目標を設定するだけで、プラットフォームがそれを小さなステップに分割し、一つずつ完了させます。
旅行のプラン、レポート作成、キャンペーンのアイデア生成など、AgentGPTが自律エージェントが日常の仕事の負担を軽減する方法を体感させてくれます。
エージェントにデータへのアクセスを許可したりGoogle検索を行わせたり、既成テンプレートを活用して一般的なユースケースに素早く対応できます。
AgentGPTの主な機能
- 複雑な目標を小さく管理可能なタスクに分解する
- 反復的な調査とレポート作成のワークフローを自動化
- シンプルなプロンプトでアイデアとコンテンツを生成
- APIやサードパーティツールと連携し、幅広いユースケースに対応
- 初心者から上級ユーザーまで使いやすいインターフェースを提供します
AgentGPTのリミット
- Freeバージョンではエージェント数とタスクループ数にリミットがあります
- カスタムには技術的な知識が必要となる場合があります
- 負荷が高い場合、パフォーマンスが低下することがあります
AgentGPTの価格
- カスタム価格設定
AgentGPTの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
AgentGPTに関するユーザーの声
このG2レビューでは次のようにメモされています：
AgentGPTは、重要かつ正確な結果を得られる最高のプラットフォームの一つであり、その結果を社内で活用することで、非凡で独創的なアイデアを提案することが可能です。
AgentGPTは、重要かつ正確な結果を得られる最高のプラットフォームの一つであり、そこで得られた知見を社内で活用することで、画期的で独創的なアイデアを注文することができます。
👀豆知識：デロイト、EY、PwC、KPMGは単なる補助ではなく自律的に行動するAIシステムを研究中。デロイトのZora AIやEYのEY.aiといった自律型プラットフォームは財務管理やコンプライアンス対応といったタスクを自律的に処理し、コンサルティングを「時間単位の課金」から「提供価値」へ変革しようとしている。
8. Zapier /AI（既存ツールへの/AI連携に最適）
Zapier AIは、日常の仕事と実用的なAIのミーティングが行われる場所です。
白ページの状態から始める代わりに、必要な機能を描写するだけで、Zapierが既存ツールにスマートな支援機能を組み込みます。数千のアプリと接続し、重要な瞬間を感知し、タスクを確実に完了させます。
フォーム、カレンダー、CRM、スプレッドシート、チャットで業務を回しているなら、Zapier AIがシームレスに連携します。新規リードへの自動応対、データのクリーニングと強化、適切なパイプラインへの自動送付を実現します。
最も優れている点は、その親しみやすさです。平易な言葉でアイデアをスケッチするだけで、数分で実用的なフローが完成します。
Zapierのオーケストレーション機能では、チャットボットやカスタムAIエージェントを作成し、社内ナレッジと接続させて日常タスクを遂行することも可能です。
Zapier AIの主な機能
- Zapier MCPを活用すれば、面倒な作業なしで8,000以上のアプリに/AIを統合可能
- AIビルダーでプロンプトを入力し、自動化を構築
- Copilotで構築しながら役立つヒントを入手
- ブリーフや要約など、より高い文脈を必要とするタスク向けにエージェントを起動
- チャットボット、インターフェース、テーブルでチャットボット、フォーム、ページ、簡易アプリを作成
Zapier AIの制限事項
- 複雑なブランチ処理には手動調整が必要な場合が多い
- エージェントは進化しているものの、真に適応する仕事にはまだ基礎的な段階と感じられる
- チャットボット、テーブル、インターフェース、エージェントを追加するとコストが積み上がる可能性があります
- 本番環境で信頼する前に、安定したインターネット接続と少しのテストが最適です
Zapier AIの価格設定
- Free
- Pro: ユーザーあたり月額29.99ドル
- チームプラン*: 103.50ドル/月（ユーザーあたり）
- *企業: カスタム価格
- チャットボット/インターフェース/テーブル アドオン: 無料; 有料プランは月額20ドルから（各アドオン）
- AIエージェント: 無料; 有料プランは月額50ドルから
Zapier AIの評価とレビュー
- G2: 4.5/5 (1,392件のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (3,023件のレビュー)
Zapier AIに関するユーザーの声
このCapterraレビューでは以下が共有されました：
全体的に、Zapierの使用体験は非常に良好でした。反復的なタスクの自動化が可能になり、より戦略的な活動に時間を割けるようになりました。「Zaps」は信頼性が高く、Zapierはエラーのトラブルシューティングや複雑なワークフロー構築のための明確なドキュメントを提供しています。
全体的に、Zapierの使用体験は非常に良好でした。反復的なタスクの自動化が可能になり、より戦略的な活動に時間を割けるようになりました。「Zaps」は信頼性が高く、Zapierはエラーのトラブルシューティングや複雑なワークフロー構築のための明確なドキュメントを提供しています。
📖 こちらもご覧ください：ビジネス効率を向上させるAIエージェントの種類
9. Adept AI（複数のアプリケーションにまたがる複雑なワークフローの自動化に最適な企業向け）
私は常にAIを人類が取り組む最も深遠な技術と考えてきた。火や電気、過去の人類がやめたあらゆるものよりも深遠な技術だと。
私は常にAIを人類が取り組む最も深遠な技術と考えてきた。火や電気、過去の人類が完了したあらゆるものよりも深遠なものである。
この視点はAIの可能性と課題を同時に捉えています。今日の多くのツールは単純なタスクの自動化に効果的ですが、実際のビジネスが依存する複雑でアプリケーションを跨ぐワークフローを確実に処理できるものはごくわずかです。
Adept AIはこのギャップを埋めるために設計されています。独自のトレーニングデータ、マルチモーダルモデル、そして独自のアクチュエーションレイヤーを組み合わせることで、平易な指示をウェブサイト、PDF、そして企業のソフトウェア全体にわたる具体的なアクションに変換できます。
Adept AIの主な機能
- 自然言語の指示を直接、Webアプリや企業ツールを横断するエンドツーエンドのワークフローに変換します
- ボタン、リンク、フィールドなどの画面要素を高い精度で場所を特定し操作する
- Web VQA機能により、PDF、チャート、テーブルなど複雑な情報源からの質問に回答します。
- システム変更への耐性と最小限のメンテナンスで大規模ワークフローを運用
Adept AIの制限事項
- 主に企業ユーザー向けに設計されているため、カジュアルな利用や小規模な用途にはあまり適していません。
- 技術的背景を持たない新規ユーザーにとって、ドキュメントや学習リソースはリミットと感じられる場合があります
- API呼び出し要件の高いビジネスでは、価格設定が急激に拡大する可能性があります
- 高品質なトレーニングデータに大きく依存しており、そのデータには偏りや不備がある可能性があります
Adept AIの価格設定
- カスタム価格設定
Adept AIの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
ユーザーが語るAdept AIの評価
このSoftwareReviewsユーザーは次のように共有しています：
*Adept AIの特長は、単なるツールではなく、まるで本物のアシスタントのような感覚を提供することです。複雑な指示を理解し、単なる回答だけでなく、異なるアプリをまたいで実行できます。技術的なユーザーにも非技術的なユーザーにも仕事ができ、他の多くのAIツールよりも柔軟性が高いです。
*Adept AIの特長は、単なるツールではなく、まるで本物のアシスタントのような感覚を提供することです。複雑な指示を理解し、単なる回答だけでなく、異なるアプリをまたいで実行できます。技術的なユーザーにも非技術的なユーザーにも適しており、他の多くのAIツールよりも柔軟性が高いです。
10. UiPath（大規模企業向けインテリジェント自動化の拡張に最適）
ロボティックプロセス自動化のリーダーとして長年認知されてきたUiPathは、今や企業向けエージェント型AIソリューションも提供しています。
従来のRPAが厳格なルールに従うのとは異なり、UiPathはAIエージェント、ロボット、人間を単一のオーケストレーション層に統合します。カスタムエージェントを構築し、目標と状況に基づいて確率的な判断を可能にします。
例、医療企業の請求処理担当者は、UiPathを活用して請求書を読み取り、/AIで分類し、例外を人間に振り分け、ワークフローを完了させることができます。
UiPathは、コスト削減とプロセス迅速化を目指す企業向けに、成熟したセキュリティで拡張性の高いソリューションを提供します。
UiPathの主な機能
- 統一プラットフォームでAIエージェント、ロボット、人材を連携させよう
- Agent Builderなどのローコードツールでカスタムエージェントを構築
- ガバナンスと可視性を確保するためにUiPath Maestroでエージェントを監視・拡張
- AI搭載の文書理解機能で、文書を多用するワークフローを自動化
- SAP、Salesforce、Microsoft 365、その他40以上の企業アプリとシームレスに接続
UiPathの制限事項
- マルチエージェントオーケストレーションなどの高度な機能には習得が難しい
- 高リソース使用には高性能マシンが必要です
- 小規模なユースケースでは、価格設定やライセンス体系が複雑に感じられる場合があります
UiPathの価格
- 基本プラン: ユーザーあたり月額25ドル
- スタンダード: カスタム価格設定
- *企業: カスタム価格
UiPathの評価とレビュー
- G2: 4.6/5 (7,000件以上のレビュー)
- Capterra: 4.7/5 (700件以上のレビュー)
ユーザーが語るUiPathの評価
このG2レビューでは次のように述べられています：
エージェント型自動化のための新たなUiPathプラットフォームは、企業自動化における大きな飛躍です。最も際立っているのは、AIエージェント、ロボット、そして人間の協働を単一のインテリジェントなオーケストレーション層に統合する能力です。
エージェント型自動化のための新たなUiPathプラットフォームは、企業自動化における大きな飛躍です。最も際立っているのは、AIエージェント、ロボット、そして人間の協働を単一のインテリジェントなオーケストレーション層に統合する能力です。
11. Orby（初回から正確であることが必須の、監査対応可能な高リスク自動化に最適）
Orbyは「プロンプトと祈り」型のLLMエージェントとは異なるアプローチを取ります。ニューロシンボリックAIと大規模アクションモデル（LAM）を活用し、アプリやUIを跨いだステップなアクションをプラン。その過程を追跡可能な推論で可視化します。
具体的には、複数システムにわたるプロセス（決算業務、経費監査、ベンダー管理など）を、不透明なヒューリスティックではなく、透明性があり検証可能な方法で自動化できることを意味します。
システム内の反復的なフィードバックループ*が、時間の経過とともに精度とパフォーマンスの向上に貢献します。
ユニフォアによる買収後、Orbyの売りは企業レベルの信頼性とセキュリティ、そして四半期単位ではなく数日で実現する価値創出です。
Orbyの主な機能
- ニューロシンボリック/AIによるステップ推論プロセスをプロバイダーし、完全な透明性を実現します
- 独自の大型アクションモデル（LAM）ActIOを活用し、複雑なマルチアプリプロセスを自動化
- Agentic Document Understandingで文書からデータを瞬時に抽出し処理
- 継続的な最適化のために、ActIOの自己修復機能を活用しましょう
- バックグラウンドプロセス検出によるワークフローの静的な発見で、リスクのないプロジェクト管理自動化を実現
- 役割ベースのアクセス制御、暗号化、厳格なコンプライアンス管理で企業のセキュリティを確保
リミット事項
- UiPathやZapierと比較して、事前構築済みテンプレートのエコシステムは小規模です
- 「ガイデッド・オートノミー」ワークフローの導入には組織変革管理が必要です
- 価格設定は企業向けであり、セルフサービスには不向きです
Orbyの価格設定
- カスタム価格設定
Orbyの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
📖 こちらもご覧ください：AIを活用したタスクの自動化の方法
12. Beam（業界特化型AIワークフォース構築に最適）
Beamは大胆なアプローチで、AIエージェントを単なる補助ツールではなく、企業向けワークフォースとしてポジションし、プロジェクト管理に活用します。
汎用的な自動化に焦点を当てる多くのツールとは異なり、Beamは人事、財務、小売、医療、法務などの業界に特化した豊富な事前構築済みエージェントのカタログを提供します。
そのAgentOSプラットフォームがすべてを統合し、正確性・コンプライアンス・スピードを兼ね備えた信頼性の高いマルチエージェントシステムの運用をビジネスが可能にします。
組織はクラウド展開を選択するか、オンプレミスを選択してデータを社内に保持することができます。
ビームのベスト機能
- 人事、財務、医療、法務、小売ワークフロー向けに事前構築されたAIエージェントを導入
- AgentOSとモジュラー設計で複雑なマルチシステムプロセスを自動化
- AIエージェントワークフローによる継続的な学習と適応のサポート
- マルチエージェントコラボレーションを実現し、より結束力の高い企業自動化を推進
- エージェントを自社の標準業務手順（SOP）に適合させる
ビームの制限事項
- 既成のカタログを超えるニッチなワークフローにはカスタムが必要です
- 価格体系の透明性はリミットで、企業級機能はデモ経由でのみ利用可能
- 小規模チームがマルチエージェントシステムを導入する際には学習曲線が生じる可能性があります
Beamの価格設定
- カスタム価格設定
ビームの評価とレビュー
- G2: レビュー数が不足しています
- Capterra: レビュー数が不足しています
ユーザーが語るBeamの評価
このガートナーのレビューでは次のように共有されています：
Beam AIの使用は、シンプルな操作性、信頼性の高いパフォーマンス、日常タスクにおける明確な価値により、スムーズで効率的な体験となっています。
Beam AIの使用は、シンプルな操作性、信頼性の高いパフォーマンス、日常タスクにおける明確な価値により、スムーズで効率的な体験となっています。
👀豆知識：ウォルマートは、人々の買い物や同社との仕事方を再構築するため、エージェント型AIを搭載した4つの「スーパーエージェント」を導入中です。その一つ「Sparky」は既に、ワークアウト向け商品の提案やレビューを要約するが可能です。間もなく、コンピュータービジョン技術で冷蔵庫の中身をスキャンし、その場でレシピを提案する機能も追加される予定です。
13. AskUI（ビジョンAIによるクロスデバイス自動化に最適）
約92％の企業が今後3年間でAI投資を拡大すると回答しています。しかし多くのツールがWebベースのワークフローに焦点を当てる一方で、ビジネスがデスクトップ、モバイルアプリ、レガシーシステムを組み合わせて運用している現実を見落としているケースが少なくありません。
AskUIは、あらゆるデバイスを視覚的に認識し動作するビジョンエージェントでこの課題を解決。同僚に助けを求めるのと同じくらい自然に自動化を実現します。コードやAPIの知識がなくても自動化を設計・構築可能です。
これにより、アプリテスト、文書処理、混合環境でのタスク自動化に特に有用です。
AskUIの主な機能
- Windows、macOS、Linux、iOS、Androidデバイス間でワークフローを自動化
- Vision Agentsでビジュアルテストを実行し、UIの外観とレンダリングを確認
- /AI駆動型認識技術で文書処理とデータ抽出を実現
- Jira、GitHub、Jenkins、SharePoint などのツールとシームレスに統合
- オープンソースのVision Agentライブラリと企業グレードのモデルの両方をサポート
AskUIのリミット
- 価格設定は透明性が低く、大規模プランの場合は直接営業担当への問い合わせが必要
- 高度なユースケースでは、基本的な自動化を超える技術的なセットアップが必要となる場合があります
- ビジュアル自動化アプローチを初めて導入するチームの学習曲線
AskUIの価格
- オープンソース: Free
- 開発者プラン*: ユーザーあたり月額57.07ドル（49ユーロ）
- プロフェッショナル: 173.55ドル（149ユーロ）/月（ユーザーあたり）
- *企業: カスタム価格
📖 こちらもご覧ください：プロセス効率化のためのトップAIワークフロー生成ツール
Agentic AIツールの主な活用分野
KPMGオーストラリアが、わずか1日で25ページの税務アドバイザリーレポートを作成できるAIエージェント「TaxBot」を導入した際、エージェント型AIの変革的な可能性が明らかになった。
専門家は、何週間もかかる反復的な準備作業に時間を割く代わりに、/AIが重労働を担う間、より価値のある判断や戦略立案に集中できるようになります。
エージェント型AIが単なる理論ではないことは実証済みです。今まさに産業が機能する様式を変革しつつあります。その最も有望な応用例をいくつか見ていきましょう：
- コンプライアンスチェック、監査、不正検知、さらには投資調査といった財務ワークフローを、人間が追いつけない規模で自動化*
- 需要予測によるサプライチェーン管理、混乱時の配送経路変更、在庫最適化による遅延とコスト削減*
- AIエージェントによる24時間体制のカスタマーサポートを提供*質問への回答、問題解決、必要に応じて複雑なケースのエスカレーションを実行
- 人事機能のサポート*：履歴書選考、面接スケジュール調整、入社タスク、従業員フィードバック分析
- 脆弱性の特定、リアルタイムでの異常検知、防御強化のためのサイバー攻撃シミュレーションによるデジタルインフラの保護
- 医療画像の解釈、患者履歴の分析、個別化された治療法の提案を通じて、医療分野の革新を実現します*
- 自律システムを駆動自動運転車、倉庫ロボット、実環境の条件に適応する製造エージェントなど
エージェント型AIの課題とリミット
エージェント型AIの将来性は高いものの、現実はまだ成長の痛みを伴っています。これらのツールは、人と組織の仕事をどのようにこなすか学びつつあり、その過程には注目すべき課題が存在します。
不意を突かれないよう、注意すべき点を以下に示します：
- 意思決定はブラックボックスのように感じられ、ユーザーは結果がどのように導かれたのか確信が持てない
- 多ステップワークフローは時に躓き、小さなミスがプロセス全体を狂わせることもある
- 古いシステムや硬直したシステムとの連携は、導入を遅らせ、可能性にリミットをかける可能性があります
- 機密データは慎重な取り扱いが必要であり、/AIエージェントに過度なアクセス権限を与えると、信頼性とプライバシーに関する懸念が生じる可能性があります
- 結果はそれを支えるデータの質に依存し、古くなったデータや偏った入力は不安定な結果を招く可能性があります
📖 こちらもご覧ください：AIワークフロー自動化で生産性を最大化するガイド
エージェント型AIの将来動向と発展
Agentic AIは今後数年間で大きな変革をもたらすと約束しています。ビジネスの運営方法だけでなく、人々が日常のサービスを体験する方法も変えるでしょう。特に近い将来に実現しそうな方向性をいくつかご紹介します：
1. よりスマートなカスタマーケア
サポートはより自然で、台本通りの会話のような感覚が軽減されます。AIが問題を指摘する前に問題を発見し修正します。
既にこの取り組みを試験導入し大きな成功を収めている企業もあり、ガートナーは近い将来、AIが一般的なサービス問題の80%を自律的に解決し、運用コストを大幅に削減すると予測しています。
2. エージェントのチームが連携して仕事する
単一のツールがすべてをこなすのではなく、複数のエージェントが連携し負荷を共有する時代が到来します。あるエージェントは配送ルートを監視し、別のエージェントは財務予測を調整し、さらに別のエージェントは顧客メッセージをリアルタイムで更新するのです。
デジタルチームが裏方で静かに連携し、人間のチームがより重要な意思決定に集中できる環境を想像してください。
📖 こちらもご覧ください：Excel & ClickUpで使える最高の無料プロセスワークフローテンプレート
3. 機密性の高いフィールドにおけるより重要な役割
医療や金融など、正確性と信頼性が最も重要な分野では、AIはより慎重でありながらも依然として不可欠な役割を果たすでしょう。
これらのシステムは、医師が緊急症例をより迅速に特定するサポートから、損害が発生する前に異常な金融活動を検知するまで、追加のサポート層を提供します。
ClickUpを導入し、エージェントが仕事を遂行する様子を目の当たりにしよう
本ガイドでは、エージェント型AIツールが人々の仕事、問題解決方法、そして相互サポートの在り方をどう変革しているかを幅広く解説してきました。各ツールが独自の価値を提供する一方で、これら全ての要素が一体となって機能する全体像が見落とされがちです。
ClickUpの真価がここにあります。ClickUp BrainとAIエージェントにより、タスクは山積みになる前に処理され、プロジェクトは頻繁な進捗確認なしに順調に進み、サポートはより迅速で親切に感じられます。
それだけではありません。プロジェクト文書やタスクからチームの標準業務手順書（SOP）やチャットまで、すべてを1つの接続ワークスペースに集約することで、ClickUpはAIの拡散や文脈の欠落という課題を解決します。AIがあなたの作業内容や連携アプリすべてにアクセスし、タスク管理をより効果的に代行します。
Agentic AIをどこから始めればよいか迷っているなら、ClickUpが安全な第一ステップです。今すぐ無料でClickUpに登録しましょう！
よくある質問（FAQ）
従来の自動化は通常、固定されたルールに従います。一方、エージェント型AIは即座に判断を下し、変化に適応し、絶え間ない指示なしにタスクを最初から最後まで遂行できます。ボタンを押す作業というより、思慮深いチームメイトと仕事をしているような感覚です。
もちろんです。大企業でなくても活用できます。多くのツールは拡張性を考慮して設計されているため、小規模チームでも繰り返し仕事を削減し、顧客対応やビジネス拡大といった本当に重要な業務に時間を割くことが可能です。
万人に「最適な」選択肢は存在しません。必要な機能によって異なるからです。タスク自動化や簡易カスタマーサポートといった基本機能をカバーする無料バージョンを提供するツールもあります。導入初期段階では、Freeプランを試すことで、追加投資前に自社に適したツールを見極める最良の方法となります。
主要プラットフォームの多くは、暗号化、アクセス制御、詳細な監査証跡などの保護機能により、セキュリティを非常に重視しています。とはいえ、データ処理方法について透明性があり、業界のコンプライアンス基準をミーティングするツールを選択することが重要です。
金融、医療、カスタマーサービス分野で現在最も大きな成果が上がっています。しかし実際には、反復的なプロセス、大量のデータ、顧客とのやり取りがあるあらゆるフィールドで恩恵を受けられます。サプライチェーンから人事まで、エージェント型AIはあらゆる仕事を円滑にし始めています。