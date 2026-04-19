無料のスキル習得トラッカーテンプレート10選

世界経済フォーラムの「雇用の未来」報告書によると、雇用主の63％が、スキルギャップをビジネス変革の大きな障壁として挙げています。しかし、自社の従業員が持つスキルについて、明確かつ最新の把握ができている企業はごくわずかです。

そこで役立つのが、スキル習得トラッカーです。

この記事では、すぐに使える無料のスキル習得トラッカーテンプレート10選をご紹介します。個人の開発プランからチーム全体のスキル・コンピテンシーマトリックスまで、すべてに対応しています。また、チームの能力の可視性と具体的なアクションをつなげるための活用方法も解説します。

無料スキル習得トラッカーテンプレートの概要

スキル習得トラッカーテンプレートとは？

スキル習得トラッカーテンプレートとは、個人やチームが新しいスキルの習得に向けた進捗を記録、監視、測定するのに役立つ、あらかじめ作成されたフレームワークです。

多くの組織では、従業員のスキルや能力に関するデータが散在していることに頭を悩ませています。情報はスプレッドシートやフォルダにばらばらに保存されており、マネージャーは誰がどの研修を受けたのか追跡できなくなっています。

このような情報の断片化は、プロジェクトのプラン、プロモーションの決定、または研修への投資を行う際に、大きな盲点を生み出します。データが不足しているため、チームは研修の重複を招き、重要なスキルギャップを見逃してしまうことになります。

体系化されたテンプレートを使えば、誰がどのスキルを持っているかを推測する必要はありません。これらのスキルマトリックスを活用することで、現在の能力を把握し、学習のマイルストーンを追跡し、開発が必要な領域を特定できます。👀

📮ClickUpインサイト： 回答者の33%が、最も関心のあるAI活用事例の一つとしてスキル開発を挙げています。例えば、非技術系の従業員が、AIツールを使ってウェブページ用のコードスニペットを作成する方法を学びたいと考えるかもしれません。そのような場合、AIが仕事に関するコンテキストを多く把握しているほど、より適切な回答が得られるようになります。 仕事のためのオールインワンアプリであるClickUpのAIは、この分野で特に優れています。現在取り組んでいるプロジェクトを把握し、具体的なステップを提案したり、コードスニペットの作成といったタスクを簡単に実行したりすることも可能です。

🎥 スキル開発には、継続的な学習習慣の確立が不可欠です。AIを活用した追跡ツールを使えば、このプロセスを自動化できます。このビデオでは、AI習慣トラッカーが日々の進捗をモニタリングし、責任感を持たせることで、スキル学習システムをどのように補完するかをご紹介します。

チーム向け無料スキル習得トラッカーテンプレート10選

追跡システムをゼロから構築するには、通常4～8時間のセットアップ時間に加え、継続的なメンテナンスが必要です。また、自作のスプレッドシートの多くは、3ヶ月以内に放置されてしまうのが実情です。

その代わりに、ClickUpテンプレートを使って今すぐコンピテンシー追跡を開始しましょう。スペース、フォルダ、リスト用の既成のフレームワークを閲覧し、ワークフローに合わせてカスタムしてください。✨

1. ClickUpのスキルマッピングテンプレート

ClickUpの「スキルマッピングテンプレート」を使えば、チームのスキルセットを俯瞰的に把握できます。部門、役割、またはプロジェクトごとに能力を整理し、不足しているスキルを即座に特定できます。

エンジニアリングマネージャーは、これを使用して拡大するチーム全体の技術的コンピテンシーを可視化し、トレーニングの優先度を迅速に特定することができます。

🌻 このテンプレートを使う理由：

🚀 こんなチームに最適：部署や役割を横断したスキルの概要を可視化したいチーム。

💟 特典：ClickUp Brain MAXを使って、スキルトラッカーをリアルタイムの「スキル・指令センター」に変えましょう。 Brain MAXを使えば、スキルとコンピテンシーのマトリックスを、クエリ可能なシステムのように扱うことができます。手動でフィルタリングする代わりに、次のような質問を投げかけてみてください： 「どこに単一障害点があるか？」

「今月、Reactプロジェクトに参加できる人はいますか？」

「チーム全体で、どの重要なスキルが中級レベルを下回っているか？」 Brain MAXはタスク、フィールド、ドキュメントを分析し、即座に回答を提供します。これにより、このトラッカーは人員配置、プロモーション、研修の優先順位付けといった実際の意思決定に活用できるツールとなります。

2. ClickUpのトレーニングマトリックステンプレート

誰がどの必須トレーニングを完了したかを把握するのに、探偵のような調査は必要ありません。必要なのは、ClickUpの「トレーニングマトリックステンプレート」だけです。

従業員ごと、コースごとの研修ステータスを追跡し、進捗管理機能を内蔵しています。人事部門はこれを利用することで、手動でのフォローアップなしに、全従業員が年次コンプライアンス研修を確実に完了させることができます。

🌻 このテンプレートを使う理由：

🚀 こんな組織に最適：必須研修やコンプライアンスの追跡を行っている組織。

💡 プロのヒント： 人材開発（L&D）の目標をサポートするAIチームメイトのチームを構築しましょう。ClickUpで独自の「スーパーエージェント」を作成して、以下のことを実現しましょう： 従業員に学習パスを推奨する

スキル評価の自動化

体系的な研修アジェンダの作成

チームメンバーの未解決の研修要件を特定する

その他にも多数

今すぐ独自の「スーパーエージェント」育成を始める方法をご覧ください：

3. ClickUpによる技術スキルマトリックステンプレート

チームがクラウド移行に対応できるかどうかを確認したい場合、ClickUpの「技術スキルマトリックステンプレート」を使えば、すぐに答えが得られます。このテンプレートは、エンジニアリング部門やプロダクト部門における具体的な技術的スキルを評価します。🛠️

CTOが移行プロジェクトを開始する前に、チームに十分なクラウドの専門知識があるかどうかを評価するのに役立ちます。

🌻 このテンプレートを使う理由：

🚀 こんなチームに最適：技術的な能力を評価するIT、エンジニアリング、またはプロダクトチーム。

4. ClickUpのITスキルマトリックステンプレート

IT部門は、サイバーセキュリティやネットワークなど、急速に変化する専門スキルを扱っています。そこで役立つのが、ClickUpの「ITスキルマトリックステンプレート」です。このテンプレートは、そうした専門分野を体系化するため、チームの現在の能力を常に把握することができます。

このテンプレートを使用してクロストレーニングのプランを立て、重要システムにおける単一障害点を削減しましょう。

🌻 このテンプレートを使う理由：

🚀 こんなチームに最適：サイバーセキュリティやシステム管理などの専門的なスキルを管理するITチーム。

5. ClickUpのボードスキルマトリックステンプレート

ガバナンスチームや非営利団体にとって、ボードの構成は重要です。だからこそ、ClickUpの「ボードスキルマトリックステンプレート」が存在するのです。

このテンプレートを使用すれば、ボードがすでにどのような専門知識を有しているか、また次回の採用サイクルに向けて何が不足しているかを評価するのに役立ちます。

🌻 このテンプレートを使う理由：

🚀 こんな方に最適：ガバナンスチームや、ボードの構成を評価する非営利団体。

6. ClickUpによる従業員育成プランテンプレート

開発プランのないスキル追跡は、単なる記録に過ぎません。ClickUpの「従業員開発プランテンプレート」は、従業員の現在の位置と目指すべき目標を明確に接続します。

チームマネージャーはこのテンプレートを活用して、将来有望な従業員のためのリーダーシップ開発プランを作成できます。

🌻 このテンプレートを使う理由：

キャリア開発のための成長のマイルストーンと期限を明確に設定する

従業員がプランを進めていく中で、進捗率をモニタリング

タスクに ClickUpのコメント を追加して、質問をしたり、フィードバックを得たり、パフォーマンスに関する会話の文脈を把握したりしましょう

ClickUp Brainを活用して、スキルギャップに基づいた関連学習リソースを提案してもらう

🚀 こんな方に最適：体系的なキャリア開発プランを策定するマネージャー。

7. ClickUpの能力マトリックステンプレート

個々のスキルから一歩引いて、部署全体が何ができるのかを見極める必要がある場合もあります。ClickUpの「能力マトリックステンプレート」は、個々の能力を統合し、全体像を把握できるようにします。

例えば、運用チームが新製品のリリースに対応できる準備ができているかどうかを評価するのに役立ちます。

🌻 このテンプレートを使う理由：

個人の戦略的、業務的、技術的な能力を評価する

組織の能力が時間とともにどのように進化するかを追跡する

ロールアップビューを使用して、個々のスキルをチーム全体のインサイトとして集約する

部門間の能力を比較し、投資が最も大きな効果をもたらす分野を特定する

🚀 こんな組織に最適：チームレベルや部門レベルの能力を評価したい組織。

8. HiBobのスキルマトリックステンプレート

viaHiBob

HiBobの「スキルマトリックステンプレート」は、HiBobの人材管理プラットフォームを補完するように設計されています。

このスプレッドシート形式のレイアウトは、HiBobの広範なHRエコシステム内における従業員レベルのスキル追跡に重点を置いています。HR担当者に馴染みやすく、シンプルな能力追跡に最適です。

🌻 このテンプレートを使う理由：

馴染みのある人事ワークフローを反映したスプレッドシート形式のレイアウトで、習得までの時間を短縮

詳細な人材情報を一元管理

スキルデータを、より広範な従業員管理プロセスと整合させる

HiBobエコシステムを全面的に活用している組織には最適ですが、プロジェクト管理とのより深い連携を求める場合には、柔軟性に欠ける場合があります。

🚀 こんな方に最適：HiBobを活用して人材管理を行っている人事チーム。

9. Smartsheetのトレーニングマトリックステンプレート

Smartsheetのトレーニングマトリックステンプレートは、見慣れたグリッドレイアウトを採用し、条件付きフォーマットでステータスを視覚的に表示します。トレーニングの遵守状況の追跡を簡単に行えます。

🌻 このテンプレートを使う理由：

特に技術系ではないチームでも理解しやすい、シンプルなグリッド形式のトラッカーを設定しましょう

条件付きフォーマットで、期限切れまたは完了したトレーニングを視覚的に表示

ニーズがシンプルな小規模チーム向けに、コンプライアンス追跡を簡素化

手動での更新が必要で、AIを活用した分析機能がないため、複雑な開発プログラムよりも、シンプルな追跡ニーズを持つチームに適しています。

🚀 こんなチームに最適： シンプルでスプレッドシートベースの追跡を好むチーム。

10. AG5 スキルマトリックス・テンプレート

viaAG5

「AG5スキルマトリックステンプレート」は、業界固有のスキルカテゴリに特化し、監査対応可能な文書構造を備えています。組織が厳しい規制要件に直面している場合、このテンプレートはまさにそのために設計されています。

🌻 このテンプレートを使う理由：

監査対応可能なドキュメント構造を作成する

業界固有のコンピテンシーカテゴリを構築し、規制要件に沿った追跡を実現

製造業や医療分野の高度に専門的な資格を管理

コンプライアンス対応には強力ですが、一般的なビジネス用途では複雑すぎると感じられるかもしれません。

🚀 こんな場合に最適：製造業や医療業界などの規制産業。

スキル習得トラッカーテンプレートの使い方

多様なチーム全体でテンプレートを導入するための標準化されたプロセスがなければ、テンプレートは役に立ちません。明確な導入戦略がなければ、トラッカーは更新されることのほとんどない、単なる静的な文書になってしまいます。

これにより、リアルタイムの意思決定においてデータは全く役に立たなくなってしまいます。また、従業員は自分の成長が実際には把握されていないと感じてしまうことになります。

ClickUpのような統合型AIワークスペースでこの課題を解決しましょう。プラットフォームに統合されたAI「ClickUp Brain」は、タスク、ドキュメント、メンバー、そして企業のナレッジを接続します。ワークスペースのコンテンツについて質問するだけで、手動で大量のデータをフィルタリングすることなく、有益な知見を引き出すことができます。

これにより、トラッカーは常に進化し続けるシステムとなります。スキル要約を即座に確認し、不足しているスキルを特定し、数秒で戦略的な人員配置の決定を下すことができます。🤩

スキル・コンピテンシーマトリックスを最大限に活用する方法をご紹介します：

⭐️ AIが現在、人事チームの働き方をどのように変革しているかをご覧ください！

成果を実際に生み出すスキル可視性を実現する

多くのチームが直面しているのは、トレーニング不足ではなく、方向性の不明確さです。誰がどのスキルを持っているかという明確な把握がなければ、トレーニングは当て推量になり、採用は事後対応となり、成長は鈍化してしまいます。

体系化されたスキル習得トラッカーがあれば、その状況は一変します。これらのテンプレートは、散在するデータを具体的なアクションにつながる洞察へと変換します。これにより、チームはよりスマートにプロジェクトのメンバーを配置し、研修への投資をプランし、従業員自身の成長の可視性を明確に把握できるようになります。

さらに、ClickUp BrainのようなツールでAIを活用すれば、手作業を必要とせずに、静的な追跡からリアルタイムの洞察へと移行できます。

スキルが人材計画の重要な要素となる中、スキルを追跡・育成するシステムの構築は不可欠です。ClickUpを無料で利用して、社内のスキル開発をより計画的に進めましょう。

スキル習得の追跡に関するよくある質問

スキル習得トラッカーとスキルマトリックスの違いは何ですか？

スキルマトリックスとは、特定の時点において誰がどのスキルを持っているかを示す一覧表です。スキル習得トラッカーは、時間の軸を追加することで、進捗状況、学習活動、そして長期的なスキル向上をモニタリングします。

四半期ごとの更新はほとんどのチームに適していますが、誰かがトレーニングを完了した際には随時更新を行うと良いでしょう。変化の激しい業界や、スキルアップの取り組みを積極的に行っているチームは、データを即座に活用できるよう、月次レビューを行うことをお勧めします。

スキル習得トラッカーのテンプレートは、技術スキルとソフトスキルの両方を追跡できますか？

はい、ほとんどのテンプレートではカスタムスキルカテゴリをサポートしています。プログラミング言語などの技術的スキルと、コミュニケーション能力などのソフトスキルを、同じシステム内で追跡することができます。

スキル習得トラッカーのテンプレートを使用することで、どのようにスキルギャップを特定できるのでしょうか？

このテンプレートでは、現在のスキルレベルと必要な能力要件を照合することで、スキルギャップの可視性が一目で把握できます。これにより、個々のメンバーがどの点で不足しているか、また研修投資をどこに集中させるべきかが明確になります。