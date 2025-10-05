2025年版 Teams向けトレーニング追跡ソフトトップ10

研修を実施し、リマインダーを送信し、コーヒーギフトカードまで提供したのに、チームの半数は「進行中」のまま。あなたはスプレッドシートの解読に追われている。😵‍💫

これがトレーニング運営の隠れたコストです：実際の学習ではなく、終わりのない追跡。人材育成をリードする方、コンプライアンス推進担当者、L&Dプログラム運営者にとって必要なのは、誰が順調な進捗を遂げているか、誰が遅延しているか、次に何をすべきかを正確に把握できるシステムです。

本ブログでは、管理業務を効率化し、事務作業ではなく成果に集中する時間を確保できる10のトレーニング追跡ソフトウェアツールをご紹介します。

主要トレーニング追跡ソフトウェア一覧

トップ10トレーニング追跡ソフトウェアはこちら：

ツール* 主な機能 主な利用シーン 価格* ClickUp 一元化されたドキュメント + AI追跡 + ダッシュボード タスク完了状況、リマインダー、コンプライアンス分析によるエンドツーエンドのトレーニング追跡 Free Forever；企業向けカスタム対応 Arlo コーススケジュール管理 + ウェブサイト同期 + 講師向けツール 大規模なライブ研修、対面研修、またはブレンド型研修の実施 カスタム価格設定 Connecteam モバイルファーストのトレーニング配信 + バッジ + アンケート デスクワーク以外の現場チーム向け、移動中でも可能なトレーニングと追跡 Free；有料プランは月額35ドルから PurelyHR 有給休暇追跡＋研修修了通知アラート 小規模な人事チームが休暇管理やコンプライアンス対応と並行して準備状況を監視 月額34.50ドルから Trainual SOPビルダー＋クイズ追跡＋ゲーミフィケーション 部門横断的なオンボーディング、標準業務手順書（SOP）、チームの知識の体系化 カスタム価格設定 Whatfix 組み込み学習＋操作ガイド＋スマートなヒント SaaSプラットフォームとデジタル導入のためのアプリ内ユーザーのトレーニング カスタム価格設定 トレーニングトラッカー 定期トレーニング＋CEU（継続教育単位）＋SCORMサポート 監査証跡と印刷可能な記録を必要とするコンプライアンス重視の業界向け 月額34ドル/ユーザー～ Quickbase カスタムワークフロービルダー + モバイルトレーニングアプリ リアルタイムのトレーニング可視性を実現するノーコード社内ツール 月額35ドル/ユーザーから WorkRamp 社内＋カスタム向けL&Dポータル＋/AIコースビルダー トレーニング、営業、サポートチーム、内部チーム向けに拡張可能な学習パスを提供 カスタム価格設定 Ethena 最新のコンプライアンスコンテンツ＋モジュール式追跡機能 多様性、ハラスメント、コンプライアンス研修：現代のチーム向け 1ユーザーあたり年間20ドルから

トレーニング追跡ソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

適切なトレーニング追跡ソフトウェアを選択することで、組織全体の学習進捗状況、コンプライアンスステータス、スキル開発をリアルタイムで可視化できます。

ソフトウェアに必須の機能は以下の通りです。⛏️

自動化されたトレーニング割り当て： 役割、部署、または場所に基づいてコースを割り当て、手動努力を不要にします

*カスタムコンテンツサポート： 従業員の研修記録・教材、社内規定、サードパーティ製モジュールをアップロードし、組織に合わせた学習をカスタマイズ

管理者向け進捗ダッシュボード：*チームリーダーが完了、遅延、学習者の成績証明書のビューを明確に把握可能

リアルタイムレポート作成と分析：*詳細なレポートと監査ログをエクスポートし、コンプライアンスステータスとエンゲージメントを追跡

セグメント化されたトレーニング提供： 異なるチーム、役職レベル、地域ごとにコンテンツをカスタマイズし、関連性と結果を向上させます

容易な拡張性： チーム拡大のたびにシステム全体を再構成することなく、成長をサポートします

低メンテナンス性：継続的な監視なしに導入・管理・更新が容易なソフトウェアを選択

最高のトレーニング追跡ソフトウェア

数多くのツールが存在する中、どれも似たような機能の比較に時間を取られがちです。そこで、私たちはその難しい作業を完了しました。

以下は厳選されたトレーニング追跡ソフトウェアのリストです。各製品は、チーム横断的な職場学習の管理・提供・進捗監視における独自の強みを基準に選定されています。🎯

1. ClickUp（オールインワンのトレーニング管理・追跡に最適）

長きにわたり、研修プロセス（特に新入社員研修や技術スキル向上）は、フォルダ、スプレッドシート、LMSプラットフォーム、手動チェックインなどに分散されてきました。あるツールがチェックリストを管理し、別のツールが標準業務手順書（SOP）や進捗状況を保管するといった状態です。

ClickUpがすべてを統合します。

プロジェクト管理、ナレッジ管理、チャットを統合したすべての仕事アプリ。AIが駆動するこれらの機能で、より速く、よりスマートに働けます。

ClickUpドキュメントでトレーニングガイドを作成 ClickUp Docsで豊富なフォーマットを備えた生き生きとしたトレーニングドキュメントを作成

静的な標準作業手順書（SOP）を、生き生きとしたインタラクティブなガイドに変える

たとえば、新規ソフトウェアエンジニア向けに30日間のオンボーディングプランを展開する場合を考えてみましょう。数週間で古くなるPDFファイルを電子メールで送ったり、リンクされている共有ドライブへのリンクを共有したりする必要はありません。

ClickUp Docsなら、wikiのような構造でありながらGoogle Docのような柔軟性を備えた、リッチでライブなトレーニングガイドを作成できます。タスクリンク、チェックリスト、コードブロック、ビデオ、フォームをDocs内に直接埋め込めるため、新入社員向けのインタラクティブな教材となり、製品導入の促進につながります。

例、「第1週トレーニングスケジュール」「ヘルプデスク標準業務手順書」「エスカレーションガイドライン」といったページで構成されるモジュール構造を作成でき、これら全てが1つの簡単にナビゲートできる文書に組み込まれています。

さらに便利なのは、ClickUpタスクをドキュメント内に直接埋め込める点です。ガイドラインを読んだ後、ドキュメントを離れることなくすぐに「クイズを完了」をチェックできます。

数分でトレーニングコンテンツを作成

資料をドキュメントに保存すると、ClickUp Brainがタスク、コメント、チャットを横断的に接続し、創造性と洞察力を強化します。

しかし、文書化に/AIをどう活用すればよいのか？

*ドキュメント内でClickUp Brainを活用し、トレーニングモジュールを即座に作成

例えば、製品チーム向けにAIツール活用の新モジュールを追加する場合を考えてみましょう。一から全てを作成する代わりに、Brainを活用すればトレーニング概要の生成、魅力的な手順書の作成、技術文書の要約を消化しやすいステップへと変換できます。

ClickUp Brainを活用すれば、「GitHubワークフロー研修を完了していない開発者は誰か？」といった質問にも即座に回答可能です。ワークスペース・ドキュメント・タスク・コメントから情報を抽出し、明確な答えを瞬時に提供します。

フォローアップメッセージの作成や研修アンケートのフィードバックを要約するなどの繰り返し発生するタスクはありませんか？ClickUp Brainが自動化します。会社の成長に合わせて研修コンテンツを更新・ローカライズ・拡張する、あなたのアシスタントです。

誰が追跡しているか、誰が停滞しているかを正確に把握

トレーニングの作成は第一歩に過ぎません。追跡こそが、多くのチームが可視性を失うポイントなのです。

ClickUpダッシュボードで従業員の研修進捗を評価

ClickUpダッシュボードは視覚的なコントロールセンターを提供します。例えば、クラウドエンジニアリングチーム向けにAWS認定資格取得プログラムを開始した場合、個々のタスクの進捗、クイズの完了、期限を統合したダッシュボードを構築できます：

進捗バー を活用し、各エンジニアがモジュールをどこまで進めたかを確認しましょう 📊

計算カード を追加して、進捗が順調な人、遅れている人、期限に間に合わないリスクがある人を自動的にハイライト表示🔢

今後の評価や再認定の日程を可視化するためのタイムラインウィジェットを挿入 ⏰

🎥 このビデオでは、進捗、期限、チームパフォーマンスを一元管理できるClickUpのプロジェクト管理ダッシュボードの構築方法を学びます。研修プログラムにおいては、複数のツールを切り替えることなく、セッション、出席状況、成果を一目で把握できることを意味します。

セットアップを迅速に進めたいですか？

ClickUpトレーニングフレームワークテンプレートは、トレーニング目標の設定、教材の整理、従業員の進捗管理を1つの場所に包括的に行うシステムを提供します。これにより、管理者は一貫したトレーニングを実施し、各従業員の進捗を監視し、知識やスキルの不足を迅速に特定することが可能になります。

無料テンプレートを入手 ClickUpトレーニングマトリックステンプレートでスキルギャップを特定

次に、ClickUpトレーニングマトリックステンプレートは、各チームメンバーのスキルを含む従業員トレーニングの追跡、進捗の監視、トレーニングギャップの発見を支援します。色分けされた役割、ランク付けされたスキルレベル、カスタムビューにより、パフォーマンスの効果的な評価と開発プランの立案が可能になります。

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

多岐にわたる機能の範囲は、最初は圧倒されるかもしれません

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (10,200件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (4,000件以上のレビュー)

実際のユーザーはClickUpについてどう評価しているのか？

このG2レビューがすべてを物語っています：

ClickUpで最も気に入っている点は、チームとクライアントを驚くほど簡単に同じページに持っていけることです。カンバンボードやガントチャートからドキュメントやホワイトボードまで、すべてを1か所で提供するため、ツールを切り替えずにブレインストーミング、プラン、実行が可能です。リアルタイムコメント、簡単な@メンション、詳細な許可設定により、クライアントは必要な情報のみを正確に確認でき（不要な情報は一切表示されません）、タスクやドキュメント内で直接コラボレーションを継続できます…

2. Arlo（大規模な講師主導型トレーニング管理に最適）

viaArlo

Arloは、多様なフォーマットの学習プログラムのプラン・提供・進捗管理を簡素化する強力な従業員研修追跡ソフトウェアです。新規研修コースの設定、定期イベントの管理、講師と参加者双方への連絡自動化を容易に行えます。

対面式、ライブオンライン、その他の学習フォーマットもサポートしています。

さらに、プラットフォームは登録と支払いのプロセスを効率化します。カスタマイズ可能なフォーム、待機リスト、割引、柔軟な支払いオプションを含む登録ワークフローを自動化します。追跡とレポート作成のため、登録状況、出席率、コース修了率、財務実績を監視するカスタマイズ可能なツールを提供します。

Arloの主な機能

文書やプロンプトを構造化された学習モジュールに変換する/AIワークフローを活用し、リッチでインタラクティブなコンテンツを作成

モバイル端末から直接、出席記録の入力、登録者情報(情報)の確認、成績の更新、従業員研修セッションの管理が可能です。

学習者にセキュリティ確保のセルフサービスポータルを提供し、教材ビュー、進捗追跡、資格アクセス、プロフィール管理を実現します。

Arloの既成トレーニングウェブサイトでリスト・登録・更新を同期するか、自社プラットフォームと接続しましょう

Arloの制限事項

主要機能（電子メールマーケティングやオンライン研修など）には複数のサードパーティ製ツールが必要です

一部のフィールドとテンプレートの変更は全社的に適用されるため、クラスレベルでのカスタムが困難です

Arloの価格

14日間の無料試用版

シンプルプラン: 月額125ドル/ユーザー

プロフェッショナル版: 月額215ドル/ユーザー

企業版: 月額285ドル/ユーザー

規模に応じた対応：カスタム見積もり

Arloの評価とレビュー

G2: 4.2/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (130件以上のレビュー)

🧠 豆知識：企業が学習プログラムに投資する最大の理由はキャリア開発です——62%が最優先事項と回答。次に挙がるのは新スキル構築の推進で、49%の組織が優先課題としています。

3. Connecteam（現場スタッフやモバイルチーム向けのトレーニングに最適）

viaConnecteam

Connecteamは、トレーニングの実施、開発進捗の追跡、トレーニングコンプライアンスの確保を支援するために構築されたモバイルファーストのワークフォース管理プラットフォームです。管理者は対面セッションや煩雑なスプレッドシートに依存することなく、インタラクティブなコースを作成し、適切な担当者に割り当て、完了状況を追跡できます。

業界標準に基づいた既製のトレーニング教材を利用するか、SCORM（Sharable Content Object Reference Model）準拠のコンテンツをアップロードできます。自動リマインダーとプッシュ通知によりコース完了率が向上し、チーム全体の連携と情報共有を促進します。

Connecteamの主な機能

Connecteamの制限事項

デスクトップ版の管理インターフェースは直感的ではなく、整理されていない印象です

モバイルアプリには、スケジュールの編集や場所機能へのアクセスなど、完全な管理者機能が不足しています。

Connecteamの価格

Free

基本プラン: 月額35ドル

アドバンスド: 月額59ドル

エキスパートプラン: 月額119ドル

企業版：カスタム見積もり

Connecteamの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (2,300件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5 (2,300件以上のレビュー)

Connecteamについて、実際のユーザーはどんな感想を持っているのでしょうか？

G2レビュアーによるこのトレーニング追跡ソフトウェアの評価は以下の通りです：

休暇管理システムは注意深く扱わないと扱いが難しい場合があります。ユーザーが休暇として範囲を申請した場合、ソフトウェアはデフォルトで週末を有給休暇として含めるため、後で手動で修正する必要があります。

4. PurelyHR（有給休暇リンクされた研修管理とスタッフの準備状況把握に最適）

viaPurelyHR

PurelyHRはビジネスの成長に合わせて柔軟に対応し、人事チームと経営陣が手動追跡を廃止し、人材運用をより効果的に管理することを支援します。特に、従業員に新しいソフトウェアを効率的にトレーニングする必要がある場合に役立ちます。資格やトレーニングに有効期限を設定でき、システムが自動的に更新や再トレーニングの電子メール通知を送信します。

誰が何を完了したかを追跡する必要がありますか？全員がマイルストーンを達成し、コンプライアンスを維持していることを確認したいですか？PurelyHRがそれを実現します。セキュリティも中核的な焦点であり、SOC2 Type 2およびISO27001認証を取得し、機密性の高い従業員データが最高水準で保護されることを保証します。

PurelyHRの主な機能

「人材モジュール」で、資格の割り当て、研修完了状況の追跡、期限付きのリマインダーや書類アップロードによるライセンス更新管理を実現。

従業員プロフィールに学歴、語学スキル、業界固有の資格を追加し、チームの能力に関する完了するビューを手に入れましょう

入社初日から必要な研修、読書資料、書類提出を含むオンボーディングフローを設定

各従業員を手動で追加することなく、全社的な研修計画や資格更新を割り当てられます

PurelyHRの制限事項

自己学習用のトレーニングビデオライブラリにはリミットがあります

発生主義による追跡は、すべてのユースケースで適切に機能するとは限りません

PurelyHRの価格

21日間の無料試用版

月額: 34.50ドル/月

PurelyHRの評価とレビュー

G2: 4.5/5 (280件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (390件以上のレビュー)

5. Trainual（急成長ビジネス向け、社内知識の体系化に最適）

viaTrainual

Trainualは急成長中のチーム向けに設計されたトレーニング・ドキュメンテーション・ナレッジ共有システムです。このプラットフォームにより、すべての研修資料、標準業務手順書（SOP）、企業ナレッジを1つのアクセス可能なプラットフォームに集約できます。

直感的なドラッグ＆ドロップインターフェースにより、埋め込みファイルやビデオ、作成ツールを豊富に備えた体系的なトレーニングマニュアルを作成可能。これによりチームは最新情報を24時間365日アクセスできます。さらにTrainualは、従業員がトレーニングモジュールを完了するたびにポイント・実績・バッジといったゲーミフィケーション要素を組み込んでいます。

Trainualの主な機能

合格点に達した後にのみモジュールをロック解除するクイズや知識チェックを作成し、学習にチェックポイントを追加します。

DEI（多様性・公平性・包摂性）、サイバーセキュリティ、ハラスメント防止など、専門家が作成した380以上のコースを即座に共有

詳細な研修データをビューし、完了およびコンプライアンスを証明する証明書をダウンロード可能

Trainualのリミット

モジュールを一度完了すると、事前にお気に入りしていない限り参照が困難です

すべての研修資料のアップロードと整理には、多大な事前準備時間とプランが必要です

Trainualの価格

デモはご要望に応じてご提供いたします

カスタム見積もり対応*

Trainualの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (780件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (470件以上のレビュー)

Trainualについて実際のユーザーはどのように評価しているのでしょうか？

あるCapterraのレビューではこう評されています：

Trainualがすべての研修資料を整理してくれる点が気に入っています。当社では高額なオンボーディングと社内研修プログラムを実施していますが、Trainualは新入社員が雇用後数ヶ月間を乗り切る手助けをしてくれます。ただし、必ずしも完了する必要のない科目が割り当てられるケースが見受けられます。そのため、役割とコンテンツの整理方法を確立するのは少し混乱しています。

6. Whatfix（インタラクティブ学習をデジタルワークフローに組み込むのに最適）

viaWhatfix

Whatfixはデジタル導入プラットフォーム（DAP）であり、特に新しい職務を開始する際に、新たなツールやプロセスの習得を容易にします。タスクから注意をそらすことなく、トレーニングをソフトウェア自体に統合し、リアルタイムのアプリ内ガイダンス、インタラクティブな操作ガイド、パーソナライズされたサポートを提供します。

フロー、タスクリスト、スマートヒントといったコンテキストに応じたガイダンスにより、複雑なプロセスをステップごとに案内します。このプラットフォームはノーコードのコンテンツエディターを提供し、技術的な専門知識がなくてもトレーニングコンテンツの作成や更新が可能です。

Whatfixの主な機能

ウェブアプリのインタラクティブなサンドボックスバージョンを作成し、従業員が本番データに触れることなく安全にタスクを練習できるようにする

コード不要で複数ツールのユーザーのエンゲージメントを追跡し、研修教材の利用状況を測定

ビーコンによるコンテキストリマインダーで、資格取得を完了するまたは重要なワークフローを再確認するトリガーを行う

役割、部署、アプリの使用履歴に基づいてガイダンスや操作手順をカスタマイズし、関連性の高い学習パスを保証します

Whatfixの制限事項

初期コンテンツ作成には時間がかかります。特に複数のユーザー役割やプラットフォーム向けにカスタムする場合に顕著です。

年次別の分析レポートをフィルタリングできないため、長期的なパフォーマンス追跡にリミットが設けられます

Whatfixの価格設定

デモはご要望に応じてご提供いたします

カスタム見積もり対応*

Whatfixの評価とレビュー

G2: 4.6/5 (360件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5 (70件以上のレビュー)

実際のユーザーはWhatfixについてどう評価しているのか？

G2レビューの評価をご覧ください：

必要なコンテンツをすべて構築するには時間がかかりますが、このような取り組みでは当然のことです。また、一部のカスタムや要素選択には、JavaScript/CSSセレクタなどの基礎知識以上の理解が必要であり、独学では習得が難しい場合があります。

7. トレーニングトラッカー（複雑なコンプライアンス要件を持つ伝統的産業に最適）

トレーニングトラッカーは、組織が学習とコンプライアンス要件を追跡する方法を簡素化する、使いやすい従業員トレーニングソフトウェアです。カスタムトレーニングモジュールの作成、期限切れ間近の資格の追跡、オンラインおよびオフラインの学習活動の記録が可能です。

このプラットフォームはSCORMコンテンツ、組み込みクイズ、ビデオや文書などのマルチメディアリソースをサポート。自動電子メール通知、詳細な進捗レポート、Excelエクスポートなどの機能を備え、特に厳格な規制要件のある業界で効果を発揮します。

トレーニングトラッカーの主な機能

定期的なトレーニングサイクルを自動化：年次や月次など、一定間隔でタスクを再割り当てするルールを設定

部署や場所といった標準フィールドを超えたタグ付けで従業員と研修タスクを整理し、高度なフィルタリングを実現

システム内で継続教育単位を直接記録し、資格や免許に関連する従業員の成長を追跡します

トレーニングトラッカーの制限事項

モバイルアクセスの不足は、移動中のトレーニング追跡を妨げる可能性があります

一括インポートと自動化オプションがリミットであり、管理努力が増加する

トレーニングトラッカーの価格

14日間無料試用版

基本プラン: 月額34ドル/ユーザー

プロ版： 月額49ドル/ユーザー

企業版: 月額74ドル/ユーザー

トレーニングトラッカーの評価とレビュー

G2: レビュー数が不足しています

Capterra: レビュー数が不足しています

8. Quickbase（カスタム社内トレーニングワークフロー構築に最適）

viaQuickbase

Quickbaseはノーコードのトレーニング追跡ソフトウェアです。プロセスに合わせるのではなく、プロセスに適合したカスタマイズソリューションをチームが構築できるよう設計されています。デジタル制御センターのように機能し、主要な取り組みの追跡、進捗の監視、複数のワークフローにわたるリアルタイム更新の把握が可能です。

各チームが独自の業務課題に対応するカスタマイズソリューションを構築できるよう支援し、様々な業界における効率性と協働性を向上させます。すべての取り組みの可視性を確保しながら、アクセス制御を維持し、厳格なコンプライアンスを確保できます。

Quickbaseの主な機能

Quickbaseの制限事項

ユーザーは、ワークスペースの編集時には、変更の有無にかかわらず保存またはキャンセルが必要であり、ワークフローを妨げます

非表示タブ内のデータはユーザーがアクセス可能な状態が続く可能性があり、潜在的なプライバシー上の懸念が生じる恐れがあります

Quickbaseの価格

30日間の無料試用版

チーム: ユーザーあたり月額35ドル（年額課金）

ビジネス向け: ユーザーあたり月額55ドル（年額一括請求）

企業版：*カスタム見積もり

Quickbaseの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (1,200件以上のレビュー)

Capterra: 4. 4/5 (300件以上のレビュー)

9. WorkRamp（顧客対応チーム向けの学習パス構築に最適）

viaWorkRamp

WorkRampは次世代LMS（学習管理システム）であり、組織が従業員全体に向けた学習イニシアチブの作成、提供、追跡を支援します。直感的なプラットフォームは、講師主導型セッション、eラーニング、ビデオ、クイズ、課題など多様なモーダルをサポートし、様々な学習スタイルに対応します。

オンボーディングの課題、キャリアパス、コンプライアンス研修、継続的エンパワーメントプログラムを従業員に提供します。管理者と学習者向けの/AI搭載集中管理ダッシュボードにより、研修コンテンツの展開、課題とリマインダーの自動化、従業員の学習体験管理を実現します。

WorkRampの主な機能

コースビルダーに直接組み込まれた/AIで、トレーニング概要、クイズ問題、モジュール要約を瞬時に生成

完了時に検証可能な証明書を問題として発行し、有効期限を追跡し、再認定期限に先んじて対応しましょう

ドラッグ＆ドロップツールと構造化されたワークフローで、ブランド化された学習コンテンツを管理し続けましょう

パートナーや顧客向けの集中管理ポータルにより、社内学習を外部支援へと拡大

WorkRampのリミット

一部のユーザーからは、コンテンツの割り当て解除や高度な自動化ルールといった中核機能が依然として基本的なレベルにとどまっているとの不満が寄せられています。

内部プラットフォーム（ELC）と外部プラットフォーム（CLC）の両方を管理するのは混乱を招く可能性があります

WorkRampの価格

デモはご要望に応じてご提供いたします

カスタム見積もり対応*

WorkRampの評価とレビュー

G2: 4. 4/5 (550件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5 (70件以上のレビュー)

実際のユーザーはWorkRampについてどう評価しているのか？

G2レビューからの一つの視点：

WorkRampの最大の特徴は、ユーザーフレンドリーなインターフェースとシームレスな連携機能です…全体的に優れたツールではありますが、改善の余地がある点としてレポート作成のカスタムオプションが挙げられます。特定のニーズに合わせたレポート作成の柔軟性がさらに高まれば有益でしょう。

10. Ethena（現代の職場における価値に基づくトレーニングの拡大に最適）

viaEthena

Ethenaは一般的なコンプライアンス研修ツールではありません。職場学習を関連性が高く、柔軟で、退屈さを軽減するものにするために設計されています。

必須トレーニング教材、ポリシー、ビデオなどをアップロードし、Ethenaのコンテンツと組み合わせてチーム専用の教材を作成できます。150以上のモジュール式トレーニングトピックにより、独自の企業文化、ポリシー、チームダイナミクスに適応。プラットフォームは課題の自動割り当て、役割や場所に応じたコンテンツのカスタマイズ、参加状況のリアルタイムパルス把握を実現します。

Ethenaの主な機能

Ethenaのリミット

課題途中でのカスタムコンテンツ編集にはユーザーの再割り当てが手動で必要となり、非効率的です

定期的なトレーニングに個々のユーザーを追加するには、CSVアップロードが必要な場合が多く、プロセスが直感的でないことが多くなります。

Ethenaの価格設定

デモはご要望に応じてご提供いたします

標準料金: 20ドル/学習者（年間）

プレミアム版：カスタム見積もり

Ethenaの評価とレビュー

G2: 4.7/5 (80件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

