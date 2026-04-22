2026年版：Olovka AIの代替ツール10選

しかし、AIが当たり前になるにつれ、品質に対する基準も高まっています。もはや、手っ取り早く下書きを作成するだけでは不十分です。現在では、正確な引用が行われ、アイデアがうまく接続された仕事を生み出すことが求められています。

Olovka AIは、手っ取り早くエッセイを作成するための人気ツールです。しかし、学術的な深みが求められる仕事となると、その限界が露呈することがよくあります。研究者や学生にとって、汎用的な「エッセイボット」はリスクになり得ます。ニュアンスを見逃したり、出典が確認できない情報から引用したりすることは避けたいものです。

本ガイドでは、2026年度の学校年度に向けた、Olovka AIの最適な代替ツールを紹介します。

Olovka AIの代替ツールを一目で確認

ここでは、Olovka AIの主要な代替ツールを、対象ユーザー、主な機能、価格設定の観点から簡単に比較します。

ツール おすすめ 主な機能 価格* ClickUp タスク、ドキュメント、締め切りと接続したAIライティング ClickUp Brain、Brain MAX、Docs、AI Notetaker、Super Agents、自動化、Clip、メモ帳、リマインダー Free Forever；企業向けカスタム対応 Notion AI メモやリサーチのための柔軟なナレッジベース内でのAIライティング ワークスペース全体でのQ&A、インラインでの書き換え・要約、データベースの自動入力 Freeプランあり。有料プランは月額12ドルから The Good AI 迅速なアウトライン作成と引用機能を備えた、体系的な学術論文生成 エッセイのアウトラインから下書きへのフロー、学術的なトーン、引用フォーマット Freeプランあり。有料プランは月額5ドルから EduWriter AI 引用が多い学術論文向け、盗用サポート付き 多スタイルの自動引用、盗用検出、フォーマットされた論文のエクスポート Freeプランあり。有料プランは月額19ドルから Samwell.ai 出典情報を付記した、研究に基づいた学術論文作成 学術文献検索、ガイド付きエッセイ作成ワークフロー、引用スタイル切替機能 Freeプランあり。有料プランは月額15.32ドルから。 Writeless 最小限の入力で、長文エッセイの下書きを素早く作成 長文の下書き、トピックの提案、執筆難易度の調整 Freeプランあり。有料プランは月額24.99ドルから MyEssayWriter AI エッセイのアウトライン作成や長文の下書き作成、基本的な推敲機能 アウトライン作成ツール、長文生成、修正提案 月額7.99ドルからの有料プラン QuillBot AI 言い換え、文法修正、素早い書き直し 言い換えモード、文法チェッカー、要約機能、引用生成機能 Freeプランあり。有料プランは月額4.17ドルから EssayFlow AI 検出・引用ツール付きで、人間のような学術論文を作成 AI検出チェック、引用サポート、盗用チェックツール、多言語ライティング 月額27.98ドルからの有料プラン Grammarly アプリをまたいだリアルタイムの文法・トーン修正 ブラウザとアプリの連携、トーンの検出、文章の明瞭さを高める提案 Freeプランあり。有料プランは月額30ドルから

ClickUpでのソフトウェアレビュー方法 当社の編集チームは、透明性が高く、調査に基づいたベンダー中立のプロセスを採用しているため、当社の推奨事項は製品の真の価値に基づいているとご信頼いただけます。 ClickUpでのソフトウェアレビュー方法について、詳しくご紹介します。

Olovka AIの代替ツールを選ぶ理由

Olovka AIは、学術論文やエッセイの執筆向けに開発されたAIライティングアシスタントです。構成の整ったエッセイの作成や引用処理に優れています。しかし、執筆タスクが教室の枠を超えた場合、どうすればよいのでしょうか？

多くのチームは、クライアントへの電子メールやプロジェクト報告書から、社内文書やマーケティング用コピーに至るまで、日々多岐にわたるライティングタスクをこなしています。こうしたタスクに単機能のエッセイ作成ツールを使用すると、作業の効率が低下してしまいます。

AIライティングツールと実際のワークスペースの間を頻繁に切り替える必要性は、コンテキストの断片化を招きます。また、チームはより良い選択肢を探すよう迫られます。実際、こうした断片化のため、業務用アプリケーションに完全に満足している従業員はわずか23%に留まっています。

チームがOlovka AIの代替ツールを探す主な理由は以下の通りです：

👀 このビデオでは、ニーズに合った最適なAIライティングツールを絞り込み、見つけるための役立つヒントをご紹介します！

おすすめのOlovka AI代替ツール

以下の各ツールは、より高度なカスタマイズ機能、強力なリサーチ連携、あるいは幅広いライティングタスクへのサポートなど、それぞれ異なる強みを持っています。

まずは最高のツールから：

1. ClickUp（ワークフロー全体にAIライティング機能を組み込むのに最適）

ぜひお試しください ClickUp Brainで、お好みのトーンやスタイルでエッセイを作成しましょう

Olovka AIは、学生がエッセイをより早く執筆できるよう設計されています。しかし、仕事が単なる下書きの段階を超えると、AIライティングツールだけでは不十分になります。メモ、リサーチ、執筆内容、そして締め切りをすべて接続できる環境が必要になるのです。

そこで、世界初の統合型AIワークスペース であるClickUpが他をリードしています。

まずは、最も文脈を理解するAIである「ClickUp Brain」から。長年の課題であった「幻覚」や「仕事の断絶」といった問題を解決します。

ClickUp Brainで、あらゆる文章に含まれるAIによる不自然な表現を特定し、修正しましょう

次のような用途にご利用いただけます：

オリジナルのコンテンツを作成する

セクションを書き換える

明瞭さを向上させる

難解な資料を要約する

テキストを翻訳

その他にも盛りだくさん

Brainは、ClickUp Docsやその他のテキストフィールド内で直接、プロンプトから文章を生成することも可能です。また、Docs内で選択したテキストに対しても機能します。つまり、段落の調子が悪いと感じた場合でも、すべてを別のツールにコピーし直すことなく、その場で修正することができます。

ドキュメント内のClickUp Brainでコンテンツを磨き続けましょう

さらに、ClickUp Docsを使えば、共同編集機能を使って論文や授業のメモ、学習資料の下書きを作成・保存できます。完了後は、見出し、ハイライト、引用文、コードブロック、ボタン、区切り線などを用いて、自由にフォーマットを整えることができます。

Docsは埋め込み機能やリアルタイム共同編集をサポートしているため、個人での執筆、共有メモ、プロジェクトベースの課題作成を柔軟に使い分けることができます。

ClickUp Docsで、柔軟なフォーマットを使って論文や学習メモを下書きしましょう

ドキュメントやその他のテキストエリアで、/AI スラッシュコマンドを使用すると、作業中のその場でAIライティングのサポートを利用できます。作業のフローを中断することなく、アイデア出し、下書き作成、書き直しを行うのに役立ちます。

講義やライブ授業において、ClickUp AI Notetakerは、多くのAIライティングツールが対応できない部分を補います。Zoom、Microsoft Teams、Google Meetでのミーティングに自動的に参加し、記録することができます。

その後、ClickUpが概要、主なポイント、次のステップ、主要トピック、参加者リスト、および完全な議事録を提供します。これらはすべて、あなたがタグ付けされたドキュメントにまとめられます。

これらはすべてドキュメントハブに保存され、後でAIに質問することも可能です。長い講義をもう一度見直したり、タイムスタンプを探し回ったりする必要はもうありません。

ClickUpのAIノートテイカーを使えば、ミーティングの録画、文字起こし、アクションアイテムを受信トレイで受け取れます

ClickUpのスーパーエージェントは、さらに一歩先を行く機能を提供します。これらは、ワークスペースのコンテキストを活用して主要な業務を処理するよう設定可能な自律型エージェントです。タスクの処理、優先度の更新、コンテンツの作成、ワークフローの管理を自動的に行いながら、最終的な決定権はあなたにあります。

例えば、次のようなツールが利用できます：

ClickUpの主な機能

ClickUpのメリットとデメリット

メリット：

デメリット：

機能の多さゆえに、オールインワンプラットフォームを初めて利用するユーザーにとっては、習得に時間がかかる場合があります

高度なAI機能を最大限に活用するには、ドキュメントをじっくりと確認することをお勧めします。

ClickUpの料金プラン

ClickUpの評価とレビュー

G2: 4.7/5（11,000件以上のレビュー）

Capterra：4.6/5（4,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはClickUpについてどう言っているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

ClickUpのおかげで、学生としてのワークスペース管理が格段に整理整頓されるようになりました。また、他の趣味に関する日々のリマインダーも設定できます。さらに、テンプレートを使った詳細なカスタマイズが可能で、自分だけのスペースを作り上げることができます。

ClickUpのおかげで、学生としてのワークスペース管理が格段に整理整頓されるようになりました。また、他の趣味に関する日々のリマインダーも設定できます。さらに、テンプレートを使った詳細なカスタマイズが可能で、自分だけのスペースを作り上げることができます。

2. Notion AI（柔軟なナレッジベース内でのAIライティングに最適）

viaNotion

Notion AIは、Notionのワークスペースに直接組み込まれたアシスタントです。大量のメモ、PDF、講義の書き起こしなどを一つの場所に保存している学生や研究者にとって便利です。スタンドアロンのチャットツールとは異なり、プライベートページ内の特定のデータを活用して、質問に答えたり、ファイルを整理したりします。

このツールは「ワークスペース全体」を対象とした検索ロジックを採用しています。例えば、1学期分のメモの中に埋もれている特定の理論を探してほしいとAIに依頼したとしましょう。アシスタントはデータベース全体をスキャンし、出典がリンクされている形で正確な回答を抽出します。

また、まとまりのない箇条書きのリストを、構造化されたテーブルに変換することも可能です。さらに、ページのコンテンツに基づいて「日付」や「主要概念」などのデータが自動的に入力される機能も備えています。

Notion AIの主な機能

ワークスペース全体を対象としたコンテキストQ&A： Notion AIに質問すると、ワークスペース全体を検索して回答を提供します

コンテンツをその場で作成・改善： ドキュメント内の任意のテキストをハイライトし、AIに書き換え、拡張、または要約するを直接依頼できます

データベースプロパティの自動入力： Notion AIはページのコンテンツに基づいてデータベースのフィールドを自動的に入力できるため、手動でのデータ入力の負担を軽減します

Notion AIのメリットとデメリット

メリット：

柔軟なワークスペース構造により、ほぼあらゆるユースケースに対応可能です

AIがワークスペースの状況を把握し、より適切な提案を行います

豊富なテンプレートギャラリーで、すぐに使い始められます

デメリット：

AI機能を利用するには、Notionの基本プランに加えて追加のサブスクリプションが必要です

作業スペースが非常に大きい場合、パフォーマンスが低下する可能性があります

Notion AIの料金

無料 ：（Notion AIの期間限定試用版）

さらに ：ユーザーあたり月額12ドル（Notion AIの期間限定試用版）

Businessプラン ：ユーザーあたり月額24ドル

企業：カスタム価格

Notion AIの評価とレビュー

G2: 4.7/5（11,000件以上のレビュー）

Capterra：4.8/5（2,000件以上のレビュー）

Notion AIについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

ブロックシステムや、単純なメモを複雑なリレーショナルデータベースに変換できる機能が気に入っています。AIを活用したスレッド要約、Slackハドル、ワークフロービルダー、そして新しいリストやCanva機能も素晴らしいと思います。

ブロックシステムや、単純なメモを複雑なリレーショナルデータベースに変換できる機能が気に入っています。AIを活用したスレッド要約、Slackハドル、ワークフロービルダー、そして新しいリストやCanva機能も素晴らしいと思います。

3. The Good AI（構造化された学術エッセイの作成に最適）

viaThe Good AI

The Good AIは、学生のエッセイ作成に特化したライティングアシスタントです。「白紙のページ」に悩む人々をサポートします。

このツールを使えば、数分で参考文献が完備された下書きを作成できます。一般的なチャットボットとは異なり、最初のプロンプトから学術的な口調と適切な引用形式を維持します。

エッセイのプロンプトを入力し、希望する文章の長さを選択してください。AIが導入部、本文、結論を含む完全なアウトラインを作成します。

下書きができたら、任意の文をハイライトするだけで、AIが次の部分を自動生成します。また、内蔵ツールを使って文法の修正やAIによる生成のチェックを行うことも可能です。これにより、提出前に文章を磨き上げることができます。

The Good AIの主な機能

構成の整ったエッセイ： 選択したトピックについて、導入部、本文、結論を含む完了したエッセイを生成します

多様なエッセイ形式をサポート： 論説文、説明文、描写文、物語文など、必要に応じて生成可能です

自動引用： このツールは、APA、MLA、シカゴフォーマットなどの引用フォーマットに対応しています

The Good AIのメリットとデメリット

メリット：

構造化されたエッセイを素早く生成し、下書き作成の時間を節約します

引用サポートにより、学術的なフォーマット要件を満たすことができます

シンプルなインターフェースで、習得に手間がかかりません

デメリット：

学術論文の執筆にリミットがあり、プロ向けのライティングには適していません

生成されたコンテンツは、あなたの独自の文体に合わせるために大幅な編集が必要になる場合があります

チームでの執筆プロジェクト向けのコラボレーション機能はありません

The Good AIの価格設定

Free

プレミアム：月額5ドル

The Good AIの評価とレビュー

G2 ：レビュー数が不足しています

Capterra：レビューが不足しています

4. EduWriter AI（引用が多い学術論文に最適）

EduWriter AIは、締め切りに追われる学生や研究者向けのAIアシスタントです。20秒以内に、フォーマットが完全に整った学術論文を作成します。

一般的なAIとは異なり、このツールは学校のルールに合わせて設計されています。エッセイの採点機能や、APA第7版スタイルに準拠した引用を作成するツールが搭載されています。

まずはトピックを入力してください。次に、高校レベルから博士課程レベルまで、希望のレベルを選択します。ツールが、導入部、論旨、結論の要約を含む、分かりやすい下書きを作成します。

このコンテンツはWordファイルとしてダウンロードできます。タイトルページ、参考文献リスト、適切なスペースがすでに設定されています。さらに、使用されたすべての出典がテキスト内にリンクされています。

EduWriter AIの主な機能

複数のフォーマットでの自動引用： APA、MLA、シカゴ、ハーバードなどのフォーマットで引用文献を生成

組み込みの盗用検出機能： 提出前にコンテンツの独自性を確認

研究情報の統合： AIが学術情報源から関連情報を抽出し、あなたの主張をサポートします

EduWriter AIのメリットとデメリット

メリット：

充実した引用サポートにより、手作業によるフォーマット設定の仕事が軽減されます

提出前に盗作チェックを行えば、安心感が得られます

リサーチ機能の統合により、サポートとなる証拠を素早く見つけることができます

デメリット：

学術的なライティングに特化しており、他の種類のコンテンツには適していません

トピックの複雑さによって、生成されるコンテンツの質は異なる場合があります

文章のスタイルやトーンを調整することはできません

EduWriter AIの料金

Free

プレミアム：月額19ドル

EduWriter AIの評価とレビュー

G2 ：レビュー数が不足しています

Capterra：レビューが不足しています

EduWriter AIについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Capterraのユーザーは次のように述べています：

EduWriter.ai を使った全体的な体験は良好でした。使いやすく、時間を大幅に節約でき、構成の整った学術的なコンテンツを生成してくれます。時折編集が必要になることはありますが、生産性を高め、ほとんどのライティングニーズを効果的に満たしてくれる信頼できるツールです。

EduWriter.ai を使った全体的な体験は良好でした。使いやすく、時間を大幅に節約でき、構成の整った学術的なコンテンツを生成してくれます。時折編集が必要になることはありますが、生産性を高め、ほとんどのライティングニーズを効果的に満たしてくれる信頼できるツールです。

5. Samwell.ai（研究に基づいた学術的な執筆に最適）

研究論文の信頼できる情報源を見つけるには、手作業での検索に何時間もかかることがあります。これは非効率的すぎる上、証拠に基づいた説得力のある論拠を構築することも困難にしてしまいます。

Samwell.aiは、こうした作業を支援するAIリサーチアシスタントです。執筆内容に追加できる学術的な情報源を探し出し、情報源を見つけ、その内容を要約し、引用情報を下書きに直接挿入することができます。

このツールは、20以上の学術図書館からなる大規模なデータベースを活用しています。これにより、引用文献が信頼性が高く、査読済みのものであることが保証されます。また、下書きが完成したら、「Power エディター」を使用して、カスタム テーブルやチャート、ビデオの参照先を挿入することができます。

Samwell.aiの主な機能

AIリサーチアシスタント： このツールは、トピックに基づいて関連する学術資料を検索します。また、それらをどのように取り入れるべきかについても提案してくれます。

ガイド付きエッセイ作成ワークフロー： ステップごとのロジックガイドが、論旨を磨き上げ、体系的なロードマップを構築するのをサポートします

引用スタイル切替機能： ワンクリックでMLA、APA、シカゴ、IEEEなどのスタイルを切り替え、要件に合わせて調整できます

Samwell.aiの長所と短所

メリット：

リサーチを最優先するアプローチにより、コンテンツは信頼できる情報源に基づいています

引用フォーマットの自動フォーマットで、参考文献リストの作成時間を短縮

学術研究に不慣れな学生にとって役立つツールです

デメリット：

学術的な執筆に限定されており、ビジネスやクリエイティブなコンテンツには適していません

情報の質は利用可能なデータベースとの依存関係に依存するため、すべてのトピックを網羅しているとは限りません

生成されたコンテンツは、要件に合わせて修正が必要になる場合があります

Samwell.ai の料金

Free

アカデミック：月額15.32ドル

Samwell.aiの評価とレビュー

G2 ：レビュー数が不足しています

Capterra：レビューが不足しています

Samwell.aiについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

Redditのユーザーは次のように述べています：

個人的には、科学研究論文を書く際に非常に役立つと感じています。

個人的には、科学研究論文を書く際に非常に役立つと感じています。

6. Writeless（最小限の入力で素早くエッセイの下書きを作成するのに最適）

文章を書く際、最も難しいのは、まず書き始めることかもしれません。スランプに陥ると、アイデアが浮かばず、ただ白紙のページを見つめることになってしまいます。締め切りが迫っている時、これは大きなストレスとなります。

Writelessはスピードを重視し、最小限のユーザー入力で素早くエッセイの下書きを作成します。すぐに使い始め、最終的には自分で仕上げるプランの学生向けに設計されています。トピックを入力するだけで数秒で下書きが完成し、複雑な設定を管理する必要はありません。

Writelessの主な機能

長文論文： 最大20,000語（約40ページ）の研究論文を一度に作成

トピックの提案： アイデアが思いつかないときは、Writelessがトピックや切り口をご提案します

カスタマイズ可能： フォーマル度、語り口、読みやすさを、あなたのスタイルやニーズに合わせて調整できます

Writelessのメリットとデメリット

メリット：

下書きを素早く作成したいユーザーに、極めて高速な出力機能を提供します

シンプルなインターフェースで、操作を覚える手間は不要です

ブレインストーミングやライターズ・ブロックの解消に役立ちます

デメリット：

出力の構造、トーン、深みに対する制御のリミットはあります

生成されたコンテンツは、多くの場合、大幅な編集が必要となります

引用サポートや盗用チェック機能はありません

Writelessの料金体系

Free

月額：月額30ドル

Writelessの評価とレビュー

G2 ：レビュー数が不足しています

Capterra：レビューが不足しています

🎥 すでにエッセイやその他のコンテンツ作成にAIを活用している方も多いでしょう。しかし、AIの可能性はそれだけにとどまりません。今日では、AIを使って実際に学ぶことも可能です。学生がAIを活用して真の学びを得るための最善の方法について、こちらのビデオをご覧ください：

7. MyEssayWriter AI（論理的なエッセイの骨組み作成に最適）

viaMyEssayWriter AI

MyEssayWriter AIは、書き出しに悩む高校生や大学生をサポートします。複雑なリサーチツールではなく、シンプルで使いやすく、明確な下書きを素早く作成できます。

まずはトピックを入力してください。次に、「論説文」や「描写文」などのスタイルを選択します。AIが論旨と完全なアウトラインを作成します。その後、「Humanizer」ツールを使用して、生成された文章をあなたの書き方に合わせることができます。

MyEssayWriter AIの主な機能

長文エッセイ： 研究論文や長文課題向けの長文エッセイを生成

アウトライン作成ツール： 必要なポイントをすべて網羅したコンテンツを作成するために、カスタム可能なアウトラインから始めましょう

修正提案： このツールは、コンテンツを改善するための提案を提供します

MyEssayWriter AIの長所と短所

メリット：

長文のコンテンツ作成ニーズにも十分対応しています

アウトライン作成プロバイダーは、生成前に構成を管理できます

修正提案で初稿をさらに磨き上げましょう

デメリット：

長い出力には、繰り返しや矛盾が含まれる場合があります

学術的な品質の提出物にするには、依然として大幅な編集が必要です

エッセイフォーマットに限定されています

MyEssayWriter AIの料金

ベーシック ：月額7.99ドル

Pro ：月額14.99ドル

プレミアム：月額19.99ドル

MyEssayWriter AIの評価とレビュー

G2 ：4.6/5（レビュー数10件以上）

Capterra：レビューが不足しています

実際のユーザーはMyEssayWriter AIについてどう言っているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

その検索・引用機能は時間を大幅に節約でき、AIが生み出すテキストは構成がしっかりしていて自然な響きがあり、まるで私の仕事のような仕上がりです。

その検索・引用機能は時間を大幅に節約でき、AIが生み出すテキストは構成がしっかりしていて自然な響きがあり、まるで自分の書いた仕事のような仕上がりです。

8. QuillBot AI（言い換えと文法修正に最適）

QuillBot AI経由

初稿は書き上げたものの、まだまとまりがないと感じていませんか？エラーがあるのでは、あるいはトーンが適切ではないのではないかと心配しているかもしれません。実際、原稿を推敲するのは、書くことと同じくらい大変な作業です。

QuillBotは、下書きを書き直して文法ミスを修正し、文章の明瞭さを高めるのに役立ちます。この言い換えツールには、「流暢さ」や「フォーマル」など、複数のモードが用意されています。これにより、必要に応じてトーンやスタイルを調整できます。

QuillBot AIの主な機能

10種類以上の言い換えモードを切り替え可能： スタンダード、流暢、フォーマル、アカデミックなどのスタイルから選択し、要件に合わせて文章を調整できます

文法チェッカー： 文法エラー、句読点の問題、不自然な表現を検出します

要約・引用生成ツール： 長いテキストを要点に要約したり、一般的なフォーマットの引用を生成したりできます

QuillBot AIのメリットとデメリット

メリット：

デメリット：

ゼロからコンテンツを生成するようには設計されていません

無料プランには文字数リミットがあり、頻繁に利用するユーザーには不便に感じるかもしれません

言い換えられたコンテンツであっても、正確性や文体の確認が必要な場合があります

QuillBot AIの料金

Free

プレミアム ：月額4.17ドル（年額一括払い）

Teamsプラン： カスタム見積もり

QuillBot AIの評価とレビュー

G2 ：4.4/5（70件以上のレビュー）

Capterra：4.5/5（100件以上のレビュー）

QuillBot AIについて、実際のユーザーはどのような感想を述べているのでしょうか？

G2ユーザーの声：

これは、言い換え機能やAIチェッカーなどの機能が満載で、使い勝手の良い優れたソフトウェアです。アプリ拡張機能や連携機能も便利で、プレミアムプランも用意されています。ほぼトレーニングは不要です。

これは、言い換え機能やAIチェッカーなどの機能が満載で、使い勝手の良い優れたソフトウェアです。アプリ拡張機能や連携機能も便利で、プレミアムプランも用意されています。ほぼトレーニングは不要です。

💡 プロのヒント：ClickUpの専任AIエージェントチームが、アウトラインの作成から最終稿の仕上げまで、コンテンツ制作の全プロセスをサポートします。文章のトーン調整といった簡単な修正から、執筆の全工程にわたるサポートまで、あらゆるニーズに対応できるエージェントがいます。 ClickUp Super Agentsで文法チェックからコンテンツ作成の全ワークフローまでを管理

9. EssayFlow AI（人間のようなAI支援による学術論文作成に最適）

EssayFlow AI経由

学生は、AIによる文章が機械的で不自然になったり、AI検出ツールに検知されたりすることを心配しがちです。この不安のせいで、実際に書き始めるのに助けが必要な場合でも、AIを活用しにくくなってしまうことがあります。

EssayFlow AIは、自然な読み心地でありながらAI検出をすり抜けるコンテンツの作成に重点を置いています。これにより、自分の仕事がAI生成コンテンツとしてフラグ付けされることを懸念する学生を支援します。このツールは、人間らしい文章とAIのスピードを融合させることを目指しています。

EssayFlow AIの主な機能

50以上の言語に対応： 数十の言語で執筆しながらも、自然なトーンを保ちます

AI検出機能： 提出前に、AI検出ツールを使ってコンテンツを確認しましょう

引用と剽窃サポート： 引用を生成し、剽窃をチェックして、コンテンツが学術的誠実性の基準を満たすようにします

EssayFlow AIのメリットとデメリット

メリット：

自然な表現に重点を置くことで、より読みやすいエッセイが生まれる可能性があります

AI検出機能が標準搭載され、透明性を確保

引用サポートにより、学術的な要件を満たすことができます

デメリット：

検出を回避することに重点を置くことは、すべての機関の方針と一致するとは限りません

生成されるコンテンツの品質には大きなばらつきがあり、入念な確認が必要です

学術論文のフォーマットに限定されています

EssayFlow AIの料金

ベーシック ：月額27.98ドル

Pro ：月額34.98ドル

無制限：月額84.98ドル

EssayFlow AIの評価とレビュー

G2 ：レビュー数が不足しています

Capterra：レビューが不足しています

10. Grammarly（あらゆるプラットフォームでリアルタイムの文法・トーン修正に最適）

Grammarly経由

電子メール、ソーシャルメディア、文書など、さまざまなプラットフォームで文章を書くのは難しいものです。些細な文法ミスやトーンの不統一が見過ごされがちで、プロとしての信頼性を損なう恐れがあります。

Grammarlyは、どこで入力してもリアルタイムで文法、スペル、句読点を修正してくれる、広く利用されているライティングアシスタントです。その強みは、どこでも利用できる点にあります。つまり、ブラウザ拡張機能や各種アプリとの連携により、すべてのアプリで一貫したサポートが受けられます。また、トーン検出機能により、カジュアルな場面からフォーマルな場面まで、文脈に合わせて文章のトーンを調整することも可能です。

Grammarlyの主な機能

ブラウザ拡張機能と連携機能： Grammarlyは、ブラウザ、デスクトップアプリ、モバイルデバイスで動作し、一貫したライティングサポートを提供します

トーンの検出と調整： このツールは文章のトーンを分析し、対象読者に合わせた調整案を提案します

明瞭さと読みやすさの提案： 文法チェックだけでなく、Grammarlyは文章をより明瞭で読みやすくするための提案も行います

Grammarlyの長所と短所

メリット：

執筆する場所を問わず、あらゆるプラットフォームで一貫したサポートを提供します

トーン検出機能により、文章をさまざまな状況や読者層に合わせて調整できます

わかりやすい解説で、時間をかけてライティングスキルを学び、向上させることができます

デメリット：

主に編集ツールであり、コンテンツ生成機能はリミットがあります

提案の中には、特定のスタイルガイドや好みに合わないものもあるかもしれません

一部の主要機能については、フルアクセスにはサブスクリプションが必要です

Grammarlyの料金プラン

Free

月額： 1メンバーあたり月額30米ドル

Grammarlyの評価とレビュー

G2 ：4.7/5（13,000件以上のレビュー）

Capterra：4.7/5（7,000件以上のレビュー）

実際のユーザーはGrammarlyについてどう言っているのか？

G2ユーザーの声：

Grammarlyは非常に使いやすく、私が日常的に使用しているブラウザやツールとシームレスに連携します。文法、明瞭さ、トーンについてリアルタイムで提案してくれるため、よりプロフェッショナルで自信を持って文章を書くことができます。インターフェースはシンプルで、セットアップに必要な作業も最小限です。特に気に入っているのは、トーンの検出機能と言い換えの提案で、これらはコミュニケーションの質を大幅に向上させてくれます。

Grammarlyは非常に使いやすく、私が日常的に使用しているブラウザやツールとシームレスに連携します。文法、明瞭さ、トーンについてリアルタイムで提案してくれるため、よりプロフェッショナルで自信を持って文章を書くことができます。インターフェースはシンプルで、セットアップに必要な作業も最小限です。特に気に入っているのは、トーンの検出機能と言い換えの提案で、これらはコミュニケーションの質を大幅に向上させてくれます。

アプリを次から次へと切り替えるのはやめましょう。文脈に沿って執筆を始めましょう。

Olovka AIの優れた代替ツールを見つけるということは、単に優れたテキスト生成ツールを見つけることだけではありません。それ以上に、より良い仕事の仕方を見つけることなのです。

AIは、あなたの仕事の全体像を把握しているときに真価を発揮します。ClickUpのような統合型ワークスペースを使えば、それが可能です。リサーチやタスクと同じ場所にAIが存在するため、より質の高い文章を作成できます。これにより、あなたの仕事は目標との関連性をより高められるのです。

孤立した状態で執筆するのはもうやめましょう。ストーリー全体を把握できるシステムを使い始めましょう。

ClickUp✨を無料で始めて、アイデアを結果に変えましょう。

よくある質問

はい、一部のAIライティングツールはプロジェクト管理プラットフォーム内で直接動作します。例えば、チームと作業しているその場でAIによるライティング支援を受けることができます。ClickUp Brainは、ClickUpワークスペース内のあらゆる場所で利用可能です。ClickUpタスク、ドキュメント、ClickUpチャットとリンクされているため、執筆と実行がシームレスに連携します。

プロフェッショナルな用途において、AIライティングツールが安全で信頼できるとされる理由は何でしょうか？

明確なプライバシーポリシーを持つツールを選びましょう。SOC 2やISOなどの主要なセキュリティバッジを確認してください。また、AIがどのように学習されているかを確認することも重要です。ClickUpのような大規模なプラットフォームに組み込まれたツールは、小規模な単独アプリよりも安全です。ClickUpは高度なセキュリティを採用し、あなたの仕事を安全かつプライベートに保ちます。

チームはAIを活用して、業務上の文章作成やコミュニケーションをどのように改善できるでしょうか？

チームはAIを活用して、ステータス報告の下書き作成、ミーティングメモの要約、文体の調整、文書の一貫性維持などを行うことができます。AIを最大限に活用する最良の方法は、既存の仕事にそのまま組み込むことです。文章管理のためだけに新しいツールを追加する必要はありません。