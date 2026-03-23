AIワークフロー向けClickUp PromptOpsテンプレート10選

完璧に機能するプロンプトを作成したのに、誰かがそれを再利用した途端にうまくいかなくなった経験はありませんか？

難しいのは、優れたプロンプトを作成することではありません。コンテキストが変化したり、バージョンがずれたり、モデルの挙動が変わったりしても、プロンプトが常に正しい状態を保つようにすることです。プロンプトは実験として始まりますが、チームにとっては、レビュー済みで再利用可能、かつ日常のワークフロー内で安全に導入できる「資産」として機能することが求められます。

そこで「PromptOps」テンプレートの登場です。これを使えば、プロンプトの作成、テスト、文書化、承認、そして継続的な改善を行うための、繰り返し使える構造が得られます。

このブログ記事では、コピー、カスタム、再利用が可能な、AIワークフロー向けのClickUp PromptOpsテンプレート10選をご紹介します。

PromptOpsテンプレートの概要

本ガイドで紹介するPromptOpsテンプレートの概要と、各テンプレートがプロンプトライフサイクルのどの部分を標準化するのに役立つかをご紹介します。

テンプレート ダウンロードリンク こんな場合に最適 主な機能 ClickUpによるプロジェクト管理用ChatGPTプロンプトテンプレート 無料テンプレートを入手する プロンプトを活用した反復的なプロジェクトワークフローの標準化 190種類以上のPM用プロンプト、プロジェクト成果物、リスク登録簿作成ツール ClickUpによる「プロダクトマネジメント用ChatGPTプロンプト」テンプレート 無料テンプレートを入手する 機能のコンテキストを活用したプロダクトプロンプトの構築 カテゴリ分けされたプロンプトライブラリ、リンクされたタスクやドキュメント、再利用可能なワークフロー ClickUpによるエンジニアリング向けChatGPTプロンプトテンプレート 無料テンプレートを入手する 開発ワークフローにおけるエンジニアリング用プロンプトの管理 200以上のプロンプト、使用状況追跡ダッシュボード、自動化ワークフロー ClickUpによる人事向けChatGPTプロンプトテンプレート 無料テンプレートを入手する 人事関連のプロンプトのセキュリティと管理 許可管理、オンボーディングワークフロー、面接用質問生成ツール ClickUpによるライティング用ChatGPTプロンプトテンプレート 無料テンプレートを入手する AIコンテンツにおけるブランドボイスの一貫性を維持する トーンガイドライン、共同編集、フォーマットに基づくプロンプトのグループ化 ClickUpによる「金融向けChatGPTプロンプト」テンプレート 無料テンプレートを入手する 承認プロセスによる財務プロンプトの管理 プロンプトのライフサイクルステータス、レポート作成ワークフロー、財務分析用プロンプト ClickUpによるGeminiプロンプトテンプレート 無料テンプレートを入手する Geminiのユースケース全体でプロンプトを標準化 部門別のプロンプトhub、バージョン追跡、モデル固有のプロンプト ClickUpによるブログ記事用AIプロンプト＆ガイドテンプレート 無料テンプレートを入手する エンドツーエンドのAIブログワークフローの実行 サブタスクベースのワークフロー、アウトライン編集型プロンプト、SEOサポート ClickUpによる標準業務手順書テンプレート 無料テンプレートを入手する プロンプトのガバナンスとワークフローの定義 SOPドキュメント、バージョン管理ルール、レビューおよび廃止プロセス ClickUpによる実装プレイブックテンプレート 無料テンプレートを入手する チーム全体へのPromptOpsの導入 導入状況の追跡、パイロットプラン、AI利用状況の監査

PromptOpsとは？

PromptOps（Prompt Operationsの略）とは、大規模言語モデル（LLM）で使用されるプロンプトのライフサイクルに、エンジニアリングおよび運用上の厳格な手法を適用する実践手法です。これは「プロンプトのためのDevOps」とも呼ばれ、プロンプトの作成、テスト、バージョン管理、デプロイ、監視といったプロセスに体系的なアプローチをもたらします。

PromptOpsには通常、以下の要素が含まれます：

プロンプトのバージョン管理と変更履歴の追跡

サンプル入力に対するテストと評価

プロンプトのバリエーションを比較する

デプロイとロールバック

本番環境での出力結果の監視

ガバナンス、承認、およびコンプライアンス文書

✨ おまけ：PromptOpsワークフローの概要はこちら 👇 作成： 開発環境で新しいプロンプトを作成するか、既存のプロンプトを更新します プロンプトエンジニアが 開発環境で新しいプロンプトを作成するか、既存のプロンプトを更新します

バージョン管理とレビュー： プロンプトは プロンプトは バージョン管理システム に保存され、チームメンバーによるレビューを経て、トレーサビリティを確保するために文書化されます。

テストと評価： リリース前に、応答の品質、一貫性、安全性、コストを自動化で評価します

リリース： デプロイワークフローにより、承認されたプロンプトがステージング環境または本番環境にプッシュされます

モニタリング： チームは出力の品質、信頼性、使用状況を追跡し、問題を早期に発見します

改善： 評価結果、ユーザーからのフィードバック、および本番環境でのパフォーマンスから得られた知見を基に、次回の改善を進めます

AIワークフロー向けClickUp PromptOpsテンプレート10選

プロンプトを別のスプレッドシートや専用ツールで管理していると、チームは常にタブを切り替えなければなりません。この手間は集中力を妨げ、最終的にはプロンプトライブラリの使用が完全に止まってしまうことにつながります。

ClickUpを使えば、作業が行われているまさにその場所でプロンプトを管理できます。ワークスペースから直接プロンプトを実行し、プラットフォームを離れることなく自然言語をアクティブなワークフローに変換します。テンプレートが日々のタスクやAIワークフローに組み込まれているため、チームはシームレスにAIを導入できます。

それでは、AIワークフローの標準化に役立つ最高のテンプレートを見ていきましょう。👇

1. ClickUpによる「プロジェクト管理用ChatGPTプロンプト」テンプレート

プロジェクトマネージャーは、毎週同じ進捗報告、概要説明、ミーティングの要約をいちから作り直す必要はありません。しかし、有用なプロンプトがランダムに保存されているメモや誰かのブラウザのブックマークに保存されていると、チームは仕事を標準化できず、結局は同じ仕事を繰り返すことになってしまいます。

ClickUpの「プロジェクト管理用ChatGPTプロンプトテンプレート」は、プロジェクトチームにClickUp Docs内で共有できるプロンプトライブラリを提供します。これにより、繰り返し行われるプロジェクト作業で役立つプロンプトが、タブやツールの間で散逸することなく、文書化され、再利用可能で、業務のフローの中で簡単にアクセスできるようになります。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 反復可能なAI支援ワークフローを構築するプロジェクトマネージャーやPMOリーダー。

テンプレートがClickUpでのプロジェクト計画ワークフローをどのように効率化するか、ご覧になりませんか？その手順を解説したガイドをご用意しています：

2. ClickUpによるプロダクトマネジメント向けChatGPTプロンプトテンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「ChatGPT Prompts for Product Management」テンプレートを使って、機能のコンテキストに紐づいた再利用可能なプロダクト用プロンプトを作成しましょう

プロダクトマネジメントのプロンプトは、ユーザーペルソナ、ビジネス目標、技術的な制約など、全体像を反映している場合に最も効果を発揮します。こうした文脈が欠けていると、たとえ強力なプロンプトであっても、汎用的すぎて実用性に欠ける出力が生成されてしまう可能性があります。

ClickUpの「プロダクトマネジメント向けChatGPTプロンプトテンプレート」は、チームがプロンプトを一箇所に整理できるようにし、再利用や改良、実際のプロダクト仕事への適用を容易にします。

特定の機能、エピック、またはイニシアチブについて、テンプレートを関連するClickUpタスクやサポートドキュメントに連携させることができます。これにより、チームは定期的なプロダクトタスクにAIを活用する際、関連するプロジェクトのコンテキストに簡単にアクセスできる一元的な作業拠点を利用できるようになります。

このテンプレートがおすすめな理由：

プロンプトを一元管理： 130以上のプロダクトマネジメント用プロンプトを、メモやチャット、タブに散らばらせるのではなく、1つのClickUpドキュメントにまとめて管理しましょう

プロンプトを素早く見つける： プロンプトを製品のユースケースごとにグループ化することで、チームはデザイン、プラン、調査、ドキュメント作成用のプロンプトにすぐにアクセスできます

AIワークフローの標準化： 一回限りのプロンプト作成を、チームが繰り返し利用し、時間をかけて改良・改善できるシステムに変えましょう

✅ こんな方に最適： PRD、リサーチ、リリースプラン、機能ドキュメント作成のために再利用可能なAIワークフローを構築するプロダクトマネージャーやプロダクトオペレーション（Product Ops）のスペシャリスト。

3. ClickUpによるエンジニアリング向けChatGPTプロンプトテンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「ChatGPT Prompts for Engineering」テンプレートを活用して、デバッグやドキュメント作成に再利用可能なエンジニアリング用プロンプトを収集しましょう。

優れたエンジニアリング用プロンプトは、デバッグにかかる時間を短縮し、ドキュメント作成を迅速化し、開発者が反復的な技術仕事を効率的に進めるのに役立ちます。

ClickUpの「エンジニアリング向けChatGPTプロンプトテンプレート」は、あらゆるエンジニアリングのユースケースごとに整理された200以上のプロンプトを収録したリポジトリをチームに提供します。チームが「何が有効だったか」を個別に記憶しておく必要はなく、コーディングやバグ報告、その他のワークフロー向けのプロンプトを収集・再利用・改善するための共有システムを利用できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✨ ボーナス： エンジニアリング用のプロンプトが実際の修正案につながった場合は、すぐにClickUp Codegenに引き継いでください。@codegen をメンションするか（またはタスクにCodegenを割り当てる）、コンテキストを活用してコードを生成したり、質問に答えたり、さらにはプルリクエストを作成したりできます。 ClickUp Codegenを使って、実績のあるエンジニアリング用プロンプトをコードやプルリクエストに変換しましょう

4. ClickUpによる人事向けChatGPTプロンプトテンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「ChatGPT Prompts for HR」テンプレートで、機密性の高い人事関連のプロンプトを保護し、アクセス権のリミットを設定しましょう。

人事ワークフローには、極めて機密性の高い個人情報が含まれており、個人のAIアカウントに貼り付けるべきではありません。

ClickUpの「ChatGPTプロンプト for HR」テンプレートで、この機密データをセキュリティを確保して保護しましょう。

さらに、ClickUpの許可設定を活用して閲覧や編集のアクセス権を制限することで、ワークスペース内の機密性の高いプロンプトを安全に保護できます。これにより、人事チームは従業員のプライバシーを損なうことなく、AIオペレーションの機能を最大限に活用できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

✅ こんな方に最適： 反復的で機密性の高いAI支援ワークフローを扱う人事マネージャー、ピープル・オプス（People Ops）スペシャリスト、および社内タレントチーム。

5. ClickUpによるライティング用ChatGPTプロンプトテンプレート

コンテンツ作成用の汎用AIプロンプトは、ブランドの独自のトーンを完全に欠いた、ありきたりで機械的な文章を生成してしまいます。

ClickUpの「ChatGPTライティング用プロンプトテンプレート」に、ブランドのトーンガイドラインと対応するプロンプトを一緒に保存しましょう。そして最大のメリットは？それらをリアルタイムで共同編集できることです。つまり、すべてのライターやエディターが同時にトーンの記述や例文を更新できます。編集内容はリアルタイムで反映されるため、チームは常に最新のプロンプトバージョンに基づいて作業できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

ブログアウトライン生成ツール： ターゲットキーワードと対象読者を指定するだけで、ClickUp Brainが具体的な切り口を含むアウトラインを提案します。

フォーマット別にプロンプトを整理： ブログ、伝記、書籍、論説文などの執筆用プロンプトを、検索可能な1つのドキュメントにまとめて管理しましょう

プロンプトを共同で改善： ClickUp ドキュメントを使用して、トーンの指針、例、プロンプトの文言をリアルタイムで共同編集し、更新しましょう

✅ こんな方に最適： ブランドに沿ったコンテンツ作成のためのAIワークフローを構築する、コンテンツ責任者、ブランドチーム、編集マネージャー。

💡 プロのヒント：ClickUp AIコマンドバーを使って、ライターが必要とする正確なコンテキスト（最新のブランドボイスWiki、承認済みの「ライティングプロンプト」ドキュメント、リンクされているキャンペーンタスクなど）を呼び出しましょう。ClickUpでは、Cmd + K / Ctrl + Kで起動できます。デスクトップアプリでは、Cmd + J / Ctrl + Jを使って、パソコンのどこからでもAIを検索・質問することも可能です。 ClickUp AIコマンドバーで、承認済みのライティングコンテキストを素早く取得しましょう

6. ClickUpによる「金融向けChatGPTプロンプト」テンプレート

無料テンプレートを入手する ClickUpの「ChatGPT Prompts for Finance」テンプレートを使って、承認フェーズを経て審査済みの財務用プロンプトを追跡しましょう

チームが予算メモ、差異分析、またはレポート作成にAIを活用する場合、課題は、レビュー済みのプロンプト、最新バージョン、および安全に再利用できるオプションを特定することに集約されます。

ClickUpの「ChatGPT Prompts for Finance」テンプレートを使えば、ドキュメントの枠組みの中でプロンプトライブラリを管理できます。ユースケースごとに財務関連のプロンプトをグループ化し、時間をかけて改良を重ねることで、再現性の高いAI仕事のための、より管理されたシステムを構築できます。

ClickUpのカスタムステータスと組み合わせて、プロンプトを「下書き」「審査中」「承認済み」「廃止」などのフェーズに移行させましょう。

このテンプレートがおすすめな理由：

🎥 今日のAIは、財務チームの会計業務のあり方を根本から変えつつあります。予測分析から監査に至るまで、あらゆる場面で活用され、正確性を保ちながらワークフローをよりスムーズに実行できるようになっています。実際の活用例をご覧になりたいですか？こちらのビデオをご覧ください：

7. ClickUpのGeminiプロンプトテンプレート

まったく同じプロンプトに対しても、AIモデルによって反応が異なるため、ChatGPTで効果的なプロンプトでも、GoogleのGeminiでは全く機能しない可能性があります。

そこで役立つのが、ClickUpの「Gemini Promptsテンプレート」です。これは、クリック可能なサブページ（戦略・計画、マーケティング・営業、人事、法務、技術など）として構成された、カテゴリ別プロンプトhubです。これにより、チームは機能別にプロンプトを閲覧、再利用、改良することができます。プロンプトの共有を別プロジェクト化することなく、部門間でGeminiの活用方法を標準化したいチームに最適です。

このテンプレートがおすすめな理由：

スプレッドシート分析ツール： スクリーンショットやファイルをアップロードするだけで、傾向や異常値に関する平易な要約を取得できます

プロンプトを常に最新の状態に保つ： 1つのドキュメントで文言、例、ガイドラインを更新し、バージョン履歴を活用して経時的な変更を追跡しましょう

部門別閲覧： プロンプトは「財務」、「運用」、「カスタマーサービス」などの専用サブページに整理されており、ワンクリックで「適切なプロンプト」を素早く見つけることができます。

✅ こんな方に最適： 複数の機能にわたりGeminiの利用ガイドラインを展開する運用責任者やエンパワーメントチーム。

📚 ボーナス：独自のデータでGeminiをトレーニングする方法

8. ClickUpによるブログ記事用AIプロンプト＆ガイドテンプレート

コンテンツチームは、ブログ記事のリサーチ、下書き、編集の各段階を、一貫性のある単一のAIワークフローに統合することに苦労することがよくあります。

ClickUpの「ブログ記事用AIプロンプト＆ガイドテンプレート」を使えば、このプロセス全体を標準化できます。ライターが新しい記事の作成を開始すると、テンプレートを適用することで、アウトライン作成、下書き、編集に必要なClickUpのサブタスクが自動的に生成されます。

サブタスクを使用すると、階層構造にさらなる整理のレベルが加わり、大規模なコンテンツを管理しやすいステップに分解し、各ステップに正確なプロンプトがリンクされている状態になります。

このテンプレートがおすすめな理由：

トピッククラスター生成ツール： シードキーワードを入力すると、関連記事のアイデアをまとめたクラスターマップが表示されます

セクション作成者： アウトラインのヘッダーとターゲット文字数を追加すると、指定されたトーンに沿った下書きが生成されます

内部リンク提案ツール： 既存のコンテンツライブラリを説明して、文脈に即したリンクの提案を受け取りましょう

✅ こんな方に最適： ブログ記事の起草、編集、SEOチェックをAIで支援する、繰り返し利用可能なワークフローを求めているコンテンツ責任者やブログ管理者。

💡 プロのヒント： ブログの各サブタスク（アウトライン → 下書き → 編集）内でClickUp Brainを使用すれば、すべてのステップで一貫性を保てます。Brain はワークスペース内のコンテキストを活用して文章の下書きや推敲を行えるため、毎回指示を貼り付ける手間が省けます。 ClickUp Brainでコピーを作成・改善しましょう 下書きの途中で方向性が変わった場合は、記事全体を作り直すのではなく、Brainにその部分（イントロ、特定のH2見出し、FAQなど）のみを更新するよう依頼してください。さらに便利なのは、準備が整った後、Brainにその記事をパブリッシャーに割り当ててもらうことです。 1つのワークフローで全てを実行！

9. ClickUpによる標準業務手順書テンプレート

誰かがプロンプトを微調整し、評価を省略してそのままリリースしてしまう――そして2週間後、なぜ品質が低下したのか、どのバージョンが本番環境にデプロイされたのか、誰も説明できなくなってしまう。

ClickUpの「標準業務手順書（SOP）テンプレート」は、プロンプトを本番環境のアセットのように運用するチーム向けのドキュメントベースのプレイブックです。ここでは、プロンプトのワークフロー（ルール案、レビューゲート、評価ステップ、展開チェック、モニタリング）を確立し、システムの進化に合わせて常に最新の状態に保つことができます。

ネスト構造のSOP wikiとして構築しましょう。ワークフローごとに1ページ（新規プロンプト、プロンプト編集、プロンプトのロールバック）を用意し、さらにトーン、安全性、フォーマット、テストの期待値などの基準に関するサブページを追加します。

このテンプレートがおすすめな理由：

審査基準： 出力の品質とフォーマットの一貫性に基づき、プロンプトが承認される条件を明確にする

バージョン管理のルール： 新しいバージョンを作成すべき場合と、既存のプロンプトをその場で編集すべき場合について、明確なルールを定めます。

廃止プロセス： 良好な結果が得られなくなった古いプロンプトを特定し、削除するための具体的なステップを解説します。

✅ こんな方に最適： プロンプトの変更、レビュー、評価を標準化したいプロンプトエンジニアやAIチーム。

10. ClickUpによる「実装プレイブック」テンプレート

組織全体で新しいAI戦略を展開する際、経営陣が実際の導入率の可視性がないことが原因で失敗することがよくあります。ClickUpの「Implementation Playbookテンプレート」を活用して、プロンプトライブラリと導入プレイブックの展開状況を追跡しましょう。

さらに、ClickUpダッシュボードと組み合わせることで、ワークスペースのデータを視覚的に把握することも可能です。これは、追加されたプロンプトの数、週間の利用率、積極的に参加している部門などを監視する際に非常に効果的です。これにより、PromptOps戦略が単に放置されることなく、確実にビジネス価値を生み出していることを確認できます。

このテンプレートがおすすめな理由：

AI利用状況の監査： 現在誰がどのAIツールを使用しているか、またプロンプトがどこに保存されているかを一覧化します

パイロットプラン： 1つの部門を選択し、初期ライブラリを構築し、明確な成功メトリクスを定義します

導入状況の追跡： 追加されたプロンプト数と平均出力品質評価を測定し、システムが実際に機能していることを確認しましょう

✅ こんな方に最適： PromptOpsを導入し、部門横断的な導入状況を追跡するAIプログラムマネージャー。

ClickUpで再現性のあるPromptOpsシステムを構築する

AI導入における最大の障壁は、常に運用上の混乱です。プロンプトはランダムなドキュメントに散在し、承認はチャットで行われ、コンテキストはばらばらで、どのバージョンを再利用しても安全か誰も確信が持てません。

PromptOpsテンプレートは構造上の課題を解決します。そしてClickUpは、その構造を維持するのに役立ちます。

プロンプトライブラリ、ガバナンス手順、そしてそれらによって支えられる業務が単一の統合ワークスペースに集約されれば、プロンプトの維持管理、信頼性の確保、チーム間での拡張が容易になります。そして、今すぐこれを運用化できるチームは、モデルの性能が向上し続けるにつれて、その優位性をさらに拡大していくことになるでしょう。

準備はいいですか？ClickUpを今すぐ無料で始めましょう。✅

よくある質問

プロンプトテンプレートとは、特定のタスク向けに設計された、再利用可能な「空欄を埋める形式」の構造のことです。一方、プロンプトエンジニアリングとは、効果的なプロンプトを一から作成する、より広範なスキルを指します。プロンプトエンジニアリングを「技術的な職人技」と捉え、プロンプトテンプレートを「チーム内の誰もが簡単に使える完成品」と考えてください。

プロンプトテンプレートは、個人のメモに散らばらせるのではなく、チーム全体が日常の仕事ですでに利用している共有可能な検索可能な場所に保存しましょう。各テンプレートに部署やユースケースのメタデータタグを付与することで、チームメンバーは数秒で適切な手順を絞り込み、見つけることができます。

プロンプトテンプレートの基本構造はモデル間で共通していますが、各モデルが指示を解釈する方法は異なるため、最終的な出力結果は異なります。使用するすべてのモデルで各テンプレートをテストし、その特定のタスクにおいてどのテンプレートが最も優れたパフォーマンスを発揮するかをメモしてください。