Base44 対 Claude コード：どちらを使うべきか？

コードを書かずにMVPをリリースする個人創業者の場合、Base44が最適です。ターミナルから複雑なコードベースをリファクタリングする経験豊富な開発者には、Claude Codeの方が適しています。どちらのツールも、コードを取り巻く仕事——仕様書、StandUpミーティング、チーム間の引き継ぎ、Slackのスレッドに埋もれた意思決定——を管理することはできません。そこでClickUpの出番です。どのビルダーを選んだとしても、その上に位置し、プロダクト、デザイン、エンジニアリング、オペレーションの調整層として機能します。

本記事では、Base44とClaude Codeについて、AIへのアプローチ、導入、コラボレーション、対象ユーザーを比較し、さらにClickUpの統合型AIワークスペースが、これら2つのツールではカバーされていないニーズをどのように満たすかを解説します。

Base44とClaude Codeの比較概要

Base44は、平易な英語のプロンプトをデプロイ可能なフルスタックWebアプリに変換するノーコードプラットフォームです。Claude Codeは、Anthropicが提供するターミナルベースのエージェンティックコーディングツールで、コードベース全体を読み取り、プランを立て、編集を自律的に行います。

これらはAI構築のスペクトルにおいて正反対の位置にあり、ClickUpはその間の調整層を担っています。

カテゴリ Base44 Claude Code <5>ClickUp AIアプローチ 自然言語プロンプトでフルスタックWebアプリを生成 ファイル間で読み取り、プラン、編集を行うエージェント型コード ClickUp Brainを活用したAIによるタスク作成、要約、ドキュメント作成、検索、およびワークフローの自動化 プラットフォームの種類 ビジュアルエディターを備えたブラウザベースのAIアプリビルダー ターミナル、IDE、デスクトップアプリ、およびブラウザベースのコーディングアシスタント Web、デスクトップ、モバイルのワークスペース デプロイ ホスティング機能内蔵、ワンクリック公開 ローカルリポジトリ、Gitワークフロー、既存のデプロイパイプラインに対応 GitHub、GitLab、Bitbucket、Figma、Slack、Google Driveと接続します コラボレーション 基本的なマルチユーザーアプリ構築ワークフロー コードやGitと連携した、開発者優先のワークフロー ドキュメント、チャット、タスク、ホワイトボード、ダッシュボード、およびチーム間の可視性 ターゲット読者 技術的知識のない起業家や個人開発者 開発者およびエンジニアリングチーム プロダクト、デザイン、エンジニアリング、オペレーション、およびリーダーシップチーム 連携機能 Gmail、Slack、Stripe、その他のアプリとの接続 ローカル開発ツール、GitHub、MCP、およびGitワークフロー GitHub、Slack、Figma、Google Driveなど、1,000以上の連携機能を搭載

コードを書かずにシンプルなアプリを構築・デプロイしたい場合はBase44を選びましょう。実際のコードベース内で開発を行う開発者であれば、Claude Codeを選びましょう。チームがソフトウェアライフサイクルに関連する仕様、タスク、レビュー、引き継ぎ、レポート作成を行う必要がある場合は、ClickUpを選びましょう。

Base44とは？

viaBase44

Base44は、AIネイティブのノーコードプラットフォームです。Webアプリを平易な英語で記述するだけで、フロントエンド、バックエンド、データベース、認証機能を備えた動作する製品を生成します。技術的な知識を持たない起業家、小規模チーム、MVPや社内ツールを構築する初心者向けに設計されています。

Base44のメリット

自然言語によるアプリ生成： 必要な機能を記述するだけで、1行のコードも書かずにフルスタックアプリを自動生成します

ワンクリックでのデプロイ： アプリはBase44のホスティングインフラ上で即座に公開されます

組み込みのデータベースと認証機能： すべてのプロジェクトには、管理されたデータベースとユーザー認証機能が標準で付属しています

微調整のためのビジュアルエディター： ドラッグ＆ドロップ式のエディターにより、生成後にレイアウトやロジックを微調整できます

Base44のデメリット

セキュリティ上の懸念： AIが生成したアプリであっても、特に顧客データ、支払い、認証を扱う場合は、手動によるセキュリティテストが必要となる場合があります。

デザインの柔軟性が限定的： ビジュアルエディターでは、手動コーディングと比較してカスタムスタイリングに制約があります

組み込みのテストやデバッグ機能なし： 組み込みのテストフレームワークがないため、リリース前に問題を検出することはできません

ベンダーロックインのリスク： コードはBase44のサーバー上に保存され、エクスポートは簡単ではありません

Claude コードとは？

viaClaude

Claude Codeは、Anthropicが提供するターミナルベースのエージェンティックコーディングツールです。リポジトリ全体をインデックス化し、多段階の変更をプランし、個々のファイルを管理することなく、複数のファイルにわたる編集を実行します。このプラットフォームは、CLIまたはデスクトップアプリを介してローカルで動作し、Gitワークフローに直接統合されます。対象ユーザーは、ターミナルファーストの環境に慣れた経験豊富な開発者です。

Claude Codeのメリット

Claude Codeのコードのデメリット

デザイン機能のリミット： 高レベルなシステム設計やUI/UXレイアウトの仕事には不向きです

コード品質のばらつき： 出力結果が、プロジェクト固有の規約やベストプラクティスに常に準拠するとは限りません

学習曲線が急勾配： ターミナル優先のインターフェースは、開発者向けツールの知識があることを前提としています

プロンプトの依存関係： 曖昧な指示は、冗長でメンテナンスが困難な出力を招きます

Base44とClaude Codeの機能比較

各ツールが単独でどのような機能を持つかはご存知でしょう。ここでは、ツール選びの際に実際に重要な機能について、各ツールを比較します。

機能 #1：AIを活用したコーディングとアプリ生成

Base44

Base44のワークフローはシンプルです。「プロンプト入力、生成、デプロイ」の3ステップです。自然言語でアプリを記述するだけで、AIがUI、データベーススキーマ、APIエンドポイント、バックエンドロジックを含むフルスタックを構築します。スクリーンショットをアップロードするだけで動作するインターフェースが生成される「画像からコードへ」機能もサポートしています。

Claude コード

Claude Codeの仕組みは一味違います。コードベース全体を読み込み、段階的なプランを作成した後、複数のファイルに対する変更を自律的に実行します。ユーザーはターミナルを通じて操作を行い、より深い推論が必要な場合はClaude Opusを、迅速な反復開発が必要な場合はSonnetを切り替えて利用できます。

より良いプロンプトを作成するためのクイックガイドをご紹介します：

機能 #2：プラットフォームへのアクセスとデプロイ

Base44

Base44は完全にブラウザベースです。プロジェクトは、ホストされたインフラ上でワンクリックで構築・デプロイできます。その代償として、コードとデータはBase44のサーバー上に保存され、エクスポートの選択肢にはリミットがあります。

Claude コード

Claude Codeはローカルで実行されます。コードはユーザーのマシン上のリポジトリに保存され、バージョン管理の対象となります。AnthropicはClaude Code SDKもリリースしており、これを拡張したり、カスタムワークフローに組み込んだりすることが可能です。デプロイは既存のパイプラインを通じて行われます。

機能 #3：コラボレーションとチームのワークフロー

Base44

Base44は基本的なマルチユーザーアクセスに対応していますが、リアルタイム共同編集、スレッド形式のディスカッション、部門横断的な可視性といった機能は備えていません。これは、チームでアイデアを調整するのではなく、1人のユーザーがアイデアを形にするために設計されたツールです。

Claude コード

Claude Codeは個人開発者向けのツールです。チームメンバー間でコンテキストを共有したり、Gitの履歴以外で誰が何を変更したかを追跡したりする組み込み機能はありません。

機能 #4：ターゲットユーザーと最適な活用シーン

Base44

このプラットフォームは、アイデアを迅速に検証したい技術的知識のない起業家や、在庫追跡や承認ワークフローのための社内ツールを構築する小規模チームに最適です。また、コードなしで実用的なWebアプリを作りたい初心者にも適しています。

Claude コード

Claude Codeは、本番環境の問題のデバッグ、レガシーコードのリファクタリング、あるいは複雑なマルチファイルのコードベースへの機能追加を行う経験豊富な開発者向けのAIコーディングアシスタントです。これはAIペアプログラマーであり、ノーコードビルダーではありません。

Base44やClaude Codeがあるのに、なぜチームは依然としてClickUpを必要とするのでしょうか？

Base44もClaude Codeも、その適用範囲に関して間違っているわけではありません。どちらもソフトウェアを構築します。ただ、ソフトウェアを取り巻く仕事を管理しないだけであり、実はほとんどのプロジェクトがそこで行き詰まってしまうのです。重要な決定事項が誰にも見つけられないスレッドの中に埋もれてしまい、納期が遅れてしまいます。仕様が誰かの頭の中にしか存在しなかったため、エンジニアは間違ったものをリリースしてしまいます。QAは、Jiraにすでに登録されていたものの、PRにはリンクされていなかったバグを発見してしまいます。

ClickUpは、Base44やClaude Codeの代替ツールではありません。どちらを選んでも、それらと並行して機能し、それらのツールがカバーしていない領域、つまりプランニング、ドキュメント作成、コミュニケーション、レビュー、レポート作成といった機能を担います。✨

アイデアを体系的な仕事へと変換する

ClickUp BrainのAIタスクビルダーは、生の入力を構造化された実行可能なタスクに変換します。大まかな製品アイデア、クライアントからの要望、またはミーティングのメモを入力するだけで、所有者、期限、背景情報が付加されたClickUpタスクが生成されます。

ClickUp BrainのAIタスクビルダーにプランを任せてみましょう

プロダクトマネージャーが「ユーザーがカスタムブランドロゴを入れたPDFとしてレポートをエクスポートできるようにする」といった機能リクエストを貼り付けると、ClickUpはそれをバックエンドのエクスポートロジック、UIの更新、QA検証に分割し、それぞれを適切なチームメンバーに割り当てます。

ClickUpの利点：ClickUp Docs内のAIライターを使用して、製品要件書の作成、製品仕様の記述、または社内技術文書の精緻化を行うことができます。既存のワークスペースのコンテキストを反映するため、すべての一貫性が保たれます。 AIライターに、実行が行われるのと同じ場所でドキュメントの下書きを作成するようプロンプトする

決定事項が失われる前に記録する

ClickUp AIノートテイカーは、ミーティングでの議論を記録し、決定事項を抽出して、タスクやドキュメントに変換します。スプリント計画会議では、「APIエンドポイントを確定する」や「オンボーディングフローを更新する」といった内容を、期限付きの割り当て済みタスクに変換することができます。

ClickUp AI Notetakerで、ミーティングの内容を実行可能なアクションに変えましょう

スタック全体から何でも見つける

この点において、ClickUpはBase44やClaude Codeにはできないことを実現しています。Claude Codeはリポジトリを理解します。Base44は自身が構築したアプリを理解します。しかし、どちらも組織全体のコンテキストを完全に把握しているわけではありません。つまり、デザイナーが作成したLoom動画、最新の仕様が記載されたFigmaファイル、スコープを絞り込んだSlackのスレッドといった情報です。

ClickUp Enterprise AI Searchを使えば、「モバイル再設計の最新状況は？」と質問するだけで、タスク、ドキュメント、チャット、さらにはGitHubやGoogle Driveなどの連携アプリから回答を抽出できます。

ClickUp AI Enterprise Searchでチームの進捗状況を常に把握しましょう

Super Agentsで多段階のワークフローを実行

ClickUpの「スーパーエージェント」は、多段階のワークフローを自律的に実行するAIチームメイトです。製品チームは、エージェントを作成して、寄せられる機能リクエストを影響度と緊急度に基づいて優先順位付けすることができます。人事チームは、エージェントを使用して、役割要件から一貫性のある求人票を作成することができます。エージェントがアクセスできる範囲や動作の仕方は、平易な英語で定義します。

ClickUpのスーパーエージェントに、簡単なプロンプトに基づいて多ステップのワークフローを実行させましょう

ワークフローを自動化する最初のAIエージェントを作成しましょう：

AIを活用したレポート作成機能でプロセスを完結させる

ClickUpのダッシュボードは、タスク、プロジェクト、タイムラインからデータを抽出し、単一の視覚的なインターフェースに集約します。AIカードにより、ダッシュボードは単なる静的なレポートからインテリジェントな要約へと変わります。例えば、「AIプロジェクト更新」カードはステータスの概要を生成し、「AIエグゼクティブサマリー」カードは、順調に進んでいる項目、遅延している項目、および注力が必要な箇所を可視化します。

ClickUpダッシュボードで進捗状況、ボトルネック、パフォーマンスを一元管理

率直なリミット

ClickUpは、コードエディター、ノーコードビルダー、あるいはデプロイメントプラットフォームではありません。ソフトウェアの生成や編集には、Base44やClaude Codeの方が適しています。ClickUpが真価を発揮するのは、コーディングの前後における以下の領域です：計画、ドキュメント作成、タスクの所有権割り当て、スプリントの追跡、QAの調整、リリースレポート作成、およびステークホルダー間の連携。

実際のユーザーから、ClickUpがどのように価値をもたらすかについて学びましょう：

当社は社内のソフトウェア開発プロジェクトの追跡にClickUpを利用しています。複数のプロジェクトやチームを管理する上で非常に役立っており、スクラムやモダンアジャイルプロジェクトを扱う上で、これまで使った中で最高のツールの一つです。

当社は社内のソフトウェア開発プロジェクトの追跡にClickUpを利用しています。複数のプロジェクトやチームを管理する上で非常に役立っており、スクラムやモダンアジャイルプロジェクトを扱う上で、これまで使った中で最高のツールの一つです。

ワークフロー例： Base44またはClaude Codeで構築し、ClickUpで管理する 創業者は、Base44を使ってMVPを作成し、その後ClickUpを使って機能リクエスト、顧客フィードバック、ローンチタスク、投資家への進捗報告などを追跡するかもしれません。 エンジニアリングチームは、Claude Codeを使用してコードベースのリファクタリングを行い、その後ClickUpを使用してスプリントタスク、プルリクエストのレビューメモ、QAバグ、リリース承認、およびステークホルダーへのレポート作成を管理することがあります。

Base44、Claude Code、ClickUp、どれを選ぶべきか？

選択：

Base44は、 技術的な知識がない起業家や小規模チーム で、コードを書かずにアイデアを実際のWebアプリとして公開したい場合に最適です。コンセプトの検証やMVPのリリースに最適な手段です。

Claude Codeは、 開発者の方で 、複雑でターミナルベースのコーディングタスクにAIペアプログラマーを必要としている場合に最適です。複数のファイルにわたるリファクタリングや 、複雑でターミナルベースのコーディングタスクにAIペアプログラマーを必要としている場合に最適です。複数のファイルにわたるリファクタリングや 本番環境の問題のデバッグに 強力な選択肢となります。

ClickUpなら、AIを活用した統合ワークスペースで、ワークフロー管理、計画、構築、ドキュメント作成、コミュニケーション、反復作業をすべて行えます。Base44やClaude Codeを使用する場合でも、手作業でコードを書く場合でも、ClickUpならコードに関連する作業を整理、追跡、そしてリリースまで一元管理できます。 、計画、構築、ドキュメント作成、コミュニケーション、反復作業をすべて行えます。Base44やClaude Codeを使用する場合でも、手作業でコードを書く場合でも、ClickUpならコードに関連する作業を整理、追跡、そしてリリースまで一元管理できます。

実用的な考察

Base44とClaude Codeのどちらを選ぶかというのは、つまり「コードを書かない」か「大量のコードを書く」かの選択に他なりません。これは明確な問いであり、答えも明白です。

より難しい問題は、コード以外のすべて——仕様、意思決定、チーム間の連携、実際にリリースされる内容の可視性——を管理するシステムがチームに整っているかどうかです。Base44やClaude Codeでは、この課題は解決できません。ClickUpなら可能です。

ClickUpで、ソフトウェアワークフローの構築を今すぐ無料で始めましょう。

よくある質問

Base44は内部でClaude Codeを使用しているのでしょうか？

いいえ。Base44とClaude Codeは別々の製品です。Base44は自然言語のプロンプトをフルスタックアプリに変換する一方、Claude CodeはAnthropicが提供する、コードベースの編集や作業を行うためのエージェント型コーディングツールです。

Base44やClaude Codeは、ClickUpのようなプロジェクト管理ツールの代わりになるでしょうか？

いいえ、いずれのツールもスプリント計画、タスクの割り当て、進捗追跡、チーム間の連携には対応していません。それらには、ClickUpのような専用のワークスペースが必要です。

Base44やClaude Codeを使用するには、コーディングの経験が必要ですか？

Base44は、必要な機能を平易な英語で記述するだけで済むため、コーディングの経験は不要です。一方、Claude Codeは、ターミナル、Git、コードベースに関する開発者レベルの知識が前提となっています。

非開発者にとって、Claude Codeのサブスクリプションは価値があるでしょうか？

Claude Codeはターミナルを主軸としたインターフェースを採用しているため、コーディングの知識がないと使いこなすのが難しく、開発者ではないユーザーにとっては、Base44のようなノーコードプラットフォームの方がより価値を感じられるでしょう。