ClickUpのタスクタイプ別カスタムフィールド：手探りの作業を終わらせるクライアント納品hubを構築した方法

仕事が増えるのは本来、ワクワクするものです。しかし、夢のようなクライアントを獲得し、プロジェクトがいくつか増えた途端に、胸がざわついた経験があるなら、その後に何が起こるかはもうお分かりでしょう。

クライアントへの納品業務は、あっという間に混乱してしまいます。

チームは有能で、サービスも充実しており、売上も伸びています。しかし、その裏側では、本来よりも仕事が重荷に感じられています。プロジェクトの詳細はテキストスレッドの中に散在し、ドキュメントは各種ドライブや受信トレイの奥深くに埋もれています。誰かが常にSlackで最新情報を追いかけています。目の前のツールが現実を正確に反映しているとは、誰も確信を持てずにいます。

創業者の皆さんやオペレーション責任者の方々からは、いつも同じような不満のバージョンを耳にします：

プロジェクトの知識は、人々の頭の中にあります

コミュニケーションは一応行われているものの、その内容がどこにあるのか誰も把握できていない

ワークスペースがシステムではなく、単なるデータの置き場になってしまう

情報が不完全だったり古かったりするため、Teamsは目にする情報を信用しなくなってしまう

リーダーたちは、本来なら簡単に見つけられるはずの最新情報を追いかけるのに、あまりにも多くの時間を費やしています

ほぼすべての会話は、次のように始まります：

「ClickUpを直してほしいんです。」

しかし、長年の導入業務を通じて私が学んだことはこうです。ClickUp自体が問題になることはほとんどありません。問題は通常、サービスの提供方法に関する明確なルールが存在しないため、誰もがその場しのぎで対応している点にあります。

このワークフローは、まさにその課題を解決するために構築されたものです。

この記事では、私がClickUpでタスクタイプごとにカスタムフィールドを活用し、プロジェクトレベルの背景情報とタスクレベルのアクションを明確に分離し、クライアントへの成果物を整理整頓し、実際に信頼できるダッシュボードを構築する方法をご紹介します。

成長に伴い、クライアントへの納品業務が重荷に感じられるとき

成長は、脆弱な納品体制を露呈させます。

ある創業者が最近、私にこう語ったのですが、その言葉が頭から離れません：

「このエージェンシーを、体制が崩れることなく、クライアント数を30社から40社、あるいは50社へと責任を持って拡大できる段階まで持っていかなければなりません。」

それが本当の目標です。

見た目が美しいワークスペースではありません。ステータスの数が増えるわけでもありません。ダッシュボードのためだけのダッシュボードを増やすわけでもありません。

目標は、責任ある成長です。

しかし、多くのサービスビジネスが同じ壁にぶつかってしまいます：

クライアントの詳細情報は過去のメッセージ内に保存されています

スコープは、誰も見つけられない提案書の中に埋もれている

プロジェクトのドキュメントは、Google Drive、Dropbox、あるいは誰かの受信トレイに保存されています

取引の詳細はHubSpotに保存されています

納品タスクはClickUpで管理されています

最新情報はSlackで配信されます

重要な決定事項は誰かの記憶の中にしか存在しない

これは宝探しのようなものになります。

「契約書はどこですか？」「これは範囲内ですか？」「今週は何をすべきですか？」といった質問に対して、5つのツールや3つのSlackスレッド、そしてちょっとした存在意義の危機を乗り越える必要などあってはなりません。

改善の第一歩は、明確な構造作りから始まります。

自己紹介：オペレーションアーキテクト兼生産性オタク

私はジャッキー・ミスリンスキーと申します。B2Bサービスビジネスの創業者が、なぜクライアントへの納品が本来よりも困難に感じられるのかを解明するお手伝いをする、オペレーション・アーキテクトです。

ClickUpの導入に4年間携わった末、私はある大きな「ひらめき」を得ました。それは、「ClickUpを修正する必要がある」と訴える企業には、通常、まず解決すべきより根本的な業務上の問題が存在するという事実です。

その気づきは、私の仕事を一変させました。

現在、私は確立されたサービス業のビジネスに対し、クライアントへの納品プロセスにおける課題の特定、仕事の進め方に関するルールの定義、そして崩壊することなく成長をサポートするシステムの設計を支援しています。

私もかつては完璧主義者で、プロセスにこだわり、生産性向上に熱心な人間でした。ですから、もちろん、優れたダッシュボードは大好きです。ただし、その裏にあるデータが実際に役立つ場合に限ります。

「ClickUpを直そう」という考えが、なぜ大抵間違った診断なのか

クライアントへの納品業務が混乱し始めると、チームはしばしばツールのせいにしがちです。

わかります。タスクが古くなっていて、ダッシュボードの表示がおかしいと感じられ、誰もワークスペースを信用していない状況では、ツールが壊れていると言いたくなるのも無理はありません。

しかし、多くの場合、このツールが示しているのは本当の問題、つまり仕事の流れが十分に明確に定義されていないということです。

サービスの提供方法に関するルールがなければ、各人がそれぞれのやり方でその空白を埋めることになります。つまり：

1人の担当者がタスクのコメント欄に背景情報を記録します

別の方法はSlackで管理する

他の誰かがGoogleドライブに保存します

マネージャーがスプレッドシートで詳細を追跡する

創業者は今でも頭の中に実際のバージョンを抱えている

その時点で、問題はClickUpそのものにあるわけではありません。ClickUpは、運用ルールが欠如していることが可視化される場であるに過ぎないのです。

だからこそ、私はまず機能を追加することから始めません。プロジェクトレベルに属するものとタスクレベルに属するものを区別することから始めるのです。

ClickUpの「タスクタイプ別カスタムフィールド」は初めてですか？

ClickUpのカスタムフィールドを使用すると、タスク、リスト、フォルダ、スペースに構造化された情報を追加できます。サービスタイプ、クライアントの連絡先、プロジェクトのフェーズ、技術スタック、見積もり時間、契約リンク、作業カテゴリなどの詳細を追跡できます。

ClickUpタスクタイプを使えば、ワークスペース内でさまざまな種類の仕事を定義できます。すべてのタスクに同じ情報が必要とは限らないため、これは重要な機能です。

クライアントプロジェクトには全体像の把握が必要です。クライアントタスクには実行の詳細が必要です。

カスタムフィールドとタスクタイプを組み合わせることで、仕事の適切な段階で適切な情報を表示できます。これにより、ワークスペースが整理され、チームメンバーが各情報の適切な配置を把握しやすくなります。

クライアントへの納品ワークフローでは、主に2つのタスクタイプを使用しています：

クライアントプロジェクト： 背景情報、リンク、範囲、役割、およびクライアント情報を保存する、エンゲージメントレベルのタスク

クライアントタスク： 実行レベルのタスクで、完了させる必要がある仕事を追跡します

その分離こそが、システム全体を機能させているのです。

悪い例：すべてのタスクにすべてのフィールドが含まれている場合

私のワークフローをご紹介する前に、まず、通常どのような問題が発生しがちかについてお話ししましょう。

親タスクがプロジェクト全体となるワークスペースを想像してみてください。そこには、予算、コスト、差額、期日、フェーズ、所有者といった便利なフィールドがあります。ここまでは問題ありません。

しかし、「安全管理プランの確認」といったサブタスクを開くと、同じフィールドがすべてそのまま残っているのです。

これで、仕事担当者は一旦立ち止まって考えなければなりません：

これらの予算フィールドには入力する必要がありますか？

このサブタスクに対して、これらのフィールドは適切ですか？

無視すべきでしょうか？

誰かがすでに更新しましたか？

なぜタスクレベルのアクションでプロジェクトレベルのデータを確認しているのでしょうか？

こうして作業スペースは雑然とした状態になってしまうのです。

システムが本来必要のない情報を求めてくるため、人々はシステムを信用しません。

だからこそ、私はタスクタイプごとのカスタムフィールドを気に入っています。その目標はシンプルです。必要な人に、必要な時に、必要な場所で、必要な情報を提示することです。

シンプルさこそが効率の源です。

悪い例：関係のないカスタムフィールドが、本来あるべきではないタスクに表示され、チームが何を更新すべきかが不明確になっている

私の解決策：クライアントプロジェクトとクライアントタスクを分離する

私のワークフローにおける最大の改善点は、プロジェクトの文脈とタスクレベルのアクションを分離したことでした。

プロジェクトとタスクには、それぞれ異なる役割があります。

プロジェクトは全体像に関する疑問に答えるべきものです。タスクは、次に何をやることを伝えるべきものです。

当たり前のように聞こえるかもしれませんが、整理されていないワークスペースの多くはこれを無視しています。

私の納品ワークフローでは、2つのタスクタイプを使用しています：

クライアントプロジェクト ：契約レベルのコンテキスト

実行レベルの仕事のためのクライアントタスク

その一点の違いが、すべての人の体験を一変させます。

プロジェクトには文脈が、タスクにはアクションが含まれます。

クライアントプロジェクトには何が含まれるべきか

クライアントプロジェクトは、私が必要とする情報を一目で把握できるようにすべきです。

実際のクライアントへの納品ワークフローでは、プロジェクトレベルのタスクには次のようなフィールドが含まれています：

サービスの種類

プロジェクト時間

プロジェクトのフェーズ

主なクライアント担当者

クライアントワークスペースID

クライアントの技術スタック

Google ドライブのフォルダ

HubSpotの案件

ロードマップ、提案書、または契約書のURL

プロジェクトリーダー

アカウントマネージャー

テクニカルリード

プロセスマッピングの所有者

変更管理所有者

プロジェクト管理において、私が必要としている情報はこれです。

例えば、私が企業のClickUp導入を支援する際、ClickUpだけが使用されているケースはほとんどありません。Google Workspace、Microsoft製品、Dropbox、Salesforce、HubSpot、Teams、Outlookなどを使用しているかどうかを把握する必要があります。

以前は忘れてしまい、何度も同じことを尋ねていました。それは馬鹿げていると感じました。そこで今は、プロジェクトレベルで技術スタックを管理するようにしています。

スコープについても同様です。

クライアントから追加の要望があり、それが契約に含まれているかどうか思い出せない場合、私は電子メールをいちいち探したりはしません。プロジェクトを開き、ロードマップや契約書のURLをクリックするだけで、数秒で答えが分かります。

その1つのフィールドのおかげで、あちこち探し回る手間が省けて助かっています。

技術スタック、Google Driveフォルダ、HubSpotのディール、ロードマップ/契約URL、および役割フィールドを表示するプロジェクトレベルのセットアップ

クライアントタスクには何を記載すべきか

タスクは実行に焦点を当てるべきです。

クライアントのタスクには、以下の情報が含まれている必要があります：

必要な手順

担当者は誰ですか

期限が迫っている場合

仕事の準備が整っているかどうかに関わらず

どのような仕事カテゴリーに属するか

残り時間はどれくらいですか

対象となるクライアントやプロジェクト

そこで、ClickUpタスク、カスタムフィールド、タスクタイプが連携して機能します。

すべてのアイテムにありとあらゆるフィールドを詰め込むのではなく、行っている仕事の種類に合わせてフィールドをカスタマイズしています。

これにより、チームはより整理された環境で作業できるようになります。また、クライアント数が増えても、ワークスペースの維持管理が格段に容易になります。

ClickUpが私のクライアント向け納品仕事の「インデックス」となった経緯

このセットアップの真の価値は、ClickUpが他の仕事のインデックスとなる点にあります。

業務上の混乱の多くは、ある単純な問題に起因しています。それは、情報は存在しているものの、あまりにも多くのツールに分散してしまっているということです。

契約書は提案作成ツールにあるかもしれません。関連ドキュメントはGoogle Driveにあるかもしれません。取引の詳細はHubSpotにあるかもしれません。背景情報は、誰も見返したくないメッセージスレッドの奥深くに埋もれているかもしれません。

それらのツールが存在しないふりをするのではなく、ClickUp内のプロジェクトにそれらを接続しています。

そうすることで、ClickUpが私の活動の起点となります。

これにより、ロック解除により次のようなメリットが得られます：

プロジェクトから共有ドキュメントフォルダへ直接移動できます

誰かに再送を依頼することなく、信頼できる情報源である契約書を開くことができます

スコープに関する質問が出た際、案件の背景を素早く確認できます

「これ、どこに保存されてたっけ？」というメッセージでチームメイトの作業を中断させる必要がなくなります

すべてを手動でコピーすることなく、プロジェクトの背景情報を常に可視できます

ClickUpはhubです。仕事に関わるすべての事柄のインデックスとなる存在です。

これが、単なるツールとオペレーティングシステムとの違いです。リンク、フィールド、基準が意図的に構築されていれば、ClickUpは既存のシステム群と競合することはありません。むしろ、それらを整理整頓してくれるのです。

クライアント向け納品hubは、日常的な質問について周囲に尋ねることなく、自力で回答できる場合に最も効果を発揮します。

私にとって、それは、仕事が行われる場所で、役割、タグ、リンクが可視性を持つ必要があるということです。

プロジェクトレベルでは、納品チームがすぐに確認できるようにしたいと考えています：

プロジェクトリーダー

アカウントマネージャー

テクニカルリード

ビジネスプロセスマッピングの責任者

変更管理所有者

これにより、5つのサブタスクを開かなくても、誰がプロジェクトを担当しているのかが把握できます。

また、将来的には自動化やエージェント機能もサポートされる予定です。プロジェクトレベルの役割が明確であれば、仕事の種類に応じてサブタスクをより簡単に割り当てることができます。

タグは、私の仕事の遂行を整理するのに役立ちます。

私のワークフローでは、タスクが実際に着手できる状態になったら、特定のタグを付けるようにしています。そのタグは、作業の種類を分類する役割も果たしています。

例えば：

構成の構築

クライアントへのフォローアップ

ミーティングの準備

プロセスマッピング

回答すべき質問

設定作業を4件やることがある場合は、それらをまとめてグループ化できます。ミーティングの準備やクライアントからの質問への回答が必要な場合も、その仕事をまとめて処理できます。

これにより、コンテキストの切り替えが少なくなり、一日中無関係なタスクの間を行き来するのではなく、集中して作業できる時間を確保できるようになります。

ジャッキーはClickUpでアクションタグに基づいてクライアントのタスクをグループ化しているため、設定作業、フォローアップ、ミーティングの準備といった類似の仕事をまとめて処理できます

プロのヒント：タスクの割り当てを自動化する前に、まず役割を明確にしましょう。システムがどの仕事のどの部分を誰が担当しているかを把握していない場合、自動化は混乱をさらに広げるだけになってしまいます。

私のダッシュボードが今週の注目すべき事項をどのように表示しているか

優れたダッシュボードは、見た目が素晴らしいだけではいけません。次に何を仕事にするべきかを判断する手助けとなるものでなければなりません。

構造が整理されると、その背後にあるデータが一貫性を持つため、ClickUpのダッシュボードははるかに有用なものになります。

このワークフローの真価が発揮されるのは、まさにここからです。

私が常に答えようとしている質問は、実に単純なものです：

今週、実際に何に取り組むべきか？

そのために、私はタスクタイプのフィルター、タグ、および時間ベースのビューを活用し、実際の仕事プロセスに合わせて進行中の仕事を整理しています。

私が最も頼りにしているダッシュボードビュー

私が最もよく使用しているビューには、次のようなものがあります：

クライアントごとにグループ化されたビューで、仕事の背景を把握できるようにしています

アクションタグでグループ化されたビューにより、類似した仕事をまとめて処理できるようにしています

クライアントのタスクのみを表示するようにフィルタリングしたタスク追跡を開く

期限切れの仕事を把握し、火急の事態になる前にリスクを察知できるようにする

今後2週間の仕事の予定を把握し、事前にプランを立てられるようにします

今週完了した作業を確認し、進捗状況を把握できるように

このセットアップによって、以下のダッシュボード上の疑問に答えられるようになります

私のダッシュボードは、次のような疑問への答えを見つけるのに役立ちます：

現在進行中の案件は？

今週、あとどれくらいの仕事時間を確保する必要がありますか？

次回のクライアントミーティングまでに、期限切れになっているタスクはありますか？

今後2週間で期限を迎えるタスクは何ですか？

最近、どのような成果がありましたか？

どのクライアントを優先すべきでしょうか？

この最後の部分は、多くの人が思っている以上に重要です。

有用なダッシュボードは、遅延している案件を単に表示するだけではありません。完了した仕事も表示することで、チーム全員がプロジェクトの進捗状況をより明確に把握できるようになります。

式フィールドを活用して1週間のプランを立てる方法

私のお気に入りのダッシュボードカードの一つは、クライアントタスクのタスクタイプを用いた式を使用しています。

これにより、クライアントごとに分類された未完了の仕事量が把握できます。

それが重要なのは、私は「気分」ではなく「実際の時間」に基づいて1週間のプランを立てているからです。

あるクライアントに、残り作業時間が1時間半の未完了タスクがいくつかあることが分かれば、次のミーティングの前にその時間を確保できます。もし期限切れのタスクがあれば、どこに優先的に取り組むべきかが分かります。

これにより、ダッシュボードは単なるレポート作成ツールではなく、プランツールへと変わります。

ダッシュボードは、単なるチャートの展示場であってはなりません。行動を起こすための助けとなるべきものです。

ジャッキーのClickUpダッシュボードでは、未完了タスク、残り時間、期限切れの仕事、タスクの所有者が一箇所に表示され、週次計画の策定が容易になります

プロのヒント： 実際に毎週尋ねている質問を中心にダッシュボードのカードを作成しましょう。あるカードが「次に何をやることか」を決めるのに役立たないなら、それはおそらく別の場所に置くべきものです。

なぜこのシンプルなセットアップが、凝ったセットアップよりも効果的なのか

このワークフローの効率性は、余計な機能を追加することではなく、シンプルさから生まれています。

私はきめ細かなシステムが大好きです。物事を必要以上に複雑にしてしまう傾向があります。しかし、このワークフローを準備している間、ずっと「これはシンプルすぎるのではないか？」と考えていました。

そして、シンプルさが肝心だと気づいたのです。

フィールドやステータス、例外、特別なルールをどんどん追加したくなるものです。しかし、システムが複雑になればなるほど、チームが一貫して運用することは難しくなります。

このセットアップにより、重要なことに集中できます：

プロジェクトフィールドはプロジェクト内に存在します

タスクフィールドはタスク上に表示されます

リンクは関連システムへリンクしています

役割と所有権の所在が一目でわかる

ダッシュボードは、整理された意図的なデータを可視化します

タグを活用して、アクションの種類ごとに仕事をまとめて処理する

式フィールドは週次プランをサポートします

チームが「何がどこに属するか」を理解すれば、推測に頼る必要はなくなります。

推測に頼る必要がなくなれば、仕事はよりスムーズに、そしてより迅速に進むようになります。

重要なポイント： このシステムが機能するのは、シンプルだからこそ信頼できるからです。複雑なワークスペースは一見すると見栄えがするかもしれませんが、実際に活用されるのは、分かりやすいワークスペースなのです。

ClickUpで独自のクライアント向け納品hubを構築する方法

チームが「何か必要な時はメッセージを送って」というフェーズを脱したなら、まず最初にこの変化を取り入れることをお勧めします：

プロジェクトレベルで管理すべき項目を定義し、タスクレベルで管理すべき項目を定義します。そして、ClickUpをワークフロー全体を接続するhubとして活用しましょう。

まずはここから始めましょう：

クライアントへの納品ワークフローを1つ選んでください最も混乱や質問、ステータス確認のやり取りが多いワークフローを選んでください。 プロジェクトの背景と実行仕事用に、別々のタスクタイプを作成するクライアントプロジェクト用とクライアントタスク用に、それぞれ別のタスクタイプを使用します。 プロジェクトレベルのフィールドを定義するサービス、フェーズ、主なクライアント担当者、技術スタック、ワークスペースID、契約リンク、共有フォルダ、役割の所有権など、一目で必要な情報を把握できるように追加します。 タスクレベルのフィールドを定義する実行タスクについては、何を行う必要があるか、担当者は誰か、期限はいつか、残りの仕事量はどれくらいか、という点に焦点を絞ります。 信頼できる情報源への直接リンクを追加プロジェクトタスクから、Google ドライブのフォルダ、HubSpotの案件、契約書、提案書、ロードマップをリンクできます。 タグを使って仕事をアクションタイプごとにまとめて処理する類似した仕事をグループ化することで、集中して取り組む時間を確保できます。 実際の週間計画に関する疑問に答えるダッシュボードカードを1枚作成する「今週は何をすべきか？」といったシンプルな質問から始めてみましょう。 チームが使い始めてから調整する将来必要になるかもしれないフィールドをすべて作成しないでください。現在のワークフローで実際に使用しているものだけを作成しましょう。

複雑なセットアップは必要ありません。必要なのは、より明確なセットアップです。

そして、この「宝探し」のような作業がなくなれば、スケールアップは格段に容易になります。

クライアントへの納品業務における「宝探し」に終止符を打つ準備はできていますか？

整然としたクライアント向け納品システムは、単にワークスペースを整理するだけではありません。チームが信頼できるシステムを提供します。

更新情報の確認やリンクの検索、スコープの推測に追われる代わりに、ClickUpを開けば、何が必要か、どこで必要か、いつ必要かが一目でわかります。

これが、タスクタイプごとのカスタムフィールドのロック解除です。

これらは、適切な情報を適切な仕事レベルに配置するのに役立ち、プロジェクトの文脈を保ちつつ、タスクの実行に集中できるようにします。

このワークフローから一つだけ学ぶことがあるとすれば、それは次の点です：

問題はツールではありません。まず改善すべきは、あなたの仕事そのものです。

ルールを定義すれば、ClickUpはより信頼でき、使いやすく、拡張しやすくなります。

チームが心から信頼できるクライアント向け納品システムを構築したいとお考えなら、まずはClickUpから始めてみましょう。