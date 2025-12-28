従業員のスキルアップを実現するトップ13の従業員育成ソフトウェア

従業員育成はもはや「あれば良い」ものではありません。強力な研修プログラムを持つチームは最大17%生産性が向上しますが、多くの企業は依然として、単発の評価や断片的な学習ツールを超えた成長の拡大に苦労しています。

チームごとに役割・目標・スキルが異なる場合、個別開発プランはすぐに破綻します。管理者は状況を把握できず、従業員は勢いを失い、進捗は停滞します。

そこで従業員育成ソフトウェアの出番です。適切なプラットフォームは学習、フィードバック、フォローアップを接続し、単なる記録ではなく、真の成長を実現します。

本ガイドでは、実際の従業員育成プランの例と、大規模な成長をサポートする13の優れた従業員育成ツールを詳細に解説します。

主要13社の従業員育成ソフトウェア一覧

ツール 最適な用途 主な機能 価格* ClickUp 統合型パフォーマンス管理による従業員育成の追跡チームサイズ：個人事業主から企業まで ドキュメント、ダッシュボード、タスク管理、ナレッジマネジメント、AI要約、テンプレート、自動化、目標達成状況の追跡 Free Forever；企業向けカスタマイズ対応 Lattice 目標指向型開発とパフォーマンス調整チームサイズ： 中規模から大規模 OKR、1対1面談、キャリアパス、エンゲージメントアンケート、360度フィードバック、分析 有料プランは月額11ドル/ユーザーから 15Five 継続的なフィードバックとコーチングに基づく育成文化チームサイズ： 全サイズ 進捗確認、OKR、1対1面談テンプレート、エンゲージメントアンケート、ハイファイブ、業績評価 有料プランは月額4ドル/ユーザーから Trainual 標準化されたトレーニングとプロセス文書化チームサイズ： 中小規模 標準業務手順書（SOP）、オンボーディング手順、クイズ、ビデオトレーニング、テンプレート、役割ベースの割り当て カスタム価格設定 Docebo 企業規模のAIを活用した学習パーソナライゼーションチームサイズ： 企業 AI学習パス、コースマーケットプレイス、ゲーミフィケーション、レポート作成機能、SSO、グローバルサポート カスタム価格設定 カルチャー・アンプ 従業員のフィードバックを意味ある行動に変えるチームサイズ： 中規模から企業向け エンゲージメントアンケート、業績管理、360度評価、スキルコーチ、ベンチマーク カスタム価格設定 DeelのZavvy AIを活用したチーム開発とパフォーマンス管理対象チームサイズ： 中小企業から企業まで AIキャリアパス、自動化による評価、Slackワークフロー、学習パス、分析機能 月額20ドル/ユーザーから TalentLMS 迅速かつ拡張性のあるトレーニング展開を実現し、最小限のセットアップで運用可能チームサイズ：小規模から企業まで ドラッグ＆ドロップ式コース、自動化機能、モバイルアプリ、多言語対応、カスタムレポート 月額プラン：149ドル～ Mesh AI AI駆動の成長プランと継続的なパフォーマンス向上支援チームサイズ： 全サイズ パーソナライズされた成長プラン、行動喚起、役割期待、ダッシュボード、継続的評価 月額4ドル/ユーザーからのプラン iSpring Learn 迅速なコース展開とモバイル対応トレーニングチームサイズ： 中小企業から企業まで SCORM作成、スキルチェックリスト、オフラインアクセス、テンプレート、ロールプレイシミュレーション カスタム価格設定 LearnUpon 単一プラットフォームで多様な対象者へのトレーニングを実現チームサイズ： 中規模から大規模 マルチポータルLMS、自動化、キャリアマッピング、統合分析、HRIS同期 カスタム価格設定 Rise 360 (Articulate) デザインスキル不要の迅速かつ柔軟なコース作成チームサイズ：あらゆるサイズのL&Dチーム モジュール式コースビルダー、AIアシスタント、テンプレート、レスポンシブデザイン、コラボレーション機能 1,499ドル/ユーザー/年から Coursera for Business 企業規模のスキル向上を実現する、一流の学術コンテンツチームサイズ：小規模から大企業まで 9,200以上のコース、認定資格、アカデミー、スキル評価、AI推薦機能 チームプラン 399ドル/ユーザー/年; 企業向けカスタムプラン

⭐ 機能テンプレート ClickUpの従業員育成プランテンプレートは、人事チームが四半期ごとに同じ育成プランをゼロから書き直すことなく、従業員の成長目標、スキル開発の優先度、次なるステップのアクションを一貫した方法で文書化することを可能にします。 無料テンプレートを入手 ClickUpの従業員育成プランテンプレートで、すべての育成プラン、フィードバックループ、進捗確認を体系的に管理しましょう。

従業員育成ソフトウェアを選ぶ際に重視すべきポイントとは？

最適な従業員研修ソフトウェアを選ぶとは、個人の成長と組織目標の両方をサポートするプラットフォームを見つけることを意味します。

従業員育成プランの例で優先すべき事項は以下の通りです：

✅ 従業員の成長目標、スキルギャップ、現在および将来の役割に基づいたパーソナライズされた学習パスを提供✅ 同僚からのフィードバック、ディスカッションフォーラム、知識共有コミュニティを通じたソーシャルで協働的な学習を可能に✅ リアルタイムダッシュボード、業績評価、分析による進捗追跡で従業員エンゲージメントと研修プログラムを改善✅ 直感的なインターフェースとモバイルアクセスを提供、従業員が自身のペースで研修を完了しやすくします✅ HRシステムとのシームレスな連携をサポート、カスタムオプションを提供

従業員育成ソフトウェア13選

従業員育成プランが散在するドキュメント、スプレッドシート、チャットメッセージに分散していると、人事部門は同じ仕事を二重に行う羽目になります。つまり、更新情報の収集と、各業績評価後の「次のステップ」の再作成です。 これが仕事の拡散であり、組織の効率性に深刻な影響を与えます。

優れたシステムは、育成プラン・学習リソース・フォローアップを接続します。例えば人事向けClickUpなら、チームが同一ワークスペース内で研修ドキュメントを作成し、フィードバックを割り当てタスクに変換し、ダッシュボードで進捗を追跡できます。

人事部門がターゲットを絞った研修プログラムを提供し、キャリア成長と開発をサポートする13の従業員育成ソフトウェアプラットフォームをご紹介します。

1. ClickUp（統合型パフォーマンス管理機能を備えた従業員育成追跡に最適）

ClickUpで目的志向の従業員育成ワークフローを構築し、進捗を追跡し、成長を促進してチームを強化しましょう

ClickUpは包括的な従業員育成ソフトウェアであり、人事チームが目標の追跡、知識の整理、タスク管理を行い、構造化された実践的なワークフローを通じて従業員が自身のキャリア成長を主導できるよう支援します。

具体的な内容を見ていきましょう。

ClickUp Docsで学習コンテンツ、コラボレーション、知識共有を一元化

ClickUpドキュメントを活用し、研修プログラム・オンボーディング・育成プランのための「生きているナレッジベース」を構築

ClickUp Docsは、従業員のトレーニングやオンボーディングをサポートする、検索可能なライブナレッジベースとして機能します。

新規営業担当者は、製品デモ、反論対応スクリプト、業績評価テンプレートを1か所で閲覧可能。管理者とチームメンバーはコメントや共同編集ができ、洞察をアクションアイテムに変換することも可能です。

例えば、データ分析へのキャリア転換を目指す従業員は、上司と協力してソフトスキルの研修や社内プロジェクトを含む個別育成プランを策定できます。

ただし、研修コンテンツは実際に利用者が見つけられる場合にのみ効果を発揮します。ClickUpドキュメントハブは人事・人材開発チームに、ドキュメントやwikiを整理・検索・作成できる一元管理場所を提供し、組織全体のオンボーディングガイドや文書の維持管理を容易にします。

💡 プロの秘訣： パフォーマンスレビューのメモが長いタスクリストのスレッドに埋もれると、人事チームはフィードバックを管理者が実際に活用できる形に変換する時間を浪費します。ClickUpでは、ClickUp Brainを活用してレビュータスクの変更点（重要なコメントやサブタスクも含む）を要約し、その要約を直接従業員の育成計画ドキュメントに貼り付けましょう。 また、これを「トレーニングモジュールを完了する」や「今月中にステークホルダー向け進捗報告を2回実施する」といった次のステップのタスクに変換することも可能です。これは散発的な従業員フィードバックから明確なフォローアップへ移行するシンプルな方法であり、週単位で進捗を追跡できます。 ClickUp Brainで最近のレビューや更新の詳細な要約を入手 しかし優れたドキュメントがあっても、チームは依然としてポリシーやプロセスの「最新バージョン」を探すのに時間を浪費しがちです。ClickUpナレッジマネジメントはワークスペース全体にAI駆動の回答を追加し、ドキュメント・タスク・チャットに保存された情報について質問すれば、より迅速に明確な回答を得られます。 これは特に、オンボーディングFAQやポリシーの明確化といった人事ワークフローに有用です。

カスタマイズ可能なClickUpダッシュボードで進捗を監視

ClickUpダッシュボードで、Teams全体のスキル開発とパフォーマンスの傾向をリアルタイムで可視化

ClickUpダッシュボードにより、人事・人材開発担当者は学習者の進捗を追跡し、早期に課題を特定できます。

例えば、リーダーシップ開発プログラムを完了した従業員数、所要時間、離脱が発生した箇所を表示するダッシュボードを作成できます。

これらの知見は、育成プログラムの改善に役立ち、従業員の成長目標とビジネスニーズとの整合性を高めます。

ダッシュボードや概要画面にAIを活用したレポート作成機能を直接追加したい場合、ClickUp AI Cardsが役立ちます。AIスタンドアップ™やAIチームスタンドアップ™カードを追加すれば、選択期間の最近の活動を要約できます。またAI Executive SummaryやAIプロジェクト更新を活用すれば、現状と次の優先度のスナップショットを生成可能です。

ClickUpタスクでパフォーマンスフィードバックをアクションに変える

ClickUpタスクでフィードバックを実行可能なタスクに変換し、継続的な従業員成長を促進

従業員が業績評価で「ステークホルダーとのコミュニケーション改善」といったフィードバックを受けた場合、即座に「今後1か月間、週1回のクロスファンクショナルミーティングに参加する」といったタスクを作成できます。

ClickUpタスクはカレンダーやリマインダーと連携し、フォローアップ行動を優先的に処理します。これにより、従業員育成は単発の評価に留まらず、継続的かつ追跡可能なプロセスとなります。

ClickUpタスクの優先順位付けで業務プランを効率化する、簡単なビジュアルガイドをご紹介します：

ClickUpのフィードバックテンプレートで入力を標準化

従業員のフィードバックが様々なフォーマット（ドキュメント、電子メールスレッド、チャットメモ）で寄せられると、業績評価の比較や共通のスキル開発ギャップの発見が困難になります。

こうした場面では、ClickUpのトレーニングプランテンプレートを活用すれば、業績評価、同僚評価、自己評価のための反復可能なフィードバックテンプレートを作成できます。

まずはClickUp従業員エンゲージメントアンケートテンプレートを活用し、一貫した従業員エンゲージメントのフィードバックを収集しましょう。その後、 ClickUp業績評価テンプレートで構造化された評価サイクルを実施し、自己評価と管理者のフィードバックを同じフローで進めます。

必要な情報を集めたら、 ClickUpの従業員育成プランテンプレートを活用し、それらの知見を時間をかけて追跡できる具体的な育成プランへと変換しましょう。

この個人開発プランテンプレートは、業績評価と同僚からのフィードバックをタスク管理ソフトウェアに統合することで、パーソナライズされた開発プランを作成することを可能にします。

🌻 このテンプレートが気に入る理由：

研修プログラムと初期業務目標に連動した、新入社員向け30/60/90日開発プランを策定する

プロモーション準備プランを構築し、業績評価のフィードバックをスキルマイルストーンと成果物に変換する

明確なタイムラインで現在および将来の役割に向けたスキル開発を策定し、役割移行をサポートする

リーダーシップ開発プログラムを実施し、マネージャーとの進捗確認、同僚からのフィードバック、進捗チェックポイントを設定する

ClickUpの主な機能

ClickUpの制限事項

初めて利用するユーザーには習得に時間がかかる

基本的な従業員育成ツールのみが必要な場合、必要以上の機能が含まれている可能性があります

ClickUpの価格

ClickUpの評価とレビュー

G2 : 4.7/5.0 (9,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5.0 (4,000件以上のレビュー)

ユーザーが語るClickUpの評価

このG2レビューでは以下の点が強調されました：

ClickUpは、タスク、ドキュメント、目標、時間追跡をすべて統合されたワークスペースに集約します。2018年から使用しており、社内ワークフローとクライアントプロジェクトの両方を管理するのに非常に柔軟です。

ClickUpは、タスク、ドキュメント、目標、時間追跡をすべて統合されたワークスペースに集約します。2018年から使用しており、社内ワークフローとクライアントプロジェクトの両方を管理するのに非常に柔軟です。

2. Lattice（目標指向型の従業員育成とパフォーマンス調整に最適）

人事リーダーが直面する最大の課題の一つは、従業員の成長とビジネスの優先度を一致させることです。フィードバックループが連携されていないツールに分散しているため、育成に関する会話が不統一になっています。

Latticeは、パフォーマンス管理と従業員エンゲージメントを目標追跡アプリに統合することでこの課題を解決します。管理者は構造化された1対1面談の実施、明確なOKRに基づく開発プランの構築、360度フィードバックの収集を、すべて一元化されたスペースで行えます。

Latticeの主な機能

キャリア目標と企業目標を一致させる個別開発プランを作成する

OKRと個人目標を設定し、進捗を可視化。チーム全体の目標整合性を追跡

360度フィードバックとリアルタイム評価を導入し、 改善点を 容易に特定しましょう

自動化されたスケジュール設定とメモ記録機能で、カスタマイズ可能な業績評価や1対1面談を実施

従業員のパルスアンケートとエンゲージメント分析を活用し、研修プログラムと育成の優先度の策定に役立てましょう

役割や部門ごとにチームをセグメント化し、開発パスを個別化して進捗を正確に測定

ラティスのリミット

パフォーマンス評価テンプレートのカスタムオプションは限られています

モバイルアプリの機能はデスクトップ版に比べて制限されています

統合セットアップには追加の時間と努力が必要となる場合があります

Latticeの価格設定

人材管理 : ユーザーあたり月額11ドル

Foundations: ユーザーあたり月額11ドル

Latticeの評価とレビュー

G2 : 4.7/5.0 (4,000件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5.0 (190件以上のレビュー)

ユーザーが語るLatticeの評価

このCapterraレビューで把握した内容：

このシステムは非常に有用だと実感しています。1対1ミーティングの管理に優れた枠組みを提供し、チームメンバーからのフィードバックがあなたと上司の双方で確実に共有される仕組みです。

このシステムは非常に有用だと実感しています。1対1ミーティングの管理に優れた枠組みを提供し、チームメンバーからのフィードバックがあなたと上司の双方で確実に共有される仕組みです。

3. 15Five（継続的なフィードバックとコーチング型育成文化の構築に最適）

via 15Five

人事部門にとって、業績評価を継続的な成長につなげることは、仕事における最大の課題の一つです。

この不一致は、フィードバックが散発的で、評価が不定期であり、コーチングがしばしば効果的でないために生じます。

15Fiveは、パフォーマンス管理を継続的かつ協働的なプロセスに変えることでこの課題を解決します。エンゲージメントアンケート、コーチングツール、OKR追跡、表彰機能を統合し、人事部門と管理者が従業員育成を日常仕事と連携させることを支援します。

プラットフォームには1対1面談や役割明確化のための組み込みテンプレートも含まれており、期待値の定義や定期的なフィードバックの提供を容易にします。

15Fiveの主な機能

週次1対1面談と成長重視のテンプレートを活用し、明確なキャリアパスと育成プランを設定

チーム横断でOKRと個人目標を追跡し、進捗を業績評価とフィードバックに接続させます

チェックインツールで継続的なコーチングを実現し、管理者が従業員の課題や成功体験を導く支援を可能にします

従業員エンゲージメントアンケートとヒートマップを活用し、離脱の兆候を早期に発見し、フィードバックに基づいて行動を起こす

公の場で「ハイファイブ」を送り、成果を称え士気を高めることで、同僚間の相互承認を促進しましょう

自己評価、同僚評価、上司評価を組み込んだ体系的で透明性の高い業績評価を実施し、総合的な人材育成をサポートします。

15Fiveの制限事項

給与計算や福利厚生管理などのコアHRIS機能が不足している

頻繁に電子メール通知が送信されるため、一部のユーザーは気が散ると感じています

基本的なフィードバックや 従業員エンゲージメントメトリクスのみ が必要な小規模チームには高価になる可能性があります

15Fiveの価格設定

Engage : ユーザーあたり月額4ドル（年額課金）

Perform : ユーザーあたり月額11ドル（年額一括課金）

トータルプラットフォーム: ユーザーあたり月額16ドル（年額一括課金）

15Fiveの評価とレビュー

G2 : 4.6/5.0 (1,840件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (890件以上のレビュー)

15Fiveに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下が共有されました：

週次チェックインは、個人の状況と業務の両面で全員の状態を把握する、シンプルでありながら効果的な方法です。管理者はチームの士気や課題についてリアルタイムの洞察を得られ、これにより私たちはより積極的にサポートできるようになりました。

週次チェックインは、個人の状況と業務の両面で全員の状態を把握する、シンプルでありながら効果的な方法です。管理者はチームの士気や課題についてリアルタイムの洞察を得られ、これにより私たちはより積極的にサポートできるようになりました。

4. Trainual（標準化されたトレーニングとプロセス文書化に最適）

via Trainual

急成長中のチームは、一貫性のないオンボーディングや散在した標準業務手順書（SOP）に悩まされ、繰り返し質問が発生する傾向があります。

集中化されたナレッジベースがなければ、貴重な専門知識は個人の頭脳に閉じ込められたままとなり、ビジネスと共に成長することはありません。

Trainualは、あらゆるプロセス、ポリシー、役割責任を検索可能で追跡可能な文書化に変換することでこの課題を解決します。新入社員のオンボーディングから更新されたプロトコルの展開まで、チームは一貫したトレーニングを実施し、責任の所在を明確にし、管理者の手厚いサポートを減らすための再現可能なシステムを獲得します。

Trainualの主な機能

埋め込みビデオ、クイズ、チェックリスト付きの段階的なトレーニングマニュアルを作成

役割、部門、チームごとにコンテンツを割り当て、関連性の高いアクセスと進捗追跡を確保します

期日とリマインダー付きで新入社員のオンボーディング手順を自動化

評価とコース完了状況を通じて知識定着度を追跡

ポリシー、役割責任、標準業務手順書（SOP）、コンプライアンスワークフロー用のテンプレートを活用する

Slack、BambooHR、Gustoなどのツールと連携し、役割とユーザーをシームレスに同期させます

Trainualの制限事項

レポート作成ダッシュボードのカスタマイズ性にリミットあり

ドキュメントを最新の状態に保つには継続的な努力が必要となる場合があります

中小規模のチームに最適。大規模企業では高度な分析機能が必要となる場合があります。

Trainualの価格

カスタム価格設定

Trainualの評価とレビュー

G2 : 4.7/5.0 (950件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5.0 (490件以上のレビュー)

ユーザーが語るTrainualの評価

このG2レビューでは次のように指摘されています：

非公式な知識を体系化された正式なコンテンツに変換することで、組織全体で一貫性と品質をサポートする再現可能なプロセスを構築できました。Trainualは私たちの日常的なツールとなっています。

非公式な知識を体系化された正式なコンテンツに変換することで、組織全体で一貫性と品質をサポートする再現可能なプロセスを構築できました。Trainualは私たちの日常的なツールとなっています。

5. ドーチェボ（企業規模向け、AIを活用した学習パーソナライゼーションに最適）

提供元 Docebo

人事・人材開発チームが部門横断的またはグローバルチームへの研修拡大を試みる際、コンテンツの断片化やプログラム効果の可視化不足に直面することが多い。従来のLMSプラットフォームでは、実際のビジネス成果に直結するパーソナライズされた拡張性のある学習環境を実現できない。

Doceboはこの問題を、各従業員のキャリアマップに適応するモジュール式のAI搭載プラットフォームで解決します。

オンボーディングやコンプライアンスから営業支援、人材開発まで、この人材管理ソフトウェアは自動化と分析を活用し、大規模で魅力的な測定可能な学習を提供します。

Doceboの主な機能

Doceboの制限事項

価格設定は不透明で、小規模チームには高額になる可能性があります

サードパーティのトレーニング再販業者よりも、社内向け企業研修向けに最適化されています

一部のレポート作成機能やセットアップ機能は習得に時間がかかる場合があります

Doceboの価格

カスタム価格設定

Doceboの評価とレビュー

G2 : 4.3/5.0 (730件以上のレビュー)

Capterra: 4.4/5.0 (230件以上のレビュー)

ユーザーが語るDoceboの評価

このG2レビューでは以下が機能：

このプラットフォームは学習体験の提供方法に柔軟性を与えてくれます。頻繁なバグやクラッシュもなく非常に良好に動作します。組織として安定性は本当に重要です。

このプラットフォームは学習体験の提供方法に柔軟性を与えてくれます。頻繁なバグやクラッシュもなく非常に良好に動作します。組織として安定性は本当に重要です。

6. Culture Amp（従業員のフィードバックを意味ある行動に接続するのに最適）

via Culture Amp

多くの企業がエンゲージメントアンケートを実施しているにもかかわらず、フィードバックループを効果的に閉じることに苦労している。明確な責任者、フォローアッププラン、リアルタイムの可視性がない場合、アンケートの結果はダッシュボードに埋もれてしまうことが多い。これは従業員の信頼を損ない、フィードバックを変化の推進力ではなく、単なる形式的な手続きに変えてしまう。

Culture Ampはこの空白を埋めます。人事チームが高品質なフィードバックを収集し、開発・業績管理・目標設定のための組み込みツールを通じて行動に移すことを支援します。

その結果：従業員の感情を測定可能な進捗に変えるプラットフォームが誕生しました。

Culture Ampの主な機能

カスタマイズ可能なテンプレートで、科学的根拠に基づくエンゲージメントアンケート、オンボーディングアンケート、DEI（多様性、公平性、包摂性）アンケートを開始しましょう

パフォーマンス管理モジュールを通じて、マネージャー主導の1対1面談、目標の整合性、継続的なフィードバックを実現します。

体系化された360度フィードバックと個別化された行動プランで、開発目標を追跡します

Culture Ampのスキルコーチ・マイクロラーニングライブラリで厳選された学習コンテンツにアクセス

業界や人口統計を横断したエンゲージメントスコアをベンチマークし、強みとリスクを特定する

Culture Ampの制限事項

従来型BIツールと比較して、レポート作成のカスタマイズ性は限定的です

大規模企業では導入に時間がかかる場合があります

高度な学習提供のための組み込みLMSなし（統合が必要）

Culture Ampの価格設定

カスタム価格設定

カルチャー・アンプの評価とレビュー

G2 : 4.5/5.0 (1,510件以上のレビュー)

Capterra: 4.6/5.0 (150件以上のレビュー)

ユーザーが語るCulture Ampの評価

このCapterraレビューでは以下が共有されました：

私は、従業員エンゲージメント、目標設定、業績管理、組織文化の改善といった機能を包括的な開発領域に統合するというCulture Ampの理念を支持します。

私は、従業員エンゲージメント、目標設定、業績管理、組織文化の改善といった機能を包括的な開発領域に統合するというCulture Ampの理念を支持します。

👀 豆知識：従業員は水曜日に最も効果的に学びます。Udemyのプラットフォームデータによると、週の半ばにコース完了率が最も高くなります。プランと燃え尽きの間にある「精神的な最適点」であるためと考えられます。

7. Zavvy by Deel（AIを活用したチーム開発とパフォーマンス管理に最適）

via Zavvy

多くの人事プラットフォームは、管理者が育成を推進すると想定しています。DeelのZavvyは、彼らがそうしないことが多いことを理解しています。

遅延した業績評価、不明確なキャリアパス、省略された1対1面談など、人材育成における最大の障害は、関与不足の実行プロセスです。

DeelのZavvyは、組み込みAIが重労働を担うことでこれを解決します：キャリアパスの作成、評価サイクルの自動化、フィードバックループの促進、そして人事部門の継続的なフォローアップなしでのアンケート生成を実現します。

Zavvyは白紙状態の障壁を取り除き、Slackに直接連携することで、チームの成長を実践的に支援します。リアルタイムデータ、エンゲージメント分析、そして実際に機能する体系的な学習プログラムを提供します。システムが自動的に運用するためです。

注：その後、DeelのHRプラットフォーム「Engage」にブランド名を変更しています。

Deel提供のZavvyの主な機能

業績評価、360度フィードバック、リアルタイムの称賛を自動化

AI生成のキャリアパス、トレーニングモジュール、アンケートキャンペーンを作成

社内異動を追跡し、スキルベースの成長フレームワークを定義する

ピアツーピア学習とコンプライアンス追跡機能でパーソナライズされた学習パスを開始

有給休暇管理、称賛機能、組織図、紹介制度、アンケート調査にHR Slackプラグインを活用

Deel提供のZavvyのリミット

AI機能はコンテンツの関連性を確保するため、監視が必要な場合があります

複雑なマルチモジュール要件を持つチーム向けに、価格設定は迅速にスケールします

一部の高度な機能は、Deel CompensationやWorkforce Planningなどのアドオンによって制限されています

Deel提供のZavvy料金体系

Deel Engage: ユーザーあたり月額20ドル

Deel提供のZavvy 評価とレビュー

G2 : 4.8/5 (12,340件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5 (3,890件以上のレビュー)

DeelのZavvyについてユーザーが語る声

このG2レビューでは以下が共有されました：

Deelは問題解決に必要な情報とサポートを簡単に得られ、各ユースケースごとにユーザーからのフィードバックをリアルタイムで活用できます。

Deelは問題解決に必要な情報とサポートを簡単に得られ、各ユースケースごとにユーザーからのフィードバックをリアルタイムで活用できます。

8. TalentLMS（最小限のセットアップで迅速かつ拡張性の高いトレーニング展開に最適）

via TalentLMS

多くのLMSプラットフォームは強力ですが、実用性に欠けます。設定に数週間を要し、専門的なITサポートが必要で、管理者も学習者も急な学習曲線に直面します。迅速な対応が求められる人事・人材開発チームにとって、この複雑さは遅延を生み、従業員のオンボーディング、コンプライアンス研修、スキル開発を停滞させます。

TalentLMSは、導入初日から直感的に操作できるプラットフォームでこうした課題を解決します。技術的な専門知識がなくても、数分で魅力的なコースを作成・割り当て・開始できます。

AI搭載コンテンツツール、モバイルアクセス、強力な自動化機能により、小規模チームから大規模企業まで、あらゆる規模の組織をサポートする設計です。

TalentLMSの主な機能

ドラッグ＆ドロップコンテンツ、AI生成テスト、自動翻訳機能でコースを迅速に構築・公開

組み込みの自動化機能を活用し、ユーザーの役割・活動状況・スキルギャップに基づいてトレーニングを自動割り当て

iOSとAndroid向けのレスポンシブモバイルアプリで、移動中でもトレーニングを可能にします

カスタムレポート、フィルター、進捗ダッシュボードで学習者のパフォーマンスを監視

40以上の言語サポート、ブランド化されたサブドメイン（ブランチ）、SSO統合によりグローバルに拡張可能

TalentLMSの制限事項

Freeプラン

低価格プランではカスタムとブランディングの選択肢が制限されます

ライブチャットおよび電話サポートは上位プランでのみご利用いただけます

TalentLMSの価格

Core : 月額149ドル

成長 : 月額299ドル

プロ ：月額579ドル

企業：カスタム価格

TalentLMSの評価とレビュー

G2 : 4.6/5.0 (790件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (580件以上のレビュー)

TalentLMSに関するユーザーの声

このCapterraレビューで把握した内容：

ゼロからコースを作成でき、豊富なメディアツールでコンテンツをカスタムし、学習者の進捗を追跡し、テストを準備し、ルールや許可を設定できます。操作方法は慣れないものの、非常に使いやすいです。

ゼロからコースを作成でき、豊富なメディアツールでコンテンツをカスタムし、学習者の進捗を追跡し、テストを準備し、ルールや許可を設定できます。操作方法は慣れないものの、非常に使いやすいです。

9. Mesh AI（AI駆動型成長プランと継続的パフォーマンス向上に最適）

via Mesh AI

開発プランは、管理者がめったに参照しないスプレッドシートや人事システムに保存されていることが多い。

その結果、従業員育成目標は曖昧なままとなり、業績評価の会話は一貫性を欠き、キャリア成長は日常の仕事から切り離されたものと感じられるようになる。

Mesh AIは、従業員育成の中核にAIを組み込むことでこの課題に取り組みます。これにより、管理者はパーソナライズされた成長プランを共同で作成し、進捗を継続的に追跡し、日常的なフィードバックを長期的なキャリア目標に結びつけることが可能になります。

ナッジ機能、進捗確認、AI生成の提案により、Meshは人事チームが管理負担を増やさずに従業員育成を拡大するのを支援します。

Mesh AIの主な機能

現在の役割と将来の役割に沿ったパーソナライズされた成長プランを共同で作成する

従業員のキャリア志向に基づき、AIを活用して学習目標、プロジェクト、役割期待を提案します

継続的な業績評価、1対1面談、同僚からのフィードバックに育成に関する会話を組み込む

開発プランが継続的かつ適切に機能するよう、管理者にインテリジェントなナッジを生成します

チーム別、チームマネージャー別、機能別に分類されたダッシュボードを通じて、従業員の成長状況を可視化します

メッシュAIの制限事項

広範なHRISエコシステムとの統合面では、まだ発展途上段階にある

継続的パフォーマンス管理ワークフローに不慣れな管理者には、初期の指導が必要となる場合があります

キャリアパスのカスタマイズオプションは進化を続けています

Mesh /AIの価格

Foundations : ユーザーあたり月額4ドル

Growth : ユーザーあたり月額8ドル

エクセレンス: ユーザーあたり月額12ドル

Mesh AIの評価とレビュー

G2: 4.4/5.0 (350件以上のレビュー)

Capterra: レビュー数が不足しています

ユーザーが語るMesh AIの評価

このG2レビューでは以下の点が強調されました：

自己評価機能により自己分析が可能で、評価を依頼したい相手を指名できます。これにより評価プロセスが効率化され、同僚を公平に評価できます。

自己評価機能により自己分析が可能で、評価を依頼したい相手を指名できます。これにより評価プロセスが効率化され、同僚を公平に評価できます。

10. iSpring Learn（迅速なコース展開とモバイル対応の従業員研修に最適）

via iSpringLearn

多くのHRチームは、コンテンツ不足、導入サイクルの遅さ、または教育設計リソースの不足により、従業員育成プログラムを迅速に立ち上げることが困難です。

これにより、オンボーディングの遅延、一貫性のない研修体験、従業員の成長目標の追跡不足が生じます。

iSpring Learnは、組み込みのオーサリングツール「iSpring Suite」とシームレスに連携するプラグアンドプレイ型の学習管理システムでこの課題を解決します。

人事・人材開発チームは、PowerPoint資料をSCORM準拠コースに変換し、インタラクティブなクイズを作成し、数時間で研修コンテンツを展開できます。

iSpring Learnの主な機能

PowerPointからSCORMへの変換機能と組み込みテンプレートを活用し、トレーニングプログラムを迅速に開始

スキルチェックリストと実践的なメンターシップ追跡機能で、カスタム開発プランを作成

ネイティブモバイルアプリによるオフラインアクセスをサポートし、進捗状況をリアルタイムで同期

24時間365日の技術サポートで、途切れることのない従業員トレーニングの提供を実現

コンプライアンス研修、新入社員研修、ソフトスキルコンテンツを、既成テンプレートとロールプレイシミュレーションで提供

iSpring Learnの制限事項

オーサリング機能にはiSpring Suiteデスクトップツールが必要です

より企業向けのプラットフォームと比較して、連携機能にリミットがある

UIデザインは機能的ですが、現代のユーザーには時代遅れに感じられる可能性があります

iSpring Learn 価格

カスタム価格設定

iSpring Learnの評価とレビュー

G2 : 4.6/5.0 (130件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (180件以上のレビュー)

iSpring Learnに関するユーザーの声

このG2レビューでは次のように指摘されています：

優れたインターフェース、高品質なコース作成の豊富な機会、従業員の進捗状況を追跡しやすい点、スイートを購入して素晴らしい教材を作成できる点が素晴らしい。

優れたインターフェース、高品質なコース作成の豊富な機会、従業員の進捗状況を追跡しやすい点、スイートを購入して素晴らしい教材を作成できる点が素晴らしい。

👀 豆知識：たった6時間のトレーニングで脳は再配線されます。研究によると、新しいスキルを集中して6時間学習しただけで、脳スキャンに構造的な神経変化が確認されるのです。

11. LearnUpon（単一の自動化プラットフォームで複数の対象者層をトレーニングするのに最適）

via LearnUpOn

成長中の多くの企業は、隠れた課題に直面しています。社内研修、パートナー支援、顧客教育といった異なるシステムを個別に管理する必要性により、従業員育成の目標が阻害されがちです。

この断片化されたセットアップは人事チームの負担を過度に増大させている。

LearnUponは、直感的な単一プラットフォームにすべての研修ニーズを集約することでこの課題を解決します。新入社員の研修、パートナー教育、顧客向けアカデミー構築など、あらゆる研修を1か所で管理できます。

LearnUponの主な機能

LearnUponの制限事項

組み込みのコースライブラリは存在せず、コンテンツは別途作成または購入する必要があります

予算がリミットされている中小企業には、高額なプレミアム価格が合わない可能性があります

従業員400名以上の企業に最適

LearnUponの価格

カスタム価格設定

LearnUponの評価とレビュー

G2 : 4.6/5.0 (200件以上のレビュー)

Capterra: 4.8/5.0 (130件以上のレビュー)

LearnUponに関するユーザーの声

このCapterraレビューでは次のように指摘されています：

LearnUponは、従業員・クライアント・パートナー向けのオンボーディング、継続的開発、コンプライアンス教育のためのプラットフォームを提供してくれました。オンボーディング期間を数ヶ月から数週間に短縮できました。

LearnUponは、従業員・クライアント・パートナー向けのオンボーディング、継続的開発、コンプライアンス教育のためのプラットフォームを提供してくれました。オンボーディング期間を数ヶ月から数週間に短縮できました。

12. Rise 360 by Articulate（デザイン知識がなくても迅速かつ柔軟なコース作成に最適）

via Rise 360

多くのL&Dチームは、専任のデザイナーなしでは魅力的なモバイル対応トレーニングを作成するのに苦労しています。従来のオーサリングツールは複雑すぎる場合があり、外部委託では提供が遅れます。

その結果、現代の学習ニーズを満たせない、時代遅れで一貫性のない研修がしばしば生み出されます。

Articulate社のRise 360は、レスポンシブデザインを標準装備したシンプルなWebベースビルダーを提供することでこの課題を解決します。ブロックベースのインターフェースにより、技術的なスキルがなくてもインタラクティブでメディアリッチなコンテンツを簡単に構築できます。

さらに、AI機能による教材作成、クイズ生成、画像作成により、チームは洗練された研修コンテンツをより迅速かつ一貫性を持って構築できます。

Articulate社製 Rise 360 の主な機能

ArticulateのRise 360のリミット

高度なインタラクティブ性において、Storylineと比較して柔軟性が低い

利用可能なブロックを超える視覚的レイアウトの制御はリミットがある

Articulate 360のフルサブスクリプションが必要です

Articulate社製 Rise 360 の価格

Articulate 360 Standard : 1ユーザーあたり年間1,499ドル

Articulate 360 AI: 1ユーザーあたり年間1,749ドル

Articulate社製 Rise 360 の評価とレビュー

G2 : 4.7/5.0 (600件以上のレビュー)

Capterra: 4.7/5.0 (690件以上のレビュー)

ユーザーが語るArticulateのRise 360の評価

このG2レビューでは以下が機能：

最も気に入っている点は、その汎用性と使いやすさです。初心者でも経験豊富な教育設計者でも、Articulate 360の操作を学ぶのは直感的で簡単です。

最も気に入っている点は、その汎用性と使いやすさです。初心者でも経験豊富な教育設計者でも、Articulate 360の操作を学ぶのは直感的で簡単です。

13. Coursera for Business（エリート学術コンテンツによる企業規模のスキルアップに最適）

via Coursera for Business

多くの企業研修プログラムは、進化する業界基準に追いつくのに苦労しています。研修コンテンツが汎用的、時代遅れ、または実社会で必要なスキルと乖離していると感じられると、従業員はしばしば意欲を失います。

研修内容と実務の乖離は、特に大規模な展開において効果のリミットを形成します。

Coursera for Businessは、Google、スタンフォード大学、IBMなどの一流大学・企業による9,200以上のコースへのアクセスを提供することで、この課題に対応します。

あらゆるサイズのチーム向けに設計されており、企業が厳選された学習パス、指導付きプロジェクト、専門資格の提供を可能にします。

Coursera for Businessの主な機能

主要機関提供の9,200以上のコース、1,500以上のプロジェクト、150以上の認定資格へのアクセスを提供

AI搭載ツールと職種別アカデミーでカスタムされた学習パスを構築

主要なLMSプラットフォーム、SSO、HRISツールとの連携によりシームレスな導入を実現

AIを活用したコーチングとスキル評価で学習をパーソナライズ

習得したスキルとビジネス成果がリンクされているダッシュボードで進捗を追跡

多言語コンテンツとモバイルアクセスで学習をローカライズ

Coursera for Businessの制限事項

サードパーティ製コースコンテンツの編集・カスタム機能にリミットあり

社内LMSソリューションと比較して価格が高い

管理ダッシュボードは初回ユーザー向けにオンボーディングが必要となる場合があります

Coursera for Businessの料金体系

チーム : ユーザーあたり年間399ドル

企業：カスタム価格

Coursera for Businessの評価とレビュー

G2 : 4.5/5.0 (460件以上のレビュー)

Capterra: 4.5/5.0 (18件以上のレビュー)

Coursera for Businessに関するユーザーの声

このG2レビューでは以下が共有されました：

私が最も気に入っているのは、CourseBuilderを活用して高品質な研修パスを迅速にキュレーション、ブランディング、展開できる点です。CourseraのカタログはAIなどの新興分野におけるグローバルな専門知識を提供し、学習者のモチベーションと雇用可能性を高める公認のマイクロクレデンシャルを備えています。

私が最も気に入っているのは、CourseBuilderを活用して高品質な研修パスを迅速にキュレーション、ブランディング、展開できる点です。CourseraのカタログはAIなどの新興分野におけるグローバルな専門知識を提供し、学習者のモチベーションと雇用可能性を高める公認のマイクロクレデンシャルを備えています。

コピーしてカスタムできる従業員育成プランの例 1) 新入社員向け30/60/90日プラン 目標： 90日目までに自律的な業務遂行を実現する

スキル： 役割の基本、ツールの習熟度、ステークホルダー対応の基礎

アクション： 第1週：オンボーディングチェックリスト → 3件の通話を同行 → 30日目までに週1回の小規模成果物を出力

成功指標： 90日目までに3つの成果物を納品 + マネージャー評価スコアが「基準達成」以上 2) プロモーション準備プラン（IC → シニアIC） 目標： 次のレベルでの範囲と所有権を示す

スキル： プロジェクトリーダーシップ、優先順位付け、クロスチームでの影響力

アクション： 1つの部門横断プロジェクトを主導、四半期メトリクスを管理、1名のチームメイトをメンターとして指導

成功指標： プロジェクトの期日通りの納品 + 測定可能なメトリクスへの影響 + 同僚からのフィードバックによるリーダーシップの確証 3) 役割移行プラン（サポート → カスタマーサクセス） 目標： 受動的なサポートから能動的なアカウント所有権への移行

スキル： アカウントプランニング、更新リスク管理、ステークホルダーコミュニケーション

アクション： 製品認定を完了する、5アカウントを共同管理する、マネージャーと四半期ビジネスレビュー（QBR）を2回実施する

成功メトリクス：CSATの維持 + 更新リスクの早期検知 + 四半期業績レビューの品質に対する管理者の承認

成長は決して終わりません。ClickUpと共に。

学習に投資する企業は、生産性、定着率、エンゲージメントにおいて他社を上回ります。しかし課題はここにあります：大規模なパーソナライズド開発プログラムの構築は困難なのです。

目標はドキュメントに埋もれ、研修はばらばらで、フィードバックはスプレッドシートに埋もれてしまう。

そこがClickUpの真価が発揮される場面です。

ClickUpは、OKR設定や研修ライブラリ構築からダッシュボードでの進捗追跡、業績評価の自動化まで、開発目標と日常仕事を結びつけます。すべてが一箇所に集約。ツールの切り替えも、コンテキストの切り替えも不要。よりスマートな成長を実現します。

チームが活躍するために必要な仕組みとサポートを提供しませんか？