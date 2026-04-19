Base44 vs. ClickUp：2026年時点での比較

Base44は、シンプルなプロンプトをカスタム社内ツールに変えたいと考えるチームの間で、瞬く間に定番の選択肢となりました。これは魅力的な提案ですが、ワークフローが複雑になるにつれ、「自作」アプリにはガバナンスやスケーラビリティの面でリミットが見え始めることがよくあります。

独自開発したツールが、プロジェクトのタイムライン、チーム内の実際のコミュニケーション、そして全体的な目標と連携する必要が生じた場合、どうすればよいでしょうか？そこで登場するのが、世界初の統合型AIワークスペース「ClickUp」です。

本比較記事では、両プラットフォームを率直に検証します。Base44が迅速なプロトタイピングで優れている点と、ClickUpが信頼性の高い本番環境対応の実行においてリードしている点を詳しく見ていきましょう。そして何より重要なのは、なぜ多くのチームが断片的な「マイクロアプリ」から、単一の統合システムへと移行しつつあるのか、その理由がわかるはずです。✨

Base44とClickUpの比較概要

Base44はノーコードのアプリビルダーです。プロンプトを入力するだけで、実用的なビジネスアプリケーションを生成します。これが同サービスの最大の価値であり、その機能は十分に優れています。

一方、ClickUpは、プロジェクト、ドキュメント、会話、分析機能が一体となった単一のセキュアなプラットフォームであり、AIがインテリジェンス層として組み込まれています。

「Base44 vs ClickUp」と検索しているチームが本当に知りたいのは、カスタムアプリを作成するツールが必要なのか、それともワークフロー全体を管理するツールが必要なのか、という点です。本記事では主要なカテゴリーをすべて網羅しているため、十分な情報に基づいた判断が可能です。

機能／カテゴリ <4>ClickUp Base44 主な目的 プロジェクト、ドキュメント、コミュニケーション、ワークフローを1つのシステムで統合するAIワークスペース プロンプトから独立した社内アプリを生成する、AI搭載のノーコードビルダー おすすめ プロジェクト、人材、データを横断してエンドツーエンドのワークフローを管理するチーム 迅速に単一目的の社内ツールを構築する個人やチーム AIと自動化 タスク、ドキュメント、チャットを横断するコンテキスト認識AI（ClickUp Brain）＋ワークフローを実行する自律型エージェント アプリ生成に特化したAI；基本的なアプリ内自動化と条件分岐ロジック ワークフロー管理 依存関係、タイムライン、ダッシュボード、レポート作成機能を備えた包括的なプロジェクト管理スイート ネイティブなプロジェクト管理機能はなく、ワークフローはアプリ内で手動で構築する必要があります アプリ構築 AI、エージェント、コンテキストを完全に反映したコード生成機能を活用し、ワークスペース内でカスタムツールを構築 特定のユースケースに合わせたプロンプトから、データベースとUIを備えた完全なアプリを瞬時に生成します コラボレーション チャット、ドキュメント、ホワイトボード、ビデオ、非同期コミュニケーションが仕事フローに直接連携 ネイティブなコラボレーション機能は搭載されておらず、Slackや電子メールなどの外部ツールに依存しています データと背景 タスク、ドキュメント、会話、AIが同じコンテキストを共有する統合システム 各アプリは独立して動作します。連携機能がないため、アプリ間の連携は限定的です。 連携機能 1,000以上のネイティブ連携機能と、Connected Searchによる一元管理・検索可能なデータ 主にZapierやコネクタに依存しており、ネイティブ機能の深みには欠ける 拡張性 本番環境のワークフロー、チーム間の連携、および企業向けのユースケースを想定して設計されています 軽量なツールやMVPスタイルの社内アプリに最適

ClickUpとは？

統合型AIワークスペースであるClickUpは、タスク、プロジェクト、ドキュメント、チームコミュニケーション、そしてコンテキストAIやエージェントを1つのプラットフォームに集約します。

さらに、コンテキストの散在も解消します。コンテキストの散在とは、チームがアプリ間の切り替えやファイルの検索、複数のプラットフォームでの同じ更新作業の繰り返しに何時間も費やしてしまう状態のことです。✨

メリット：

デメリット：

習得に時間がかかる： 機能が充実しているため、新規ユーザーは設定に時間を要します。ClickUp Universityのコースやテンプレートを活用すれば、習得までの時間を短縮できます。

最初は機能の多さに圧倒されるかもしれません： 軽量で単一機能のツールを求めている Teams にとっては、導入当初は必要以上に機能が多いと感じるかもしれません

Base44とは？

viaBase44

Base44は、AIを搭載したノーコードプラットフォームであり、平易な言語で入力されたプロンプトを、データベースバックエンド、フォーム、ユーザーインターフェースを備えた実用的なビジネスアプリケーションに変換します。技術的な知識がないユーザーが、社内のカスタムツールを迅速に構築できるように設計されています。

メリット：

デメリット：

プロジェクト管理機能は限定的： ガントチャート、タスクの依存関係、ワークロードビュー、時間追跡機能はありません

コミュニケーション機能は内蔵されていません： ネイティブのチャット、ビデオ、ホワイトボード機能はなく、チームの会話は別のツールで行われます

統合エコシステムが小規模： ネイティブ接続の深さよりも、主にZapierに依存している

企業向けの実績（最新情報）： コンプライアンス認証や大規模導入の事例は、現在も整備が進められています

ClickUp vs. Base44 機能比較

どのプラットフォームがワークフローに合っているかを理解するには、流行に流されず、両者の機能を直接比較する必要があります。それでは、見ていきましょう：

機能その1：AIと自動化機能

ClickUp

ClickUp Brainでカスタムツールを構築し、状況に応じた回答を得よう

ClickUp Brainは、世界初のコンテキスト認識型仕事AIです。ドキュメント、タスク、コメント、wikiを横断的に読み取り、出典明記の明確な回答を提供します。

ClickUp Brainは、質問への回答だけでなく、実際のワークスペースのデータを取り込んだインタラクティブなHTMLアプリ、カスタムダッシュボード、カレンダーを生成できます。生成されたファイルはブラウザで開くことができ、完全にカスタマイズされたインターフェース上でタスクをドラッグ＆ドロップして管理できます。

反復作業には、AIオートパイロットエージェントを導入しましょう。これらのインテリジェントエージェントは、ユーザーが指定した自然言語の指示に基づいて自律的に動作します。ステータスの変更、チャットへのメッセージ投稿、特定の日付の到来などをトリガーとして、エージェントにアクションを実行させることができます。

Base44

viaBase44

Base44のAIは、アプリ生成に特化して開発されています。タスク管理ではなく、ビジネス運営に必要なカスタムツールの構築に重点を置いています。

社内ソフトウェアのニーズに応えるデジタルアーキテクトとしての役割を果たします：

必要なツール（カスタムCRMやフィールドサービストラッカーなど）を指定するだけで、AIがデータベース、フォーム、UIを自動的に構築します

AIに話しかけるだけで、アプリのロジックを変更したり、新機能を追加したりできます

各アプリ内で、トリガー通知や条件付き可視性などの基本的な自動化を設定し、データを整理整頓できます

Base44はスタンドアロンのツール構築には強力ですが、社内の他のアプリをネイティブに横断検索することはできません。新しいアプリを既存の技術スタックと接続させたい場合は、通常、Zapierのようなサードパーティ製のブリッジを設定する必要があります。

🏆 勝者：ClickUpがリードしています。そのAIとエージェント型ワークフローは、自律的なプロジェクトマネージャーとしての役割と、カスタムソリューションビルダーとしての役割の両方を果たすからです。

📮 ClickUpインサイト： 労働者の34%が、自動化の最大の障壁は「どのツールを使うべきか分からない」という不安だと答えています。多くの人がよりスマートに仕事をしたいと願っている一方で、選択肢の多さに圧倒され、最初のステップを踏み出す自信が持てずにいます。😓 ClickUpなら、直感的で使いやすいAIエージェントが単一のプラットフォーム内で仕事を自動化するため、このような混乱を解消します。複数のツールを切り替える必要はありません。AIアシスタント「ClickUp Brain」やカスタムAIエージェントなどの機能を活用すれば、高度な技術知識やツールの過剰な導入なしに、チームの業務プロセスを自動化し、タスクの計画・優先順位付け・実行を行うことができます。 💫 実際の結果： Lulu PressはClickUpの自動化機能を活用することで、従業員1人あたり1日1時間の時間を節約し、仕事全体の効率を12%向上させました。

機能 #2：アプリ構築とカスタムオプション

ClickUp

ClickUp Codegenで、ワークスペースを意識したソフトウェアのコードを構築し、開発を加速させましょう

ClickUpは、ソフトウェアのエコシステム全体を構築できる拡張性の高いプラットフォームへと進化しました。チームが実際に活動する現場で機能する、インテリジェントで自律的なツールを構築するための基盤を提供します。

真の力はClickUp Codegenにあります。これは、まるで専属のAI開発者がいるようなものです。Codegenエージェントにタスクを割り当てたり、@メンションしたりすることで、機能の構築、本番環境向けのコードの記述、さらにはプルリクエストの発行まで行わせることができます。

ワークスペース全体の状況を把握しているため、通常は人間の開発者が必要となる技術的なタスクを実行できます。

さらに一歩進めて、ClickUp Super Agentsと呼ばれるカスタムAIチームメイトを作成することも可能です。自然言語ビルダーを使用することで、これらのエージェントに特定の「スキル」を付与し、タスクやドキュメント全体にわたる意思決定やデータルーティングを処理させることができます。

ClickUpの「スーパーエージェント」でワークフローを効率化

RedditのユーザーがSuper Agentsをどのように活用しているか、その事例をご覧ください：

私はAgentsの活用に成功しています。シンプルですが効果的です。スケジュールが記載されたプロジェクトリストには、「Weeklyステータス」というタスクがあります。 このタスクでは、PMがナラティブ形式のステータス、重要な成果（完了した数百のタスクやマイルストーンなど）、およびリスクや問題を記載したコメントを追加します。私はスーパーエージェントにこれらを確認してもらい、フォーマットに関する提案をコメントで返してもらい、その最新のステータスをコピーして、週次進捗報告に使用するドキュメントに貼り付けます。 このドキュメントには、各プロジェクトのステータスの要約が記載されており、確認用として活用しています。また、ダッシュボードのタイルの一つにこのドキュメントを表示させ、別のAIにそのステータスに基づいて漫画を作成させ、その週の状況を軽妙にまとめた概要として活用しています。

私はAgentsの活用に成功しています。シンプルですが効果的です。スケジュールが記載されたプロジェクトリストには、「Weeklyステータス」というタスクがあります。

このタスクでは、PMがナラティブ形式のステータス、重要な成果（完了した数百のタスクやマイルストーンなど）、およびリスクや問題を記載したコメントを追加します。私はスーパーエージェントにこれらを確認してもらい、フォーマットに関する提案をコメントで添えてもらい、その後、この最新のステータスをコピーして、週次進捗報告に使用するドキュメントに貼り付けます。

このドキュメントには、各プロジェクトのステータスの要約が記載されており、確認用として活用しています。また、ダッシュボードのタイルの一つにこのドキュメントを表示させ、別のAIにそのステータスに基づいて漫画を作成させ、その週の状況を軽妙にまとめた概要として活用しています。

Base44

viaBase44

Base44は、高速開発を目的に設計された専用のAIアプリビルダーです。自然言語での記述を瞬時に機能的なWebアプリケーションに変換する「ビブコーディング」に優れています。技術的な負担をかけずに単一機能のツールを迅速にリリースする必要があるチームにとって、最適な選択肢です。

また、生成されたアプリに直接組み込まれたAIエージェントが、カスタマーサポートやデータ入力などの特定のタスクを処理します。

クライアントポータルや在庫管理システムなどのツールを定義するだけで、Base44は数秒でリレーショナルデータベースとユーザーログイン機能を作成します。ホスティングやスキーマ設計を自動的に処理するため、従来のノーコードプラットフォームよりも迅速にMVPをリリースできます。さらに、ビルダーとチャットするだけで、アプリケーションの見た目や動作を変更することも可能です。

🏆 勝者：ユースケースによります。ワークスペース内外で仕事を実行する統合型AIシステムの構築においては、ClickUpが優れています。一方、Base44は、単一のプロンプトからスタンドアロン型アプリケーションを生成するのに役立ちます。

💡 プロのヒント： ClickUpのスーパーエージェントを、ずっと欲しかったけれど予算がなくて雇えなかった理想のチームメイトだと考えてみてください。散らかったバグ報告の優先順位付けから、週次エグゼクティブ要約の作成まで、現在あなたのカレンダーを圧迫しているほぼすべての頻繁なタスクに対応するエージェントが用意されています。 仕事の雑務を任せられる準備はできていますか？

ClickUp

ClickUp Viewsでプロジェクトビューを切り替え、自分なりの方法で仕事状況を把握しましょう

ClickUpには、プロジェクトを整理整頓するのに役立つ体系的な階層システムが備わっており、同時に、自分に最適な方法でデータを表示できる柔軟性も提供します。

さらに、15種類以上のClickUpビューを切り替えて利用できます。ガントチャートでタイムラインを追跡したり、スプリントにはボードビュー、日々のタスクにはリストビューなど、さまざまな用途に応じて使い分けることが可能です。

作業中も、ClickUp時間追跡がバックグラウンドで動作し、チームのキャパシティを把握します。すべての情報はタスクと直接リンクされたClickUpドキュメントに記録されるため、戦略と実行が常に一元管理されます。

Base44

viaBase44

Base44は、タスク管理から管理ツール自体の構築へと焦点を移します。あらかじめ設定されたワークフローに合わせるのではなく、AIを活用してチームの要件に合ったカスタムアプリケーションを生成します。

プロジェクトの内容を入力すると、Base44は必要なフィールドやフォームを正確に備えたインターフェースを構築します。例えば、建設会社であれば、気象条件や機材の稼働記録といった具体的なデータ項目を含む「現場トラッカー」を作成することができます。

「スケジュールされたタスク」機能を使えば、繰り返し行う作業も引き続き処理可能です。これにより、生成されたアプリがバックエンドロジックを実行したり、設定された間隔で自動アラートを送信したりできます。ただし、Base44はスタンドアロン型のアプリを構築するため、ネイティブのドキュメントエディターや組み込みの時間追跡機能は備えていません。特定のニッチ分野に特化した、オーダーメイドのツールを求めるチームには適していますが、開発者による「ビルダー」としての努力がより多く必要となります。

🏆 勝者： 結論は、あなたのニーズ次第です。ネイティブツールを網羅した本格的なプロジェクト管理機能を求めるなら、ClickUpが勝者です。一方、一からカスタム単機能アプリを構築したい方には、Base44が適しています。

💟 ClickUpは、チームのタスクやタイムライン管理を支援するだけではありません。ドキュメント、メモ、プロジェクトの詳細、クライアントに関する情報がすべて一箇所に集約されているため、AIが処理するための確かな基盤も提供します。 以下のビデオで、HybridHELIX ConsultingがClickUp Super Agentsを活用し、より迅速かつ的確な意思決定を行っている様子をご覧ください。

機能 #4：コラボレーションとコミュニケーション機能

ClickUp

ClickUpチャットでチームの会話を一元化し、メッセージを具体的なアクションに変えましょう

ClickUpチャットは、チームでの議論を行うための中心的なhubとして機能します。特定のプロジェクト専用のチャンネルを作成したり、チームメンバーに直接メッセージを送ったりできます。システムが統合されているため、ワンクリックでメッセージをタスクに変換できます。

また、対面での迅速な意思決定には、ClickUp SyncUpが役立ちます。リストやチャットから直接、音声またはビデオ通話を即座に開始できます。これらはAIを活用したセッションであり、ClickUp Brainが自動的に通話を文字起こしし、重要なポイントを要約し、アクションアイテムを割り当てます。

テキストだけでは不十分で、ミーティングを開くには大げさな場合、ClickUp Clipsが役立ちます。画面と音声を録画して、複雑なバグの説明やデザインのフィードバックを提供できます。これらのクリップは検索可能で、タスクやドキュメントに直接埋め込むことができるため、非同期での仕事もスムーズかつ明確に行えます。

Base44

Base44は、コミュニケーションを構築するアプリの機能レイヤーの一つとして捉えています。例えば、アプリから直接登録ユーザーに電子メールを送信したり、迅速な通知のためにSMSメッセージングを設定したりすることができます。

また、Slackコネクタも提供されており、作成したアプリから特定のチャンネルに自動通知や要約を投稿することができます。

より高度なやり取りを実現するため、Base44はWhatsAppと接続可能なAIエージェントをサポートしています。これにより、アプリのユーザーはスマートフォンから直接、データやサポート担当者とやり取りできるようになります。これらの機能は顧客向けツールの構築において強力ですが、主にアプリとのやり取りを円滑にすることを目的としており、汎用的な社内チームハブとして機能するものではありません。

🏆 勝者： ClickUpが勝利しました。ツール内でディスカッションを行いながら、ワークフローの作成やエージェントのデプロイが可能だからです。

機能 #5: 連携機能とエコシステムサポート

ClickUp

企業AI検索でワークスペース内のあらゆる情報を検索

ClickUpはデジタルエコシステムの中心として機能し、Google Drive、Slack、GitHub、Salesforceなど1,000以上のアプリとのネイティブ接続を提供します。これらの接続はネイティブであるため、スムーズに機能させるためにサードパーティ製の中間ソフトウェアを必要としません。

その最も強力な機能の一つが「ClickUp Enterprise Search」です。タブを切り替える必要がなく、ClickUpは接続されたすべてのアプリからファイルをインデックス化し、カタログ化します。つまり、ClickUpの検索バーから直接、Figmaのデザイン、HubSpotのリード、Jiraのチケットなどを検索できるのです。

特定のニーズに対応するため、ClickUpは堅牢なAPIとwebhookサポートを提供しており、自社開発のソフトウェアとのカスタム連携を構築できます。

Base44

viaBase44

Base44は、オープンなアーキテクトとして設計されています。6,000以上の外部サービスにはZapierを活用していますが、最近ではHubSpot、Slack、Google Workspaceなどのプラットフォーム向けにワンクリックで接続できるコネクタを追加しました。

これらのコネクタを使用すると、生成されたアプリがOAuthを利用して外部データに安全にアクセスできるため、複雑なAPIキーを管理する必要がありません。全員が1つの中央アカウントを使用する「共有コネクタ」と、ユーザーが自身のプライベートデータをリンクできる「アプリユーザーコネクタ」のいずれかを選択できます。

🏆 勝者： ClickUpが勝者です。なぜなら、使用しているすべてのアプリにわたる仕事を一元化し、検索可能な統合エコシステムを提供しているからです。

Base44とClickUp、どちらを選ぶべきか？

どちらを選ぶべきかは、チームの技術的なニーズやワークフローの考え方によって異なります。「最高の」ツールというものは存在せず、自社の業務遂行方法に合致するツールこそが最適なのです。

次のような場合はBase44をお選びください：

チームには、標準的なソフトウェアではカバーできないニッチなユースケースに対応する、高度に専門化されたスタンドアロンツールが必要です

開発者を雇わずに、特定の在庫管理ポータルなどのカスタム社内アプリケーションを構築・展開したい

「Vibeコーディング」やプロンプトからアプリを生成する機能は、統一されたプロジェクト管理レイヤーよりも重要

タスク管理のアシスタントとしてではなく、ソフトウェア構築の設計者としてAIを活用したい

次のような場合はClickUpをお選びください：

仕事を一元化し、連携していない複数のサブスクリプションによるコストや煩雑さを解消したいとお考えですか？

チームでは、ガントチャート、タスクの依存関係、時間追跡などの高度な機能を必要とする、多種多様なプロジェクトを管理しています

AIとエージェントがデータを能動的に管理し、企業資産を作成し、その場でカスタムアプリを構築できる「統合型AIワークスペース」の価値をご理解いただけるでしょう

チームの実際のコミュニケーション、ドキュメント、業務実行を、検索可能な単一のhubで接続し、拡張性があり、本番環境でもすぐに使えるシステムをお探しですか？

💟 必要に応じて、両方のソリューションを併用することも可能です。Base44で社内ツールを構築し、ClickUpでプロジェクト全体やワークフローを管理しましょう。

サイロ化を解消し、文脈に基づいた実行を始めましょう。

Base44とClickUpのどちらを選ぶかは、結局のところ「カスタムアプリを構築したいのか、それともビジネスを一元管理したいのか」という一点に尽きます。カスタムアプリはオーダーメイド感がありますが、多くの場合、チームが管理すべきもう一つのサイロ（孤立したシステム）になってしまうものです。

ClickUpはその断片化を解消します。ビジネスに必要なすべてが1か所に集約された統合ワークスペースであり、AIが組み込まれているため、すべての要素がシームレスに接続します。

バラバラなマイクロアプリから脱却し、大規模な実行体制を構築する準備はできていますか？ClickUpを無料で始めて、ワークスペース全体を統合しましょう。 ✨

よくある質問

Base44とClickUpはZapier経由でデータを同期できますか？

はい、Zapierを介してBase44とClickUpを接続することができます。これにより、Base44アプリに新しいレコードが追加された際にClickUpタスクを作成したり、その他のクロスプラットフォームアクションをトリガーしたりすることが可能です。

ClickUpには、Base44と同様のノーコードアプリ構築機能はありますか？

ClickUpは、ClickUp CodegenとAI機能を活用したノーコード開発を提供しており、実際のワークスペースデータからインタラクティブなHTMLアプリ、ダッシュボード、ツールを生成できます。機能的なカスタムインターフェースを迅速に作成できる一方で、スタンドアロンのソフトウェアではなく、チームの既存の環境内で動作する統合ソリューションを重視しています。

部門横断的なプロジェクトを管理する際、Base44はClickUpの代わりとして適しているでしょうか？

Base44は生成されたアプリ内で基本的なタスク追跡は可能ですが、部門横断的なプロジェクトに必要なタスクの依存関係、ガントチャート、ワークロードビュー、時間追跡、およびプロジェクト横断的なダッシュボード機能は備えていません。

複数のプロジェクトにわたるAIを活用したワークフロー自動化において、どちらのプラットフォームが優れているでしょうか？

ClickUpは、「ClickUp Brain」（文章作成・検索用）、「AI Autopilot Agents」（自律的なワークフロー用）、および「ClickUp Automations」（ルールベースのトリガー用）を通じて、ワークスペース全体にわたるAIオートメーションを提供します。これらはすべて、単一のアプリ内ではなく、プロジェクトを横断して機能します。